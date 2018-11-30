新聞

[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
------------------------------------------------------------------------
*3429  彥陽     20181130 新北市新店區中興路二段192號9樓
*1467  南緯     20181204 台南市仁德區義林路126號2樓會議室
*1529  樂士     20181204 台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號)                 
*4806  昇華     20181204 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)              
*6617  共信-KY  20181204 臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部國際會議中心/202會議室)
*3629  地心引力 20181205 台北市信義區光復南路419巷45號
*6514  芮特-KY  20181205 基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵分站)   
*6534  正瀚     20181211 南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
*4576  大銀微系統20181212 台中市西屯區安和路129號(台中福華飯店)                 
*5256  銳捷     20181212 桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)
*5271  紘通     20181212 新北市五股區中興路一段8號3樓之7~10(本公司會議室)     
*3055  蔚華科   20181213 新竹科學園區展業一路2號二樓(新竹科學園區同業工會二樓會議室)
*6690  安碁資訊 20181213 臺北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
*3563  牧德     20181214 新竹科學工業園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室         
*3564  其陽     20181214 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN活動中心)   
*4921  宏陽     20181217 新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室                
*2752  豆府     20181218 台北市中山區民權東路二段四十二號四樓
*6240  松崗     20181218 台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)              
*6692  進能服   20181218 台北市內湖區新湖二路257號5樓
*1466  聚隆     20181219 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號
*2419  仲琦     20181219 新竹市科學園區力行一路1-8號
*6423  億而得   20181220 新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)           
*2738  曼哈頓-KY20181221 台北市南京東路二段111號六樓
*3058  立德     20181227 新北市新店區寶橋路235巷138號7樓
*6464  台數科   20181227 台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)             
*6516  勤崴     20181227 台北市中正區羅斯福路二段100號4樓
*6681  宏星技術 20181227 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心遠來A廳)
*8027  鈦昇     20181227 高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)               
*8077  洛碁     20181227 台北市南港區忠孝東路七段528號
*4912  聯德控股-KY20181228 新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店)            
*6612  奈米醫材 20181228 新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓(本公司)
 8491  真好玩   20190103 台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)      
*3168  眾福科   20190108 東方科學園區C棟(新北市汐止區新台五路一段96號2樓)      
*6225  天瀚     20190109 新竹科學工業園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室)
*8497  聯廣     20190109 台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)
*6495  納諾*-KY 20190117 臺北市內湖區基湖路10巷57號4樓之1(新光西湖大樓402室)   
*1310  台苯     20190131 高雄市林園區工業一路7號(本公司高雄廠)                 

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
留言載入中...

相關新聞