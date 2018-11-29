◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧11月29日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24079 5027 478.99 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15213 4973 305.91 00733 富邦臺灣中小 19777 8466 233.61 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 0058 富邦發達 7416 4196 176.74 00735 國泰臺韓科技 9299 6789 136.97 0051 元大中型100 10684 9500 112.46 00728 第一金工業30 12309 11423 107.76 00681R 元大美債20反1 5962 6094 97.83 00702 國泰標普低波高息 10211 11188 91.27 0054 元大台商50 9911 11124 89.10 0055 元大MSCI金融 29299 40154 72.97 00707R 元大S&P日圓反1 3394 4855 69.91 00729R 第一金工業30反1 2792 4098 68.13 00714 群益道瓊美國地產 3532 5567 63.45 0053 元大電子 4114 6488 63.41 0052 富邦科技 3509 6500 53.98 00634R 富邦上証反1 24518 45756 53.58 00667 元大韓國 1835 3429 53.51 00691R 兆豐藍籌30反1 3059 6106 50.10 00752 中信中國50 6101 12716 47.98 0061 元大寶滬深 184415 410116 44.97 00632R 元大台灣50反1 1997822 4481649 44.58 00648R 元大S&P500反1 51158 125188 40.86 006207 FH滬深 51702 134392 38.47 008201 BP上證50 1015 2749 36.92 00713 元大台灣高息低波 34509 101012 34.16
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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