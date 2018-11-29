2018永續循環經濟論壇 借鏡日、韓經驗促進交流

鉅亨網新聞中心 2018年11月29號16點14分

「2018 台灣永續供應循環經濟論壇」今 (29) 日在高雄漢神巨蛋舉行，首度邀請到日、韓知名學者與台灣業界標竿，透過專題演講分享日、韓、台三國所面臨的產業現況和因應之道，期待從各國學者的觀測與分析，探討如何在產業發展與永續資源之間達到平衡。

今年台灣永續供應循環經濟論壇由台灣永續供應協會 (TASS) 主辦，日月光集團、日月光文教基金會、中鋼公司、台灣塑膠工業股份有限公司、加工出口區電機電子工業同業公會、半導體產業聯盟與國立高雄科技大學共同推動。

此次論壇邀請到日本東京大學的藤田豐久教授、韓國稀有金屬研究院 Taek-Soo Kim 教授以及台灣中聯資源、塑膠工業等企業代表進行專題講座，分別從學者及產業觀點，歸納不同領域視野，促進產官學之間交流。

藤田豐久教授從日本稀有金屬等資源化現況議題，引導與會者探討資源開發、再利用技術以及資源回收、經濟發展兩面項並存問題，讓附屬產業及資源回收更具價值性；Taek-Soo Kim 教授則以稀土研究出發，省思資源開發所帶來的環境汙染問題，並以長期觀測結果提出經濟與環境平衡的發展建議。

產業界部分，中聯副總經理吳一民以「循環經濟與供應鏈管理」分享中鋼集團推動各項環保與能資源管理計畫，以及與供應商共同合作創造永續供應網絡過程；台塑安全衛生處環保工程師楊政育則以「石化業循環經濟運用實例及省思」為題，分享如何妥善利用副產資源，節省天然資源耗損，達到環境永續與經濟發展的雙贏。