【財華社-港股早評】 2018年11月29日

1. 港股信息
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數26794(+112.26/+0.42%)。
港股通持續增持股票:
上交易日(11月28日)港股通增持股數最多股票首位為北京燃氣藍天(06828-HK)其增持股數為21432000股，增持比例為5.03%，增持後持股量升至447768000股，佔整體發行量3.44%。第二位為嘉年華國際(00996-HK)其增持股數為18110000股，增持比例為5.92%，增持後持股量升至324472500股，佔整體發行量1.36%。第三位為中國電力(02380-HK)其增持股數為17280000股，增持比例為2.14%，增持後持股量升至825807043股，佔整體發行量8.41%。
上交易日(11月28日)港股通增持比例最高股票首位為大家樂集團(00341-HK)其增持股數為78000股，增持比例為51.32%，增持後持股量升至230000股，佔整體發行量0.03%。第二位為大酒店(00045-HK)其增持股數為8000股，增持比例為20.26%，增持後持股量升至47500股，佔整體發行量0%。第三位為江西銀行(01916-HK)其增持股數為1000股，增持比例為20%，增持後持股量升至6000股，佔整體發行量0%。
上交易日(11月28日)港股通減持股數最多股票首位為中國石油股份(00857-HK)其減持股數為-20948000股，減持比例為-2.97%，減持後持股量降至686647449股，佔整體發行量3.25%。第二位為中國人民保險集團(01339-HK)其減持股數為-11148000股，減持比例為-0.81%，減持後持股量降至1376250000股，佔整體發行量15.76%。第三位為中國華融(02799-HK)其減持股數為-10679000股，減持比例為-0.81%，減持後持股量降至1316486000股，佔整體發行量5.25%。
上交易日(11月28日)港股通減持比例最高股票首位為新濠國際發展(00200-HK)其減持股數為-481000股，減持比例為-11.58%，減持後持股量降至3673153股，佔整體發行量0.23%。第二位為山水水泥(00691-HK)其減持股數為-96000股，減持比例為-10.9%，減持後持股量降至785000股，佔整體發行量0.01%。第三位為福耀玻璃(03606-HK)其減持股數為-2501600股，減持比例為-10.73%，減持後持股量降至20826000股，佔整體發行量4.11%。
1.2. 港股沽空數據
上日(11月28日)沽空金額輕微上升至港幣115.76億元，(前交易日沽空金額109.47億元，同比輕微上升5.75%)。沽空金額佔整體成交金額849.333億元的13.63%(上日佔整體成交13.97%)。整體成交金額輕微上升至849.34億元(上日成交784.09億元/同比輕微上升8.33%)，沽空金額輕微上升至115.76億元(相比上日沽空金額109.47億元/輕微上升5.75%)，非沽空金額輕微上升至505.32億元(上日非沽空總成交金額459.14億元/輕微上升10.06%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額輕微上升至849.34億元(相比前交易日成交金額784.09億元/輕微上升8.33%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額115.76億内其中65.36億(前交易日藍籌股沽空金額59.85億元/同比輕微下降9.22%)，沽空金額65.36億元佔整體沽空金額115.76億中比例為56.47%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額115.76億内其中50.4億(前交易日非藍籌股沽空金額59.85億元/同比輕微上升1.55%)，非藍籌股沽空金額50.4億元佔整體沽空金額比例為43.54%。