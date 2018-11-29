1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
商品期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
股市Talk
外匯
新聞
即時報價
看盤室
主要匯價
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
全球市場
國際股
美股
港股
滬深股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
主題投資
基金交易平台
趨勢寶
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
交易登入
免費開戶
最新優惠
投資雷達
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
投資老司機
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
商品期貨
房產
理財
產業
時事
雜誌
鉅亨新視界
專題
虛擬貨幣
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
商品期貨
房產
理財
產業
時事
雜誌
鉅亨新視界
專題
虛擬貨幣
A股港股
港股
銀建國際(00171-HK)停牌 暫未悉原因
鉅亨網新聞中心
※來源：財華社
2018/11/29 08:56
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
78981DD6-B6FA-435C-B969-0D6ABD01805C
0
銀建國際(
00171-HK
)停牌，暫未悉原因。
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
78981DD6-B6FA-435C-B969-0D6ABD01805C
0
留言載入中...
相關新聞
1.
蘋概三王揮軍 漲價股、5G股狂飆 台股大漲一度攻上萬點
09:38
2.
鮑爾論調出現重大變化美元急跌 中間價上調147點
09:21
3.
【運達投顧】 高維緒開盤：台股開盤分析
08:53
4.
【新光證券】盤前分析
08:44
5.
鮑爾演說刺激美公債殖利率下降 債市反映明年只升息一次
08:44
6.
【富邦期貨】全球金融市場日報
08:30
7.
【大慶證券】盤前分析－美股全面大漲 台股再戰萬點
08:25
8.
【日盛投顧】盤前分析
08:23