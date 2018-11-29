[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 振維 新昕纖 生泰 大江 易威 元大美債7-10 友威科 謚源 杏昌 碩禾 穆拉德 富邦中國政策債 信驊 東林 美時 台燿 南璋 元大美債1-3 大峽谷-KY 欣厚-KY 強生 勝昱 元大投資級公司債 世紀 友銓 寶島科 飛寶企業 群益15年IG電信債 凱鈺 達威 中華食 精確 群益15年IG科技債 中美晶 三圓 世坤 宏易 群益10年IG金融債 合邦 雙喜 惠光 唐鋒 國泰投資級公司債 合晶 力泰 冠好 聯光通 國泰5Y+新興債 神盾 理銘 萬國通 榮群 國泰1-5Y高收債 環球晶 亞都 新昕纖 天宇 富邦全球投等債 匯鑽科 東凌-KY 聚紡 新零售 富邦全球高收債 大宇資 明揚 力肯 力新 富邦中政債0-1 三貝德 綠河-KY 泰茂 恩得利 富邦A級公司債 VHQ-KY 欣泰 精確 李洲 FH中國政策債 崇友 凱柏實業 凱基中國債3-10 方土霖 元炬 凱基新興債10+ 宏易 及成 凱基科技債10+ 至興 和進 元大AAA至A公司債 長佳 耀勝 群益AAA-AA公司債 瑞穎 倚強 群益15年IG公用債 大恭 錦明 群益15年EM主權債 永純 鑫創 FH能源債 雙邦 廣寰科 FH製藥債 致振 點晶 FH新興企業債 威潤 斐成 合世 創威 泰谷 易威 唐榮 典範 穆拉德 晉椿 長天 南璋 世豐 益通 勝昱 久陽 振維 飛寶企業 強新 鴻翊 精確 松和 迎輝 宏易 寶碩 欣厚-KY 唐鋒 凌網 兆遠 聯光通 恩得利 太欣 榮群 川寶 系統電 天宇 謚源 世紀 新零售 李洲 華容 力新 元炬 建榮 恩得利 港建 立衛 李洲 及成 天揚 凱柏實業 笙泉 鈺創 元炬 新洲 佳總 及成 倚強 合正 和進 至寶電 寶聯通 耀勝 錦明 凱鈺 倚強 鑫創 德宏 錦明 宇環 合邦 鑫創 廣寰科 萬旭 廣寰科 點晶 久正 點晶 幸康 上揚 斐成 泰谷 全譜 泰谷 長天 易通展 典範 由田 安鈦克 長天 矽瑪 元隆 益通 亞帝歐 沛亨 振維 迎輝 九暘 鴻翊 先益 凱碩 迎輝 泓格 全達 欣厚-KY 東林 奧斯特 兆遠 精聯 保銳 太欣 晶達 越峰 系統電 立衛 英格爾 世紀 合正 士開 華容 金利 昇益 建榮 三聯 志嘉 立衛 合邦 富裔 天揚 亞元 燦星旅 鈺創 業強 富驛-KY 佳總 萬旭 劍湖山 合正 訊達 德記 寶聯通 驊宏資 泰偉 凱鈺 撼訊 華義 德宏 順發 昇華 合邦 亞銳士 得利影 萬旭 信昌電 鼎創達 久正 合晶 花王 上揚 育富 邦泰 全譜 晉泰 易通展 全譜 安鈦克 沛波 元隆 元隆 沛亨 沛亨 九暘 迅德 凱碩 倉和 全達 勁豐 奧斯特 佑華 保銳 光菱 越峰 星雲 英格爾 德勝 士開 三圓 昇益 雙喜 志嘉 力泰 富裔 豐謙 燦星旅 富裔 富驛-KY 惠普 劍湖山 中連貨 德記 安心 泰偉 漢來美食 華義 易飛網 昇華 高野 得利影 亞都 時報 老爺知 鼎創達 滿心 花王 東凌-KY 邦泰 德記 大展證 誠品生活 得利影 隆中 時報 琉園 旭然 鼎創達 捷必勝-KY 明揚 紅木-KY 鉅邁 欣雄 欣泰 大汽電