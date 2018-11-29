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[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧11月28日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24081      5027   479.03  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15213      4973   305.91  
00733  富邦臺灣中小         19808      8466   233.97  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
0058   富邦發達              7417      4196   176.76  
00735  國泰臺韓科技          9300      6789   136.99  
0051   元大中型100          10687      9500   112.49  
00728  第一金工業30         12310     11423   107.77  
00681R 元大美債20反1         5962      6094    97.83  
00702  國泰標普低波高息     10193     11188    91.11  
0054   元大台商50            9906     11124    89.05  
0055   元大MSCI金融         30842     40154    76.81  
00707R 元大S&P日圓反1        3394      4855    69.91  
00729R 第一金工業30反1       2745      4098    66.98  
0053   元大電子              4118      6488    63.47  
00714  群益道瓊美國地產      3531      5567    63.43  
00689R 國泰20年美債反1       3339      5389    61.96  
0052   富邦科技              3511      6500    54.02  
00667  元大韓國              1791      3429    52.23  
00634R 富邦上証反1          23774     45756    51.96  
00691R 兆豐藍籌30反1         3059      6106    50.10  
00752  中信中國50            6075     12716    47.77  
00632R 元大台灣50反1      2038592   4481649    45.49  
0061   元大寶滬深          184601    410116    45.01  
00648R 元大S&P500反1        51480    125188    41.12  
006207 FH滬深               51882    134392    38.60  
008201 BP上證50              1015      2749    36.92
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