[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月28日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 25800 0 2882 國泰金 -4094 -3011 00637L 元大滬深300正2 3884 0 1314 中石化 -3862 -13395 2337 旺宏 3110 -13219 2891 中信金 -3564 -14444 2409 友達 2968 47989 1101 台泥 -3158 -21593 3037 欣興 2401 17975 1312 國喬 -2937 -10794 3481 群創 2388 18522 2002 中鋼 -2718 -12919 2618 長榮航 2183 6400 2515 中工 -2547 -2720 2885 元大金 1598 4871 2881 富邦金 -2527 4051 00633L 富邦上証正2 1402 0 8046 南電 -2519 -2092 2603 長榮 1344 5933 00672L 元大S&P原油正2 -2351 0 2344 華邦電 1337 7340 2884 玉山金 -1974 -6475 4938 和碩 904 478 2303 聯電 -1873 12227 2376 技嘉 828 -4114 2888 新光金 -1828 10285 00655L 國泰中國A50正2 788 0 2823 中壽 -1795 -1630 2330 台積電 779 -13965 1504 東元 -1784 -18392 2356 英業達 744 -14384 00677U 富邦VIX -1742 0 2610 華航 738 12606 1303 南亞 -1731 -4170 3005 神基 731 830 2892 第一金 -1564 12457 00639 富邦深100 703 5916 2886 兆豐金 -1482 -1679 2308 台達電 627 785 2382 廣達 -1284 -3195 2301 光寶科 612 4267 2633 台灣高鐵 -1258 -1823 2349 錸德 545 -1391 2883 開發金 -1128 -11295 2313 華通 517 -425 1216 統一 -1106 -3743 6456 GIS-KY 510 261 2887 台新金 -1102 -29667 3035 智原 481 -700 2324 仁寶 -1004 -5306 2448 晶電 476 -9846 00673R 元大S&P原油反1 -995 0 00708L 元大S&P黃金正2 471 0 00631L 元大台灣50正2 -913 0 00692 富邦公司治理 420 6272 2371 大同 -805 7505 2498 宏達電 392 -230 1312A 國喬特 -767 0 2455 全新 361 -1019 1710 東聯 -758 -6437 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股