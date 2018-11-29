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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月28日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          25800         0    2882   國泰金                 -4094     -3011  
00637L 元大滬深300正2          3884         0    1314   中石化                 -3862    -13395  
2337   旺宏                    3110    -13219    2891   中信金                 -3564    -14444  
2409   友達                    2968     47989    1101   台泥                   -3158    -21593  
3037   欣興                    2401     17975    1312   國喬                   -2937    -10794  
3481   群創                    2388     18522    2002   中鋼                   -2718    -12919  
2618   長榮航                  2183      6400    2515   中工                   -2547     -2720  
2885   元大金                  1598      4871    2881   富邦金                 -2527      4051  
00633L 富邦上証正2             1402         0    8046   南電                   -2519     -2092  
2603   長榮                    1344      5933    00672L 元大S&P原油正2         -2351         0  
2344   華邦電                  1337      7340    2884   玉山金                 -1974     -6475  
4938   和碩                     904       478    2303   聯電                   -1873     12227  
2376   技嘉                     828     -4114    2888   新光金                 -1828     10285  
00655L 國泰中國A50正2           788         0    2823   中壽                   -1795     -1630  
2330   台積電                   779    -13965    1504   東元                   -1784    -18392  
2356   英業達                   744    -14384    00677U 富邦VIX                -1742         0  
2610   華航                     738     12606    1303   南亞                   -1731     -4170  
3005   神基                     731       830    2892   第一金                 -1564     12457  
00639  富邦深100                703      5916    2886   兆豐金                 -1482     -1679  
2308   台達電                   627       785    2382   廣達                   -1284     -3195  
2301   光寶科                   612      4267    2633   台灣高鐵               -1258     -1823  
2349   錸德                     545     -1391    2883   開發金                 -1128    -11295  
2313   華通                     517      -425    1216   統一                   -1106     -3743  
6456   GIS-KY                   510       261    2887   台新金                 -1102    -29667  
3035   智原                     481      -700    2324   仁寶                   -1004     -5306  
2448   晶電                     476     -9846    00673R 元大S&P原油反1          -995         0  
00708L 元大S&P黃金正2           471         0    00631L 元大台灣50正2           -913         0  
00692  富邦公司治理             420      6272    2371   大同                    -805      7505  
2498   宏達電                   392      -230    1312A  國喬特                  -767         0  
2455   全新                     361     -1019    1710   東聯                    -758     -6437  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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