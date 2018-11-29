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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/28  107/11/27  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.64510   10.64380   0.00130    0.01221
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.70270    9.72640  -0.02370   -0.24367
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.70540    9.72910  -0.02370   -0.24360
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.65320    9.67910  -0.02590   -0.26759
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.65330    9.67920  -0.02590   -0.26758
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.57000   21.51000   0.06000    0.27894
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.63000   22.65000  -0.02000   -0.08830
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.03790    9.05670  -0.01880   -0.20758
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.35870    9.37890  -0.02020   -0.21538
中國信託台灣活力基金                                               12.94000   12.84000   0.10000    0.77882
中國信託台灣優勢基金                                               14.86000   14.71000   0.15000    1.01971
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.93000    7.95000  -0.02000   -0.25157
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.49000    8.51000  -0.02000   -0.23502
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.83950    9.84120  -0.00170   -0.01727
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.09280    9.09430  -0.00150   -0.01649
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.19360   10.19960  -0.00600   -0.05883
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.38180    9.38730  -0.00550   -0.05859
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.09830   10.08210   0.01620    0.16068
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.72750    8.71350   0.01400    0.16067
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.58680   10.56780   0.01900    0.17979
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.44470    9.42780   0.01690    0.17926
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
中國信託智能運動基金-美元                                           9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.65000    8.63000   0.02000    0.23175
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.51000    8.49000   0.02000    0.23557
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99960   10.99950   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.27800    9.28810  -0.01010   -0.10874
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.82230    8.83190  -0.00960   -0.10870
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.43300    9.44540  -0.01240   -0.13128
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  8.96450    8.97620  -0.01170   -0.13034
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.80000   10.76000   0.04000    0.37175
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.92000   10.88000   0.04000    0.36765
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
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元大2001基金                                                       53.16000   52.73000   0.43000    0.81548
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.67130   38.74030  -0.06900   -0.17811
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             36.87720   37.02410  -0.14690   -0.39677
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       16.91000   16.96000  -0.05000   -0.29481
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.50430   11.50320   0.00110    0.00956
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.51230   10.51250  -0.00020   -0.00190
元大上證50基金                                                     27.21000   26.95000   0.26000    0.96475
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.93000   12.98000  -0.05000   -0.38521
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.97900   12.03100  -0.05200   -0.43222
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.20200   16.26500  -0.06300   -0.38733
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.54100    9.53300   0.00800    0.08392
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.09600    9.08900   0.00700    0.07702
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.84000    2.84000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.59000   12.59000   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.85780   45.87670  -0.01890   -0.04120
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.51250   10.51060   0.00190    0.01808
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.68050    9.67880   0.00170    0.01756
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.58610    9.58560   0.00050    0.00522
元大巴西指數基金                                                    6.28000    6.00700   0.27300    4.54470
元大巴菲特基金                                                     24.12000   23.98000   0.14000    0.58382
元大日經225基金                                                    27.92000   27.65000   0.27000    0.97649
元大台商收成基金                                                   20.03000   19.56000   0.47000    2.40286
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.11000   13.29000  -0.18000   -1.35440
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.72000   31.85000   0.87000    2.73155
元大台灣中型100基金                                                29.26000   28.71000   0.55000    1.91571
元大台灣加權股價指數基金                                           23.28600   23.02700   0.25900    1.12477
元大台灣卓越50基金                                                 76.90000   76.07000   0.83000    1.09110
元大台灣金融基金                                                   16.96000   16.92000   0.04000    0.23641
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        28.18000   27.90000   0.28000    1.00358
元大台灣高股息基金                                                 24.36000   24.13000   0.23000    0.95317
元大台灣電子科技基金                                               31.44000   30.97000   0.47000    1.51760
元大全球ETF成長組合基金                                            10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.19000   14.18000   0.01000    0.07052
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.67000   12.71000  -0.04000   -0.31471
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.83000    8.86000  -0.03000   -0.33860
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.55000   12.59000  -0.04000   -0.31771
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.65600   11.70000  -0.04400   -0.37607
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.43000    8.42000   0.01000    0.11876
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.40000    6.39000   0.01000    0.15649
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.03000    8.00000   0.03000    0.37500
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.27000    6.24000   0.03000    0.48077
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.90900    8.88400   0.02500    0.28140
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.58000   12.56000   0.02000    0.15924
元大全球農業商機基金                                               16.50000   16.58000  -0.08000   -0.48251
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
元大印尼指數基金                                                    9.08700    9.12000  -0.03300   -0.36184
元大印度指數基金                                                    9.37200    9.33100   0.04100    0.43940
元大印度基金                                                       11.87000   11.83000   0.04000    0.33812
元大多多基金                                                       15.52000   15.33000   0.19000    1.23940
元大多福基金                                                       47.71000   47.24000   0.47000    0.99492
元大亞太成長基金                                                    8.62000    8.58000   0.04000    0.46620
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.62330    8.61950   0.00380    0.04409
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.03990    7.03670   0.00320    0.04548
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.94900    8.91400   0.03500    0.39264
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.51800    9.48800   0.03000    0.31619
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.98750    9.98740   0.00010    0.00100
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                            9.99860    9.99830   0.00030    0.00300
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                              9.99860    9.99830   0.00030    0.00300
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.00450    9.99970   0.00480    0.04800
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.00450    9.99970   0.00480    0.04800
元大卓越基金                                                       40.63000   40.41000   0.22000    0.54442
元大店頭基金                                                        7.37000    7.22000   0.15000    2.07756
元大泛歐成長基金                                                    8.45000    8.54000  -0.09000   -1.05386
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.32150   10.32090   0.00060    0.00581
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67500    9.67130   0.00370    0.03826
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.89050   31.84640   0.04410    0.13848
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.45830   36.40770   0.05060    0.13898
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.79340   19.79630  -0.00290   -0.01465
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.43210   17.42300   0.00910    0.05223
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.93750   38.84560   0.09190    0.23658
元大高科技基金                                                     17.01000   16.86000   0.15000    0.88968
元大得利貨幣市場基金                                               16.27380   16.27350   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99610   11.99590   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     11.10000   10.84000   0.26000    2.39852
元大華夏中小基金                                                    6.21000    6.22000  -0.01000   -0.16077
元大新中國基金-人民幣                                               8.25000    8.25000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-美元                                                 7.64900    7.65800  -0.00900   -0.11752
元大新中國基金-新台幣                                               7.63000    7.64000  -0.01000   -0.13089
元大新主流基金                                                     21.37000   21.07000   0.30000    1.42383
元大新東協平衡基金-美元                                             8.97200    8.98900  -0.01700   -0.18912
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.35870   10.36060  -0.00190   -0.01834
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.48340    9.49060  -0.00720   -0.07586
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.35530   10.35850  -0.00320   -0.03089
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.87610    8.87880  -0.00270   -0.03041
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.71830    9.71960  -0.00130   -0.01338
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.23670    9.23790  -0.00120   -0.01299
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.88680    9.88370   0.00310    0.03136
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.40170    9.39880   0.00290    0.03086
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.41880    9.41990  -0.00110   -0.01168
元大新興亞洲基金                                                   10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.98770    9.00880  -0.02110   -0.23422
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.64620    8.66650  -0.02030   -0.23424
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.25420    9.27170  -0.01750   -0.18875
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.90640    8.92320  -0.01680   -0.18827
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11940   15.11920   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       33.28000   32.96000   0.32000    0.97087
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.69000    8.79000  -0.10000   -1.13766
元大實質多重資產基金-美元                                           7.91100    8.00200  -0.09100   -1.13722
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.36000    8.45000  -0.09000   -1.06509
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.08000   16.26000  -0.18000   -1.10701
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.06000   11.80000   0.26000    2.20339
元大摩臺基金                                                       35.63000   35.19000   0.44000    1.25036
元大標普500基金                                                    25.00000   24.88000   0.12000    0.48232
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.71000   13.78000  -0.07000   -0.50798
元大標普500單日正向2倍基金                                         30.41000   30.09000   0.32000    1.06348
元大標智滬深300基金                                                14.83000   14.91000  -0.08000   -0.53655
元大歐洲50基金                                                     22.75000   22.79000  -0.04000   -0.17552
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.53790    9.53240   0.00550    0.05770
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21800   10.21770   0.00030    0.00294
元大績效基金                                                       44.60000   43.98000   0.62000    1.40973
元大韓國KOSPI200基金                                               20.53000   20.41000   0.12000    0.58795
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.89000   13.82000   0.07000    0.50651
日盛上選基金                                                       29.01000   28.90000   0.11000    0.38062
日盛小而美基金                                                     15.91000   15.71000   0.20000    1.27307
日盛中國內需動力基金                                                8.57000    8.56000   0.01000    0.11682
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.55180   11.51820   0.03360    0.29171
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.54530    9.51760   0.02770    0.29104
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.51800   11.50690   0.01110    0.09646
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.51210    9.50290   0.00920    0.09681
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.42630   10.41290   0.01340    0.12869
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.59500    8.58400   0.01100    0.12815
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.50000    8.55000  -0.05000   -0.58480
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
日盛日盛基金                                                       11.99000   11.88000   0.11000    0.92593
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                  9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.87700    9.88760  -0.01060   -0.10720
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.13880    9.14860  -0.00980   -0.10712
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.68900    9.69660  -0.00760   -0.07838
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.96600    8.97300  -0.00700   -0.07801
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.37850    2.37300   0.00550    0.23177
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62530    1.62150   0.00380    0.23435
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35800    0.35790   0.00010    0.02794
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24540    0.24530   0.00010    0.04077
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.87450   11.86570   0.00880    0.07416
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.00810    8.00210   0.00600    0.07498
日盛亞洲機會基金                                                    6.23000    6.24000  -0.01000   -0.16026
日盛首選基金                                                       15.02000   14.94000   0.08000    0.53548
日盛高科技基金                                                     15.91000   15.79000   0.12000    0.75997
日盛貨幣市場基金                                                   14.78750   14.78730   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     35.25000   34.87000   0.38000    1.08976
日盛精選五虎基金                                                   33.39000   33.07000   0.32000    0.96764
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50160   13.50140   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 26.47000   26.01000   0.46000    1.76855
台新MSCI中國基金                                                   18.87000   18.83000   0.04000    0.21243
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.62000   18.14000   0.48000    2.64609
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17870   14.17850   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.53050   10.52740   0.00310    0.02945
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49050   10.49340  -0.00290   -0.02764
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09170   10.09000   0.00170    0.01685
台新中國通基金                                                     37.19000   36.76000   0.43000    1.16975
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42120    0.42220  -0.00100   -0.23685
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              12.99400   13.01900  -0.02500   -0.19203
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27800    0.27880  -0.00080   -0.28694
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
台新主流基金                                                       20.44000   20.21000   0.23000    1.13805
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.18000   20.09000   0.09000    0.44798
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65700    0.65460   0.00240    0.36664
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.82000   14.76000   0.06000    0.40650
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48160    0.47970   0.00190    0.39608
台新台灣中小基金                                                   29.37000   29.07000   0.30000    1.03199
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.76670    9.73110   0.03560    0.36584
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.95940    8.94060   0.01880    0.21028
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.45000    8.42000   0.03000    0.35629
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.10290   10.08170   0.02120    0.21028
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.69390    9.68730   0.00660    0.06813
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.56840   10.56090   0.00750    0.07102
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
台新印度基金                                                       13.99000   13.91000   0.08000    0.57513
台新亞美短期債券基金                                               10.87790   10.87890  -0.00100   -0.00919
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.29900    8.28690   0.01210    0.14601
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27400    0.27370   0.00030    0.10961
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.70780   11.69070   0.01710    0.14627
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38130    0.38090   0.00040    0.10501
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10210   11.10190   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 28.22270   28.00330   0.21940    0.78348
台新智慧生活基金-美元                                               9.29390    9.29830  -0.00440   -0.04732
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           7.99530    8.01390  -0.01860   -0.23210
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.18900    8.20430  -0.01530   -0.18649
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.72450    8.74480  -0.02030   -0.23214
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           8.94480    8.96140  -0.01660   -0.18524
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.32840   10.36220  -0.03380   -0.32619
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.32950    0.33070  -0.00120   -0.36287
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.59680    7.62170  -0.02490   -0.32670
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25520    0.25620  -0.00100   -0.39032
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.30000    5.26000   0.04000    0.76046
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.18000   20.19000  -0.01000   -0.04953
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.60000   13.61000  -0.01000   -0.07348
未來資產亞洲新富基金                                               18.47000   18.42000   0.05000    0.27144
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58070   12.58050   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.81000    9.74000   0.07000    0.71869
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.18130   11.18040   0.00090    0.00805
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.88080    9.89290  -0.01210   -0.12231
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.08620    9.07950   0.00670    0.07379
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.43570   10.42800   0.00770    0.07384
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.61410    7.61920  -0.00510   -0.06694
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.80600    8.81180  -0.00580   -0.06582
永豐中小基金                                                       47.82000   47.06000   0.76000    1.61496
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.69220    1.68530   0.00690    0.40942
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.27490    2.26570   0.00920    0.40606
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.63920    7.61810   0.02110    0.27697
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                               9.96420    9.93680   0.02740    0.27574
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.13000    4.12000   0.01000    0.24272
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.41000   18.38000   0.03000    0.16322
永豐主流品牌基金                                                   15.95000   16.12000  -0.17000   -1.05459
永豐永豐基金                                                       31.95000   31.51000   0.44000    1.39638
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.14930    9.14180   0.00750    0.08204
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.33480    9.32710   0.00770    0.08256
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.05500    9.04690   0.00810    0.08953
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.23880    9.23060   0.00820    0.08883
永豐亞洲民生消費基金                                               10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
永豐南非幣2021保本基金                                             13.34850   13.35010  -0.00160   -0.01198
永豐高科技基金                                                     21.48000   21.08000   0.40000    1.89753
永豐貨幣市場基金                                                   13.89790   13.89770   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09210    2.09040   0.00170    0.08132
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50480    2.50280   0.00200    0.07991
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.59910    7.60290  -0.00380   -0.04998
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.33490   10.34000  -0.00510   -0.04932
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.79630    6.80760  -0.01130   -0.16599
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.59490   10.61260  -0.01770   -0.16678
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.80000    8.83000  -0.03000   -0.33975
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.88000    6.92000  -0.04000   -0.57803
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 15.84000   15.93000  -0.09000   -0.56497
永豐臺灣加權ETF基金                                                49.17000   48.61000   0.56000    1.15203
永豐領航科技基金                                                   34.98000   34.45000   0.53000    1.53846
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.76000   10.80000  -0.04000   -0.37037
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.25000    9.31000  -0.06000   -0.64447
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
永豐趨勢平衡基金                                                   38.16000   37.80000   0.36000    0.95238
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.67590   11.67480   0.00110    0.00942
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.39930    9.39270   0.00660    0.07027
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.74120    9.73430   0.00690    0.07088
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.41600    9.40800   0.00800    0.08503
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.64740    9.63920   0.00820    0.08507
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.41770    9.40860   0.00910    0.09672
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.88230    9.87280   0.00950    0.09622
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.39170    9.38160   0.01010    0.10766
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.70390    9.69350   0.01040    0.10729
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
兆豐國際中小基金                                                   13.47000   13.23000   0.24000    1.81406
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.62000   12.64000  -0.02000   -0.15823
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.52000   16.55000  -0.03000   -0.18127
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.41000   16.44000  -0.03000   -0.18248
兆豐國際生命科學基金                                               15.07000   15.00000   0.07000    0.46667
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.91970    9.91560   0.00410    0.04135
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.13320   10.13150   0.00170    0.01678
兆豐國際全球基金                                                   28.98000   28.96000   0.02000    0.06906
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.32860   10.32790   0.00070    0.00678
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.14440   10.14050   0.00390    0.03846
兆豐國際國民基金                                                   20.07000   19.81000   0.26000    1.31247
兆豐國際第一基金                                                   11.61000   11.43000   0.18000    1.57480
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.72690    9.72610   0.00080    0.00823
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.63310    7.63260   0.00050    0.00655
兆豐國際萬全基金                                                   18.79000   18.58000   0.21000    1.13025
兆豐國際電子基金                                                   22.75000   22.35000   0.40000    1.78971
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.87000   20.29000  -0.42000   -2.06999
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.47000   17.68000  -0.21000   -1.18778
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.80000   30.38000   0.42000    1.38249
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51690   12.51680   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.71940    9.74750  -0.02810   -0.28828
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.65300    9.68180  -0.02880   -0.29747
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.69680    9.72480  -0.02800   -0.28792
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.72090    9.74910  -0.02820   -0.28926
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.66000    9.68880  -0.02880   -0.29725
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.69580    9.72380  -0.02800   -0.28795
合庫台灣基金                                                       10.00000    9.83000   0.17000    1.72940
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.83260   10.85000  -0.01740   -0.16037
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.67880   11.70060  -0.02180   -0.18632
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.44900   10.46860  -0.01960   -0.18723
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.19220   11.21190  -0.01970   -0.17571
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.81330    7.82590  -0.01260   -0.16100
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.08460    9.10130  -0.01670   -0.18349
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.67670    8.69300  -0.01630   -0.18751
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.56020    8.57560  -0.01540   -0.17958
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.90730    8.92400  -0.01670   -0.18714
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
合庫全球新興市場基金                                                8.79000    8.77000   0.02000    0.22805
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
合庫貨幣市場基金                                                   10.14160   10.14140   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.20980    9.20960   0.00020    0.00217
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.44530    9.46220  -0.01690   -0.17861
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.73840    9.75380  -0.01540   -0.15789
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.14260   11.16640  -0.02380   -0.21314
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.45810   13.48080  -0.02270   -0.16839
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.41160    8.41210  -0.00050   -0.00594
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.07780    9.09400  -0.01620   -0.17814
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.56190    7.57380  -0.01190   -0.15712
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.38580    8.40360  -0.01780   -0.21181
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.85770    9.87430  -0.01660   -0.16811
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
安本標準兩岸價值基金                                               10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.06380   11.06270   0.00110    0.00994
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.87820    9.89610  -0.01790   -0.18088
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.75250    9.76580  -0.01330   -0.13619
安聯中國東協基金                                                   14.65000   14.62000   0.03000    0.20520
安聯中國策略基金-美元                                               9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.02000   12.04000  -0.02000   -0.16611
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.04000   11.97000   0.07000    0.58480
安聯中華新思路基金-美元                                            11.09000   11.05000   0.04000    0.36199
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
安聯台灣大壩基金                                                   25.17000   24.88000   0.29000    1.16559
安聯台灣科技基金                                                   40.85000   40.07000   0.78000    1.94659
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50630   12.50610   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   27.57000   27.24000   0.33000    1.21145
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.97350    9.98450  -0.01100   -0.11017
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.78090   14.79750  -0.01660   -0.11218
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.39480    9.40540  -0.01060   -0.11270
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.81000   10.78000   0.03000    0.27829
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.10000   11.06000   0.04000    0.36166
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.17400   12.18410  -0.01010   -0.08289
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.96650    9.97470  -0.00820   -0.08221
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.98750   11.99830  -0.01080   -0.09001
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.22070    9.22790  -0.00720   -0.07802
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.07780    9.08530  -0.00750   -0.08255
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.72970    8.73750  -0.00780   -0.08927
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.82700   11.84050  -0.01350   -0.11402
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.72380   10.73810  -0.01430   -0.13317
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.38570   10.39940  -0.01370   -0.13174
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.59660    8.60760  -0.01100   -0.12779
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.39000    8.40120  -0.01120   -0.13331
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.09980    8.11050  -0.01070   -0.13193
安聯全球人口趨勢基金                                               11.04000   11.01000   0.03000    0.27248
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.15000   34.21000  -0.06000   -0.17539
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.74000    7.79000  -0.05000   -0.64185
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.91740   11.91850  -0.00110   -0.00923
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27320   10.27410  -0.00090   -0.00876
安聯全球新興市場基金                                               16.11000   16.03000   0.08000    0.49906
安聯全球農金趨勢基金                                                9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.15000    8.17000  -0.02000   -0.24480
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               20.51000   20.44000   0.07000    0.34247
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.11680   10.11500   0.00180    0.01780
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81930    9.81770   0.00160    0.01630
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.39200   81.27800   0.11400    0.14026
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.01660   12.00580   0.01080    0.08996
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.11070   63.02630   0.08440    0.13391
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.24300    9.23470   0.00830    0.08988
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58180    2.58130   0.00050    0.01937
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.34960   10.35490  -0.00530   -0.05118
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19270    2.19060   0.00210    0.09586
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.55820    8.56220  -0.00400   -0.04672
宏利台灣動力基金                                                   27.65000   27.29000   0.36000    1.31916
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.58670    9.58700  -0.00030   -0.00313
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.41840    9.41500   0.00340    0.03611
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.46230    7.46250  -0.00020   -0.00268
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.44610    7.44440   0.00170    0.02284
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
宏利全球債券組合基金                                               12.72280   12.72860  -0.00580   -0.04557
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78410    2.78540  -0.00130   -0.04667
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.66360   11.66810  -0.00450   -0.03857
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.58320    8.58650  -0.00330   -0.03843
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.44270    2.44010   0.00260    0.10655
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.86970   10.87010  -0.00040   -0.00368
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.13920    3.14060  -0.00140   -0.04458
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50610    0.50610   0.00000    0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.56770   11.58610  -0.01840   -0.15881
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.23140   10.24890  -0.01750   -0.17075
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.89440    9.91030  -0.01590   -0.16044
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.60240    8.61750  -0.01510   -0.17522
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.21840    8.23220  -0.01380   -0.16763
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.12050    8.13360  -0.01310   -0.16106
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.07780    8.09040  -0.01260   -0.15574
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.68840    2.70110  -0.01270   -0.47018
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.38930    0.39110  -0.00180   -0.46024
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.80460   11.85920  -0.05460   -0.46040
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.88490    0.88890  -0.00400   -0.44999
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.06210    7.09470  -0.03260   -0.45950
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.96010    1.96910  -0.00900   -0.45706
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28170    0.28300  -0.00130   -0.45936
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.63630    8.67610  -0.03980   -0.45873
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31270    0.31410  -0.00140   -0.44572
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65400   13.65390   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.36000    2.36000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
宏利臺灣股息收益基金                                               23.44000   23.26000   0.18000    0.77386
宏利澳幣保本基金                                                   12.25450   12.24870   0.00580    0.04735
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.35000   11.36000  -0.01000   -0.08803
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.87190    9.85610   0.01580    0.16031
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.04960    9.03720   0.01240    0.13721
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.52890    8.51330   0.01560    0.18324
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.30320   10.28440   0.01880    0.18280
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
貝萊德新台幣基金                                                   12.94280   12.94270   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.41000   23.07000   0.34000    1.47378
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29690   11.29800  -0.00110   -0.00974
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85890    9.87370  -0.01480   -0.14989
保德信大中華基金-人民幣                                             8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                               8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
保德信大中華基金-新台幣                                            25.55000   25.59000  -0.04000   -0.15631
保德信中小型股基金                                                 39.53000   38.85000   0.68000    1.75032
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.87000    7.84000   0.03000    0.38265
保德信中國中小基金-美元                                             7.50000    7.49000   0.01000    0.13351
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.26000    7.24000   0.02000    0.27624
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.74260    8.75170  -0.00910   -0.10398
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.82370    8.82940  -0.00570   -0.06456
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.87600    8.88290  -0.00690   -0.07768
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.65580    9.66330  -0.00750   -0.07761
保德信中國品牌基金-人民幣                                           7.91000    7.94000  -0.03000   -0.37783
保德信中國品牌基金-美元                                             7.93000    7.96000  -0.03000   -0.37688
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.58000    8.61000  -0.03000   -0.34843
保德信台商全方位基金                                               31.14000   30.75000   0.39000    1.26829
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          26.56000   26.70000  -0.14000   -0.52434
保德信全球消費商機基金                                             17.52000   17.46000   0.06000    0.34364
保德信全球基礎建設基金                                             11.99000   11.96000   0.03000    0.25084
保德信全球資源基金                                                  7.18000    7.24000  -0.06000   -0.82873
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.96000   33.04000  -0.08000   -0.24213
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.23020   10.23170  -0.00150   -0.01466
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.23020   10.23170  -0.00150   -0.01466
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.22360   10.22040   0.00320    0.03131
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.22360   10.22040   0.00320    0.03131
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.40610    9.40920  -0.00310   -0.03295
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.29250   10.29590  -0.00340   -0.03302
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.94790    8.94680   0.00110    0.01229
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.77580    9.77460   0.00120    0.01228
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.90190    7.91390  -0.01200   -0.15163
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.55250   10.56860  -0.01610   -0.15234
保德信亞太基金                                                     19.67000   19.64000   0.03000    0.15275
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.26140    8.25880   0.00260    0.03148
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.08410   11.08060   0.00350    0.03159
保德信店頭市場基金                                                 28.52000   27.92000   0.60000    2.14900
保德信拉丁美洲基金                                                  6.69000    6.57000   0.12000    1.82648
保德信金平衡基金                                                   28.14000   27.98000   0.16000    0.57184
保德信金滿意基金                                                   38.43000   37.98000   0.45000    1.18483
保德信科技島基金                                                   23.36000   23.02000   0.34000    1.47698
保德信高成長基金                                                   85.62000   84.88000   0.74000    0.87182
保德信第一基金                                                     22.86000   22.70000   0.16000    0.70485
保德信貨幣市場基金                                                 15.78740   15.78720   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.10750   10.10640   0.00110    0.01088
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.29590   10.29010   0.00580    0.05636
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.37190   10.37310  -0.00120   -0.01157
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.89260    9.88910   0.00350    0.03539
保德信新世紀基金                                                    9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.76020    7.77170  -0.01150   -0.14797
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.66000   10.67570  -0.01570   -0.14706
保德信新興趨勢組合基金                                             10.41000   10.33000   0.08000    0.77444
保德信瑞騰基金                                                     15.54990   15.54960   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                                  9.62000    9.68000  -0.06000   -0.61983
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.63380    9.64520  -0.01140   -0.11819
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.93940    9.95120  -0.01180   -0.11858
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.58280    9.59470  -0.01190   -0.12403
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.74130    9.75420  -0.01290   -0.13225
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.66360    9.67980  -0.01620   -0.16736
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.81590    9.83250  -0.01660   -0.16883
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.53040    9.54730  -0.01690   -0.17701
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.65090    9.66810  -0.01720   -0.17790
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.94190    9.95960  -0.01770   -0.17772
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.92270    9.94450  -0.02180   -0.21922
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.92140    9.94310  -0.02170   -0.21824
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.82310    9.84500  -0.02190   -0.22245
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.82310    9.84500  -0.02190   -0.22245
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.82740    9.85280  -0.02540   -0.25779
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.02130   10.04550  -0.02420   -0.24090
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.71440    9.74020  -0.02580   -0.26488
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.80900    9.83500  -0.02600   -0.26436
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.41460    9.44040  -0.02580   -0.27329
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.23960    9.26590  -0.02630   -0.28384
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84050    9.87110  -0.03060   -0.31000
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.83650    9.86710  -0.03060   -0.31012
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型               9.93550    9.96430  -0.02880   -0.28903
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.01930   10.04780  -0.02850   -0.28364
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.82130    9.85200  -0.03070   -0.31161
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.82180    9.85240  -0.03060   -0.31058
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92570    1.92390   0.00180    0.09356
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66330    2.66090   0.00240    0.09020
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28740    0.28740   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43070    0.43070   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.22080    8.22160  -0.00080   -0.00973
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.57260   11.57190   0.00070    0.00605
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.40220    9.40010   0.00210    0.02234
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.61860   11.61630   0.00230    0.01980
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.43290    8.43840  -0.00550   -0.06518
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.46600   10.47280  -0.00680   -0.06493
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.02320   10.04500  -0.02180   -0.21702
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.93170    9.95420  -0.02250   -0.22604
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.03480   10.04260  -0.00780   -0.07767
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.66950   10.67840  -0.00890   -0.08335
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.94790    9.95750  -0.00960   -0.09641
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.66630    9.68160  -0.01530   -0.15803
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.04780   10.06370  -0.01590   -0.15799
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.65940    9.67560  -0.01620   -0.16743
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.89640    9.91280  -0.01640   -0.16544
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.16920   10.21890  -0.04970   -0.48635
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.91350    5.94870  -0.03520   -0.59173
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.33030   10.39170  -0.06140   -0.59086
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65540   11.65530   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.80000   16.62000   0.18000    1.08303
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3847.46000 3805.84000  41.62000    1.09358
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.77220    9.78320  -0.01100   -0.11244
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.73000   10.74480  -0.01480   -0.13774
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                        9.98540   10.00000  -0.01460   -0.14600
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.61750    8.62720  -0.00970   -0.11244
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      8.97560    8.98800  -0.01240   -0.13796
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.81110    8.82400  -0.01290   -0.14619
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.88150    9.89260  -0.01110   -0.11221
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.36330   10.37760  -0.01430   -0.13780
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.31300   10.32800  -0.01500   -0.14524
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.26000    6.26000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       11.59000   11.49000   0.10000    0.87032
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66610   13.66590   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.00000   15.00000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.14960   13.18530  -0.03570   -0.27076
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.58020   11.61430  -0.03410   -0.29360
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.14620   12.18180  -0.03560   -0.29224
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.46570    8.48860  -0.02290   -0.26977
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.52080    6.53850  -0.01770   -0.27070
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.41090    8.43570  -0.02480   -0.29399
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.17400    8.19090  -0.01690   -0.20633
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.33170   10.36210  -0.03040   -0.29338
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.03920    8.06170  -0.02250   -0.27910
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.75200   11.78660  -0.03460   -0.29355
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.39190   11.42280  -0.03090   -0.27051
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.70750   11.73170  -0.02420   -0.20628
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.05680   11.08930  -0.03250   -0.29308
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.64200    8.66550  -0.02350   -0.27119
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.39870    9.42640  -0.02770   -0.29386
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.34230    9.36160  -0.01930   -0.20616
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.18810    9.21510  -0.02700   -0.29300
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.07020    9.09560  -0.02540   -0.27926
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.93400    9.95710  -0.02310   -0.23200
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.82920    9.85300  -0.02380   -0.24155
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.68600    9.71050  -0.02450   -0.25230
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.76530    9.79070  -0.02540   -0.25943
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.55040    9.57260  -0.02220   -0.23191
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.34510    9.36770  -0.02260   -0.24125
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.30520    9.32880  -0.02360   -0.25298
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.38470    9.40910  -0.02440   -0.25932
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.91540    9.93840  -0.02300   -0.23143
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.82930    9.85310  -0.02380   -0.24155
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.68610    9.71070  -0.02460   -0.25333
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.76540    9.79080  -0.02540   -0.25943
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.55040    9.57260  -0.02220   -0.23191
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.34530    9.36790  -0.02260   -0.24125
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.30520    9.32880  -0.02360   -0.25298
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.38500    9.40940  -0.02440   -0.25932
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.55160   10.54730   0.00430    0.04077
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.77790   11.77340   0.00450    0.03822
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.14270   11.14000   0.00270    0.02424
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.80190    8.79830   0.00360    0.04092
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.49280    9.48910   0.00370    0.03899
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.35020    9.34800   0.00220    0.02353
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.26740   10.26320   0.00420    0.04092
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              10.96680   10.96260   0.00420    0.03831
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.76500   10.76240   0.00260    0.02416
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.80210    8.79850   0.00360    0.04092
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.49320    9.48950   0.00370    0.03899
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.35070    9.34850   0.00220    0.02353
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.13000   12.08000   0.05000    0.41391
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.91000   12.87000   0.04000    0.31080
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.46000    8.43000   0.03000    0.35587
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.94000    7.91000   0.03000    0.37927
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.75000    8.72000   0.03000    0.34404
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.01000   12.00000   0.01000    0.08333
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.17000   12.15000   0.02000    0.16461
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.35000    9.06000   0.29000    3.20088
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.25420   11.25760  -0.00340   -0.03020
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.30790    7.31010  -0.00220   -0.03010
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.21350   11.23000  -0.01650   -0.14693
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.91020   10.92770  -0.01750   -0.16014
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.01830   10.03510  -0.01680   -0.16741
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.10910    8.12100  -0.01190   -0.14653
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.11140    9.12610  -0.01470   -0.16108
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.14420    9.15960  -0.01540   -0.16813
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.49510   10.51190  -0.01680   -0.15982
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.84730    9.86180  -0.01450   -0.14703
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.00150   10.01830  -0.01680   -0.16769
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.43930    9.45450  -0.01520   -0.16077
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.76180    8.77470  -0.01290   -0.14701
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.69750    8.71130  -0.01380   -0.15841
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.16810    9.18350  -0.01540   -0.16769
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.61240   11.65660  -0.04420   -0.37918
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.10660   11.15050  -0.04390   -0.39370
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.51890   10.56150  -0.04260   -0.40335
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.81010    6.83600  -0.02590   -0.37888
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.51240    8.54610  -0.03370   -0.39433
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.09700    9.13380  -0.03680   -0.40290
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.98230   10.02040  -0.03810   -0.38022
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.53570   10.57830  -0.04260   -0.40271
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.21440    9.25080  -0.03640   -0.39348
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.68570    8.71880  -0.03310   -0.37964
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.29100    9.32860  -0.03760   -0.40306
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.08200   11.08180   0.00020    0.00180
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.71230   11.71340  -0.00110   -0.00939
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.69060   10.69240  -0.00180   -0.01683
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.94250    8.94230   0.00020    0.00224
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.49030    9.49120  -0.00090   -0.00948
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.46700    9.46860  -0.00160   -0.01690
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.03950   11.04050  -0.00100   -0.00906
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.88760    9.88730   0.00030    0.00303
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.18680   10.18840  -0.00160   -0.01570
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.35410    9.35390   0.00020    0.00214
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.09480    9.09460   0.00020    0.00220
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.70960    9.71050  -0.00090   -0.00927
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.23060    9.23210  -0.00150   -0.01625
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.12000   17.12000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.76000   15.74000   0.02000    0.12706
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.58060   12.59560  -0.01500   -0.11909
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.02760   10.05350  -0.02590   -0.25762
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.01040   11.03400  -0.02360   -0.21388
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.58130   11.59760  -0.01630   -0.14055
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.50550   10.53220  -0.02670   -0.25351
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.01250    9.03580  -0.02330   -0.25786
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.57820    9.59880  -0.02060   -0.21461
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.43270    9.44590  -0.01320   -0.13974
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.46910    9.49320  -0.02410   -0.25387
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.14280    9.16640  -0.02360   -0.25746
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.38640    9.40660  -0.02020   -0.21474
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.10460   11.12020  -0.01560   -0.14029
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.41400    9.43780  -0.02380   -0.25218
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.70000   14.86000  -0.16000   -1.07672
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        22.93000   22.46000   0.47000    2.09261
國泰大中華基金                                                     17.25000   17.04000   0.21000    1.23239
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.74000   13.51000   0.23000    1.70244
國泰中小成長基金-台幣級別                                          37.60000   36.91000   0.69000    1.86941
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.74110    3.74210  -0.00100   -0.02672
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.62000   16.63000  -0.01000   -0.06013
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.62500    0.62550  -0.00050   -0.07994
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.58770    0.58820  -0.00050   -0.08501
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19550    2.19500   0.00050    0.02278
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.53700    9.53780  -0.00080   -0.00839
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.97020    7.97090  -0.00070   -0.00878
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31140    0.31150  -0.00010   -0.03210
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.60140   11.60040   0.00100    0.00862
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66430    1.66510  -0.00080   -0.04805
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.95710    9.96610  -0.00900   -0.09031
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32750    0.32790  -0.00040   -0.12199
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.82690    3.82030   0.00660    0.17276
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.00000   16.97000   0.03000    0.17678
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.54560    0.54490   0.00070    0.12846
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.80870    2.80340   0.00530    0.18906
國泰中港台基金台幣級別                                             12.48000   12.46000   0.02000    0.16051
國泰中港台基金美元級別                                              0.40540    0.40480   0.00060    0.14822
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.35000   27.07000   0.28000    1.03436
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.47000   12.63000  -0.16000   -1.26683
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.15000   34.35000   0.80000    2.32897
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.21880   10.23060  -0.01180   -0.11534
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.98420    9.99570  -0.01150   -0.11505
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.00750   10.01900  -0.01150   -0.11478
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33040    0.33090  -0.00050   -0.15110
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32260    0.32310  -0.00050   -0.15475
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32330    0.32380  -0.00050   -0.15442
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42370   12.42360   0.00010    0.00080
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.40640    2.39850   0.00790    0.32937
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34630    0.34540   0.00090    0.26057
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48180    0.48070   0.00110    0.22883
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.50000   12.50000   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43010    0.43010   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.13000    5.17000  -0.04000   -0.77369
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16360    0.16470  -0.00110   -0.66788
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39370    0.39380  -0.00010   -0.02539
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35420    0.35420   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41860    0.41860   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49280    0.49300  -0.00020   -0.04057
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.66000   20.53000   0.13000    0.63322
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.37000   21.30000   0.07000    0.32864
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.38750    2.37980   0.00770    0.32356
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.63010   10.59800   0.03210    0.30289
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.44060    9.41210   0.02850    0.30280
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34450    0.34360   0.00090    0.26193
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30600    0.30520   0.00080    0.26212
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47610    0.47510   0.00100    0.21048
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36710    0.36690   0.00020    0.05451
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.31000   17.30000   0.01000    0.05780
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.56020    0.56000   0.00020    0.03571
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.26000   17.25000   0.01000    0.05797
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.77550    0.77560  -0.00010   -0.01289
國泰科技生化基金                                                   28.74000   28.21000   0.53000    1.87877
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.67000   26.53000   0.14000    0.52770
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.66000   13.74000  -0.08000   -0.58224
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.99810   37.96280   0.03530    0.09299
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.25660   20.25950  -0.00290   -0.01431
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.71770   17.71010   0.00760    0.04291
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   37.81880   37.92570  -0.10690   -0.28187
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.34190   39.40270  -0.06080   -0.15430
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.51710   42.54560  -0.02850   -0.06699
國泰紐幣2021保本基金                                               12.28350   12.27460   0.00890    0.07251
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.57460   12.56620   0.00840    0.06685
國泰紐幣保本基金                                                   12.53210   12.52980   0.00230    0.01836
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.59000   19.16000   0.43000    2.24426
國泰國泰基金台幣級別                                               19.59000   19.16000   0.43000    2.24426
國泰富時中國A50基金                                                17.37000   17.16000   0.21000    1.22378
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   39.98190   39.99920  -0.01730   -0.04325
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33190    0.33190   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46860    0.46870  -0.00010   -0.02134
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.31450   10.32900  -0.01450   -0.14038
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.29030    7.30050  -0.01020   -0.13972
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.34930    0.35000  -0.00070   -0.20000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23590    0.23640  -0.00050   -0.21151
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.15650    2.15360   0.00290    0.13466
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.54530    9.53380   0.01150    0.12062
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30800    0.30780   0.00020    0.06498
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.86240   40.91530  -0.05290   -0.12929
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.43000   17.23000   0.20000    1.16077
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36280    0.36240   0.00040    0.11038
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25280    2.25660  -0.00380   -0.16839
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.45870    1.46120  -0.00250   -0.17109
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33420    0.33490  -0.00070   -0.20902
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33060    0.33150  -0.00090   -0.27149
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21850    0.21900  -0.00050   -0.22831
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.21490   10.23830  -0.02340   -0.22855
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.49030    6.50510  -0.01480   -0.22751
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.86000   15.06000  -0.20000   -1.32802
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   30.11000   29.34000   0.77000    2.62440
國泰價值卓越基金                                                   12.80000   12.63000   0.17000    1.34600
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.31980    0.32100  -0.00120   -0.37383
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.62540   38.65460  -0.02920   -0.07554
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.85000   19.00000  -0.15000   -0.78947
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.34000   18.37000  -0.03000   -0.16331
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.52000   17.26000   0.26000    1.50637
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.95010   11.95450  -0.00440   -0.03681
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39300    0.39310  -0.00010   -0.02544
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.98480    9.98550  -0.00070   -0.00701
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94240    9.94000   0.00240    0.02414
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.92700    9.92010   0.00690    0.06956
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.98440    9.98510  -0.00070   -0.00701
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94210    9.93970   0.00240    0.02415
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.92700    9.92010   0.00690    0.06956
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26890   11.26800   0.00090    0.00799
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80550    9.81990  -0.01440   -0.14664
第一金大中華基金                                                   23.53000   23.42000   0.11000    0.46968
第一金小型精選基金                                                 29.89000   29.48000   0.41000    1.39077
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
第一金中國世紀基金-美元                                             7.13630    7.12940   0.00690    0.09678
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.13680    7.12990   0.00690    0.09678
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.41000    8.40000   0.01000    0.11905
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.41000    8.39000   0.02000    0.23838
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.54840    9.54240   0.00600    0.06288
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.13800    8.13350   0.00450    0.05533
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.73360   10.72720   0.00640    0.05966
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.26740    9.26240   0.00500    0.05398
第一金中概平衡基金                                                 23.23000   23.00000   0.23000    1.00000
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27010   15.26990   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.05700  178.05500   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.32780    9.34420  -0.01640   -0.17551
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.32780    9.34420  -0.01640   -0.17551
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 12.74990   12.77070  -0.02080   -0.16287
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               12.75060   12.77140  -0.02080   -0.16286
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.27000   12.28000  -0.01000   -0.08143
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.27000   12.29000  -0.02000   -0.16273
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.43810    9.43880  -0.00070   -0.00742
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.44040    9.44110  -0.00070   -0.00741
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.10260    9.10090   0.00170    0.01868
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.12620    9.12450   0.00170    0.01863
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                            9.99770    9.99840  -0.00070   -0.00700
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.65750    9.65570   0.00180    0.01864
第一金全球大趨勢基金                                               21.75000   21.71000   0.04000    0.18425
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.03070    8.03900  -0.00830   -0.10325
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.68130    5.68720  -0.00590   -0.10374
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.38390    9.31220   0.07170    0.76996
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.38510    9.31330   0.07180    0.77094
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.07000    9.00000   0.07000    0.77778
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.07000    9.00000   0.07000    0.77778
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.86470    9.78930   0.07540    0.77023
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.86610    9.79060   0.07550    0.77115
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.53000    9.46000   0.07000    0.73996
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.54000    9.46000   0.08000    0.84567
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.24740    8.22960   0.01780    0.21629
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.84590    9.82460   0.02130    0.21680
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.24010    9.26340  -0.02330   -0.25153
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.23900    9.26230  -0.02330   -0.25156
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.60220    7.62200  -0.01980   -0.25977
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.60090    7.62080  -0.01990   -0.26113
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.42430    8.44470  -0.02040   -0.24157
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.42490    8.44530  -0.02040   -0.24155
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.89580   10.92330  -0.02750   -0.25176
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.89670   10.92420  -0.02750   -0.25173
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.68370    9.70890  -0.02520   -0.25956
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.30540   14.34010  -0.03470   -0.24198
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.45710   12.49980  -0.04270   -0.34161
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.47280   12.51550  -0.04270   -0.34118
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            11.78000   11.81000  -0.03000   -0.25402
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          11.80000   11.84000  -0.04000   -0.33784
第一金亞洲科技基金                                                 16.93000   16.82000   0.11000    0.65398
第一金亞洲新興市場基金                                             12.39000   12.39000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  7.80000    7.68000   0.12000    1.56250
第一金創新趨勢基金                                                 19.53000   19.31000   0.22000    1.13931
第一金電子基金                                                     28.84000   28.64000   0.20000    0.69832
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.98000   17.79000   0.19000    1.06802
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.56000   20.84000  -0.28000   -1.34357
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.00000    0.00000  20.00000    0.00000
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.00000    6.94000   0.06000    0.86455
統一大中華中小基金(美元)                                            6.33000    6.29000   0.04000    0.63593
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.38000    9.31000   0.07000    0.75188
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
統一大滿貫基金-A類型                                               29.59000   29.11000   0.48000    1.64892
統一大滿貫基金-I類型                                               29.59000   29.11000   0.48000    1.64892
統一大龍印基金                                                     12.83000   12.78000   0.05000    0.39124
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.05000    8.05000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.29000    7.30000  -0.01000   -0.13699
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.30000    8.31000  -0.01000   -0.12034
統一中小基金                                                       21.95000   21.60000   0.35000    1.62037
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.62330    9.59260   0.03070    0.32004
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.88360    8.87090   0.01270    0.14316
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.61280    8.59940   0.01340    0.15582
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.60030   11.56340   0.03690    0.31911
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.64560   10.63040   0.01520    0.14299
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.30730   10.29130   0.01600    0.15547
統一台灣動力基金                                                   15.06000   14.75000   0.31000    2.10169
統一全天候基金-A類型                                               98.86000   97.79000   1.07000    1.09418
統一全天候基金-I類型                                               99.03000   97.96000   1.07000    1.09228
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.09400    8.08440   0.00960    0.11875
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.74020    7.74460  -0.00440   -0.05681
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.73350    7.73560  -0.00210   -0.02715
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.46730    8.45730   0.01000    0.11824
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.10420    8.10880  -0.00460   -0.05673
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.09050    8.09270  -0.00220   -0.02718
統一全球債券組合基金                                               11.70220   11.70330  -0.00110   -0.00940
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.19000   14.14000   0.05000    0.35361
統一全球新科技基金(美元)                                           13.21000   13.19000   0.02000    0.15163
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.69000   12.66000   0.03000    0.23697
統一亞太基金                                                       22.59000   22.51000   0.08000    0.35540
統一亞洲大金磚基金                                                 11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                       50.99000   50.36000   0.63000    1.25099
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67890   16.67870   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.84000    8.76000   0.08000    0.91324
統一強漢基金(美元)                                                  7.88000    7.82000   0.06000    0.76726
統一強漢基金(新台幣)                                               20.75000   20.60000   0.15000    0.72816
統一統信基金                                                       26.21000   25.67000   0.54000    2.10362
統一黑馬基金                                                       51.69000   51.13000   0.56000    1.09525
統一新亞洲科技能源基金                                             15.13000   15.06000   0.07000    0.46481
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.72210    7.73010  -0.00800   -0.10349
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.93540    9.94570  -0.01030   -0.10356
統一經建基金                                                       41.31000   40.85000   0.46000    1.12607
統一龍馬基金                                                       56.58000   55.60000   0.98000    1.76259
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.04000   15.91000   0.13000    0.81710
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.80000   41.21000   0.59000    1.43169
野村中國機會基金                                                   11.72000   11.70000   0.02000    0.17094
野村巴西基金                                                        6.00000    5.76000   0.24000    4.16667
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
野村台灣高股息基金                                                 23.48000   23.17000   0.31000    1.33794
野村台灣運籌基金                                                   31.61000   31.42000   0.19000    0.60471
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.38960    9.38260   0.00700    0.07461
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.29370    9.28940   0.00430    0.04629
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.35540    9.34980   0.00560    0.05989
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.70510    9.69790   0.00720    0.07424
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.53450    9.53020   0.00430    0.04512
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.45500    9.44930   0.00570    0.06032
野村平衡基金                                                       17.52000   17.38000   0.14000    0.80552
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.12000   13.10000   0.02000    0.15267
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.95000   10.92000   0.03000    0.27473
野村全球生技醫療基金                                               16.55000   16.50000   0.05000    0.30303
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.97030    9.97920  -0.00890   -0.08919
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.90000    9.90920  -0.00920   -0.09284
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.87450    9.88260  -0.00810   -0.08196
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.97030    9.97920  -0.00890   -0.08919
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.89990    9.90910  -0.00920   -0.09284
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.87450    9.88260  -0.00810   -0.08196
野村全球品牌基金                                                   24.46000   24.61000  -0.15000   -0.60951
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.44000   12.40000   0.04000    0.32258
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.80000   18.74000   0.06000    0.32017
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.80000   11.77000   0.03000    0.25489
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.89190    9.89360  -0.00170   -0.01718
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.29860   10.30320  -0.00460   -0.04465
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.17750   10.18070  -0.00320   -0.03143
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.04500    9.03580   0.00920    0.10182
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.81390    8.80520   0.00870    0.09881
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.42540    8.41450   0.01090    0.12954
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.88110   10.87000   0.01110    0.10212
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.36260   10.35240   0.01020    0.09853
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.97430    9.96140   0.01290    0.12950
野村成長基金                                                       26.49000   26.26000   0.23000    0.87586
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.24230    8.23990   0.00240    0.02913
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.23850    8.23760   0.00090    0.01093
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.41860    8.41440   0.00420    0.04991
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.91690    8.91410   0.00280    0.03141
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.79920    8.79820   0.00100    0.01137
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.98920    8.98470   0.00450    0.05009
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.91000    7.92000  -0.01000   -0.12626
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.01870    9.02380  -0.00510   -0.05652
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.04380    9.04980  -0.00600   -0.06630
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.15990    9.16350  -0.00360   -0.03929
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.68920    9.69610  -0.00690   -0.07116
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.61280    9.61920  -0.00640   -0.06653
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.74070    9.74450  -0.00380   -0.03900
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.21520    8.21560  -0.00040   -0.00487
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.78670    8.78750  -0.00080   -0.00910
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.64490    8.64720  -0.00230   -0.02660
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.72430   12.72480  -0.00050   -0.00393
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.84120   11.84240  -0.00120   -0.01013
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.60440    9.60710  -0.00270   -0.02810
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95760    9.95550   0.00210    0.02109
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93460    9.93400   0.00060    0.00604
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95160    9.95010   0.00150    0.01508
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95580    9.95370   0.00210    0.02110
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93330    9.93270   0.00060    0.00604
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96670    9.96520   0.00150    0.01505
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.69760    9.69600   0.00160    0.01650
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.67480    9.67320   0.00160    0.01654
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.69300    9.68700   0.00600    0.06194
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.69520    9.71410  -0.01890   -0.19456
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.81270    9.83340  -0.02070   -0.21051
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.43090    9.45150  -0.02060   -0.21795
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.98310    9.00080  -0.01770   -0.19665
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.90640   10.92790  -0.02150   -0.19674
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.71690    9.71280   0.00410    0.04221
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.75540   10.75280   0.00260    0.02418
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.23410   10.23340   0.00070    0.00684
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.04230   10.03830   0.00400    0.03985
野村泰國基金                                                       40.08000   39.96000   0.12000    0.30030
野村高科技基金                                                      8.40000    8.33000   0.07000    0.84034
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.80800    9.79660   0.01140    0.11637
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.81090    9.80150   0.00940    0.09590
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.13830   10.12560   0.01270    0.12542
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.17960    9.17280   0.00680    0.07413
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.14170    9.13120   0.01050    0.11499
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.99050    8.97790   0.01260    0.14034
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.41610   11.40500   0.01110    0.09733
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.79340   12.77560   0.01780    0.13933
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.35190   10.34420   0.00770    0.07444
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.31600   10.30420   0.01180    0.11452
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.40360   10.38940   0.01420    0.13668
野村貨幣市場基金                                                   16.28660   16.28640   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.82000   14.92000  -0.10000   -0.67024
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.91810    9.90860   0.00950    0.09588
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.74720    9.75150  -0.00430   -0.04410
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.80340    9.80320   0.00020    0.00204
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.74640    9.74860  -0.00220   -0.02257
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.69850    9.70240  -0.00390   -0.04020
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.68410    9.68670  -0.00260   -0.02684
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.82500    9.82720  -0.00220   -0.02239
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.76030    9.76420  -0.00390   -0.03994
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.86430    9.86690  -0.00260   -0.02635
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.37880    9.42930  -0.05050   -0.53556
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.31640    9.36860  -0.05220   -0.55718
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.27800    9.32860  -0.05060   -0.54242
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.44460    9.49540  -0.05080   -0.53500
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.37030    9.42280  -0.05250   -0.55716
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.33190    9.38280  -0.05090   -0.54248
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.81400    9.82530  -0.01130   -0.11501
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.62350    7.63240  -0.00890   -0.11661
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.43080   11.44420  -0.01340   -0.11709
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.31000    7.23000   0.08000    1.10650
野村精選貨幣市場基金                                               12.08850   12.08840   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.95000   11.02000  -0.07000   -0.63521
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.71000    9.80000  -0.09000   -0.91837
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.47000    7.52000  -0.05000   -0.66489
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.62000   10.69000  -0.07000   -0.65482
野村積極成長基金                                                   11.17000   11.08000   0.09000    0.81227
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.10000    8.03000   0.07000    0.87173
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.48000   29.23000   0.25000    0.85529
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.06200   10.08180  -0.01980   -0.19639
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.32150    8.33790  -0.01640   -0.19669
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.66190    7.67840  -0.01650   -0.21489
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.57350    7.58850  -0.01500   -0.19767
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.47640   11.49920  -0.02280   -0.19827
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.29390   10.31600  -0.02210   -0.21423
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.20810   10.22830  -0.02020   -0.19749
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
野村環球基金-人民幣計價                                            15.15000   15.13000   0.02000    0.13219
野村環球基金-美元計價                                              11.77000   11.76000   0.01000    0.08503
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.52000   16.49000   0.03000    0.18193
野村鴻利基金                                                       20.14000   20.00000   0.14000    0.70000
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87030   16.87020   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.10000   16.95000   0.15000    0.88496
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.69000   12.59000   0.10000    0.79428
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.81000   13.80000   0.01000    0.07246
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.93590    9.94010  -0.00420   -0.04225
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.03020   13.03580  -0.00560   -0.04296
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.88950    9.90660  -0.01710   -0.17261
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.72050    9.74290  -0.02240   -0.22991
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.44530    9.47030  -0.02500   -0.26398
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.47010    9.49530  -0.02520   -0.26539
凱基台商天下基金                                                   11.52000   11.59000  -0.07000   -0.60397
凱基台灣精五門基金                                                 17.86000   17.67000   0.19000    1.07527
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.31370   38.36200  -0.04830   -0.12591
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   37.95330   38.00890  -0.05560   -0.14628
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.70100   40.70890  -0.00790   -0.01941
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.27700   10.28960  -0.01260   -0.12245
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.73000   12.63000   0.10000    0.79177
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.36710   11.28300   0.08410    0.74537
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.23000   11.14000   0.09000    0.80790
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55740   11.55720   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.69000   23.51000   0.18000    0.76563
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         19.96000   19.95000   0.01000    0.05013
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.28260   19.28690  -0.00430   -0.02229
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.17000   16.13000   0.04000    0.24799
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.39990   15.37560   0.02430    0.15804
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.18000    7.15000   0.03000    0.41958
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.13950   11.15050  -0.01100   -0.09865
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.48180   11.42070   0.06110    0.53499
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.80000   11.73000   0.07000    0.59676
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.35000   12.32000   0.03000    0.24351
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.06200   12.04020   0.02180    0.18106
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.81000   14.90000  -0.09000   -0.60403
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         28.33000   27.99000   0.34000    1.21472
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.29000   28.16000   0.13000    0.46165
富邦上証180基金                                                    26.36000   26.07000   0.29000    1.11239
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16720    0.16720   0.00000    0.00000
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.17000    5.17000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.98000    8.06000  -0.08000   -0.99256
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   31.79000   31.12000   0.67000    2.15296
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.82010   10.82460  -0.00450   -0.04157
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.96850    9.97380  -0.00530   -0.05314
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.53820    9.54000  -0.00180   -0.01887
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.36900    9.37290  -0.00390   -0.04161
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.56000    8.56460  -0.00460   -0.05371
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.19690    8.19850  -0.00160   -0.01952
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.40650   20.41570  -0.00920   -0.04506
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.43960   11.43850   0.00110    0.00962
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.37160   10.36830   0.00330    0.03183
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.71790   12.69620   0.02170    0.17092
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.86600    1.86330   0.00270    0.14490
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.11090    9.09540   0.01550    0.17042
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.38410    1.38200   0.00210    0.15195
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77110   11.76660   0.00450    0.03824
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70600    1.70560   0.00040    0.02345
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.07900   10.07520   0.00380    0.03772
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.47940    1.47910   0.00030    0.02028
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.91450    9.93070  -0.01620   -0.16313
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.89200    9.90480  -0.01280   -0.12923
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.96000   15.05000  -0.09000   -0.59801
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.35000   21.12000   0.23000    1.08902
富邦日本東証基金                                                   21.28000   21.18000   0.10000    0.47214
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.27000   43.21000   0.06000    0.13886
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.80000   42.19000   0.61000    1.44584
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.37000   46.78000   0.59000    1.26122
富邦台灣心基金                                                     19.17000   18.94000   0.23000    1.21436
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.38000   43.90000   0.48000    1.09339
富邦台灣科技指數基金                                               49.45000   48.73000   0.72000    1.47753
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.73820   39.85570  -0.11750   -0.29481
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.22940   41.23700  -0.00760   -0.01843
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28780    0.28780   0.00000    0.00000
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54470    2.54420   0.00050    0.01965
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33750    0.33750   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.45390   10.45530  -0.00140   -0.01339
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19830    2.19790   0.00040    0.01820
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32200    0.32200   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.97260    8.97390  -0.00130   -0.01449
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.35000   22.29000   0.06000    0.26918
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.90000   14.95000  -0.05000   -0.33445
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.90000   27.65000   0.25000    0.90416
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65810   15.65790   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.77030   39.81870  -0.04840   -0.12155
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.79030   38.81020  -0.01990   -0.05128
富邦長紅基金                                                       54.32000   53.66000   0.66000    1.22997
富邦科技基金                                                       20.89000   20.57000   0.32000    1.55566
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.66560   40.60880   0.05680    0.13987
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.59850   38.54010   0.05840    0.15153
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.23360   39.10290   0.13070    0.33425
富邦恒生國企ETF基金                                                20.12000   19.91000   0.21000    1.05475
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.19000   14.38000  -0.19000   -1.32128
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.49000   25.84000   0.65000    2.51548
富邦高成長基金                                                     20.81000   20.60000   0.21000    1.01942
富邦基金A類型                                                      11.77000   11.60000   0.17000    1.46552
富邦基金I類型                                                      11.77000   11.60000   0.17000    1.46552
富邦深証100基金                                                     8.15000    8.02000   0.13000    1.62095
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.05000   19.15000  -0.10000   -0.52219
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40220    0.40280  -0.00060   -0.14896
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.94500   11.96620  -0.02120   -0.17717
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.13920    9.15550  -0.01630   -0.17804
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29440    0.29490  -0.00050   -0.16955
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.46260    8.47770  -0.01510   -0.17811
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.41970    9.41720   0.00250    0.02655
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.96660    9.95950   0.00710    0.07129
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.14620    9.14380   0.00240    0.02625
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.67110    9.66410   0.00700    0.07243
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.48000   17.29000   0.19000    1.09890
富邦精準基金                                                       40.02000   39.60000   0.42000    1.06061
富邦精銳中小基金                                                    9.70000    9.56000   0.14000    1.46444
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.68000   15.48000   0.20000    1.29199
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.38000   20.16000   0.22000    1.09127
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.05000    8.15000  -0.10000   -1.22699
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              13.06000   12.72000   0.34000    2.67296
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.03000   19.03000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.95690    9.94980   0.00710    0.07136
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.63590    9.63430   0.00160    0.01661
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.79160    9.78430   0.00730    0.07461
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.62570    9.61880   0.00690    0.07173
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.27360    9.27210   0.00150    0.01618
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.40760    9.40060   0.00700    0.07446
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.28000   28.00000   0.28000    1.00000
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.67300    9.68920  -0.01620   -0.16720
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.58020    9.59610  -0.01590   -0.16569
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.58660    9.60280  -0.01620   -0.16870
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.67240    9.68860  -0.01620   -0.16721
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.58010    9.59610  -0.01600   -0.16673
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.58620    9.60250  -0.01630   -0.16975
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.25120    8.24380   0.00740    0.08976
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.73700    8.72940   0.00760    0.08706
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.47560    8.46850   0.00710    0.08384
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.37780    9.36920   0.00860    0.09179
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.35150    9.34330   0.00820    0.08776
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.07960    9.07200   0.00760    0.08377
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.16320    9.15530   0.00790    0.08629
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.12280    8.11940   0.00340    0.04188
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.12070    9.11740   0.00330    0.03619
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.61900    8.61630   0.00270    0.03134
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.27660   10.27220   0.00440    0.04283
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.01730   10.01360   0.00370    0.03695
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.54670    9.54350   0.00320    0.03353
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.75900    8.75590   0.00310    0.03540
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.39880    9.39550   0.00330    0.03512
富達卓越領航全球組合基金                                           14.26000   14.27000  -0.01000   -0.07008
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.33670    8.33590   0.00080    0.00960
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 8.99600    8.99550   0.00050    0.00556
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.69300    8.69280   0.00020    0.00230
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.62790    9.62700   0.00090    0.00935
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.56340    9.56290   0.00050    0.00523
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.28000    9.27980   0.00020    0.00216
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.78030    8.78000   0.00030    0.00342
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.36960    9.36930   0.00030    0.00320
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.50000    8.48000   0.02000    0.23585
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.94000    7.92000   0.02000    0.25253
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.64000    6.66000  -0.02000   -0.30030
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.52000    7.54000  -0.02000   -0.26525
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.36000    7.38000  -0.02000   -0.27100
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.60660    9.60290   0.00370    0.03853
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.04920    9.04380   0.00540    0.05971
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.64800    8.64130   0.00670    0.07753
富蘭克林華美中華基金                                               10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.20000   17.97000   0.23000    1.27991
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.26000   18.19000   0.07000    0.38483
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.63260    7.63930  -0.00670   -0.08770
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.69110    8.70100  -0.00990   -0.11378
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.45230    9.46330  -0.01100   -0.11624
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.00470    9.01270  -0.00800   -0.08876
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.87510   10.89920  -0.02410   -0.22112
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.46850    8.48730  -0.01880   -0.22151
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.80680    8.82630  -0.01950   -0.22093
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.04290   13.06490  -0.02200   -0.16839
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.97660    9.99340  -0.01680   -0.16811
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.91810    9.93630  -0.01820   -0.18317
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.41490    7.42850  -0.01360   -0.18308
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.80310    8.81930  -0.01620   -0.18369
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.48750   10.50420  -0.01670   -0.15898
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.32230    7.33400  -0.01170   -0.15953
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.71060    8.72460  -0.01400   -0.16047
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.19900   10.21760  -0.01860   -0.18204
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.45440    7.46800  -0.01360   -0.18211
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.92000    7.92730  -0.00730   -0.09209
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.92020    8.92970  -0.00950   -0.10639
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.73700    9.74740  -0.01040   -0.10670
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.30030   12.31160  -0.01130   -0.09178
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.17000    8.16000   0.01000    0.12255
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.41000    8.40000   0.01000    0.11905
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.28000    8.27000   0.01000    0.12092
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.27000    8.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.06000    9.04000   0.02000    0.22124
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.30920   12.30430   0.00490    0.03982
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
富蘭克林華美第一富基金                                             33.94000   33.62000   0.32000    0.95181
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31660   10.31640   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.77000    8.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.01000   13.99000   0.02000    0.14296
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.89000   12.87000   0.02000    0.15540
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.98000   14.95000   0.03000    0.20067
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.76550    6.81840  -0.05290   -0.77584
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.90830    9.88650   0.02180    0.22050
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.17490    9.18840  -0.01350   -0.14692
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.67160   10.68720  -0.01560   -0.14597
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.53280    6.53860  -0.00580   -0.08870
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.61360    8.62290  -0.00930   -0.10785
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.79010    9.80070  -0.01060   -0.10816
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.16000   10.16920  -0.00920   -0.09047
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    58.66000   58.79000  -0.13000   -0.22113
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    60.43000   60.49000  -0.06000   -0.09919
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.06000   20.06000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.71160   11.71060   0.00100    0.00854
復華人生目標基金                                                   35.43020   35.08580   0.34440    0.98159
復華大中華中小策略基金                                              7.96000    7.98000  -0.02000   -0.25063
復華中小精選基金                                                   60.68000   59.70000   0.98000    1.64154
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.95490   51.02500  -0.07010   -0.13738
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.07000    8.11000  -0.04000   -0.49322
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.13000    7.16000  -0.03000   -0.41899
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
復華台灣智能基金                                                   11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
復華全方位基金                                                     25.88000   25.46000   0.42000    1.64965
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.82000   11.77000   0.05000    0.42481
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.58000   18.49000   0.09000    0.48675
復華全球平衡基金-美元                                               8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.75000   18.74000   0.01000    0.05336
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.95000   13.85000   0.10000    0.72202
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.43000   13.32000   0.11000    0.82583
復華全球原物料基金                                                  8.19000    8.23000  -0.04000   -0.48603
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.88000   11.83000   0.05000    0.42265
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.41950   11.41340   0.00610    0.05345
復華全球債券基金                                                   13.17680   13.16270   0.01410    0.10712
復華全球債券組合基金                                               14.45000   14.45000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.73000   13.69000   0.04000    0.29218
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
復華有利貨幣市場基金                                               13.45160   13.45140   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
復華亞太成長基金                                                   12.19000   12.08000   0.11000    0.91060
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.94000    7.92000   0.02000    0.25253
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.42000    8.39000   0.03000    0.35757
復華東協世紀基金                                                   11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
復華南非幣長期收益基金A                                            13.15000   13.20000  -0.05000   -0.37879
復華南非幣長期收益基金B                                             7.96000    8.00000  -0.04000   -0.50000
復華南非幣短期收益基金A                                            13.87000   13.88000  -0.01000   -0.07205
復華南非幣短期收益基金B                                             9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
復華美國新星基金-美元                                              11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
復華恒生基金                                                       20.18000   19.93000   0.25000    1.25439
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.00000    9.13000  -0.13000   -1.42388
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.06000   27.32000   0.74000    2.70864
復華神盾基金                                                       22.89460   22.64260   0.25200    1.11295
復華高成長基金                                                     59.80000   58.83000   0.97000    1.64882
復華高益策略組合基金                                               12.87000   12.87000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.41320   14.41300   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.39000   18.36000   0.03000    0.16340
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.36000   49.08000   0.28000    0.57050
復華復華基金                                                       18.65000   18.35000   0.30000    1.63488
復華華人世紀基金                                                   14.69000   14.65000   0.04000    0.27304
復華傳家二號基金                                                   28.02740   27.77290   0.25450    0.91636
復華傳家基金                                                       19.70350   19.47570   0.22780    1.16966
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.48000   14.49000  -0.01000   -0.06901
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
復華新興人民幣債券基金A                                            11.71000   11.70000   0.01000    0.08547
復華新興人民幣債券基金B                                             8.86000    8.86000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.38000   18.38000   0.00000    0.00000
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.20000   59.30000  -0.10000   -0.16863
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.25000    5.26000  -0.01000   -0.19011
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.73000   11.76000  -0.03000   -0.25510
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.80000   11.82000  -0.02000   -0.16920
復華新興市場短期收益基金                                           10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.47000    8.48000  -0.01000   -0.11792
復華滬深300 A股基金                                                19.31000   19.08000   0.23000    1.20545
復華數位經濟基金                                                   44.78000   43.94000   0.84000    1.91170
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.59050    9.61600  -0.02550   -0.26518
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.39150    9.41710  -0.02560   -0.27185
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.74310    9.76870  -0.02560   -0.26206
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.50720    9.53310  -0.02590   -0.27168
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.40680    9.43000  -0.02320   -0.24602
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.92060    9.94060  -0.02000   -0.20120
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.43260    9.45270  -0.02010   -0.21264
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.94910    9.96570  -0.01660   -0.16657
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.43220    9.45220  -0.02000   -0.21159
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.95070    9.96730  -0.01660   -0.16654
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.81640    9.82500  -0.00860   -0.08753
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.77950    9.79490  -0.01540   -0.15722
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.80950    9.82050  -0.01100   -0.11201
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.77970    9.78960  -0.00990   -0.10113
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.78720   10.76110   0.02610    0.24254
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.71670    9.73350  -0.01680   -0.17260
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.77960    9.78950  -0.00990   -0.10113
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.78710   10.76110   0.02600    0.24161
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.71720    9.73400  -0.01680   -0.17259
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.78100    9.79350  -0.01250   -0.12764
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.06360    9.05560   0.00800    0.08834
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.06220    8.07340  -0.01120   -0.13873
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.05100    8.05860  -0.00760   -0.09431
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.43080   11.42070   0.01010    0.08844
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.18940   10.20350  -0.01410   -0.13819
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.29240   10.30210  -0.00970   -0.09416
景順主流基金                                                       15.12000   14.92000   0.20000    1.34048
景順台灣科技基金                                                   26.20000   25.84000   0.36000    1.39319
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   20.19000   20.16000   0.03000    0.14881
景順全球康健基金                                                   19.15000   19.05000   0.10000    0.52493
景順貨幣市場基金                                                   15.95200   15.95180   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       27.71000   27.37000   0.34000    1.24224
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.16000   13.13000   0.03000    0.22848
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.31000   12.29000   0.02000    0.16273
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.49000   10.44000   0.05000    0.47893
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.78000   10.73000   0.05000    0.46598
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.52540    8.52550  -0.00010   -0.00117
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.76620    7.76010   0.00610    0.07861
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.02920   11.02930  -0.00010   -0.00091
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.02680   10.01900   0.00780    0.07785
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.09000    7.07000   0.02000    0.28289
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.72000    6.71000   0.01000    0.14903
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.28300    9.28400  -0.00100   -0.01077
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.48950    9.48630   0.00320    0.03373
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.63900    9.64010  -0.00110   -0.01141
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.85630    9.85290   0.00340    0.03451
華南永昌永昌基金                                                   17.16000   16.86000   0.30000    1.77936
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.02670   14.03600  -0.00930   -0.06626
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.75000    8.76000  -0.01000   -0.11416
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
華南永昌全球精品基金                                               14.69000   14.75000  -0.06000   -0.40678
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.06000   12.03000   0.03000    0.24938
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.98000   11.95000   0.03000    0.25105
華南永昌物聯網精選基金                                             10.37000   10.19000   0.18000    1.76644
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22580   16.22550   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.21830   21.97870   0.23960    1.09015
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95130   11.95120   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.18130   10.17210   0.00920    0.09044
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                            9.98900    9.98110   0.00790    0.07915
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.73610    9.72730   0.00880    0.09047
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.52180    9.51430   0.00750    0.07883
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.93610    9.92790   0.00820    0.08260
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.69480    9.68800   0.00680    0.07019
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.59560    9.58780   0.00780    0.08135
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.35260    9.34610   0.00650    0.06955
華頓中小型基金                                                     21.31000   21.07000   0.24000    1.13906
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.89510   10.88670   0.00840    0.07716
華頓台灣基金                                                       22.98000   22.59000   0.39000    1.72643
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53290   11.53280   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.27000   15.29000  -0.02000   -0.13080
華頓全球高收益債券基金A                                            13.13020   13.15330  -0.02310   -0.17562
華頓全球高收益債券基金B                                             8.00450    8.01860  -0.01410   -0.17584
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.97000    4.99000  -0.02000   -0.40080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.35050    2.35920  -0.00870   -0.36877
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.43990   10.49750  -0.05760   -0.54870
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.33790    0.33990  -0.00200   -0.58841
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         10.98800   11.00270  -0.01470   -0.13360
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.94980    9.95920  -0.00940   -0.09439
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.70230    9.73310  -0.03080   -0.31645
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.69560    8.72310  -0.02750   -0.31525
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.88230    9.91810  -0.03580   -0.36096
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.88310    8.91610  -0.03300   -0.37012
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.20000    8.17000   0.03000    0.36720
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.78000    8.75000   0.03000    0.34286
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.47960    2.47360   0.00600    0.24256
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.02680    2.01950   0.00730    0.36148
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.46610   11.46510   0.00100    0.00872
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.19240    9.19160   0.00080    0.00870
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35580    0.35570   0.00010    0.02811
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29020    0.29030  -0.00010   -0.03445
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.09000    3.09000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.74000   13.76000  -0.02000   -0.14535
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.44000    0.45000  -0.01000   -2.22222
匯豐台灣精典基金                                                   22.17000   21.94000   0.23000    1.04831
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.69000    7.72000  -0.03000   -0.38860
匯豐安富基金                                                       24.25000   24.11000   0.14000    0.58067
匯豐成功基金                                                       39.10000   38.84000   0.26000    0.66941
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57130    2.56470   0.00660    0.25734
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.31430    2.30760   0.00670    0.29034
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.34410   11.33450   0.00960    0.08470
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.63600    7.62620   0.00980    0.12850
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37030    0.37020   0.00010    0.02701
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32500    0.32490   0.00010    0.03078
匯豐金磚動力基金                                                   13.13000   13.02000   0.11000    0.84485
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98890   14.98880   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.56000    4.63000  -0.07000   -1.51188
匯豐新鑽動力基金                                                   10.15000   10.10000   0.05000    0.49505
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.26640    5.26670  -0.00030   -0.00570
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.93210    8.93250  -0.00040   -0.00448
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.68000   47.19000   0.49000    1.03836
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.68000   47.19000   0.49000    1.03836
匯豐龍騰電子基金                                                   32.22000   31.65000   0.57000    1.80095
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.88220   11.90450  -0.02230   -0.18732
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.92000   16.52000   0.40000    2.42131
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.50000    8.46000   0.04000    0.47281
新光中國成長基金(美元)                                              8.45000    8.42000   0.03000    0.35629
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.43000    8.40000   0.03000    0.35714
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.37210   10.44460  -0.07250   -0.69414
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.47950    9.50320  -0.02370   -0.24939
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.79920    9.82140  -0.02220   -0.22604
新光台灣富貴基金                                                   20.98000   20.69000   0.29000    1.40164
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.92140    9.92990  -0.00850   -0.08560
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.71700    9.72320  -0.00620   -0.06377
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.50330    9.51150  -0.00820   -0.08621
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.29510    9.30100  -0.00590   -0.06343
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.60000    8.57000   0.03000    0.35006
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46060   15.46040   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.20000    8.21000  -0.01000   -0.12180
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.55000    8.59000  -0.04000   -0.46566
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.42000    8.47000  -0.05000   -0.59032
新光亞洲精選基金-美金                                              20.71000   20.64000   0.07000    0.33915
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.03000   20.95000   0.08000    0.38186
新光兩岸優勢基金                                                    9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
新光店頭基金                                                       21.74000   21.33000   0.41000    1.92218
新光南非幣保本基金                                                 12.13000   12.12000   0.01000    0.08251
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            19.85000   19.68000   0.17000    0.86382
新光創新科技基金                                                   13.22000   13.11000   0.11000    0.83905
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.69400    9.73070  -0.03670   -0.37716
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.92550    9.93500  -0.00950   -0.09562
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.52310    9.55120  -0.02810   -0.29420
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.07720    9.11260  -0.03540   -0.38847
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.30180    9.31070  -0.00890   -0.09559
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.92050    8.94690  -0.02640   -0.29507
新光澳幣八年期保本基金                                             10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.01000   12.00000   0.01000    0.08333
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.96080    9.97500  -0.01420   -0.14236
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.40910    9.42270  -0.01360   -0.14433
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.36590    9.37900  -0.01310   -0.13967
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.82290    9.83670  -0.01380   -0.14029
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.78660    9.80120  -0.01460   -0.14896
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.32770    9.34160  -0.01390   -0.14880
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.30360    9.31460  -0.01100   -0.11809
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.75770    9.76910  -0.01140   -0.11669
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.70000    6.72000  -0.02000   -0.29762
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.62270    9.61340   0.00930    0.09674
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.02950    9.02060   0.00890    0.09866
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.49380    9.48540   0.00840    0.08856
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         8.98450    8.97650   0.00800    0.08912
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.06080    9.05020   0.01060    0.11712
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.62770    9.61680   0.01090    0.11334
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.47700   13.46240   0.01460    0.10845
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.15080    8.14190   0.00890    0.10931
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.15620   36.18120  -0.02500   -0.06910
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.77600   38.78310  -0.00710   -0.01831
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.87510   36.91210  -0.03700   -0.10024
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.57080   39.64100  -0.07020   -0.17709
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.06380   39.10950  -0.04570   -0.11685
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.19640   38.31570  -0.11930   -0.31136
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.86830    9.98480  -0.11650   -1.16677
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.28370   11.28310   0.00060    0.00532
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.95820    9.97280  -0.01460   -0.14640
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.73710   10.71170   0.02540    0.23712
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.94770    7.94500   0.00270    0.03398
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.24000    8.23000   0.01000    0.12151
群益大印度基金-人民幣                                              12.65160   12.62170   0.02990    0.23689
群益大印度基金-美元                                                11.78350   11.77960   0.00390    0.03311
群益大印度基金-新臺幣                                              11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.34790   11.38800  -0.04010   -0.35213
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.83760   10.89800  -0.06040   -0.55423
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.20000   10.25000  -0.05000   -0.48780
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.38470   10.42140  -0.03670   -0.35216
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.05010    9.10050  -0.05040   -0.55382
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.54000    8.58000  -0.04000   -0.46620
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.10660    9.13880  -0.03220   -0.35234
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.96800    8.01250  -0.04450   -0.55538
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.44000    8.48000  -0.04000   -0.47170
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.67280    8.70340  -0.03060   -0.35159
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.84260    7.88630  -0.04370   -0.55413
群益中小型股基金                                                   37.43000   36.96000   0.47000    1.27165
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.43330    9.40810   0.02520    0.26785
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.67310    8.66750   0.00560    0.06461
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.15020    8.14120   0.00900    0.11055
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.22770    8.20570   0.02200    0.26811
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.56400    7.55910   0.00490    0.06482
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.10880    7.10100   0.00780    0.10984
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.82640    9.79800   0.02840    0.28986
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.80900   10.77780   0.03120    0.28948
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.40630   10.38290   0.02340    0.22537
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.60340    9.58560   0.01780    0.18570
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.33580    7.32290   0.01290    0.17616
群益中國新機會基金N-美元                                            6.67080    6.67260  -0.00180   -0.02698
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.14000    7.14000   0.00000    0.00000
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.50580    6.49430   0.01150    0.17708
群益中國新機會基金-美元                                             7.13270    7.13460  -0.00190   -0.02663
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.82000    6.82000   0.00000    0.00000
群益平衡王基金                                                     18.39430   18.28060   0.11370    0.62197
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.16000    8.14000   0.02000    0.24570
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.87000    5.86000   0.01000    0.17065
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.01020   10.96360   0.04660    0.42504
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.40760   10.38470   0.02290    0.22052
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.75090    9.70970   0.04120    0.42432
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.21670    9.19640   0.02030    0.22074
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.76300    9.77800  -0.01500   -0.15341
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.53930    9.55400  -0.01470   -0.15386
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.99390    9.00770  -0.01380   -0.15320
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.90920    8.92280  -0.01360   -0.15242
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.81950    9.83460  -0.01510   -0.15354
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.83850    9.85370  -0.01520   -0.15426
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.15230    9.16630  -0.01400   -0.15273
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.53230    9.54690  -0.01460   -0.15293
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                  9.93810    9.96390  -0.02580   -0.25893
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.09840    7.11680  -0.01840   -0.25854
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.03300   10.05570  -0.02270   -0.22574
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.89560    9.91720  -0.02160   -0.21780
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.03110   10.05080  -0.01970   -0.19600
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.74360    9.76560  -0.02200   -0.22528
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.65050    9.67160  -0.02110   -0.21816
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.78270    9.80200  -0.01930   -0.19690
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.03310   10.05570  -0.02260   -0.22475
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.89560    9.91710  -0.02150   -0.21680
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.03120   10.05100  -0.01980   -0.19700
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.74360    9.76560  -0.02200   -0.22528
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.65050    9.67150  -0.02100   -0.21713
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.78270    9.80200  -0.01930   -0.19690
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.38460    9.32450   0.06010    0.64454
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.94000   10.87000   0.07000    0.64397
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.35560   15.25740   0.09820    0.64362
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.17000   15.07000   0.10000    0.66357
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.84000   10.80000   0.04000    0.37037
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.47300   10.40380   0.06920    0.66514
群益印度中小基金N-美元                                              8.70660    8.66670   0.03990    0.46038
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.24000    8.20000   0.04000    0.48780
群益印度中小基金-人民幣                                            14.17810   14.08440   0.09370    0.66528
群益印度中小基金-美元                                              12.45290   12.39580   0.05710    0.46064
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.43000   14.35000   0.08000    0.55749
群益多利策略組合基金                                               11.20000   11.21000  -0.01000   -0.08921
群益多重收益組合基金                                               13.35000   13.36000  -0.01000   -0.07485
群益多重資產組合基金                                               14.63000   14.62000   0.01000    0.06840
群益安家基金                                                       22.95460   22.73160   0.22300    0.98101
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10400   16.10380   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.43000   21.48000  -0.05000   -0.23277
群益亞太中小基金                                                   10.31000   10.24000   0.07000    0.68359
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.99000   14.91000   0.08000    0.53655
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.56410    9.56800  -0.00390   -0.04076
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.26680    7.26970  -0.00290   -0.03989
群益店頭市場基金                                                   82.42000   81.65000   0.77000    0.94305
群益東方盛世基金                                                    8.13000    8.10000   0.03000    0.37037
群益東協成長基金-人民幣                                            12.62010   12.60550   0.01460    0.11582
群益東協成長基金-美元                                              10.97010   10.97980  -0.00970   -0.08834
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.76590   10.76110   0.00480    0.04461
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.17170   10.16820   0.00350    0.03442
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.65390    9.64870   0.00520    0.05389
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.25950    9.25530   0.00420    0.04538
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.75130    8.74820   0.00310    0.03544
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.30380    8.29940   0.00440    0.05302
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.06140    9.05740   0.00400    0.04416
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.90700    8.90390   0.00310    0.03482
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.27660    9.27160   0.00500    0.05393
群益長安基金                                                       24.93000   24.67000   0.26000    1.05391
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.31560    9.26200   0.05360    0.57871
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.09210   14.01100   0.08110    0.57883
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.63000   13.55000   0.08000    0.59041
群益真善美基金                                                     15.46420   15.44440   0.01980    0.12820
群益馬拉松基金                                                    108.17000  107.21000   0.96000    0.89544
群益馬拉松基金I類型                                               108.40000  107.43000   0.97000    0.90291
群益深証中小板基金                                                 10.41000   10.24000   0.17000    1.66016
群益創新科技基金                                                   29.01000   28.65000   0.36000    1.25654
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.53170    8.54920  -0.01750   -0.20470
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.77600    7.80780  -0.03180   -0.40729
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.12000    8.14000  -0.02000   -0.24570
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.29090    9.31000  -0.01910   -0.20516
群益華夏盛世基金-美元                                               8.57410    8.60920  -0.03510   -0.40770
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.16000   14.21000  -0.05000   -0.35186
群益奧斯卡基金                                                     24.83000   24.52000   0.31000    1.26427
群益新興金鑽基金-美元                                              10.77880   10.71470   0.06410    0.59824
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.25000    8.19000   0.06000    0.73260
群益葛萊美基金                                                     21.28000   20.91000   0.37000    1.76949
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.92000   19.84000   0.08000    0.40323
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.78000    8.89000  -0.11000   -1.23735
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.49000   11.19000   0.30000    2.68097
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.51400   11.49230   0.02170    0.18882
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.81680   10.80850   0.00830    0.07679
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.77620   10.76610   0.01010    0.09381
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.20590    8.19040   0.01550    0.18925
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.60110    8.59450   0.00660    0.07679
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.92000    7.91000   0.01000    0.12642
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.23280    8.22510   0.00770    0.09362
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.70170    9.69430   0.00740    0.07633
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.51440    9.50710   0.00730    0.07678
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
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德信大發基金                                                       25.60000   25.32000   0.28000    1.10585
德信中國精選成長基金                                               10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
德信台灣主流中小基金                                               16.69000   16.45000   0.24000    1.45897
德信新興股票組合基金                                               10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94650   11.94640   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.75830   10.75580   0.00250    0.02324
德信數位時代基金                                                   25.67000   25.38000   0.29000    1.14263
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.84420    9.86430  -0.02010   -0.20377
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.78740    9.80640  -0.01900   -0.19375
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67540   11.67530   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.64000   13.46000   0.18000    1.33730
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.10000   17.29000  -0.19000   -1.09890
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.33690   10.32890   0.00800    0.07745
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.00510   14.99330   0.01180    0.07870
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 7.98650    7.98120   0.00530    0.06641
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.75300   10.75080   0.00220    0.02046
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.22040   11.21810   0.00230    0.02050
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                12.99800   12.98950   0.00850    0.06544
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     16.00000   16.12000  -0.12000   -0.74442
摩根中小基金                                                       19.72000   19.14000   0.58000    3.03030
摩根中國A股基金                                                    11.61000   11.66000  -0.05000   -0.42882
摩根中國A股基金(美元)                                               9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
摩根中國亮點基金                                                   11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.26410   10.29450  -0.03040   -0.29530
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.43420   11.45680  -0.02260   -0.19726
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.70180    8.73020  -0.02840   -0.32531
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.63920   11.67370  -0.03450   -0.29554
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.47230   13.49890  -0.02660   -0.19705
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.35000   17.00000   0.35000    2.05882
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.35000   17.00000   0.35000    2.05882
摩根台灣增長基金                                                   45.42000   44.78000   0.64000    1.42921
摩根平衡基金                                                       26.39000   26.24000   0.15000    0.57165
摩根全球α基金                                                     17.75000   17.79000  -0.04000   -0.22485
摩根全球平衡基金                                                   14.57390   14.56090   0.01300    0.08928
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.31450    9.32530  -0.01080   -0.11581
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.33210   10.34010  -0.00800   -0.07737
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.72630    9.73810  -0.01180   -0.12117
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.06700   11.08030  -0.01330   -0.12003
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.75860    9.77040  -0.01180   -0.12077
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.19640   10.17460   0.02180    0.21426
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.17400   13.14590   0.02810    0.21375
摩根亞洲基金                                                       53.34000   53.24000   0.10000    0.18783
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.19560    8.19140   0.00420    0.05127
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.58160    9.57590   0.00570    0.05952
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.46880    8.46560   0.00320    0.03780
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.04330   12.03710   0.00620    0.05151
摩根東方內需機會基金                                               16.91000   16.87000   0.04000    0.23711
摩根東方科技基金                                                   29.44000   29.33000   0.11000    0.37504
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.14000   11.10000   0.04000    0.36036
摩根金龍收成基金                                                   18.95000   18.93000   0.02000    0.10565
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09310   15.09290   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   12.88000   12.83000   0.05000    0.38971
摩根新金磚五國基金                                                 11.03000   10.94000   0.09000    0.82267
摩根新絲路基金                                                      8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
摩根新興35基金                                                     12.32000   12.26000   0.06000    0.48940
摩根新興日本基金                                                   22.52000   22.38000   0.14000    0.62556
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 6.93340    6.95900  -0.02560   -0.36787
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.12820    9.15790  -0.02970   -0.32431
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.88220    8.91520  -0.03300   -0.37015
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.17330   10.21090  -0.03760   -0.36823
摩根新興科技基金                                                   46.57000   45.35000   1.22000    2.69019
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.11380    8.11810  -0.00430   -0.05297
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.37490   10.38050  -0.00560   -0.05395
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.23620    8.24020  -0.00400   -0.04854
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.93980    8.94480  -0.00500   -0.05590
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.40230    8.40960  -0.00730   -0.08681
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.54490    9.54950  -0.00460   -0.04817
摩根龍揚基金                                                       28.29000   28.26000   0.03000    0.10616
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.13930    9.15120  -0.01190   -0.13004
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.10330   11.11770  -0.01440   -0.12952
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     21.78000   21.37000   0.41000    1.91858
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.57610   11.56270   0.01340    0.11589
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.79100   10.78020   0.01080    0.10018
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.80920    9.79700   0.01220    0.12453
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        9.90850    9.89700   0.01150    0.11620
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.28980    9.28050   0.00930    0.10021
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.43900    8.42850   0.01050    0.12458
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.81720    9.82070  -0.00350   -0.03564
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.89470    9.89390   0.00080    0.00809
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.39680    9.37220   0.02460    0.26248
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.56050    9.53110   0.02940    0.30846
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.09660    9.07270   0.02390    0.26343
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.25410    9.22570   0.02840    0.30784
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.91420   10.90920   0.00500    0.04583
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.67500   10.66980   0.00520    0.04874
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.90090    9.89210   0.00880    0.08896
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.27520   10.27050   0.00470    0.04576
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.03440   10.02950   0.00490    0.04886
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.30950    9.30120   0.00830    0.08924
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.63330   20.44270   0.19060    0.93236
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.84510    8.82570   0.01940    0.21981
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.15190    9.12760   0.02430    0.26623
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.82440    8.80500   0.01940    0.22033
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.13640    9.11220   0.02420    0.26558
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17810   13.17790   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.15000   10.95000   0.20000    1.82648
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.87800   15.87780   0.00020    0.00126
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.62590   11.58520   0.04070    0.35131
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.18050   11.13950   0.04100    0.36806
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.70280   10.66360   0.03920    0.36761
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.69700   11.69690   0.00010    0.00085
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.93630   10.93380   0.00250    0.02286
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.30800   10.30790   0.00010    0.00097
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.44050    8.43860   0.00190    0.02252
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.03000   31.55000   0.48000    1.52139
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.42000   14.41000   0.01000    0.06940
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.37000   14.38000  -0.01000   -0.06954
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.15000   15.19000  -0.04000   -0.26333
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                               9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.93000   11.96000  -0.03000   -0.25084
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.61000   12.65000  -0.04000   -0.31621
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.80000   11.84000  -0.04000   -0.33784
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.56000    7.58000  -0.02000   -0.26385
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.45000   11.48000  -0.03000   -0.26132
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.20000   14.20000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.48000    8.47000   0.01000    0.11806
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.91000   10.97000  -0.06000   -0.54695
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.57000   13.61000  -0.04000   -0.29390
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.03000   14.07000  -0.04000   -0.28429
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.97000   14.01000  -0.04000   -0.28551
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.07000    9.12000  -0.05000   -0.54825
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.72000   14.76000  -0.04000   -0.27100
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.61000   19.62000  -0.01000   -0.05097
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.76000   17.77000  -0.01000   -0.05627
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.26000   12.27000  -0.01000   -0.08150
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.58000   14.59000  -0.01000   -0.06854
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.34000   15.35000  -0.01000   -0.06515
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.38000   14.39000  -0.01000   -0.06949
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.53000   14.54000  -0.01000   -0.06878
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.91000   12.92000  -0.01000   -0.07740
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.92000   12.92000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.53000   13.54000  -0.01000   -0.07386
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.17000   18.20000  -0.03000   -0.16484
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                16.99000   17.01000  -0.02000   -0.11758
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.96000   12.98000  -0.02000   -0.15408
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.80000   13.82000  -0.02000   -0.14472
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.82000   12.83000  -0.01000   -0.07794
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.85000    7.86000  -0.01000   -0.12723
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.73000   12.75000  -0.02000   -0.15686
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.92000   13.96000  -0.04000   -0.28653
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.89000   13.93000  -0.04000   -0.28715
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
聯博貨幣市場基金                                                   15.00740   15.00730   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.20490   10.23270  -0.02780   -0.27168
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.24630   13.28420  -0.03790   -0.28530
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.25640    7.27620  -0.01980   -0.27212
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.63000   13.62000   0.01000    0.07342
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.67000   13.66000   0.01000    0.07321
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.27000   18.96000   0.31000    1.63502
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
瀚亞巴西基金                                                        5.23000    5.09000   0.14000    2.75049
瀚亞外銷基金                                                       37.62000   37.18000   0.44000    1.18343
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.40260   10.43570  -0.03310   -0.31718
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.05560   10.08610  -0.03050   -0.30240
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.89280   11.92790  -0.03510   -0.29427
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.89460    9.91560  -0.02100   -0.21179
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.16720    7.18990  -0.02270   -0.31572
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.68530    7.70860  -0.02330   -0.30226
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.79830    7.82130  -0.02300   -0.29407
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.84000    6.85450  -0.01450   -0.21154
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.48210    8.50710  -0.02500   -0.29387
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.81700    8.84490  -0.02790   -0.31544
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        8.98650    9.01370  -0.02720   -0.30176
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.84120    8.86730  -0.02610   -0.29434
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.45000   11.44000   0.01000    0.08741
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.99940   10.01950  -0.02010   -0.20061
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.94210    9.95680  -0.01470   -0.14764
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.75650    9.77990  -0.02340   -0.23927
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.82590    9.84570  -0.01980   -0.20110
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.71000   13.65000   0.06000    0.43956
瀚亞印度基金-美元                                                  12.81000   12.77000   0.04000    0.31323
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.47000   28.37000   0.10000    0.35249
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.47000    9.42000   0.05000    0.53079
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.93000   11.95000  -0.02000   -0.16736
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.11000   14.08000   0.03000    0.21307
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.83000    8.81000   0.02000    0.22701
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.50000    8.49000   0.01000    0.11779
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.54000    8.53000   0.01000    0.11723
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.38000   11.43000  -0.05000   -0.43745
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.56830   11.55520   0.01310    0.11337
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.00400   12.90590   0.09810    0.76012
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.50120   10.49390   0.00730    0.06956
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.30820   10.29810   0.01010    0.09808
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.47680   11.42980   0.04700    0.41121
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.79500    8.78520   0.00980    0.11155
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.39790    9.33560   0.06230    0.66734
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.64330    8.63730   0.00600    0.06947
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.47280    8.46450   0.00830    0.09806
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.83090    8.79390   0.03700    0.42075
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.02300   13.99880   0.02420    0.17287
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.50220   10.47940   0.02280    0.21757
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.22810   10.21520   0.01290    0.12628
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.12140   12.10050   0.02090    0.17272
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.87000   19.03000  -0.16000   -0.84078
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57890   13.57870   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 24.38000   24.35000   0.03000    0.12320
瀚亞高科技基金                                                     52.49000   52.16000   0.33000    0.63267
瀚亞理財通基金                                                     25.29000   25.13000   0.16000    0.63669
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.49000    8.49000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.79000    8.78000   0.01000    0.11390
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.55000    8.57000  -0.02000   -0.23337
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.74000    8.77000  -0.03000   -0.34208
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.66000    8.68000  -0.02000   -0.23041
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.82000    8.85000  -0.03000   -0.33898
瀚亞菁華基金                                                       20.34000   20.16000   0.18000    0.89286
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.10180   13.14210  -0.04030   -0.30665
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.07560    9.10350  -0.02790   -0.30648
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.12520   10.12450   0.00070    0.00691
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.25020   10.18150   0.06870    0.67475
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.87700    9.88530  -0.00830   -0.08396
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.35140    9.35500  -0.00360   -0.03848
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.59670    9.56340   0.03330    0.34820
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.92890    7.92830   0.00060    0.00757
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.58460    7.53380   0.05080    0.67429
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.36640    8.37340  -0.00700   -0.08360
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.81400    7.81700  -0.00300   -0.03838
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.46230    7.43640   0.02590    0.34829
瀚亞電通網基金                                                     13.39000   13.20000   0.19000    1.43939
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.32200   13.33650  -0.01450   -0.10872
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.24390   10.24710  -0.00320   -0.03123
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.48210    9.49360  -0.01150   -0.12113
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.11000   11.12210  -0.01210   -0.10879
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.73000   10.83000  -0.10000   -0.92336
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