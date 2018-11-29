[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/28 107/11/27 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.64510 10.64380 0.00130 0.01221 大華銀多元特別收益平衡基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.70270 9.72640 -0.02370 -0.24367 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.70540 9.72910 -0.02370 -0.24360 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.65320 9.67910 -0.02590 -0.26759 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.65330 9.67920 -0.02590 -0.26758 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.57000 21.51000 0.06000 0.27894 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.63000 22.65000 -0.02000 -0.08830 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.03790 9.05670 -0.01880 -0.20758 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.35870 9.37890 -0.02020 -0.21538 中國信託台灣活力基金 12.94000 12.84000 0.10000 0.77882 中國信託台灣優勢基金 14.86000 14.71000 0.15000 1.01971 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.93000 7.95000 -0.02000 -0.25157 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.49000 8.51000 -0.02000 -0.23502 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.83950 9.84120 -0.00170 -0.01727 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09280 9.09430 -0.00150 -0.01649 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19360 10.19960 -0.00600 -0.05883 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.38180 9.38730 -0.00550 -0.05859 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.09830 10.08210 0.01620 0.16068 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.72750 8.71350 0.01400 0.16067 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.58680 10.56780 0.01900 0.17979 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.44470 9.42780 0.01690 0.17926 中國信託智能運動基金-台幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 中國信託智能運動基金-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99960 10.99950 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.27800 9.28810 -0.01010 -0.10874 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.82230 8.83190 -0.00960 -0.10870 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.43300 9.44540 -0.01240 -0.13128 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 8.96450 8.97620 -0.01170 -0.13034 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.16000 52.73000 0.43000 0.81548 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.67130 38.74030 -0.06900 -0.17811 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 36.87720 37.02410 -0.14690 -0.39677 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 16.91000 16.96000 -0.05000 -0.29481 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50430 11.50320 0.00110 0.00956 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51230 10.51250 -0.00020 -0.00190 元大上證50基金 27.21000 26.95000 0.26000 0.96475 元大大中華TMT基金-人民幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 元大大中華TMT基金-新台幣 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.93000 12.98000 -0.05000 -0.38521 元大大中華價值指數基金-美元 11.97900 12.03100 -0.05200 -0.43222 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.20200 16.26500 -0.06300 -0.38733 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.54100 9.53300 0.00800 0.08392 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.09600 9.08900 0.00700 0.07702 元大中國平衡基金-人民幣 2.84000 2.84000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 12.59000 12.59000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.85780 45.87670 -0.01890 -0.04120 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51250 10.51060 0.00190 0.01808 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.68050 9.67880 0.00170 0.01756 元大中國機會債券基金-新台幣 9.58610 9.58560 0.00050 0.00522 元大巴西指數基金 6.28000 6.00700 0.27300 4.54470 元大巴菲特基金 24.12000 23.98000 0.14000 0.58382 元大日經225基金 27.92000 27.65000 0.27000 0.97649 元大台商收成基金 20.03000 19.56000 0.47000 2.40286 元大台灣50單日反向1倍基金 13.11000 13.29000 -0.18000 -1.35440 元大台灣50單日正向2倍基金 32.72000 31.85000 0.87000 2.73155 元大台灣中型100基金 29.26000 28.71000 0.55000 1.91571 元大台灣加權股價指數基金 23.28600 23.02700 0.25900 1.12477 元大台灣卓越50基金 76.90000 76.07000 0.83000 1.09110 元大台灣金融基金 16.96000 16.92000 0.04000 0.23641 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.18000 27.90000 0.28000 1.00358 元大台灣高股息基金 24.36000 24.13000 0.23000 0.95317 元大台灣電子科技基金 31.44000 30.97000 0.47000 1.51760 元大全球ETF成長組合基金 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 元大全球ETF穩健組合基金 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.67000 12.71000 -0.04000 -0.31471 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.55000 12.59000 -0.04000 -0.31771 元大全球不動產證券化基金-美元 11.65600 11.70000 -0.04400 -0.37607 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.40000 6.39000 0.01000 0.15649 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.03000 8.00000 0.03000 0.37500 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.27000 6.24000 0.03000 0.48077 元大全球股票入息基金-美元配息 8.90900 8.88400 0.02500 0.28140 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 元大全球新興市場精選組合基金 12.58000 12.56000 0.02000 0.15924 元大全球農業商機基金 16.50000 16.58000 -0.08000 -0.48251 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 元大印尼指數基金 9.08700 9.12000 -0.03300 -0.36184 元大印度指數基金 9.37200 9.33100 0.04100 0.43940 元大印度基金 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812 元大多多基金 15.52000 15.33000 0.19000 1.23940 元大多福基金 47.71000 47.24000 0.47000 0.99492 元大亞太成長基金 8.62000 8.58000 0.04000 0.46620 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.62330 8.61950 0.00380 0.04409 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.03990 7.03670 0.00320 0.04548 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.94900 8.91400 0.03500 0.39264 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.51800 9.48800 0.03000 0.31619 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.98750 9.98740 0.00010 0.00100 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 9.99860 9.99830 0.00030 0.00300 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 9.99860 9.99830 0.00030 0.00300 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.00450 9.99970 0.00480 0.04800 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.00450 9.99970 0.00480 0.04800 元大卓越基金 40.63000 40.41000 0.22000 0.54442 元大店頭基金 7.37000 7.22000 0.15000 2.07756 元大泛歐成長基金 8.45000 8.54000 -0.09000 -1.05386 元大美元貨幣市場基金-美元 10.32150 10.32090 0.00060 0.00581 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67500 9.67130 0.00370 0.03826 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.89050 31.84640 0.04410 0.13848 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.45830 36.40770 0.05060 0.13898 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.79340 19.79630 -0.00290 -0.01465 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.43210 17.42300 0.00910 0.05223 元大美國政府7至10年期債券基金 38.93750 38.84560 0.09190 0.23658 元大高科技基金 17.01000 16.86000 0.15000 0.88968 元大得利貨幣市場基金 16.27380 16.27350 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 11.99610 11.99590 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 11.10000 10.84000 0.26000 2.39852 元大華夏中小基金 6.21000 6.22000 -0.01000 -0.16077 元大新中國基金-人民幣 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 7.64900 7.65800 -0.00900 -0.11752 元大新中國基金-新台幣 7.63000 7.64000 -0.01000 -0.13089 元大新主流基金 21.37000 21.07000 0.30000 1.42383 元大新東協平衡基金-美元 8.97200 8.98900 -0.01700 -0.18912 元大新東協平衡基金-新台幣 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.35870 10.36060 -0.00190 -0.01834 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.48340 9.49060 -0.00720 -0.07586 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.35530 10.35850 -0.00320 -0.03089 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.87610 8.87880 -0.00270 -0.03041 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.71830 9.71960 -0.00130 -0.01338 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.23670 9.23790 -0.00120 -0.01299 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.88680 9.88370 0.00310 0.03136 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.40170 9.39880 0.00290 0.03086 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.41880 9.41990 -0.00110 -0.01168 元大新興亞洲基金 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.98770 9.00880 -0.02110 -0.23422 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.64620 8.66650 -0.02030 -0.23424 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.25420 9.27170 -0.01750 -0.18875 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.90640 8.92320 -0.01680 -0.18827 元大萬泰貨幣市場基金 15.11940 15.11920 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.28000 32.96000 0.32000 0.97087 元大實質多重資產基金-人民幣 8.69000 8.79000 -0.10000 -1.13766 元大實質多重資產基金-美元 7.91100 8.00200 -0.09100 -1.13722 元大實質多重資產基金-新台幣 8.36000 8.45000 -0.09000 -1.06509 元大滬深300單日反向1倍基金 16.08000 16.26000 -0.18000 -1.10701 元大滬深300單日正向2倍基金 12.06000 11.80000 0.26000 2.20339 元大摩臺基金 35.63000 35.19000 0.44000 1.25036 元大標普500基金 25.00000 24.88000 0.12000 0.48232 元大標普500單日反向1倍基金 13.71000 13.78000 -0.07000 -0.50798 元大標普500單日正向2倍基金 30.41000 30.09000 0.32000 1.06348 元大標智滬深300基金 14.83000 14.91000 -0.08000 -0.53655 元大歐洲50基金 22.75000 22.79000 -0.04000 -0.17552 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.53790 9.53240 0.00550 0.05770 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21800 10.21770 0.00030 0.00294 元大績效基金 44.60000 43.98000 0.62000 1.40973 元大韓國KOSPI200基金 20.53000 20.41000 0.12000 0.58795 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.89000 13.82000 0.07000 0.50651 日盛上選基金 29.01000 28.90000 0.11000 0.38062 日盛小而美基金 15.91000 15.71000 0.20000 1.27307 日盛中國內需動力基金 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.55180 11.51820 0.03360 0.29171 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.54530 9.51760 0.02770 0.29104 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.51800 11.50690 0.01110 0.09646 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.51210 9.50290 0.00920 0.09681 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.42630 10.41290 0.01340 0.12869 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.59500 8.58400 0.01100 0.12815 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.50000 8.55000 -0.05000 -0.58480 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 日盛日盛基金 11.99000 11.88000 0.11000 0.92593 日盛目標收益組合基金(美元) 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.87700 9.88760 -0.01060 -0.10720 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.13880 9.14860 -0.00980 -0.10712 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.68900 9.69660 -0.00760 -0.07838 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.96600 8.97300 -0.00700 -0.07801 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37850 2.37300 0.00550 0.23177 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62530 1.62150 0.00380 0.23435 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35800 0.35790 0.00010 0.02794 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24540 0.24530 0.00010 0.04077 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.87450 11.86570 0.00880 0.07416 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.00810 8.00210 0.00600 0.07498 日盛亞洲機會基金 6.23000 6.24000 -0.01000 -0.16026 日盛首選基金 15.02000 14.94000 0.08000 0.53548 日盛高科技基金 15.91000 15.79000 0.12000 0.75997 日盛貨幣市場基金 14.78750 14.78730 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 35.25000 34.87000 0.38000 1.08976 日盛精選五虎基金 33.39000 33.07000 0.32000 0.96764 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50160 13.50140 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 26.47000 26.01000 0.46000 1.76855 台新MSCI中國基金 18.87000 18.83000 0.04000 0.21243 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.62000 18.14000 0.48000 2.64609 台新大眾貨幣市場基金 14.17870 14.17850 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.53050 10.52740 0.00310 0.02945 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49050 10.49340 -0.00290 -0.02764 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09170 10.09000 0.00170 0.01685 台新中國通基金 37.19000 36.76000 0.43000 1.16975 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42120 0.42220 -0.00100 -0.23685 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 12.99400 13.01900 -0.02500 -0.19203 台新中國精選中小基金-美元 0.27800 0.27880 -0.00080 -0.28694 台新中國精選中小基金-新台幣 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 台新主流基金 20.44000 20.21000 0.23000 1.13805 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.18000 20.09000 0.09000 0.44798 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65700 0.65460 0.00240 0.36664 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.82000 14.76000 0.06000 0.40650 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48160 0.47970 0.00190 0.39608 台新台灣中小基金 29.37000 29.07000 0.30000 1.03199 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.76670 9.73110 0.03560 0.36584 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.95940 8.94060 0.01880 0.21028 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.10290 10.08170 0.02120 0.21028 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.69390 9.68730 0.00660 0.06813 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.56840 10.56090 0.00750 0.07102 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 台新印度基金 13.99000 13.91000 0.08000 0.57513 台新亞美短期債券基金 10.87790 10.87890 -0.00100 -0.00919 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.29900 8.28690 0.01210 0.14601 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27400 0.27370 0.00030 0.10961 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.70780 11.69070 0.01710 0.14627 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38130 0.38090 0.00040 0.10501 台新真吉利貨幣市場基金 11.10210 11.10190 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 28.22270 28.00330 0.21940 0.78348 台新智慧生活基金-美元 9.29390 9.29830 -0.00440 -0.04732 台新智慧生活基金-新台幣 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 7.99530 8.01390 -0.01860 -0.23210 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.18900 8.20430 -0.01530 -0.18649 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.72450 8.74480 -0.02030 -0.23214 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 8.94480 8.96140 -0.01660 -0.18524 台新新興市場債券基金(A類型) 10.32840 10.36220 -0.03380 -0.32619 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32950 0.33070 -0.00120 -0.36287 台新新興市場債券基金(B類型) 7.59680 7.62170 -0.02490 -0.32670 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25520 0.25620 -0.00100 -0.39032 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.30000 5.26000 0.04000 0.76046 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.18000 20.19000 -0.01000 -0.04953 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.60000 13.61000 -0.01000 -0.07348 未來資產亞洲新富基金 18.47000 18.42000 0.05000 0.27144 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58070 12.58050 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.81000 9.74000 0.07000 0.71869 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.18130 11.18040 0.00090 0.00805 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.88080 9.89290 -0.01210 -0.12231 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.08620 9.07950 0.00670 0.07379 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.43570 10.42800 0.00770 0.07384 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.61410 7.61920 -0.00510 -0.06694 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.80600 8.81180 -0.00580 -0.06582 永豐中小基金 47.82000 47.06000 0.76000 1.61496 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.69220 1.68530 0.00690 0.40942 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27490 2.26570 0.00920 0.40606 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.63920 7.61810 0.02110 0.27697 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.96420 9.93680 0.02740 0.27574 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.13000 4.12000 0.01000 0.24272 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.41000 18.38000 0.03000 0.16322 永豐主流品牌基金 15.95000 16.12000 -0.17000 -1.05459 永豐永豐基金 31.95000 31.51000 0.44000 1.39638 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.14930 9.14180 0.00750 0.08204 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.33480 9.32710 0.00770 0.08256 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.05500 9.04690 0.00810 0.08953 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.23880 9.23060 0.00820 0.08883 永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 永豐南非幣2021保本基金 13.34850 13.35010 -0.00160 -0.01198 永豐高科技基金 21.48000 21.08000 0.40000 1.89753 永豐貨幣市場基金 13.89790 13.89770 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09210 2.09040 0.00170 0.08132 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50480 2.50280 0.00200 0.07991 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.59910 7.60290 -0.00380 -0.04998 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.33490 10.34000 -0.00510 -0.04932 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.79630 6.80760 -0.01130 -0.16599 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.59490 10.61260 -0.01770 -0.16678 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.88000 6.92000 -0.04000 -0.57803 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 15.84000 15.93000 -0.09000 -0.56497 永豐臺灣加權ETF基金 49.17000 48.61000 0.56000 1.15203 永豐領航科技基金 34.98000 34.45000 0.53000 1.53846 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 永豐趨勢平衡基金 38.16000 37.80000 0.36000 0.95238 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.67590 11.67480 0.00110 0.00942 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.39930 9.39270 0.00660 0.07027 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74120 9.73430 0.00690 0.07088 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.41600 9.40800 0.00800 0.08503 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64740 9.63920 0.00820 0.08507 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.41770 9.40860 0.00910 0.09672 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88230 9.87280 0.00950 0.09622 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.39170 9.38160 0.01010 0.10766 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70390 9.69350 0.01040 0.10729 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 兆豐國際中小基金 13.47000 13.23000 0.24000 1.81406 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.62000 12.64000 -0.02000 -0.15823 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.52000 16.55000 -0.03000 -0.18127 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.41000 16.44000 -0.03000 -0.18248 兆豐國際生命科學基金 15.07000 15.00000 0.07000 0.46667 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91970 9.91560 0.00410 0.04135 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.13320 10.13150 0.00170 0.01678 兆豐國際全球基金 28.98000 28.96000 0.02000 0.06906 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.32860 10.32790 0.00070 0.00678 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14440 10.14050 0.00390 0.03846 兆豐國際國民基金 20.07000 19.81000 0.26000 1.31247 兆豐國際第一基金 11.61000 11.43000 0.18000 1.57480 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.72690 9.72610 0.00080 0.00823 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.63310 7.63260 0.00050 0.00655 兆豐國際萬全基金 18.79000 18.58000 0.21000 1.13025 兆豐國際電子基金 22.75000 22.35000 0.40000 1.78971 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.87000 20.29000 -0.42000 -2.06999 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.47000 17.68000 -0.21000 -1.18778 兆豐國際豐台灣基金 30.80000 30.38000 0.42000 1.38249 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51690 12.51680 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.71940 9.74750 -0.02810 -0.28828 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.65300 9.68180 -0.02880 -0.29747 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.69680 9.72480 -0.02800 -0.28792 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.72090 9.74910 -0.02820 -0.28926 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.66000 9.68880 -0.02880 -0.29725 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.69580 9.72380 -0.02800 -0.28795 合庫台灣基金 10.00000 9.83000 0.17000 1.72940 合庫全球高收益債券基金A類型 10.83260 10.85000 -0.01740 -0.16037 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.67880 11.70060 -0.02180 -0.18632 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.44900 10.46860 -0.01960 -0.18723 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.19220 11.21190 -0.01970 -0.17571 合庫全球高收益債券基金B類型 7.81330 7.82590 -0.01260 -0.16100 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.08460 9.10130 -0.01670 -0.18349 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.67670 8.69300 -0.01630 -0.18751 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.56020 8.57560 -0.01540 -0.17958 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.90730 8.92400 -0.01670 -0.18714 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 合庫全球新興市場基金 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 合庫貨幣市場基金 10.14160 10.14140 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.20980 9.20960 0.00020 0.00217 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.44530 9.46220 -0.01690 -0.17861 合庫新興多重收益基金A類型 9.73840 9.75380 -0.01540 -0.15789 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.14260 11.16640 -0.02380 -0.21314 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.45810 13.48080 -0.02270 -0.16839 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.41160 8.41210 -0.00050 -0.00594 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.07780 9.09400 -0.01620 -0.17814 合庫新興多重收益基金B類型 7.56190 7.57380 -0.01190 -0.15712 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.38580 8.40360 -0.01780 -0.21181 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.85770 9.87430 -0.01660 -0.16811 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 安本標準兩岸價值基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06380 11.06270 0.00110 0.00994 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.87820 9.89610 -0.01790 -0.18088 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75250 9.76580 -0.01330 -0.13619 安聯中國東協基金 14.65000 14.62000 0.03000 0.20520 安聯中國策略基金-美元 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 安聯中國策略基金-新臺幣 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611 安聯中華新思路基金-人民幣 12.04000 11.97000 0.07000 0.58480 安聯中華新思路基金-美元 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 安聯台灣大壩基金 25.17000 24.88000 0.29000 1.16559 安聯台灣科技基金 40.85000 40.07000 0.78000 1.94659 安聯台灣貨幣市場基金 12.50630 12.50610 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 27.57000 27.24000 0.33000 1.21145 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.97350 9.98450 -0.01100 -0.11017 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.78090 14.79750 -0.01660 -0.11218 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39480 9.40540 -0.01060 -0.11270 安聯四季成長組合基金-美元 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.17400 12.18410 -0.01010 -0.08289 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.96650 9.97470 -0.00820 -0.08221 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.98750 11.99830 -0.01080 -0.09001 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.22070 9.22790 -0.00720 -0.07802 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.07780 9.08530 -0.00750 -0.08255 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.72970 8.73750 -0.00780 -0.08927 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.82700 11.84050 -0.01350 -0.11402 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.72380 10.73810 -0.01430 -0.13317 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38570 10.39940 -0.01370 -0.13174 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.59660 8.60760 -0.01100 -0.12779 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.39000 8.40120 -0.01120 -0.13331 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.09980 8.11050 -0.01070 -0.13193 安聯全球人口趨勢基金 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.15000 34.21000 -0.06000 -0.17539 安聯全球油礦金趨勢基金 7.74000 7.79000 -0.05000 -0.64185 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.91740 11.91850 -0.00110 -0.00923 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27320 10.27410 -0.00090 -0.00876 安聯全球新興市場基金 16.11000 16.03000 0.08000 0.49906 安聯全球農金趨勢基金 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 安聯全球綠能趨勢基金 8.15000 8.17000 -0.02000 -0.24480 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 20.51000 20.44000 0.07000 0.34247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.11680 10.11500 0.00180 0.01780 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81930 9.81770 0.00160 0.01630 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.39200 81.27800 0.11400 0.14026 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.01660 12.00580 0.01080 0.08996 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.11070 63.02630 0.08440 0.13391 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.24300 9.23470 0.00830 0.08988 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58180 2.58130 0.00050 0.01937 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.34960 10.35490 -0.00530 -0.05118 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19270 2.19060 0.00210 0.09586 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.55820 8.56220 -0.00400 -0.04672 宏利台灣動力基金 27.65000 27.29000 0.36000 1.31916 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.58670 9.58700 -0.00030 -0.00313 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.41840 9.41500 0.00340 0.03611 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.46230 7.46250 -0.00020 -0.00268 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.44610 7.44440 0.00170 0.02284 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 宏利全球債券組合基金 12.72280 12.72860 -0.00580 -0.04557 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78410 2.78540 -0.00130 -0.04667 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66360 11.66810 -0.00450 -0.03857 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.58320 8.58650 -0.00330 -0.03843 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44270 2.44010 0.00260 0.10655 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86970 10.87010 -0.00040 -0.00368 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.13920 3.14060 -0.00140 -0.04458 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50610 0.50610 0.00000 0.00000 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.56770 11.58610 -0.01840 -0.15881 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.23140 10.24890 -0.01750 -0.17075 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89440 9.91030 -0.01590 -0.16044 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.60240 8.61750 -0.01510 -0.17522 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.21840 8.23220 -0.01380 -0.16763 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.12050 8.13360 -0.01310 -0.16106 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.07780 8.09040 -0.01260 -0.15574 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.68840 2.70110 -0.01270 -0.47018 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38930 0.39110 -0.00180 -0.46024 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.80460 11.85920 -0.05460 -0.46040 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88490 0.88890 -0.00400 -0.44999 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.06210 7.09470 -0.03260 -0.45950 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.96010 1.96910 -0.00900 -0.45706 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28170 0.28300 -0.00130 -0.45936 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.63630 8.67610 -0.03980 -0.45873 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31270 0.31410 -0.00140 -0.44572 宏利萬利貨幣市場基金 13.65400 13.65390 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.36000 2.36000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 宏利臺灣股息收益基金 23.44000 23.26000 0.18000 0.77386 宏利澳幣保本基金 12.25450 12.24870 0.00580 0.04735 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.87190 9.85610 0.01580 0.16031 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.04960 9.03720 0.01240 0.13721 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.52890 8.51330 0.01560 0.18324 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.30320 10.28440 0.01880 0.18280 貝萊德亞美利加收益基金 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 貝萊德新台幣基金 12.94280 12.94270 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.41000 23.07000 0.34000 1.47378 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29690 11.29800 -0.00110 -0.00974 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85890 9.87370 -0.01480 -0.14989 保德信大中華基金-人民幣 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283 保德信大中華基金-新台幣 25.55000 25.59000 -0.04000 -0.15631 保德信中小型股基金 39.53000 38.85000 0.68000 1.75032 保德信中國中小基金-人民幣 7.87000 7.84000 0.03000 0.38265 保德信中國中小基金-美元 7.50000 7.49000 0.01000 0.13351 保德信中國中小基金-新臺幣 7.26000 7.24000 0.02000 0.27624 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.74260 8.75170 -0.00910 -0.10398 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.82370 8.82940 -0.00570 -0.06456 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.87600 8.88290 -0.00690 -0.07768 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.65580 9.66330 -0.00750 -0.07761 保德信中國品牌基金-人民幣 7.91000 7.94000 -0.03000 -0.37783 保德信中國品牌基金-美元 7.93000 7.96000 -0.03000 -0.37688 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843 保德信台商全方位基金 31.14000 30.75000 0.39000 1.26829 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.56000 26.70000 -0.14000 -0.52434 保德信全球消費商機基金 17.52000 17.46000 0.06000 0.34364 保德信全球基礎建設基金 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084 保德信全球資源基金 7.18000 7.24000 -0.06000 -0.82873 保德信全球醫療生化基金-美元 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.96000 33.04000 -0.08000 -0.24213 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.23020 10.23170 -0.00150 -0.01466 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.23020 10.23170 -0.00150 -0.01466 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.22360 10.22040 0.00320 0.03131 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.22360 10.22040 0.00320 0.03131 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.40610 9.40920 -0.00310 -0.03295 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.29250 10.29590 -0.00340 -0.03302 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.94790 8.94680 0.00110 0.01229 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.77580 9.77460 0.00120 0.01228 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.90190 7.91390 -0.01200 -0.15163 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.55250 10.56860 -0.01610 -0.15234 保德信亞太基金 19.67000 19.64000 0.03000 0.15275 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.26140 8.25880 0.00260 0.03148 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.08410 11.08060 0.00350 0.03159 保德信店頭市場基金 28.52000 27.92000 0.60000 2.14900 保德信拉丁美洲基金 6.69000 6.57000 0.12000 1.82648 保德信金平衡基金 28.14000 27.98000 0.16000 0.57184 保德信金滿意基金 38.43000 37.98000 0.45000 1.18483 保德信科技島基金 23.36000 23.02000 0.34000 1.47698 保德信高成長基金 85.62000 84.88000 0.74000 0.87182 保德信第一基金 22.86000 22.70000 0.16000 0.70485 保德信貨幣市場基金 15.78740 15.78720 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.10750 10.10640 0.00110 0.01088 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.29590 10.29010 0.00580 0.05636 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.37190 10.37310 -0.00120 -0.01157 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.89260 9.88910 0.00350 0.03539 保德信新世紀基金 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.76020 7.77170 -0.01150 -0.14797 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.66000 10.67570 -0.01570 -0.14706 保德信新興趨勢組合基金 10.41000 10.33000 0.08000 0.77444 保德信瑞騰基金 15.54990 15.54960 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.63380 9.64520 -0.01140 -0.11819 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.93940 9.95120 -0.01180 -0.11858 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.58280 9.59470 -0.01190 -0.12403 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.74130 9.75420 -0.01290 -0.13225 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.66360 9.67980 -0.01620 -0.16736 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.81590 9.83250 -0.01660 -0.16883 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.53040 9.54730 -0.01690 -0.17701 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.65090 9.66810 -0.01720 -0.17790 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.94190 9.95960 -0.01770 -0.17772 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92270 9.94450 -0.02180 -0.21922 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.92140 9.94310 -0.02170 -0.21824 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.82310 9.84500 -0.02190 -0.22245 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.82310 9.84500 -0.02190 -0.22245 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.82740 9.85280 -0.02540 -0.25779 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02130 10.04550 -0.02420 -0.24090 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.71440 9.74020 -0.02580 -0.26488 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.80900 9.83500 -0.02600 -0.26436 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.41460 9.44040 -0.02580 -0.27329 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.23960 9.26590 -0.02630 -0.28384 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84050 9.87110 -0.03060 -0.31000 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.83650 9.86710 -0.03060 -0.31012 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 9.93550 9.96430 -0.02880 -0.28903 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.01930 10.04780 -0.02850 -0.28364 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.82130 9.85200 -0.03070 -0.31161 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.82180 9.85240 -0.03060 -0.31058 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92570 1.92390 0.00180 0.09356 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66330 2.66090 0.00240 0.09020 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28740 0.28740 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43070 0.43070 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.22080 8.22160 -0.00080 -0.00973 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.57260 11.57190 0.00070 0.00605 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.40220 9.40010 0.00210 0.02234 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.61860 11.61630 0.00230 0.01980 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.43290 8.43840 -0.00550 -0.06518 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.46600 10.47280 -0.00680 -0.06493 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.02320 10.04500 -0.02180 -0.21702 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93170 9.95420 -0.02250 -0.22604 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.03480 10.04260 -0.00780 -0.07767 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.66950 10.67840 -0.00890 -0.08335 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.94790 9.95750 -0.00960 -0.09641 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.66630 9.68160 -0.01530 -0.15803 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04780 10.06370 -0.01590 -0.15799 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.65940 9.67560 -0.01620 -0.16743 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.89640 9.91280 -0.01640 -0.16544 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.16920 10.21890 -0.04970 -0.48635 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.91350 5.94870 -0.03520 -0.59173 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.33030 10.39170 -0.06140 -0.59086 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65540 11.65530 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.80000 16.62000 0.18000 1.08303 施羅德樂活中小基金-I類型 3847.46000 3805.84000 41.62000 1.09358 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.77220 9.78320 -0.01100 -0.11244 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.73000 10.74480 -0.01480 -0.13774 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.98540 10.00000 -0.01460 -0.14600 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.61750 8.62720 -0.00970 -0.11244 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.97560 8.98800 -0.01240 -0.13796 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.81110 8.82400 -0.01290 -0.14619 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.88150 9.89260 -0.01110 -0.11221 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.36330 10.37760 -0.01430 -0.13780 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.31300 10.32800 -0.01500 -0.14524 柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.26000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 11.59000 11.49000 0.10000 0.87032 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66610 13.66590 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.00000 15.00000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.14960 13.18530 -0.03570 -0.27076 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.58020 11.61430 -0.03410 -0.29360 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.14620 12.18180 -0.03560 -0.29224 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.46570 8.48860 -0.02290 -0.26977 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.52080 6.53850 -0.01770 -0.27070 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.41090 8.43570 -0.02480 -0.29399 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.17400 8.19090 -0.01690 -0.20633 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.33170 10.36210 -0.03040 -0.29338 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.03920 8.06170 -0.02250 -0.27910 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.75200 11.78660 -0.03460 -0.29355 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.39190 11.42280 -0.03090 -0.27051 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.70750 11.73170 -0.02420 -0.20628 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.05680 11.08930 -0.03250 -0.29308 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.64200 8.66550 -0.02350 -0.27119 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.39870 9.42640 -0.02770 -0.29386 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.34230 9.36160 -0.01930 -0.20616 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.18810 9.21510 -0.02700 -0.29300 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.07020 9.09560 -0.02540 -0.27926 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.93400 9.95710 -0.02310 -0.23200 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.82920 9.85300 -0.02380 -0.24155 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.68600 9.71050 -0.02450 -0.25230 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.76530 9.79070 -0.02540 -0.25943 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.55040 9.57260 -0.02220 -0.23191 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.34510 9.36770 -0.02260 -0.24125 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.30520 9.32880 -0.02360 -0.25298 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.38470 9.40910 -0.02440 -0.25932 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.91540 9.93840 -0.02300 -0.23143 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.82930 9.85310 -0.02380 -0.24155 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.68610 9.71070 -0.02460 -0.25333 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.76540 9.79080 -0.02540 -0.25943 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.55040 9.57260 -0.02220 -0.23191 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.34530 9.36790 -0.02260 -0.24125 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.30520 9.32880 -0.02360 -0.25298 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.38500 9.40940 -0.02440 -0.25932 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.55160 10.54730 0.00430 0.04077 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.77790 11.77340 0.00450 0.03822 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.14270 11.14000 0.00270 0.02424 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.80190 8.79830 0.00360 0.04092 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.49280 9.48910 0.00370 0.03899 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.35020 9.34800 0.00220 0.02353 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.26740 10.26320 0.00420 0.04092 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.96680 10.96260 0.00420 0.03831 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.76500 10.76240 0.00260 0.02416 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.80210 8.79850 0.00360 0.04092 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.49320 9.48950 0.00370 0.03899 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.35070 9.34850 0.00220 0.02353 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.13000 12.08000 0.05000 0.41391 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.91000 12.87000 0.04000 0.31080 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.94000 7.91000 0.03000 0.37927 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.75000 8.72000 0.03000 0.34404 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.17000 12.15000 0.02000 0.16461 柏瑞拉丁美洲基金 9.35000 9.06000 0.29000 3.20088 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.25420 11.25760 -0.00340 -0.03020 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.30790 7.31010 -0.00220 -0.03010 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.25000 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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.81010 6.83600 -0.02590 -0.37888 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.51240 8.54610 -0.03370 -0.39433 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.09700 9.13380 -0.03680 -0.40290 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.98230 10.02040 -0.03810 -0.38022 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.53570 10.57830 -0.04260 -0.40271 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.21440 9.25080 -0.03640 -0.39348 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.68570 8.71880 -0.03310 -0.37964 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.29100 9.32860 -0.03760 -0.40306 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.08200 11.08180 0.00020 0.00180 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.71230 11.71340 -0.00110 -0.00939 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.69060 10.69240 -0.00180 -0.01683 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.94250 8.94230 0.00020 0.00224 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.49030 9.49120 -0.00090 -0.00948 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.46700 9.46860 -0.00160 -0.01690 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.03950 11.04050 -0.00100 -0.00906 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.88760 9.88730 0.00030 0.00303 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.18680 10.18840 -0.00160 -0.01570 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.35410 9.35390 0.00020 0.00214 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.09480 9.09460 0.00020 0.00220 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.70960 9.71050 -0.00090 -0.00927 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.23060 9.23210 -0.00150 -0.01625 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.12000 17.12000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.76000 15.74000 0.02000 0.12706 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.58060 12.59560 -0.01500 -0.11909 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.02760 10.05350 -0.02590 -0.25762 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.01040 11.03400 -0.02360 -0.21388 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.58130 11.59760 -0.01630 -0.14055 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.50550 10.53220 -0.02670 -0.25351 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.01250 9.03580 -0.02330 -0.25786 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.57820 9.59880 -0.02060 -0.21461 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.43270 9.44590 -0.01320 -0.13974 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.46910 9.49320 -0.02410 -0.25387 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.14280 9.16640 -0.02360 -0.25746 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.38640 9.40660 -0.02020 -0.21474 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.10460 11.12020 -0.01560 -0.14029 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.41400 9.43780 -0.02380 -0.25218 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.70000 14.86000 -0.16000 -1.07672 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.93000 22.46000 0.47000 2.09261 國泰大中華基金 17.25000 17.04000 0.21000 1.23239 國泰小龍基金-台幣級別 13.74000 13.51000 0.23000 1.70244 國泰中小成長基金-台幣級別 37.60000 36.91000 0.69000 1.86941 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.74110 3.74210 -0.00100 -0.02672 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.62000 16.63000 -0.01000 -0.06013 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62500 0.62550 -0.00050 -0.07994 國泰中國內需增長基金美元級別 0.58770 0.58820 -0.00050 -0.08501 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19550 2.19500 0.00050 0.02278 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.53700 9.53780 -0.00080 -0.00839 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.97020 7.97090 -0.00070 -0.00878 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31140 0.31150 -0.00010 -0.03210 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.60140 11.60040 0.00100 0.00862 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66430 1.66510 -0.00080 -0.04805 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.95710 9.96610 -0.00900 -0.09031 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32750 0.32790 -0.00040 -0.12199 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.82690 3.82030 0.00660 0.17276 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.00000 16.97000 0.03000 0.17678 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54560 0.54490 0.00070 0.12846 國泰中港台基金人民幣級別 2.80870 2.80340 0.00530 0.18906 國泰中港台基金台幣級別 12.48000 12.46000 0.02000 0.16051 國泰中港台基金美元級別 0.40540 0.40480 0.00060 0.14822 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.35000 27.07000 0.28000 1.03436 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.47000 12.63000 -0.16000 -1.26683 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.15000 34.35000 0.80000 2.32897 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.21880 10.23060 -0.01180 -0.11534 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.98420 9.99570 -0.01150 -0.11505 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.00750 10.01900 -0.01150 -0.11478 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33040 0.33090 -0.00050 -0.15110 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32260 0.32310 -0.00050 -0.15475 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32330 0.32380 -0.00050 -0.15442 國泰台灣貨幣市場基金 12.42370 12.42360 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.40640 2.39850 0.00790 0.32937 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34630 0.34540 0.00090 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-0.06699 國泰紐幣2021保本基金 12.28350 12.27460 0.00890 0.07251 國泰紐幣八年期保本基金 12.57460 12.56620 0.00840 0.06685 國泰紐幣保本基金 12.53210 12.52980 0.00230 0.01836 國泰國泰基金台幣I級別 19.59000 19.16000 0.43000 2.24426 國泰國泰基金台幣級別 19.59000 19.16000 0.43000 2.24426 國泰富時中國A50基金 17.37000 17.16000 0.21000 1.22378 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 39.98190 39.99920 -0.01730 -0.04325 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33190 0.33190 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46860 0.46870 -0.00010 -0.02134 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.31450 10.32900 -0.01450 -0.14038 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.29030 7.30050 -0.01020 -0.13972 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34930 0.35000 -0.00070 -0.20000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23590 0.23640 -0.00050 -0.21151 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.15650 2.15360 0.00290 0.13466 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.54530 9.53380 0.01150 0.12062 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30800 0.30780 0.00020 0.06498 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.86240 40.91530 -0.05290 -0.12929 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.43000 17.23000 0.20000 1.16077 國泰新興市場基金台幣級別 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 國泰新興市場基金美元級別 0.36280 0.36240 0.00040 0.11038 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25280 2.25660 -0.00380 -0.16839 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45870 1.46120 -0.00250 -0.17109 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33420 0.33490 -0.00070 -0.20902 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33060 0.33150 -0.00090 -0.27149 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21850 0.21900 -0.00050 -0.22831 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.21490 10.23830 -0.02340 -0.22855 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.49030 6.50510 -0.01480 -0.22751 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.86000 15.06000 -0.20000 -1.32802 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.11000 29.34000 0.77000 2.62440 國泰價值卓越基金 12.80000 12.63000 0.17000 1.34600 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31980 0.32100 -0.00120 -0.37383 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.62540 38.65460 -0.02920 -0.07554 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.85000 19.00000 -0.15000 -0.78947 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.34000 18.37000 -0.03000 -0.16331 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.52000 17.26000 0.26000 1.50637 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.95010 11.95450 -0.00440 -0.03681 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39300 0.39310 -0.00010 -0.02544 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98480 9.98550 -0.00070 -0.00701 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94240 9.94000 0.00240 0.02414 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.92700 9.92010 0.00690 0.06956 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98440 9.98510 -0.00070 -0.00701 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94210 9.93970 0.00240 0.02415 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.92700 9.92010 0.00690 0.06956 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26890 11.26800 0.00090 0.00799 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80550 9.81990 -0.01440 -0.14664 第一金大中華基金 23.53000 23.42000 0.11000 0.46968 第一金小型精選基金 29.89000 29.48000 0.41000 1.39077 第一金中國世紀基金-人民幣 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 第一金中國世紀基金-美元 7.13630 7.12940 0.00690 0.09678 第一金中國世紀基金-美元-N 7.13680 7.12990 0.00690 0.09678 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.41000 8.39000 0.02000 0.23838 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.54840 9.54240 0.00600 0.06288 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.13800 8.13350 0.00450 0.05533 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.73360 10.72720 0.00640 0.05966 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.26740 9.26240 0.00500 0.05398 第一金中概平衡基金 23.23000 23.00000 0.23000 1.00000 第一金台灣貨幣市場基金 15.27010 15.26990 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.05700 178.05500 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.32780 9.34420 -0.01640 -0.17551 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.32780 9.34420 -0.01640 -0.17551 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.74990 12.77070 -0.02080 -0.16287 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 12.75060 12.77140 -0.02080 -0.16286 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.27000 12.29000 -0.02000 -0.16273 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.43810 9.43880 -0.00070 -0.00742 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.44040 9.44110 -0.00070 -0.00741 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.10260 9.10090 0.00170 0.01868 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.12620 9.12450 0.00170 0.01863 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.99770 9.99840 -0.00070 -0.00700 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.65750 9.65570 0.00180 0.01864 第一金全球大趨勢基金 21.75000 21.71000 0.04000 0.18425 第一金全球不動產證券化基金A 8.03070 8.03900 -0.00830 -0.10325 第一金全球不動產證券化基金B 5.68130 5.68720 -0.00590 -0.10374 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.38390 9.31220 0.07170 0.76996 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.38510 9.31330 0.07180 0.77094 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.07000 9.00000 0.07000 0.77778 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.07000 9.00000 0.07000 0.77778 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.86470 9.78930 0.07540 0.77023 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.86610 9.79060 0.07550 0.77115 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.54000 9.46000 0.08000 0.84567 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.24740 8.22960 0.01780 0.21629 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.84590 9.82460 0.02130 0.21680 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.24010 9.26340 -0.02330 -0.25153 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.23900 9.26230 -0.02330 -0.25156 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.60220 7.62200 -0.01980 -0.25977 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.60090 7.62080 -0.01990 -0.26113 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.42430 8.44470 -0.02040 -0.24157 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.42490 8.44530 -0.02040 -0.24155 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.89580 10.92330 -0.02750 -0.25176 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.89670 10.92420 -0.02750 -0.25173 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.68370 9.70890 -0.02520 -0.25956 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.30540 14.34010 -0.03470 -0.24198 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.45710 12.49980 -0.04270 -0.34161 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.47280 12.51550 -0.04270 -0.34118 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.80000 11.84000 -0.04000 -0.33784 第一金亞洲科技基金 16.93000 16.82000 0.11000 0.65398 第一金亞洲新興市場基金 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 7.80000 7.68000 0.12000 1.56250 第一金創新趨勢基金 19.53000 19.31000 0.22000 1.13931 第一金電子基金 28.84000 28.64000 0.20000 0.69832 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.98000 17.79000 0.19000 1.06802 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.56000 20.84000 -0.28000 -1.34357 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 統一大中華中小基金(人民幣) 7.00000 6.94000 0.06000 0.86455 統一大中華中小基金(美元) 6.33000 6.29000 0.04000 0.63593 統一大中華中小基金(新台幣) 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 統一大滿貫基金-A類型 29.59000 29.11000 0.48000 1.64892 統一大滿貫基金-I類型 29.59000 29.11000 0.48000 1.64892 統一大龍印基金 12.83000 12.78000 0.05000 0.39124 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.05000 8.05000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(美元) 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 統一中小基金 21.95000 21.60000 0.35000 1.62037 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.62330 9.59260 0.03070 0.32004 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.88360 8.87090 0.01270 0.14316 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.61280 8.59940 0.01340 0.15582 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.60030 11.56340 0.03690 0.31911 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.64560 10.63040 0.01520 0.14299 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.30730 10.29130 0.01600 0.15547 統一台灣動力基金 15.06000 14.75000 0.31000 2.10169 統一全天候基金-A類型 98.86000 97.79000 1.07000 1.09418 統一全天候基金-I類型 99.03000 97.96000 1.07000 1.09228 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.09400 8.08440 0.00960 0.11875 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.74020 7.74460 -0.00440 -0.05681 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.73350 7.73560 -0.00210 -0.02715 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.46730 8.45730 0.01000 0.11824 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.10420 8.10880 -0.00460 -0.05673 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.09050 8.09270 -0.00220 -0.02718 統一全球債券組合基金 11.70220 11.70330 -0.00110 -0.00940 統一全球新科技基金(人民幣) 14.19000 14.14000 0.05000 0.35361 統一全球新科技基金(美元) 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163 統一全球新科技基金(新台幣) 12.69000 12.66000 0.03000 0.23697 統一亞太基金 22.59000 22.51000 0.08000 0.35540 統一亞洲大金磚基金 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 50.99000 50.36000 0.63000 1.25099 統一強棒貨幣市場基金 16.67890 16.67870 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.84000 8.76000 0.08000 0.91324 統一強漢基金(美元) 7.88000 7.82000 0.06000 0.76726 統一強漢基金(新台幣) 20.75000 20.60000 0.15000 0.72816 統一統信基金 26.21000 25.67000 0.54000 2.10362 統一黑馬基金 51.69000 51.13000 0.56000 1.09525 統一新亞洲科技能源基金 15.13000 15.06000 0.07000 0.46481 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.72210 7.73010 -0.00800 -0.10349 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.93540 9.94570 -0.01030 -0.10356 統一經建基金 41.31000 40.85000 0.46000 1.12607 統一龍馬基金 56.58000 55.60000 0.98000 1.76259 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.04000 15.91000 0.13000 0.81710 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.80000 41.21000 0.59000 1.43169 野村中國機會基金 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094 野村巴西基金 6.00000 5.76000 0.24000 4.16667 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 野村台灣高股息基金 23.48000 23.17000 0.31000 1.33794 野村台灣運籌基金 31.61000 31.42000 0.19000 0.60471 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.38960 9.38260 0.00700 0.07461 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.29370 9.28940 0.00430 0.04629 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.35540 9.34980 0.00560 0.05989 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70510 9.69790 0.00720 0.07424 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53450 9.53020 0.00430 0.04512 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.45500 9.44930 0.00570 0.06032 野村平衡基金 17.52000 17.38000 0.14000 0.80552 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473 野村全球生技醫療基金 16.55000 16.50000 0.05000 0.30303 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.97030 9.97920 -0.00890 -0.08919 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.90000 9.90920 -0.00920 -0.09284 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.87450 9.88260 -0.00810 -0.08196 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.97030 9.97920 -0.00890 -0.08919 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.89990 9.90910 -0.00920 -0.09284 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.87450 9.88260 -0.00810 -0.08196 野村全球品牌基金 24.46000 24.61000 -0.15000 -0.60951 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.44000 12.40000 0.04000 0.32258 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.80000 18.74000 0.06000 0.32017 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.89190 9.89360 -0.00170 -0.01718 野村全球短期收益基金-美元計價 10.29860 10.30320 -0.00460 -0.04465 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17750 10.18070 -0.00320 -0.03143 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.04500 9.03580 0.00920 0.10182 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.81390 8.80520 0.00870 0.09881 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.42540 8.41450 0.01090 0.12954 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.88110 10.87000 0.01110 0.10212 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.36260 10.35240 0.01020 0.09853 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.97430 9.96140 0.01290 0.12950 野村成長基金 26.49000 26.26000 0.23000 0.87586 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.24230 8.23990 0.00240 0.02913 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.23850 8.23760 0.00090 0.01093 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.41860 8.41440 0.00420 0.04991 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.91690 8.91410 0.00280 0.03141 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.79920 8.79820 0.00100 0.01137 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.98920 8.98470 0.00450 0.05009 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.91000 7.92000 -0.01000 -0.12626 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.01870 9.02380 -0.00510 -0.05652 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.04380 9.04980 -0.00600 -0.06630 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.15990 9.16350 -0.00360 -0.03929 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.68920 9.69610 -0.00690 -0.07116 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.61280 9.61920 -0.00640 -0.06653 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.74070 9.74450 -0.00380 -0.03900 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.21520 8.21560 -0.00040 -0.00487 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.78670 8.78750 -0.00080 -0.00910 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.64490 8.64720 -0.00230 -0.02660 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.72430 12.72480 -0.00050 -0.00393 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.84120 11.84240 -0.00120 -0.01013 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.60440 9.60710 -0.00270 -0.02810 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95760 9.95550 0.00210 0.02109 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93460 9.93400 0.00060 0.00604 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95160 9.95010 0.00150 0.01508 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95580 9.95370 0.00210 0.02110 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93330 9.93270 0.00060 0.00604 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96670 9.96520 0.00150 0.01505 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.69760 9.69600 0.00160 0.01650 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.67480 9.67320 0.00160 0.01654 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.69300 9.68700 0.00600 0.06194 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.69520 9.71410 -0.01890 -0.19456 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81270 9.83340 -0.02070 -0.21051 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.43090 9.45150 -0.02060 -0.21795 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.98310 9.00080 -0.01770 -0.19665 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.90640 10.92790 -0.02150 -0.19674 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.71690 9.71280 0.00410 0.04221 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.75540 10.75280 0.00260 0.02418 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.23410 10.23340 0.00070 0.00684 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.04230 10.03830 0.00400 0.03985 野村泰國基金 40.08000 39.96000 0.12000 0.30030 野村高科技基金 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.80800 9.79660 0.01140 0.11637 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.81090 9.80150 0.00940 0.09590 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.13830 10.12560 0.01270 0.12542 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.17960 9.17280 0.00680 0.07413 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.14170 9.13120 0.01050 0.11499 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.99050 8.97790 0.01260 0.14034 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.41610 11.40500 0.01110 0.09733 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.79340 12.77560 0.01780 0.13933 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.35190 10.34420 0.00770 0.07444 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.31600 10.30420 0.01180 0.11452 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.40360 10.38940 0.01420 0.13668 野村貨幣市場基金 16.28660 16.28640 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.82000 14.92000 -0.10000 -0.67024 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.91810 9.90860 0.00950 0.09588 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.74720 9.75150 -0.00430 -0.04410 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.80340 9.80320 0.00020 0.00204 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.74640 9.74860 -0.00220 -0.02257 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.69850 9.70240 -0.00390 -0.04020 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.68410 9.68670 -0.00260 -0.02684 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.82500 9.82720 -0.00220 -0.02239 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.76030 9.76420 -0.00390 -0.03994 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.86430 9.86690 -0.00260 -0.02635 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.37880 9.42930 -0.05050 -0.53556 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.31640 9.36860 -0.05220 -0.55718 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.27800 9.32860 -0.05060 -0.54242 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.44460 9.49540 -0.05080 -0.53500 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.37030 9.42280 -0.05250 -0.55716 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.33190 9.38280 -0.05090 -0.54248 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.81400 9.82530 -0.01130 -0.11501 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.62350 7.63240 -0.00890 -0.11661 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.43080 11.44420 -0.01340 -0.11709 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.31000 7.23000 0.08000 1.10650 野村精選貨幣市場基金 12.08850 12.08840 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.95000 11.02000 -0.07000 -0.63521 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.71000 9.80000 -0.09000 -0.91837 野村歐洲高股息基金季配型 7.47000 7.52000 -0.05000 -0.66489 野村歐洲高股息基金累積型 10.62000 10.69000 -0.07000 -0.65482 野村積極成長基金 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.10000 8.03000 0.07000 0.87173 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.48000 29.23000 0.25000 0.85529 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.06200 10.08180 -0.01980 -0.19639 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.32150 8.33790 -0.01640 -0.19669 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.66190 7.67840 -0.01650 -0.21489 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.57350 7.58850 -0.01500 -0.19767 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.47640 11.49920 -0.02280 -0.19827 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.29390 10.31600 -0.02210 -0.21423 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.20810 10.22830 -0.02020 -0.19749 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 野村環球基金-人民幣計價 15.15000 15.13000 0.02000 0.13219 野村環球基金-美元計價 11.77000 11.76000 0.01000 0.08503 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.52000 16.49000 0.03000 0.18193 野村鴻利基金 20.14000 20.00000 0.14000 0.70000 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87030 16.87020 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.10000 16.95000 0.15000 0.88496 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.69000 12.59000 0.10000 0.79428 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.81000 13.80000 0.01000 0.07246 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.93590 9.94010 -0.00420 -0.04225 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.03020 13.03580 -0.00560 -0.04296 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.88950 9.90660 -0.01710 -0.17261 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.72050 9.74290 -0.02240 -0.22991 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.44530 9.47030 -0.02500 -0.26398 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.47010 9.49530 -0.02520 -0.26539 凱基台商天下基金 11.52000 11.59000 -0.07000 -0.60397 凱基台灣精五門基金 17.86000 17.67000 0.19000 1.07527 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.31370 38.36200 -0.04830 -0.12591 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 37.95330 38.00890 -0.05560 -0.14628 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.70100 40.70890 -0.00790 -0.01941 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.27700 10.28960 -0.01260 -0.12245 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.73000 12.63000 0.10000 0.79177 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.36710 11.28300 0.08410 0.74537 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.23000 11.14000 0.09000 0.80790 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55740 11.55720 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.69000 23.51000 0.18000 0.76563 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.96000 19.95000 0.01000 0.05013 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.28260 19.28690 -0.00430 -0.02229 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.17000 16.13000 0.04000 0.24799 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.39990 15.37560 0.02430 0.15804 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.18000 7.15000 0.03000 0.41958 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.13950 11.15050 -0.01100 -0.09865 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.48180 11.42070 0.06110 0.53499 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.80000 11.73000 0.07000 0.59676 凱基護城河基金-台幣計價A 12.35000 12.32000 0.03000 0.24351 凱基護城河基金-美元計價B 12.06200 12.04020 0.02180 0.18106 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.81000 14.90000 -0.09000 -0.60403 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.33000 27.99000 0.34000 1.21472 富邦NASDAQ-100基金 28.29000 28.16000 0.13000 0.46165 富邦上証180基金 26.36000 26.07000 0.29000 1.11239 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16720 0.16720 0.00000 0.00000 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.17000 5.17000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.98000 8.06000 -0.08000 -0.99256 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.79000 31.12000 0.67000 2.15296 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.82010 10.82460 -0.00450 -0.04157 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.96850 9.97380 -0.00530 -0.05314 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.53820 9.54000 -0.00180 -0.01887 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.36900 9.37290 -0.00390 -0.04161 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.56000 8.56460 -0.00460 -0.05371 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.19690 8.19850 -0.00160 -0.01952 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.40650 20.41570 -0.00920 -0.04506 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.43960 11.43850 0.00110 0.00962 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37160 10.36830 0.00330 0.03183 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.71790 12.69620 0.02170 0.17092 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.86600 1.86330 0.00270 0.14490 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.11090 9.09540 0.01550 0.17042 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.38410 1.38200 0.00210 0.15195 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77110 11.76660 0.00450 0.03824 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70600 1.70560 0.00040 0.02345 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07900 10.07520 0.00380 0.03772 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.47940 1.47910 0.00030 0.02028 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.91450 9.93070 -0.01620 -0.16313 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.89200 9.90480 -0.01280 -0.12923 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.96000 15.05000 -0.09000 -0.59801 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.35000 21.12000 0.23000 1.08902 富邦日本東証基金 21.28000 21.18000 0.10000 0.47214 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.27000 43.21000 0.06000 0.13886 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.80000 42.19000 0.61000 1.44584 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.37000 46.78000 0.59000 1.26122 富邦台灣心基金 19.17000 18.94000 0.23000 1.21436 富邦台灣釆吉50基金 44.38000 43.90000 0.48000 1.09339 富邦台灣科技指數基金 49.45000 48.73000 0.72000 1.47753 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.73820 39.85570 -0.11750 -0.29481 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.22940 41.23700 -0.00760 -0.01843 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28780 0.28780 0.00000 0.00000 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54470 2.54420 0.00050 0.01965 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33750 0.33750 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45390 10.45530 -0.00140 -0.01339 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19830 2.19790 0.00040 0.01820 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32200 0.32200 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.97260 8.97390 -0.00130 -0.01449 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.35000 22.29000 0.06000 0.26918 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.90000 14.95000 -0.05000 -0.33445 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.90000 27.65000 0.25000 0.90416 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65810 15.65790 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.77030 39.81870 -0.04840 -0.12155 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.79030 38.81020 -0.01990 -0.05128 富邦長紅基金 54.32000 53.66000 0.66000 1.22997 富邦科技基金 20.89000 20.57000 0.32000 1.55566 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.66560 40.60880 0.05680 0.13987 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.59850 38.54010 0.05840 0.15153 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.23360 39.10290 0.13070 0.33425 富邦恒生國企ETF基金 20.12000 19.91000 0.21000 1.05475 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.19000 14.38000 -0.19000 -1.32128 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.49000 25.84000 0.65000 2.51548 富邦高成長基金 20.81000 20.60000 0.21000 1.01942 富邦基金A類型 11.77000 11.60000 0.17000 1.46552 富邦基金I類型 11.77000 11.60000 0.17000 1.46552 富邦深証100基金 8.15000 8.02000 0.13000 1.62095 富邦富時歐洲ETF基金 19.05000 19.15000 -0.10000 -0.52219 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40220 0.40280 -0.00060 -0.14896 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.94500 11.96620 -0.02120 -0.17717 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.13920 9.15550 -0.01630 -0.17804 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29440 0.29490 -0.00050 -0.16955 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.46260 8.47770 -0.01510 -0.17811 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.41970 9.41720 0.00250 0.02655 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.96660 9.95950 0.00710 0.07129 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.14620 9.14380 0.00240 0.02625 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.67110 9.66410 0.00700 0.07243 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.48000 17.29000 0.19000 1.09890 富邦精準基金 40.02000 39.60000 0.42000 1.06061 富邦精銳中小基金 9.70000 9.56000 0.14000 1.46444 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.68000 15.48000 0.20000 1.29199 富邦臺灣公司治理100基金 20.38000 20.16000 0.22000 1.09127 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.05000 8.15000 -0.10000 -1.22699 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.06000 12.72000 0.34000 2.67296 富邦標普美國特別股ETF基金 19.03000 19.03000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.95690 9.94980 0.00710 0.07136 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.63590 9.63430 0.00160 0.01661 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.79160 9.78430 0.00730 0.07461 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.62570 9.61880 0.00690 0.07173 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.27360 9.27210 0.00150 0.01618 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.40760 9.40060 0.00700 0.07446 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.28000 28.00000 0.28000 1.00000 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.67300 9.68920 -0.01620 -0.16720 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.58020 9.59610 -0.01590 -0.16569 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.58660 9.60280 -0.01620 -0.16870 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.67240 9.68860 -0.01620 -0.16721 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.58010 9.59610 -0.01600 -0.16673 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58620 9.60250 -0.01630 -0.16975 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.25120 8.24380 0.00740 0.08976 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.73700 8.72940 0.00760 0.08706 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.47560 8.46850 0.00710 0.08384 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.37780 9.36920 0.00860 0.09179 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.35150 9.34330 0.00820 0.08776 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.07960 9.07200 0.00760 0.08377 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.16320 9.15530 0.00790 0.08629 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.12280 8.11940 0.00340 0.04188 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.12070 9.11740 0.00330 0.03619 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.61900 8.61630 0.00270 0.03134 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.27660 10.27220 0.00440 0.04283 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.01730 10.01360 0.00370 0.03695 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54670 9.54350 0.00320 0.03353 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.75900 8.75590 0.00310 0.03540 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.39880 9.39550 0.00330 0.03512 富達卓越領航全球組合基金 14.26000 14.27000 -0.01000 -0.07008 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.33670 8.33590 0.00080 0.00960 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 8.99600 8.99550 0.00050 0.00556 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.69300 8.69280 0.00020 0.00230 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.62790 9.62700 0.00090 0.00935 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.56340 9.56290 0.00050 0.00523 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.28000 9.27980 0.00020 0.00216 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.78030 8.78000 0.00030 0.00342 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.36960 9.36930 0.00030 0.00320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.94000 7.92000 0.02000 0.25253 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.64000 6.66000 -0.02000 -0.30030 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.52000 7.54000 -0.02000 -0.26525 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.36000 7.38000 -0.02000 -0.27100 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.60660 9.60290 0.00370 0.03853 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.04920 9.04380 0.00540 0.05971 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.64800 8.64130 0.00670 0.07753 富蘭克林華美中華基金 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.20000 17.97000 0.23000 1.27991 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.26000 18.19000 0.07000 0.38483 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.63260 7.63930 -0.00670 -0.08770 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.69110 8.70100 -0.00990 -0.11378 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.45230 9.46330 -0.01100 -0.11624 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.00470 9.01270 -0.00800 -0.08876 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.87510 10.89920 -0.02410 -0.22112 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.46850 8.48730 -0.01880 -0.22151 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.80680 8.82630 -0.01950 -0.22093 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.04290 13.06490 -0.02200 -0.16839 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.97660 9.99340 -0.01680 -0.16811 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.91810 9.93630 -0.01820 -0.18317 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.41490 7.42850 -0.01360 -0.18308 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.80310 8.81930 -0.01620 -0.18369 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.48750 10.50420 -0.01670 -0.15898 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.32230 7.33400 -0.01170 -0.15953 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.71060 8.72460 -0.01400 -0.16047 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.19900 10.21760 -0.01860 -0.18204 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.45440 7.46800 -0.01360 -0.18211 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.92000 7.92730 -0.00730 -0.09209 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.92020 8.92970 -0.00950 -0.10639 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.73700 9.74740 -0.01040 -0.10670 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.30030 12.31160 -0.01130 -0.09178 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.30920 12.30430 0.00490 0.03982 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 富蘭克林華美第一富基金 33.94000 33.62000 0.32000 0.95181 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31660 10.31640 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.98000 14.95000 0.03000 0.20067 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.76550 6.81840 -0.05290 -0.77584 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.90830 9.88650 0.02180 0.22050 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.17490 9.18840 -0.01350 -0.14692 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.67160 10.68720 -0.01560 -0.14597 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.53280 6.53860 -0.00580 -0.08870 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.61360 8.62290 -0.00930 -0.10785 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.79010 9.80070 -0.01060 -0.10816 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.16000 10.16920 -0.00920 -0.09047 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 58.66000 58.79000 -0.13000 -0.22113 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.43000 60.49000 -0.06000 -0.09919 復華1至5年期高收益債券基金 20.06000 20.06000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 復華人民幣貨幣市場基金 11.71160 11.71060 0.00100 0.00854 復華人生目標基金 35.43020 35.08580 0.34440 0.98159 復華大中華中小策略基金 7.96000 7.98000 -0.02000 -0.25063 復華中小精選基金 60.68000 59.70000 0.98000 1.64154 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.95490 51.02500 -0.07010 -0.13738 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.07000 8.11000 -0.04000 -0.49322 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.13000 7.16000 -0.03000 -0.41899 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 復華六年到期新興市場債券基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 復華台灣智能基金 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 復華全方位基金 25.88000 25.46000 0.42000 1.64965 復華全球大趨勢基金-美元 11.82000 11.77000 0.05000 0.42481 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.58000 18.49000 0.09000 0.48675 復華全球平衡基金-美元 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 18.75000 18.74000 0.01000 0.05336 復華全球物聯網科技基金-美元 13.95000 13.85000 0.10000 0.72202 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.43000 13.32000 0.11000 0.82583 復華全球原物料基金 8.19000 8.23000 -0.04000 -0.48603 復華全球消費基金-新臺幣 11.88000 11.83000 0.05000 0.42265 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.41950 11.41340 0.00610 0.05345 復華全球債券基金 13.17680 13.16270 0.01410 0.10712 復華全球債券組合基金 14.45000 14.45000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.73000 13.69000 0.04000 0.29218 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 復華全球戰略配置強基金-美元 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 復華有利貨幣市場基金 13.45160 13.45140 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 復華亞太成長基金 12.19000 12.08000 0.11000 0.91060 復華亞太神龍科技基金-美元 7.94000 7.92000 0.02000 0.25253 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757 復華東協世紀基金 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094 復華南非幣長期收益基金A 13.15000 13.20000 -0.05000 -0.37879 復華南非幣長期收益基金B 7.96000 8.00000 -0.04000 -0.50000 復華南非幣短期收益基金A 13.87000 13.88000 -0.01000 -0.07205 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 復華美國新星基金-美元 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-新臺幣 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 復華恒生基金 20.18000 19.93000 0.25000 1.25439 復華恒生單日反向一倍基金 9.00000 9.13000 -0.13000 -1.42388 復華恒生單日正向二倍基金 28.06000 27.32000 0.74000 2.70864 復華神盾基金 22.89460 22.64260 0.25200 1.11295 復華高成長基金 59.80000 58.83000 0.97000 1.64882 復華高益策略組合基金 12.87000 12.87000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.41320 14.41300 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.39000 18.36000 0.03000 0.16340 復華富時台灣高股息低波動基金 49.36000 49.08000 0.28000 0.57050 復華復華基金 18.65000 18.35000 0.30000 1.63488 復華華人世紀基金 14.69000 14.65000 0.04000 0.27304 復華傳家二號基金 28.02740 27.77290 0.25450 0.91636 復華傳家基金 19.70350 19.47570 0.22780 1.16966 復華奧林匹克全球組合基金 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001 復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547 復華新興人民幣債券基金B 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.38000 18.38000 0.00000 0.00000 復華新興市場企業債券ETF基金 59.20000 59.30000 -0.10000 -0.16863 復華新興市場高收益債券基金A 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 復華新興市場高收益債券基金B 5.25000 5.26000 -0.01000 -0.19011 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.73000 11.76000 -0.03000 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景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.77950 9.79490 -0.01540 -0.15722 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.80950 9.82050 -0.01100 -0.11201 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.77970 9.78960 -0.00990 -0.10113 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.78720 10.76110 0.02610 0.24254 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.71670 9.73350 -0.01680 -0.17260 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.77960 9.78950 -0.00990 -0.10113 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.78710 10.76110 0.02600 0.24161 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.71720 9.73400 -0.01680 -0.17259 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.78100 9.79350 -0.01250 -0.12764 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.06360 9.05560 0.00800 0.08834 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.06220 8.07340 -0.01120 -0.13873 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.05100 8.05860 -0.00760 -0.09431 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.43080 11.42070 0.01010 0.08844 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.18940 10.20350 -0.01410 -0.13819 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.29240 10.30210 -0.00970 -0.09416 景順主流基金 15.12000 14.92000 0.20000 1.34048 景順台灣科技基金 26.20000 25.84000 0.36000 1.39319 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 20.19000 20.16000 0.03000 0.14881 景順全球康健基金 19.15000 19.05000 0.10000 0.52493 景順貨幣市場基金 15.95200 15.95180 0.00020 0.00125 景順潛力基金 27.71000 27.37000 0.34000 1.24224 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.31000 12.29000 0.02000 0.16273 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.52540 8.52550 -0.00010 -0.00117 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.76620 7.76010 0.00610 0.07861 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.02920 11.02930 -0.00010 -0.00091 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.02680 10.01900 0.00780 0.07785 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.09000 7.07000 0.02000 0.28289 華南永昌中國A股基金(美元) 6.72000 6.71000 0.01000 0.14903 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.28300 9.28400 -0.00100 -0.01077 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.48950 9.48630 0.00320 0.03373 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.63900 9.64010 -0.00110 -0.01141 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.85630 9.85290 0.00340 0.03451 華南永昌永昌基金 17.16000 16.86000 0.30000 1.77936 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 華南永昌全球亨利組合基金 14.02670 14.03600 -0.00930 -0.06626 華南永昌全球神農水資源基金 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 華南永昌全球精品基金 14.69000 14.75000 -0.06000 -0.40678 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.06000 12.03000 0.03000 0.24938 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105 華南永昌物聯網精選基金 10.37000 10.19000 0.18000 1.76644 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22580 16.22550 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 22.21830 21.97870 0.23960 1.09015 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95130 11.95120 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18130 10.17210 0.00920 0.09044 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 9.98900 9.98110 0.00790 0.07915 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.73610 9.72730 0.00880 0.09047 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.52180 9.51430 0.00750 0.07883 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.93610 9.92790 0.00820 0.08260 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.69480 9.68800 0.00680 0.07019 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.59560 9.58780 0.00780 0.08135 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.35260 9.34610 0.00650 0.06955 華頓中小型基金 21.31000 21.07000 0.24000 1.13906 華頓中國多重機會平衡基金 10.89510 10.88670 0.00840 0.07716 華頓台灣基金 22.98000 22.59000 0.39000 1.72643 華頓平安貨幣市場基金 11.53290 11.53280 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.27000 15.29000 -0.02000 -0.13080 華頓全球高收益債券基金A 13.13020 13.15330 -0.02310 -0.17562 華頓全球高收益債券基金B 8.00450 8.01860 -0.01410 -0.17584 華頓全球黑鑽油源基金 4.97000 4.99000 -0.02000 -0.40080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.35050 2.35920 -0.00870 -0.36877 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.43990 10.49750 -0.05760 -0.54870 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.33790 0.33990 -0.00200 -0.58841 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.98800 11.00270 -0.01470 -0.13360 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.94980 9.95920 -0.00940 -0.09439 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.70230 9.73310 -0.03080 -0.31645 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.69560 8.72310 -0.02750 -0.31525 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.88230 9.91810 -0.03580 -0.36096 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.88310 8.91610 -0.03300 -0.37012 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.20000 8.17000 0.03000 0.36720 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.47960 2.47360 0.00600 0.24256 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02680 2.01950 0.00730 0.36148 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.46610 11.46510 0.00100 0.00872 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.19240 9.19160 0.00080 0.00870 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35580 0.35570 0.00010 0.02811 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29020 0.29030 -0.00010 -0.03445 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.09000 3.09000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 13.74000 13.76000 -0.02000 -0.14535 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.45000 -0.01000 -2.22222 匯豐台灣精典基金 22.17000 21.94000 0.23000 1.04831 匯豐全球趨勢組合基金 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 匯豐全球關鍵資源基金 7.69000 7.72000 -0.03000 -0.38860 匯豐安富基金 24.25000 24.11000 0.14000 0.58067 匯豐成功基金 39.10000 38.84000 0.26000 0.66941 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57130 2.56470 0.00660 0.25734 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31430 2.30760 0.00670 0.29034 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.34410 11.33450 0.00960 0.08470 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.63600 7.62620 0.00980 0.12850 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37030 0.37020 0.00010 0.02701 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32500 0.32490 0.00010 0.03078 匯豐金磚動力基金 13.13000 13.02000 0.11000 0.84485 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98890 14.98880 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.56000 4.63000 -0.07000 -1.51188 匯豐新鑽動力基金 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.26640 5.26670 -0.00030 -0.00570 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93210 8.93250 -0.00040 -0.00448 匯豐龍鳳基金-A類型 47.68000 47.19000 0.49000 1.03836 匯豐龍鳳基金-I類型 47.68000 47.19000 0.49000 1.03836 匯豐龍騰電子基金 32.22000 31.65000 0.57000 1.80095 匯豐雙高收益債券組合基金 11.88220 11.90450 -0.02230 -0.18732 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.92000 16.52000 0.40000 2.42131 新光中國成長基金(人民幣) 8.50000 8.46000 0.04000 0.47281 新光中國成長基金(美元) 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629 新光中國成長基金(新臺幣) 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.37210 10.44460 -0.07250 -0.69414 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.47950 9.50320 -0.02370 -0.24939 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.79920 9.82140 -0.02220 -0.22604 新光台灣富貴基金 20.98000 20.69000 0.29000 1.40164 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 新光全球生技醫療基金(美元) 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 新光全球債券基金(A累積)美元 9.92140 9.92990 -0.00850 -0.08560 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.71700 9.72320 -0.00620 -0.06377 新光全球債券基金(B配息)美元 9.50330 9.51150 -0.00820 -0.08621 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.29510 9.30100 -0.00590 -0.06343 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 新光吉星貨幣市場基金 15.46060 15.46040 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.42000 8.47000 -0.05000 -0.59032 新光亞洲精選基金-美金 20.71000 20.64000 0.07000 0.33915 新光亞洲精選基金-新台幣 21.03000 20.95000 0.08000 0.38186 新光兩岸優勢基金 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 新光店頭基金 21.74000 21.33000 0.41000 1.92218 新光南非幣保本基金 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.85000 19.68000 0.17000 0.86382 新光創新科技基金 13.22000 13.11000 0.11000 0.83905 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.69400 9.73070 -0.03670 -0.37716 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.92550 9.93500 -0.00950 -0.09562 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.52310 9.55120 -0.02810 -0.29420 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.07720 9.11260 -0.03540 -0.38847 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.30180 9.31070 -0.00890 -0.09559 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.92050 8.94690 -0.02640 -0.29507 新光澳幣八年期保本基金 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.96080 9.97500 -0.01420 -0.14236 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.40910 9.42270 -0.01360 -0.14433 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.36590 9.37900 -0.01310 -0.13967 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.82290 9.83670 -0.01380 -0.14029 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.78660 9.80120 -0.01460 -0.14896 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.32770 9.34160 -0.01390 -0.14880 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.30360 9.31460 -0.01100 -0.11809 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.75770 9.76910 -0.01140 -0.11669 瑞銀全球創新趨勢基金 6.70000 6.72000 -0.02000 -0.29762 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.62270 9.61340 0.00930 0.09674 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.02950 9.02060 0.00890 0.09866 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.49380 9.48540 0.00840 0.08856 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 8.98450 8.97650 0.00800 0.08912 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.06080 9.05020 0.01060 0.11712 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.62770 9.61680 0.01090 0.11334 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.47700 13.46240 0.01460 0.10845 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.15080 8.14190 0.00890 0.10931 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.15620 36.18120 -0.02500 -0.06910 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.77600 38.78310 -0.00710 -0.01831 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.87510 36.91210 -0.03700 -0.10024 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.57080 39.64100 -0.07020 -0.17709 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.06380 39.10950 -0.04570 -0.11685 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.19640 38.31570 -0.11930 -0.31136 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.86830 9.98480 -0.11650 -1.16677 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28370 11.28310 0.00060 0.00532 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95820 9.97280 -0.01460 -0.14640 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.73710 10.71170 0.02540 0.23712 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.94770 7.94500 0.00270 0.03398 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151 群益大印度基金-人民幣 12.65160 12.62170 0.02990 0.23689 群益大印度基金-美元 11.78350 11.77960 0.00390 0.03311 群益大印度基金-新臺幣 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.34790 11.38800 -0.04010 -0.35213 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.83760 10.89800 -0.06040 -0.55423 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.38470 10.42140 -0.03670 -0.35216 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.05010 9.10050 -0.05040 -0.55382 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.54000 8.58000 -0.04000 -0.46620 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.10660 9.13880 -0.03220 -0.35234 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.96800 8.01250 -0.04450 -0.55538 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.44000 8.48000 -0.04000 -0.47170 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.67280 8.70340 -0.03060 -0.35159 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.84260 7.88630 -0.04370 -0.55413 群益中小型股基金 37.43000 36.96000 0.47000 1.27165 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.43330 9.40810 0.02520 0.26785 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.67310 8.66750 0.00560 0.06461 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.15020 8.14120 0.00900 0.11055 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.22770 8.20570 0.02200 0.26811 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.56400 7.55910 0.00490 0.06482 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.10880 7.10100 0.00780 0.10984 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.82640 9.79800 0.02840 0.28986 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.80900 10.77780 0.03120 0.28948 群益中國高收益債券基金-美元 10.40630 10.38290 0.02340 0.22537 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.60340 9.58560 0.01780 0.18570 群益中國新機會基金N-人民幣 7.33580 7.32290 0.01290 0.17616 群益中國新機會基金N-美元 6.67080 6.67260 -0.00180 -0.02698 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.14000 7.14000 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 6.50580 6.49430 0.01150 0.17708 群益中國新機會基金-美元 7.13270 7.13460 -0.00190 -0.02663 群益中國新機會基金-新臺幣 6.82000 6.82000 0.00000 0.00000 群益平衡王基金 18.39430 18.28060 0.11370 0.62197 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065 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群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.93810 9.96390 -0.02580 -0.25893 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.09840 7.11680 -0.01840 -0.25854 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.03300 10.05570 -0.02270 -0.22574 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.89560 9.91720 -0.02160 -0.21780 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.03110 10.05080 -0.01970 -0.19600 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.74360 9.76560 -0.02200 -0.22528 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.65050 9.67160 -0.02110 -0.21816 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.78270 9.80200 -0.01930 -0.19690 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.03310 10.05570 -0.02260 -0.22475 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.89560 9.91710 -0.02150 -0.21680 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.03120 10.05100 -0.01980 -0.19700 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.74360 9.76560 -0.02200 -0.22528 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.65050 9.67150 -0.02100 -0.21713 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.78270 9.80200 -0.01930 -0.19690 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.38460 9.32450 0.06010 0.64454 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.94000 10.87000 0.07000 0.64397 群益全球關鍵生技基金-美元 15.35560 15.25740 0.09820 0.64362 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 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群益華夏盛世基金N-美元 7.77600 7.80780 -0.03180 -0.40729 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570 群益華夏盛世基金-人民幣 9.29090 9.31000 -0.01910 -0.20516 群益華夏盛世基金-美元 8.57410 8.60920 -0.03510 -0.40770 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.16000 14.21000 -0.05000 -0.35186 群益奧斯卡基金 24.83000 24.52000 0.31000 1.26427 群益新興金鑽基金-美元 10.77880 10.71470 0.06410 0.59824 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.25000 8.19000 0.06000 0.73260 群益葛萊美基金 21.28000 20.91000 0.37000 1.76949 群益道瓊美國地產ETF基金 19.92000 19.84000 0.08000 0.40323 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.78000 8.89000 -0.11000 -1.23735 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.49000 11.19000 0.30000 2.68097 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.51400 11.49230 0.02170 0.18882 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.81680 10.80850 0.00830 0.07679 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.77620 10.76610 0.01010 0.09381 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.20590 8.19040 0.01550 0.18925 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.60110 8.59450 0.00660 0.07679 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.23280 8.22510 0.00770 0.09362 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.70170 9.69430 0.00740 0.07633 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.51440 9.50710 0.00730 0.07678 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.60000 25.32000 0.28000 1.10585 德信中國精選成長基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 德信台灣主流中小基金 16.69000 16.45000 0.24000 1.45897 德信新興股票組合基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 德信萬保貨幣市場基金 11.94650 11.94640 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75830 10.75580 0.00250 0.02324 德信數位時代基金 25.67000 25.38000 0.29000 1.14263 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.84420 9.86430 -0.02010 -0.20377 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.78740 9.80640 -0.01900 -0.19375 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67540 11.67530 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.64000 13.46000 0.18000 1.33730 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.10000 17.29000 -0.19000 -1.09890 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.33690 10.32890 0.00800 0.07745 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.00510 14.99330 0.01180 0.07870 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.98650 7.98120 0.00530 0.06641 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.75300 10.75080 0.00220 0.02046 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.22040 11.21810 0.00230 0.02050 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.99800 12.98950 0.00850 0.06544 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.00000 16.12000 -0.12000 -0.74442 摩根中小基金 19.72000 19.14000 0.58000 3.03030 摩根中國A股基金 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882 摩根中國A股基金(美元) 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645 摩根中國亮點基金 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.26410 10.29450 -0.03040 -0.29530 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.43420 11.45680 -0.02260 -0.19726 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.70180 8.73020 -0.02840 -0.32531 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.63920 11.67370 -0.03450 -0.29554 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.47230 13.49890 -0.02660 -0.19705 摩根台灣金磚基金-累積型 17.35000 17.00000 0.35000 2.05882 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.35000 17.00000 0.35000 2.05882 摩根台灣增長基金 45.42000 44.78000 0.64000 1.42921 摩根平衡基金 26.39000 26.24000 0.15000 0.57165 摩根全球α基金 17.75000 17.79000 -0.04000 -0.22485 摩根全球平衡基金 14.57390 14.56090 0.01300 0.08928 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.31450 9.32530 -0.01080 -0.11581 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.33210 10.34010 -0.00800 -0.07737 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.72630 9.73810 -0.01180 -0.12117 摩根多元入息成長基金-累積型 11.06700 11.08030 -0.01330 -0.12003 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.75860 9.77040 -0.01180 -0.12077 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.19640 10.17460 0.02180 0.21426 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.17400 13.14590 0.02810 0.21375 摩根亞洲基金 53.34000 53.24000 0.10000 0.18783 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.19560 8.19140 0.00420 0.05127 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.58160 9.57590 0.00570 0.05952 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.46880 8.46560 0.00320 0.03780 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.04330 12.03710 0.00620 0.05151 摩根東方內需機會基金 16.91000 16.87000 0.04000 0.23711 摩根東方科技基金 29.44000 29.33000 0.11000 0.37504 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 摩根金龍收成基金 18.95000 18.93000 0.02000 0.10565 摩根第一貨幣市場基金 15.09310 15.09290 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 12.88000 12.83000 0.05000 0.38971 摩根新金磚五國基金 11.03000 10.94000 0.09000 0.82267 摩根新絲路基金 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 摩根新興35基金 12.32000 12.26000 0.06000 0.48940 摩根新興日本基金 22.52000 22.38000 0.14000 0.62556 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 6.93340 6.95900 -0.02560 -0.36787 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.12820 9.15790 -0.02970 -0.32431 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.88220 8.91520 -0.03300 -0.37015 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.17330 10.21090 -0.03760 -0.36823 摩根新興科技基金 46.57000 45.35000 1.22000 2.69019 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.11380 8.11810 -0.00430 -0.05297 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.37490 10.38050 -0.00560 -0.05395 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.23620 8.24020 -0.00400 -0.04854 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.93980 8.94480 -0.00500 -0.05590 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.40230 8.40960 -0.00730 -0.08681 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.54490 9.54950 -0.00460 -0.04817 摩根龍揚基金 28.29000 28.26000 0.03000 0.10616 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 摩根環球股票收益基金-累積型 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 摩根總收益組合基金-月配息型 9.13930 9.15120 -0.01190 -0.13004 摩根總收益組合基金-累積型 11.10330 11.11770 -0.01440 -0.12952 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.78000 21.37000 0.41000 1.91858 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.57610 11.56270 0.01340 0.11589 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.79100 10.78020 0.01080 0.10018 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.80920 9.79700 0.01220 0.12453 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.90850 9.89700 0.01150 0.11620 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.28980 9.28050 0.00930 0.10021 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43900 8.42850 0.01050 0.12458 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.81720 9.82070 -0.00350 -0.03564 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.89470 9.89390 0.00080 0.00809 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.39680 9.37220 0.02460 0.26248 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.56050 9.53110 0.02940 0.30846 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.09660 9.07270 0.02390 0.26343 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.25410 9.22570 0.02840 0.30784 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.91420 10.90920 0.00500 0.04583 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.67500 10.66980 0.00520 0.04874 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.90090 9.89210 0.00880 0.08896 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.27520 10.27050 0.00470 0.04576 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.03440 10.02950 0.00490 0.04886 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.30950 9.30120 0.00830 0.08924 聯邦金鑽平衡基金 20.63330 20.44270 0.19060 0.93236 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.84510 8.82570 0.01940 0.21981 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.15190 9.12760 0.02430 0.26623 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.82440 8.80500 0.01940 0.22033 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.13640 9.11220 0.02420 0.26558 聯邦貨幣市場基金 13.17810 13.17790 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.15000 10.95000 0.20000 1.82648 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87800 15.87780 0.00020 0.00126 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.62590 11.58520 0.04070 0.35131 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.18050 11.13950 0.04100 0.36806 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.70280 10.66360 0.03920 0.36761 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69700 11.69690 0.00010 0.00085 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.93630 10.93380 0.00250 0.02286 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30800 10.30790 0.00010 0.00097 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.44050 8.43860 0.00190 0.02252 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.03000 31.55000 0.48000 1.52139 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.42000 14.41000 0.01000 0.06940 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.37000 14.38000 -0.01000 -0.06954 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.15000 15.19000 -0.04000 -0.26333 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.61000 12.65000 -0.04000 -0.31621 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.80000 11.84000 -0.04000 -0.33784 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.56000 7.58000 -0.02000 -0.26385 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.45000 11.48000 -0.03000 -0.26132 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.91000 10.97000 -0.06000 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