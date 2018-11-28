◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 元大滬深300正2 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大台灣50正2 台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦摩台 日馳 大統新創 大統益 嘉晶 宏洲 正道 富邦發達 國巨 本盟 天仁 祥碩 嘉裕 富邦金融 智寶 銘旺科 宏亞 長榮 東華 元大MSCI台灣 美律 健和興 南染 立益 永豐臺灣加權 奇力新 旭隼 新紡 佳和 富邦日本 華新科 元晶 立益 昶和 國泰日經225 嘉晶 遠雄來 聚隆 三洋紡 元大歐洲50 星通 統領 昶和 本盟 元大日經225 貿聯-KY 威宏-KY 大統新創 瑞利 元大韓國 康控-KY 泰昇-KY 正峰新 樂士 元大美債20正2 立積 錩泰 正峰新 元大美債20反1 嘉聯益 程泰 億泰 國泰20年美債反1 杜康-DR 吉茂 毛寶 兆豐藍籌30反1 陽光能源-DR 氣立 懷特 台新MSCI台灣正2 康友-KY 榮星 燁興 元大S&P日圓反1 台硝 威致 富邦歐洲 元禎 華豐 FH彭博高收益債 永記 首利 FH彭博新興債 日勝化 麗正 群益道瓊美國地產 展宇 東訊 FH富時高息低波 華廣 錸德 宏洲 三福化 倫飛 嘉裕 士紙 虹光 東華 高興昌 威盛 立益 東明-KY 國碩 佳和 鑫永銓 銘旺科 昶和 六暉-KY 統懋 三洋紡 申豐 翔耀 本盟 銘旺科 太空梭 瑞利 翔耀 麗臺 樂士 資通 華映 正峰新 吉祥全 吉祥全 聲寶 華新科 憶聲 億泰 建碁 科風 毛寶 立萬利 力特 懷特 聯德 喬鼎 燁興 玉晶光 正達 威致 新至陞 晟鈦 華豐 時碩工業 聯德 首利 傳奇 同泰 麗正 迎廣 新世紀 東訊 互億 誠研 錸德 亞弘電 綠能 倫飛 裕豐 誠創 虹光 寶徠 嘉威 威盛 愛山林 聯合再生 國碩 皇昌 力銘 銘旺科 遠雄來 亞太電 統懋 夏都 達能 翔耀 雲品 太極 太空梭 鳳凰 傳奇 麗臺 新天地 清惠 華映 欣欣 慧友 吉祥全 統領 百一 憶聲 客思達-KY 捷泰 科風 阿瘦 天瀚 力特 康師傅-DR 迅杰 喬鼎 同方友友-DR 華上 正達 晨訊科-DR 光麗-KY 晟鈦 友佳-DR 元晶 聯德 精熙-DR 華冠 同泰 匯僑 裕豐 新世紀 一零四 寶徠 誠研 欣天然 陽明 綠能 新海 六福 誠創 欣高 康師傅-DR 嘉威 全國 聖馬丁-DR 聯合再生 jpp-KY 神州-DR 力銘 台數科 耀傑-DR 亞太電 南六 同方友友-DR 達能 基勝-KY 晨訊科-DR 太極 美吉吉-KY 友佳-DR 傳奇 波力-KY 陽光能源-DR 清惠 泰昇-KY 精熙-DR 慧友 政伸 中福 百一 吉源-KY 雷虎 捷泰 中視 天瀚 秋雨 迅杰 新利虹 華上 國光生 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 陽明 長榮航 六福 三商壽 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中保 中視 秋雨 新利虹 國光生