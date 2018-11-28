◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧11月28日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24081 5027 479.03 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15213 4973 305.91 00733 富邦臺灣中小 19808 8466 233.97 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 0058 富邦發達 7417 4196 176.76 00735 國泰臺韓科技 9300 6789 136.99 0051 元大中型100 10687 9500 112.49 00728 第一金工業30 12310 11423 107.77 00681R 元大美債20反1 5962 6094 97.83 00702 國泰標普低波高息 10193 11188 91.11 0054 元大台商50 9906 11124 89.05 0055 元大MSCI金融 30842 40154 76.81 00707R 元大S&P日圓反1 3394 4855 69.91 00729R 第一金工業30反1 2745 4098 66.98 0053 元大電子 4118 6488 63.47 00714 群益道瓊美國地產 3531 5567 63.43 00689R 國泰20年美債反1 3339 5389 61.96 0052 富邦科技 3511 6500 54.02 00667 元大韓國 1791 3429 52.23 00634R 富邦上証反1 23774 45756 51.96 00691R 兆豐藍籌30反1 3059 6106 50.10 00752 中信中國50 6075 12716 47.77 00632R 元大台灣50反1 2038592 4481649 45.49 0061 元大寶滬深 184601 410116 45.01 00648R 元大S&P500反1 51480 125188 41.12 006207 FH滬深 51882 134392 38.60 008201 BP上證50 1015 2749 36.92
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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