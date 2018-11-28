世界區塊鏈高峰會明年4月首登台 尋找台灣產業「上鏈」契機

區塊鏈應用方興未艾，國際重量級區塊鏈論壇「世界區塊鏈高峰會」(World Blockchain Summit，WBS) 與新北市政府合作，明 (2019) 年 4 月首次在台登場，邀請全球區塊鏈專家來台與台灣產官學界交流，探討區塊鏈在產業的應用與發展契機。

WBS 世界區塊鏈高峰會是全球最大區塊鏈高峰會，已陸續在新加坡、杜拜、莫斯科、法蘭克福與阿姆斯特丹等城市舉辦區塊鏈高峰會，邀請世界各地的區塊鏈技術專家與國際大型投資機構等，共同探討區塊鏈產業運用與發展機會。

根據主辦單位規劃，此次高峰會論壇將邀請以太坊區塊鏈軟體開發公司 ConsenSys 創始合夥人 Kavita Gupta、Zap.org、紐約比特幣中心 (Bitcoin Center NYC) 創辦人 Nick Spanos、Distributed Lab 創始人 Pavel Kravchenko、新加坡投資機構 Marvelstone Group 共同創辦人暨執行長 JOE SEUNG HYUN CHO、Intelligenthq 創辦人共同與會。

WBS 世界區塊鏈高峰會的 Trescon 創辦人 Mohammed Saleem 表示，台北場的高峰會主要是以台灣的區塊鏈意見領袖、解決方案提供者與新創企業探討找區塊鏈應用商機，並以分散式帳本技術為解決方案，應用在公共衛生、交通運輸、農業與金融等產業。

根據智庫顧能 (Gartner) 調查，全球區塊鏈商機預估在 2025 年可望衝上 1700 億美元 (折合新台幣約 5.1 兆元)。

事實上，台灣今 (2018) 年區塊鏈產業也有蓬勃發展之勢，企業掀起一波「上鏈」趨勢，包括亞洲區塊鏈加速器 (Asia Blockchain Accelerator，ABA) 與「ACE 法幣 - 數位貨幣交易所 (ACE Exchange)」、台灣第一檔專向數位貨幣基金「ACE 區塊鏈基金 (ACE Blockchain Fund，ABF)」合作，打造亞洲最完整的區塊鏈生態系（ACE Blockchain Ecosystem，ABE），目標一年內至少要孵化 10 家企業。

另外，區塊鏈平台 NEM(New Economy Model 新經鏈) 日前也宣布落腳台灣，協助企業導入區塊鏈服務，初期鎖定台灣的金融與醫療兩大產業，以金融業為例，可利用區塊鏈不可被竄改的特性，將銀行的電子票據、商業匯票等記錄在區塊鏈。