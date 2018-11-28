[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧11月27日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24082 5027 479.05 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4354 1378 315.97 0059 富邦金融 15223 4973 306.11 00733 富邦臺灣中小 19784 8466 233.69 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 0058 富邦發達 7417 4196 176.76 00735 國泰臺韓科技 9349 6789 137.71 0051 元大中型100 10649 9500 112.09 00728 第一金工業30 12319 11423 107.84 00681R 元大美債20反1 5962 6094 97.83 00702 國泰標普低波高息 10194 11188 91.12 0054 元大台商50 9903 11124 89.02 0055 元大MSCI金融 30917 39654 77.97 00707R 元大S&P日圓反1 3394 4855 69.91 00729R 第一金工業30反1 2748 4098 67.06 0053 元大電子 4125 6488 63.58 00714 群益道瓊美國地產 3528 5567 63.37 00689R 國泰20年美債反1 3338 5389 61.94 0052 富邦科技 3511 6500 54.02 00634R 富邦上証反1 23487 45756 51.33 00667 元大韓國 1726 3429 50.34 00691R 兆豐藍籌30反1 3059 6106 50.10 00752 中信中國50 5998 12716 47.17 00632R 元大台灣50反1 2070074 4481649 46.19 0061 元大寶滬深 184557 410116 45.00 00648R 元大S&P500反1 51522 125188 41.16 006207 FH滬深 51918 134392 38.63 008201 BP上證50 1015 2749 36.92
[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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