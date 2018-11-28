新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/27  107/11/26  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                               10.64380   10.64100   0.00280    0.02631
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.72640    9.75570  -0.02930   -0.30034
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.72910    9.75840  -0.02930   -0.30025
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.67910    9.69490  -0.01580   -0.16297
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.67920    9.69500  -0.01580   -0.16297
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.51000   21.08000   0.43000    2.03985
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.65000   22.22000   0.43000    1.93519
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.05670    9.07450  -0.01780   -0.19615
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.37890    9.39720  -0.01830   -0.19474
中國信託台灣活力基金                                               12.84000   12.71000   0.13000    1.02282
中國信託台灣優勢基金                                               14.71000   14.58000   0.13000    0.89163
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.95000    7.77000   0.18000    2.31660
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.51000    8.33000   0.18000    2.16086
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.84120    9.84210  -0.00090   -0.00914
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.09430    9.09520  -0.00090   -0.00990
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.19960   10.19590   0.00370    0.03629
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.38730    9.38470   0.00260    0.02770
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.08210    9.94960   0.13250    1.33171
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.71350    8.59900   0.11450    1.33155
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.56780   10.55870   0.00910    0.08618
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.42780    9.41960   0.00820    0.08705
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.89000    9.77000   0.12000    1.22825
中國信託智能運動基金-美元                                           9.60000    9.48000   0.12000    1.26582
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.63000    8.48000   0.15000    1.76887
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.49000    8.34000   0.15000    1.79856
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99950   10.99930   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.28810    9.30150  -0.01340   -0.14406
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.83190    8.84460  -0.01270   -0.14359
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.44540    9.45680  -0.01140   -0.12055
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  8.97620    8.98710  -0.01090   -0.12128
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.76000   10.68000   0.08000    0.74906
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.35000   10.27000   0.08000    0.77897
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.88000   10.79000   0.09000    0.83411
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.54000   10.45000   0.09000    0.86124
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                       52.73000   52.01000   0.72000    1.38435
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.74030   38.77400  -0.03370   -0.08691
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.02410   37.06670  -0.04260   -0.11493
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       16.96000   16.99000  -0.03000   -0.17657
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.50320   11.49990   0.00330    0.02870
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.51250   10.52330  -0.01080   -0.10263
元大上證50基金                                                     26.95000   27.06000  -0.11000   -0.40650
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.92000    8.89000   0.03000    0.33746
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.98000   12.81000   0.17000    1.32709
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.03100   11.88700   0.14400    1.21141
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.26500   16.07900   0.18600    1.15679
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.53300    9.52100   0.01200    0.12604
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.08900    9.09000  -0.00100   -0.01100
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.84000    2.83000   0.01000    0.35336
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.59000   12.57000   0.02000    0.15911
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.87670   45.93170  -0.05500   -0.11974
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.51060   10.50430   0.00630    0.05998
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.67880    9.67300   0.00580    0.05996
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.58560    9.59230  -0.00670   -0.06985
元大巴西指數基金                                                    6.00700    6.23300  -0.22600   -3.62586
元大巴菲特基金                                                     23.98000   23.90000   0.08000    0.33473
元大日經225基金                                                    27.65000   27.47000   0.18000    0.65526
元大台商收成基金                                                   19.56000   19.54000   0.02000    0.10235
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.29000   13.25000   0.04000    0.30189
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.85000   32.07000  -0.22000   -0.68600
元大台灣中型100基金                                                28.71000   28.61000   0.10000    0.34953
元大台灣加權股價指數基金                                           23.02700   23.02500   0.00200    0.00869
元大台灣卓越50基金                                                 76.07000   76.11000  -0.04000   -0.05256
元大台灣金融基金                                                   16.92000   16.99000  -0.07000   -0.41201
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.90000   27.92000  -0.02000   -0.07163
元大台灣高股息基金                                                 24.13000   24.06000   0.07000    0.29094
元大台灣電子科技基金                                               30.97000   30.75000   0.22000    0.71545
元大全球ETF成長組合基金                                            10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.18000   14.09000   0.09000    0.63875
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.71000   12.76000  -0.05000   -0.39185
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.86000    8.90000  -0.04000   -0.44944
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.59000   12.63000  -0.04000   -0.31671
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.70000   11.74300  -0.04300   -0.36618
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.42000    8.36000   0.06000    0.71770
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.39000    6.34000   0.05000    0.78864
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.00000    7.98000   0.02000    0.25063
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.24000    6.22000   0.02000    0.32154
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.88400    8.80600   0.07800    0.88576
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.00000    9.92000   0.08000    0.80645
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.82000    8.74000   0.08000    0.91533
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.56000   12.50000   0.06000    0.48000
元大全球農業商機基金                                               16.58000   16.42000   0.16000    0.97442
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
元大印尼指數基金                                                    9.12000    9.07100   0.04900    0.54018
元大印度指數基金                                                    9.33100    9.25200   0.07900    0.85387
元大印度基金                                                       11.83000   11.73000   0.10000    0.85251
元大多多基金                                                       15.33000   15.11000   0.22000    1.45599
元大多福基金                                                       47.24000   46.77000   0.47000    1.00492
元大亞太成長基金                                                    8.58000    8.56000   0.02000    0.23364
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.61950    8.61730   0.00220    0.02553
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.03670    7.03500   0.00170    0.02416
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.91400    8.89900   0.01500    0.16856
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.48800    9.42800   0.06000    0.63640
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.98740    9.99970  -0.01230   -0.12300
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                            9.99830    9.99970  -0.00140   -0.01400
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                              9.99830    9.99970  -0.00140   -0.01400
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.99970    9.99970   0.00000    0.00000
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.99970    9.99970   0.00000    0.00000
元大卓越基金                                                       40.41000   40.26000   0.15000    0.37258
元大店頭基金                                                        7.22000    7.00000   0.22000    3.14286
元大泛歐成長基金                                                    8.54000    8.47000   0.07000    0.82645
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.32090   10.32030   0.00060    0.00581
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67130    9.66630   0.00500    0.05173
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.84640   31.90440  -0.05800   -0.18179
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.40770   36.53480  -0.12710   -0.34789
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.79630   19.76600   0.03030    0.15329
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.42300   17.49430  -0.07130   -0.40756
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.84560   38.95450  -0.10890   -0.27956
元大高科技基金                                                     16.86000   16.61000   0.25000    1.50512
元大得利貨幣市場基金                                               16.27350   16.27330   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99590   11.99570   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.84000   10.43000   0.41000    3.93097
元大華夏中小基金                                                    6.22000    6.21000   0.01000    0.16103
元大新中國基金-人民幣                                               8.25000    8.24000   0.01000    0.12136
元大新中國基金-美元                                                 7.65800    7.65500   0.00300    0.03919
元大新中國基金-新台幣                                               7.64000    7.64000   0.00000    0.00000
元大新主流基金                                                     21.07000   20.75000   0.32000    1.54217
元大新東協平衡基金-美元                                             8.98900    8.94700   0.04200    0.46943
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.77000    8.74000   0.03000    0.34325
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.36060   10.31200   0.04860    0.47130
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.49060    9.45350   0.03710    0.39245
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.35850   10.32330   0.03520    0.34098
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.87880    8.84870   0.03010    0.34016
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.71960    9.72190  -0.00230   -0.02366
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.23790    9.24010  -0.00220   -0.02381
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.88370    9.89110  -0.00740   -0.07481
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.39880    9.40580  -0.00700   -0.07442
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.41990    9.42410  -0.00420   -0.04457
元大新興亞洲基金                                                   10.54000   10.45000   0.09000    0.86124
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.00880    9.00750   0.00130    0.01443
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.66650    8.66530   0.00120    0.01385
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.27170    9.27530  -0.00360   -0.03881
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.92320    8.92660  -0.00340   -0.03809
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11920   15.11900   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.96000   32.64000   0.32000    0.98039
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.79000    8.85000  -0.06000   -0.67797
元大實質多重資產基金-美元                                           8.00200    8.06700  -0.06500   -0.80575
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.45000    8.53000  -0.08000   -0.93787
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.26000   16.02000   0.24000    1.49813
元大滬深300單日正向2倍基金                                         11.80000   12.14000  -0.34000   -2.80066
元大摩臺基金                                                       35.19000   35.17000   0.02000    0.05687
元大標普500基金                                                    24.88000   24.54000   0.34000    1.38549
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.78000   14.00000  -0.22000   -1.57143
元大標普500單日正向2倍基金                                         30.09000   29.21000   0.88000    3.01267
元大標智滬深300基金                                                14.91000   14.83000   0.08000    0.53945
元大歐洲50基金                                                     22.79000   22.53000   0.26000    1.15402
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.53240    9.57210  -0.03970   -0.41475
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21770   10.21730   0.00040    0.00391
元大績效基金                                                       43.98000   43.32000   0.66000    1.52355
元大韓國KOSPI200基金                                               20.41000   20.28000   0.13000    0.64103
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.82000   13.79000   0.03000    0.21755
日盛上選基金                                                       28.90000   28.76000   0.14000    0.48679
日盛小而美基金                                                     15.71000   15.55000   0.16000    1.02894
日盛中國內需動力基金                                                8.56000    8.51000   0.05000    0.58754
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.51820   11.54200  -0.02380   -0.20620
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.51760    9.53730  -0.01970   -0.20656
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.50690   11.52340  -0.01650   -0.14319
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.50290    9.51660  -0.01370   -0.14396
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.41290   10.43150  -0.01860   -0.17831
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.58400    8.59930  -0.01530   -0.17792
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.55000    8.52000   0.03000    0.35211
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.84000    8.82000   0.02000    0.22676
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
日盛日盛基金                                                       11.88000   11.81000   0.07000    0.59272
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                  9.93000    9.82000   0.11000    1.12016
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.88760    9.88130   0.00630    0.06376
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.14860    9.14280   0.00580    0.06344
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.69660    9.69310   0.00350    0.03611
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.97300    8.96980   0.00320    0.03568
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.37300    2.37530  -0.00230   -0.09683
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62150    1.62320  -0.00170   -0.10473
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35790    0.35800  -0.00010   -0.02793
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24530    0.24540  -0.00010   -0.04075
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.86570   11.87470  -0.00900   -0.07579
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.00210    8.00820  -0.00610   -0.07617
日盛亞洲機會基金                                                    6.24000    6.20000   0.04000    0.64516
日盛首選基金                                                       14.94000   14.78000   0.16000    1.08254
日盛高科技基金                                                     15.79000   15.59000   0.20000    1.28287
日盛貨幣市場基金                                                   14.78730   14.78710   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.87000   34.55000   0.32000    0.92619
日盛精選五虎基金                                                   33.07000   32.87000   0.20000    0.60846
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50140   13.50120   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 26.01000   25.45000   0.56000    2.20039
台新MSCI中國基金                                                   18.83000   18.51000   0.32000    1.72880
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.34000   19.63000  -0.29000   -1.47733
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.14000   18.26000  -0.12000   -0.65717
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17850   14.17830   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.52740   10.51970   0.00770    0.07320
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49340   10.49220   0.00120    0.01144
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09000   10.09580  -0.00580   -0.05745
台新中國通基金                                                     36.76000   36.15000   0.61000    1.68741
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42220    0.42260  -0.00040   -0.09465
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.01900   13.03800  -0.01900   -0.14573
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27880    0.27810   0.00070    0.25171
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
台新主流基金                                                       20.21000   20.05000   0.16000    0.79800
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.09000   20.11000  -0.02000   -0.09945
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65460    0.65490  -0.00030   -0.04581
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.76000   14.77000  -0.01000   -0.06770
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.47970    0.48000  -0.00030   -0.06250
台新台灣中小基金                                                   29.07000   28.61000   0.46000    1.60783
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.73110    9.77570  -0.04460   -0.45623
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.94060    8.97170  -0.03110   -0.34665
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.42000    8.46000  -0.04000   -0.47281
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.08170   10.11670  -0.03500   -0.34596
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.68730    9.66160   0.02570    0.26600
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.56090   10.53290   0.02800    0.26583
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
台新印度基金                                                       13.91000   13.83000   0.08000    0.57845
台新亞美短期債券基金                                               10.87890   10.87570   0.00320    0.02942
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.28690    8.28970  -0.00280   -0.03378
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27370    0.27370   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.69070   11.69470  -0.00400   -0.03420
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38090    0.38080   0.00010    0.02626
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10190   11.10180   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 28.00330   27.94520   0.05810    0.20791
台新智慧生活基金-美元                                               9.29830    9.12900   0.16930    1.85453
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.58000    9.41000   0.17000    1.80659
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.01390    8.01940  -0.00550   -0.06858
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.20430    8.21430  -0.01000   -0.12174
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.74480    8.75090  -0.00610   -0.06971
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           8.96140    8.97230  -0.01090   -0.12149
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.36220   10.39480  -0.03260   -0.31362
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33070    0.33160  -0.00090   -0.27141
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.62170    7.64570  -0.02400   -0.31390
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25620    0.25680  -0.00060   -0.23364
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.26000    5.27000  -0.01000   -0.18975
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.19000   20.23000  -0.04000   -0.19773
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.61000   13.61000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲新富基金                                               18.42000   18.25000   0.17000    0.93151
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58050   12.58040   0.00010    0.00079
未來資產阿波羅基金                                                  9.74000    9.62000   0.12000    1.24740
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.18040   11.17740   0.00300    0.02684
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.89290    9.88790   0.00500    0.05057
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.07950    9.07700   0.00250    0.02754
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42800   10.42530   0.00270    0.02590
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.61920    7.61470   0.00450    0.05910
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.81180    8.80640   0.00540    0.06132
永豐中小基金                                                       47.06000   46.35000   0.71000    1.53182
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.68530    1.68380   0.00150    0.08908
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.26570    2.26360   0.00210    0.09277
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.61810    7.60920   0.00890    0.11696
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                               9.93680    9.92510   0.01170    0.11788
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.12000    4.09000   0.03000    0.73350
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.38000   18.25000   0.13000    0.71233
永豐主流品牌基金                                                   16.12000   16.12000   0.00000    0.00000
永豐永豐基金                                                       31.51000   31.07000   0.44000    1.41616
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.14180    9.11110   0.03070    0.33695
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.32710    9.29580   0.03130    0.33671
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.04690    9.01960   0.02730    0.30267
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.23060    9.20270   0.02790    0.30317
永豐亞洲民生消費基金                                               10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
永豐南非幣2021保本基金                                             13.35010   13.31620   0.03390    0.25458
永豐高科技基金                                                     21.08000   20.61000   0.47000    2.28045
永豐貨幣市場基金                                                   13.89770   13.89760   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09040    2.09160  -0.00120   -0.05737
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50280    2.50420  -0.00140   -0.05591
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.60290    7.60550  -0.00260   -0.03419
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.34000   10.34350  -0.00350   -0.03384
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.80760    6.81690  -0.00930   -0.13643
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.61260   10.62710  -0.01450   -0.13644
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.83000    8.84000  -0.01000   -0.11312
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.92000    6.92000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 15.93000   15.93000   0.00000    0.00000
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.61000   48.59000   0.02000    0.04116
永豐領航科技基金                                                   34.45000   33.78000   0.67000    1.98342
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.21000   11.15000   0.06000    0.53812
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.80000   10.75000   0.05000    0.46512
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.31000    9.24000   0.07000    0.75758
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.22000    9.11000   0.11000    1.20746
永豐趨勢平衡基金                                                   37.80000   37.30000   0.50000    1.34048
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.67480   11.67370   0.00110    0.00942
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.39270    9.39480  -0.00210   -0.02235
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.73430    9.73640  -0.00210   -0.02157
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.40800    9.41320  -0.00520   -0.05524
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.63920    9.64450  -0.00530   -0.05495
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.40860    9.41340  -0.00480   -0.05099
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87280    9.87780  -0.00500   -0.05062
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.38160    9.38950  -0.00790   -0.08414
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.69350    9.70160  -0.00810   -0.08349
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
兆豐國際中小基金                                                   13.23000   13.08000   0.15000    1.14679
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.64000   12.65000  -0.01000   -0.07905
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.55000   16.56000  -0.01000   -0.06039
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.44000   16.45000  -0.01000   -0.06079
兆豐國際生命科學基金                                               15.00000   14.81000   0.19000    1.28292
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.91560    9.87590   0.03970    0.40199
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.13150   10.08640   0.04510    0.44714
兆豐國際全球基金                                                   28.96000   28.62000   0.34000    1.18798
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.32790   10.32730   0.00060    0.00581
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.14050   10.13530   0.00520    0.05131
兆豐國際國民基金                                                   19.81000   19.53000   0.28000    1.43369
兆豐國際第一基金                                                   11.43000   11.33000   0.10000    0.88261
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.72610    9.74730  -0.02120   -0.21750
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.63260    7.64910  -0.01650   -0.21571
兆豐國際萬全基金                                                   18.58000   18.46000   0.12000    0.65005
兆豐國際電子基金                                                   22.35000   22.00000   0.35000    1.59091
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.29000   20.32000  -0.03000   -0.14764
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.68000   17.63000   0.05000    0.28361
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.38000   30.25000   0.13000    0.42975
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51680   12.51660   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.74750    9.76450  -0.01700   -0.17410
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.68180    9.70120  -0.01940   -0.19998
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.72480    9.74380  -0.01900   -0.19500
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.74910    9.76600  -0.01690   -0.17305
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.68880    9.70820  -0.01940   -0.19983
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.72380    9.74280  -0.01900   -0.19502
合庫台灣基金                                                        9.83000    9.54000   0.29000    3.03983
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.85000   10.84700   0.00300    0.02766
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.70060   11.68980   0.01080    0.09239
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.46860   10.46180   0.00680    0.06500
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.21190   11.20640   0.00550    0.04908
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.82590    7.82370   0.00220    0.02812
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.10130    9.09310   0.00820    0.09018
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.69300    8.68730   0.00570    0.06561
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.57560    8.57090   0.00470    0.05484
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.92400    8.91820   0.00580    0.06504
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.11000   10.04000   0.07000    0.69721
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.83000   10.75000   0.08000    0.74419
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.22000    9.16000   0.06000    0.65502
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.05000    9.97000   0.08000    0.80241
合庫全球新興市場基金                                                8.77000    8.69000   0.08000    0.92060
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.77000    8.76000   0.01000    0.11416
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
合庫貨幣市場基金                                                   10.14140   10.14130   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.20960    9.21780  -0.00820   -0.08896
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.46220    9.46960  -0.00740   -0.07814
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.75380    9.76440  -0.01060   -0.10856
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.16640   11.17500  -0.00860   -0.07696
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.48080   13.48950  -0.00870   -0.06449
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.41210    8.41840  -0.00630   -0.07484
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.09400    9.10110  -0.00710   -0.07801
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.57380    7.58210  -0.00830   -0.10947
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.40360    8.41020  -0.00660   -0.07848
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.87430    9.88070  -0.00640   -0.06477
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
安本標準兩岸價值基金                                               10.00000    9.90000   0.10000    1.01010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.06270   11.05980   0.00290    0.02622
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.89610    9.88710   0.00900    0.09103
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.76580    9.76200   0.00380    0.03893
安聯中國東協基金                                                   14.62000   14.49000   0.13000    0.89717
安聯中國策略基金-美元                                               9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.97000   11.89000   0.08000    0.67283
安聯中華新思路基金-美元                                            11.05000   10.97000   0.08000    0.72926
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.39000   10.32000   0.07000    0.67829
安聯台灣大壩基金                                                   24.88000   24.76000   0.12000    0.48465
安聯台灣科技基金                                                   40.07000   39.38000   0.69000    1.75216
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50610   12.50600   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   27.24000   26.93000   0.31000    1.15113
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.98450    9.99050  -0.00600   -0.06006
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.79750   14.80910  -0.01160   -0.07833
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.40540    9.41270  -0.00730   -0.07755
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.78000   10.67000   0.11000    1.03093
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.06000   10.96000   0.10000    0.91241
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.18410   12.18570  -0.00160   -0.01313
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.97470    9.97760  -0.00290   -0.02907
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.99830   12.00280  -0.00450   -0.03749
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.22790    9.22930  -0.00140   -0.01517
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.08530    9.08790  -0.00260   -0.02861
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.73750    8.74080  -0.00330   -0.03775
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.75000   10.69000   0.06000    0.56127
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.51000   10.45000   0.06000    0.57416
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.66000    9.60000   0.06000    0.62500
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.11000    9.06000   0.05000    0.55188
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.07000    9.03000   0.04000    0.44297
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.84050   11.83650   0.00400    0.03379
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.73810   10.73650   0.00160    0.01490
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.39940   10.39840   0.00100    0.00962
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.60760    8.60440   0.00320    0.03719
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.40120    8.39990   0.00130    0.01548
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11050    8.10970   0.00080    0.00986
安聯全球人口趨勢基金                                               11.01000   10.92000   0.09000    0.82418
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.08000    8.91000   0.17000    1.90797
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.21000   33.61000   0.60000    1.78518
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.79000    7.71000   0.08000    1.03761
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.91850   11.92130  -0.00280   -0.02349
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27410   10.27660  -0.00250   -0.02433
安聯全球新興市場基金                                               16.03000   15.97000   0.06000    0.37570
安聯全球農金趨勢基金                                                9.11000    9.05000   0.06000    0.66298
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.17000    8.09000   0.08000    0.98888
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.89000    9.80000   0.09000    0.91837
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.64000    9.56000   0.08000    0.83682
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51000    9.42000   0.09000    0.95541
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.40000    9.32000   0.08000    0.85837
安聯亞洲動態策略基金                                               20.44000   20.28000   0.16000    0.78895
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.11500   10.11160   0.00340    0.03362
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81770    9.81450   0.00320    0.03260
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.27800   81.32450  -0.04650   -0.05718
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.00580   12.00870  -0.00290   -0.02415
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.02630   63.05740  -0.03110   -0.04932
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.23470    9.23690  -0.00220   -0.02382
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58130    2.58050   0.00080    0.03100
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.35490   10.34720   0.00770    0.07442
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19060    2.19160  -0.00100   -0.04563
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.56220    8.55630   0.00590    0.06896
宏利台灣動力基金                                                   27.29000   27.00000   0.29000    1.07407
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.58700    9.54650   0.04050    0.42424
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.41500    9.38040   0.03460    0.36885
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.46250    7.43100   0.03150    0.42390
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.44440    7.41610   0.02830    0.38160
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.47000   10.38000   0.09000    0.86705
宏利全球債券組合基金                                               12.72860   12.74010  -0.01150   -0.09027
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78540    2.78320   0.00220    0.07905
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.66810   11.66350   0.00460    0.03944
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.58650    8.58310   0.00340    0.03961
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.44010    2.44220  -0.00210   -0.08599
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.87010   10.86980   0.00030    0.00276
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.14060    3.11850   0.02210    0.70867
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50610    0.50300   0.00310    0.61630
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.62000   14.53000   0.09000    0.61941
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.58610   11.58220   0.00390    0.03367
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.24890   10.24660   0.00230    0.02245
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.91030    9.91070  -0.00040   -0.00404
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.61750    8.61300   0.00450    0.05225
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.23220    8.23060   0.00160    0.01944
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.13360    8.13380  -0.00020   -0.00246
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.09040    8.08950   0.00090    0.01113
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.70110    2.70670  -0.00560   -0.20689
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39110    0.39190  -0.00080   -0.20413
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.85920   11.88760  -0.02840   -0.23890
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.88890    0.89090  -0.00200   -0.22449
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.09470    7.11180  -0.01710   -0.24045
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.96910    1.97320  -0.00410   -0.20778
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28300    0.28360  -0.00060   -0.21157
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.67610    8.69700  -0.02090   -0.24031
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31410    0.31490  -0.00080   -0.25405
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65390   13.65370   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.36000    2.32000   0.04000    1.72414
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.70000   10.54000   0.16000    1.51803
宏利臺灣股息收益基金                                               23.26000   23.21000   0.05000    0.21542
宏利澳幣保本基金                                                   12.24870   12.24830   0.00040    0.00327
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.01000   10.92000   0.09000    0.82418
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.50000   10.40000   0.10000    0.96154
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.55000    9.46000   0.09000    0.95137
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.36000   11.26000   0.10000    0.88810
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.85610    9.85010   0.00600    0.06091
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.03720    9.03880  -0.00160   -0.01770
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.51330    8.51930  -0.00600   -0.07043
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.28440   10.29160  -0.00720   -0.06996
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.93000    8.88000   0.05000    0.56306
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.49000    9.43000   0.06000    0.63627
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.27000    9.17000   0.10000    1.09051
貝萊德新台幣基金                                                   12.94270   12.94260   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.07000   23.09000  -0.02000   -0.08662
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29800   11.29480   0.00320    0.02833
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.87370    9.86910   0.00460    0.04661
保德信大中華基金-人民幣                                             8.78000    8.70000   0.08000    0.91954
保德信大中華基金-美元                                               8.59000    8.51000   0.08000    0.94007
保德信大中華基金-新台幣                                            25.59000   25.37000   0.22000    0.86717
保德信中小型股基金                                                 38.85000   38.21000   0.64000    1.67495
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.84000    7.85000  -0.01000   -0.12739
保德信中國中小基金-美元                                             7.49000    7.49000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.24000    7.25000  -0.01000   -0.13793
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.75170    8.75720  -0.00550   -0.06281
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.82940    8.83660  -0.00720   -0.08148
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.88290    8.88870  -0.00580   -0.06525
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.66330    9.66970  -0.00640   -0.06619
保德信中國品牌基金-人民幣                                           7.94000    7.94000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                             7.96000    7.96000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
保德信台商全方位基金                                               30.75000   30.66000   0.09000    0.29354
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          26.70000   26.55000   0.15000    0.56497
保德信全球消費商機基金                                             17.46000   17.31000   0.15000    0.86655
保德信全球基礎建設基金                                             11.96000   11.86000   0.10000    0.84317
保德信全球資源基金                                                  7.24000    7.15000   0.09000    1.25874
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.95000    9.86000   0.09000    0.91278
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.04000   32.73000   0.31000    0.94714
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.23170   10.25050  -0.01880   -0.18341
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.23170   10.25050  -0.01880   -0.18341
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.22040   10.24450  -0.02410   -0.23525
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.22040   10.24450  -0.02410   -0.23525
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.40920    9.37470   0.03450    0.36801
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.29590   10.25830   0.03760    0.36653
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.94680    8.91870   0.02810    0.31507
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.77460    9.74390   0.03070    0.31507
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.91390    7.91370   0.00020    0.00253
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.56860   10.56830   0.00030    0.00284
保德信亞太基金                                                     19.64000   19.38000   0.26000    1.34159
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.25880    8.26300  -0.00420   -0.05083
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.08060   11.08620  -0.00560   -0.05051
保德信店頭市場基金                                                 27.92000   27.32000   0.60000    2.19619
保德信拉丁美洲基金                                                  6.57000    6.75000  -0.18000   -2.66667
保德信金平衡基金                                                   27.98000   27.97000   0.01000    0.03575
保德信金滿意基金                                                   37.98000   37.74000   0.24000    0.63593
保德信科技島基金                                                   23.02000   22.77000   0.25000    1.09794
保德信高成長基金                                                   84.88000   84.63000   0.25000    0.29540
保德信第一基金                                                     22.70000   22.62000   0.08000    0.35367
保德信貨幣市場基金                                                 15.78720   15.78700   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.10640   10.03550   0.07090    0.70649
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.29010   10.22320   0.06690    0.65439
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.37310   10.31480   0.05830    0.56521
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.88910    9.83870   0.05040    0.51226
保德信新世紀基金                                                    9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.77170    7.77930  -0.00760   -0.09770
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.67570   10.68610  -0.01040   -0.09732
保德信新興趨勢組合基金                                             10.33000   10.22000   0.11000    1.07632
保德信瑞騰基金                                                     15.54960   15.54890   0.00070    0.00450
保德信歐洲組合基金                                                  9.68000    9.54000   0.14000    1.46751
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.64520    9.65120  -0.00600   -0.06217
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.95120    9.95780  -0.00660   -0.06628
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.59470    9.60060  -0.00590   -0.06145
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.75420    9.75940  -0.00520   -0.05328
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.67980    9.69210  -0.01230   -0.12691
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.83250    9.84480  -0.01230   -0.12494
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.54730    9.56120  -0.01390   -0.14538
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.66810    9.68210  -0.01400   -0.14460
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.95960    9.97440  -0.01480   -0.14838
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.94450    9.95570  -0.01120   -0.11250
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.94310    9.95460  -0.01150   -0.11552
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.84500    9.86050  -0.01550   -0.15719
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.84500    9.86050  -0.01550   -0.15719
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.85280    9.86430  -0.01150   -0.11658
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.04550   10.05910  -0.01360   -0.13520
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.74020    9.75450  -0.01430   -0.14660
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.83500    9.84940  -0.01440   -0.14620
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.44040    9.45730  -0.01690   -0.17870
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.26590    9.28380  -0.01790   -0.19281
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.87110    9.89250  -0.02140   -0.21633
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.86710    9.88840  -0.02130   -0.21540
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型               9.96430    9.98710  -0.02280   -0.22829
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.04780   10.07000  -0.02220   -0.22046
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.85200    9.87730  -0.02530   -0.25614
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.85240    9.87780  -0.02540   -0.25714
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92390    1.91980   0.00410    0.21356
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66090    2.65520   0.00570    0.21467
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28740    0.28650   0.00090    0.31414
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43070    0.42950   0.00120    0.27939
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.22160    8.19420   0.02740    0.33438
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.57190   11.53920   0.03270    0.28338
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.40010    9.38310   0.01700    0.18118
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.61630   11.59500   0.02130    0.18370
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.43840    8.41700   0.02140    0.25425
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.47280   10.44630   0.02650    0.25368
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.04500   10.05970  -0.01470   -0.14613
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.95420    9.96820  -0.01400   -0.14045
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.04260   10.04750  -0.00490   -0.04877
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.67840   10.68360  -0.00520   -0.04867
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.95750    9.96100  -0.00350   -0.03514
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.68160    9.68970  -0.00810   -0.08359
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.06370   10.07210  -0.00840   -0.08340
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.67560    9.68290  -0.00730   -0.07539
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.91280    9.92060  -0.00780   -0.07862
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.21890   10.26390  -0.04500   -0.43843
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.94870    5.96930  -0.02060   -0.34510
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.39170   10.42770  -0.03600   -0.34523
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65530   11.65530   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.62000   16.48000   0.14000    0.84951
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3805.84000 3773.82000  32.02000    0.84848
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.78320    9.78240   0.00080    0.00818
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.74480   10.73890   0.00590    0.05494
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.00000    9.99490   0.00510    0.05103
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.62720    8.62640   0.00080    0.00927
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      8.98800    8.98300   0.00500    0.05566
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.82400    8.81950   0.00450    0.05102
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.89260    9.89180   0.00080    0.00809
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.37760   10.37190   0.00570    0.05496
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.32800   10.32280   0.00520    0.05037
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.26000    6.27000  -0.01000   -0.15949
柏瑞巨人基金                                                       11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66590   13.66580   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.00000   14.96000   0.04000    0.26738
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.18530   13.19000  -0.00470   -0.03563
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.61430   11.61360   0.00070    0.00603
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.18180   12.18220  -0.00040   -0.00328
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.48860    8.49170  -0.00310   -0.03651
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.53850    6.54090  -0.00240   -0.03669
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.43570    8.43520   0.00050    0.00593
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.19090    8.18460   0.00630    0.07697
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.36210   10.36230  -0.00020   -0.00193
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.06170    8.06270  -0.00100   -0.01240
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.78660   11.78590   0.00070    0.00594
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.42280   11.42690  -0.00410   -0.03588
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.73170   11.72260   0.00910    0.07763
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.08930   11.08960  -0.00030   -0.00271
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.66550    8.66860  -0.00310   -0.03576
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.42640    9.42580   0.00060    0.00637
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.36160    9.35440   0.00720    0.07697
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.21510    9.21530  -0.00020   -0.00217
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.09560    9.09670  -0.00110   -0.01209
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.95710    9.96340  -0.00630   -0.06323
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.85300    9.85590  -0.00290   -0.02942
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.71050    9.71370  -0.00320   -0.03294
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.79070    9.79350  -0.00280   -0.02859
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.57260    9.57870  -0.00610   -0.06368
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.36770    9.37040  -0.00270   -0.02881
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.32880    9.33170  -0.00290   -0.03108
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.40910    9.41180  -0.00270   -0.02869
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.93840    9.94470  -0.00630   -0.06335
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.85310    9.85590  -0.00280   -0.02841
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.71070    9.71370  -0.00300   -0.03088
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.79080    9.79360  -0.00280   -0.02859
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.57260    9.57860  -0.00600   -0.06264
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.36790    9.37050  -0.00260   -0.02775
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.32880    9.33170  -0.00290   -0.03108
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.40940    9.41210  -0.00270   -0.02869
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.54730   10.54520   0.00210    0.01991
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.77340   11.76570   0.00770    0.06544
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.14000   11.13470   0.00530    0.04760
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.79830    8.79660   0.00170    0.01933
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.48910    9.48290   0.00620    0.06538
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.34800    9.34350   0.00450    0.04816
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.26320   10.26120   0.00200    0.01949
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              10.96260   10.95530   0.00730    0.06663
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.76240   10.75730   0.00510    0.04741
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.79850    8.79680   0.00170    0.01933
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.48950    9.48330   0.00620    0.06538
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.34850    9.34400   0.00450    0.04816
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.08000   11.99000   0.09000    0.75063
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.87000   12.75000   0.12000    0.94118
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.43000    8.36000   0.07000    0.83732
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.91000    7.84000   0.07000    0.89286
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.72000    8.65000   0.07000    0.80925
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.44000   10.35000   0.09000    0.86957
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.45000   10.36000   0.09000    0.86873
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.68000   10.58000   0.10000    0.94518
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.00000   11.88000   0.12000    1.01010
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.15000   12.03000   0.12000    0.99751
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.06000    9.38000  -0.32000   -3.41151
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.25760   11.26710  -0.00950   -0.08432
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.31010    7.31630  -0.00620   -0.08474
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.23000   11.23690  -0.00690   -0.06140
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.92770   10.93040  -0.00270   -0.02470
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.03510   10.03820  -0.00310   -0.03088
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.12100    8.12600  -0.00500   -0.06153
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.12610    9.12840  -0.00230   -0.02520
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.15960    9.16240  -0.00280   -0.03056
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.51190   10.51460  -0.00270   -0.02568
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.86180    9.86790  -0.00610   -0.06182
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.01830   10.02130  -0.00300   -0.02994
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.45450    9.45690  -0.00240   -0.02538
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.77470    8.78010  -0.00540   -0.06150
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.71130    8.71200  -0.00070   -0.00803
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.18350    9.18630  -0.00280   -0.03048
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.65660   11.67760  -0.02100   -0.17983
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.15050   11.16620  -0.01570   -0.14060
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.56150   10.57690  -0.01540   -0.14560
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.83600    6.84830  -0.01230   -0.17961
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.54610    8.55810  -0.01200   -0.14022
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.13380    9.14710  -0.01330   -0.14540
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.02040   10.03840  -0.01800   -0.17931
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.57830   10.59370  -0.01540   -0.14537
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.25080    9.26380  -0.01300   -0.14033
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.71880    8.73450  -0.01570   -0.17975
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.32860    9.34220  -0.01360   -0.14558
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.08180   11.07520   0.00660    0.05959
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.71340   11.70050   0.01290    0.11025
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.69240   10.68290   0.00950    0.08893
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.94230    8.93690   0.00540    0.06042
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.49120    9.48070   0.01050    0.11075
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.46860    9.46020   0.00840    0.08879
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.04050   11.02830   0.01220    0.11062
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.88730    9.88140   0.00590    0.05971
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.18840   10.17940   0.00900    0.08841
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.35390    9.34830   0.00560    0.05990
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.09460    9.08920   0.00540    0.05941
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.71050    9.69980   0.01070    0.11031
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.23210    9.22390   0.00820    0.08890
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.12000   17.09000   0.03000    0.17554
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.74000   15.67000   0.07000    0.44671
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.59560   12.61280  -0.01720   -0.13637
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.05350    9.98600   0.06750    0.67595
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.03400   10.95910   0.07490    0.68345
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.59760   11.52240   0.07520    0.65264
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.53220   10.45970   0.07250    0.69314
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.03580    8.97510   0.06070    0.67632
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.59880    9.53360   0.06520    0.68390
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.44590    9.38470   0.06120    0.65213
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.49320    9.42780   0.06540    0.69369
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.16640    9.10480   0.06160    0.67657
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.40660    9.34270   0.06390    0.68396
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.12020   11.04810   0.07210    0.65260
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.43780    9.37290   0.06490    0.69242
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.86000   14.69000   0.17000    1.15725
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        22.46000   23.02000  -0.56000   -2.43267
國泰大中華基金                                                     17.04000   16.89000   0.15000    0.88810
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.51000   13.39000   0.12000    0.89619
國泰中小成長基金-台幣級別                                          36.91000   36.28000   0.63000    1.73649
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.74210    3.71000   0.03210    0.86523
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.63000   16.51000   0.12000    0.72683
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.62550    0.62060   0.00490    0.78956
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.58820    0.58360   0.00460    0.78821
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19500    2.19410   0.00090    0.04102
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.53780    9.54480  -0.00700   -0.07334
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.97090    7.97670  -0.00580   -0.07271
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31150    0.31160  -0.00010   -0.03209
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.60040   11.59730   0.00310    0.02673
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66510    1.66600  -0.00090   -0.05402
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.96610    9.96350   0.00260    0.02610
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32790    0.32770   0.00020    0.06103
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.82030    3.80360   0.01670    0.43906
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.97000   16.92000   0.05000    0.29551
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.54490    0.54300   0.00190    0.34991
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.80340    2.79500   0.00840    0.30054
國泰中港台基金台幣級別                                             12.46000   12.44000   0.02000    0.16077
國泰中港台基金美元級別                                              0.40480    0.40390   0.00090    0.22283
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.07000   26.90000   0.17000    0.63197
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.63000   12.71000  -0.08000   -0.62943
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       34.35000   33.92000   0.43000    1.26769
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.23060   10.23870  -0.00810   -0.07911
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.99570   10.00360  -0.00790   -0.07897
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.01900   10.02690  -0.00790   -0.07879
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33090    0.33100  -0.00010   -0.03021
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32310    0.32320  -0.00010   -0.03094
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32380    0.32390  -0.00010   -0.03087
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42360   12.42340   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.39850    2.37090   0.02760    1.16411
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.68000   10.57000   0.11000    1.04068
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34540    0.34170   0.00370    1.08282
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48070    0.47500   0.00570    1.20000
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.50000   12.42000   0.08000    0.64412
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43010    0.42730   0.00280    0.65528
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.17000    5.11000   0.06000    1.17417
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16470    0.16300   0.00170    1.04294
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39380    0.39190   0.00190    0.48482
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35420    0.35250   0.00170    0.48227
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41860    0.41660   0.00200    0.48008
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49300    0.49010   0.00290    0.59172
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.53000   20.38000   0.15000    0.73602
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.30000   21.38000  -0.08000   -0.37418
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.37980    2.37160   0.00820    0.34576
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.59800   10.57470   0.02330    0.22034
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.41210    9.39140   0.02070    0.22041
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34360    0.34270   0.00090    0.26262
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30520    0.30430   0.00090    0.29576
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47510    0.47320   0.00190    0.40152
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.97000   10.89000   0.08000    0.73462
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36690    0.36400   0.00290    0.79670
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.30000   17.13000   0.17000    0.99241
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.56000    0.55420   0.00580    1.04655
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.25000   17.08000   0.17000    0.99532
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.77560    0.76650   0.00910    1.18721
國泰科技生化基金                                                   28.21000   27.72000   0.49000    1.76768
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.53000   26.17000   0.36000    1.37562
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.74000   13.93000  -0.19000   -1.36396
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.96280   38.05390  -0.09110   -0.23940
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.25950   20.22840   0.03110    0.15374
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.71010   17.77830  -0.06820   -0.38361
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   37.92570   37.94040  -0.01470   -0.03874
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.40270   39.51290  -0.11020   -0.27890
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.54560   42.56540  -0.01980   -0.04652
國泰紐幣2021保本基金                                               12.27460   12.27410   0.00050    0.00407
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.56620   12.56820  -0.00200   -0.01591
國泰紐幣保本基金                                                   12.52980   12.52360   0.00620    0.04951
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.16000   18.84000   0.32000    1.69851
國泰國泰基金台幣級別                                               19.16000   18.84000   0.32000    1.69851
國泰富時中國A50基金                                                17.16000   17.26000  -0.10000   -0.57937
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   39.99920   39.99700   0.00220    0.00550
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33190    0.33140   0.00050    0.15088
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46870    0.46750   0.00120    0.25668
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.32900   10.36280  -0.03380   -0.32617
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.30050    7.32450  -0.02400   -0.32767
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35000    0.35090  -0.00090   -0.25648
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23640    0.23700  -0.00060   -0.25316
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.15360    2.15420  -0.00060   -0.02785
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.53380    9.54870  -0.01490   -0.15604
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30780    0.30810  -0.00030   -0.09737
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.91530   40.97540  -0.06010   -0.14667
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.23000   17.23000   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.19000   11.15000   0.04000    0.35874
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36240    0.36100   0.00140    0.38781
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25660    2.25960  -0.00300   -0.13277
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46120    1.46310  -0.00190   -0.12986
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33490    0.33560  -0.00070   -0.20858
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33150    0.33210  -0.00060   -0.18067
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21900    0.21950  -0.00050   -0.22779
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.23830   10.26140  -0.02310   -0.22512
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.50510    6.51980  -0.01470   -0.22547
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.06000   15.01000   0.05000    0.33311
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.34000   29.52000  -0.18000   -0.60976
國泰價值卓越基金                                                   12.63000   12.46000   0.17000    1.36437
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32100    0.32060   0.00040    0.12477
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.65460   38.69520  -0.04060   -0.10492
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.00000   18.69000   0.31000    1.65864
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.37000   18.23000   0.14000    0.76796
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.26000   17.17000   0.09000    0.52417
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.95450   11.95770  -0.00320   -0.02676
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39310    0.39320  -0.00010   -0.02543
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.98550    9.97420   0.01130    0.11329
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94000    9.95050  -0.01050   -0.10552
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.92010    9.93570  -0.01560   -0.15701
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.98510    9.97390   0.01120    0.11229
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.93970    9.95020  -0.01050   -0.10553
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.92010    9.93570  -0.01560   -0.15701
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26800   11.26520   0.00280    0.02486
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.81990    9.81580   0.00410    0.04177
第一金大中華基金                                                   23.42000   23.32000   0.10000    0.42882
第一金小型精選基金                                                 29.48000   29.11000   0.37000    1.27104
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.54000   11.46000   0.08000    0.69808
第一金中國世紀基金-美元                                             7.12940    7.08610   0.04330    0.61106
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.12990    7.08660   0.04330    0.61101
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.40000    8.35000   0.05000    0.59880
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.39000    8.35000   0.04000    0.47904
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.54240    9.53310   0.00930    0.09755
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.13350    8.13440  -0.00090   -0.01106
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.72720   10.71650   0.01070    0.09985
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.26240    9.26340  -0.00100   -0.01080
第一金中概平衡基金                                                 23.00000   22.72000   0.28000    1.23239
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26990   15.26970   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.05500  178.05200   0.00300    0.00168
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.34420    9.22180   0.12240    1.32729
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.34420    9.22180   0.12240    1.32729
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.53000    9.41000   0.12000    1.27524
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.53000    9.41000   0.12000    1.27524
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 12.77070   12.52770   0.24300    1.93970
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               12.77140   12.52840   0.24300    1.93959
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.28000   12.05000   0.23000    1.90871
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.29000   12.06000   0.23000    1.90713
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.43880    9.40940   0.02940    0.31245
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.44110    9.41170   0.02940    0.31238
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.10090    9.07560   0.02530    0.27877
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.12450    9.09910   0.02540    0.27915
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                            9.99840    9.96730   0.03110    0.31202
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.65570    9.62890   0.02680    0.27833
第一金全球大趨勢基金                                               21.71000   21.38000   0.33000    1.54350
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.03900    8.00560   0.03340    0.41721
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.68720    5.66350   0.02370    0.41847
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.31220    9.30310   0.00910    0.09782
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.31330    9.30420   0.00910    0.09781
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.78930    9.77970   0.00960    0.09816
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.79060    9.78100   0.00960    0.09815
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.22960    8.19220   0.03740    0.45653
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.82460    9.77990   0.04470    0.45706
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.26340    9.26570  -0.00230   -0.02482
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.26230    9.26470  -0.00240   -0.02590
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.62200    7.62630  -0.00430   -0.05638
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.62080    7.62500  -0.00420   -0.05508
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.44470    8.45150  -0.00680   -0.08046
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.44530    8.45210  -0.00680   -0.08045
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.92330   10.92620  -0.00290   -0.02654
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.92420   10.92700  -0.00280   -0.02562
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.70890    9.71440  -0.00550   -0.05662
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.34010   14.35170  -0.01160   -0.08083
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.49980   12.35250   0.14730    1.19247
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.51550   12.36810   0.14740    1.19178
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            11.81000   11.68000   0.13000    1.11301
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          11.84000   11.70000   0.14000    1.19658
第一金亞洲科技基金                                                 16.82000   16.68000   0.14000    0.83933
第一金亞洲新興市場基金                                             12.39000   12.35000   0.04000    0.32389
第一金店頭市場基金                                                  7.68000    7.56000   0.12000    1.58730
第一金創新趨勢基金                                                 19.31000   19.09000   0.22000    1.15244
第一金電子基金                                                     28.64000   28.35000   0.29000    1.02293
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.79000   17.85000  -0.06000   -0.33613
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.84000   20.78000   0.06000    0.28874
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.91000   15.78000   0.13000    0.82383
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.21000   40.52000   0.69000    1.70286
野村中國機會基金                                                   11.70000   11.61000   0.09000    0.77519
野村巴西基金                                                        5.76000    5.98000  -0.22000   -3.67893
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
野村台灣高股息基金                                                 23.17000   23.01000   0.16000    0.69535
野村台灣運籌基金                                                   31.42000   31.19000   0.23000    0.73742
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.38260    9.39150  -0.00890   -0.09477
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.28940    9.28370   0.00570    0.06140
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.34980    9.34650   0.00330    0.03531
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.69790    9.70700  -0.00910   -0.09375
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.53020    9.52440   0.00580    0.06090
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.44930    9.44600   0.00330    0.03494
野村平衡基金                                                       17.38000   17.26000   0.12000    0.69525
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.49000    9.45000   0.04000    0.42328
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.10000   13.04000   0.06000    0.46012
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.92000   10.88000   0.04000    0.36765
野村全球生技醫療基金                                               16.50000   16.30000   0.20000    1.22699
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.97920    9.99210  -0.01290   -0.12910
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.90920    9.90750   0.00170    0.01716
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.88260    9.88320  -0.00060   -0.00607
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.97920    9.99200  -0.01280   -0.12810
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.90910    9.90740   0.00170    0.01716
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.88260    9.88320  -0.00060   -0.00607
野村全球品牌基金                                                   24.61000   24.32000   0.29000    1.19243
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.10000   10.00000   0.10000    1.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.40000   12.28000   0.12000    0.97720
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.53000   10.44000   0.09000    0.86207
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.74000   18.56000   0.18000    0.96983
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.77000   11.67000   0.10000    0.85690
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.89360    9.90750  -0.01390   -0.14030
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.30320   10.30230   0.00090    0.00874
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.18070   10.18260  -0.00190   -0.01866
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.03580    8.99370   0.04210    0.46811
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.80520    8.75080   0.05440    0.62166
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.41450    8.36590   0.04860    0.58093
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.87000   10.81930   0.05070    0.46861
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.35240   10.28840   0.06400    0.62206
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.96140    9.90390   0.05750    0.58058
野村成長基金                                                       26.26000   26.12000   0.14000    0.53599
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.23990    8.20730   0.03260    0.39721
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.23760    8.19200   0.04560    0.55664
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.41440    8.37180   0.04260    0.50885
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.91410    8.87900   0.03510    0.39531
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.79820    8.74960   0.04860    0.55545
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.98470    8.93920   0.04550    0.50899
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.92000    7.82000   0.10000    1.27877
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.44000   11.30000   0.14000    1.23894
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.02380    9.03490  -0.01110   -0.12286
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.04980    9.04870   0.00110    0.01216
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.16350    9.16570  -0.00220   -0.02400
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.69610    9.70680  -0.01070   -0.11023
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.61920    9.61810   0.00110    0.01144
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.74450    9.74680  -0.00230   -0.02360
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.21560    8.21850  -0.00290   -0.03529
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.78750    8.80080  -0.01330   -0.15112
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.64720    8.64740  -0.00020   -0.00231
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.72480   12.72940  -0.00460   -0.03614
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.84240   11.86030  -0.01790   -0.15092
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.60710    9.60730  -0.00020   -0.00208
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95550    9.97320  -0.01770   -0.17748
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93400    9.93830  -0.00430   -0.04327
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95010    9.95680  -0.00670   -0.06729
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95370    9.97130  -0.01760   -0.17651
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93270    9.93710  -0.00440   -0.04428
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96520    9.97180  -0.00660   -0.06619
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.69600    9.71020  -0.01420   -0.14624
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.67320    9.67430  -0.00110   -0.01137
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.68700    9.69200  -0.00500   -0.05159
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.71410    9.70750   0.00660    0.06799
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.83340    9.83810  -0.00470   -0.04777
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.45150    9.44270   0.00880    0.09319
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.00080    8.99510   0.00570    0.06337
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.92790   10.92100   0.00690    0.06318
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.71280    9.67210   0.04070    0.42080
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.75280   10.71980   0.03300    0.30784
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.23340   10.18590   0.04750    0.46633
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.03830    9.99570   0.04260    0.42618
野村泰國基金                                                       39.96000   39.71000   0.25000    0.62956
野村高科技基金                                                      8.33000    8.26000   0.07000    0.84746
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.79660    9.73340   0.06320    0.64931
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.80150    9.75020   0.05130    0.52614
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.12560   10.08030   0.04530    0.44939
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.17280    9.10980   0.06300    0.69156
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.13120    9.07270   0.05850    0.64479
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.97790    8.93480   0.04310    0.48238
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.40500   11.34530   0.05970    0.52621
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.77560   12.72020   0.05540    0.43553
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.34420   10.27310   0.07110    0.69210
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.30420   10.23830   0.06590    0.64366
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.38940   10.33900   0.05040    0.48747
野村貨幣市場基金                                                   16.28640   16.28620   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.92000   14.78000   0.14000    0.94723
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.90860    9.91080  -0.00220   -0.02220
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.75150    9.74070   0.01080    0.11087
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.80320    9.79750   0.00570    0.05818
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.74860    9.76220  -0.01360   -0.13931
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.70240    9.70250  -0.00010   -0.00103
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.68670    9.69000  -0.00330   -0.03406
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.82720    9.84090  -0.01370   -0.13921
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.76420    9.76430  -0.00010   -0.00102
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.86690    9.87040  -0.00350   -0.03546
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.42930    9.46120  -0.03190   -0.33717
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.36860    9.38720  -0.01860   -0.19814
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.32860    9.34940  -0.02080   -0.22247
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.49540    9.52760  -0.03220   -0.33797
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.42280    9.44150  -0.01870   -0.19806
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.38280    9.40380  -0.02100   -0.22331
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.82530    9.82690  -0.00160   -0.01628
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.63240    7.63420  -0.00180   -0.02358
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.44420   11.44690  -0.00270   -0.02359
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.23000    7.34000  -0.11000   -1.49864
野村精選貨幣市場基金                                               12.08840   12.08830   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.02000   10.86000   0.16000    1.47330
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.19000   10.05000   0.14000    1.39303
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.80000    9.64000   0.16000    1.65975
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.52000    7.41000   0.11000    1.48448
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.69000   10.54000   0.15000    1.42315
野村積極成長基金                                                   11.08000   11.02000   0.06000    0.54446
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.03000    7.98000   0.05000    0.62657
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.23000   29.03000   0.20000    0.68894
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.08180   10.07790   0.00390    0.03870
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.33790    8.34340  -0.00550   -0.06592
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.67840    7.67270   0.00570    0.07429
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.58850    7.58500   0.00350    0.04614
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.49920   11.50660  -0.00740   -0.06431
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.31600   10.30840   0.00760    0.07373
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.22830   10.22370   0.00460    0.04499
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.92000    9.79000   0.13000    1.32789
野村環球基金-人民幣計價                                            15.13000   14.94000   0.19000    1.27175
野村環球基金-美元計價                                              11.76000   11.59000   0.17000    1.46678
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.49000   16.27000   0.22000    1.35218
野村鴻利基金                                                       20.00000   19.88000   0.12000    0.60362
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87020   16.87010   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.95000   16.84000   0.11000    0.65321
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.66000    9.60000   0.06000    0.62500
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.59000   12.51000   0.08000    0.63949
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.28000    9.24000   0.04000    0.43290
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.80000   13.74000   0.06000    0.43668
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.94010    9.94450  -0.00440   -0.04425
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.03580   13.04190  -0.00610   -0.04677
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.90660    9.90490   0.00170    0.01716
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.74290    9.74900  -0.00610   -0.06257
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.47030    9.48670  -0.01640   -0.17287
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.49530    9.51030  -0.01500   -0.15772
凱基台商天下基金                                                   11.59000   11.47000   0.12000    1.04621
凱基台灣精五門基金                                                 17.67000   17.53000   0.14000    0.79863
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.36200   38.39470  -0.03270   -0.08517
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.00890   38.13240  -0.12350   -0.32387
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.70890   40.78670  -0.07780   -0.19075
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.04000    9.97000   0.07000    0.70211
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.42000    9.35000   0.07000    0.74866
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.28960   10.21320   0.07640    0.74805
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.63000   12.53000   0.10000    0.79808
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.28300   11.19920   0.08380    0.74827
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.14000   11.07000   0.07000    0.63234
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55720   11.55700   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.51000   23.36000   0.15000    0.64212
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         19.95000   19.49000   0.46000    2.36018
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.28690   18.82630   0.46060    2.44658
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.13000   16.15000  -0.02000   -0.12384
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.37560   15.38340  -0.00780   -0.05070
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.15000    7.10000   0.05000    0.70423
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.58000   11.46000   0.12000    1.04712
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.15050   11.05020   0.10030    0.90768
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.70000   10.61000   0.09000    0.84826
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.42070   11.28200   0.13870    1.22939
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.73000   11.60000   0.13000    1.12069
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.32000   12.20000   0.12000    0.98361
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.04020   11.91720   0.12300    1.03212
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.90000   15.23000  -0.33000   -2.16678
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         27.99000   26.84000   1.15000    4.28465
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.16000   27.57000   0.59000    2.14001
富邦上証180基金                                                    26.07000   26.15000  -0.08000   -0.30593
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16720    0.16640   0.00080    0.48077
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.17000    5.14000   0.03000    0.58366
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.06000    7.95000   0.11000    1.38365
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   31.12000   32.03000  -0.91000   -2.84109
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.82460   10.79480   0.02980    0.27606
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.97380    9.94600   0.02780    0.27951
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.54000    9.52500   0.01500    0.15748
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.37290    9.34710   0.02580    0.27602
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.56460    8.54070   0.02390    0.27984
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.19850    8.18560   0.01290    0.15759
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.41570   20.43940  -0.02370   -0.11595
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.43850   11.43540   0.00310    0.02711
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.36830   10.37900  -0.01070   -0.10309
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.69620   12.70220  -0.00600   -0.04724
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.86330    1.86210   0.00120    0.06444
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.09540    9.09970  -0.00430   -0.04725
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.38200    1.38120   0.00080    0.05792
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76660   11.76540   0.00120    0.01020
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70560    1.70530   0.00030    0.01759
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.07520   10.07420   0.00100    0.00993
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.47910    1.47880   0.00030    0.02029
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.93070    9.95290  -0.02220   -0.22305
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.90480    9.91500  -0.01020   -0.10287
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.05000   15.19000  -0.14000   -0.92166
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.12000   20.71000   0.41000    1.97972
富邦日本東証基金                                                   21.18000   21.00000   0.18000    0.85714
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.21000   43.43000  -0.22000   -0.50656
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.19000   42.34000  -0.15000   -0.35427
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.78000   46.75000   0.03000    0.06417
富邦台灣心基金                                                     18.94000   18.82000   0.12000    0.63762
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.90000   43.93000  -0.03000   -0.06829
富邦台灣科技指數基金                                               48.73000   48.48000   0.25000    0.51568
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.85570   39.88620  -0.03050   -0.07647
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.23700   41.22170   0.01530    0.03712
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28780    0.28780   0.00000    0.00000
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54420    2.54250   0.00170    0.06686
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33750    0.33760  -0.00010   -0.02962
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.45530   10.45710  -0.00180   -0.01721
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19790    2.19640   0.00150    0.06829
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32200    0.32210  -0.00010   -0.03105
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.97390    8.97540  -0.00150   -0.01671
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.29000   21.98000   0.31000    1.41037
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.95000   15.14000  -0.19000   -1.25495
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.65000   27.05000   0.60000    2.21811
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65790   15.65770   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.81870   39.84970  -0.03100   -0.07779
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.81020   38.84190  -0.03170   -0.08161
富邦長紅基金                                                       53.66000   53.33000   0.33000    0.61879
富邦科技基金                                                       20.57000   20.24000   0.33000    1.63043
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.60880   40.68500  -0.07620   -0.18729
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.54010   38.67410  -0.13400   -0.34649
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.10290   39.20910  -0.10620   -0.27086
富邦恒生國企ETF基金                                                19.91000   19.91000   0.00000    0.00000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.38000   14.26000   0.12000    0.84151
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.84000   26.23000  -0.39000   -1.48685
富邦高成長基金                                                     20.60000   20.50000   0.10000    0.48780
富邦基金A類型                                                      11.60000   11.53000   0.07000    0.60711
富邦基金I類型                                                      11.60000   11.53000   0.07000    0.60711
富邦深証100基金                                                     8.02000    8.03000  -0.01000   -0.12453
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.15000   19.02000   0.13000    0.68349
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40280    0.40280   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.96620   11.96190   0.00430    0.03595
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.15550    9.15220   0.00330    0.03606
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29490    0.29490   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.47770    8.47460   0.00310    0.03658
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.41720    9.40660   0.01060    0.11269
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.95950    9.95080   0.00870    0.08743
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.14380    9.13350   0.01030    0.11277
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.66410    9.65570   0.00840    0.08700
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.29000   17.26000   0.03000    0.17381
富邦精準基金                                                       39.60000   39.42000   0.18000    0.45662
富邦精銳中小基金                                                    9.56000    9.39000   0.17000    1.81044
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.48000   15.39000   0.09000    0.58480
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.16000   20.17000  -0.01000   -0.04958
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.15000    8.13000   0.02000    0.24600
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.72000   12.80000  -0.08000   -0.62500
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.03000   19.08000  -0.05000   -0.26205
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.94980    9.89990   0.04990    0.50405
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.63430    9.59470   0.03960    0.41273
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.78430    9.75080   0.03350    0.34356
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.61880    9.57050   0.04830    0.50468
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.27210    9.23400   0.03810    0.41261
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.40060    9.36840   0.03220    0.34371
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.68920    9.65600   0.03320    0.34383
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.59610    9.56640   0.02970    0.31046
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.60280    9.57490   0.02790    0.29139
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.68860    9.65540   0.03320    0.34385
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.59610    9.56640   0.02970    0.31046
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.60250    9.57470   0.02780    0.29035
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.24380    8.24480  -0.00100   -0.01213
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.72940    8.73310  -0.00370   -0.04237
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.46850    8.47370  -0.00520   -0.06137
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.36920    9.37040  -0.00120   -0.01281
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.34330    9.34730  -0.00400   -0.04279
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.07200    9.07770  -0.00570   -0.06279
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.15530    9.16040  -0.00510   -0.05567
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.11940    8.12620  -0.00680   -0.08368
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.11740    9.12780  -0.01040   -0.11394
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.61630    8.62760  -0.01130   -0.13098
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.27220   10.28080  -0.00860   -0.08365
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.01360   10.02510  -0.01150   -0.11471
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.54350    9.55620  -0.01270   -0.13290
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.75590    8.76710  -0.01120   -0.12775
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.39550    9.40750  -0.01200   -0.12756
富達卓越領航全球組合基金                                           14.27000   14.14000   0.13000    0.91938
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.33590    8.34540  -0.00950   -0.11384
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 8.99550    9.00850  -0.01300   -0.14431
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.69280    8.70700  -0.01420   -0.16309
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.62700    9.63800  -0.01100   -0.11413
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.56290    9.57670  -0.01380   -0.14410
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.27980    9.29500  -0.01520   -0.16353
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.78000    8.79370  -0.01370   -0.15579
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.36930    9.38390  -0.01460   -0.15559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.48000    8.44000   0.04000    0.47393
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.00000    8.95000   0.05000    0.55866
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.92000    7.89000   0.03000    0.38023
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.66000    6.63000   0.03000    0.45249
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.54000    7.52000   0.02000    0.26596
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.38000    7.37000   0.01000    0.13569
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.60290    9.60000   0.00290    0.03021
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.04380    9.04530  -0.00150   -0.01658
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.64130    8.64560  -0.00430   -0.04974
富蘭克林華美中華基金                                               10.55000   10.44000   0.11000    1.05364
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.97000   17.78000   0.19000    1.06862
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.19000   18.16000   0.03000    0.16520
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.28000   10.14000   0.14000    1.38067
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.00000    9.87000   0.13000    1.31712
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.63930    7.64580  -0.00650   -0.08501
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.70100    8.70480  -0.00380   -0.04365
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.46330    9.46750  -0.00420   -0.04436
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.01270    9.02030  -0.00760   -0.08425
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.89920   10.89080   0.00840    0.07713
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.48730    8.48070   0.00660    0.07782
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.82630    8.81940   0.00690    0.07824
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.06490   13.05260   0.01230    0.09423
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.99340    9.98400   0.00940    0.09415
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.93630    9.93010   0.00620    0.06244
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.42850    7.42380   0.00470    0.06331
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.81930    8.81380   0.00550    0.06240
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.50420   10.50160   0.00260    0.02476
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.33400    7.33220   0.00180    0.02455
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.72460    8.72240   0.00220    0.02522
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.21760   10.20810   0.00950    0.09306
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.46800    7.46100   0.00700    0.09382
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.92730    7.93060  -0.00330   -0.04161
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.92970    8.93050  -0.00080   -0.00896
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.74740    9.74830  -0.00090   -0.00923
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.31160   12.31660  -0.00500   -0.04060
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.16000    8.13000   0.03000    0.36900
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.40000    8.37000   0.03000    0.35842
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.92000    8.87000   0.05000    0.56370
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.27000    8.21000   0.06000    0.73082
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.02000   10.93000   0.09000    0.82342
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.78000    8.74000   0.04000    0.45767
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.27000    8.23000   0.04000    0.48603
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.47000    9.44000   0.03000    0.31780
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.10000    9.07000   0.03000    0.33076
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.04000    9.01000   0.03000    0.33296
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.80000    8.77000   0.03000    0.34208
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.30430   12.24030   0.06400    0.52286
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.19000    9.11000   0.08000    0.87816
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.42000    9.34000   0.08000    0.85653
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.95000    8.87000   0.08000    0.90192
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.18000    9.10000   0.08000    0.87912
富蘭克林華美第一富基金                                             33.62000   33.29000   0.33000    0.99129
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31640   10.31630   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.77000    8.73000   0.04000    0.45819
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.22000    9.18000   0.04000    0.43573
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.99000    8.95000   0.04000    0.44693
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.99000   13.85000   0.14000    1.01083
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.87000   12.75000   0.12000    0.94118
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.95000   14.82000   0.13000    0.87719
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.81840    6.80270   0.01570    0.23079
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.88650    9.84200   0.04450    0.45214
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.18840    9.19700  -0.00860   -0.09351
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.68720   10.69720  -0.01000   -0.09348
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.53860    6.54930  -0.01070   -0.16338
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.62290    8.63400  -0.01110   -0.12856
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.80070    9.81340  -0.01270   -0.12941
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.16920   10.18580  -0.01660   -0.16297
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    58.79000   58.96000  -0.17000   -0.28833
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    60.49000   60.55000  -0.06000   -0.09909
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.06000   20.06000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.71060   11.70960   0.00100    0.00854
復華人生目標基金                                                   35.08580   34.85960   0.22620    0.64889
復華大中華中小策略基金                                              7.98000    7.91000   0.07000    0.88496
復華中小精選基金                                                   59.70000   59.16000   0.54000    0.91278
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.02500   51.09470  -0.06970   -0.13641
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.11000    8.02000   0.09000    1.12219
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.16000    7.09000   0.07000    0.98731
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.73000   10.68000   0.05000    0.46816
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
復華台灣智能基金                                                   11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
復華全方位基金                                                     25.46000   25.32000   0.14000    0.55292
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.77000   11.64000   0.13000    1.11684
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.49000   18.30000   0.19000    1.03825
復華全球平衡基金-美元                                               8.80000    8.73000   0.07000    0.80183
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.74000   18.60000   0.14000    0.75269
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.85000   13.62000   0.23000    1.68869
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.32000   13.11000   0.21000    1.60183
復華全球原物料基金                                                  8.23000    8.14000   0.09000    1.10565
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.83000   11.80000   0.03000    0.25424
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.41340   11.41480  -0.00140   -0.01226
復華全球債券基金                                                   13.16270   13.16740  -0.00470   -0.03569
復華全球債券組合基金                                               14.45000   14.46000  -0.01000   -0.06916
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.69000   13.60000   0.09000    0.66176
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.56000    9.49000   0.07000    0.73762
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
復華有利貨幣市場基金                                               13.45140   13.45120   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
復華亞太成長基金                                                   12.08000   11.89000   0.19000    1.59798
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.92000    7.77000   0.15000    1.93050
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.39000    8.24000   0.15000    1.82039
復華東協世紀基金                                                   11.70000   11.63000   0.07000    0.60189
復華南非幣長期收益基金A                                            13.20000   13.26000  -0.06000   -0.45249
復華南非幣長期收益基金B                                             8.00000    8.03000  -0.03000   -0.37360
復華南非幣短期收益基金A                                            13.88000   13.87000   0.01000    0.07210
復華南非幣短期收益基金B                                             9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
復華美國新星基金-美元                                              11.09000   10.82000   0.27000    2.49538
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.22000   10.96000   0.26000    2.37226
復華恒生基金                                                       19.93000   19.94000  -0.01000   -0.05015
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.13000    9.08000   0.05000    0.55066
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.32000   27.62000  -0.30000   -1.08617
復華神盾基金                                                       22.64260   22.46500   0.17760    0.79056
復華高成長基金                                                     58.83000   58.68000   0.15000    0.25562
復華高益策略組合基金                                               12.87000   12.88000  -0.01000   -0.07764
復華貨幣市場基金                                                   14.41300   14.41280   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.36000   18.29000   0.07000    0.38272
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.08000   49.37000  -0.29000   -0.58740
復華復華基金                                                       18.35000   18.30000   0.05000    0.27322
復華華人世紀基金                                                   14.65000   14.57000   0.08000    0.54907
復華傳家二號基金                                                   27.77290   27.64100   0.13190    0.47719
復華傳家基金                                                       19.47570   19.28960   0.18610    0.96477
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.49000   14.49000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.92000   10.86000   0.06000    0.55249
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.36000   13.29000   0.07000    0.52671
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.09000    9.04000   0.05000    0.55310
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
復華新興人民幣債券基金A                                            11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.38000   18.45000  -0.07000   -0.37940
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.30000   59.53000  -0.23000   -0.38636
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.26000    5.28000  -0.02000   -0.37879
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.76000   11.79000  -0.03000   -0.25445
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.82000   11.85000  -0.03000   -0.25316
復華新興市場短期收益基金                                           10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.48000    8.47000   0.01000    0.11806
復華滬深300 A股基金                                                19.08000   19.13000  -0.05000   -0.26137
復華數位經濟基金                                                   43.94000   43.40000   0.54000    1.24424
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.61600    9.62920  -0.01320   -0.13708
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.41710    9.43150  -0.01440   -0.15268
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.76870    9.78210  -0.01340   -0.13698
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.53310    9.54770  -0.01460   -0.15292
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.43000    9.44260  -0.01260   -0.13344
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.94060    9.95900  -0.01840   -0.18476
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.45270    9.46010  -0.00740   -0.07822
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.96570    9.97880  -0.01310   -0.13128
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.45220    9.45970  -0.00750   -0.07928
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.96730    9.98040  -0.01310   -0.13126
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.82500    9.82180   0.00320    0.03258
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.79490    9.80560  -0.01070   -0.10912
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.82050    9.83630  -0.01580   -0.16063
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.78960    9.78670   0.00290    0.02963
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.76110   10.73450   0.02660    0.24780
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.73350    9.74470  -0.01120   -0.11493
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.78950    9.78660   0.00290    0.02963
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.76110   10.73450   0.02660    0.24780
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.73400    9.74520  -0.01120   -0.11493
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.79350    9.80990  -0.01640   -0.16718
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.05560    9.06220  -0.00660   -0.07283
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.07340    8.07580  -0.00240   -0.02972
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.05860    8.06510  -0.00650   -0.08059
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.42070   11.42910  -0.00840   -0.07350
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.20350   10.20650  -0.00300   -0.02939
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.30210   10.31040  -0.00830   -0.08050
景順主流基金                                                       14.92000   14.64000   0.28000    1.91257
景順台灣科技基金                                                   25.84000   25.30000   0.54000    2.13439
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
景順全球科技基金                                                   20.16000   19.73000   0.43000    2.17942
景順全球康健基金                                                   19.05000   18.94000   0.11000    0.58078
景順貨幣市場基金                                                   15.95180   15.95170   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       27.37000   26.87000   0.50000    1.86081
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.13000   12.86000   0.27000    2.09953
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.29000   12.04000   0.25000    2.07641
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.27000   10.16000   0.11000    1.08268
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.44000   10.33000   0.11000    1.06486
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.54000   10.43000   0.11000    1.05465
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.73000   10.62000   0.11000    1.03578
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.52550    8.51520   0.01030    0.12096
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.76010    7.77410  -0.01400   -0.18009
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.02930   11.01620   0.01310    0.11892
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.01900   10.03700  -0.01800   -0.17934
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.07000    7.04000   0.03000    0.42614
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.71000    6.69000   0.02000    0.29895
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.28400    9.28360   0.00040    0.00431
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.48630    9.49080  -0.00450   -0.04741
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.64010    9.63970   0.00040    0.00415
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.85290    9.85760  -0.00470   -0.04768
華南永昌永昌基金                                                   16.86000   16.58000   0.28000    1.68878
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.03600   14.04320  -0.00720   -0.05127
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.72000    9.65000   0.07000    0.72539
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.76000    8.62000   0.14000    1.62413
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.04000    8.90000   0.14000    1.57303
華南永昌全球精品基金                                               14.75000   14.66000   0.09000    0.61392
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.89000    9.80000   0.09000    0.91837
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.89000    9.80000   0.09000    0.91837
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.03000   11.92000   0.11000    0.92282
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.95000   11.84000   0.11000    0.92905
華南永昌物聯網精選基金                                             10.19000   10.04000   0.15000    1.49402
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22550   16.22530   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.97870   21.82600   0.15270    0.69962
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95120   11.95100   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.17210   10.16520   0.00690    0.06788
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                            9.98110    9.98750  -0.00640   -0.06408
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.72730    9.72070   0.00660    0.06790
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.51430    9.52030  -0.00600   -0.06302
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.92790    9.92350   0.00440    0.04434
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.68800    9.69640  -0.00840   -0.08663
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.58780    9.58350   0.00430    0.04487
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.34610    9.35420  -0.00810   -0.08659
華頓中小型基金                                                     21.07000   20.79000   0.28000    1.34680
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.88670   10.82370   0.06300    0.58206
華頓台灣基金                                                       22.59000   22.07000   0.52000    2.35614
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53280   11.53260   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               15.29000   15.23000   0.06000    0.39396
華頓全球高收益債券基金A                                            13.15330   13.16850  -0.01520   -0.11543
華頓全球高收益債券基金B                                             8.01860    8.02780  -0.00920   -0.11460
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.99000    4.97000   0.02000    0.40241
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.35920    2.35960  -0.00040   -0.01695
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.49750   10.49940  -0.00190   -0.01810
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.33990    0.33980   0.00010    0.02943
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.00270   11.00420  -0.00150   -0.01363
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.95920    9.96060  -0.00140   -0.01406
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.73310    9.73420  -0.00110   -0.01130
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.72310    8.72410  -0.00100   -0.01146
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.91810    9.91410   0.00400    0.04035
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.91610    8.91160   0.00450    0.05050
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.54000    9.44000   0.10000    1.05932
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.17000    8.09000   0.08000    0.98888
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.75000    8.66000   0.09000    1.03926
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.47360    2.47270   0.00090    0.03640
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.01950    2.01880   0.00070    0.03467
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.46510   11.45670   0.00840    0.07332
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.19160    9.18480   0.00680    0.07404
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35570    0.35540   0.00030    0.08441
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29030    0.28990   0.00040    0.13798
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.09000    3.07000   0.02000    0.65147
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.76000   13.64000   0.12000    0.87977
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.44000   0.01000    2.27273
匯豐台灣精典基金                                                   21.94000   21.92000   0.02000    0.09124
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.74000   11.58000   0.16000    1.38169
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.72000    7.63000   0.09000    1.17955
匯豐安富基金                                                       24.11000   24.10000   0.01000    0.04149
匯豐成功基金                                                       38.84000   39.14000  -0.30000   -0.76648
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.74000   10.69000   0.05000    0.46773
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56470    2.56380   0.00090    0.03510
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.30760    2.30670   0.00090    0.03902
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.33450   11.32820   0.00630    0.05561
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.62620    7.61940   0.00680    0.08925
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37020    0.36990   0.00030    0.08110
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32490    0.32450   0.00040    0.12327
匯豐金磚動力基金                                                   13.02000   13.02000   0.00000    0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98880   14.98870   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.63000    4.66000  -0.03000   -0.64378
匯豐新鑽動力基金                                                   10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.26670    5.32070  -0.05400   -1.01490
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.93250    8.98700  -0.05450   -0.60643
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.19000   47.16000   0.03000    0.06361
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.19000   47.16000   0.03000    0.06361
匯豐龍騰電子基金                                                   31.65000   31.35000   0.30000    0.95694
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.90450   11.91300  -0.00850   -0.07135
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.52000   16.20000   0.32000    1.97531
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.46000    8.43000   0.03000    0.35587
新光中國成長基金(美元)                                              8.42000    8.38000   0.04000    0.47733
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.40000    8.37000   0.03000    0.35842
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.44460   10.43200   0.01260    0.12078
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.50320    9.49970   0.00350    0.03684
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.82140    9.82700  -0.00560   -0.05699
新光台灣富貴基金                                                   20.69000   20.58000   0.11000    0.53450
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.60000    8.57000   0.03000    0.35006
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.03000   10.96000   0.07000    0.63869
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.77000   10.71000   0.06000    0.56022
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.92990    9.92780   0.00210    0.02115
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.72320    9.73030  -0.00710   -0.07297
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.51150    9.50930   0.00220    0.02314
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.30100    9.30790  -0.00690   -0.07413
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.57000    8.48000   0.09000    1.06132
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.79000    9.69000   0.10000    1.03199
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.12000    9.01000   0.11000    1.22087
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.10000    9.00000   0.10000    1.11111
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46040   15.46020   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.08000    9.00000   0.08000    0.88889
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.21000    8.13000   0.08000    0.98401
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.59000    8.53000   0.06000    0.70340
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.47000    8.40000   0.07000    0.83333
新光亞洲精選基金-美金                                              20.64000   20.51000   0.13000    0.63384
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.95000   20.85000   0.10000    0.47962
新光兩岸優勢基金                                                    9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
新光店頭基金                                                       21.33000   20.90000   0.43000    2.05742
新光南非幣保本基金                                                 12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
新光特選內需收益ETF基金                                            19.68000   19.81000  -0.13000   -0.65623
新光創新科技基金                                                   13.11000   12.97000   0.14000    1.07941
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.73070    9.71720   0.01350    0.13893
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.93500    9.93540  -0.00040   -0.00403
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.55120    9.55630  -0.00510   -0.05337
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.11260    9.10030   0.01230    0.13516
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.31070    9.31110  -0.00040   -0.00430
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.94690    8.95180  -0.00490   -0.05474
新光澳幣八年期保本基金                                             10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
新光澳幣十年期保本基金                                             10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
新光澳幣保本基金                                                   12.00000   12.01000  -0.01000   -0.08326
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.97500    9.96750   0.00750    0.07524
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.42270    9.41550   0.00720    0.07647
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.37900    9.37580   0.00320    0.03413
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.83670    9.83340   0.00330    0.03356
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.80120    9.79530   0.00590    0.06023
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.34160    9.33600   0.00560    0.05998
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.31460    9.31340   0.00120    0.01288
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.76910    9.76800   0.00110    0.01126
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.72000    6.63000   0.09000    1.35747
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.92000    8.85000   0.07000    0.79096
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.61340    9.61240   0.00100    0.01040
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.02060    9.01980   0.00080    0.00887
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.48540    9.48560  -0.00020   -0.00211
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         8.97650    8.97670  -0.00020   -0.00223
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.05020    9.05380  -0.00360   -0.03976
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.61680    9.62000  -0.00320   -0.03326
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.46240   13.46690  -0.00450   -0.03342
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.14190    8.14470  -0.00280   -0.03438
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.18120   36.12160   0.05960    0.16500
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.78310   38.86020  -0.07710   -0.19840
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.91210   36.91470  -0.00260   -0.00704
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.64100   39.64950  -0.00850   -0.02144
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.10950   39.18440  -0.07490   -0.19115
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.31570   38.26260   0.05310    0.13878
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.98480    9.98560  -0.00080   -0.00801
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.28310   11.28000   0.00310    0.02748
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.97280    9.96870   0.00410    0.04113
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.71170   10.61530   0.09640    0.90812
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.94500    7.86810   0.07690    0.97736
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.23000    8.16000   0.07000    0.85784
群益大印度基金-人民幣                                              12.62170   12.41900   0.20270    1.63218
群益大印度基金-美元                                                11.77960   11.60050   0.17910    1.54390
群益大印度基金-新臺幣                                              11.19000   11.02000   0.17000    1.54265
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.38800   11.18060   0.20740    1.85500
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.89800   10.69210   0.20590    1.92572
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.25000   10.06000   0.19000    1.88867
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.42140   10.23160   0.18980    1.85504
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.10050    8.92860   0.17190    1.92527
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.58000    8.42000   0.16000    1.90024
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.13880    8.97230   0.16650    1.85571
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.01250    7.86110   0.15140    1.92594
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.48000    8.32000   0.16000    1.92308
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.70340    8.54490   0.15850    1.85491
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.88630    7.73730   0.14900    1.92574
群益中小型股基金                                                   36.96000   36.61000   0.35000    0.95602
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.40810    9.39420   0.01390    0.14796
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.66750    8.64880   0.01870    0.21621
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.14120    8.12780   0.01340    0.16487
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.20570    8.19360   0.01210    0.14768
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.55910    7.54280   0.01630    0.21610
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.10100    7.08930   0.01170    0.16504
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.79800    9.79540   0.00260    0.02654
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.77780   10.77500   0.00280    0.02599
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.38290   10.37930   0.00360    0.03468
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.58560    9.58290   0.00270    0.02818
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.32290    7.27680   0.04610    0.63352
群益中國新機會基金N-美元                                            6.67260    6.62600   0.04660    0.70329
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.14000    7.09000   0.05000    0.70522
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.49430    6.45340   0.04090    0.63377
群益中國新機會基金-美元                                             7.13460    7.08480   0.04980    0.70291
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.82000    6.77000   0.05000    0.73855
群益平衡王基金                                                     18.28060   18.15050   0.13010    0.71678
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.14000    8.13000   0.01000    0.12300
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.86000    5.85000   0.01000    0.17094
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.96360   10.93910   0.02450    0.22397
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.38470   10.35430   0.03040    0.29360
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.70970    9.68800   0.02170    0.22399
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.19640    9.16950   0.02690    0.29336
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.77800    9.79390  -0.01590   -0.16235
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.55400    9.57170  -0.01770   -0.18492
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.00770    9.02240  -0.01470   -0.16293
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.92280    8.93940  -0.01660   -0.18569
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.83460    9.85070  -0.01610   -0.16344
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.85370    9.87190  -0.01820   -0.18436
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.16630    9.18130  -0.01500   -0.16338
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.54690    9.56460  -0.01770   -0.18506
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                  9.96390    9.98720  -0.02330   -0.23330
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.11680    7.13340  -0.01660   -0.23271
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.05570   10.04950   0.00620    0.06169
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.91720    9.91350   0.00370    0.03732
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.05080   10.05050   0.00030    0.00298
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.76560    9.75960   0.00600    0.06148
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.67160    9.66800   0.00360    0.03724
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.80200    9.80170   0.00030    0.00306
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.05570   10.04960   0.00610    0.06070
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.91710    9.91350   0.00360    0.03631
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.05100   10.05070   0.00030    0.00298
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.76560    9.75960   0.00600    0.06148
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.67150    9.66790   0.00360    0.03724
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.80200    9.80170   0.00030    0.00306
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.32450    9.23030   0.09420    1.02055
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.87000   10.76000   0.11000    1.02230
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.25740   15.10310   0.15430    1.02164
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.07000   14.93000   0.14000    0.93771
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.80000   10.89000  -0.09000   -0.82645
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.40380   10.23140   0.17240    1.68501
群益印度中小基金N-美元                                              8.66670    8.53060   0.13610    1.59543
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.20000    8.07000   0.13000    1.61090
群益印度中小基金-人民幣                                            14.08440   13.85110   0.23330    1.68434
群益印度中小基金-美元                                              12.39580   12.20120   0.19460    1.59493
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.35000   14.13000   0.22000    1.55697
群益多利策略組合基金                                               11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.36000   13.36000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.62000   14.59000   0.03000    0.20562
群益安家基金                                                       22.73160   22.54180   0.18980    0.84199
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10380   16.10360   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.48000   21.16000   0.32000    1.51229
群益亞太中小基金                                                   10.24000   10.16000   0.08000    0.78740
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.91000   14.82000   0.09000    0.60729
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.56800    9.57230  -0.00430   -0.04492
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.26970    7.27300  -0.00330   -0.04537
群益店頭市場基金                                                   81.65000   80.52000   1.13000    1.40338
群益東方盛世基金                                                    8.10000    8.07000   0.03000    0.37175
群益東協成長基金-人民幣                                            12.60550   12.52630   0.07920    0.63227
群益東協成長基金-美元                                              10.97980   10.90320   0.07660    0.70255
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.87000   10.80000   0.07000    0.64815
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.76110   10.69080   0.07030    0.65757
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.16820   10.10240   0.06580    0.65133
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.64870    9.58920   0.05950    0.62049
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.25530    9.19480   0.06050    0.65798
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.74820    8.69160   0.05660    0.65120
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.29940    8.24820   0.05120    0.62074
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.05740    8.99810   0.05930    0.65903
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.90390    8.84630   0.05760    0.65112
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.27160    9.21440   0.05720    0.62077
群益長安基金                                                       24.67000   24.45000   0.22000    0.89980
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.26200    9.09730   0.16470    1.81043
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.01100   13.76180   0.24920    1.81081
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.55000   13.31000   0.24000    1.80316
群益真善美基金                                                     15.44440   15.35840   0.08600    0.55995
群益馬拉松基金                                                    107.21000  107.40000  -0.19000   -0.17691
群益馬拉松基金I類型                                               107.43000  107.62000  -0.19000   -0.17655
群益深証中小板基金                                                 10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
群益創新科技基金                                                   28.65000   28.23000   0.42000    1.48778
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.54920    8.48750   0.06170    0.72695
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.80780    7.74610   0.06170    0.79653
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.14000    8.08000   0.06000    0.74257
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.31000    9.24280   0.06720    0.72705
群益華夏盛世基金-美元                                               8.60920    8.54110   0.06810    0.79732
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.21000   14.11000   0.10000    0.70872
群益奧斯卡基金                                                     24.52000   24.08000   0.44000    1.82724
群益新興金鑽基金-美元                                              10.71470   10.68490   0.02980    0.27890
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.19000    8.18000   0.01000    0.12225
群益葛萊美基金                                                     20.91000   20.48000   0.43000    2.09961
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.84000   19.79000   0.05000    0.25265
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.89000    8.87000   0.02000    0.22548
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.19000   11.26000  -0.07000   -0.62167
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.49230   11.45010   0.04220    0.36856
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.80850   10.76970   0.03880    0.36027
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.76610   10.72780   0.03830    0.35702
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.19040    8.16040   0.03000    0.36763
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.59450    8.56370   0.03080    0.35966
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.91000    7.88000   0.03000    0.38071
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.22510    8.19580   0.02930    0.35750
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.69430    9.65950   0.03480    0.36027
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.50710    9.47300   0.03410    0.35997
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       25.32000   25.23000   0.09000    0.35672
德信中國精選成長基金                                               10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
德信台灣主流中小基金                                               16.45000   16.14000   0.31000    1.92069
德信新興股票組合基金                                               10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94640   11.94620   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.75580   10.76250  -0.00670   -0.06225
德信數位時代基金                                                   25.38000   25.26000   0.12000    0.47506
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.86430    9.87310  -0.00880   -0.08913
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.80640    9.81790  -0.01150   -0.11713
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67530   11.67510   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.46000   13.30000   0.16000    1.20301
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.29000   17.08000   0.21000    1.22951
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.32890   10.33050  -0.00160   -0.01549
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.99330   14.99410  -0.00080   -0.00534
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 7.98120    7.99300  -0.01180   -0.14763
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.75080   10.76110  -0.01030   -0.09572
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.21810   11.22880  -0.01070   -0.09529
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                12.98950   13.00860  -0.01910   -0.14683
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     16.12000   15.94000   0.18000    1.12923
摩根中小基金                                                       19.14000   18.84000   0.30000    1.59236
摩根中國A股基金                                                    11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
摩根中國A股基金(美元)                                               9.15000    9.13000   0.02000    0.21906
摩根中國亮點基金                                                   11.58000   11.44000   0.14000    1.22378
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.29450   10.27460   0.01990    0.19368
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.45680   11.43450   0.02230    0.19502
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.73020    8.70990   0.02030    0.23307
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.67370   11.65110   0.02260    0.19397
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.49890   13.47270   0.02620    0.19447
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.00000   16.87000   0.13000    0.77060
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.00000   16.87000   0.13000    0.77060
摩根台灣增長基金                                                   44.78000   44.68000   0.10000    0.22381
摩根平衡基金                                                       26.24000   26.27000  -0.03000   -0.11420
摩根全球α基金                                                     17.79000   17.60000   0.19000    1.07955
摩根全球平衡基金                                                   14.56090   14.54030   0.02060    0.14168
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.32530    9.28880   0.03650    0.39295
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.34010   10.29850   0.04160    0.40394
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.73810    9.69860   0.03950    0.40728
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.08030   11.03680   0.04350    0.39414
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.77040    9.73080   0.03960    0.40696
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.17460   10.09580   0.07880    0.78052
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.14590   13.04400   0.10190    0.78120
摩根亞洲基金                                                       53.24000   52.40000   0.84000    1.60305
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.19140    8.18240   0.00900    0.10999
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.57590    9.56190   0.01400    0.14641
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.46560    8.45430   0.01130    0.13366
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.03710   12.02370   0.01340    0.11145
摩根東方內需機會基金                                               16.87000   16.61000   0.26000    1.56532
摩根東方科技基金                                                   29.33000   29.14000   0.19000    0.65202
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.37000    9.25000   0.12000    1.29730
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.67000    9.55000   0.12000    1.25654
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.12000    9.00000   0.12000    1.33333
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.10000   10.96000   0.14000    1.27737
摩根金龍收成基金                                                   18.93000   18.66000   0.27000    1.44695
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09290   15.09270   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   12.83000   12.93000  -0.10000   -0.77340
摩根新金磚五國基金                                                 10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
摩根新絲路基金                                                      8.93000    8.87000   0.06000    0.67644
摩根新興35基金                                                     12.26000   12.17000   0.09000    0.73952
摩根新興日本基金                                                   22.38000   22.48000  -0.10000   -0.44484
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 6.95900    6.97190  -0.01290   -0.18503
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.15790    9.17430  -0.01640   -0.17876
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.91520    8.93070  -0.01550   -0.17356
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.21090   10.23020  -0.01930   -0.18866
摩根新興科技基金                                                   45.35000   44.62000   0.73000    1.63604
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.11810    8.12730  -0.00920   -0.11320
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.38050   10.39220  -0.01170   -0.11258
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.24020    8.24500  -0.00480   -0.05822
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.94480    8.94480   0.00000    0.00000
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.40960    8.41060  -0.00100   -0.01189
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.54950    9.55510  -0.00560   -0.05861
摩根龍揚基金                                                       28.26000   27.85000   0.41000    1.47217
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.93000    9.85000   0.08000    0.81218
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.59000   10.50000   0.09000    0.85714
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.35000   10.26000   0.09000    0.87719
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.08000   10.99000   0.09000    0.81893
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.15120    9.14550   0.00570    0.06233
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.11770   11.11080   0.00690    0.06210
聯邦中國龍基金                                                     21.37000   21.07000   0.30000    1.42383
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.56270   11.58030  -0.01760   -0.15198
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.78020   10.79680  -0.01660   -0.15375
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.79700    9.81550  -0.01850   -0.18848
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        9.89700    9.91200  -0.01500   -0.15133
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.28050    9.29480  -0.01430   -0.15385
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.42850    8.44440  -0.01590   -0.18829
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.82070    9.76860   0.05210    0.53334
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.89390    9.84650   0.04740    0.48139
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.37220    9.32660   0.04560    0.48892
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.53110    9.48970   0.04140    0.43626
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.07270    9.02860   0.04410    0.48845
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.22570    9.18560   0.04010    0.43655
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.90920   10.87390   0.03530    0.32463
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.66980   10.63720   0.03260    0.30647
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.89210    9.86660   0.02550    0.25845
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.27050   10.23720   0.03330    0.32528
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.02950    9.99890   0.03060    0.30603
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.30120    9.27720   0.02400    0.25870
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.44270   20.29320   0.14950    0.73670
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.82570    8.72350   0.10220    1.17155
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.12760    9.02660   0.10100    1.11892
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.80500    8.70300   0.10200    1.17201
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.11220    9.01140   0.10080    1.11858
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17790   13.17770   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   10.95000   10.82000   0.13000    1.20148
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.87780   15.89430  -0.01650   -0.10381
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.58520   11.51420   0.07100    0.61663
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.13950   11.07400   0.06550    0.59148
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.66360   10.60090   0.06270    0.59146
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.69690   11.71370  -0.01680   -0.14342
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.93380   10.95450  -0.02070   -0.18896
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.30790   10.32270  -0.01480   -0.14337
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.43860    8.45460  -0.01600   -0.18925
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.55000   31.41000   0.14000    0.44572
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.41000   14.42000  -0.01000   -0.06935
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.38000   14.38000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.19000   15.18000   0.01000    0.06588
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.65000   12.64000   0.01000    0.07911
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.84000   11.83000   0.01000    0.08453
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.58000    7.58000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.20000   14.13000   0.07000    0.49540
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.47000    8.44000   0.03000    0.35545
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.97000   10.86000   0.11000    1.01289
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.61000   13.48000   0.13000    0.96439
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.07000   13.94000   0.13000    0.93257
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.01000   13.88000   0.13000    0.93660
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.12000    9.03000   0.09000    0.99668
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.76000   14.63000   0.13000    0.88859
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.76000    9.66000   0.10000    1.03520
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.62000   19.46000   0.16000    0.82220
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.77000   17.63000   0.14000    0.79410
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.27000   12.17000   0.10000    0.82169
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.59000   14.47000   0.12000    0.82930
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.35000   15.22000   0.13000    0.85414
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.39000   14.28000   0.11000    0.77031
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.56000    9.48000   0.08000    0.84388
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.54000   14.42000   0.12000    0.83218
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.92000   12.82000   0.10000    0.78003
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.92000   12.82000   0.10000    0.78003
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.79000    8.73000   0.06000    0.68729
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.54000   13.43000   0.11000    0.81906
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.20000   18.20000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.01000   17.02000  -0.01000   -0.05875
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.98000   12.98000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.82000   13.82000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.83000   12.84000  -0.01000   -0.07788
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.86000    7.86000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.75000   12.75000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.96000   13.96000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.93000   13.93000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
聯博貨幣市場基金                                                   15.00730   15.00720   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.23270   10.26520  -0.03250   -0.31660
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.28420   13.32250  -0.03830   -0.28748
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.27620    7.29930  -0.02310   -0.31647
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.62000   13.63000  -0.01000   -0.07337
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.66000   13.67000  -0.01000   -0.07315
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.96000   18.67000   0.29000    1.55329
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
瀚亞巴西基金                                                        5.09000    5.23000  -0.14000   -2.67686
瀚亞外銷基金                                                       37.18000   36.99000   0.19000    0.51365
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.74000   10.67000   0.07000    0.65604
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.28000   10.22000   0.06000    0.58708
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.73000    9.66000   0.07000    0.72464
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.35000    9.29000   0.06000    0.64586
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.99000    8.93000   0.06000    0.67189
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.51000    9.45000   0.06000    0.63492
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.10000    9.04000   0.06000    0.66372
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.39000    9.33000   0.06000    0.64309
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.43570   10.42400   0.01170    0.11224
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.08610   10.08820  -0.00210   -0.02082
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.92790   11.93340  -0.00550   -0.04609
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.91560    9.91200   0.00360    0.03632
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.18990    7.18170   0.00820    0.11418
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.70860    7.71020  -0.00160   -0.02075
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.82130    7.82490  -0.00360   -0.04601
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.85450    6.85210   0.00240    0.03503
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.50710    8.51100  -0.00390   -0.04582
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.84490    8.83480   0.01010    0.11432
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.01370    9.01560  -0.00190   -0.02107
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.86730    8.87140  -0.00410   -0.04622
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.44000   11.36000   0.08000    0.70423
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.01000   10.94000   0.07000    0.63985
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.70000   10.63000   0.07000    0.65851
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.48000   10.40000   0.08000    0.76923
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.01950    9.97640   0.04310    0.43202
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.95680    9.89180   0.06500    0.65711
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.77990    9.73540   0.04450    0.45709
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.84570    9.80340   0.04230    0.43148
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.65000   13.42000   0.23000    1.71386
瀚亞印度基金-美元                                                  12.77000   12.58000   0.19000    1.51033
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.37000   27.95000   0.42000    1.50268
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.95000   11.91000   0.04000    0.33585
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.22000   11.09000   0.13000    1.17223
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.98000    9.87000   0.11000    1.11449
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.08000   13.94000   0.14000    1.00430
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.81000    8.72000   0.09000    1.03211
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.49000    8.40000   0.09000    1.07143
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.53000    8.44000   0.09000    1.06635
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.43000   11.38000   0.05000    0.43937
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.55520   11.48340   0.07180    0.62525
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       12.90590   12.87560   0.03030    0.23533
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.49390   10.43700   0.05690    0.54518
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.29810   10.24620   0.05190    0.50653
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.42980   11.39330   0.03650    0.32036
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.78520    8.73080   0.05440    0.62308
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.33560    9.30940   0.02620    0.28144
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.63730    8.59050   0.04680    0.54479
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.46450    8.42190   0.04260    0.50582
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.79390    8.76700   0.02690    0.30683
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.99880   13.93150   0.06730    0.48308
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.47940   10.42110   0.05830    0.55944
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.21520   10.16070   0.05450    0.53638
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.10050   12.04240   0.05810    0.48246
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.28000   10.22000   0.06000    0.58708
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.03000   18.85000   0.18000    0.95491
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57870   13.57850   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 24.35000   23.83000   0.52000    2.18212
瀚亞高科技基金                                                     52.16000   51.61000   0.55000    1.06568
瀚亞理財通基金                                                     25.13000   25.08000   0.05000    0.19936
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.36000    9.29000   0.07000    0.75350
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.83000    8.75000   0.08000    0.91429
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.49000    8.42000   0.07000    0.83135
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.68000    8.61000   0.07000    0.81301
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.78000    8.70000   0.08000    0.91954
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.53000    8.46000   0.07000    0.82742
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.68000    8.62000   0.06000    0.69606
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.25000    9.20000   0.05000    0.54348
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.93000    8.86000   0.07000    0.79007
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.57000    8.52000   0.05000    0.58685
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.77000    8.72000   0.05000    0.57339
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.91000    8.85000   0.06000    0.67797
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.68000    8.64000   0.04000    0.46296
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.85000    8.80000   0.05000    0.56818
瀚亞菁華基金                                                       20.16000   19.99000   0.17000    0.85043
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.14210   13.17790  -0.03580   -0.27167
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.10350    9.12840  -0.02490   -0.27278
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.12450   10.10280   0.02170    0.21479
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.18150   10.20430  -0.02280   -0.22344
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.88530    9.86650   0.01880    0.19054
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.35500    9.34210   0.01290    0.13808
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.56340    9.57920  -0.01580   -0.16494
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.92830    7.91140   0.01690    0.21362
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.53380    7.55060  -0.01680   -0.22250
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.37340    8.35760   0.01580    0.18905
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.81700    7.80630   0.01070    0.13707
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.43640    7.44860  -0.01220   -0.16379
瀚亞電通網基金                                                     13.20000   13.01000   0.19000    1.46042
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.33650   13.33580   0.00070    0.00525
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.24710   10.24120   0.00590    0.05761
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.49360    9.49050   0.00310    0.03266
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.12210   11.12150   0.00060    0.00539
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.83000   10.72000   0.11000    1.02612
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞