[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/27 107/11/26 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.64380 10.64100 0.00280 0.02631 大華銀多元特別收益平衡基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.72640 9.75570 -0.02930 -0.30034 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.72910 9.75840 -0.02930 -0.30025 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.67910 9.69490 -0.01580 -0.16297 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.67920 9.69500 -0.01580 -0.16297 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.51000 21.08000 0.43000 2.03985 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.65000 22.22000 0.43000 1.93519 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.05670 9.07450 -0.01780 -0.19615 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.37890 9.39720 -0.01830 -0.19474 中國信託台灣活力基金 12.84000 12.71000 0.13000 1.02282 中國信託台灣優勢基金 14.71000 14.58000 0.13000 0.89163 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.95000 7.77000 0.18000 2.31660 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.51000 8.33000 0.18000 2.16086 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.84120 9.84210 -0.00090 -0.00914 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09430 9.09520 -0.00090 -0.00990 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19960 10.19590 0.00370 0.03629 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.38730 9.38470 0.00260 0.02770 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.08210 9.94960 0.13250 1.33171 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.71350 8.59900 0.11450 1.33155 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.56780 10.55870 0.00910 0.08618 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.42780 9.41960 0.00820 0.08705 中國信託智能運動基金-台幣 9.89000 9.77000 0.12000 1.22825 中國信託智能運動基金-美元 9.60000 9.48000 0.12000 1.26582 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.63000 8.48000 0.15000 1.76887 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.49000 8.34000 0.15000 1.79856 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99950 10.99930 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.28810 9.30150 -0.01340 -0.14406 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.83190 8.84460 -0.01270 -0.14359 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.44540 9.45680 -0.01140 -0.12055 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 8.97620 8.98710 -0.01090 -0.12128 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.76000 10.68000 0.08000 0.74906 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.88000 10.79000 0.09000 0.83411 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 52.73000 52.01000 0.72000 1.38435 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.74030 38.77400 -0.03370 -0.08691 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.02410 37.06670 -0.04260 -0.11493 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 16.96000 16.99000 -0.03000 -0.17657 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50320 11.49990 0.00330 0.02870 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51250 10.52330 -0.01080 -0.10263 元大上證50基金 26.95000 27.06000 -0.11000 -0.40650 元大大中華TMT基金-人民幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 元大大中華TMT基金-新台幣 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.98000 12.81000 0.17000 1.32709 元大大中華價值指數基金-美元 12.03100 11.88700 0.14400 1.21141 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.26500 16.07900 0.18600 1.15679 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.53300 9.52100 0.01200 0.12604 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.08900 9.09000 -0.00100 -0.01100 元大中國平衡基金-人民幣 2.84000 2.83000 0.01000 0.35336 元大中國平衡基金-新台幣 12.59000 12.57000 0.02000 0.15911 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.87670 45.93170 -0.05500 -0.11974 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51060 10.50430 0.00630 0.05998 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.67880 9.67300 0.00580 0.05996 元大中國機會債券基金-新台幣 9.58560 9.59230 -0.00670 -0.06985 元大巴西指數基金 6.00700 6.23300 -0.22600 -3.62586 元大巴菲特基金 23.98000 23.90000 0.08000 0.33473 元大日經225基金 27.65000 27.47000 0.18000 0.65526 元大台商收成基金 19.56000 19.54000 0.02000 0.10235 元大台灣50單日反向1倍基金 13.29000 13.25000 0.04000 0.30189 元大台灣50單日正向2倍基金 31.85000 32.07000 -0.22000 -0.68600 元大台灣中型100基金 28.71000 28.61000 0.10000 0.34953 元大台灣加權股價指數基金 23.02700 23.02500 0.00200 0.00869 元大台灣卓越50基金 76.07000 76.11000 -0.04000 -0.05256 元大台灣金融基金 16.92000 16.99000 -0.07000 -0.41201 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.90000 27.92000 -0.02000 -0.07163 元大台灣高股息基金 24.13000 24.06000 0.07000 0.29094 元大台灣電子科技基金 30.97000 30.75000 0.22000 0.71545 元大全球ETF成長組合基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 元大全球ETF穩健組合基金 14.18000 14.09000 0.09000 0.63875 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.86000 8.90000 -0.04000 -0.44944 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.59000 12.63000 -0.04000 -0.31671 元大全球不動產證券化基金-美元 11.70000 11.74300 -0.04300 -0.36618 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.42000 8.36000 0.06000 0.71770 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.39000 6.34000 0.05000 0.78864 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.00000 7.98000 0.02000 0.25063 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.24000 6.22000 0.02000 0.32154 元大全球股票入息基金-美元配息 8.88400 8.80600 0.07800 0.88576 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.82000 8.74000 0.08000 0.91533 元大全球新興市場精選組合基金 12.56000 12.50000 0.06000 0.48000 元大全球農業商機基金 16.58000 16.42000 0.16000 0.97442 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 元大印尼指數基金 9.12000 9.07100 0.04900 0.54018 元大印度指數基金 9.33100 9.25200 0.07900 0.85387 元大印度基金 11.83000 11.73000 0.10000 0.85251 元大多多基金 15.33000 15.11000 0.22000 1.45599 元大多福基金 47.24000 46.77000 0.47000 1.00492 元大亞太成長基金 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61950 8.61730 0.00220 0.02553 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.03670 7.03500 0.00170 0.02416 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.91400 8.89900 0.01500 0.16856 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.48800 9.42800 0.06000 0.63640 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.98740 9.99970 -0.01230 -0.12300 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 9.99830 9.99970 -0.00140 -0.01400 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 9.99830 9.99970 -0.00140 -0.01400 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.99970 9.99970 0.00000 0.00000 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.99970 9.99970 0.00000 0.00000 元大卓越基金 40.41000 40.26000 0.15000 0.37258 元大店頭基金 7.22000 7.00000 0.22000 3.14286 元大泛歐成長基金 8.54000 8.47000 0.07000 0.82645 元大美元貨幣市場基金-美元 10.32090 10.32030 0.00060 0.00581 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67130 9.66630 0.00500 0.05173 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.84640 31.90440 -0.05800 -0.18179 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.40770 36.53480 -0.12710 -0.34789 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.79630 19.76600 0.03030 0.15329 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.42300 17.49430 -0.07130 -0.40756 元大美國政府7至10年期債券基金 38.84560 38.95450 -0.10890 -0.27956 元大高科技基金 16.86000 16.61000 0.25000 1.50512 元大得利貨幣市場基金 16.27350 16.27330 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99590 11.99570 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.84000 10.43000 0.41000 3.93097 元大華夏中小基金 6.22000 6.21000 0.01000 0.16103 元大新中國基金-人民幣 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136 元大新中國基金-美元 7.65800 7.65500 0.00300 0.03919 元大新中國基金-新台幣 7.64000 7.64000 0.00000 0.00000 元大新主流基金 21.07000 20.75000 0.32000 1.54217 元大新東協平衡基金-美元 8.98900 8.94700 0.04200 0.46943 元大新東協平衡基金-新台幣 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.36060 10.31200 0.04860 0.47130 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.49060 9.45350 0.03710 0.39245 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.35850 10.32330 0.03520 0.34098 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.87880 8.84870 0.03010 0.34016 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.71960 9.72190 -0.00230 -0.02366 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.23790 9.24010 -0.00220 -0.02381 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.88370 9.89110 -0.00740 -0.07481 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.39880 9.40580 -0.00700 -0.07442 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.41990 9.42410 -0.00420 -0.04457 元大新興亞洲基金 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.00880 9.00750 0.00130 0.01443 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.66650 8.66530 0.00120 0.01385 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.27170 9.27530 -0.00360 -0.03881 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.92320 8.92660 -0.00340 -0.03809 元大萬泰貨幣市場基金 15.11920 15.11900 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.96000 32.64000 0.32000 0.98039 元大實質多重資產基金-人民幣 8.79000 8.85000 -0.06000 -0.67797 元大實質多重資產基金-美元 8.00200 8.06700 -0.06500 -0.80575 元大實質多重資產基金-新台幣 8.45000 8.53000 -0.08000 -0.93787 元大滬深300單日反向1倍基金 16.26000 16.02000 0.24000 1.49813 元大滬深300單日正向2倍基金 11.80000 12.14000 -0.34000 -2.80066 元大摩臺基金 35.19000 35.17000 0.02000 0.05687 元大標普500基金 24.88000 24.54000 0.34000 1.38549 元大標普500單日反向1倍基金 13.78000 14.00000 -0.22000 -1.57143 元大標普500單日正向2倍基金 30.09000 29.21000 0.88000 3.01267 元大標智滬深300基金 14.91000 14.83000 0.08000 0.53945 元大歐洲50基金 22.79000 22.53000 0.26000 1.15402 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.53240 9.57210 -0.03970 -0.41475 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21770 10.21730 0.00040 0.00391 元大績效基金 43.98000 43.32000 0.66000 1.52355 元大韓國KOSPI200基金 20.41000 20.28000 0.13000 0.64103 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.82000 13.79000 0.03000 0.21755 日盛上選基金 28.90000 28.76000 0.14000 0.48679 日盛小而美基金 15.71000 15.55000 0.16000 1.02894 日盛中國內需動力基金 8.56000 8.51000 0.05000 0.58754 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.51820 11.54200 -0.02380 -0.20620 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.51760 9.53730 -0.01970 -0.20656 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.50690 11.52340 -0.01650 -0.14319 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.50290 9.51660 -0.01370 -0.14396 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.41290 10.43150 -0.01860 -0.17831 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.58400 8.59930 -0.01530 -0.17792 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 日盛日盛基金 11.88000 11.81000 0.07000 0.59272 日盛目標收益組合基金(美元) 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.93000 9.82000 0.11000 1.12016 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.88760 9.88130 0.00630 0.06376 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.14860 9.14280 0.00580 0.06344 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.69660 9.69310 0.00350 0.03611 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.97300 8.96980 0.00320 0.03568 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37300 2.37530 -0.00230 -0.09683 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62150 1.62320 -0.00170 -0.10473 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35790 0.35800 -0.00010 -0.02793 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24530 0.24540 -0.00010 -0.04075 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.86570 11.87470 -0.00900 -0.07579 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.00210 8.00820 -0.00610 -0.07617 日盛亞洲機會基金 6.24000 6.20000 0.04000 0.64516 日盛首選基金 14.94000 14.78000 0.16000 1.08254 日盛高科技基金 15.79000 15.59000 0.20000 1.28287 日盛貨幣市場基金 14.78730 14.78710 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.87000 34.55000 0.32000 0.92619 日盛精選五虎基金 33.07000 32.87000 0.20000 0.60846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50140 13.50120 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 26.01000 25.45000 0.56000 2.20039 台新MSCI中國基金 18.83000 18.51000 0.32000 1.72880 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.34000 19.63000 -0.29000 -1.47733 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.14000 18.26000 -0.12000 -0.65717 台新大眾貨幣市場基金 14.17850 14.17830 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.52740 10.51970 0.00770 0.07320 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49340 10.49220 0.00120 0.01144 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09000 10.09580 -0.00580 -0.05745 台新中國通基金 36.76000 36.15000 0.61000 1.68741 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42220 0.42260 -0.00040 -0.09465 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.01900 13.03800 -0.01900 -0.14573 台新中國精選中小基金-美元 0.27880 0.27810 0.00070 0.25171 台新中國精選中小基金-新台幣 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 台新主流基金 20.21000 20.05000 0.16000 0.79800 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.09000 20.11000 -0.02000 -0.09945 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65460 0.65490 -0.00030 -0.04581 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.76000 14.77000 -0.01000 -0.06770 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47970 0.48000 -0.00030 -0.06250 台新台灣中小基金 29.07000 28.61000 0.46000 1.60783 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.73110 9.77570 -0.04460 -0.45623 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.94060 8.97170 -0.03110 -0.34665 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.08170 10.11670 -0.03500 -0.34596 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.68730 9.66160 0.02570 0.26600 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.56090 10.53290 0.02800 0.26583 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 台新印度基金 13.91000 13.83000 0.08000 0.57845 台新亞美短期債券基金 10.87890 10.87570 0.00320 0.02942 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.28690 8.28970 -0.00280 -0.03378 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27370 0.27370 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.69070 11.69470 -0.00400 -0.03420 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38090 0.38080 0.00010 0.02626 台新真吉利貨幣市場基金 11.10190 11.10180 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 28.00330 27.94520 0.05810 0.20791 台新智慧生活基金-美元 9.29830 9.12900 0.16930 1.85453 台新智慧生活基金-新台幣 9.58000 9.41000 0.17000 1.80659 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.01390 8.01940 -0.00550 -0.06858 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.20430 8.21430 -0.01000 -0.12174 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.74480 8.75090 -0.00610 -0.06971 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 8.96140 8.97230 -0.01090 -0.12149 台新新興市場債券基金(A類型) 10.36220 10.39480 -0.03260 -0.31362 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33070 0.33160 -0.00090 -0.27141 台新新興市場債券基金(B類型) 7.62170 7.64570 -0.02400 -0.31390 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25620 0.25680 -0.00060 -0.23364 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.26000 5.27000 -0.01000 -0.18975 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.19000 20.23000 -0.04000 -0.19773 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.61000 13.61000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲新富基金 18.42000 18.25000 0.17000 0.93151 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58050 12.58040 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 9.74000 9.62000 0.12000 1.24740 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.18040 11.17740 0.00300 0.02684 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89290 9.88790 0.00500 0.05057 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.07950 9.07700 0.00250 0.02754 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42800 10.42530 0.00270 0.02590 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.61920 7.61470 0.00450 0.05910 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.81180 8.80640 0.00540 0.06132 永豐中小基金 47.06000 46.35000 0.71000 1.53182 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.68530 1.68380 0.00150 0.08908 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26570 2.26360 0.00210 0.09277 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.61810 7.60920 0.00890 0.11696 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.93680 9.92510 0.01170 0.11788 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.12000 4.09000 0.03000 0.73350 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.38000 18.25000 0.13000 0.71233 永豐主流品牌基金 16.12000 16.12000 0.00000 0.00000 永豐永豐基金 31.51000 31.07000 0.44000 1.41616 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.14180 9.11110 0.03070 0.33695 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.32710 9.29580 0.03130 0.33671 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.04690 9.01960 0.02730 0.30267 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.23060 9.20270 0.02790 0.30317 永豐亞洲民生消費基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 永豐南非幣2021保本基金 13.35010 13.31620 0.03390 0.25458 永豐高科技基金 21.08000 20.61000 0.47000 2.28045 永豐貨幣市場基金 13.89770 13.89760 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09040 2.09160 -0.00120 -0.05737 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50280 2.50420 -0.00140 -0.05591 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.60290 7.60550 -0.00260 -0.03419 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34000 10.34350 -0.00350 -0.03384 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.80760 6.81690 -0.00930 -0.13643 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.61260 10.62710 -0.01450 -0.13644 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.92000 6.92000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 15.93000 15.93000 0.00000 0.00000 永豐臺灣加權ETF基金 48.61000 48.59000 0.02000 0.04116 永豐領航科技基金 34.45000 33.78000 0.67000 1.98342 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.21000 11.15000 0.06000 0.53812 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.31000 9.24000 0.07000 0.75758 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.22000 9.11000 0.11000 1.20746 永豐趨勢平衡基金 37.80000 37.30000 0.50000 1.34048 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.67480 11.67370 0.00110 0.00942 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.39270 9.39480 -0.00210 -0.02235 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73430 9.73640 -0.00210 -0.02157 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.40800 9.41320 -0.00520 -0.05524 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.63920 9.64450 -0.00530 -0.05495 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.40860 9.41340 -0.00480 -0.05099 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87280 9.87780 -0.00500 -0.05062 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.38160 9.38950 -0.00790 -0.08414 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.69350 9.70160 -0.00810 -0.08349 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 兆豐國際中小基金 13.23000 13.08000 0.15000 1.14679 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.55000 16.56000 -0.01000 -0.06039 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.44000 16.45000 -0.01000 -0.06079 兆豐國際生命科學基金 15.00000 14.81000 0.19000 1.28292 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91560 9.87590 0.03970 0.40199 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.13150 10.08640 0.04510 0.44714 兆豐國際全球基金 28.96000 28.62000 0.34000 1.18798 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.32790 10.32730 0.00060 0.00581 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14050 10.13530 0.00520 0.05131 兆豐國際國民基金 19.81000 19.53000 0.28000 1.43369 兆豐國際第一基金 11.43000 11.33000 0.10000 0.88261 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.72610 9.74730 -0.02120 -0.21750 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.63260 7.64910 -0.01650 -0.21571 兆豐國際萬全基金 18.58000 18.46000 0.12000 0.65005 兆豐國際電子基金 22.35000 22.00000 0.35000 1.59091 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.29000 20.32000 -0.03000 -0.14764 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.68000 17.63000 0.05000 0.28361 兆豐國際豐台灣基金 30.38000 30.25000 0.13000 0.42975 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51680 12.51660 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.74750 9.76450 -0.01700 -0.17410 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.68180 9.70120 -0.01940 -0.19998 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.72480 9.74380 -0.01900 -0.19500 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.74910 9.76600 -0.01690 -0.17305 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.68880 9.70820 -0.01940 -0.19983 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.72380 9.74280 -0.01900 -0.19502 合庫台灣基金 9.83000 9.54000 0.29000 3.03983 合庫全球高收益債券基金A類型 10.85000 10.84700 0.00300 0.02766 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.70060 11.68980 0.01080 0.09239 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.46860 10.46180 0.00680 0.06500 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.21190 11.20640 0.00550 0.04908 合庫全球高收益債券基金B類型 7.82590 7.82370 0.00220 0.02812 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.10130 9.09310 0.00820 0.09018 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.69300 8.68730 0.00570 0.06561 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.57560 8.57090 0.00470 0.05484 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.92400 8.91820 0.00580 0.06504 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241 合庫全球新興市場基金 8.77000 8.69000 0.08000 0.92060 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 合庫貨幣市場基金 10.14140 10.14130 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.20960 9.21780 -0.00820 -0.08896 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.46220 9.46960 -0.00740 -0.07814 合庫新興多重收益基金A類型 9.75380 9.76440 -0.01060 -0.10856 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.16640 11.17500 -0.00860 -0.07696 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.48080 13.48950 -0.00870 -0.06449 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.41210 8.41840 -0.00630 -0.07484 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.09400 9.10110 -0.00710 -0.07801 合庫新興多重收益基金B類型 7.57380 7.58210 -0.00830 -0.10947 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.40360 8.41020 -0.00660 -0.07848 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.87430 9.88070 -0.00640 -0.06477 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 安本標準兩岸價值基金 10.00000 9.90000 0.10000 1.01010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06270 11.05980 0.00290 0.02622 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.89610 9.88710 0.00900 0.09103 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76580 9.76200 0.00380 0.03893 安聯中國東協基金 14.62000 14.49000 0.13000 0.89717 安聯中國策略基金-美元 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金-新臺幣 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-人民幣 11.97000 11.89000 0.08000 0.67283 安聯中華新思路基金-美元 11.05000 10.97000 0.08000 0.72926 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829 安聯台灣大壩基金 24.88000 24.76000 0.12000 0.48465 安聯台灣科技基金 40.07000 39.38000 0.69000 1.75216 安聯台灣貨幣市場基金 12.50610 12.50600 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 27.24000 26.93000 0.31000 1.15113 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.98450 9.99050 -0.00600 -0.06006 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.79750 14.80910 -0.01160 -0.07833 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40540 9.41270 -0.00730 -0.07755 安聯四季成長組合基金-美元 10.78000 10.67000 0.11000 1.03093 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.06000 10.96000 0.10000 0.91241 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.18410 12.18570 -0.00160 -0.01313 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.97470 9.97760 -0.00290 -0.02907 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.99830 12.00280 -0.00450 -0.03749 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.22790 9.22930 -0.00140 -0.01517 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.08530 9.08790 -0.00260 -0.02861 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.73750 8.74080 -0.00330 -0.03775 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.51000 10.45000 0.06000 0.57416 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.84050 11.83650 0.00400 0.03379 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.73810 10.73650 0.00160 0.01490 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39940 10.39840 0.00100 0.00962 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.60760 8.60440 0.00320 0.03719 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.40120 8.39990 0.00130 0.01548 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11050 8.10970 0.00080 0.00986 安聯全球人口趨勢基金 11.01000 10.92000 0.09000 0.82418 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.08000 8.91000 0.17000 1.90797 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.21000 33.61000 0.60000 1.78518 安聯全球油礦金趨勢基金 7.79000 7.71000 0.08000 1.03761 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.91850 11.92130 -0.00280 -0.02349 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27410 10.27660 -0.00250 -0.02433 安聯全球新興市場基金 16.03000 15.97000 0.06000 0.37570 安聯全球農金趨勢基金 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298 安聯全球綠能趨勢基金 8.17000 8.09000 0.08000 0.98888 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.89000 9.80000 0.09000 0.91837 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.64000 9.56000 0.08000 0.83682 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51000 9.42000 0.09000 0.95541 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837 安聯亞洲動態策略基金 20.44000 20.28000 0.16000 0.78895 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.11500 10.11160 0.00340 0.03362 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81770 9.81450 0.00320 0.03260 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.27800 81.32450 -0.04650 -0.05718 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.00580 12.00870 -0.00290 -0.02415 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.02630 63.05740 -0.03110 -0.04932 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.23470 9.23690 -0.00220 -0.02382 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58130 2.58050 0.00080 0.03100 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.35490 10.34720 0.00770 0.07442 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19060 2.19160 -0.00100 -0.04563 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.56220 8.55630 0.00590 0.06896 宏利台灣動力基金 27.29000 27.00000 0.29000 1.07407 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.58700 9.54650 0.04050 0.42424 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.41500 9.38040 0.03460 0.36885 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.46250 7.43100 0.03150 0.42390 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.44440 7.41610 0.02830 0.38160 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.47000 10.38000 0.09000 0.86705 宏利全球債券組合基金 12.72860 12.74010 -0.01150 -0.09027 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78540 2.78320 0.00220 0.07905 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66810 11.66350 0.00460 0.03944 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.58650 8.58310 0.00340 0.03961 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44010 2.44220 -0.00210 -0.08599 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.87010 10.86980 0.00030 0.00276 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.14060 3.11850 0.02210 0.70867 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50610 0.50300 0.00310 0.61630 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.62000 14.53000 0.09000 0.61941 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.58610 11.58220 0.00390 0.03367 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.24890 10.24660 0.00230 0.02245 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.91030 9.91070 -0.00040 -0.00404 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.61750 8.61300 0.00450 0.05225 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.23220 8.23060 0.00160 0.01944 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.13360 8.13380 -0.00020 -0.00246 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.09040 8.08950 0.00090 0.01113 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.70110 2.70670 -0.00560 -0.20689 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39110 0.39190 -0.00080 -0.20413 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.85920 11.88760 -0.02840 -0.23890 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88890 0.89090 -0.00200 -0.22449 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.09470 7.11180 -0.01710 -0.24045 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.96910 1.97320 -0.00410 -0.20778 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28300 0.28360 -0.00060 -0.21157 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.67610 8.69700 -0.02090 -0.24031 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31410 0.31490 -0.00080 -0.25405 宏利萬利貨幣市場基金 13.65390 13.65370 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.36000 2.32000 0.04000 1.72414 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.70000 10.54000 0.16000 1.51803 宏利臺灣股息收益基金 23.26000 23.21000 0.05000 0.21542 宏利澳幣保本基金 12.24870 12.24830 0.00040 0.00327 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.01000 10.92000 0.09000 0.82418 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.50000 10.40000 0.10000 0.96154 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.55000 9.46000 0.09000 0.95137 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.36000 11.26000 0.10000 0.88810 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.85610 9.85010 0.00600 0.06091 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.03720 9.03880 -0.00160 -0.01770 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.51330 8.51930 -0.00600 -0.07043 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.28440 10.29160 -0.00720 -0.06996 貝萊德亞美利加收益基金 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.27000 9.17000 0.10000 1.09051 貝萊德新台幣基金 12.94270 12.94260 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.07000 23.09000 -0.02000 -0.08662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29800 11.29480 0.00320 0.02833 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87370 9.86910 0.00460 0.04661 保德信大中華基金-人民幣 8.78000 8.70000 0.08000 0.91954 保德信大中華基金-美元 8.59000 8.51000 0.08000 0.94007 保德信大中華基金-新台幣 25.59000 25.37000 0.22000 0.86717 保德信中小型股基金 38.85000 38.21000 0.64000 1.67495 保德信中國中小基金-人民幣 7.84000 7.85000 -0.01000 -0.12739 保德信中國中小基金-美元 7.49000 7.49000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 7.24000 7.25000 -0.01000 -0.13793 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.75170 8.75720 -0.00550 -0.06281 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.82940 8.83660 -0.00720 -0.08148 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.88290 8.88870 -0.00580 -0.06525 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.66330 9.66970 -0.00640 -0.06619 保德信中國品牌基金-人民幣 7.94000 7.94000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 保德信台商全方位基金 30.75000 30.66000 0.09000 0.29354 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.70000 26.55000 0.15000 0.56497 保德信全球消費商機基金 17.46000 17.31000 0.15000 0.86655 保德信全球基礎建設基金 11.96000 11.86000 0.10000 0.84317 保德信全球資源基金 7.24000 7.15000 0.09000 1.25874 保德信全球醫療生化基金-美元 9.95000 9.86000 0.09000 0.91278 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.04000 32.73000 0.31000 0.94714 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.23170 10.25050 -0.01880 -0.18341 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.23170 10.25050 -0.01880 -0.18341 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.22040 10.24450 -0.02410 -0.23525 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.22040 10.24450 -0.02410 -0.23525 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.40920 9.37470 0.03450 0.36801 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.29590 10.25830 0.03760 0.36653 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.94680 8.91870 0.02810 0.31507 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.77460 9.74390 0.03070 0.31507 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.91390 7.91370 0.00020 0.00253 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.56860 10.56830 0.00030 0.00284 保德信亞太基金 19.64000 19.38000 0.26000 1.34159 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.25880 8.26300 -0.00420 -0.05083 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.08060 11.08620 -0.00560 -0.05051 保德信店頭市場基金 27.92000 27.32000 0.60000 2.19619 保德信拉丁美洲基金 6.57000 6.75000 -0.18000 -2.66667 保德信金平衡基金 27.98000 27.97000 0.01000 0.03575 保德信金滿意基金 37.98000 37.74000 0.24000 0.63593 保德信科技島基金 23.02000 22.77000 0.25000 1.09794 保德信高成長基金 84.88000 84.63000 0.25000 0.29540 保德信第一基金 22.70000 22.62000 0.08000 0.35367 保德信貨幣市場基金 15.78720 15.78700 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.10640 10.03550 0.07090 0.70649 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.29010 10.22320 0.06690 0.65439 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.37310 10.31480 0.05830 0.56521 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.88910 9.83870 0.05040 0.51226 保德信新世紀基金 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.77170 7.77930 -0.00760 -0.09770 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67570 10.68610 -0.01040 -0.09732 保德信新興趨勢組合基金 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632 保德信瑞騰基金 15.54960 15.54890 0.00070 0.00450 保德信歐洲組合基金 9.68000 9.54000 0.14000 1.46751 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.64520 9.65120 -0.00600 -0.06217 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.95120 9.95780 -0.00660 -0.06628 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.59470 9.60060 -0.00590 -0.06145 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75420 9.75940 -0.00520 -0.05328 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.67980 9.69210 -0.01230 -0.12691 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.83250 9.84480 -0.01230 -0.12494 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.54730 9.56120 -0.01390 -0.14538 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.66810 9.68210 -0.01400 -0.14460 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.95960 9.97440 -0.01480 -0.14838 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94450 9.95570 -0.01120 -0.11250 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.94310 9.95460 -0.01150 -0.11552 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.84500 9.86050 -0.01550 -0.15719 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.84500 9.86050 -0.01550 -0.15719 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85280 9.86430 -0.01150 -0.11658 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04550 10.05910 -0.01360 -0.13520 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.74020 9.75450 -0.01430 -0.14660 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.83500 9.84940 -0.01440 -0.14620 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.44040 9.45730 -0.01690 -0.17870 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.26590 9.28380 -0.01790 -0.19281 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87110 9.89250 -0.02140 -0.21633 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.86710 9.88840 -0.02130 -0.21540 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 9.96430 9.98710 -0.02280 -0.22829 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.04780 10.07000 -0.02220 -0.22046 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.85200 9.87730 -0.02530 -0.25614 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.85240 9.87780 -0.02540 -0.25714 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92390 1.91980 0.00410 0.21356 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66090 2.65520 0.00570 0.21467 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28740 0.28650 0.00090 0.31414 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43070 0.42950 0.00120 0.27939 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.22160 8.19420 0.02740 0.33438 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.57190 11.53920 0.03270 0.28338 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.40010 9.38310 0.01700 0.18118 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.61630 11.59500 0.02130 0.18370 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.43840 8.41700 0.02140 0.25425 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.47280 10.44630 0.02650 0.25368 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04500 10.05970 -0.01470 -0.14613 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95420 9.96820 -0.01400 -0.14045 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04260 10.04750 -0.00490 -0.04877 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67840 10.68360 -0.00520 -0.04867 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.95750 9.96100 -0.00350 -0.03514 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.68160 9.68970 -0.00810 -0.08359 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06370 10.07210 -0.00840 -0.08340 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.67560 9.68290 -0.00730 -0.07539 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91280 9.92060 -0.00780 -0.07862 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.21890 10.26390 -0.04500 -0.43843 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.94870 5.96930 -0.02060 -0.34510 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.39170 10.42770 -0.03600 -0.34523 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65530 11.65530 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.62000 16.48000 0.14000 0.84951 施羅德樂活中小基金-I類型 3805.84000 3773.82000 32.02000 0.84848 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.78320 9.78240 0.00080 0.00818 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.74480 10.73890 0.00590 0.05494 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.00000 9.99490 0.00510 0.05103 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.62720 8.62640 0.00080 0.00927 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.98800 8.98300 0.00500 0.05566 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.82400 8.81950 0.00450 0.05102 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.89260 9.89180 0.00080 0.00809 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.37760 10.37190 0.00570 0.05496 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.32800 10.32280 0.00520 0.05037 柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.27000 -0.01000 -0.15949 柏瑞巨人基金 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66590 13.66580 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.00000 14.96000 0.04000 0.26738 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.18530 13.19000 -0.00470 -0.03563 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.61430 11.61360 0.00070 0.00603 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.18180 12.18220 -0.00040 -0.00328 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.48860 8.49170 -0.00310 -0.03651 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.53850 6.54090 -0.00240 -0.03669 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.43570 8.43520 0.00050 0.00593 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.19090 8.18460 0.00630 0.07697 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.36210 10.36230 -0.00020 -0.00193 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.06170 8.06270 -0.00100 -0.01240 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.78660 11.78590 0.00070 0.00594 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.42280 11.42690 -0.00410 -0.03588 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.73170 11.72260 0.00910 0.07763 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.08930 11.08960 -0.00030 -0.00271 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.66550 8.66860 -0.00310 -0.03576 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.42640 9.42580 0.00060 0.00637 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.36160 9.35440 0.00720 0.07697 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.21510 9.21530 -0.00020 -0.00217 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.09560 9.09670 -0.00110 -0.01209 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.95710 9.96340 -0.00630 -0.06323 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.85300 9.85590 -0.00290 -0.02942 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.71050 9.71370 -0.00320 -0.03294 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.79070 9.79350 -0.00280 -0.02859 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.57260 9.57870 -0.00610 -0.06368 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.36770 9.37040 -0.00270 -0.02881 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.32880 9.33170 -0.00290 -0.03108 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.40910 9.41180 -0.00270 -0.02869 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.93840 9.94470 -0.00630 -0.06335 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.85310 9.85590 -0.00280 -0.02841 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.71070 9.71370 -0.00300 -0.03088 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.79080 9.79360 -0.00280 -0.02859 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.57260 9.57860 -0.00600 -0.06264 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.36790 9.37050 -0.00260 -0.02775 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.32880 9.33170 -0.00290 -0.03108 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.40940 9.41210 -0.00270 -0.02869 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.54730 10.54520 0.00210 0.01991 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.77340 11.76570 0.00770 0.06544 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.14000 11.13470 0.00530 0.04760 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.79830 8.79660 0.00170 0.01933 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48910 9.48290 0.00620 0.06538 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.34800 9.34350 0.00450 0.04816 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.26320 10.26120 0.00200 0.01949 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.96260 10.95530 0.00730 0.06663 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.76240 10.75730 0.00510 0.04741 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.79850 8.79680 0.00170 0.01933 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.48950 9.48330 0.00620 0.06538 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.34850 9.34400 0.00450 0.04816 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.08000 11.99000 0.09000 0.75063 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.87000 12.75000 0.12000 0.94118 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.43000 8.36000 0.07000 0.83732 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.91000 7.84000 0.07000 0.89286 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.72000 8.65000 0.07000 0.80925 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.44000 10.35000 0.09000 0.86957 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.45000 10.36000 0.09000 0.86873 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.68000 10.58000 0.10000 0.94518 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.00000 11.88000 0.12000 1.01010 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.15000 12.03000 0.12000 0.99751 柏瑞拉丁美洲基金 9.06000 9.38000 -0.32000 -3.41151 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.25760 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10.57830 10.59370 -0.01540 -0.14537 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.25080 9.26380 -0.01300 -0.14033 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.71880 8.73450 -0.01570 -0.17975 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.32860 9.34220 -0.01360 -0.14558 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.08180 11.07520 0.00660 0.05959 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.71340 11.70050 0.01290 0.11025 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.69240 10.68290 0.00950 0.08893 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.94230 8.93690 0.00540 0.06042 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.49120 9.48070 0.01050 0.11075 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.46860 9.46020 0.00840 0.08879 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.04050 11.02830 0.01220 0.11062 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.88730 9.88140 0.00590 0.05971 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.18840 10.17940 0.00900 0.08841 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.35390 9.34830 0.00560 0.05990 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.09460 9.08920 0.00540 0.05941 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.71050 9.69980 0.01070 0.11031 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.23210 9.22390 0.00820 0.08890 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.12000 17.09000 0.03000 0.17554 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.74000 15.67000 0.07000 0.44671 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.59560 12.61280 -0.01720 -0.13637 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.05350 9.98600 0.06750 0.67595 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.03400 10.95910 0.07490 0.68345 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.59760 11.52240 0.07520 0.65264 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.53220 10.45970 0.07250 0.69314 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.03580 8.97510 0.06070 0.67632 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.59880 9.53360 0.06520 0.68390 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.44590 9.38470 0.06120 0.65213 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.49320 9.42780 0.06540 0.69369 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.16640 9.10480 0.06160 0.67657 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.40660 9.34270 0.06390 0.68396 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.12020 11.04810 0.07210 0.65260 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.43780 9.37290 0.06490 0.69242 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.86000 14.69000 0.17000 1.15725 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.46000 23.02000 -0.56000 -2.43267 國泰大中華基金 17.04000 16.89000 0.15000 0.88810 國泰小龍基金-台幣級別 13.51000 13.39000 0.12000 0.89619 國泰中小成長基金-台幣級別 36.91000 36.28000 0.63000 1.73649 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.74210 3.71000 0.03210 0.86523 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.63000 16.51000 0.12000 0.72683 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62550 0.62060 0.00490 0.78956 國泰中國內需增長基金美元級別 0.58820 0.58360 0.00460 0.78821 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19500 2.19410 0.00090 0.04102 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.53780 9.54480 -0.00700 -0.07334 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.97090 7.97670 -0.00580 -0.07271 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31150 0.31160 -0.00010 -0.03209 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.60040 11.59730 0.00310 0.02673 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66510 1.66600 -0.00090 -0.05402 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.96610 9.96350 0.00260 0.02610 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32790 0.32770 0.00020 0.06103 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.82030 3.80360 0.01670 0.43906 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.97000 16.92000 0.05000 0.29551 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54490 0.54300 0.00190 0.34991 國泰中港台基金人民幣級別 2.80340 2.79500 0.00840 0.30054 國泰中港台基金台幣級別 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077 國泰中港台基金美元級別 0.40480 0.40390 0.00090 0.22283 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.07000 26.90000 0.17000 0.63197 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.63000 12.71000 -0.08000 -0.62943 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.35000 33.92000 0.43000 1.26769 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.23060 10.23870 -0.00810 -0.07911 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.99570 10.00360 -0.00790 -0.07897 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.01900 10.02690 -0.00790 -0.07879 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33090 0.33100 -0.00010 -0.03021 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32310 0.32320 -0.00010 -0.03094 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32380 0.32390 -0.00010 -0.03087 國泰台灣貨幣市場基金 12.42360 12.42340 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.39850 2.37090 0.02760 1.16411 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.68000 10.57000 0.11000 1.04068 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34540 0.34170 0.00370 1.08282 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48070 0.47500 0.00570 1.20000 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.50000 12.42000 0.08000 0.64412 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43010 0.42730 0.00280 0.65528 國泰全球資源基金台幣級別 5.17000 5.11000 0.06000 1.17417 國泰全球資源基金美元級別 0.16470 0.16300 0.00170 1.04294 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39380 0.39190 0.00190 0.48482 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35420 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0.99532 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.77560 0.76650 0.00910 1.18721 國泰科技生化基金 28.21000 27.72000 0.49000 1.76768 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.53000 26.17000 0.36000 1.37562 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.74000 13.93000 -0.19000 -1.36396 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.96280 38.05390 -0.09110 -0.23940 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.25950 20.22840 0.03110 0.15374 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.71010 17.77830 -0.06820 -0.38361 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 37.92570 37.94040 -0.01470 -0.03874 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.40270 39.51290 -0.11020 -0.27890 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.54560 42.56540 -0.01980 -0.04652 國泰紐幣2021保本基金 12.27460 12.27410 0.00050 0.00407 國泰紐幣八年期保本基金 12.56620 12.56820 -0.00200 -0.01591 國泰紐幣保本基金 12.52980 12.52360 0.00620 0.04951 國泰國泰基金台幣I級別 19.16000 18.84000 0.32000 1.69851 國泰國泰基金台幣級別 19.16000 18.84000 0.32000 1.69851 國泰富時中國A50基金 17.16000 17.26000 -0.10000 -0.57937 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 39.99920 39.99700 0.00220 0.00550 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33190 0.33140 0.00050 0.15088 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46870 0.46750 0.00120 0.25668 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.32900 10.36280 -0.03380 -0.32617 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.30050 7.32450 -0.02400 -0.32767 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35000 0.35090 -0.00090 -0.25648 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23640 0.23700 -0.00060 -0.25316 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.15360 2.15420 -0.00060 -0.02785 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.53380 9.54870 -0.01490 -0.15604 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30780 0.30810 -0.00030 -0.09737 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.91530 40.97540 -0.06010 -0.14667 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.23000 17.23000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 11.19000 11.15000 0.04000 0.35874 國泰新興市場基金美元級別 0.36240 0.36100 0.00140 0.38781 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25660 2.25960 -0.00300 -0.13277 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46120 1.46310 -0.00190 -0.12986 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33490 0.33560 -0.00070 -0.20858 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33150 0.33210 -0.00060 -0.18067 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21900 0.21950 -0.00050 -0.22779 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.23830 10.26140 -0.02310 -0.22512 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.50510 6.51980 -0.01470 -0.22547 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.06000 15.01000 0.05000 0.33311 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.34000 29.52000 -0.18000 -0.60976 國泰價值卓越基金 12.63000 12.46000 0.17000 1.36437 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32100 0.32060 0.00040 0.12477 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.65460 38.69520 -0.04060 -0.10492 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.00000 18.69000 0.31000 1.65864 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.37000 18.23000 0.14000 0.76796 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.26000 17.17000 0.09000 0.52417 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.95450 11.95770 -0.00320 -0.02676 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39310 0.39320 -0.00010 -0.02543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98550 9.97420 0.01130 0.11329 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94000 9.95050 -0.01050 -0.10552 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.92010 9.93570 -0.01560 -0.15701 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98510 9.97390 0.01120 0.11229 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.93970 9.95020 -0.01050 -0.10553 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.92010 9.93570 -0.01560 -0.15701 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26800 11.26520 0.00280 0.02486 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81990 9.81580 0.00410 0.04177 第一金大中華基金 23.42000 23.32000 0.10000 0.42882 第一金小型精選基金 29.48000 29.11000 0.37000 1.27104 第一金中國世紀基金-人民幣 11.54000 11.46000 0.08000 0.69808 第一金中國世紀基金-美元 7.12940 7.08610 0.04330 0.61106 第一金中國世紀基金-美元-N 7.12990 7.08660 0.04330 0.61101 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.40000 8.35000 0.05000 0.59880 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.39000 8.35000 0.04000 0.47904 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.54240 9.53310 0.00930 0.09755 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.13350 8.13440 -0.00090 -0.01106 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72720 10.71650 0.01070 0.09985 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.26240 9.26340 -0.00100 -0.01080 第一金中概平衡基金 23.00000 22.72000 0.28000 1.23239 第一金台灣貨幣市場基金 15.26990 15.26970 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.05500 178.05200 0.00300 0.00168 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.34420 9.22180 0.12240 1.32729 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.34420 9.22180 0.12240 1.32729 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.53000 9.41000 0.12000 1.27524 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.53000 9.41000 0.12000 1.27524 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.77070 12.52770 0.24300 1.93970 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 12.77140 12.52840 0.24300 1.93959 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.28000 12.05000 0.23000 1.90871 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.29000 12.06000 0.23000 1.90713 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.43880 9.40940 0.02940 0.31245 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.44110 9.41170 0.02940 0.31238 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.10090 9.07560 0.02530 0.27877 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.12450 9.09910 0.02540 0.27915 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.99840 9.96730 0.03110 0.31202 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.65570 9.62890 0.02680 0.27833 第一金全球大趨勢基金 21.71000 21.38000 0.33000 1.54350 第一金全球不動產證券化基金A 8.03900 8.00560 0.03340 0.41721 第一金全球不動產證券化基金B 5.68720 5.66350 0.02370 0.41847 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.31220 9.30310 0.00910 0.09782 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.31330 9.30420 0.00910 0.09781 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.78930 9.77970 0.00960 0.09816 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.79060 9.78100 0.00960 0.09815 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.22960 8.19220 0.03740 0.45653 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.82460 9.77990 0.04470 0.45706 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.26340 9.26570 -0.00230 -0.02482 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.26230 9.26470 -0.00240 -0.02590 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.62200 7.62630 -0.00430 -0.05638 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.62080 7.62500 -0.00420 -0.05508 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.44470 8.45150 -0.00680 -0.08046 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.44530 8.45210 -0.00680 -0.08045 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.92330 10.92620 -0.00290 -0.02654 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.92420 10.92700 -0.00280 -0.02562 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.70890 9.71440 -0.00550 -0.05662 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.34010 14.35170 -0.01160 -0.08083 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.49980 12.35250 0.14730 1.19247 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.51550 12.36810 0.14740 1.19178 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.81000 11.68000 0.13000 1.11301 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.84000 11.70000 0.14000 1.19658 第一金亞洲科技基金 16.82000 16.68000 0.14000 0.83933 第一金亞洲新興市場基金 12.39000 12.35000 0.04000 0.32389 第一金店頭市場基金 7.68000 7.56000 0.12000 1.58730 第一金創新趨勢基金 19.31000 19.09000 0.22000 1.15244 第一金電子基金 28.64000 28.35000 0.29000 1.02293 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.79000 17.85000 -0.06000 -0.33613 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.84000 20.78000 0.06000 0.28874 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.91000 15.78000 0.13000 0.82383 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.21000 40.52000 0.69000 1.70286 野村中國機會基金 11.70000 11.61000 0.09000 0.77519 野村巴西基金 5.76000 5.98000 -0.22000 -3.67893 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 野村台灣高股息基金 23.17000 23.01000 0.16000 0.69535 野村台灣運籌基金 31.42000 31.19000 0.23000 0.73742 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.38260 9.39150 -0.00890 -0.09477 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.28940 9.28370 0.00570 0.06140 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.34980 9.34650 0.00330 0.03531 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69790 9.70700 -0.00910 -0.09375 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53020 9.52440 0.00580 0.06090 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.44930 9.44600 0.00330 0.03494 野村平衡基金 17.38000 17.26000 0.12000 0.69525 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.10000 13.04000 0.06000 0.46012 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 野村全球生技醫療基金 16.50000 16.30000 0.20000 1.22699 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.97920 9.99210 -0.01290 -0.12910 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.90920 9.90750 0.00170 0.01716 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.88260 9.88320 -0.00060 -0.00607 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.97920 9.99200 -0.01280 -0.12810 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.90910 9.90740 0.00170 0.01716 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.88260 9.88320 -0.00060 -0.00607 野村全球品牌基金 24.61000 24.32000 0.29000 1.19243 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.10000 10.00000 0.10000 1.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.40000 12.28000 0.12000 0.97720 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.74000 18.56000 0.18000 0.96983 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.77000 11.67000 0.10000 0.85690 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.89360 9.90750 -0.01390 -0.14030 野村全球短期收益基金-美元計價 10.30320 10.30230 0.00090 0.00874 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18070 10.18260 -0.00190 -0.01866 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.03580 8.99370 0.04210 0.46811 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.80520 8.75080 0.05440 0.62166 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.41450 8.36590 0.04860 0.58093 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.87000 10.81930 0.05070 0.46861 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.35240 10.28840 0.06400 0.62206 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.96140 9.90390 0.05750 0.58058 野村成長基金 26.26000 26.12000 0.14000 0.53599 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.23990 8.20730 0.03260 0.39721 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.23760 8.19200 0.04560 0.55664 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.41440 8.37180 0.04260 0.50885 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.91410 8.87900 0.03510 0.39531 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.79820 8.74960 0.04860 0.55545 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.98470 8.93920 0.04550 0.50899 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.92000 7.82000 0.10000 1.27877 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.44000 11.30000 0.14000 1.23894 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.02380 9.03490 -0.01110 -0.12286 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.04980 9.04870 0.00110 0.01216 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.16350 9.16570 -0.00220 -0.02400 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.69610 9.70680 -0.01070 -0.11023 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.61920 9.61810 0.00110 0.01144 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.74450 9.74680 -0.00230 -0.02360 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.21560 8.21850 -0.00290 -0.03529 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.78750 8.80080 -0.01330 -0.15112 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.64720 8.64740 -0.00020 -0.00231 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.72480 12.72940 -0.00460 -0.03614 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.84240 11.86030 -0.01790 -0.15092 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.60710 9.60730 -0.00020 -0.00208 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95550 9.97320 -0.01770 -0.17748 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93400 9.93830 -0.00430 -0.04327 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95010 9.95680 -0.00670 -0.06729 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95370 9.97130 -0.01760 -0.17651 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93270 9.93710 -0.00440 -0.04428 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96520 9.97180 -0.00660 -0.06619 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.69600 9.71020 -0.01420 -0.14624 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.67320 9.67430 -0.00110 -0.01137 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.68700 9.69200 -0.00500 -0.05159 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.71410 9.70750 0.00660 0.06799 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83340 9.83810 -0.00470 -0.04777 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.45150 9.44270 0.00880 0.09319 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.00080 8.99510 0.00570 0.06337 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.92790 10.92100 0.00690 0.06318 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.71280 9.67210 0.04070 0.42080 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.75280 10.71980 0.03300 0.30784 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.23340 10.18590 0.04750 0.46633 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.03830 9.99570 0.04260 0.42618 野村泰國基金 39.96000 39.71000 0.25000 0.62956 野村高科技基金 8.33000 8.26000 0.07000 0.84746 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.79660 9.73340 0.06320 0.64931 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.80150 9.75020 0.05130 0.52614 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.12560 10.08030 0.04530 0.44939 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.17280 9.10980 0.06300 0.69156 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.13120 9.07270 0.05850 0.64479 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.97790 8.93480 0.04310 0.48238 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.40500 11.34530 0.05970 0.52621 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.77560 12.72020 0.05540 0.43553 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.34420 10.27310 0.07110 0.69210 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.30420 10.23830 0.06590 0.64366 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.38940 10.33900 0.05040 0.48747 野村貨幣市場基金 16.28640 16.28620 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.92000 14.78000 0.14000 0.94723 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.90860 9.91080 -0.00220 -0.02220 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.75150 9.74070 0.01080 0.11087 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.80320 9.79750 0.00570 0.05818 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.74860 9.76220 -0.01360 -0.13931 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.70240 9.70250 -0.00010 -0.00103 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.68670 9.69000 -0.00330 -0.03406 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.82720 9.84090 -0.01370 -0.13921 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.76420 9.76430 -0.00010 -0.00102 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.86690 9.87040 -0.00350 -0.03546 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.42930 9.46120 -0.03190 -0.33717 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.36860 9.38720 -0.01860 -0.19814 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.32860 9.34940 -0.02080 -0.22247 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.49540 9.52760 -0.03220 -0.33797 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.42280 9.44150 -0.01870 -0.19806 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.38280 9.40380 -0.02100 -0.22331 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.82530 9.82690 -0.00160 -0.01628 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.63240 7.63420 -0.00180 -0.02358 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.44420 11.44690 -0.00270 -0.02359 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.23000 7.34000 -0.11000 -1.49864 野村精選貨幣市場基金 12.08840 12.08830 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.02000 10.86000 0.16000 1.47330 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.19000 10.05000 0.14000 1.39303 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.80000 9.64000 0.16000 1.65975 野村歐洲高股息基金季配型 7.52000 7.41000 0.11000 1.48448 野村歐洲高股息基金累積型 10.69000 10.54000 0.15000 1.42315 野村積極成長基金 11.08000 11.02000 0.06000 0.54446 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.03000 7.98000 0.05000 0.62657 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.23000 29.03000 0.20000 0.68894 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.08180 10.07790 0.00390 0.03870 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.33790 8.34340 -0.00550 -0.06592 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.67840 7.67270 0.00570 0.07429 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.58850 7.58500 0.00350 0.04614 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.49920 11.50660 -0.00740 -0.06431 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.31600 10.30840 0.00760 0.07373 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.22830 10.22370 0.00460 0.04499 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.92000 9.79000 0.13000 1.32789 野村環球基金-人民幣計價 15.13000 14.94000 0.19000 1.27175 野村環球基金-美元計價 11.76000 11.59000 0.17000 1.46678 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.49000 16.27000 0.22000 1.35218 野村鴻利基金 20.00000 19.88000 0.12000 0.60362 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87020 16.87010 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.95000 16.84000 0.11000 0.65321 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.59000 12.51000 0.08000 0.63949 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.80000 13.74000 0.06000 0.43668 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.94010 9.94450 -0.00440 -0.04425 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.03580 13.04190 -0.00610 -0.04677 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.90660 9.90490 0.00170 0.01716 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.74290 9.74900 -0.00610 -0.06257 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.47030 9.48670 -0.01640 -0.17287 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.49530 9.51030 -0.01500 -0.15772 凱基台商天下基金 11.59000 11.47000 0.12000 1.04621 凱基台灣精五門基金 17.67000 17.53000 0.14000 0.79863 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.36200 38.39470 -0.03270 -0.08517 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.00890 38.13240 -0.12350 -0.32387 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.70890 40.78670 -0.07780 -0.19075 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.42000 9.35000 0.07000 0.74866 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.28960 10.21320 0.07640 0.74805 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.63000 12.53000 0.10000 0.79808 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.28300 11.19920 0.08380 0.74827 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55720 11.55700 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.51000 23.36000 0.15000 0.64212 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.95000 19.49000 0.46000 2.36018 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.28690 18.82630 0.46060 2.44658 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.13000 16.15000 -0.02000 -0.12384 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.37560 15.38340 -0.00780 -0.05070 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.15000 7.10000 0.05000 0.70423 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.58000 11.46000 0.12000 1.04712 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.15050 11.05020 0.10030 0.90768 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.70000 10.61000 0.09000 0.84826 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.42070 11.28200 0.13870 1.22939 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.73000 11.60000 0.13000 1.12069 凱基護城河基金-台幣計價A 12.32000 12.20000 0.12000 0.98361 凱基護城河基金-美元計價B 12.04020 11.91720 0.12300 1.03212 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.90000 15.23000 -0.33000 -2.16678 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.99000 26.84000 1.15000 4.28465 富邦NASDAQ-100基金 28.16000 27.57000 0.59000 2.14001 富邦上証180基金 26.07000 26.15000 -0.08000 -0.30593 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16720 0.16640 0.00080 0.48077 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.17000 5.14000 0.03000 0.58366 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.06000 7.95000 0.11000 1.38365 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.12000 32.03000 -0.91000 -2.84109 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.82460 10.79480 0.02980 0.27606 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.97380 9.94600 0.02780 0.27951 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.54000 9.52500 0.01500 0.15748 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.37290 9.34710 0.02580 0.27602 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.56460 8.54070 0.02390 0.27984 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.19850 8.18560 0.01290 0.15759 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.41570 20.43940 -0.02370 -0.11595 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.43850 11.43540 0.00310 0.02711 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.36830 10.37900 -0.01070 -0.10309 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.69620 12.70220 -0.00600 -0.04724 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.86330 1.86210 0.00120 0.06444 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.09540 9.09970 -0.00430 -0.04725 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.38200 1.38120 0.00080 0.05792 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76660 11.76540 0.00120 0.01020 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70560 1.70530 0.00030 0.01759 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07520 10.07420 0.00100 0.00993 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.47910 1.47880 0.00030 0.02029 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.93070 9.95290 -0.02220 -0.22305 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.90480 9.91500 -0.01020 -0.10287 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.05000 15.19000 -0.14000 -0.92166 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.12000 20.71000 0.41000 1.97972 富邦日本東証基金 21.18000 21.00000 0.18000 0.85714 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.21000 43.43000 -0.22000 -0.50656 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.19000 42.34000 -0.15000 -0.35427 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.78000 46.75000 0.03000 0.06417 富邦台灣心基金 18.94000 18.82000 0.12000 0.63762 富邦台灣釆吉50基金 43.90000 43.93000 -0.03000 -0.06829 富邦台灣科技指數基金 48.73000 48.48000 0.25000 0.51568 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.85570 39.88620 -0.03050 -0.07647 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.23700 41.22170 0.01530 0.03712 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28780 0.28780 0.00000 0.00000 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54420 2.54250 0.00170 0.06686 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33750 0.33760 -0.00010 -0.02962 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45530 10.45710 -0.00180 -0.01721 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19790 2.19640 0.00150 0.06829 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32200 0.32210 -0.00010 -0.03105 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.97390 8.97540 -0.00150 -0.01671 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.29000 21.98000 0.31000 1.41037 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.95000 15.14000 -0.19000 -1.25495 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.65000 27.05000 0.60000 2.21811 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65790 15.65770 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.81870 39.84970 -0.03100 -0.07779 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.81020 38.84190 -0.03170 -0.08161 富邦長紅基金 53.66000 53.33000 0.33000 0.61879 富邦科技基金 20.57000 20.24000 0.33000 1.63043 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.60880 40.68500 -0.07620 -0.18729 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.54010 38.67410 -0.13400 -0.34649 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.10290 39.20910 -0.10620 -0.27086 富邦恒生國企ETF基金 19.91000 19.91000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.38000 14.26000 0.12000 0.84151 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.84000 26.23000 -0.39000 -1.48685 富邦高成長基金 20.60000 20.50000 0.10000 0.48780 富邦基金A類型 11.60000 11.53000 0.07000 0.60711 富邦基金I類型 11.60000 11.53000 0.07000 0.60711 富邦深証100基金 8.02000 8.03000 -0.01000 -0.12453 富邦富時歐洲ETF基金 19.15000 19.02000 0.13000 0.68349 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40280 0.40280 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.96620 11.96190 0.00430 0.03595 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.15550 9.15220 0.00330 0.03606 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29490 0.29490 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.47770 8.47460 0.00310 0.03658 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.41720 9.40660 0.01060 0.11269 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.95950 9.95080 0.00870 0.08743 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.14380 9.13350 0.01030 0.11277 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.66410 9.65570 0.00840 0.08700 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.29000 17.26000 0.03000 0.17381 富邦精準基金 39.60000 39.42000 0.18000 0.45662 富邦精銳中小基金 9.56000 9.39000 0.17000 1.81044 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.48000 15.39000 0.09000 0.58480 富邦臺灣公司治理100基金 20.16000 20.17000 -0.01000 -0.04958 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.72000 12.80000 -0.08000 -0.62500 富邦標普美國特別股ETF基金 19.03000 19.08000 -0.05000 -0.26205 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.94980 9.89990 0.04990 0.50405 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.63430 9.59470 0.03960 0.41273 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.78430 9.75080 0.03350 0.34356 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.61880 9.57050 0.04830 0.50468 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.27210 9.23400 0.03810 0.41261 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.40060 9.36840 0.03220 0.34371 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.68920 9.65600 0.03320 0.34383 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.59610 9.56640 0.02970 0.31046 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.60280 9.57490 0.02790 0.29139 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.68860 9.65540 0.03320 0.34385 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.59610 9.56640 0.02970 0.31046 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.60250 9.57470 0.02780 0.29035 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.24380 8.24480 -0.00100 -0.01213 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.72940 8.73310 -0.00370 -0.04237 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.46850 8.47370 -0.00520 -0.06137 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.36920 9.37040 -0.00120 -0.01281 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.34330 9.34730 -0.00400 -0.04279 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.07200 9.07770 -0.00570 -0.06279 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.15530 9.16040 -0.00510 -0.05567 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.11940 8.12620 -0.00680 -0.08368 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.11740 9.12780 -0.01040 -0.11394 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.61630 8.62760 -0.01130 -0.13098 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.27220 10.28080 -0.00860 -0.08365 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.01360 10.02510 -0.01150 -0.11471 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54350 9.55620 -0.01270 -0.13290 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.75590 8.76710 -0.01120 -0.12775 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.39550 9.40750 -0.01200 -0.12756 富達卓越領航全球組合基金 14.27000 14.14000 0.13000 0.91938 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.33590 8.34540 -0.00950 -0.11384 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 8.99550 9.00850 -0.01300 -0.14431 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.69280 8.70700 -0.01420 -0.16309 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.62700 9.63800 -0.01100 -0.11413 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.56290 9.57670 -0.01380 -0.14410 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.27980 9.29500 -0.01520 -0.16353 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.78000 8.79370 -0.01370 -0.15579 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.36930 9.38390 -0.01460 -0.15559 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.48000 8.44000 0.04000 0.47393 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.00000 8.95000 0.05000 0.55866 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.66000 6.63000 0.03000 0.45249 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.54000 7.52000 0.02000 0.26596 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.38000 7.37000 0.01000 0.13569 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.60290 9.60000 0.00290 0.03021 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.04380 9.04530 -0.00150 -0.01658 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.64130 8.64560 -0.00430 -0.04974 富蘭克林華美中華基金 10.55000 10.44000 0.11000 1.05364 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.97000 17.78000 0.19000 1.06862 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.19000 18.16000 0.03000 0.16520 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.28000 10.14000 0.14000 1.38067 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.00000 9.87000 0.13000 1.31712 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.63930 7.64580 -0.00650 -0.08501 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.70100 8.70480 -0.00380 -0.04365 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.46330 9.46750 -0.00420 -0.04436 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.01270 9.02030 -0.00760 -0.08425 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.89920 10.89080 0.00840 0.07713 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.48730 8.48070 0.00660 0.07782 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82630 8.81940 0.00690 0.07824 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.06490 13.05260 0.01230 0.09423 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.99340 9.98400 0.00940 0.09415 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.93630 9.93010 0.00620 0.06244 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.42850 7.42380 0.00470 0.06331 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.81930 8.81380 0.00550 0.06240 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.50420 10.50160 0.00260 0.02476 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.33400 7.33220 0.00180 0.02455 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.72460 8.72240 0.00220 0.02522 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.21760 10.20810 0.00950 0.09306 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.46800 7.46100 0.00700 0.09382 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.92730 7.93060 -0.00330 -0.04161 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.92970 8.93050 -0.00080 -0.00896 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.74740 9.74830 -0.00090 -0.00923 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.31160 12.31660 -0.00500 -0.04060 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.16000 8.13000 0.03000 0.36900 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.27000 8.21000 0.06000 0.73082 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.02000 10.93000 0.09000 0.82342 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.27000 8.23000 0.04000 0.48603 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.30430 12.24030 0.06400 0.52286 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.42000 9.34000 0.08000 0.85653 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.18000 9.10000 0.08000 0.87912 富蘭克林華美第一富基金 33.62000 33.29000 0.33000 0.99129 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31640 10.31630 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.99000 13.85000 0.14000 1.01083 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.87000 12.75000 0.12000 0.94118 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.95000 14.82000 0.13000 0.87719 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.81840 6.80270 0.01570 0.23079 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.88650 9.84200 0.04450 0.45214 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.18840 9.19700 -0.00860 -0.09351 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.68720 10.69720 -0.01000 -0.09348 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.53860 6.54930 -0.01070 -0.16338 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.62290 8.63400 -0.01110 -0.12856 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.80070 9.81340 -0.01270 -0.12941 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.16920 10.18580 -0.01660 -0.16297 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 58.79000 58.96000 -0.17000 -0.28833 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.49000 60.55000 -0.06000 -0.09909 復華1至5年期高收益債券基金 20.06000 20.06000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 復華人民幣貨幣市場基金 11.71060 11.70960 0.00100 0.00854 復華人生目標基金 35.08580 34.85960 0.22620 0.64889 復華大中華中小策略基金 7.98000 7.91000 0.07000 0.88496 復華中小精選基金 59.70000 59.16000 0.54000 0.91278 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.02500 51.09470 -0.06970 -0.13641 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.11000 8.02000 0.09000 1.12219 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.16000 7.09000 0.07000 0.98731 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 復華六年到期新興市場債券基金 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 復華台灣智能基金 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 復華全方位基金 25.46000 25.32000 0.14000 0.55292 復華全球大趨勢基金-美元 11.77000 11.64000 0.13000 1.11684 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.49000 18.30000 0.19000 1.03825 復華全球平衡基金-美元 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183 復華全球平衡基金-新臺幣 18.74000 18.60000 0.14000 0.75269 復華全球物聯網科技基金-美元 13.85000 13.62000 0.23000 1.68869 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.32000 13.11000 0.21000 1.60183 復華全球原物料基金 8.23000 8.14000 0.09000 1.10565 復華全球消費基金-新臺幣 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.41340 11.41480 -0.00140 -0.01226 復華全球債券基金 13.16270 13.16740 -0.00470 -0.03569 復華全球債券組合基金 14.45000 14.46000 -0.01000 -0.06916 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.69000 13.60000 0.09000 0.66176 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762 復華全球戰略配置強基金-美元 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 復華有利貨幣市場基金 13.45140 13.45120 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 復華亞太成長基金 12.08000 11.89000 0.19000 1.59798 復華亞太神龍科技基金-美元 7.92000 7.77000 0.15000 1.93050 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.39000 8.24000 0.15000 1.82039 復華東協世紀基金 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189 復華南非幣長期收益基金A 13.20000 13.26000 -0.06000 -0.45249 復華南非幣長期收益基金B 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360 復華南非幣短期收益基金A 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210 復華南非幣短期收益基金B 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 復華美國新星基金-美元 11.09000 10.82000 0.27000 2.49538 復華美國新星基金-新臺幣 11.22000 10.96000 0.26000 2.37226 復華恒生基金 19.93000 19.94000 -0.01000 -0.05015 復華恒生單日反向一倍基金 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066 復華恒生單日正向二倍基金 27.32000 27.62000 -0.30000 -1.08617 復華神盾基金 22.64260 22.46500 0.17760 0.79056 復華高成長基金 58.83000 58.68000 0.15000 0.25562 復華高益策略組合基金 12.87000 12.88000 -0.01000 -0.07764 復華貨幣市場基金 14.41300 14.41280 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.36000 18.29000 0.07000 0.38272 復華富時台灣高股息低波動基金 49.08000 49.37000 -0.29000 -0.58740 復華復華基金 18.35000 18.30000 0.05000 0.27322 復華華人世紀基金 14.65000 14.57000 0.08000 0.54907 復華傳家二號基金 27.77290 27.64100 0.13190 0.47719 復華傳家基金 19.47570 19.28960 0.18610 0.96477 復華奧林匹克全球組合基金 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.36000 13.29000 0.07000 0.52671 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.09000 9.04000 0.05000 0.55310 復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 復華新興人民幣債券基金A 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 復華新興市場10年期以上債券基金 18.38000 18.45000 -0.07000 -0.37940 復華新興市場企業債券ETF基金 59.30000 59.53000 -0.23000 -0.38636 復華新興市場高收益債券基金A 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 復華新興市場高收益債券基金B 5.26000 5.28000 -0.02000 -0.37879 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.76000 11.79000 -0.03000 -0.25445 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 復華滬深300 A股基金 19.08000 19.13000 -0.05000 -0.26137 復華數位經濟基金 43.94000 43.40000 0.54000 1.24424 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.61600 9.62920 -0.01320 -0.13708 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.41710 9.43150 -0.01440 -0.15268 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.76870 9.78210 -0.01340 -0.13698 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.53310 9.54770 -0.01460 -0.15292 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.43000 9.44260 -0.01260 -0.13344 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.94060 9.95900 -0.01840 -0.18476 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.45270 9.46010 -0.00740 -0.07822 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.96570 9.97880 -0.01310 -0.13128 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.45220 9.45970 -0.00750 -0.07928 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.96730 9.98040 -0.01310 -0.13126 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.82500 9.82180 0.00320 0.03258 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.79490 9.80560 -0.01070 -0.10912 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.82050 9.83630 -0.01580 -0.16063 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.78960 9.78670 0.00290 0.02963 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.76110 10.73450 0.02660 0.24780 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.73350 9.74470 -0.01120 -0.11493 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.78950 9.78660 0.00290 0.02963 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.76110 10.73450 0.02660 0.24780 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.73400 9.74520 -0.01120 -0.11493 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.79350 9.80990 -0.01640 -0.16718 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.05560 9.06220 -0.00660 -0.07283 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.07340 8.07580 -0.00240 -0.02972 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.05860 8.06510 -0.00650 -0.08059 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.42070 11.42910 -0.00840 -0.07350 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.20350 10.20650 -0.00300 -0.02939 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.30210 10.31040 -0.00830 -0.08050 景順主流基金 14.92000 14.64000 0.28000 1.91257 景順台灣科技基金 25.84000 25.30000 0.54000 2.13439 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 景順全球科技基金 20.16000 19.73000 0.43000 2.17942 景順全球康健基金 19.05000 18.94000 0.11000 0.58078 景順貨幣市場基金 15.95180 15.95170 0.00010 0.00063 景順潛力基金 27.37000 26.87000 0.50000 1.86081 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.13000 12.86000 0.27000 2.09953 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.29000 12.04000 0.25000 2.07641 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.27000 10.16000 0.11000 1.08268 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.44000 10.33000 0.11000 1.06486 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.54000 10.43000 0.11000 1.05465 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.73000 10.62000 0.11000 1.03578 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.52550 8.51520 0.01030 0.12096 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.76010 7.77410 -0.01400 -0.18009 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.02930 11.01620 0.01310 0.11892 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.01900 10.03700 -0.01800 -0.17934 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.07000 7.04000 0.03000 0.42614 華南永昌中國A股基金(美元) 6.71000 6.69000 0.02000 0.29895 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.28400 9.28360 0.00040 0.00431 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.48630 9.49080 -0.00450 -0.04741 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.64010 9.63970 0.00040 0.00415 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.85290 9.85760 -0.00470 -0.04768 華南永昌永昌基金 16.86000 16.58000 0.28000 1.68878 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.03600 14.04320 -0.00720 -0.05127 華南永昌全球神農水資源基金 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.76000 8.62000 0.14000 1.62413 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.04000 8.90000 0.14000 1.57303 華南永昌全球精品基金 14.75000 14.66000 0.09000 0.61392 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.89000 9.80000 0.09000 0.91837 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.89000 9.80000 0.09000 0.91837 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.03000 11.92000 0.11000 0.92282 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.95000 11.84000 0.11000 0.92905 華南永昌物聯網精選基金 10.19000 10.04000 0.15000 1.49402 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22550 16.22530 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.97870 21.82600 0.15270 0.69962 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95120 11.95100 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17210 10.16520 0.00690 0.06788 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 9.98110 9.98750 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11.00270 11.00420 -0.00150 -0.01363 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.95920 9.96060 -0.00140 -0.01406 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.73310 9.73420 -0.00110 -0.01130 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.72310 8.72410 -0.00100 -0.01146 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.91810 9.91410 0.00400 0.04035 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.91610 8.91160 0.00450 0.05050 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.54000 9.44000 0.10000 1.05932 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.17000 8.09000 0.08000 0.98888 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.75000 8.66000 0.09000 1.03926 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.47360 2.47270 0.00090 0.03640 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01950 2.01880 0.00070 0.03467 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.46510 11.45670 0.00840 0.07332 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.19160 9.18480 0.00680 0.07404 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35570 0.35540 0.00030 0.08441 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29030 0.28990 0.00040 0.13798 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.09000 3.07000 0.02000 0.65147 匯豐中國動力基金(台幣) 13.76000 13.64000 0.12000 0.87977 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.44000 0.01000 2.27273 匯豐台灣精典基金 21.94000 21.92000 0.02000 0.09124 匯豐全球趨勢組合基金 11.74000 11.58000 0.16000 1.38169 匯豐全球關鍵資源基金 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-1.01490 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93250 8.98700 -0.05450 -0.60643 匯豐龍鳳基金-A類型 47.19000 47.16000 0.03000 0.06361 匯豐龍鳳基金-I類型 47.19000 47.16000 0.03000 0.06361 匯豐龍騰電子基金 31.65000 31.35000 0.30000 0.95694 匯豐雙高收益債券組合基金 11.90450 11.91300 -0.00850 -0.07135 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.52000 16.20000 0.32000 1.97531 新光中國成長基金(人民幣) 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587 新光中國成長基金(美元) 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733 新光中國成長基金(新臺幣) 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.44460 10.43200 0.01260 0.12078 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.50320 9.49970 0.00350 0.03684 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.82140 9.82700 -0.00560 -0.05699 新光台灣富貴基金 20.69000 20.58000 0.11000 0.53450 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006 新光全球生技醫療基金(美元) 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 新光全球債券基金(A累積)美元 9.92990 9.92780 0.00210 0.02115 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.72320 9.73030 -0.00710 -0.07297 新光全球債券基金(B配息)美元 9.51150 9.50930 0.00220 0.02314 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.30100 9.30790 -0.00690 -0.07413 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.57000 8.48000 0.09000 1.06132 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.79000 9.69000 0.10000 1.03199 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.12000 9.01000 0.11000 1.22087 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.10000 9.00000 0.10000 1.11111 新光吉星貨幣市場基金 15.46040 15.46020 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.08000 9.00000 0.08000 0.88889 新光多重資產基金(A累積)美元 8.21000 8.13000 0.08000 0.98401 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.59000 8.53000 0.06000 0.70340 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.47000 8.40000 0.07000 0.83333 新光亞洲精選基金-美金 20.64000 20.51000 0.13000 0.63384 新光亞洲精選基金-新台幣 20.95000 20.85000 0.10000 0.47962 新光兩岸優勢基金 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 新光店頭基金 21.33000 20.90000 0.43000 2.05742 新光南非幣保本基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 新光特選內需收益ETF基金 19.68000 19.81000 -0.13000 -0.65623 新光創新科技基金 13.11000 12.97000 0.14000 1.07941 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.73070 9.71720 0.01350 0.13893 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.93500 9.93540 -0.00040 -0.00403 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.55120 9.55630 -0.00510 -0.05337 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.11260 9.10030 0.01230 0.13516 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.31070 9.31110 -0.00040 -0.00430 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.94690 8.95180 -0.00490 -0.05474 新光澳幣八年期保本基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 新光澳幣十年期保本基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 新光澳幣保本基金 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.97500 9.96750 0.00750 0.07524 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.42270 9.41550 0.00720 0.07647 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.37900 9.37580 0.00320 0.03413 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.83670 9.83340 0.00330 0.03356 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.80120 9.79530 0.00590 0.06023 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.34160 9.33600 0.00560 0.05998 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.31460 9.31340 0.00120 0.01288 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.76910 9.76800 0.00110 0.01126 瑞銀全球創新趨勢基金 6.72000 6.63000 0.09000 1.35747 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.92000 8.85000 0.07000 0.79096 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.61340 9.61240 0.00100 0.01040 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.02060 9.01980 0.00080 0.00887 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.48540 9.48560 -0.00020 -0.00211 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 8.97650 8.97670 -0.00020 -0.00223 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.05020 9.05380 -0.00360 -0.03976 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.61680 9.62000 -0.00320 -0.03326 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.46240 13.46690 -0.00450 -0.03342 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.14190 8.14470 -0.00280 -0.03438 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.18120 36.12160 0.05960 0.16500 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.78310 38.86020 -0.07710 -0.19840 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.91210 36.91470 -0.00260 -0.00704 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.64100 39.64950 -0.00850 -0.02144 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.10950 39.18440 -0.07490 -0.19115 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.31570 38.26260 0.05310 0.13878 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.98480 9.98560 -0.00080 -0.00801 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28310 11.28000 0.00310 0.02748 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97280 9.96870 0.00410 0.04113 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.71170 10.61530 0.09640 0.90812 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.94500 7.86810 0.07690 0.97736 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.23000 8.16000 0.07000 0.85784 群益大印度基金-人民幣 12.62170 12.41900 0.20270 1.63218 群益大印度基金-美元 11.77960 11.60050 0.17910 1.54390 群益大印度基金-新臺幣 11.19000 11.02000 0.17000 1.54265 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.38800 11.18060 0.20740 1.85500 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.89800 10.69210 0.20590 1.92572 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.25000 10.06000 0.19000 1.88867 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.42140 10.23160 0.18980 1.85504 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.10050 8.92860 0.17190 1.92527 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.58000 8.42000 0.16000 1.90024 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.13880 8.97230 0.16650 1.85571 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.01250 7.86110 0.15140 1.92594 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.48000 8.32000 0.16000 1.92308 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.70340 8.54490 0.15850 1.85491 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.88630 7.73730 0.14900 1.92574 群益中小型股基金 36.96000 36.61000 0.35000 0.95602 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.40810 9.39420 0.01390 0.14796 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.66750 8.64880 0.01870 0.21621 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.14120 8.12780 0.01340 0.16487 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.20570 8.19360 0.01210 0.14768 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.55910 7.54280 0.01630 0.21610 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.10100 7.08930 0.01170 0.16504 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.79800 9.79540 0.00260 0.02654 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.77780 10.77500 0.00280 0.02599 群益中國高收益債券基金-美元 10.38290 10.37930 0.00360 0.03468 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.58560 9.58290 0.00270 0.02818 群益中國新機會基金N-人民幣 7.32290 7.27680 0.04610 0.63352 群益中國新機會基金N-美元 6.67260 6.62600 0.04660 0.70329 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.14000 7.09000 0.05000 0.70522 群益中國新機會基金-人民幣 6.49430 6.45340 0.04090 0.63377 群益中國新機會基金-美元 7.13460 7.08480 0.04980 0.70291 群益中國新機會基金-新臺幣 6.82000 6.77000 0.05000 0.73855 群益平衡王基金 18.28060 18.15050 0.13010 0.71678 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.14000 8.13000 0.01000 0.12300 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.86000 5.85000 0.01000 0.17094 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.96360 10.93910 0.02450 0.22397 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.38470 10.35430 0.03040 0.29360 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.70970 9.68800 0.02170 0.22399 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.19640 9.16950 0.02690 0.29336 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.77800 9.79390 -0.01590 -0.16235 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.55400 9.57170 -0.01770 -0.18492 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.00770 9.02240 -0.01470 -0.16293 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.92280 8.93940 -0.01660 -0.18569 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.83460 9.85070 -0.01610 -0.16344 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.85370 9.87190 -0.01820 -0.18436 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.16630 9.18130 -0.01500 -0.16338 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.54690 9.56460 -0.01770 -0.18506 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.96390 9.98720 -0.02330 -0.23330 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.11680 7.13340 -0.01660 -0.23271 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.05570 10.04950 0.00620 0.06169 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.91720 9.91350 0.00370 0.03732 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.05080 10.05050 0.00030 0.00298 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.76560 9.75960 0.00600 0.06148 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.67160 9.66800 0.00360 0.03724 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.80200 9.80170 0.00030 0.00306 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05570 10.04960 0.00610 0.06070 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.91710 9.91350 0.00360 0.03631 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.05100 10.05070 0.00030 0.00298 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.76560 9.75960 0.00600 0.06148 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.67150 9.66790 0.00360 0.03724 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.80200 9.80170 0.00030 0.00306 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.32450 9.23030 0.09420 1.02055 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.87000 10.76000 0.11000 1.02230 群益全球關鍵生技基金-美元 15.25740 15.10310 0.15430 1.02164 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.07000 14.93000 0.14000 0.93771 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.80000 10.89000 -0.09000 -0.82645 群益印度中小基金N-人民幣 10.40380 10.23140 0.17240 1.68501 群益印度中小基金N-美元 8.66670 8.53060 0.13610 1.59543 群益印度中小基金N-新臺幣 8.20000 8.07000 0.13000 1.61090 群益印度中小基金-人民幣 14.08440 13.85110 0.23330 1.68434 群益印度中小基金-美元 12.39580 12.20120 0.19460 1.59493 群益印度中小基金-新臺幣 14.35000 14.13000 0.22000 1.55697 群益多利策略組合基金 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.62000 14.59000 0.03000 0.20562 群益安家基金 22.73160 22.54180 0.18980 0.84199 群益安穩貨幣市場基金 16.10380 16.10360 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.48000 21.16000 0.32000 1.51229 群益亞太中小基金 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740 群益亞太新趨勢平衡基金 14.91000 14.82000 0.09000 0.60729 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.56800 9.57230 -0.00430 -0.04492 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.26970 7.27300 -0.00330 -0.04537 群益店頭市場基金 81.65000 80.52000 1.13000 1.40338 群益東方盛世基金 8.10000 8.07000 0.03000 0.37175 群益東協成長基金-人民幣 12.60550 12.52630 0.07920 0.63227 群益東協成長基金-美元 10.97980 10.90320 0.07660 0.70255 群益東協成長基金-新臺幣 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.76110 10.69080 0.07030 0.65757 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.16820 10.10240 0.06580 0.65133 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.64870 9.58920 0.05950 0.62049 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.25530 9.19480 0.06050 0.65798 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.74820 8.69160 0.05660 0.65120 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.29940 8.24820 0.05120 0.62074 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.05740 8.99810 0.05930 0.65903 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.90390 8.84630 0.05760 0.65112 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.27160 9.21440 0.05720 0.62077 群益長安基金 24.67000 24.45000 0.22000 0.89980 群益美國新創亮點基金N-美元 9.26200 9.09730 0.16470 1.81043 群益美國新創亮點基金-美元 14.01100 13.76180 0.24920 1.81081 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.55000 13.31000 0.24000 1.80316 群益真善美基金 15.44440 15.35840 0.08600 0.55995 群益馬拉松基金 107.21000 107.40000 -0.19000 -0.17691 群益馬拉松基金I類型 107.43000 107.62000 -0.19000 -0.17655 群益深証中小板基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 群益創新科技基金 28.65000 28.23000 0.42000 1.48778 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.54920 8.48750 0.06170 0.72695 群益華夏盛世基金N-美元 7.80780 7.74610 0.06170 0.79653 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.14000 8.08000 0.06000 0.74257 群益華夏盛世基金-人民幣 9.31000 9.24280 0.06720 0.72705 群益華夏盛世基金-美元 8.60920 8.54110 0.06810 0.79732 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.21000 14.11000 0.10000 0.70872 群益奧斯卡基金 24.52000 24.08000 0.44000 1.82724 群益新興金鑽基金-美元 10.71470 10.68490 0.02980 0.27890 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225 群益葛萊美基金 20.91000 20.48000 0.43000 2.09961 群益道瓊美國地產ETF基金 19.84000 19.79000 0.05000 0.25265 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.19000 11.26000 -0.07000 -0.62167 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.49230 11.45010 0.04220 0.36856 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.80850 10.76970 0.03880 0.36027 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.76610 10.72780 0.03830 0.35702 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.19040 8.16040 0.03000 0.36763 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.59450 8.56370 0.03080 0.35966 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.91000 7.88000 0.03000 0.38071 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.22510 8.19580 0.02930 0.35750 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.69430 9.65950 0.03480 0.36027 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.50710 9.47300 0.03410 0.35997 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.32000 25.23000 0.09000 0.35672 德信中國精選成長基金 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 德信台灣主流中小基金 16.45000 16.14000 0.31000 1.92069 德信新興股票組合基金 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 德信萬保貨幣市場基金 11.94640 11.94620 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.75580 10.76250 -0.00670 -0.06225 德信數位時代基金 25.38000 25.26000 0.12000 0.47506 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.86430 9.87310 -0.00880 -0.08913 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.80640 9.81790 -0.01150 -0.11713 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67530 11.67510 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.46000 13.30000 0.16000 1.20301 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.29000 17.08000 0.21000 1.22951 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.32890 10.33050 -0.00160 -0.01549 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.99330 14.99410 -0.00080 -0.00534 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.98120 7.99300 -0.01180 -0.14763 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.75080 10.76110 -0.01030 -0.09572 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.21810 11.22880 -0.01070 -0.09529 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.98950 13.00860 -0.01910 -0.14683 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.12000 15.94000 0.18000 1.12923 摩根中小基金 19.14000 18.84000 0.30000 1.59236 摩根中國A股基金 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 摩根中國A股基金(美元) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 摩根中國亮點基金 11.58000 11.44000 0.14000 1.22378 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.29450 10.27460 0.01990 0.19368 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.45680 11.43450 0.02230 0.19502 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.73020 8.70990 0.02030 0.23307 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.67370 11.65110 0.02260 0.19397 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.49890 13.47270 0.02620 0.19447 摩根台灣金磚基金-累積型 17.00000 16.87000 0.13000 0.77060 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.00000 16.87000 0.13000 0.77060 摩根台灣增長基金 44.78000 44.68000 0.10000 0.22381 摩根平衡基金 26.24000 26.27000 -0.03000 -0.11420 摩根全球α基金 17.79000 17.60000 0.19000 1.07955 摩根全球平衡基金 14.56090 14.54030 0.02060 0.14168 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.32530 9.28880 0.03650 0.39295 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.34010 10.29850 0.04160 0.40394 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.73810 9.69860 0.03950 0.40728 摩根多元入息成長基金-累積型 11.08030 11.03680 0.04350 0.39414 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.77040 9.73080 0.03960 0.40696 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.17460 10.09580 0.07880 0.78052 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.14590 13.04400 0.10190 0.78120 摩根亞洲基金 53.24000 52.40000 0.84000 1.60305 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.19140 8.18240 0.00900 0.10999 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.57590 9.56190 0.01400 0.14641 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.46560 8.45430 0.01130 0.13366 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.03710 12.02370 0.01340 0.11145 摩根東方內需機會基金 16.87000 16.61000 0.26000 1.56532 摩根東方科技基金 29.33000 29.14000 0.19000 0.65202 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.37000 9.25000 0.12000 1.29730 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.67000 9.55000 0.12000 1.25654 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.12000 9.00000 0.12000 1.33333 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.10000 10.96000 0.14000 1.27737 摩根金龍收成基金 18.93000 18.66000 0.27000 1.44695 摩根第一貨幣市場基金 15.09290 15.09270 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 12.83000 12.93000 -0.10000 -0.77340 摩根新金磚五國基金 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 摩根新絲路基金 8.93000 8.87000 0.06000 0.67644 摩根新興35基金 12.26000 12.17000 0.09000 0.73952 摩根新興日本基金 22.38000 22.48000 -0.10000 -0.44484 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 6.95900 6.97190 -0.01290 -0.18503 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.15790 9.17430 -0.01640 -0.17876 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.91520 8.93070 -0.01550 -0.17356 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.21090 10.23020 -0.01930 -0.18866 摩根新興科技基金 45.35000 44.62000 0.73000 1.63604 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.11810 8.12730 -0.00920 -0.11320 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.38050 10.39220 -0.01170 -0.11258 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.24020 8.24500 -0.00480 -0.05822 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.94480 8.94480 0.00000 0.00000 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.40960 8.41060 -0.00100 -0.01189 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.54950 9.55510 -0.00560 -0.05861 摩根龍揚基金 28.26000 27.85000 0.41000 1.47217 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.59000 10.50000 0.09000 0.85714 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719 摩根環球股票收益基金-累積型 11.08000 10.99000 0.09000 0.81893 摩根總收益組合基金-月配息型 9.15120 9.14550 0.00570 0.06233 摩根總收益組合基金-累積型 11.11770 11.11080 0.00690 0.06210 聯邦中國龍基金 21.37000 21.07000 0.30000 1.42383 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.56270 11.58030 -0.01760 -0.15198 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.78020 10.79680 -0.01660 -0.15375 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.79700 9.81550 -0.01850 -0.18848 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.89700 9.91200 -0.01500 -0.15133 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.28050 9.29480 -0.01430 -0.15385 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42850 8.44440 -0.01590 -0.18829 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.82070 9.76860 0.05210 0.53334 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.89390 9.84650 0.04740 0.48139 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.37220 9.32660 0.04560 0.48892 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.53110 9.48970 0.04140 0.43626 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.07270 9.02860 0.04410 0.48845 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.22570 9.18560 0.04010 0.43655 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.90920 10.87390 0.03530 0.32463 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.66980 10.63720 0.03260 0.30647 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.89210 9.86660 0.02550 0.25845 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.27050 10.23720 0.03330 0.32528 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.02950 9.99890 0.03060 0.30603 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.30120 9.27720 0.02400 0.25870 聯邦金鑽平衡基金 20.44270 20.29320 0.14950 0.73670 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.82570 8.72350 0.10220 1.17155 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.12760 9.02660 0.10100 1.11892 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.80500 8.70300 0.10200 1.17201 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.11220 9.01140 0.10080 1.11858 聯邦貨幣市場基金 13.17790 13.17770 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 10.95000 10.82000 0.13000 1.20148 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87780 15.89430 -0.01650 -0.10381 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.58520 11.51420 0.07100 0.61663 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.13950 11.07400 0.06550 0.59148 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.66360 10.60090 0.06270 0.59146 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69690 11.71370 -0.01680 -0.14342 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.93380 10.95450 -0.02070 -0.18896 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30790 10.32270 -0.01480 -0.14337 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.43860 8.45460 -0.01600 -0.18925 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.55000 31.41000 0.14000 0.44572 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.41000 14.42000 -0.01000 -0.06935 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.19000 15.18000 0.01000 0.06588 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.58000 7.58000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.20000 14.13000 0.07000 0.49540 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.97000 10.86000 0.11000 1.01289 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.61000 13.48000 0.13000 0.96439 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.07000 13.94000 0.13000 0.93257 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.01000 13.88000 0.13000 0.93660 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.12000 9.03000 0.09000 0.99668 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.76000 14.63000 0.13000 0.88859 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.76000 9.66000 0.10000 1.03520 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.62000 19.46000 0.16000 0.82220 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.77000 17.63000 0.14000 0.79410 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.27000 12.17000 0.10000 0.82169 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.59000 14.47000 0.12000 0.82930 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.35000 15.22000 0.13000 0.85414 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.39000 14.28000 0.11000 0.77031 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.56000 9.48000 0.08000 0.84388 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.54000 14.42000 0.12000 0.83218 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.92000 12.82000 0.10000 0.78003 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.92000 12.82000 0.10000 0.78003 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.54000 13.43000 0.11000 0.81906 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.20000 18.20000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.01000 17.02000 -0.01000 -0.05875 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.83000 12.84000 -0.01000 -0.07788 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.75000 12.75000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.93000 13.93000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 聯博貨幣市場基金 15.00730 15.00720 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.23270 10.26520 -0.03250 -0.31660 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.28420 13.32250 -0.03830 -0.28748 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.27620 7.29930 -0.02310 -0.31647 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.62000 13.63000 -0.01000 -0.07337 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.66000 13.67000 -0.01000 -0.07315 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.96000 18.67000 0.29000 1.55329 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 瀚亞巴西基金 5.09000 5.23000 -0.14000 -2.67686 瀚亞外銷基金 37.18000 36.99000 0.19000 0.51365 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.73000 9.66000 0.07000 0.72464 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.35000 9.29000 0.06000 0.64586 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.99000 8.93000 0.06000 0.67189 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.10000 9.04000 0.06000 0.66372 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.43570 10.42400 0.01170 0.11224 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.08610 10.08820 -0.00210 -0.02082 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.92790 11.93340 -0.00550 -0.04609 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.91560 9.91200 0.00360 0.03632 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.18990 7.18170 0.00820 0.11418 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.70860 7.71020 -0.00160 -0.02075 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.82130 7.82490 -0.00360 -0.04601 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.85450 6.85210 0.00240 0.03503 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.50710 8.51100 -0.00390 -0.04582 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.84490 8.83480 0.01010 0.11432 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.01370 9.01560 -0.00190 -0.02107 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.86730 8.87140 -0.00410 -0.04622 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.44000 11.36000 0.08000 0.70423 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.70000 10.63000 0.07000 0.65851 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.98000 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-0.10604 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.95000 11.91000 0.04000 0.33585 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.22000 11.09000 0.13000 1.17223 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.98000 9.87000 0.11000 1.11449 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.08000 13.94000 0.14000 1.00430 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.81000 8.72000 0.09000 1.03211 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.49000 8.40000 0.09000 1.07143 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.53000 8.44000 0.09000 1.06635 瀚亞亞太基礎建設基金 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.55520 11.48340 0.07180 0.62525 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.90590 12.87560 0.03030 0.23533 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.49390 10.43700 0.05690 0.54518 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.29810 10.24620 0.05190 0.50653 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.42980 11.39330 0.03650 0.32036 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.78520 8.73080 0.05440 0.62308 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.33560 9.30940 0.02620 0.28144 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.63730 8.59050 0.04680 0.54479 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.46450 8.42190 0.04260 0.50582 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.79390 8.76700 0.02690 0.30683 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.99880 13.93150 0.06730 0.48308 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.47940 10.42110 0.05830 0.55944 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.21520 10.16070 0.05450 0.53638 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.10050 12.04240 0.05810 0.48246 瀚亞非洲基金-南非幣 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.03000 18.85000 0.18000 0.95491 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.57870 13.57850 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 24.35000 23.83000 0.52000 2.18212 瀚亞高科技基金 52.16000 51.61000 0.55000 1.06568 瀚亞理財通基金 25.13000 25.08000 0.05000 0.19936 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.83000 8.75000 0.08000 0.91429 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.49000 8.42000 0.07000 0.83135 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.68000 8.61000 0.07000 0.81301 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.78000 8.70000 0.08000 0.91954 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.53000 8.46000 0.07000 0.82742 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.57000 8.52000 0.05000 0.58685 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.91000 8.85000 0.06000 0.67797 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.68000 8.64000 0.04000 0.46296 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818 瀚亞菁華基金 20.16000 19.99000 0.17000 0.85043 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.14210 13.17790 -0.03580 -0.27167 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.10350 9.12840 -0.02490 -0.27278 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.12450 10.10280 0.02170 0.21479 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.18150 10.20430 -0.02280 -0.22344 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.88530 9.86650 0.01880 0.19054 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.35500 9.34210 0.01290 0.13808 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.56340 9.57920 -0.01580 -0.16494 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 7.92830 7.91140 0.01690 0.21362 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.53380 7.55060 -0.01680 -0.22250 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.37340 8.35760 0.01580 0.18905 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 7.81700 7.80630 0.01070 0.13707 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.43640 7.44860 -0.01220 -0.16379 瀚亞電通網基金 13.20000 13.01000 0.19000 1.46042 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.33650 13.33580 0.00070 0.00525 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.24710 10.24120 0.00590 0.05761 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.49360 9.49050 0.00310 0.03266 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.12210 11.12150 0.00060 0.00539 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.83000 10.72000 0.11000 1.02612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------