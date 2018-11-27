◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 元大滬深300正2 富邦科技 本盟 昶和 福壽 祥碩 台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦摩台 日馳 大統新創 天仁 瑞儀 宏洲 正道 富邦發達 國巨 本盟 宏亞 易華電 嘉裕 富邦金融 智寶 銘旺科 南染 長榮 東華 元大MSCI台灣 美律 健和興 新紡 立益 永豐臺灣加權 奇力新 旭隼 聚隆 佳和 富邦台50 華新科 元晶 昶和 昶和 富邦日本 嘉晶 遠雄來 大統新創 三洋紡 國泰日經225 星通 統領 正峰新 本盟 元大歐洲50 貿聯-KY 威宏-KY 錩泰 瑞利 元大日經225 康控-KY 泰昇-KY 程泰 樂士 元大韓國 立積 氣立 正峰新 元大美債20正2 嘉聯益 榮星 億泰 元大美債20反1 訊芯-KY 台硝 毛寶 國泰20年美債反1 杜康-DR 元禎 懷特 兆豐藍籌30反1 陽光能源-DR 永記 燁興 富邦公司治理 康友-KY 日勝化 威致 台新MSCI台灣正2 展宇 華豐 元大S&P日圓反1 華廣 首利 富邦歐洲 三福化 麗正 FH彭博高收益債 士紙 東訊 FH彭博新興債 高興昌 錸德 FH富時不動產 東明-KY 倫飛 群益道瓊美國地產 鑫永銓 虹光 FH富時高息低波 六暉-KY 威盛 宏洲 申豐 國碩 嘉裕 銘旺科 銘旺科 東華 翔耀 統懋 立益 資通 翔耀 佳和 吉祥全 太空梭 昶和 華新科 麗臺 三洋紡 建碁 華映 本盟 聯德 吉祥全 瑞利 玉晶光 憶聲 樂士 新至陞 科風 正峰新 時碩工業 力特 聲寶 傳奇 喬鼎 億泰 迎廣 正達 毛寶 互億 晟鈦 懷特 亞弘電 聯德 燁興 寶徠 同泰 威致 愛山林 新世紀 華豐 皇昌 誠研 首利 遠雄來 綠能 麗正 夏都 誠創 東訊 雲品 嘉威 錸德 鳳凰 聯合再生 倫飛 新天地 力銘 虹光 欣欣 亞太電 威盛 統領 達能 漢唐 客思達-KY 太極 國碩 阿瘦 傳奇 銘旺科 康師傅-DR 清惠 統懋 同方友友-DR 慧友 翔耀 晨訊科-DR 百一 太空梭 友佳-DR 捷泰 麗臺 精熙-DR 天瀚 華映 一零四 迅杰 吉祥全 欣天然 華上 憶聲 新海 光麗-KY 科風 欣高 元晶 力特 全國 華冠 喬鼎 jpp-KY 裕豐 正達 台數科 寶徠 晟鈦 南六 陽明 聯德 基勝-KY 六福 同泰 美吉吉-KY 康師傅-DR 新世紀 波力-KY 聖馬丁-DR 誠研 泰昇-KY 神州-DR 綠能 吉源-KY 耀傑-DR 誠創 同方友友-DR 嘉威 晨訊科-DR 聯合再生 友佳-DR 力銘 陽光能源-DR 亞太電 精熙-DR 達能 中福 太極 雷虎 傳奇 中視 清惠 秋雨 慧友 新利虹 百一 國光生 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 陽明 六福 三商壽 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中保 中視 秋雨 新利虹 國光生