[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊

11月27日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/27 昇銳、由田 11/26 由田 11/23 美時、由田、松崗、宏大 11/22 建舜電、由田、信驊、松崗、神盾、宏大 11/21 建舜電、由田、松崗、神盾、宏大 11/20 由田、頎邦、松崗 11/19 尚凡、鉅明、宏大 11/16 匯鑽科、鉅明 11/15 振維、尚凡、頎邦、匯鑽科、鉅明 11/14 由田、匯鑽科 11/13 匯鑽科 11/12 信驊、匯鑽科 11/09 志嘉、理銘 11/08 志嘉 11/07 元創精密、兆遠、中美晶、信昌電、環球晶 11/06 牧德、信驊 11/05 穩懋、牧德、信驊、富驊、中美晶、環球晶、三貝德 11/02 譜瑞-KY、信驊、中美晶、環球晶、三貝德 11/01 信驊、三貝德 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 11月份累計次休市：04、04、10、11、17、18、24、25 代號 名稱 次數 注意交易日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1795 美時 01 23 3105 穩懋 01 05 3128 昇銳 01 27 3322 建舜電 02 21、22 3455 由田 07 14、20、21、22、23、26、27 3520 振維 01 15 3563 牧德 02 05、06 3685 元創精密 01 07 4944 兆遠 01 07 4966 譜瑞-KY 01 02 5274 信驊 06 01、02、05、06、12、22 5278 尚凡 02 15、19 5465 富驊 01 05 5483 中美晶 03 02、05、07 5529 志嘉 02 08、09 6147 頎邦 01 20 6173 信昌電 01 07 6174 頎邦 01 15 6212 理銘 01 09 6240 松崗 04 20、21、22、23 6462 神盾 02 21、22 6488 環球晶 03 02、05、07 8431 匯鑽科 05 12、13、14、15、16 8489 三貝德 03 01、02、05 8928 鉅明 03 15、16、19 8932 宏大 04 19、21、22、23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 60 附記：10月份注意股票及次數 1565 精華 (02)、 1597 直得 (01)、 2740 天蔥 (01)、 3081 聯亞 (01) 3374 精材 (02)、 3438 類比科 (01)、 3441 聯一光 (01)、 3498 陽程 (01) 3508 位速 (02)、 3529 力旺 (02)、 3562 頂晶科 (01)、 3563 牧德 (01) 3630 新鉅科 (05)、 3642 駿熠電 (01)、 4123 晟德 (02)、 4171 瑞基 (01) 4303 信立 (01)、 4502 健信 (01)、 4543 萬在 (01)、 4726 永昕 (02) 4729 熒茂 (01)、 4741 泓瀚 (01)、 4803 VHQ-KY (02)、 4804 大略-KY (02) 4953 緯軟 (01)、 4966 譜瑞-KY (02)、 5272 笙科 (01)、 5274 信驊 (09) 5281 大峽谷-KY (06)、 5347 世界 (03)、 5457 宣德 (01)、 5483 中美晶 (01) 6101 寬魚國際 (02)、 6103 合邦 (03)、 6111 大宇資 (02)、 6127 九豪 (02) 6138 茂達 (01)、 6173 信昌電 (03)、 6488 環球晶 (01)、 6510 精測 (01) 6578 達邦蛋白 (03)、 6612 奈米醫材 (02)、 8027 鈦昇 (01)、 8069 元太 (01) 8096 擎亞 (01)、 8291 尚茂 (02)、 8415 大國鋼 (01)、 8431 匯鑽科 (02) 8436 大江 (03)、 8489 三貝德 (01)、 8906 花王 (02)、 8927 北基 (01)