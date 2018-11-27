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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧11月27日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24082      5027   479.05  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4354      1378   315.97  
0059   富邦金融             15223      4973   306.11  
00733  富邦臺灣中小         19784      8466   233.69  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
0058   富邦發達              7417      4196   176.76  
00735  國泰臺韓科技          9349      6789   137.71  
0051   元大中型100          10649      9500   112.09  
00728  第一金工業30         12319     11423   107.84  
00681R 元大美債20反1         5962      6094    97.83  
00702  國泰標普低波高息     10194     11188    91.12  
0054   元大台商50            9903     11124    89.02  
0055   元大MSCI金融         30917     39654    77.97  
00707R 元大S&P日圓反1        3394      4855    69.91  
00729R 第一金工業30反1       2748      4098    67.06  
0053   元大電子              4125      6488    63.58  
00714  群益道瓊美國地產      3528      5567    63.37  
00689R 國泰20年美債反1       3338      5389    61.94  
0052   富邦科技              3511      6500    54.02  
00634R 富邦上証反1          23487     45756    51.33  
00667  元大韓國              1726      3429    50.34  
00691R 兆豐藍籌30反1         3059      6106    50.10  
00752  中信中國50            5998     12716    47.17  
00632R 元大台灣50反1      2070074   4481649    46.19  
0061   元大寶滬深          184557    410116    45.00  
00648R 元大S&P500反1        51522    125188    41.16  
006207 FH滬深               51918    134392    38.63  
008201 BP上證50              1015      2749    36.92
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