◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月27日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 9082 0 1101 台泥 -13605 -18717 00672L 元大S&P原油正2 6174 0 00677U 富邦VIX -4405 0 2409 友達 5142 49523 2891 中信金 -4084 -8624 2344 華邦電 4976 5355 2002 中鋼 -3482 -7473 2303 聯電 4473 8868 2356 英業達 -3225 -15294 3481 群創 3600 15955 1314 中石化 -3142 -9166 2301 光寶科 2026 5107 2887 台新金 -3050 -30977 2337 旺宏 1812 -15064 2371 大同 -2415 9554 00642U 元大S&P石油 1642 0 1504 東元 -1954 -16577 2618 長榮航 1552 4137 1312 國喬 -1912 -7982 2308 台達電 1299 604 1216 統一 -1879 -2229 2313 華通 1204 -3272 2882 國泰金 -1724 2427 00633L 富邦上証正2 1187 0 2377 微星 -1599 -4867 2408 南亞科 1100 2762 2317 鴻海 -1588 -27595 3231 緯創 980 1714 2890 永豐金 -1412 7202 2888 新光金 957 13848 2881 富邦金 -1376 8061 2603 長榮 874 4094 2884 玉山金 -1218 -1509 00655L 國泰中國A50正2 853 0 2376 技嘉 -1184 -4699 1102 亞泥 848 -3650 00664R 國泰臺灣加權反1 -1157 0 0056 元大高股息 770 17371 1605 華新 -1103 -2012 2609 陽明 596 1222 5876 上海商銀 -1024 -2541 3665 貿聯-KY 537 729 2886 兆豐金 -979 1105 00636 國泰中國A50 526 18977 8163 達方 -923 -1980 2014 中鴻 504 -6908 1402 遠東新 -884 -8718 2498 宏達電 503 279 2883 開發金 -858 -8829 2324 仁寶 496 -3382 1301 台塑 -849 -2063 2458 義隆 483 2543 6278 台表科 -848 -1575 3711 日月光投控 477 -3988 2880 華南金 -774 -2898 00692 富邦公司治理 476 5940 1303 南亞 -749 -2643 6116 彩晶 467 5432 0050 元大台灣50 -705 18924 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股