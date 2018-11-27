新聞

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月27日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2          9082         0    1101   台泥                  -13605    -18717  
00672L 元大S&P原油正2          6174         0    00677U 富邦VIX                -4405         0  
2409   友達                    5142     49523    2891   中信金                 -4084     -8624  
2344   華邦電                  4976      5355    2002   中鋼                   -3482     -7473  
2303   聯電                    4473      8868    2356   英業達                 -3225    -15294  
3481   群創                    3600     15955    1314   中石化                 -3142     -9166  
2301   光寶科                  2026      5107    2887   台新金                 -3050    -30977  
2337   旺宏                    1812    -15064    2371   大同                   -2415      9554  
00642U 元大S&P石油             1642         0    1504   東元                   -1954    -16577  
2618   長榮航                  1552      4137    1312   國喬                   -1912     -7982  
2308   台達電                  1299       604    1216   統一                   -1879     -2229  
2313   華通                    1204     -3272    2882   國泰金                 -1724      2427  
00633L 富邦上証正2             1187         0    2377   微星                   -1599     -4867  
2408   南亞科                  1100      2762    2317   鴻海                   -1588    -27595  
3231   緯創                     980      1714    2890   永豐金                 -1412      7202  
2888   新光金                   957     13848    2881   富邦金                 -1376      8061  
2603   長榮                     874      4094    2884   玉山金                 -1218     -1509  
00655L 國泰中國A50正2           853         0    2376   技嘉                   -1184     -4699  
1102   亞泥                     848     -3650    00664R 國泰臺灣加權反1        -1157         0  
0056   元大高股息               770     17371    1605   華新                   -1103     -2012  
2609   陽明                     596      1222    5876   上海商銀               -1024     -2541  
3665   貿聯-KY                  537       729    2886   兆豐金                  -979      1105  
00636  國泰中國A50              526     18977    8163   達方                    -923     -1980  
2014   中鴻                     504     -6908    1402   遠東新                  -884     -8718  
2498   宏達電                   503       279    2883   開發金                  -858     -8829  
2324   仁寶                     496     -3382    1301   台塑                    -849     -2063  
2458   義隆                     483      2543    6278   台表科                  -848     -1575  
3711   日月光投控               477     -3988    2880   華南金                  -774     -2898  
00692  富邦公司治理             476      5940    1303   南亞                    -749     -2643  
6116   彩晶                     467      5432    0050   元大台灣50              -705     18924  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞