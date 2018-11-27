受基因編輯嬰兒事件影響 港股和美醫療暫停交易

港股和美醫療 (1509-HK) 暫停交易，此前公司旗下醫院捲入首例基因編輯嬰兒事件。

賀建奎團隊昨天 (26 日) 公布基因編輯嬰兒醫學倫理審查申請書，由和美醫療旗下的深圳和美婦兒科醫院簽發。深圳衛計委宣布已啟動相關調查，也使和美醫療今天暫停交易。

工商信息顯示，深圳和美兒科醫院於 2010 年 07 月 29 日成立，港股和美醫療旗下公司。 和美醫療在北京、深圳、廣州、重慶等核心城市擁有 14 家醫院，深圳和美婦兒科醫院是其下屬公司之一。

Wind 數據顯示，和美醫療持股深圳和美 92% 股權，是絕對的控股股東。而和美醫療在 2015 年 7 月 7 日在香港正式掛牌上市，其法定代表人、公司董事局主席名叫林玉明，福建人。 2014 年，林玉明當選莆田健康產業總會副理事長。

「深圳和美婦兒科醫院醫學倫理委員會審查申請書」顯示，這次的基因編輯案起迄時間為 2017 年 3 月至 2019 年 3 月，申請書申請人是南方科技大學生物系副教授賀建奎，項目名稱為 CCR5 基因編輯。在申請書的最後方顯示，該案「符合倫理規範，同意開展」，並蓋上了深圳和美婦兒科醫院醫學的印章，落款時間為 2017 年 3 月 7 日，簽名者有龍宏、黃華鋒、褚振忠等 7 人。

和美醫療近期業績下滑，公司股價今年累計跌幅近 30%，2015 年上市以來累計下跌約 80%。