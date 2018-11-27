特朗普稱通用汽車應停止在中國生產汽車 搬到美國生產

美國總統特朗普周一對華爾街日報(WSJ)表示，通用汽車(GM.N)應停止在中國生產汽車，搬到美國生產。

通用汽車周一表示，面對傳統汽油動力轎車市場停滯不前的局面，將削減銷售緩慢車型的產量，並大幅裁減北美員工，將更多投資轉向電動和自動駕駛汽車。

通用汽車計劃明年暫停三家組裝廠的生產，這三家工廠分別位於俄亥俄州的Lordstown、密歇根州的Hamtramck和加拿大安大略省的Oshawa。該公司還計劃停產目前在這些工廠組裝的幾款車型，包括雪佛蘭克魯茲(Chevrolet Cruze)、凱迪拉克CT6和別克君越(Buick LaCrosse)。克魯茲緊湊型轎車將於2019年在美國市場停產。

特朗普對記者稱，對通用汽車暫停俄亥俄州的Lordstown工廠生產的決定，他感到不高興。他表示，通用汽車在該工廠“最好生產一些別的車型”。

特朗普表示，他已經告訴通用汽車首席執行官博拉(Mary Barra)，他對該公司的決定感到不高興。博拉對他說，停止生產雪佛蘭克魯茲“跟關稅沒關系”，只是因為銷售欠佳。“找一款賣得好的車型來生產，”特朗普說。

通用汽車未立即對特朗普的言論置評，但表示，該公司在俄亥俄州還有其他工廠。

通用汽車目前在中國生產並出口至美國的只有一款車型--別克昂科威(Buick Envision)。該公司8月尋求該車型豁免美國要征收的25%關稅。特朗普政府尚未對該請求做出裁示。

截至9月，通用汽車在中國售出近270萬輛汽車，幾乎所有這些汽車都是在中國生產的。

路透華盛頓11月26日