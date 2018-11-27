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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     富邦美債1-3          信驊              新昕纖   生泰     大江       
易威     駿熠電   元大美債7-10          大峽谷-KY          謚源     杏昌                
穆拉德            富邦中國政策債          世紀              東林     美時                
南璋              元大美債1-3          凱鈺              欣厚-KY  強生                
勝昱              元大投資級公司債          中美晶            友銓     寶島科              
飛寶企業          群益15年IG電信債          合邦              達威     中華食              
精確              群益15年IG科技債          合晶              三圓     世坤                
宏易              群益10年IG金融債          環球晶            雙喜     冠好                
唐鋒              國泰投資級公司債          匯鑽科            力泰     萬國通              
聯光通            國泰5Y+新興債          大宇資            理銘     新昕纖              
榮群              國泰1-5Y高收債          VHQ-KY            亞都     聚紡                
天宇              富邦全球投等債                            東凌-KY  力肯                
新零售            富邦全球高收債                            明揚     泰茂                
力新              富邦中政債0-1                            綠河-KY  精確                
恩得利            富邦A級公司債                            欣泰     崇友                
李洲              FH中國政策債                                     方土霖              
凱柏實業          凱基中國債3-10                                     至興                
元炬              凱基新興債10+                                     長佳                
及成              凱基科技債10+                                     瑞穎                
和進              元大AAA至A公司債                                     大恭                
耀勝              群益AAA-AA公司債                                     永純                
倚強              群益15年IG公用債                                     雙邦                
錦明              群益15年EM主權債                                     致振                
鑫創              FH能源債                                     威潤                
廣寰科            FH製藥債                                     創威                
點晶              FH新興企業債                                     唐榮                
斐成              合世                                         晉椿                
泰谷              易威                                         世豐                
典範              穆拉德                                       久陽                
長天              南璋                                         強新                
益通              勝昱                                         松和                
振維              飛寶企業                                     寶碩                
鴻翊              精確                                         凌網                
迎輝              宏易                                         恩得利              
欣厚-KY           唐鋒                                         謚源                
兆遠              聯光通                                       李洲                
太欣              榮群                                         元炬                
系統電            天宇                                         港建                
世紀              新零售                                       及成                
華容              力新                                         笙泉                
建榮              恩得利                                       新洲                
立衛              李洲                                         倚強                
天揚              凱柏實業                                     至寶電              
鈺創              元炬                                         錦明                
佳總              及成                                         鑫創                
合正              和進                                         宇環                
寶聯通            耀勝                                         廣寰科              
凱鈺              倚強                                         點晶                
德宏              錦明                                         幸康                
合邦              鑫創                                         泰谷                
萬旭              廣寰科                                       長天                
久正              點晶                                         矽瑪                
上揚              斐成                                         亞帝歐              
全譜              泰谷                                         先益                
易通展            典範                                         泓格                
安鈦克            長天                                         晶達                
元隆              益通                                         立衛                
沛亨              振維                                         合正                
九暘              鴻翊                                         金利                
凱碩              迎輝                                         三聯                
全達              欣厚-KY                                      合邦                
奧斯特            兆遠                                         亞元                
保銳              太欣                                         業強                
越峰              系統電                                       萬旭                
英格爾            世紀                                         訊達                
士開              華容                                         驊宏資              
昇益              建榮                                         撼訊                
志嘉              立衛                                         順發                
富裔              天揚                                         亞銳士              
燦星旅            鈺創                                         信昌電              
富驛-KY           佳總                                         合晶                
劍湖山            合正                                         全譜                
德記              寶聯通                                       沛波                
泰偉              凱鈺                                         元隆                
華義              德宏                                         沛亨                
昇華              合邦                                         迅德                
得利影            萬旭                                         倉和                
鼎創達            久正                                         勁豐                
花王              上揚                                         光菱                
邦泰              全譜                                         星雲                
                  易通展                                       德勝                
                  安鈦克                                       三圓                
                  元隆                                         雙喜                
                  沛亨                                         力泰                
                  九暘                                         豐謙                
                  凱碩                                         富裔                
                  全達                                         惠普                
                  奧斯特                                       中連貨              
                  保銳                                         安心                
                  越峰                                         漢來美食            
                  英格爾                                       易飛網              
                  士開                                         高野                
                  昇益                                         亞都                
                  志嘉                                         老爺知              
                  富裔                                         滿心                
                  燦星旅                                       東凌-KY             
                  富驛-KY                                      德記                
                  劍湖山                                       大展證              
                  德記                                         誠品生活            
                  泰偉                                         得利影              
                  華義                                         隆中                
                  昇華                                         時報                
                  得利影                                       琉園                
                  時報                                         旭然                
                  鼎創達                                       鼎創達              
                  花王                                         捷必勝-KY            
                  邦泰                                         明揚                
                                                               紅木-KY             
                                                               欣雄                
                                                               欣泰                
                                                               大汽電
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