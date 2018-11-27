[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月26日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 12687 0 00677U 富邦VIX -4561 0 00672L 元大S&P原油正2 9252 0 2887 台新金 -4087 -29360 2303 聯電 3284 -12231 2337 旺宏 -3389 -17043 2888 新光金 3097 14982 2002 中鋼 -2601 -3863 2371 大同 2875 14905 2882 國泰金 -2395 3742 1314 中石化 2291 -5902 00673R 元大S&P原油反1 -2183 0 2330 台積電 2249 -14602 1710 東聯 -1350 -5623 00664R 國泰臺灣加權反1 2128 0 3037 欣興 -1192 15486 2409 友達 1866 48196 1504 東元 -1075 -14865 00642U 元大S&P石油 1512 0 0050 元大台灣50 -1026 21231 2027 大成鋼 1491 1982 00631L 元大台灣50正2 -1023 0 3481 群創 1467 31877 2317 鴻海 -1019 -28958 2458 義隆 1464 2294 2883 開發金 -988 -8077 00636 國泰中國A50 1208 18912 2353 宏碁 -952 -18547 5876 上海商銀 909 -1699 2633 台灣高鐵 -906 -1500 1101 台泥 903 -5404 6456 GIS-KY -848 -621 00632R 元大台灣50反1 847 0 2448 晶電 -847 -11568 0056 元大高股息 845 18929 2834 臺企銀 -838 -867 00676R 富邦臺灣加權反1 799 0 2515 中工 -785 -851 6176 瑞儀 785 3790 1312 國喬 -777 -6622 2890 永豐金 747 9284 00671R 富邦NASDAQ反1 -719 0 2023 燁輝 625 1165 2324 仁寶 -672 -4069 2367 燿華 598 -416 2377 微星 -607 -3362 2885 元大金 585 3517 2498 宏達電 -519 226 00651R FH香港反1 546 0 00669R 國泰美國道瓊反1 -495 0 2892 第一金 536 16898 2449 京元電子 -434 -1734 4927 泰鼎-KY 518 40 3673 TPK-KY -426 -1351 006205 富邦上証 514 0 3576 新日光 -393 725 5880 合庫金 474 3357 2332 友訊 -379 -687 2891 中信金 459 -3911 2014 中鴻 -357 -7632 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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