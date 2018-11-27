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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月26日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         12687         0    00677U 富邦VIX                -4561         0  
00672L 元大S&P原油正2          9252         0    2887   台新金                 -4087    -29360  
2303   聯電                    3284    -12231    2337   旺宏                   -3389    -17043  
2888   新光金                  3097     14982    2002   中鋼                   -2601     -3863  
2371   大同                    2875     14905    2882   國泰金                 -2395      3742  
1314   中石化                  2291     -5902    00673R 元大S&P原油反1         -2183         0  
2330   台積電                  2249    -14602    1710   東聯                   -1350     -5623  
00664R 國泰臺灣加權反1         2128         0    3037   欣興                   -1192     15486  
2409   友達                    1866     48196    1504   東元                   -1075    -14865  
00642U 元大S&P石油             1512         0    0050   元大台灣50             -1026     21231  
2027   大成鋼                  1491      1982    00631L 元大台灣50正2          -1023         0  
3481   群創                    1467     31877    2317   鴻海                   -1019    -28958  
2458   義隆                    1464      2294    2883   開發金                  -988     -8077  
00636  國泰中國A50             1208     18912    2353   宏碁                    -952    -18547  
5876   上海商銀                 909     -1699    2633   台灣高鐵                -906     -1500  
1101   台泥                     903     -5404    6456   GIS-KY                  -848      -621  
00632R 元大台灣50反1            847         0    2448   晶電                    -847    -11568  
0056   元大高股息               845     18929    2834   臺企銀                  -838      -867  
00676R 富邦臺灣加權反1          799         0    2515   中工                    -785      -851  
6176   瑞儀                     785      3790    1312   國喬                    -777     -6622  
2890   永豐金                   747      9284    00671R 富邦NASDAQ反1           -719         0  
2023   燁輝                     625      1165    2324   仁寶                    -672     -4069  
2367   燿華                     598      -416    2377   微星                    -607     -3362  
2885   元大金                   585      3517    2498   宏達電                  -519       226  
00651R FH香港反1                546         0    00669R 國泰美國道瓊反1         -495         0  
2892   第一金                   536     16898    2449   京元電子                -434     -1734  
4927   泰鼎-KY                  518        40    3673   TPK-KY                  -426     -1351  
006205 富邦上証                 514         0    3576   新日光                  -393       725  
5880   合庫金                   474      3357    2332   友訊                    -379      -687  
2891   中信金                   459     -3911    2014   中鴻                    -357     -7632  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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