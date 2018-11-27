[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/26 107/11/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.64100 10.63990 0.00110 0.01034 大華銀多元特別收益平衡基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.75570 9.75100 0.00470 0.04820 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.75840 9.75370 0.00470 0.04819 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.69490 9.70290 -0.00800 -0.08245 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.69500 9.70310 -0.00810 -0.08348 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.08000 21.15000 -0.07000 -0.33097 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.22000 21.96000 0.26000 1.18397 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.07450 9.08100 -0.00650 -0.07158 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.39720 9.40170 -0.00450 -0.04786 中國信託台灣活力基金 12.71000 12.55000 0.16000 1.27490 中國信託台灣優勢基金 14.58000 14.43000 0.15000 1.03950 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.77000 7.79000 -0.02000 -0.25674 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.84210 9.85230 -0.01020 -0.10353 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09520 9.10460 -0.00940 -0.10324 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19590 10.20430 -0.00840 -0.08232 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.38470 9.39240 -0.00770 -0.08198 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.94960 9.93870 0.01090 0.10967 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.59900 8.58960 0.00940 0.10943 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.55870 10.56320 -0.00450 -0.04260 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.41960 9.42370 -0.00410 -0.04351 中國信託智能運動基金-台幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 中國信託智能運動基金-美元 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99930 10.99890 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.30150 9.29750 0.00400 0.04302 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.84460 8.84080 0.00380 0.04298 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.45680 9.45280 0.00400 0.04232 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 8.98710 8.98330 0.00380 0.04230 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 52.01000 51.22000 0.79000 1.54237 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.77400 38.75830 0.01570 0.04051 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.06670 36.97950 0.08720 0.23581 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 16.99000 17.38000 -0.39000 -2.24396 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49990 11.49880 0.00110 0.00957 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52330 10.54770 -0.02440 -0.23133 元大上證50基金 27.06000 27.06000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-人民幣 10.05000 10.18000 -0.13000 -1.27701 元大大中華TMT基金-新台幣 8.89000 9.03000 -0.14000 -1.55039 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.81000 12.83000 -0.02000 -0.15588 元大大中華價值指數基金-美元 11.88700 11.93200 -0.04500 -0.37714 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.07900 16.13600 -0.05700 -0.35325 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.52100 9.60500 -0.08400 -0.87454 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.09000 9.19200 -0.10200 -1.10966 元大中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.86000 -0.03000 -1.04895 元大中國平衡基金-新台幣 12.57000 12.71000 -0.14000 -1.10149 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.93170 46.00620 -0.07450 -0.16193 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50430 10.49150 0.01280 0.12200 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.67300 9.66120 0.01180 0.12214 元大中國機會債券基金-新台幣 9.59230 9.60380 -0.01150 -0.11974 元大巴西指數基金 6.23300 6.36100 -0.12800 -2.01226 元大巴菲特基金 23.90000 23.74000 0.16000 0.67397 元大日經225基金 27.47000 27.28000 0.19000 0.69648 元大台商收成基金 19.54000 19.29000 0.25000 1.29601 元大台灣50單日反向1倍基金 13.25000 13.45000 -0.20000 -1.48699 元大台灣50單日正向2倍基金 32.07000 31.13000 0.94000 3.01960 元大台灣中型100基金 28.61000 28.24000 0.37000 1.31020 元大台灣加權股價指數基金 23.02500 22.77800 0.24700 1.08438 元大台灣卓越50基金 76.11000 75.23000 0.88000 1.16975 元大台灣金融基金 16.99000 17.00000 -0.01000 -0.05882 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.92000 27.72000 0.20000 0.72150 元大台灣高股息基金 24.06000 23.83000 0.23000 0.96517 元大台灣電子科技基金 30.75000 30.25000 0.50000 1.65289 元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 元大全球ETF穩健組合基金 14.09000 14.13000 -0.04000 -0.28309 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.76000 12.81000 -0.05000 -0.39032 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.63000 12.64000 -0.01000 -0.07911 元大全球不動產證券化基金-美元 11.74300 11.78800 -0.04500 -0.38174 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.36000 8.43000 -0.07000 -0.83037 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.34000 6.40000 -0.06000 -0.93750 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.98000 7.98000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.22000 6.23000 -0.01000 -0.16051 元大全球股票入息基金-美元配息 8.80600 8.84500 -0.03900 -0.44093 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558 元大全球新興市場精選組合基金 12.50000 12.57000 -0.07000 -0.55688 元大全球農業商機基金 16.42000 16.45000 -0.03000 -0.18237 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 元大印尼指數基金 9.07100 9.04100 0.03000 0.33182 元大多多基金 15.11000 14.95000 0.16000 1.07023 元大多福基金 46.77000 46.22000 0.55000 1.18996 元大亞太成長基金 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61730 8.61730 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.03500 7.03500 0.00000 0.00000 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 元大卓越基金 40.26000 39.97000 0.29000 0.72554 元大店頭基金 7.00000 6.89000 0.11000 1.59652 元大泛歐成長基金 8.47000 8.50000 -0.03000 -0.35294 元大美元貨幣市場基金-美元 10.32030 10.31850 0.00180 0.01744 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.66630 9.66950 -0.00320 -0.03309 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.90440 31.88220 0.02220 0.06963 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.53480 36.73550 -0.20070 -0.54634 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.76600 19.76560 0.00040 0.00202 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.49430 17.49340 0.00090 0.00514 元大美國政府7至10年期債券基金 38.95450 38.90600 0.04850 0.12466 元大高科技基金 16.61000 16.41000 0.20000 1.21877 元大得利貨幣市場基金 16.27330 16.27260 0.00070 0.00430 元大得寶貨幣市場基金 11.99570 11.99530 0.00040 0.00333 元大富櫃50基金 10.43000 10.23000 0.20000 1.95503 元大華夏中小基金 6.21000 6.34000 -0.13000 -2.05047 元大新中國基金-人民幣 8.24000 8.37000 -0.13000 -1.55317 元大新中國基金-美元 7.65500 7.79200 -0.13700 -1.75821 元大新中國基金-新台幣 7.64000 7.77000 -0.13000 -1.67310 元大新主流基金 20.75000 20.51000 0.24000 1.17016 元大新東協平衡基金-美元 8.94700 8.93800 0.00900 0.10069 元大新東協平衡基金-新台幣 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.31200 10.24770 0.06430 0.62746 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.45350 9.41960 0.03390 0.35989 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.32330 10.28370 0.03960 0.38508 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.84870 8.81470 0.03400 0.38572 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.72190 9.71490 0.00700 0.07205 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.24010 9.23350 0.00660 0.07148 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.89110 9.88590 0.00520 0.05260 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.40580 9.40090 0.00490 0.05212 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.42410 9.41870 0.00540 0.05733 元大新興亞洲基金 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.00750 8.97940 0.02810 0.31294 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.66530 8.63820 0.02710 0.31372 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.27530 9.24390 0.03140 0.33968 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.92660 8.89640 0.03020 0.33946 元大萬泰貨幣市場基金 15.11900 15.11840 0.00060 0.00397 元大經貿基金 32.64000 32.24000 0.40000 1.24069 元大實質多重資產基金-人民幣 8.85000 8.94000 -0.09000 -1.00671 元大實質多重資產基金-美元 8.06700 8.17200 -0.10500 -1.28488 元大實質多重資產基金-新台幣 8.53000 8.64000 -0.11000 -1.27315 元大滬深300單日反向1倍基金 16.02000 16.14000 -0.12000 -0.74349 元大滬深300單日正向2倍基金 12.14000 12.00000 0.14000 1.16667 元大摩臺基金 35.17000 34.76000 0.41000 1.17952 元大標普500基金 24.54000 24.69000 -0.15000 -0.60753 元大標普500單日反向1倍基金 14.00000 13.90000 0.10000 0.71942 元大標普500單日正向2倍基金 29.21000 29.64000 -0.43000 -1.45074 元大標智滬深300基金 14.83000 14.80000 0.03000 0.20270 元大歐洲50基金 22.53000 22.46000 0.07000 0.31167 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.57210 9.55380 0.01830 0.19155 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21730 10.21620 0.00110 0.01077 元大績效基金 43.32000 42.81000 0.51000 1.19131 元大韓國KOSPI200基金 20.28000 20.06000 0.22000 1.09671 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.79000 13.73000 0.06000 0.43700 日盛上選基金 28.76000 28.59000 0.17000 0.59461 日盛小而美基金 15.55000 15.38000 0.17000 1.10533 日盛中國內需動力基金 8.51000 8.59000 -0.08000 -0.93132 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.54200 11.52440 0.01760 0.15272 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.53730 9.52280 0.01450 0.15227 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.52340 11.52160 0.00180 0.01562 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.51660 9.51510 0.00150 0.01576 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.43150 10.42890 0.00260 0.02493 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.59930 8.59720 0.00210 0.02443 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.03000 9.12000 -0.09000 -0.98684 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.52000 8.62000 -0.10000 -1.16009 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.82000 8.92000 -0.10000 -1.12108 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 日盛日盛基金 11.81000 11.73000 0.08000 0.68201 日盛目標收益組合基金(美元) 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 日盛全球抗暖化基金 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.88130 9.89820 -0.01690 -0.17074 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.14280 9.15840 -0.01560 -0.17034 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.69310 9.71350 -0.02040 -0.21002 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.96980 8.98860 -0.01880 -0.20915 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37530 2.37130 0.00400 0.16868 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62320 1.62040 0.00280 0.17280 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35800 0.35790 0.00010 0.02794 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24540 0.24530 0.00010 0.04077 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.87470 11.86930 0.00540 0.04550 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.00820 8.00460 0.00360 0.04497 日盛亞洲機會基金 6.20000 6.23000 -0.03000 -0.48154 日盛首選基金 14.78000 14.67000 0.11000 0.74983 日盛高科技基金 15.59000 15.48000 0.11000 0.71059 日盛貨幣市場基金 14.78710 14.78650 0.00060 0.00406 日盛新台商基金 34.55000 34.25000 0.30000 0.87591 日盛精選五虎基金 32.87000 32.62000 0.25000 0.76640 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50120 13.50060 0.00060 0.00444 台新2000高科技基金 25.45000 24.98000 0.47000 1.88151 台新MSCI中國基金 18.51000 18.65000 -0.14000 -0.75067 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.34000 19.63000 -0.29000 -1.47733 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.26000 17.73000 0.53000 2.98928 台新大眾貨幣市場基金 14.17830 14.17770 0.00060 0.00423 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51970 10.49870 0.02100 0.20002 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49220 10.49920 -0.00700 -0.06667 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09580 10.10000 -0.00420 -0.04158 台新中國通基金 36.15000 35.40000 0.75000 2.11864 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42260 0.43080 -0.00820 -1.90344 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.03800 13.28800 -0.25000 -1.88140 台新中國精選中小基金-美元 0.27810 0.28290 -0.00480 -1.69671 台新中國精選中小基金-新台幣 8.60000 8.75000 -0.15000 -1.71429 台新主流基金 20.05000 19.73000 0.32000 1.62190 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.11000 20.15000 -0.04000 -0.19851 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65490 0.65610 -0.00120 -0.18290 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.77000 14.80000 -0.03000 -0.20270 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48000 0.48090 -0.00090 -0.18715 台新台灣中小基金 28.61000 28.02000 0.59000 2.10564 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.77570 9.76870 0.00700 0.07166 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.97170 8.98650 -0.01480 -0.16469 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.11670 10.13340 -0.01670 -0.16480 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.66160 9.66760 -0.00600 -0.06206 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.53290 10.53940 -0.00650 -0.06167 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 台新亞美短期債券基金 10.87570 10.88230 -0.00660 -0.06065 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.28970 8.26860 0.02110 0.25518 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27370 0.27310 0.00060 0.21970 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.69470 11.66490 0.02980 0.25547 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38080 0.37990 0.00090 0.23690 台新真吉利貨幣市場基金 11.10180 11.10140 0.00040 0.00360 台新高股息平衡基金 27.94520 27.78090 0.16430 0.59141 台新智慧生活基金-美元 9.12900 9.12630 0.00270 0.02958 台新智慧生活基金-新台幣 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.01940 8.02710 -0.00770 -0.09593 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.21430 8.22010 -0.00580 -0.07056 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.75090 8.75930 -0.00840 -0.09590 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 8.97230 8.97860 -0.00630 -0.07017 台新新興市場債券基金(A類型) 10.39480 10.40590 -0.01110 -0.10667 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33160 0.33200 -0.00040 -0.12048 台新新興市場債券基金(B類型) 7.64570 7.65390 -0.00820 -0.10713 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25680 0.25720 -0.00040 -0.15552 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.27000 5.30000 -0.03000 -0.56604 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.23000 20.23000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.61000 13.68000 -0.07000 -0.51170 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58040 12.57990 0.00050 0.00397 未來資產阿波羅基金 9.62000 9.50000 0.12000 1.26316 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.17740 11.17650 0.00090 0.00805 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.88790 9.89810 -0.01020 -0.10305 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.07700 9.07110 0.00590 0.06504 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42530 10.41840 0.00690 0.06623 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.61470 7.61660 -0.00190 -0.02495 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.80640 8.80850 -0.00210 -0.02384 永豐中小基金 46.35000 45.63000 0.72000 1.57791 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.68380 1.68030 0.00350 0.20830 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26360 2.25900 0.00460 0.20363 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.60920 7.60050 0.00870 0.11447 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.92510 9.91380 0.01130 0.11398 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.09000 4.13000 -0.04000 -0.96852 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.25000 18.43000 -0.18000 -0.97667 永豐主流品牌基金 16.12000 16.08000 0.04000 0.24876 永豐永豐基金 31.07000 30.57000 0.50000 1.63559 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.11110 9.13010 -0.01900 -0.20810 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.29580 9.31520 -0.01940 -0.20826 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.01960 9.03950 -0.01990 -0.22014 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.20270 9.22310 -0.02040 -0.22118 永豐亞洲民生消費基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 永豐南非幣2021保本基金 13.31620 13.29950 0.01670 0.12557 永豐高科技基金 20.61000 20.07000 0.54000 2.69058 永豐貨幣市場基金 13.89760 13.89700 0.00060 0.00432 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09160 2.08860 0.00300 0.14364 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50420 2.50060 0.00360 0.14397 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.60550 7.60140 0.00410 0.05394 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34350 10.33800 0.00550 0.05320 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.81690 6.82170 -0.00480 -0.07036 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.62710 10.63460 -0.00750 -0.07052 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.84000 8.97000 -0.13000 -1.44928 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.92000 7.03000 -0.11000 -1.56472 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 15.93000 16.20000 -0.27000 -1.66667 永豐臺灣加權ETF基金 48.59000 48.08000 0.51000 1.06073 永豐領航科技基金 33.78000 33.15000 0.63000 1.90045 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.15000 11.10000 0.05000 0.45045 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 永豐趨勢平衡基金 37.30000 36.74000 0.56000 1.52422 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.67370 11.67030 0.00340 0.02913 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.39480 9.38680 0.00800 0.08523 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73640 9.72820 0.00820 0.08429 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.41320 9.40520 0.00800 0.08506 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64450 9.63630 0.00820 0.08509 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.41340 9.40400 0.00940 0.09996 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87780 9.86790 0.00990 0.10033 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.38950 9.38000 0.00950 0.10128 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70160 9.69180 0.00980 0.10112 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.10000 10.20000 -0.10000 -0.98039 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.80000 8.91000 -0.11000 -1.23457 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.41000 9.52000 -0.11000 -1.15546 兆豐國際中小基金 13.08000 12.95000 0.13000 1.00386 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.65000 12.83000 -0.18000 -1.40296 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.56000 16.83000 -0.27000 -1.60428 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.45000 16.71000 -0.26000 -1.55595 兆豐國際生命科學基金 14.81000 14.79000 0.02000 0.13523 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87590 9.90010 -0.02420 -0.24444 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.08640 10.10940 -0.02300 -0.22751 兆豐國際全球基金 28.62000 28.63000 -0.01000 -0.03493 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.32730 10.32540 0.00190 0.01840 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13530 10.13860 -0.00330 -0.03255 兆豐國際國民基金 19.53000 19.32000 0.21000 1.08696 兆豐國際第一基金 11.33000 11.23000 0.10000 0.89047 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.74730 9.73920 0.00810 0.08317 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.64910 7.64280 0.00630 0.08243 兆豐國際萬全基金 18.46000 18.35000 0.11000 0.59946 兆豐國際電子基金 22.00000 21.76000 0.24000 1.10294 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.32000 20.13000 0.19000 0.94386 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.63000 17.87000 -0.24000 -1.34303 兆豐國際豐台灣基金 30.25000 30.04000 0.21000 0.69907 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51660 12.51610 0.00050 0.00399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.76450 9.76070 0.00380 0.03893 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.70120 9.69970 0.00150 0.01546 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.74380 9.74160 0.00220 0.02258 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.76600 9.76220 0.00380 0.03893 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.70820 9.70670 0.00150 0.01545 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.74280 9.74060 0.00220 0.02259 合庫台灣基金 9.54000 9.37000 0.17000 1.81430 合庫全球高收益債券基金A類型 10.84700 10.86980 -0.02280 -0.20976 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.68980 11.71030 -0.02050 -0.17506 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.46180 10.48180 -0.02000 -0.19081 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.20640 11.22820 -0.02180 -0.19415 合庫全球高收益債券基金B類型 7.82370 7.84010 -0.01640 -0.20918 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.09310 9.10880 -0.01570 -0.17236 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.68730 8.70400 -0.01670 -0.19187 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.57090 8.58770 -0.01680 -0.19563 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.91820 8.93530 -0.01710 -0.19138 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 合庫全球新興市場基金 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.14130 10.14090 0.00040 0.00394 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.21780 9.22480 -0.00700 -0.07588 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.46960 9.47720 -0.00760 -0.08019 合庫新興多重收益基金A類型 9.76440 9.77130 -0.00690 -0.07061 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.17500 11.18120 -0.00620 -0.05545 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.48950 13.50100 -0.01150 -0.08518 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.41840 8.42560 -0.00720 -0.08545 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.10110 9.10890 -0.00780 -0.08563 合庫新興多重收益基金B類型 7.58210 7.58740 -0.00530 -0.06985 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.41020 8.41460 -0.00440 -0.05229 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.88070 9.88830 -0.00760 -0.07686 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 安本標準兩岸價值基金 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05980 11.05870 0.00110 0.00995 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.88710 9.90240 -0.01530 -0.15451 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76200 9.77460 -0.01260 -0.12891 安聯中國東協基金 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金-美元 9.28000 9.47000 -0.19000 -2.00634 安聯中國策略基金-新臺幣 12.04000 12.28000 -0.24000 -1.95440 安聯中華新思路基金-人民幣 11.89000 12.03000 -0.14000 -1.16376 安聯中華新思路基金-美元 10.97000 11.11000 -0.14000 -1.26013 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.32000 10.45000 -0.13000 -1.24402 安聯台灣大壩基金 24.76000 24.45000 0.31000 1.26789 安聯台灣科技基金 39.38000 39.01000 0.37000 0.94847 安聯台灣貨幣市場基金 12.50600 12.50550 0.00050 0.00400 安聯台灣智慧基金 26.93000 26.56000 0.37000 1.39307 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.99050 9.98420 0.00630 0.06310 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.80910 14.80140 0.00770 0.05202 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41270 9.40790 0.00480 0.05102 安聯四季成長組合基金-美元 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.18570 12.17800 0.00770 0.06323 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.97760 9.97210 0.00550 0.05515 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.00280 11.99700 0.00580 0.04835 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.22930 9.22350 0.00580 0.06288 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.08790 9.08290 0.00500 0.05505 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.74080 8.73660 0.00420 0.04807 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.83650 11.83630 0.00020 0.00169 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.73650 10.73960 -0.00310 -0.02887 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39840 10.40150 -0.00310 -0.02980 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.60440 8.60520 -0.00080 -0.00930 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.39990 8.40240 -0.00250 -0.02975 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.10970 8.11210 -0.00240 -0.02959 安聯全球人口趨勢基金 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.61000 33.41000 0.20000 0.59862 安聯全球油礦金趨勢基金 7.71000 7.93000 -0.22000 -2.77427 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92130 11.92050 0.00080 0.00671 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27660 10.27590 0.00070 0.00681 安聯全球新興市場基金 15.97000 16.09000 -0.12000 -0.74580 安聯全球農金趨勢基金 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290 安聯全球綠能趨勢基金 8.09000 8.13000 -0.04000 -0.49200 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 安聯亞洲動態策略基金 20.28000 20.36000 -0.08000 -0.39293 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.11160 10.10690 0.00470 0.04650 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81450 9.81000 0.00450 0.04587 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.32450 81.31010 0.01440 0.01771 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.00870 12.01920 -0.01050 -0.08736 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.05740 63.05380 0.00360 0.00571 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.23690 9.24500 -0.00810 -0.08761 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58050 2.57930 0.00120 0.04652 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.34720 10.35860 -0.01140 -0.11005 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19160 2.18800 0.00360 0.16453 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.55630 8.56530 -0.00900 -0.10508 宏利台灣動力基金 27.00000 26.71000 0.29000 1.08574 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.54650 9.55200 -0.00550 -0.05758 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.38040 9.38250 -0.00210 -0.02238 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.43100 7.43530 -0.00430 -0.05783 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.41610 7.41850 -0.00240 -0.03235 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 12.74010 12.73660 0.00350 0.02748 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78320 2.78240 0.00080 0.02875 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66350 11.65950 0.00400 0.03431 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.58310 8.58020 0.00290 0.03380 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44220 2.43440 0.00780 0.32041 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86980 10.86260 0.00720 0.06628 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.11850 3.12760 -0.00910 -0.29096 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50300 0.50410 -0.00110 -0.21821 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.53000 14.56000 -0.03000 -0.20604 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.58220 11.59510 -0.01290 -0.11125 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.24660 10.26020 -0.01360 -0.13255 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.91070 9.92590 -0.01520 -0.15313 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.61300 8.62220 -0.00920 -0.10670 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.23060 8.24150 -0.01090 -0.13226 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.13380 8.14640 -0.01260 -0.15467 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.08950 8.10080 -0.01130 -0.13949 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.70670 2.71030 -0.00360 -0.13283 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39190 0.39260 -0.00070 -0.17830 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.88760 11.90660 -0.01900 -0.15958 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89090 0.89230 -0.00140 -0.15690 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.11180 7.12310 -0.01130 -0.15864 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97320 1.97590 -0.00270 -0.13665 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28360 0.28410 -0.00050 -0.17599 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.69700 8.71080 -0.01380 -0.15842 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31490 0.31530 -0.00040 -0.12686 宏利萬利貨幣市場基金 13.65370 13.65330 0.00040 0.00293 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.32000 2.33000 -0.01000 -0.42918 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604 宏利臺灣股息收益基金 23.21000 23.02000 0.19000 0.82537 宏利澳幣保本基金 12.24830 12.24510 0.00320 0.02613 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.85010 9.81670 0.03340 0.34024 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.03880 9.03450 0.00430 0.04760 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.51930 8.51680 0.00250 0.02935 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.29160 10.28870 0.00290 0.02819 貝萊德亞美利加收益基金 8.88000 8.92000 -0.04000 -0.44843 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758 貝萊德新台幣基金 12.94260 12.94230 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 23.09000 22.89000 0.20000 0.87374 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29480 11.29620 -0.00140 -0.01239 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86910 9.88620 -0.01710 -0.17297 保德信大中華基金-人民幣 8.70000 8.78000 -0.08000 -0.91116 保德信大中華基金-美元 8.51000 8.60000 -0.09000 -1.04651 保德信大中華基金-新台幣 25.37000 25.64000 -0.27000 -1.05304 保德信中小型股基金 38.21000 37.46000 0.75000 2.00214 保德信中國中小基金-人民幣 7.85000 8.06000 -0.21000 -2.60546 保德信中國中小基金-美元 7.49000 7.71000 -0.22000 -2.85344 保德信中國中小基金-新臺幣 7.25000 7.46000 -0.21000 -2.81501 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.75720 8.82400 -0.06680 -0.75703 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.83660 8.90070 -0.06410 -0.72017 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.88870 8.95400 -0.06530 -0.72928 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.66970 9.74060 -0.07090 -0.72788 保德信中國品牌基金-人民幣 7.94000 8.10000 -0.16000 -1.97531 保德信中國品牌基金-美元 7.96000 8.11000 -0.15000 -1.84957 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.60000 8.77000 -0.17000 -1.93843 保德信台商全方位基金 30.66000 30.28000 0.38000 1.25495 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.55000 26.55000 0.00000 0.00000 保德信全球消費商機基金 17.31000 17.32000 -0.01000 -0.05774 保德信全球基礎建設基金 11.86000 11.94000 -0.08000 -0.67002 保德信全球資源基金 7.15000 7.38000 -0.23000 -3.11653 保德信全球醫療生化基金-美元 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.73000 32.69000 0.04000 0.12236 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.25050 10.24310 0.00740 0.07224 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.25050 10.24310 0.00740 0.07224 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.24450 10.23440 0.01010 0.09869 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.24450 10.23440 0.01010 0.09869 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.37470 9.39470 -0.02000 -0.21289 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.25830 10.28010 -0.02180 -0.21206 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.91870 8.93540 -0.01670 -0.18690 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.74390 9.76210 -0.01820 -0.18644 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.91370 7.91830 -0.00460 -0.05809 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.56830 10.57440 -0.00610 -0.05769 保德信亞太基金 19.38000 19.43000 -0.05000 -0.25733 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.26300 8.25920 0.00380 0.04601 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.08620 11.08110 0.00510 0.04602 保德信店頭市場基金 27.32000 26.77000 0.55000 2.05454 保德信拉丁美洲基金 6.75000 6.84000 -0.09000 -1.31579 保德信金平衡基金 27.97000 27.79000 0.18000 0.64772 保德信金滿意基金 37.74000 37.20000 0.54000 1.45161 保德信科技島基金 22.77000 22.39000 0.38000 1.69719 保德信高成長基金 84.63000 83.61000 1.02000 1.21995 保德信第一基金 22.62000 22.36000 0.26000 1.16279 保德信貨幣市場基金 15.78700 15.78640 0.00060 0.00380 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.03550 10.08720 -0.05170 -0.51253 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.22320 10.27790 -0.05470 -0.53221 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.31480 10.36440 -0.04960 -0.47856 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.83870 9.88790 -0.04920 -0.49758 保德信新世紀基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.77930 7.78200 -0.00270 -0.03470 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.68610 10.68990 -0.00380 -0.03555 保德信新興趨勢組合基金 10.22000 10.34000 -0.12000 -1.16054 保德信瑞騰基金 15.54890 15.55310 -0.00420 -0.02700 保德信歐洲組合基金 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.65120 9.65170 -0.00050 -0.00518 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.95780 9.95840 -0.00060 -0.00603 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.60060 9.60480 -0.00420 -0.04373 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75940 9.76420 -0.00480 -0.04916 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.69210 9.68980 0.00230 0.02374 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.84480 9.84250 0.00230 0.02337 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.56120 9.56260 -0.00140 -0.01464 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.68210 9.68350 -0.00140 -0.01446 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.97440 9.97960 -0.00520 -0.05211 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95570 9.95240 0.00330 0.03316 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.95460 9.95120 0.00340 0.03417 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.86050 9.86070 -0.00020 -0.00203 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.86050 9.86070 -0.00020 -0.00203 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86430 9.86160 0.00270 0.02738 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05910 10.05530 0.00380 0.03779 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.75450 9.75410 0.00040 0.00410 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.84940 9.84920 0.00020 0.00203 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.45730 9.45800 -0.00070 -0.00740 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.28380 9.28720 -0.00340 -0.03661 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89250 9.89360 -0.00110 -0.01112 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88840 9.88960 -0.00120 -0.01213 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 9.98710 9.99330 -0.00620 -0.06204 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.07000 10.07490 -0.00490 -0.04864 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.87730 9.88170 -0.00440 -0.04453 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.87780 9.88220 -0.00440 -0.04452 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.91980 1.91310 0.00670 0.35022 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65520 2.64590 0.00930 0.35149 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28650 0.28610 0.00040 0.13981 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42950 0.42870 0.00080 0.18661 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.19420 8.18330 0.01090 0.13320 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.53920 11.51870 0.02050 0.17797 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.38310 9.35780 0.02530 0.27036 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59500 11.56420 0.03080 0.26634 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.41700 8.40930 0.00770 0.09157 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44630 10.43680 0.00950 0.09102 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05970 10.06010 -0.00040 -0.00398 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96820 9.97260 -0.00440 -0.04412 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04750 10.04750 0.00000 0.00000 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68360 10.68360 0.00000 0.00000 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96100 9.96480 -0.00380 -0.03813 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.68970 9.69050 -0.00080 -0.00826 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07210 10.07300 -0.00090 -0.00893 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68290 9.68750 -0.00460 -0.04748 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92060 9.92550 -0.00490 -0.04937 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.26390 10.26540 -0.00150 -0.01461 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.96930 5.97760 -0.00830 -0.13885 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.42770 10.44210 -0.01440 -0.13790 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65530 11.65510 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 16.48000 16.25000 0.23000 1.41538 施羅德樂活中小基金-I類型 3773.82000 3720.45000 53.37000 1.43450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.78240 9.85250 -0.07010 -0.71149 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.73890 10.81640 -0.07750 -0.71650 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.99490 10.06860 -0.07370 -0.73198 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.62640 8.68830 -0.06190 -0.71245 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.98300 9.04780 -0.06480 -0.71620 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.81950 8.88450 -0.06500 -0.73161 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.89180 9.96270 -0.07090 -0.71165 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.37190 10.44670 -0.07480 -0.71602 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.32280 10.39880 -0.07600 -0.73085 柏瑞五國金勢力建設基金 6.27000 6.32000 -0.05000 -0.79114 柏瑞巨人基金 11.48000 11.36000 0.12000 1.05634 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66580 13.66540 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 14.96000 14.98000 -0.02000 -0.13351 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.19000 13.20720 -0.01720 -0.13023 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.61360 11.62480 -0.01120 -0.09635 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.18220 12.19520 -0.01300 -0.10660 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.49170 8.50270 -0.01100 -0.12937 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.54090 6.54940 -0.00850 -0.12978 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.43520 8.44330 -0.00810 -0.09593 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.18460 8.19480 -0.01020 -0.12447 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.36230 10.37350 -0.01120 -0.10797 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.06270 8.07160 -0.00890 -0.11026 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.78590 11.79720 -0.01130 -0.09579 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.42690 11.44170 -0.01480 -0.12935 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.72260 11.73720 -0.01460 -0.12439 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.08960 11.10150 -0.01190 -0.10719 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.66860 8.67990 -0.01130 -0.13019 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.42580 9.43490 -0.00910 -0.09645 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.35440 9.36610 -0.01170 -0.12492 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.21530 9.22520 -0.00990 -0.10731 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.09670 9.10670 -0.01000 -0.10981 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.96340 9.96610 -0.00270 -0.02709 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.85590 9.85500 0.00090 0.00913 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.71370 9.71420 -0.00050 -0.00515 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.79350 9.79420 -0.00070 -0.00715 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.57870 9.58130 -0.00260 -0.02714 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.37040 9.36950 0.00090 0.00961 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.33170 9.33220 -0.00050 -0.00536 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.41180 9.41250 -0.00070 -0.00744 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.94470 9.94750 -0.00280 -0.02815 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.85590 9.85500 0.00090 0.00913 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.71370 9.71430 -0.00060 -0.00618 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.79360 9.79430 -0.00070 -0.00715 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.57860 9.58130 -0.00270 -0.02818 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.37050 9.36970 0.00080 0.00854 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.33170 9.33220 -0.00050 -0.00536 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.41210 9.41280 -0.00070 -0.00744 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.54520 10.53860 0.00660 0.06263 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76570 11.75670 0.00900 0.07655 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.13470 11.12870 0.00600 0.05391 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.79660 8.79100 0.00560 0.06370 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48290 9.47570 0.00720 0.07598 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.34350 9.33850 0.00500 0.05354 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.26120 10.25480 0.00640 0.06241 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.95530 10.94700 0.00830 0.07582 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.75730 10.75150 0.00580 0.05395 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.79680 8.79130 0.00550 0.06256 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.48330 9.47610 0.00720 0.07598 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.34400 9.33900 0.00500 0.05354 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.99000 12.01000 -0.02000 -0.16653 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.75000 12.78000 -0.03000 -0.23474 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.88000 11.93000 -0.05000 -0.41911 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.03000 12.09000 -0.06000 -0.49628 柏瑞拉丁美洲基金 9.38000 9.53000 -0.15000 -1.57398 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.26710 11.26720 -0.00010 -0.00089 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.31630 7.31640 -0.00010 -0.00137 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.23690 11.23260 0.00430 0.03828 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.93040 10.92640 0.00400 0.03661 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.03820 10.03540 0.00280 0.02790 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.12600 8.12290 0.00310 0.03816 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.12840 9.12500 0.00340 0.03726 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.16240 9.15990 0.00250 0.02729 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.51460 10.51070 0.00390 0.03711 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.86790 9.86410 0.00380 0.03852 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.02130 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9.53360 9.54280 -0.00920 -0.09641 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.38470 9.40430 -0.01960 -0.20842 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.42780 9.43990 -0.01210 -0.12818 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.10480 9.11610 -0.01130 -0.12396 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.34270 9.35170 -0.00900 -0.09624 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.04810 11.07120 -0.02310 -0.20865 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.37290 9.38490 -0.01200 -0.12786 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.69000 14.76000 -0.07000 -0.47425 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.02000 22.82000 0.20000 0.87642 國泰大中華基金 16.89000 16.76000 0.13000 0.77566 國泰小龍基金 13.39000 13.22000 0.17000 1.28593 國泰中小成長基金 36.28000 35.84000 0.44000 1.22768 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.71000 3.76030 -0.05030 -1.33766 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.51000 16.77000 -0.26000 -1.55039 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62060 0.63070 -0.01010 -1.60140 國泰中國內需增長基金美元級別 0.58360 0.59310 -0.00950 -1.60175 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19410 2.18850 0.00560 0.25588 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.54480 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-0.12749 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33100 0.33140 -0.00040 -0.12070 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32320 0.32360 -0.00040 -0.12361 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32390 0.32430 -0.00040 -0.12334 國泰台灣貨幣市場基金 12.42340 12.42300 0.00040 0.00322 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.37090 2.37500 -0.00410 -0.17263 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34170 0.34330 -0.00160 -0.46606 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47500 0.47500 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.42000 12.48000 -0.06000 -0.48077 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42730 0.42960 -0.00230 -0.53538 國泰全球資源基金台幣級別 5.11000 5.23000 -0.12000 -2.29446 國泰全球資源基金美元級別 0.16300 0.16680 -0.00380 -2.27818 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39190 0.39300 -0.00110 -0.27990 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35250 0.35350 -0.00100 -0.28289 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41660 0.41780 -0.00120 -0.28722 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49010 0.48930 0.00080 0.16350 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.38000 20.47000 -0.09000 -0.43967 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.38000 21.38000 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.37160 2.36740 0.00420 0.17741 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.57470 10.58190 -0.00720 -0.06804 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.39140 9.39780 -0.00640 -0.06810 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34270 0.34300 -0.00030 -0.08746 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30430 0.30460 -0.00030 -0.09849 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47320 0.47210 0.00110 0.23300 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36400 0.36440 -0.00040 -0.10977 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.13000 17.18000 -0.05000 -0.29104 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.55420 0.55600 -0.00180 -0.32374 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.08000 17.13000 -0.05000 -0.29189 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.76650 0.76650 0.00000 0.00000 國泰科技生化基金 27.72000 27.36000 0.36000 1.31579 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.17000 26.35000 -0.18000 -0.68311 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.93000 13.82000 0.11000 0.79595 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.05390 38.01780 0.03610 0.09496 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.22840 20.22830 0.00010 0.00049 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.77830 17.77900 -0.00070 -0.00394 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 37.94040 37.91790 0.02250 0.05934 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.51290 39.55140 -0.03850 -0.09734 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.56540 42.59090 -0.02550 -0.05987 國泰紐幣2021保本基金 12.27410 12.26430 0.00980 0.07991 國泰紐幣八年期保本基金 12.56820 12.55700 0.01120 0.08919 國泰紐幣保本基金 12.52360 12.52170 0.00190 0.01517 國泰國泰基金台幣I級別 18.84000 18.61000 0.23000 1.23589 國泰國泰基金台幣級別 18.84000 18.61000 0.23000 1.23589 國泰富時中國A50基金 17.26000 17.24000 0.02000 0.11601 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 39.99700 39.99850 -0.00150 -0.00375 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33140 0.33160 -0.00020 -0.06031 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46750 0.46560 0.00190 0.40808 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.36280 10.37810 -0.01530 -0.14743 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.32450 7.33520 -0.01070 -0.14587 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35090 0.35140 -0.00050 -0.14229 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23700 0.23730 -0.00030 -0.12642 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.15420 2.17750 -0.02330 -1.07003 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.54870 9.67550 -0.12680 -1.31053 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30810 0.31230 -0.00420 -1.34486 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.97540 41.05100 -0.07560 -0.18416 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.23000 17.32000 -0.09000 -0.51963 國泰新興市場基金台幣級別 11.15000 11.27000 -0.12000 -1.06477 國泰新興市場基金美元級別 0.36100 0.36480 -0.00380 -1.04167 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25960 2.25670 0.00290 0.12851 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46310 1.46130 0.00180 0.12318 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33560 0.33610 -0.00050 -0.14877 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33210 0.33260 -0.00050 -0.15033 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21950 0.21980 -0.00030 -0.13649 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.26140 10.27570 -0.01430 -0.13916 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.51980 6.52890 -0.00910 -0.13938 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.01000 15.24000 -0.23000 -1.50919 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.52000 28.66000 0.86000 3.00070 國泰價值卓越基金 12.46000 12.32000 0.14000 1.13636 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32060 0.32130 -0.00070 -0.21786 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.69520 38.72980 -0.03460 -0.08934 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.69000 18.65000 0.04000 0.21448 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.23000 18.32000 -0.09000 -0.49127 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.17000 16.87000 0.30000 1.77830 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.95770 11.95570 0.00200 0.01673 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39320 0.39310 0.00010 0.02544 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.97420 9.98130 -0.00710 -0.07113 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.95050 9.94540 0.00510 0.05128 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.93570 9.92810 0.00760 0.07655 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.97390 9.98090 -0.00700 -0.07013 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.95020 9.94510 0.00510 0.05128 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.93570 9.92810 0.00760 0.07655 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26520 11.26430 0.00090 0.00799 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81580 9.82770 -0.01190 -0.12109 第一金大中華基金 23.32000 23.13000 0.19000 0.82144 第一金小型精選基金 29.11000 28.74000 0.37000 1.28740 第一金中國世紀基金-人民幣 11.46000 11.59000 -0.13000 -1.12166 第一金中國世紀基金-美元 7.08610 7.18410 -0.09800 -1.36412 第一金中國世紀基金-美元-N 7.08660 7.18460 -0.09800 -1.36403 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.35000 8.46000 -0.11000 -1.30024 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.35000 8.46000 -0.11000 -1.30024 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.53310 9.52580 0.00730 0.07663 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.13440 8.14300 -0.00860 -0.10561 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.71650 10.70820 0.00830 0.07751 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.26340 9.27320 -0.00980 -0.10568 第一金中概平衡基金 22.72000 22.49000 0.23000 1.02268 第一金台灣貨幣市場基金 15.26970 15.26910 0.00060 0.00393 第一金全家福貨幣市場基金 178.05200 178.04600 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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.30420 9.34970 -0.04550 -0.48665 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.77970 9.82750 -0.04780 -0.48639 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.78100 9.82880 -0.04780 -0.48633 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.19220 8.23950 -0.04730 -0.57406 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.77990 9.83640 -0.05650 -0.57440 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.26570 9.27330 -0.00760 -0.08196 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.26470 9.27220 -0.00750 -0.08089 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.62630 7.63660 -0.01030 -0.13488 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.62500 7.63540 -0.01040 -0.13621 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.45150 8.46500 -0.01350 -0.15948 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.45210 8.46560 -0.01350 -0.15947 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.92620 10.93500 -0.00880 -0.08048 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.92700 10.93590 -0.00890 -0.08138 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.71440 9.72750 -0.01310 -0.13467 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.35170 14.37460 -0.02290 -0.15931 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.35250 12.40490 -0.05240 -0.42241 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.36810 12.42060 -0.05250 -0.42268 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.68000 11.73000 -0.05000 -0.42626 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553 第一金亞洲科技基金 16.68000 16.74000 -0.06000 -0.35842 第一金亞洲新興市場基金 12.35000 12.30000 0.05000 0.40650 第一金店頭市場基金 7.56000 7.47000 0.09000 1.20482 第一金創新趨勢基金 19.09000 18.84000 0.25000 1.32696 第一金電子基金 28.35000 28.13000 0.22000 0.78208 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.85000 17.58000 0.27000 1.53584 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.78000 21.10000 -0.32000 -1.51659 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 6.94000 7.04000 -0.10000 -1.42045 統一大中華中小基金(美元) 6.29000 6.39000 -0.10000 -1.56495 統一大中華中小基金(新台幣) 9.31000 9.45000 -0.14000 -1.48148 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 統一大東協高股息基金(美元) 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 統一大滿貫基金-A類型 28.75000 28.32000 0.43000 1.51836 統一大滿貫基金-I類型 28.75000 28.32000 0.43000 1.51836 統一大龍印基金 12.69000 12.76000 -0.07000 -0.54859 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.08000 8.17000 -0.09000 -1.10159 統一大龍騰中國基金(美元) 7.32000 7.42000 -0.10000 -1.34771 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.33000 8.44000 -0.11000 -1.30332 統一中小基金 21.22000 20.79000 0.43000 2.06830 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.59480 9.56630 0.02850 0.29792 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.86410 8.85150 0.01260 0.14235 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.59660 8.58380 0.01280 0.14912 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.56600 11.53160 0.03440 0.29831 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.62230 10.60720 0.01510 0.14236 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.28790 10.27260 0.01530 0.14894 統一台灣動力基金 14.46000 14.20000 0.26000 1.83099 統一全天候基金-A類型 96.63000 95.14000 1.49000 1.56611 統一全天候基金-I類型 96.80000 95.30000 1.50000 1.57398 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.04200 8.03990 0.00210 0.02612 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.69640 7.70120 -0.00480 -0.06233 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.69100 7.69250 -0.00150 -0.01950 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.41300 8.41070 0.00230 0.02735 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.05830 8.06340 -0.00510 -0.06325 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.04600 8.04760 -0.00160 -0.01988 統一全球債券組合基金 11.72190 11.72170 0.00020 0.00171 統一全球新科技基金(人民幣) 13.90000 13.94000 -0.04000 -0.28694 統一全球新科技基金(美元) 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095 統一全球新科技基金(新台幣) 12.44000 12.48000 -0.04000 -0.32051 統一亞太基金 22.38000 22.46000 -0.08000 -0.35619 統一亞洲大金磚基金 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 統一奔騰基金 49.67000 48.98000 0.69000 1.40874 統一強棒貨幣市場基金 16.67850 16.67780 0.00070 0.00420 統一強漢基金(人民幣) 8.74000 8.84000 -0.10000 -1.13122 統一強漢基金(美元) 7.80000 7.90000 -0.10000 -1.26582 統一強漢基金(新台幣) 20.54000 20.80000 -0.26000 -1.25000 統一統信基金 25.24000 24.79000 0.45000 1.81525 統一黑馬基金 50.44000 49.68000 0.76000 1.52979 統一新亞洲科技能源基金 14.94000 15.03000 -0.09000 -0.59880 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.73070 7.72400 0.00670 0.08674 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.94650 9.93780 0.00870 0.08754 統一經建基金 40.43000 39.83000 0.60000 1.50640 統一龍馬基金 54.61000 53.47000 1.14000 2.13204 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.78000 15.65000 0.13000 0.83067 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.52000 39.99000 0.53000 1.32533 野村中國機會基金 11.61000 11.75000 -0.14000 -1.19149 野村巴西基金 5.98000 6.07000 -0.09000 -1.48270 野村台灣高股息基金 23.01000 22.71000 0.30000 1.32100 野村台灣運籌基金 31.19000 30.82000 0.37000 1.20052 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.39150 9.37930 0.01220 0.13007 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.28370 9.29150 -0.00780 -0.08395 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.34650 9.35600 -0.00950 -0.10154 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70700 9.69450 0.01250 0.12894 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.52440 9.53240 -0.00800 -0.08392 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.44600 9.45560 -0.00960 -0.10153 野村平衡基金 17.26000 17.11000 0.15000 0.87668 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 野村全球生技醫療基金 16.30000 16.24000 0.06000 0.36946 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99210 9.97950 0.01260 0.12626 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.90750 9.91370 -0.00620 -0.06254 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.88320 9.89110 -0.00790 -0.07987 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99200 9.97950 0.01250 0.12526 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.90740 9.91370 -0.00630 -0.06355 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.88320 9.89120 -0.00800 -0.08088 野村全球品牌基金 24.32000 24.35000 -0.03000 -0.12320 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.28000 12.32000 -0.04000 -0.32468 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.56000 18.62000 -0.06000 -0.32223 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.90750 9.89700 0.01050 0.10609 野村全球短期收益基金-美元計價 10.30230 10.30380 -0.00150 -0.01456 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18260 10.18490 -0.00230 -0.02258 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.99370 9.00960 -0.01590 -0.17648 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.75080 8.78160 -0.03080 -0.35073 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.36590 8.39720 -0.03130 -0.37274 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.81930 10.83850 -0.01920 -0.17715 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.28840 10.32470 -0.03630 -0.35158 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.90390 9.94090 -0.03700 -0.37220 野村成長基金 26.12000 25.82000 0.30000 1.16189 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.20730 8.20600 0.00130 0.01584 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.19200 8.20630 -0.01430 -0.17426 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.37180 8.38500 -0.01320 -0.15742 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.87900 8.87740 0.00160 0.01802 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.74960 8.76480 -0.01520 -0.17342 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.93920 8.95320 -0.01400 -0.15637 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.82000 7.86000 -0.04000 -0.50891 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.03490 9.02810 0.00680 0.07532 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.04870 9.05760 -0.00890 -0.09826 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.16570 9.17460 -0.00890 -0.09701 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.70680 9.70200 0.00480 0.04947 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.61810 9.62750 -0.00940 -0.09764 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.74680 9.75630 -0.00950 -0.09737 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.21850 8.22740 -0.00890 -0.10818 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.80080 8.79450 0.00630 0.07164 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.64740 8.65650 -0.00910 -0.10512 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.72940 12.74320 -0.01380 -0.10829 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.86030 11.85190 0.00840 0.07087 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.60730 9.61730 -0.01000 -0.10398 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97320 9.95830 0.01490 0.14962 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93830 9.94210 -0.00380 -0.03822 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95680 9.96260 -0.00580 -0.05822 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97130 9.95640 0.01490 0.14965 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93710 9.94080 -0.00370 -0.03722 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97180 9.97770 -0.00590 -0.05913 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.71020 9.69530 0.01490 0.15368 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.67430 9.67740 -0.00310 -0.03203 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.69200 9.69200 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.70750 9.72160 -0.01410 -0.14504 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83810 9.83260 0.00550 0.05594 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.44270 9.45480 -0.01210 -0.12798 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.99510 9.00860 -0.01350 -0.14986 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.92100 10.93740 -0.01640 -0.14994 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.67210 9.69220 -0.02010 -0.20738 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.71980 10.72090 -0.00110 -0.01026 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.18590 10.20490 -0.01900 -0.18619 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.99570 10.01630 -0.02060 -0.20566 野村泰國基金 39.71000 39.37000 0.34000 0.86360 野村高科技基金 8.26000 8.19000 0.07000 0.85470 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.73340 9.76610 -0.03270 -0.33483 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.75020 9.76310 -0.01290 -0.13213 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.08030 10.11250 -0.03220 -0.31842 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.10980 9.13890 -0.02910 -0.31842 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.07270 9.10360 -0.03090 -0.33943 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.93480 8.95300 -0.01820 -0.20328 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.34530 11.36020 -0.01490 -0.13116 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.72020 12.77160 -0.05140 -0.40246 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.27310 10.30600 -0.03290 -0.31923 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.23830 10.27300 -0.03470 -0.33778 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.33900 10.36010 -0.02110 -0.20367 野村貨幣市場基金 16.28620 16.28550 0.00070 0.00430 野村新馬基金 14.78000 14.75000 0.03000 0.20339 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.91080 9.90240 0.00840 0.08483 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.74070 9.75890 -0.01820 -0.18650 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.79750 9.81330 -0.01580 -0.16101 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.76220 9.74720 0.01500 0.15389 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.70250 9.70730 -0.00480 -0.04945 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.69000 9.69690 -0.00690 -0.07116 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84090 9.82580 0.01510 0.15368 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.76430 9.76920 -0.00490 -0.05016 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.87040 9.87730 -0.00690 -0.06986 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.46120 9.48220 -0.02100 -0.22147 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.38720 9.42710 -0.03990 -0.42325 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.34940 9.39070 -0.04130 -0.43980 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.52760 9.54860 -0.02100 -0.21993 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.44150 9.48160 -0.04010 -0.42292 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.40380 9.44520 -0.04140 -0.43832 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.82690 9.82910 -0.00220 -0.02238 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.63420 7.63740 -0.00320 -0.04190 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.44690 11.45170 -0.00480 -0.04192 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.34000 7.48000 -0.14000 -1.87166 野村精選貨幣市場基金 12.08830 12.08800 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.86000 10.74000 0.12000 1.11732 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.05000 9.94000 0.11000 1.10664 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 野村歐洲高股息基金季配型 7.41000 7.46000 -0.05000 -0.67024 野村歐洲高股息基金累積型 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604 野村積極成長基金 11.02000 10.89000 0.13000 1.19376 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.98000 7.88000 0.10000 1.26904 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.03000 28.70000 0.33000 1.14983 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.07790 10.08290 -0.00500 -0.04959 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.34340 8.33020 0.01320 0.15846 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.67270 7.67390 -0.00120 -0.01564 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.58500 7.58760 -0.00260 -0.03427 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.50660 11.48860 0.01800 0.15668 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.30840 10.30990 -0.00150 -0.01455 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.22370 10.22720 -0.00350 -0.03422 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 野村環球基金-人民幣計價 14.94000 14.96000 -0.02000 -0.13369 野村環球基金-美元計價 11.59000 11.63000 -0.04000 -0.34394 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.27000 16.31000 -0.04000 -0.24525 野村鴻利基金 19.88000 19.65000 0.23000 1.17048 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87010 16.86970 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 16.84000 16.63000 0.21000 1.26278 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.74000 13.76000 -0.02000 -0.14535 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.94450 9.94740 -0.00290 -0.02915 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.04190 13.04580 -0.00390 -0.02989 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.90490 9.91150 -0.00660 -0.06659 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.74900 9.78150 -0.03250 -0.33226 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.48670 9.49010 -0.00340 -0.03583 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.51030 9.51360 -0.00330 -0.03469 凱基台商天下基金 11.47000 11.52000 -0.05000 -0.43403 凱基台灣精五門基金 17.53000 17.30000 0.23000 1.32948 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.39470 38.35000 0.04470 0.11656 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.13240 38.17200 -0.03960 -0.10374 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.78670 40.79710 -0.01040 -0.02549 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.21320 10.24190 -0.02870 -0.28022 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.53000 12.58000 -0.05000 -0.39746 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.19920 11.28010 -0.08090 -0.71719 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.07000 11.14000 -0.07000 -0.62837 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55700 11.55660 0.00040 0.00346 凱基開創基金 23.36000 23.11000 0.25000 1.08178 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.49000 19.63000 -0.14000 -0.71319 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 18.82630 18.96360 -0.13730 -0.72402 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.15000 16.29000 -0.14000 -0.85942 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.38340 15.51730 -0.13390 -0.86291 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.10000 7.16000 -0.06000 -0.83799 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.05020 11.02740 0.02280 0.20676 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.28200 11.26900 0.01300 0.11536 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 凱基護城河基金-台幣計價A 12.20000 12.21000 -0.01000 -0.08190 凱基護城河基金-美元計價B 11.91720 11.92840 -0.01120 -0.09389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.23000 15.13000 0.10000 0.66094 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 26.84000 27.20000 -0.36000 -1.32353 富邦NASDAQ-100基金 27.57000 27.76000 -0.19000 -0.68444 富邦上証180基金 26.15000 26.18000 -0.03000 -0.11459 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16640 0.16870 -0.00230 -1.36337 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.14000 5.21000 -0.07000 -1.34357 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.95000 8.01000 -0.06000 -0.74906 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.03000 31.64000 0.39000 1.23262 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.79480 10.84930 -0.05450 -0.50234 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.94600 10.00530 -0.05930 -0.59269 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.52500 9.59370 -0.06870 -0.71609 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.34710 9.39420 -0.04710 -0.50137 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.54070 8.59160 -0.05090 -0.59244 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.18560 8.24460 -0.05900 -0.71562 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.43940 20.46230 -0.02290 -0.11191 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.43540 11.43430 0.00110 0.00962 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37900 10.40140 -0.02240 -0.21536 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.70220 12.68230 0.01990 0.15691 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.86210 1.86160 0.00050 0.02686 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.09970 9.08540 0.01430 0.15740 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.38120 1.38080 0.00040 0.02897 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76540 11.75720 0.00820 0.06974 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70530 1.70610 -0.00080 -0.04689 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07420 10.06710 0.00710 0.07053 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.47880 1.47950 -0.00070 -0.04731 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.95290 9.93690 0.01600 0.16102 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.91500 9.91470 0.00030 0.00303 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.19000 15.22000 -0.03000 -0.19711 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.71000 20.64000 0.07000 0.33915 富邦日本東証基金 21.00000 20.98000 0.02000 0.09533 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.43000 43.44000 -0.01000 -0.02302 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.34000 41.95000 0.39000 0.92968 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.75000 46.21000 0.54000 1.16858 富邦台灣心基金 18.82000 18.62000 0.20000 1.07411 富邦台灣釆吉50基金 43.93000 43.42000 0.51000 1.17457 富邦台灣科技指數基金 48.48000 47.56000 0.92000 1.93440 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.88620 39.85150 0.03470 0.08707 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.22170 41.28270 -0.06100 -0.14776 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28780 0.28820 -0.00040 -0.13879 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54250 2.53420 0.00830 0.32752 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33760 0.33760 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45710 10.45770 -0.00060 -0.00574 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19640 2.18930 0.00710 0.32430 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32210 0.32210 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.97540 8.97600 -0.00060 -0.00668 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65770 15.65710 0.00060 0.00383 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.84970 39.88290 -0.03320 -0.08324 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.84190 38.83270 0.00920 0.02369 富邦長紅基金 53.33000 52.76000 0.57000 1.08036 富邦科技基金 20.24000 19.99000 0.25000 1.25063 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.68500 40.65360 0.03140 0.07724 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.67410 38.63980 0.03430 0.08877 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.20910 39.15910 0.05000 0.12768 富邦恒生國企ETF基金 19.91000 19.68000 0.23000 1.16870 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.26000 14.51000 -0.25000 -1.72295 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.23000 25.41000 0.82000 3.22708 富邦高成長基金 20.50000 20.33000 0.17000 0.83620 富邦基金A類型 11.53000 11.43000 0.10000 0.87489 富邦基金I類型 11.53000 11.43000 0.10000 0.87489 富邦深証100基金 8.03000 8.06000 -0.03000 -0.37221 富邦富時歐洲ETF基金 19.02000 18.94000 0.08000 0.42239 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40280 0.40360 -0.00080 -0.19822 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.96190 11.98430 -0.02240 -0.18691 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.15220 9.16930 -0.01710 -0.18649 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29490 0.29540 -0.00050 -0.16926 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.47460 8.49050 -0.01590 -0.18727 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.26000 17.21000 0.05000 0.29053 富邦精準基金 39.42000 39.03000 0.39000 0.99923 富邦精銳中小基金 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.39000 15.26000 0.13000 0.85190 富邦臺灣公司治理100基金 20.17000 19.99000 0.18000 0.90045 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.13000 8.25000 -0.12000 -1.45455 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.80000 12.43000 0.37000 2.97667 富邦標普美國特別股ETF基金 19.08000 19.09000 -0.01000 -0.05238 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.89990 9.88900 0.01090 0.11022 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.59470 9.62320 -0.02850 -0.29616 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.75080 9.77740 -0.02660 -0.27206 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.57050 9.56010 0.01040 0.10879 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.23400 9.26140 -0.02740 -0.29585 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.36840 9.39390 -0.02550 -0.27145 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.01000 27.76000 0.25000 0.90058 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.65600 9.66990 -0.01390 -0.14375 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.56640 9.58180 -0.01540 -0.16072 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.57490 9.59150 -0.01660 -0.17307 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.65540 9.66960 -0.01420 -0.14685 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.56640 9.58180 -0.01540 -0.16072 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.57470 9.59130 -0.01660 -0.17307 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.24480 8.26430 -0.01950 -0.23595 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.73310 8.75570 -0.02260 -0.25812 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.47370 8.49680 -0.02310 -0.27187 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.37040 9.39240 -0.02200 -0.23423 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.34730 9.37150 -0.02420 -0.25823 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.07770 9.10230 -0.02460 -0.27026 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.16040 9.18510 -0.02470 -0.26891 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.12620 8.12460 0.00160 0.01969 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.12780 9.12800 -0.00020 -0.00219 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.62760 8.62910 -0.00150 -0.01738 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.28080 10.27860 0.00220 0.02140 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.02510 10.02530 -0.00020 -0.00199 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.55620 9.55770 -0.00150 -0.01569 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.76710 8.76840 -0.00130 -0.01483 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.40750 9.40890 -0.00140 -0.01488 富達卓越領航全球組合基金 14.14000 14.11000 0.03000 0.21262 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.34540 8.34270 0.00270 0.03236 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.00850 9.00750 0.00100 0.01110 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.70700 8.70730 -0.00030 -0.00345 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.63800 9.63480 0.00320 0.03321 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.57670 9.57570 0.00100 0.01044 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.29500 9.29520 -0.00020 -0.00215 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.79370 8.79380 -0.00010 -0.00114 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.38390 9.38400 -0.00010 -0.00107 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.44000 8.52000 -0.08000 -0.93897 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.95000 9.06000 -0.11000 -1.21413 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.89000 7.98000 -0.09000 -1.12782 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.63000 6.71000 -0.08000 -1.19225 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.52000 7.63000 -0.11000 -1.44168 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.37000 7.47000 -0.10000 -1.33869 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.60000 9.58540 0.01460 0.15231 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.04530 9.03920 0.00610 0.06748 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.64560 8.63960 0.00600 0.06945 富蘭克林華美中華基金 10.44000 10.57000 -0.13000 -1.22990 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.78000 17.63000 0.15000 0.85082 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.16000 18.07000 0.09000 0.49806 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.64580 7.65290 -0.00710 -0.09278 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.70480 8.71310 -0.00830 -0.09526 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.46750 9.47650 -0.00900 -0.09497 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.02030 9.02870 -0.00840 -0.09304 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.89080 10.90590 -0.01510 -0.13846 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.48070 8.49250 -0.01180 -0.13895 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.81940 8.83170 -0.01230 -0.13927 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.05260 13.04690 0.00570 0.04369 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.98400 9.97960 0.00440 0.04409 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.93010 9.94620 -0.01610 -0.16187 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.42380 7.43590 -0.01210 -0.16272 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.81380 8.82800 -0.01420 -0.16085 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.50160 10.52000 -0.01840 -0.17490 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.33220 7.34500 -0.01280 -0.17427 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.72240 8.73760 -0.01520 -0.17396 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.20810 10.22650 -0.01840 -0.17992 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.46100 7.47450 -0.01350 -0.18061 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.93060 7.93760 -0.00700 -0.08819 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.93050 8.93830 -0.00780 -0.08726 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.74830 9.75680 -0.00850 -0.08712 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.31660 12.32750 -0.01090 -0.08842 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.21000 8.25000 -0.04000 -0.48485 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.93000 11.00000 -0.07000 -0.63636 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.24030 12.27370 -0.03340 -0.27213 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.11000 9.18000 -0.07000 -0.76253 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.34000 9.42000 -0.08000 -0.84926 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.87000 8.94000 -0.07000 -0.78300 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.10000 9.16000 -0.06000 -0.65502 富蘭克林華美第一富基金 33.29000 32.87000 0.42000 1.27776 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31630 10.31580 0.00050 0.00485 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.85000 13.81000 0.04000 0.28965 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.75000 12.76000 -0.01000 -0.07837 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.82000 14.83000 -0.01000 -0.06743 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.80270 6.94280 -0.14010 -2.01792 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.84200 9.87720 -0.03520 -0.35638 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.19700 9.20770 -0.01070 -0.11621 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.69720 10.70960 -0.01240 -0.11578 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.54930 6.55770 -0.00840 -0.12809 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.63400 8.64540 -0.01140 -0.13186 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.81340 9.82630 -0.01290 -0.13128 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.18580 10.19880 -0.01300 -0.12747 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 58.96000 58.98000 -0.02000 -0.03391 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.55000 60.53000 0.02000 0.03304 復華1至5年期高收益債券基金 20.06000 20.08000 -0.02000 -0.09960 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.70960 11.70680 0.00280 0.02392 復華人生目標基金 34.85960 34.60820 0.25140 0.72642 復華大中華中小策略基金 7.91000 7.97000 -0.06000 -0.75282 復華中小精選基金 59.16000 58.00000 1.16000 2.00000 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.09470 50.93900 0.15570 0.30566 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.02000 8.09000 -0.07000 -0.86527 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.09000 7.17000 -0.08000 -1.11576 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516 復華六年到期新興市場債券基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 25.32000 24.94000 0.38000 1.52366 復華全球大趨勢基金-美元 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.30000 18.35000 -0.05000 -0.27248 復華全球平衡基金-美元 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 18.60000 18.61000 -0.01000 -0.05373 復華全球物聯網科技基金-美元 13.62000 13.72000 -0.10000 -0.72886 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.11000 13.21000 -0.10000 -0.75700 復華全球原物料基金 8.14000 8.29000 -0.15000 -1.80941 復華全球消費基金-新臺幣 11.80000 11.82000 -0.02000 -0.16920 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.41480 11.40500 0.00980 0.08593 復華全球債券基金 13.16740 13.14020 0.02720 0.20700 復華全球債券組合基金 14.46000 14.46000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.60000 13.62000 -0.02000 -0.14684 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 復華全球戰略配置強基金-美元 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 復華有利貨幣市場基金 13.45120 13.45070 0.00050 0.00372 復華亞太平衡基金 10.96000 11.04000 -0.08000 -0.72464 復華亞太成長基金 11.89000 11.96000 -0.07000 -0.58528 復華亞太神龍科技基金-美元 7.77000 7.80000 -0.03000 -0.38462 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.24000 8.27000 -0.03000 -0.36276 復華東協世紀基金 11.63000 11.60000 0.03000 0.25862 復華南非幣長期收益基金A 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.03000 8.03000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 13.87000 13.86000 0.01000 0.07215 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 復華美國新星基金-美元 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998 復華美國新星基金-新臺幣 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 復華恒生基金 19.94000 19.63000 0.31000 1.57922 復華恒生單日反向一倍基金 9.08000 9.26000 -0.18000 -1.94384 復華恒生單日正向二倍基金 27.62000 26.58000 1.04000 3.91272 復華神盾基金 22.46500 22.26630 0.19870 0.89238 復華高成長基金 58.68000 57.76000 0.92000 1.59280 復華高益策略組合基金 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 復華貨幣市場基金 14.41280 14.41230 0.00050 0.00347 復華富時不動產證券化基金 18.29000 18.26000 0.03000 0.16429 復華富時台灣高股息低波動基金 49.37000 49.28000 0.09000 0.18263 復華復華基金 18.30000 18.02000 0.28000 1.55383 復華華人世紀基金 14.57000 14.75000 -0.18000 -1.22034 復華傳家二號基金 27.64100 27.50860 0.13240 0.48130 復華傳家基金 19.28960 19.09810 0.19150 1.00272 復華奧林匹克全球組合基金 14.49000 14.50000 -0.01000 -0.06897 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 復華新興人民幣債券基金A 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 復華新興人民幣債券基金B 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.45000 18.49000 -0.04000 -0.21633 復華新興市場企業債券ETF基金 59.53000 59.54000 -0.01000 -0.01680 復華新興市場高收益債券基金A 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 復華新興市場高收益債券基金B 5.28000 5.29000 -0.01000 -0.18904 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.79000 11.81000 -0.02000 -0.16935 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 復華滬深300 A股基金 19.13000 19.17000 -0.04000 -0.20866 復華數位經濟基金 43.40000 42.69000 0.71000 1.66315 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.62920 9.63300 -0.00380 -0.03945 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.43150 9.43790 -0.00640 -0.06781 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.78210 9.78600 -0.00390 -0.03985 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.54770 9.55410 -0.00640 -0.06699 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.44260 9.44460 -0.00200 -0.02118 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.95900 9.96310 -0.00410 -0.04115 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.46010 9.46130 -0.00120 -0.01268 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.97880 9.98200 -0.00320 -0.03206 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.45970 9.46080 -0.00110 -0.01163 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.98040 9.98360 -0.00320 -0.03205 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.82180 9.79890 0.02290 0.23370 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.80560 9.80570 -0.00010 -0.00102 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.83630 9.83840 -0.00210 -0.02134 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.78670 9.76170 0.02500 0.25610 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.73450 10.63630 0.09820 0.92325 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.74470 9.74390 0.00080 0.00821 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.78660 9.76170 0.02490 0.25508 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.73450 10.63630 0.09820 0.92325 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.74520 9.74450 0.00070 0.00718 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.80990 9.81110 -0.00120 -0.01223 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.06220 9.05380 0.00840 0.09278 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.07580 8.08960 -0.01380 -0.17059 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.06510 8.07680 -0.01170 -0.14486 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.42910 11.41860 0.01050 0.09196 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.20650 10.22390 -0.01740 -0.17019 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.31040 10.32530 -0.01490 -0.14431 景順主流基金 14.64000 14.46000 0.18000 1.24481 景順台灣科技基金 25.30000 24.93000 0.37000 1.48416 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 景順全球科技基金 19.73000 19.89000 -0.16000 -0.80442 景順全球康健基金 18.94000 18.90000 0.04000 0.21164 景順貨幣市場基金 15.95170 15.95120 0.00050 0.00313 景順潛力基金 26.87000 26.48000 0.39000 1.47281 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.86000 12.97000 -0.11000 -0.84811 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.04000 12.14000 -0.10000 -0.82372 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.51520 8.50450 0.01070 0.12582 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.77410 7.76630 0.00780 0.10043 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01620 11.00240 0.01380 0.12543 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.03700 10.02690 0.01010 0.10073 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.04000 7.18000 -0.14000 -1.94986 華南永昌中國A股基金(美元) 6.69000 6.83000 -0.14000 -2.04978 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.84000 10.04000 -0.20000 -1.99203 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.28360 9.28340 0.00020 0.00215 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.49080 9.48810 0.00270 0.02846 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.63970 9.63940 0.00030 0.00311 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.85760 9.85480 0.00280 0.02841 華南永昌永昌基金 16.58000 16.31000 0.27000 1.65543 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 華南永昌全球亨利組合基金 14.04320 14.04360 -0.00040 -0.00285 華南永昌全球神農水資源基金 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 華南永昌全球精品基金 14.66000 14.70000 -0.04000 -0.27211 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.92000 11.99000 -0.07000 -0.58382 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.84000 11.92000 -0.08000 -0.67114 華南永昌物聯網精選基金 10.04000 9.88000 0.16000 1.61943 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22530 16.22460 0.00070 0.00431 華南永昌龍盈平衡基金 21.82600 21.59680 0.22920 1.06127 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95100 11.95050 0.00050 0.00418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.16520 10.16460 0.00060 0.00590 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 9.98750 10.01100 -0.02350 -0.23474 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.72070 9.72010 0.00060 0.00617 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.52030 9.54270 -0.02240 -0.23473 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.92350 9.92350 0.00000 0.00000 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.69640 9.71980 -0.02340 -0.24075 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.58350 9.58350 0.00000 0.00000 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.35420 9.37670 -0.02250 -0.23996 華頓中小型基金 20.79000 20.46000 0.33000 1.61290 華頓中國多重機會平衡基金 10.82370 10.89620 -0.07250 -0.66537 華頓台灣基金 22.07000 21.56000 0.51000 2.36549 華頓平安貨幣市場基金 11.53260 11.53220 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 15.23000 15.24000 -0.01000 -0.06562 華頓全球高收益債券基金A 13.16850 13.18690 -0.01840 -0.13953 華頓全球高收益債券基金B 8.02780 8.03900 -0.01120 -0.13932 華頓全球黑鑽油源基金 4.97000 5.04000 -0.07000 -1.38889 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.35960 2.39140 -0.03180 -1.32976 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.49940 10.66660 -0.16720 -1.56751 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.33980 0.34530 -0.00550 -1.59282 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.00420 11.05100 -0.04680 -0.42349 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.96060 9.99770 -0.03710 -0.37109 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.73420 9.79950 -0.06530 -0.66636 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.72410 8.78260 -0.05850 -0.66609 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.91410 9.98320 -0.06910 -0.69216 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.91160 8.97410 -0.06250 -0.69645 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.44000 9.63000 -0.19000 -1.97300 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.09000 8.27000 -0.18000 -2.17654 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.66000 8.86000 -0.20000 -2.25734 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.47270 2.46480 0.00790 0.32051 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01880 2.00910 0.00970 0.48280 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.45670 11.45130 0.00540 0.04716 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.18480 9.18050 0.00430 0.04684 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35540 0.35520 0.00020 0.05631 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.28990 0.28980 0.00010 0.03451 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.07000 3.09000 -0.02000 -0.64725 匯豐中國動力基金(台幣) 13.64000 13.76000 -0.12000 -0.87209 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.45000 -0.01000 -2.22222 匯豐台灣精典基金 21.92000 21.75000 0.17000 0.78161 匯豐全球趨勢組合基金 11.58000 11.65000 -0.07000 -0.60086 匯豐全球關鍵資源基金 7.63000 7.75000 -0.12000 -1.54839 匯豐安富基金 24.10000 23.98000 0.12000 0.50042 匯豐成功基金 39.14000 38.98000 0.16000 0.41047 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56380 2.55070 0.01310 0.51358 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30670 2.29350 0.01320 0.57554 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.32820 11.29970 0.02850 0.25222 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.61940 7.59070 0.02870 0.37809 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36990 0.36900 0.00090 0.24390 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32450 0.32360 0.00090 0.27812 匯豐金磚動力基金 13.02000 13.16000 -0.14000 -1.06383 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98870 14.98840 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.66000 4.77000 -0.11000 -2.30608 匯豐新鑽動力基金 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.32070 5.34220 -0.02150 -0.40246 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.98700 9.00870 -0.02170 -0.24088 匯豐龍鳳基金-A類型 47.16000 46.82000 0.34000 0.72619 匯豐龍鳳基金-I類型 47.16000 46.82000 0.34000 0.72619 匯豐龍騰電子基金 31.35000 31.02000 0.33000 1.06383 匯豐雙高收益債券組合基金 11.91300 11.91750 -0.00450 -0.03776 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.20000 15.91000 0.29000 1.82275 新光中國成長基金(人民幣) 8.43000 8.57000 -0.14000 -1.63361 新光中國成長基金(美元) 8.38000 8.54000 -0.16000 -1.87354 新光中國成長基金(新臺幣) 8.37000 8.52000 -0.15000 -1.76056 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.43200 10.43000 0.00200 0.01918 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.49970 9.50860 -0.00890 -0.09360 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.82700 9.83150 -0.00450 -0.04577 新光台灣富貴基金 20.58000 20.42000 0.16000 0.78355 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.96000 10.86000 0.10000 0.92081 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.71000 10.61000 0.10000 0.94251 新光全球債券基金(A累積)美元 9.92780 9.92180 0.00600 0.06047 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.73030 9.72000 0.01030 0.10597 新光全球債券基金(B配息)美元 9.50930 9.50360 0.00570 0.05998 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.30790 9.29800 0.00990 0.10647 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 新光吉星貨幣市場基金 15.46020 15.45970 0.00050 0.00323 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 新光多重資產基金(A累積)美元 8.13000 8.16000 -0.03000 -0.36765 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753 新光亞洲精選基金-美金 20.51000 20.54000 -0.03000 -0.14606 新光亞洲精選基金-新台幣 20.85000 20.86000 -0.01000 -0.04794 新光兩岸優勢基金 9.71000 9.86000 -0.15000 -1.52130 新光店頭基金 20.90000 20.63000 0.27000 1.30877 新光南非幣保本基金 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 新光特選內需收益ETF基金 19.81000 19.73000 0.08000 0.40547 新光創新科技基金 12.97000 12.86000 0.11000 0.85537 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.71720 9.71900 -0.00180 -0.01852 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.93540 9.93310 0.00230 0.02315 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.55630 9.55240 0.00390 0.04083 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.10030 9.10260 -0.00230 -0.02527 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.31110 9.30900 0.00210 0.02256 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.95180 8.94800 0.00380 0.04247 新光澳幣十年期保本基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.96750 9.96890 -0.00140 -0.01404 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.41550 9.41700 -0.00150 -0.01593 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.37580 9.38170 -0.00590 -0.06289 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.83340 9.83950 -0.00610 -0.06200 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.79530 9.79960 -0.00430 -0.04388 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.33600 9.34010 -0.00410 -0.04390 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.31340 9.31590 -0.00250 -0.02684 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.76800 9.77060 -0.00260 -0.02661 瑞銀全球創新趨勢基金 6.63000 6.65000 -0.02000 -0.30075 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.61240 9.60520 0.00720 0.07496 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.01980 9.01260 0.00720 0.07989 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.48560 9.48170 0.00390 0.04113 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 8.97670 8.97300 0.00370 0.04123 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.05380 9.04820 0.00560 0.06189 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.62000 9.61450 0.00550 0.05721 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.46690 13.45970 0.00720 0.05349 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.14470 8.14030 0.00440 0.05405 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.12160 36.06300 0.05860 0.16249 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.86020 38.82040 0.03980 0.10252 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.91470 36.86320 0.05150 0.13971 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.64950 39.58520 0.06430 0.16243 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.18440 39.20960 -0.02520 -0.06427 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.26260 38.21070 0.05190 0.13583 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.98560 9.98960 -0.00400 -0.04004 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28000 11.27930 0.00070 0.00621 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96870 9.98070 -0.01200 -0.12023 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.61530 10.74710 -0.13180 -1.22638 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.86810 7.97830 -0.11020 -1.38125 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.16000 8.27000 -0.11000 -1.33011 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.18060 11.21030 -0.02970 -0.26493 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.69210 10.71910 -0.02700 -0.25189 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.23160 10.25880 -0.02720 -0.26514 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.92860 8.95110 -0.02250 -0.25137 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.42000 8.45000 -0.03000 -0.35503 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.97230 8.99620 -0.02390 -0.26567 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.86110 7.88090 -0.01980 -0.25124 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.54490 8.56760 -0.02270 -0.26495 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.73730 7.75680 -0.01950 -0.25139 群益中小型股基金 36.61000 36.19000 0.42000 1.16054 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.39420 9.42090 -0.02670 -0.28341 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.64880 8.68700 -0.03820 -0.43974 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.12780 8.16160 -0.03380 -0.41413 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.19360 8.21690 -0.02330 -0.28356 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.54280 7.57610 -0.03330 -0.43954 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.08930 7.11880 -0.02950 -0.41440 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.79540 9.77920 0.01620 0.16566 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.77500 10.75720 0.01780 0.16547 群益中國高收益債券基金-美元 10.37930 10.36880 0.01050 0.10127 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.58290 9.57570 0.00720 0.07519 群益中國新機會基金N-人民幣 7.27680 7.37900 -0.10220 -1.38501 群益中國新機會基金N-美元 6.62600 6.72960 -0.10360 -1.53947 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.09000 7.20000 -0.11000 -1.52778 群益中國新機會基金-人民幣 6.45340 6.54400 -0.09060 -1.38447 群益中國新機會基金-美元 7.08480 7.19560 -0.11080 -1.53983 群益中國新機會基金-新臺幣 6.77000 6.88000 -0.11000 -1.59884 群益平衡王基金 18.15050 18.13400 0.01650 0.09099 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.85000 5.84000 0.01000 0.17123 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.93910 10.91750 0.02160 0.19785 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.35430 10.33260 0.02170 0.21001 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.68800 9.66890 0.01910 0.19754 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.16950 9.15020 0.01930 0.21092 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.79390 9.79080 0.00310 0.03166 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.57170 9.56960 0.00210 0.02194 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.02240 9.01950 0.00290 0.03215 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.93940 8.93740 0.00200 0.02238 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.85070 9.84750 0.00320 0.03250 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.87190 9.86970 0.00220 0.02229 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.18130 9.17830 0.00300 0.03269 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.56460 9.56250 0.00210 0.02196 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.98720 9.98120 0.00600 0.06011 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.13340 7.12910 0.00430 0.06032 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.04950 10.06720 -0.01770 -0.17582 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.91350 9.92870 -0.01520 -0.15309 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.05050 10.06820 -0.01770 -0.17580 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.75960 9.77670 -0.01710 -0.17491 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.66800 9.68280 -0.01480 -0.15285 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.80170 9.81890 -0.01720 -0.17517 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.04960 10.06720 -0.01760 -0.17483 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.91350 9.92870 -0.01520 -0.15309 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.05070 10.06830 -0.01760 -0.17481 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.75960 9.77670 -0.01710 -0.17491 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.66790 9.68280 -0.01490 -0.15388 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.80170 9.81890 -0.01720 -0.17517 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.23030 9.20750 0.02280 0.24762 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 群益全球關鍵生技基金-美元 15.10310 15.06580 0.03730 0.24758 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.93000 14.89000 0.04000 0.26864 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 群益多利策略組合基金 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 群益多重收益組合基金 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859 群益安家基金 22.54180 22.33120 0.21060 0.94308 群益安穩貨幣市場基金 16.10360 16.10300 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 21.16000 21.05000 0.11000 0.52257 群益亞太中小基金 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 群益亞太新趨勢平衡基金 14.82000 14.89000 -0.07000 -0.47011 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.57230 9.56630 0.00600 0.06272 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.27300 7.26850 0.00450 0.06191 群益店頭市場基金 80.52000 79.47000 1.05000 1.32125 群益東方盛世基金 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 12.52630 12.47160 0.05470 0.43860 群益東協成長基金-美元 10.90320 10.87270 0.03050 0.28052 群益東協成長基金-新臺幣 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.69080 10.71540 -0.02460 -0.22958 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.10240 10.12790 -0.02550 -0.25178 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.58920 9.61560 -0.02640 -0.27455 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.19480 9.21600 -0.02120 -0.23003 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.69160 8.71360 -0.02200 -0.25248 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.24820 8.27100 -0.02280 -0.27566 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.99810 9.01880 -0.02070 -0.22952 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.84630 8.86860 -0.02230 -0.25145 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.21440 9.23980 -0.02540 -0.27490 群益長安基金 24.45000 24.22000 0.23000 0.94963 群益美國新創亮點基金N-美元 9.09730 9.13990 -0.04260 -0.46609 群益美國新創亮點基金-美元 13.76180 13.82630 -0.06450 -0.46650 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.31000 13.38000 -0.07000 -0.52317 群益真善美基金 15.35840 15.40710 -0.04870 -0.31609 群益馬拉松基金 107.40000 106.36000 1.04000 0.97781 群益馬拉松基金I類型 107.62000 106.57000 1.05000 0.98527 群益深証中小板基金 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 群益創新科技基金 28.23000 27.84000 0.39000 1.40086 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.48750 8.57080 -0.08330 -0.97190 群益華夏盛世基金N-美元 7.74610 7.83440 -0.08830 -1.12708 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.08000 8.17000 -0.09000 -1.10159 群益華夏盛世基金-人民幣 9.24280 9.33360 -0.09080 -0.97283 群益華夏盛世基金-美元 8.54110 8.63860 -0.09750 -1.12866 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.11000 14.27000 -0.16000 -1.12123 群益奧斯卡基金 24.08000 23.68000 0.40000 1.68919 群益新興金鑽基金-美元 10.68490 10.79610 -0.11120 -1.03000 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.18000 8.26000 -0.08000 -0.96852 群益葛萊美基金 20.48000 20.12000 0.36000 1.78926 群益道瓊美國地產ETF基金 19.79000 19.84000 -0.05000 -0.25202 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.87000 9.00000 -0.13000 -1.44444 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.26000 10.93000 0.33000 3.01921 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.45010 11.47990 -0.02980 -0.25958 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.76970 10.78530 -0.01560 -0.14464 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.72780 10.74510 -0.01730 -0.16100 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.16040 8.18160 -0.02120 -0.25912 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.56370 8.57600 -0.01230 -0.14342 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.88000 7.90000 -0.02000 -0.25316 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.19580 8.20910 -0.01330 -0.16202 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.65950 9.67340 -0.01390 -0.14369 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.47300 9.48660 -0.01360 -0.14336 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.23000 24.99000 0.24000 0.96038 德信中國精選成長基金 10.14000 10.28000 -0.14000 -1.36187 德信台灣主流中小基金 16.14000 15.77000 0.37000 2.34623 德信新興股票組合基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 德信萬保貨幣市場基金 11.94620 11.94580 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.76250 10.76090 0.00160 0.01487 德信數位時代基金 25.26000 25.07000 0.19000 0.75788 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.87310 9.84530 0.02780 0.28237 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.81790 9.79120 0.02670 0.27269 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67510 11.67460 0.00050 0.00428 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.30000 13.05000 0.25000 1.91571 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.08000 17.52000 -0.44000 -2.51142 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.33050 10.30860 0.02190 0.21244 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.99410 14.95940 0.03470 0.23196 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.99300 7.99520 -0.00220 -0.02752 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.76110 10.76690 -0.00580 -0.05387 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.22880 11.23480 -0.00600 -0.05341 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.00860 13.01230 -0.00370 -0.02843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.94000 15.98000 -0.04000 -0.25031 摩根中小基金 18.84000 18.43000 0.41000 2.22463 摩根中國A股基金 11.64000 11.87000 -0.23000 -1.93766 摩根中國A股基金(美元) 9.13000 9.31000 -0.18000 -1.93340 摩根中國亮點基金 11.44000 11.58000 -0.14000 -1.20898 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.27460 10.36500 -0.09040 -0.87217 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.43450 11.52130 -0.08680 -0.75339 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.70990 8.78740 -0.07750 -0.88194 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.65110 11.75370 -0.10260 -0.87292 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.47270 13.57490 -0.10220 -0.75286 摩根台灣金磚基金-累積型 16.87000 16.57000 0.30000 1.81050 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.87000 16.57000 0.30000 1.81050 摩根台灣增長基金 44.68000 44.17000 0.51000 1.15463 摩根平衡基金 26.27000 26.13000 0.14000 0.53578 摩根全球α基金 17.60000 17.70000 -0.10000 -0.56497 摩根全球平衡基金 14.54030 14.57990 -0.03960 -0.27161 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.28880 9.30480 -0.01600 -0.17195 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.29850 10.31030 -0.01180 -0.11445 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.69860 9.71450 -0.01590 -0.16367 摩根多元入息成長基金-累積型 11.03680 11.05590 -0.01910 -0.17276 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.73080 9.74680 -0.01600 -0.16416 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.09580 10.11030 -0.01450 -0.14342 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.04400 13.06270 -0.01870 -0.14316 摩根亞洲基金 52.40000 52.58000 -0.18000 -0.34234 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.18240 8.18230 0.00010 0.00122 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.56190 9.55830 0.00360 0.03766 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.45430 8.45410 0.00020 0.00237 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.02370 12.02360 0.00010 0.00083 摩根東方內需機會基金 16.61000 16.67000 -0.06000 -0.35993 摩根東方科技基金 29.14000 29.25000 -0.11000 -0.37607 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 摩根金龍收成基金 18.66000 18.86000 -0.20000 -1.06045 摩根第一貨幣市場基金 15.09270 15.09220 0.00050 0.00331 摩根新金磚五國基金 10.92000 11.05000 -0.13000 -1.17647 摩根新絲路基金 8.87000 8.93000 -0.06000 -0.67189 摩根新興35基金 12.17000 12.24000 -0.07000 -0.57190 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 6.97190 6.97260 -0.00070 -0.01004 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.17430 9.16760 0.00670 0.07308 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.93070 8.93070 0.00000 0.00000 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.23020 10.23130 -0.00110 -0.01075 摩根新興科技基金 44.62000 43.64000 0.98000 2.24565 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.12730 8.12520 0.00210 0.02585 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.39220 10.38950 0.00270 0.02599 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.24500 8.26870 -0.02370 -0.28662 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.94480 8.96840 -0.02360 -0.26315 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.41060 8.43620 -0.02560 -0.30345 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.55510 9.58260 -0.02750 -0.28698 摩根龍揚基金 27.85000 28.15000 -0.30000 -1.06572 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764 摩根環球股票收益基金-累積型 10.99000 11.06000 -0.07000 -0.63291 摩根總收益組合基金-月配息型 9.14550 9.14270 0.00280 0.03063 摩根總收益組合基金-累積型 11.11080 11.10740 0.00340 0.03061 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.07000 20.82000 0.25000 1.20077 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.58030 11.56420 0.01610 0.13922 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.79680 10.78610 0.01070 0.09920 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.81550 9.80440 0.01110 0.11321 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.91200 9.89820 0.01380 0.13942 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.29480 9.28560 0.00920 0.09908 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44440 8.43480 0.00960 0.11381 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.76860 9.78960 -0.02100 -0.21451 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.84650 9.86960 -0.02310 -0.23405 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.32660 9.34630 -0.01970 -0.21078 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.48970 9.51160 -0.02190 -0.23025 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.02860 9.04770 -0.01910 -0.21110 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.18560 9.20680 -0.02120 -0.23026 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.87390 10.87210 0.00180 0.01656 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.63720 10.63730 -0.00010 -0.00094 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.86660 9.86860 -0.00200 -0.02027 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.23720 10.23550 0.00170 0.01661 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 9.99890 9.99890 0.00000 0.00000 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.27720 9.27910 -0.00190 -0.02048 聯邦金鑽平衡基金 20.29320 20.16880 0.12440 0.61679 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.72350 8.75040 -0.02690 -0.30741 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.02660 9.05210 -0.02550 -0.28170 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.70300 8.72990 -0.02690 -0.30814 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.01140 9.03680 -0.02540 -0.28107 聯邦貨幣市場基金 13.17770 13.17720 0.00050 0.00379 聯邦精選科技基金 10.82000 10.70000 0.12000 1.12150 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.89430 15.89730 -0.00300 -0.01887 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.51420 11.53320 -0.01900 -0.16474 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.07400 11.09590 -0.02190 -0.19737 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.60090 10.62190 -0.02100 -0.19770 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71370 11.71100 0.00270 0.02306 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.95450 10.95240 0.00210 0.01917 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.32270 10.32030 0.00240 0.02326 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.45460 8.45300 0.00160 0.01893 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.41000 31.04000 0.37000 1.19201 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.42000 14.76000 -0.34000 -2.30352 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.38000 14.75000 -0.37000 -2.50847 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.52000 9.77000 -0.25000 -2.55885 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.18000 15.20000 -0.02000 -0.13158 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.01000 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