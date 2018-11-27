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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/26  107/11/23  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.64100   10.63990   0.00110    0.01034
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.75570    9.75100   0.00470    0.04820
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.75840    9.75370   0.00470    0.04819
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.69490    9.70290  -0.00800   -0.08245
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.69500    9.70310  -0.00810   -0.08348
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.08000   21.15000  -0.07000   -0.33097
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.22000   21.96000   0.26000    1.18397
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.07450    9.08100  -0.00650   -0.07158
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.39720    9.40170  -0.00450   -0.04786
中國信託台灣活力基金                                               12.71000   12.55000   0.16000    1.27490
中國信託台灣優勢基金                                               14.58000   14.43000   0.15000    1.03950
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.77000    7.79000  -0.02000   -0.25674
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.33000    8.34000  -0.01000   -0.11990
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.84210    9.85230  -0.01020   -0.10353
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.09520    9.10460  -0.00940   -0.10324
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.19590   10.20430  -0.00840   -0.08232
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.38470    9.39240  -0.00770   -0.08198
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                   9.94960    9.93870   0.01090    0.10967
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.59900    8.58960   0.00940    0.10943
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.55870   10.56320  -0.00450   -0.04260
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.41960    9.42370  -0.00410   -0.04351
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
中國信託智能運動基金-美元                                           9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.48000    8.46000   0.02000    0.23641
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.34000    8.32000   0.02000    0.24038
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99930   10.99890   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.30150    9.29750   0.00400    0.04302
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.84460    8.84080   0.00380    0.04298
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.45680    9.45280   0.00400    0.04232
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  8.98710    8.98330   0.00380    0.04230
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                       52.01000   51.22000   0.79000    1.54237
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.77400   38.75830   0.01570    0.04051
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.06670   36.97950   0.08720    0.23581
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       16.99000   17.38000  -0.39000   -2.24396
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49990   11.49880   0.00110    0.00957
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.52330   10.54770  -0.02440   -0.23133
元大上證50基金                                                     27.06000   27.06000   0.00000    0.00000
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.05000   10.18000  -0.13000   -1.27701
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.89000    9.03000  -0.14000   -1.55039
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.81000   12.83000  -0.02000   -0.15588
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.88700   11.93200  -0.04500   -0.37714
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.07900   16.13600  -0.05700   -0.35325
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.52100    9.60500  -0.08400   -0.87454
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.09000    9.19200  -0.10200   -1.10966
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.83000    2.86000  -0.03000   -1.04895
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.57000   12.71000  -0.14000   -1.10149
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.93170   46.00620  -0.07450   -0.16193
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.50430   10.49150   0.01280    0.12200
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.67300    9.66120   0.01180    0.12214
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.59230    9.60380  -0.01150   -0.11974
元大巴西指數基金                                                    6.23300    6.36100  -0.12800   -2.01226
元大巴菲特基金                                                     23.90000   23.74000   0.16000    0.67397
元大日經225基金                                                    27.47000   27.28000   0.19000    0.69648
元大台商收成基金                                                   19.54000   19.29000   0.25000    1.29601
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.25000   13.45000  -0.20000   -1.48699
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.07000   31.13000   0.94000    3.01960
元大台灣中型100基金                                                28.61000   28.24000   0.37000    1.31020
元大台灣加權股價指數基金                                           23.02500   22.77800   0.24700    1.08438
元大台灣卓越50基金                                                 76.11000   75.23000   0.88000    1.16975
元大台灣金融基金                                                   16.99000   17.00000  -0.01000   -0.05882
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.92000   27.72000   0.20000    0.72150
元大台灣高股息基金                                                 24.06000   23.83000   0.23000    0.96517
元大台灣電子科技基金                                               30.75000   30.25000   0.50000    1.65289
元大全球ETF成長組合基金                                            10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.09000   14.13000  -0.04000   -0.28309
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.76000   12.81000  -0.05000   -0.39032
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.63000   12.64000  -0.01000   -0.07911
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.74300   11.78800  -0.04500   -0.38174
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.36000    8.43000  -0.07000   -0.83037
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.34000    6.40000  -0.06000   -0.93750
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.98000    7.98000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.22000    6.23000  -0.01000   -0.16051
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.80600    8.84500  -0.03900   -0.44093
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.74000    8.78000  -0.04000   -0.45558
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.50000   12.57000  -0.07000   -0.55688
元大全球農業商機基金                                               16.42000   16.45000  -0.03000   -0.18237
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
元大印尼指數基金                                                    9.07100    9.04100   0.03000    0.33182
元大多多基金                                                       15.11000   14.95000   0.16000    1.07023
元大多福基金                                                       46.77000   46.22000   0.55000    1.18996
元大亞太成長基金                                                    8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.61730    8.61730   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.03500    7.03500   0.00000    0.00000
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                            9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                              9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
元大卓越基金                                                       40.26000   39.97000   0.29000    0.72554
元大店頭基金                                                        7.00000    6.89000   0.11000    1.59652
元大泛歐成長基金                                                    8.47000    8.50000  -0.03000   -0.35294
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.32030   10.31850   0.00180    0.01744
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.66630    9.66950  -0.00320   -0.03309
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.90440   31.88220   0.02220    0.06963
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.53480   36.73550  -0.20070   -0.54634
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.76600   19.76560   0.00040    0.00202
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.49430   17.49340   0.00090    0.00514
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.95450   38.90600   0.04850    0.12466
元大高科技基金                                                     16.61000   16.41000   0.20000    1.21877
元大得利貨幣市場基金                                               16.27330   16.27260   0.00070    0.00430
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99570   11.99530   0.00040    0.00333
元大富櫃50基金                                                     10.43000   10.23000   0.20000    1.95503
元大華夏中小基金                                                    6.21000    6.34000  -0.13000   -2.05047
元大新中國基金-人民幣                                               8.24000    8.37000  -0.13000   -1.55317
元大新中國基金-美元                                                 7.65500    7.79200  -0.13700   -1.75821
元大新中國基金-新台幣                                               7.64000    7.77000  -0.13000   -1.67310
元大新主流基金                                                     20.75000   20.51000   0.24000    1.17016
元大新東協平衡基金-美元                                             8.94700    8.93800   0.00900    0.10069
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.31200   10.24770   0.06430    0.62746
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.45350    9.41960   0.03390    0.35989
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.32330   10.28370   0.03960    0.38508
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.84870    8.81470   0.03400    0.38572
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.72190    9.71490   0.00700    0.07205
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.24010    9.23350   0.00660    0.07148
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.89110    9.88590   0.00520    0.05260
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.40580    9.40090   0.00490    0.05212
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.42410    9.41870   0.00540    0.05733
元大新興亞洲基金                                                   10.45000   10.50000  -0.05000   -0.47619
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.00750    8.97940   0.02810    0.31294
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.66530    8.63820   0.02710    0.31372
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.27530    9.24390   0.03140    0.33968
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.92660    8.89640   0.03020    0.33946
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11900   15.11840   0.00060    0.00397
元大經貿基金                                                       32.64000   32.24000   0.40000    1.24069
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.85000    8.94000  -0.09000   -1.00671
元大實質多重資產基金-美元                                           8.06700    8.17200  -0.10500   -1.28488
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.53000    8.64000  -0.11000   -1.27315
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.02000   16.14000  -0.12000   -0.74349
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.14000   12.00000   0.14000    1.16667
元大摩臺基金                                                       35.17000   34.76000   0.41000    1.17952
元大標普500基金                                                    24.54000   24.69000  -0.15000   -0.60753
元大標普500單日反向1倍基金                                         14.00000   13.90000   0.10000    0.71942
元大標普500單日正向2倍基金                                         29.21000   29.64000  -0.43000   -1.45074
元大標智滬深300基金                                                14.83000   14.80000   0.03000    0.20270
元大歐洲50基金                                                     22.53000   22.46000   0.07000    0.31167
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.57210    9.55380   0.01830    0.19155
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21730   10.21620   0.00110    0.01077
元大績效基金                                                       43.32000   42.81000   0.51000    1.19131
元大韓國KOSPI200基金                                               20.28000   20.06000   0.22000    1.09671
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.79000   13.73000   0.06000    0.43700
日盛上選基金                                                       28.76000   28.59000   0.17000    0.59461
日盛小而美基金                                                     15.55000   15.38000   0.17000    1.10533
日盛中國內需動力基金                                                8.51000    8.59000  -0.08000   -0.93132
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.54200   11.52440   0.01760    0.15272
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.53730    9.52280   0.01450    0.15227
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.52340   11.52160   0.00180    0.01562
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.51660    9.51510   0.00150    0.01576
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.43150   10.42890   0.00260    0.02493
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.59930    8.59720   0.00210    0.02443
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.03000    9.12000  -0.09000   -0.98684
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.52000    8.62000  -0.10000   -1.16009
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.82000    8.92000  -0.10000   -1.12108
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.69000    9.75000  -0.06000   -0.61538
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.49000    9.55000  -0.06000   -0.62827
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
日盛日盛基金                                                       11.81000   11.73000   0.08000    0.68201
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
日盛全球抗暖化基金                                                  9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.88130    9.89820  -0.01690   -0.17074
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.14280    9.15840  -0.01560   -0.17034
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.69310    9.71350  -0.02040   -0.21002
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.96980    8.98860  -0.01880   -0.20915
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.37530    2.37130   0.00400    0.16868
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62320    1.62040   0.00280    0.17280
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35800    0.35790   0.00010    0.02794
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24540    0.24530   0.00010    0.04077
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.87470   11.86930   0.00540    0.04550
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.00820    8.00460   0.00360    0.04497
日盛亞洲機會基金                                                    6.20000    6.23000  -0.03000   -0.48154
日盛首選基金                                                       14.78000   14.67000   0.11000    0.74983
日盛高科技基金                                                     15.59000   15.48000   0.11000    0.71059
日盛貨幣市場基金                                                   14.78710   14.78650   0.00060    0.00406
日盛新台商基金                                                     34.55000   34.25000   0.30000    0.87591
日盛精選五虎基金                                                   32.87000   32.62000   0.25000    0.76640
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50120   13.50060   0.00060    0.00444
台新2000高科技基金                                                 25.45000   24.98000   0.47000    1.88151
台新MSCI中國基金                                                   18.51000   18.65000  -0.14000   -0.75067
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.34000   19.63000  -0.29000   -1.47733
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.26000   17.73000   0.53000    2.98928
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17830   14.17770   0.00060    0.00423
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.51970   10.49870   0.02100    0.20002
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49220   10.49920  -0.00700   -0.06667
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09580   10.10000  -0.00420   -0.04158
台新中國通基金                                                     36.15000   35.40000   0.75000    2.11864
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42260    0.43080  -0.00820   -1.90344
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.03800   13.28800  -0.25000   -1.88140
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27810    0.28290  -0.00480   -1.69671
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.60000    8.75000  -0.15000   -1.71429
台新主流基金                                                       20.05000   19.73000   0.32000    1.62190
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.11000   20.15000  -0.04000   -0.19851
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65490    0.65610  -0.00120   -0.18290
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.77000   14.80000  -0.03000   -0.20270
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48000    0.48090  -0.00090   -0.18715
台新台灣中小基金                                                   28.61000   28.02000   0.59000    2.10564
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.77570    9.76870   0.00700    0.07166
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.97170    8.98650  -0.01480   -0.16469
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.46000    8.47000  -0.01000   -0.11806
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.11670   10.13340  -0.01670   -0.16480
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.66160    9.66760  -0.00600   -0.06206
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.53290   10.53940  -0.00650   -0.06167
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
台新亞美短期債券基金                                               10.87570   10.88230  -0.00660   -0.06065
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.28970    8.26860   0.02110    0.25518
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27370    0.27310   0.00060    0.21970
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.69470   11.66490   0.02980    0.25547
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38080    0.37990   0.00090    0.23690
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10180   11.10140   0.00040    0.00360
台新高股息平衡基金                                                 27.94520   27.78090   0.16430    0.59141
台新智慧生活基金-美元                                               9.12900    9.12630   0.00270    0.02958
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.01940    8.02710  -0.00770   -0.09593
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.21430    8.22010  -0.00580   -0.07056
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.75090    8.75930  -0.00840   -0.09590
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           8.97230    8.97860  -0.00630   -0.07017
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.39480   10.40590  -0.01110   -0.10667
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33160    0.33200  -0.00040   -0.12048
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.64570    7.65390  -0.00820   -0.10713
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25680    0.25720  -0.00040   -0.15552
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.27000    5.30000  -0.03000   -0.56604
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.23000   20.23000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.61000   13.68000  -0.07000   -0.51170
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58040   12.57990   0.00050    0.00397
未來資產阿波羅基金                                                  9.62000    9.50000   0.12000    1.26316
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.17740   11.17650   0.00090    0.00805
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.88790    9.89810  -0.01020   -0.10305
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.07700    9.07110   0.00590    0.06504
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42530   10.41840   0.00690    0.06623
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.61470    7.61660  -0.00190   -0.02495
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.80640    8.80850  -0.00210   -0.02384
永豐中小基金                                                       46.35000   45.63000   0.72000    1.57791
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.68380    1.68030   0.00350    0.20830
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.26360    2.25900   0.00460    0.20363
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.60920    7.60050   0.00870    0.11447
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                               9.92510    9.91380   0.01130    0.11398
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.09000    4.13000  -0.04000   -0.96852
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.25000   18.43000  -0.18000   -0.97667
永豐主流品牌基金                                                   16.12000   16.08000   0.04000    0.24876
永豐永豐基金                                                       31.07000   30.57000   0.50000    1.63559
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.11110    9.13010  -0.01900   -0.20810
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.29580    9.31520  -0.01940   -0.20826
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.01960    9.03950  -0.01990   -0.22014
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.20270    9.22310  -0.02040   -0.22118
永豐亞洲民生消費基金                                               10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
永豐南非幣2021保本基金                                             13.31620   13.29950   0.01670    0.12557
永豐高科技基金                                                     20.61000   20.07000   0.54000    2.69058
永豐貨幣市場基金                                                   13.89760   13.89700   0.00060    0.00432
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09160    2.08860   0.00300    0.14364
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50420    2.50060   0.00360    0.14397
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.60550    7.60140   0.00410    0.05394
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.34350   10.33800   0.00550    0.05320
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.81690    6.82170  -0.00480   -0.07036
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.62710   10.63460  -0.00750   -0.07052
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.84000    8.97000  -0.13000   -1.44928
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.92000    7.03000  -0.11000   -1.56472
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 15.93000   16.20000  -0.27000   -1.66667
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.59000   48.08000   0.51000    1.06073
永豐領航科技基金                                                   33.78000   33.15000   0.63000    1.90045
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.15000   11.10000   0.05000    0.45045
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.24000    9.20000   0.04000    0.43478
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
永豐趨勢平衡基金                                                   37.30000   36.74000   0.56000    1.52422
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.67370   11.67030   0.00340    0.02913
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.39480    9.38680   0.00800    0.08523
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.73640    9.72820   0.00820    0.08429
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.41320    9.40520   0.00800    0.08506
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.64450    9.63630   0.00820    0.08509
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.41340    9.40400   0.00940    0.09996
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87780    9.86790   0.00990    0.10033
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.38950    9.38000   0.00950    0.10128
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.70160    9.69180   0.00980    0.10112
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.10000   10.20000  -0.10000   -0.98039
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.80000    8.91000  -0.11000   -1.23457
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.41000    9.52000  -0.11000   -1.15546
兆豐國際中小基金                                                   13.08000   12.95000   0.13000    1.00386
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.65000   12.83000  -0.18000   -1.40296
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.56000   16.83000  -0.27000   -1.60428
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.45000   16.71000  -0.26000   -1.55595
兆豐國際生命科學基金                                               14.81000   14.79000   0.02000    0.13523
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.87590    9.90010  -0.02420   -0.24444
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.08640   10.10940  -0.02300   -0.22751
兆豐國際全球基金                                                   28.62000   28.63000  -0.01000   -0.03493
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.32730   10.32540   0.00190    0.01840
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.13530   10.13860  -0.00330   -0.03255
兆豐國際國民基金                                                   19.53000   19.32000   0.21000    1.08696
兆豐國際第一基金                                                   11.33000   11.23000   0.10000    0.89047
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.74730    9.73920   0.00810    0.08317
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.64910    7.64280   0.00630    0.08243
兆豐國際萬全基金                                                   18.46000   18.35000   0.11000    0.59946
兆豐國際電子基金                                                   22.00000   21.76000   0.24000    1.10294
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.32000   20.13000   0.19000    0.94386
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.63000   17.87000  -0.24000   -1.34303
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.25000   30.04000   0.21000    0.69907
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51660   12.51610   0.00050    0.00399
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.76450    9.76070   0.00380    0.03893
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.70120    9.69970   0.00150    0.01546
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.74380    9.74160   0.00220    0.02258
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.76600    9.76220   0.00380    0.03893
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.70820    9.70670   0.00150    0.01545
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.74280    9.74060   0.00220    0.02259
合庫台灣基金                                                        9.54000    9.37000   0.17000    1.81430
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.84700   10.86980  -0.02280   -0.20976
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.68980   11.71030  -0.02050   -0.17506
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.46180   10.48180  -0.02000   -0.19081
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.20640   11.22820  -0.02180   -0.19415
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.82370    7.84010  -0.01640   -0.20918
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.09310    9.10880  -0.01570   -0.17236
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.68730    8.70400  -0.01670   -0.19187
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.57090    8.58770  -0.01680   -0.19563
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.91820    8.93530  -0.01710   -0.19138
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
合庫全球新興市場基金                                                8.69000    8.73000  -0.04000   -0.45819
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.14130   10.14090   0.00040    0.00394
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.21780    9.22480  -0.00700   -0.07588
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.46960    9.47720  -0.00760   -0.08019
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.76440    9.77130  -0.00690   -0.07061
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.17500   11.18120  -0.00620   -0.05545
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.48950   13.50100  -0.01150   -0.08518
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.41840    8.42560  -0.00720   -0.08545
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.10110    9.10890  -0.00780   -0.08563
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.58210    7.58740  -0.00530   -0.06985
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.41020    8.41460  -0.00440   -0.05229
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.88070    9.88830  -0.00760   -0.07686
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
安本標準兩岸價值基金                                                9.90000    9.99000  -0.09000   -0.90090
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.05980   11.05870   0.00110    0.00995
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.88710    9.90240  -0.01530   -0.15451
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.76200    9.77460  -0.01260   -0.12891
安聯中國東協基金                                                   14.49000   14.49000   0.00000    0.00000
安聯中國策略基金-美元                                               9.28000    9.47000  -0.19000   -2.00634
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.04000   12.28000  -0.24000   -1.95440
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.89000   12.03000  -0.14000   -1.16376
安聯中華新思路基金-美元                                            10.97000   11.11000  -0.14000   -1.26013
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.32000   10.45000  -0.13000   -1.24402
安聯台灣大壩基金                                                   24.76000   24.45000   0.31000    1.26789
安聯台灣科技基金                                                   39.38000   39.01000   0.37000    0.94847
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50600   12.50550   0.00050    0.00400
安聯台灣智慧基金                                                   26.93000   26.56000   0.37000    1.39307
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.99050    9.98420   0.00630    0.06310
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.80910   14.80140   0.00770    0.05202
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.41270    9.40790   0.00480    0.05102
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.67000   10.72000  -0.05000   -0.46642
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        10.96000   11.01000  -0.05000   -0.45413
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.18570   12.17800   0.00770    0.06323
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.97760    9.97210   0.00550    0.05515
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.00280   11.99700   0.00580    0.04835
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.22930    9.22350   0.00580    0.06288
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.08790    9.08290   0.00500    0.05505
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.74080    8.73660   0.00420    0.04807
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.83650   11.83630   0.00020    0.00169
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.73650   10.73960  -0.00310   -0.02887
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.39840   10.40150  -0.00310   -0.02980
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.60440    8.60520  -0.00080   -0.00930
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.39990    8.40240  -0.00250   -0.02975
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.10970    8.11210  -0.00240   -0.02959
安聯全球人口趨勢基金                                               10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.91000    8.86000   0.05000    0.56433
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.61000   33.41000   0.20000    0.59862
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.71000    7.93000  -0.22000   -2.77427
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92130   11.92050   0.00080    0.00671
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27660   10.27590   0.00070    0.00681
安聯全球新興市場基金                                               15.97000   16.09000  -0.12000   -0.74580
安聯全球農金趨勢基金                                                9.05000    9.15000  -0.10000   -1.09290
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.09000    8.13000  -0.04000   -0.49200
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
安聯亞洲動態策略基金                                               20.28000   20.36000  -0.08000   -0.39293
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.11160   10.10690   0.00470    0.04650
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81450    9.81000   0.00450    0.04587
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.32450   81.31010   0.01440    0.01771
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.00870   12.01920  -0.01050   -0.08736
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.05740   63.05380   0.00360    0.00571
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.23690    9.24500  -0.00810   -0.08761
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58050    2.57930   0.00120    0.04652
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.34720   10.35860  -0.01140   -0.11005
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19160    2.18800   0.00360    0.16453
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.55630    8.56530  -0.00900   -0.10508
宏利台灣動力基金                                                   27.00000   26.71000   0.29000    1.08574
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.54650    9.55200  -0.00550   -0.05758
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.38040    9.38250  -0.00210   -0.02238
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.43100    7.43530  -0.00430   -0.05783
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.41610    7.41850  -0.00240   -0.03235
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                               12.74010   12.73660   0.00350    0.02748
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78320    2.78240   0.00080    0.02875
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.66350   11.65950   0.00400    0.03431
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.58310    8.58020   0.00290    0.03380
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.44220    2.43440   0.00780    0.32041
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.86980   10.86260   0.00720    0.06628
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.11850    3.12760  -0.00910   -0.29096
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50300    0.50410  -0.00110   -0.21821
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.53000   14.56000  -0.03000   -0.20604
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.58220   11.59510  -0.01290   -0.11125
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.24660   10.26020  -0.01360   -0.13255
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.91070    9.92590  -0.01520   -0.15313
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.61300    8.62220  -0.00920   -0.10670
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.23060    8.24150  -0.01090   -0.13226
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.13380    8.14640  -0.01260   -0.15467
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.08950    8.10080  -0.01130   -0.13949
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.70670    2.71030  -0.00360   -0.13283
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39190    0.39260  -0.00070   -0.17830
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.88760   11.90660  -0.01900   -0.15958
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89090    0.89230  -0.00140   -0.15690
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.11180    7.12310  -0.01130   -0.15864
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97320    1.97590  -0.00270   -0.13665
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28360    0.28410  -0.00050   -0.17599
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.69700    8.71080  -0.01380   -0.15842
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31490    0.31530  -0.00040   -0.12686
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65370   13.65330   0.00040    0.00293
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.32000    2.33000  -0.01000   -0.42918
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.54000   10.60000  -0.06000   -0.56604
宏利臺灣股息收益基金                                               23.21000   23.02000   0.19000    0.82537
宏利澳幣保本基金                                                   12.24830   12.24510   0.00320    0.02613
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.12000   10.18000  -0.06000   -0.58939
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.85010    9.81670   0.03340    0.34024
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.03880    9.03450   0.00430    0.04760
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.51930    8.51680   0.00250    0.02935
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.29160   10.28870   0.00290    0.02819
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.88000    8.92000  -0.04000   -0.44843
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.17000    9.24000  -0.07000   -0.75758
貝萊德新台幣基金                                                   12.94260   12.94230   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                     23.09000   22.89000   0.20000    0.87374
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29480   11.29620  -0.00140   -0.01239
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.86910    9.88620  -0.01710   -0.17297
保德信大中華基金-人民幣                                             8.70000    8.78000  -0.08000   -0.91116
保德信大中華基金-美元                                               8.51000    8.60000  -0.09000   -1.04651
保德信大中華基金-新台幣                                            25.37000   25.64000  -0.27000   -1.05304
保德信中小型股基金                                                 38.21000   37.46000   0.75000    2.00214
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.85000    8.06000  -0.21000   -2.60546
保德信中國中小基金-美元                                             7.49000    7.71000  -0.22000   -2.85344
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.25000    7.46000  -0.21000   -2.81501
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.75720    8.82400  -0.06680   -0.75703
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.83660    8.90070  -0.06410   -0.72017
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.88870    8.95400  -0.06530   -0.72928
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.66970    9.74060  -0.07090   -0.72788
保德信中國品牌基金-人民幣                                           7.94000    8.10000  -0.16000   -1.97531
保德信中國品牌基金-美元                                             7.96000    8.11000  -0.15000   -1.84957
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.60000    8.77000  -0.17000   -1.93843
保德信台商全方位基金                                               30.66000   30.28000   0.38000    1.25495
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          26.55000   26.55000   0.00000    0.00000
保德信全球消費商機基金                                             17.31000   17.32000  -0.01000   -0.05774
保德信全球基礎建設基金                                             11.86000   11.94000  -0.08000   -0.67002
保德信全球資源基金                                                  7.15000    7.38000  -0.23000   -3.11653
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.73000   32.69000   0.04000    0.12236
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.25050   10.24310   0.00740    0.07224
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.25050   10.24310   0.00740    0.07224
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.24450   10.23440   0.01010    0.09869
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.24450   10.23440   0.01010    0.09869
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.37470    9.39470  -0.02000   -0.21289
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.25830   10.28010  -0.02180   -0.21206
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.91870    8.93540  -0.01670   -0.18690
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.74390    9.76210  -0.01820   -0.18644
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.91370    7.91830  -0.00460   -0.05809
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.56830   10.57440  -0.00610   -0.05769
保德信亞太基金                                                     19.38000   19.43000  -0.05000   -0.25733
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.26300    8.25920   0.00380    0.04601
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.08620   11.08110   0.00510    0.04602
保德信店頭市場基金                                                 27.32000   26.77000   0.55000    2.05454
保德信拉丁美洲基金                                                  6.75000    6.84000  -0.09000   -1.31579
保德信金平衡基金                                                   27.97000   27.79000   0.18000    0.64772
保德信金滿意基金                                                   37.74000   37.20000   0.54000    1.45161
保德信科技島基金                                                   22.77000   22.39000   0.38000    1.69719
保德信高成長基金                                                   84.63000   83.61000   1.02000    1.21995
保德信第一基金                                                     22.62000   22.36000   0.26000    1.16279
保德信貨幣市場基金                                                 15.78700   15.78640   0.00060    0.00380
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.03550   10.08720  -0.05170   -0.51253
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.22320   10.27790  -0.05470   -0.53221
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.31480   10.36440  -0.04960   -0.47856
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.83870    9.88790  -0.04920   -0.49758
保德信新世紀基金                                                    9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.77930    7.78200  -0.00270   -0.03470
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.68610   10.68990  -0.00380   -0.03555
保德信新興趨勢組合基金                                             10.22000   10.34000  -0.12000   -1.16054
保德信瑞騰基金                                                     15.54890   15.55310  -0.00420   -0.02700
保德信歐洲組合基金                                                  9.54000    9.61000  -0.07000   -0.72841
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.65120    9.65170  -0.00050   -0.00518
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.95780    9.95840  -0.00060   -0.00603
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.60060    9.60480  -0.00420   -0.04373
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.75940    9.76420  -0.00480   -0.04916
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.69210    9.68980   0.00230    0.02374
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.84480    9.84250   0.00230    0.02337
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.56120    9.56260  -0.00140   -0.01464
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.68210    9.68350  -0.00140   -0.01446
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.97440    9.97960  -0.00520   -0.05211
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.95570    9.95240   0.00330    0.03316
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.95460    9.95120   0.00340    0.03417
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.86050    9.86070  -0.00020   -0.00203
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.86050    9.86070  -0.00020   -0.00203
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.86430    9.86160   0.00270    0.02738
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.05910   10.05530   0.00380    0.03779
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.75450    9.75410   0.00040    0.00410
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.84940    9.84920   0.00020    0.00203
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.45730    9.45800  -0.00070   -0.00740
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.28380    9.28720  -0.00340   -0.03661
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.89250    9.89360  -0.00110   -0.01112
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.88840    9.88960  -0.00120   -0.01213
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型               9.98710    9.99330  -0.00620   -0.06204
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.07000   10.07490  -0.00490   -0.04864
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.87730    9.88170  -0.00440   -0.04453
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.87780    9.88220  -0.00440   -0.04452
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.91980    1.91310   0.00670    0.35022
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65520    2.64590   0.00930    0.35149
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28650    0.28610   0.00040    0.13981
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.42950    0.42870   0.00080    0.18661
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.19420    8.18330   0.01090    0.13320
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.53920   11.51870   0.02050    0.17797
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.38310    9.35780   0.02530    0.27036
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.59500   11.56420   0.03080    0.26634
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.41700    8.40930   0.00770    0.09157
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.44630   10.43680   0.00950    0.09102
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.05970   10.06010  -0.00040   -0.00398
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.96820    9.97260  -0.00440   -0.04412
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.04750   10.04750   0.00000    0.00000
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.68360   10.68360   0.00000    0.00000
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.96100    9.96480  -0.00380   -0.03813
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.68970    9.69050  -0.00080   -0.00826
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.07210   10.07300  -0.00090   -0.00893
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.68290    9.68750  -0.00460   -0.04748
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.92060    9.92550  -0.00490   -0.04937
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.26390   10.26540  -0.00150   -0.01461
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.96930    5.97760  -0.00830   -0.13885
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.42770   10.44210  -0.01440   -0.13790
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65530   11.65510   0.00020    0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.48000   16.25000   0.23000    1.41538
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3773.82000 3720.45000  53.37000    1.43450
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.78240    9.85250  -0.07010   -0.71149
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.73890   10.81640  -0.07750   -0.71650
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                        9.99490   10.06860  -0.07370   -0.73198
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.62640    8.68830  -0.06190   -0.71245
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      8.98300    9.04780  -0.06480   -0.71620
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.81950    8.88450  -0.06500   -0.73161
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.89180    9.96270  -0.07090   -0.71165
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.37190   10.44670  -0.07480   -0.71602
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.32280   10.39880  -0.07600   -0.73085
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.27000    6.32000  -0.05000   -0.79114
柏瑞巨人基金                                                       11.48000   11.36000   0.12000    1.05634
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66580   13.66540   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                               14.96000   14.98000  -0.02000   -0.13351
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.19000   13.20720  -0.01720   -0.13023
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.61360   11.62480  -0.01120   -0.09635
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.18220   12.19520  -0.01300   -0.10660
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.49170    8.50270  -0.01100   -0.12937
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.54090    6.54940  -0.00850   -0.12978
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.43520    8.44330  -0.00810   -0.09593
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.18460    8.19480  -0.01020   -0.12447
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.36230   10.37350  -0.01120   -0.10797
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.06270    8.07160  -0.00890   -0.11026
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.78590   11.79720  -0.01130   -0.09579
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.42690   11.44170  -0.01480   -0.12935
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.72260   11.73720  -0.01460   -0.12439
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.08960   11.10150  -0.01190   -0.10719
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.66860    8.67990  -0.01130   -0.13019
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.42580    9.43490  -0.00910   -0.09645
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.35440    9.36610  -0.01170   -0.12492
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.21530    9.22520  -0.00990   -0.10731
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.09670    9.10670  -0.01000   -0.10981
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.96340    9.96610  -0.00270   -0.02709
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.85590    9.85500   0.00090    0.00913
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.71370    9.71420  -0.00050   -0.00515
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.79350    9.79420  -0.00070   -0.00715
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.57870    9.58130  -0.00260   -0.02714
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.37040    9.36950   0.00090    0.00961
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.33170    9.33220  -0.00050   -0.00536
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.41180    9.41250  -0.00070   -0.00744
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.94470    9.94750  -0.00280   -0.02815
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.85590    9.85500   0.00090    0.00913
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.71370    9.71430  -0.00060   -0.00618
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.79360    9.79430  -0.00070   -0.00715
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.57860    9.58130  -0.00270   -0.02818
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.37050    9.36970   0.00080    0.00854
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.33170    9.33220  -0.00050   -0.00536
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.41210    9.41280  -0.00070   -0.00744
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.54520   10.53860   0.00660    0.06263
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.76570   11.75670   0.00900    0.07655
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.13470   11.12870   0.00600    0.05391
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.79660    8.79100   0.00560    0.06370
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.48290    9.47570   0.00720    0.07598
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.34350    9.33850   0.00500    0.05354
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.26120   10.25480   0.00640    0.06241
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              10.95530   10.94700   0.00830    0.07582
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.75730   10.75150   0.00580    0.05395
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.79680    8.79130   0.00550    0.06256
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.48330    9.47610   0.00720    0.07598
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.34400    9.33900   0.00500    0.05354
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.99000   12.01000  -0.02000   -0.16653
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.75000   12.78000  -0.03000   -0.23474
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.36000    8.38000  -0.02000   -0.23866
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.84000    7.86000  -0.02000   -0.25445
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.58000   10.61000  -0.03000   -0.28275
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.88000   11.93000  -0.05000   -0.41911
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.03000   12.09000  -0.06000   -0.49628
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.38000    9.53000  -0.15000   -1.57398
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.26710   11.26720  -0.00010   -0.00089
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.31630    7.31640  -0.00010   -0.00137
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.23690   11.23260   0.00430    0.03828
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.93040   10.92640   0.00400    0.03661
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.03820   10.03540   0.00280    0.02790
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.12600    8.12290   0.00310    0.03816
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.12840    9.12500   0.00340    0.03726
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.16240    9.15990   0.00250    0.02729
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.51460   10.51070   0.00390    0.03711
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.86790    9.86410   0.00380    0.03852
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.02130   10.01860   0.00270    0.02695
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.45690    9.45340   0.00350    0.03702
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.78010    8.77670   0.00340    0.03874
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.71200    8.70850   0.00350    0.04019
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.18630    9.18380   0.00250    0.02722
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.67760   11.67460   0.00300    0.02570
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.16620   11.16370   0.00250    0.02239
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.57690   10.57560   0.00130    0.01229
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.84830    6.84660   0.00170    0.02483
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.55810    8.55620   0.00190    0.02221
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.14710    9.14600   0.00110    0.01203
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.03840   10.03580   0.00260    0.02591
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.59370   10.59240   0.00130    0.01227
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.26380    9.26180   0.00200    0.02159
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.73450    8.73230   0.00220    0.02519
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.34220    9.34110   0.00110    0.01178
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.07520   11.07910  -0.00390   -0.03520
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.70050   11.70350  -0.00300   -0.02563
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.68290   10.68770  -0.00480   -0.04491
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.93690    8.94010  -0.00320   -0.03579
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.48070    9.48310  -0.00240   -0.02531
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.46020    9.46440  -0.00420   -0.04438
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.02830   11.03120  -0.00290   -0.02629
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.88140    9.88500  -0.00360   -0.03642
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.17940   10.18400  -0.00460   -0.04517
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.34830    9.35160  -0.00330   -0.03529
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.08920    9.09240  -0.00320   -0.03519
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.69980    9.70230  -0.00250   -0.02577
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.22390    9.22810  -0.00420   -0.04551
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.09000   17.13000  -0.04000   -0.23351
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.67000   15.73000  -0.06000   -0.38144
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.61280   12.60360   0.00920    0.07300
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.98600    9.99840  -0.01240   -0.12402
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.95910   10.96970  -0.01060   -0.09663
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.52240   11.54650  -0.02410   -0.20872
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.45970   10.47310  -0.01340   -0.12795
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.97510    8.98620  -0.01110   -0.12352
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.53360    9.54280  -0.00920   -0.09641
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.38470    9.40430  -0.01960   -0.20842
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.42780    9.43990  -0.01210   -0.12818
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.10480    9.11610  -0.01130   -0.12396
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.34270    9.35170  -0.00900   -0.09624
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.04810   11.07120  -0.02310   -0.20865
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.37290    9.38490  -0.01200   -0.12786
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.69000   14.76000  -0.07000   -0.47425
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.02000   22.82000   0.20000    0.87642
國泰大中華基金                                                     16.89000   16.76000   0.13000    0.77566
國泰小龍基金                                                       13.39000   13.22000   0.17000    1.28593
國泰中小成長基金                                                   36.28000   35.84000   0.44000    1.22768
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.71000    3.76030  -0.05030   -1.33766
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.51000   16.77000  -0.26000   -1.55039
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.62060    0.63070  -0.01010   -1.60140
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.58360    0.59310  -0.00950   -1.60175
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19410    2.18850   0.00560    0.25588
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.54480    9.54460   0.00020    0.00210
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.97670    7.97650   0.00020    0.00251
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31160    0.31170  -0.00010   -0.03208
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.59730   11.59630   0.00100    0.00862
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66600    1.67030  -0.00430   -0.25744
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.96350    9.98180  -0.01830   -0.18333
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32770    0.32840  -0.00070   -0.21315
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.80360    3.87400  -0.07040   -1.81724
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.92000   17.27000  -0.35000   -2.02664
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.54300    0.55450  -0.01150   -2.07394
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.79500    2.86610  -0.07110   -2.48072
國泰中港台基金台幣級別                                             12.44000   12.79000  -0.35000   -2.73651
國泰中港台基金美元級別                                              0.40390    0.41530  -0.01140   -2.74500
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.90000   26.69000   0.21000    0.78681
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.71000   12.78000  -0.07000   -0.54773
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.92000   33.56000   0.36000    1.07271
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.23870   10.25170  -0.01300   -0.12681
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.00360   10.01640  -0.01280   -0.12779
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.02690   10.03970  -0.01280   -0.12749
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33100    0.33140  -0.00040   -0.12070
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32320    0.32360  -0.00040   -0.12361
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32390    0.32430  -0.00040   -0.12334
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42340   12.42300   0.00040    0.00322
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.37090    2.37500  -0.00410   -0.17263
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34170    0.34330  -0.00160   -0.46606
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.47500    0.47500   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.42000   12.48000  -0.06000   -0.48077
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.42730    0.42960  -0.00230   -0.53538
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.11000    5.23000  -0.12000   -2.29446
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16300    0.16680  -0.00380   -2.27818
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39190    0.39300  -0.00110   -0.27990
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35250    0.35350  -0.00100   -0.28289
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41660    0.41780  -0.00120   -0.28722
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49010    0.48930   0.00080    0.16350
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.38000   20.47000  -0.09000   -0.43967
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.38000   21.38000   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.37160    2.36740   0.00420    0.17741
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.57470   10.58190  -0.00720   -0.06804
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.39140    9.39780  -0.00640   -0.06810
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34270    0.34300  -0.00030   -0.08746
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30430    0.30460  -0.00030   -0.09849
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47320    0.47210   0.00110    0.23300
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36400    0.36440  -0.00040   -0.10977
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.13000   17.18000  -0.05000   -0.29104
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.55420    0.55600  -0.00180   -0.32374
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.08000   17.13000  -0.05000   -0.29189
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.76650    0.76650   0.00000    0.00000
國泰科技生化基金                                                   27.72000   27.36000   0.36000    1.31579
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.17000   26.35000  -0.18000   -0.68311
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.93000   13.82000   0.11000    0.79595
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.05390   38.01780   0.03610    0.09496
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.22840   20.22830   0.00010    0.00049
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.77830   17.77900  -0.00070   -0.00394
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   37.94040   37.91790   0.02250    0.05934
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.51290   39.55140  -0.03850   -0.09734
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.56540   42.59090  -0.02550   -0.05987
國泰紐幣2021保本基金                                               12.27410   12.26430   0.00980    0.07991
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.56820   12.55700   0.01120    0.08919
國泰紐幣保本基金                                                   12.52360   12.52170   0.00190    0.01517
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.84000   18.61000   0.23000    1.23589
國泰國泰基金台幣級別                                               18.84000   18.61000   0.23000    1.23589
國泰富時中國A50基金                                                17.26000   17.24000   0.02000    0.11601
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   39.99700   39.99850  -0.00150   -0.00375
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33140    0.33160  -0.00020   -0.06031
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46750    0.46560   0.00190    0.40808
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.36280   10.37810  -0.01530   -0.14743
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.32450    7.33520  -0.01070   -0.14587
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35090    0.35140  -0.00050   -0.14229
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23700    0.23730  -0.00030   -0.12642
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.15420    2.17750  -0.02330   -1.07003
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.54870    9.67550  -0.12680   -1.31053
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30810    0.31230  -0.00420   -1.34486
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.97540   41.05100  -0.07560   -0.18416
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.23000   17.32000  -0.09000   -0.51963
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.15000   11.27000  -0.12000   -1.06477
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36100    0.36480  -0.00380   -1.04167
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25960    2.25670   0.00290    0.12851
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46310    1.46130   0.00180    0.12318
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33560    0.33610  -0.00050   -0.14877
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33210    0.33260  -0.00050   -0.15033
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21950    0.21980  -0.00030   -0.13649
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.26140   10.27570  -0.01430   -0.13916
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.51980    6.52890  -0.00910   -0.13938
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.01000   15.24000  -0.23000   -1.50919
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.52000   28.66000   0.86000    3.00070
國泰價值卓越基金                                                   12.46000   12.32000   0.14000    1.13636
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32060    0.32130  -0.00070   -0.21786
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.69520   38.72980  -0.03460   -0.08934
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.69000   18.65000   0.04000    0.21448
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.23000   18.32000  -0.09000   -0.49127
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.17000   16.87000   0.30000    1.77830
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.95770   11.95570   0.00200    0.01673
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39320    0.39310   0.00010    0.02544
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.97420    9.98130  -0.00710   -0.07113
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.95050    9.94540   0.00510    0.05128
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.93570    9.92810   0.00760    0.07655
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.97390    9.98090  -0.00700   -0.07013
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.95020    9.94510   0.00510    0.05128
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.93570    9.92810   0.00760    0.07655
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26520   11.26430   0.00090    0.00799
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.81580    9.82770  -0.01190   -0.12109
第一金大中華基金                                                   23.32000   23.13000   0.19000    0.82144
第一金小型精選基金                                                 29.11000   28.74000   0.37000    1.28740
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.46000   11.59000  -0.13000   -1.12166
第一金中國世紀基金-美元                                             7.08610    7.18410  -0.09800   -1.36412
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.08660    7.18460  -0.09800   -1.36403
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.35000    8.46000  -0.11000   -1.30024
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.35000    8.46000  -0.11000   -1.30024
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.53310    9.52580   0.00730    0.07663
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.13440    8.14300  -0.00860   -0.10561
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.71650   10.70820   0.00830    0.07751
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.26340    9.27320  -0.00980   -0.10568
第一金中概平衡基金                                                 22.72000   22.49000   0.23000    1.02268
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26970   15.26910   0.00060    0.00393
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.05200  178.04600   0.00600    0.00337
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.22180    9.17970   0.04210    0.45862
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.22180    9.17980   0.04200    0.45753
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.41000    9.36000   0.05000    0.53419
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.41000    9.36000   0.05000    0.53419
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 12.52770   12.56310  -0.03540   -0.28178
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               12.52840   12.56380  -0.03540   -0.28176
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.05000   12.09000  -0.04000   -0.33085
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.06000   12.10000  -0.04000   -0.33058
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.40940    9.43050  -0.02110   -0.22374
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.41170    9.43270  -0.02100   -0.22263
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.07560    9.09510  -0.01950   -0.21440
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.09910    9.11870  -0.01960   -0.21494
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                            9.96730    9.98960  -0.02230   -0.22323
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.62890    9.64950  -0.02060   -0.21348
第一金全球大趨勢基金                                               21.38000   21.47000  -0.09000   -0.41919
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.00560    7.99830   0.00730    0.09127
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.66350    5.65830   0.00520    0.09190
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.30310    9.34850  -0.04540   -0.48564
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.30420    9.34970  -0.04550   -0.48665
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.99000    9.04000  -0.05000   -0.55310
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.99000    9.04000  -0.05000   -0.55310
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.77970    9.82750  -0.04780   -0.48639
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.78100    9.82880  -0.04780   -0.48633
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.46000    9.50000  -0.04000   -0.42105
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.19220    8.23950  -0.04730   -0.57406
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.77990    9.83640  -0.05650   -0.57440
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.26570    9.27330  -0.00760   -0.08196
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.26470    9.27220  -0.00750   -0.08089
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.62630    7.63660  -0.01030   -0.13488
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.62500    7.63540  -0.01040   -0.13621
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.45150    8.46500  -0.01350   -0.15948
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.45210    8.46560  -0.01350   -0.15947
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.92620   10.93500  -0.00880   -0.08048
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.92700   10.93590  -0.00890   -0.08138
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.71440    9.72750  -0.01310   -0.13467
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.35170   14.37460  -0.02290   -0.15931
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.35250   12.40490  -0.05240   -0.42241
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.36810   12.42060  -0.05250   -0.42268
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            11.68000   11.73000  -0.05000   -0.42626
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          11.70000   11.75000  -0.05000   -0.42553
第一金亞洲科技基金                                                 16.68000   16.74000  -0.06000   -0.35842
第一金亞洲新興市場基金                                             12.35000   12.30000   0.05000    0.40650
第一金店頭市場基金                                                  7.56000    7.47000   0.09000    1.20482
第一金創新趨勢基金                                                 19.09000   18.84000   0.25000    1.32696
第一金電子基金                                                     28.35000   28.13000   0.22000    0.78208
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.85000   17.58000   0.27000    1.53584
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.78000   21.10000  -0.32000   -1.51659
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.94000    7.04000  -0.10000   -1.42045
統一大中華中小基金(美元)                                            6.29000    6.39000  -0.10000   -1.56495
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.31000    9.45000  -0.14000   -1.48148
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
統一大滿貫基金-A類型                                               28.75000   28.32000   0.43000    1.51836
統一大滿貫基金-I類型                                               28.75000   28.32000   0.43000    1.51836
統一大龍印基金                                                     12.69000   12.76000  -0.07000   -0.54859
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.08000    8.17000  -0.09000   -1.10159
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.32000    7.42000  -0.10000   -1.34771
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.33000    8.44000  -0.11000   -1.30332
統一中小基金                                                       21.22000   20.79000   0.43000    2.06830
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.59480    9.56630   0.02850    0.29792
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.86410    8.85150   0.01260    0.14235
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.59660    8.58380   0.01280    0.14912
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.56600   11.53160   0.03440    0.29831
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.62230   10.60720   0.01510    0.14236
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.28790   10.27260   0.01530    0.14894
統一台灣動力基金                                                   14.46000   14.20000   0.26000    1.83099
統一全天候基金-A類型                                               96.63000   95.14000   1.49000    1.56611
統一全天候基金-I類型                                               96.80000   95.30000   1.50000    1.57398
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.04200    8.03990   0.00210    0.02612
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.69640    7.70120  -0.00480   -0.06233
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.69100    7.69250  -0.00150   -0.01950
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.41300    8.41070   0.00230    0.02735
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.05830    8.06340  -0.00510   -0.06325
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.04600    8.04760  -0.00160   -0.01988
統一全球債券組合基金                                               11.72190   11.72170   0.00020    0.00171
統一全球新科技基金(人民幣)                                         13.90000   13.94000  -0.04000   -0.28694
統一全球新科技基金(美元)                                           12.96000   12.99000  -0.03000   -0.23095
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.44000   12.48000  -0.04000   -0.32051
統一亞太基金                                                       22.38000   22.46000  -0.08000   -0.35619
統一亞洲大金磚基金                                                 11.10000   11.13000  -0.03000   -0.26954
統一奔騰基金                                                       49.67000   48.98000   0.69000    1.40874
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67850   16.67780   0.00070    0.00420
統一強漢基金(人民幣)                                                8.74000    8.84000  -0.10000   -1.13122
統一強漢基金(美元)                                                  7.80000    7.90000  -0.10000   -1.26582
統一強漢基金(新台幣)                                               20.54000   20.80000  -0.26000   -1.25000
統一統信基金                                                       25.24000   24.79000   0.45000    1.81525
統一黑馬基金                                                       50.44000   49.68000   0.76000    1.52979
統一新亞洲科技能源基金                                             14.94000   15.03000  -0.09000   -0.59880
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.73070    7.72400   0.00670    0.08674
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.94650    9.93780   0.00870    0.08754
統一經建基金                                                       40.43000   39.83000   0.60000    1.50640
統一龍馬基金                                                       54.61000   53.47000   1.14000    2.13204
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.78000   15.65000   0.13000    0.83067
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.52000   39.99000   0.53000    1.32533
野村中國機會基金                                                   11.61000   11.75000  -0.14000   -1.19149
野村巴西基金                                                        5.98000    6.07000  -0.09000   -1.48270
野村台灣高股息基金                                                 23.01000   22.71000   0.30000    1.32100
野村台灣運籌基金                                                   31.19000   30.82000   0.37000    1.20052
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.39150    9.37930   0.01220    0.13007
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.28370    9.29150  -0.00780   -0.08395
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.34650    9.35600  -0.00950   -0.10154
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.70700    9.69450   0.01250    0.12894
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.52440    9.53240  -0.00800   -0.08392
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.44600    9.45560  -0.00960   -0.10153
野村平衡基金                                                       17.26000   17.11000   0.15000    0.87668
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.04000   13.00000   0.04000    0.30769
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
野村全球生技醫療基金                                               16.30000   16.24000   0.06000    0.36946
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99210    9.97950   0.01260    0.12626
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.90750    9.91370  -0.00620   -0.06254
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.88320    9.89110  -0.00790   -0.07987
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99200    9.97950   0.01250    0.12526
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.90740    9.91370  -0.00630   -0.06355
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.88320    9.89120  -0.00800   -0.08088
野村全球品牌基金                                                   24.32000   24.35000  -0.03000   -0.12320
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.28000   12.32000  -0.04000   -0.32468
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.56000   18.62000  -0.06000   -0.32223
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.67000   11.68000  -0.01000   -0.08562
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.90750    9.89700   0.01050    0.10609
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.30230   10.30380  -0.00150   -0.01456
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.18260   10.18490  -0.00230   -0.02258
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.99370    9.00960  -0.01590   -0.17648
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.75080    8.78160  -0.03080   -0.35073
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.36590    8.39720  -0.03130   -0.37274
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.81930   10.83850  -0.01920   -0.17715
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.28840   10.32470  -0.03630   -0.35158
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.90390    9.94090  -0.03700   -0.37220
野村成長基金                                                       26.12000   25.82000   0.30000    1.16189
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.20730    8.20600   0.00130    0.01584
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.19200    8.20630  -0.01430   -0.17426
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.37180    8.38500  -0.01320   -0.15742
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.87900    8.87740   0.00160    0.01802
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.74960    8.76480  -0.01520   -0.17342
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.93920    8.95320  -0.01400   -0.15637
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.82000    7.86000  -0.04000   -0.50891
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.30000   11.36000  -0.06000   -0.52817
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.03490    9.02810   0.00680    0.07532
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.04870    9.05760  -0.00890   -0.09826
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.16570    9.17460  -0.00890   -0.09701
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.70680    9.70200   0.00480    0.04947
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.61810    9.62750  -0.00940   -0.09764
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.74680    9.75630  -0.00950   -0.09737
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.21850    8.22740  -0.00890   -0.10818
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.80080    8.79450   0.00630    0.07164
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.64740    8.65650  -0.00910   -0.10512
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.72940   12.74320  -0.01380   -0.10829
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.86030   11.85190   0.00840    0.07087
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.60730    9.61730  -0.01000   -0.10398
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97320    9.95830   0.01490    0.14962
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93830    9.94210  -0.00380   -0.03822
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95680    9.96260  -0.00580   -0.05822
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97130    9.95640   0.01490    0.14965
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93710    9.94080  -0.00370   -0.03722
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97180    9.97770  -0.00590   -0.05913
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.71020    9.69530   0.01490    0.15368
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.67430    9.67740  -0.00310   -0.03203
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.69200    9.69200   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.70750    9.72160  -0.01410   -0.14504
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.83810    9.83260   0.00550    0.05594
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.44270    9.45480  -0.01210   -0.12798
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.99510    9.00860  -0.01350   -0.14986
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.92100   10.93740  -0.01640   -0.14994
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.67210    9.69220  -0.02010   -0.20738
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.71980   10.72090  -0.00110   -0.01026
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.18590   10.20490  -0.01900   -0.18619
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.99570   10.01630  -0.02060   -0.20566
野村泰國基金                                                       39.71000   39.37000   0.34000    0.86360
野村高科技基金                                                      8.26000    8.19000   0.07000    0.85470
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.73340    9.76610  -0.03270   -0.33483
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.75020    9.76310  -0.01290   -0.13213
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.08030   10.11250  -0.03220   -0.31842
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.10980    9.13890  -0.02910   -0.31842
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.07270    9.10360  -0.03090   -0.33943
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.93480    8.95300  -0.01820   -0.20328
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.34530   11.36020  -0.01490   -0.13116
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.72020   12.77160  -0.05140   -0.40246
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.27310   10.30600  -0.03290   -0.31923
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.23830   10.27300  -0.03470   -0.33778
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.33900   10.36010  -0.02110   -0.20367
野村貨幣市場基金                                                   16.28620   16.28550   0.00070    0.00430
野村新馬基金                                                       14.78000   14.75000   0.03000    0.20339
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.91080    9.90240   0.00840    0.08483
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.74070    9.75890  -0.01820   -0.18650
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.79750    9.81330  -0.01580   -0.16101
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.76220    9.74720   0.01500    0.15389
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.70250    9.70730  -0.00480   -0.04945
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.69000    9.69690  -0.00690   -0.07116
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.84090    9.82580   0.01510    0.15368
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.76430    9.76920  -0.00490   -0.05016
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.87040    9.87730  -0.00690   -0.06986
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.46120    9.48220  -0.02100   -0.22147
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.38720    9.42710  -0.03990   -0.42325
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.34940    9.39070  -0.04130   -0.43980
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.52760    9.54860  -0.02100   -0.21993
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.44150    9.48160  -0.04010   -0.42292
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.40380    9.44520  -0.04140   -0.43832
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.82690    9.82910  -0.00220   -0.02238
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.63420    7.63740  -0.00320   -0.04190
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.44690   11.45170  -0.00480   -0.04192
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.34000    7.48000  -0.14000   -1.87166
野村精選貨幣市場基金                                               12.08830   12.08800   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.86000   10.74000   0.12000    1.11732
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.05000    9.94000   0.11000    1.10664
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.41000    7.46000  -0.05000   -0.67024
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.54000   10.60000  -0.06000   -0.56604
野村積極成長基金                                                   11.02000   10.89000   0.13000    1.19376
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.98000    7.88000   0.10000    1.26904
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.03000   28.70000   0.33000    1.14983
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.07790   10.08290  -0.00500   -0.04959
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.34340    8.33020   0.01320    0.15846
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.67270    7.67390  -0.00120   -0.01564
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.58500    7.58760  -0.00260   -0.03427
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.50660   11.48860   0.01800    0.15668
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.30840   10.30990  -0.00150   -0.01455
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.22370   10.22720  -0.00350   -0.03422
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
野村環球基金-人民幣計價                                            14.94000   14.96000  -0.02000   -0.13369
野村環球基金-美元計價                                              11.59000   11.63000  -0.04000   -0.34394
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.27000   16.31000  -0.04000   -0.24525
野村鴻利基金                                                       19.88000   19.65000   0.23000    1.17048
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87010   16.86970   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       16.84000   16.63000   0.21000    1.26278
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.74000   13.76000  -0.02000   -0.14535
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.94450    9.94740  -0.00290   -0.02915
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.04190   13.04580  -0.00390   -0.02989
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.90490    9.91150  -0.00660   -0.06659
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.74900    9.78150  -0.03250   -0.33226
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.48670    9.49010  -0.00340   -0.03583
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.51030    9.51360  -0.00330   -0.03469
凱基台商天下基金                                                   11.47000   11.52000  -0.05000   -0.43403
凱基台灣精五門基金                                                 17.53000   17.30000   0.23000    1.32948
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.39470   38.35000   0.04470    0.11656
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.13240   38.17200  -0.03960   -0.10374
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.78670   40.79710  -0.01040   -0.02549
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.21320   10.24190  -0.02870   -0.28022
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.53000   12.58000  -0.05000   -0.39746
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.19920   11.28010  -0.08090   -0.71719
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.07000   11.14000  -0.07000   -0.62837
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55700   11.55660   0.00040    0.00346
凱基開創基金                                                       23.36000   23.11000   0.25000    1.08178
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         19.49000   19.63000  -0.14000   -0.71319
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         18.82630   18.96360  -0.13730   -0.72402
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.15000   16.29000  -0.14000   -0.85942
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.38340   15.51730  -0.13390   -0.86291
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.10000    7.16000  -0.06000   -0.83799
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.46000   11.41000   0.05000    0.43821
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.05020   11.02740   0.02280    0.20676
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.28200   11.26900   0.01300    0.11536
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.60000   11.58000   0.02000    0.17271
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.20000   12.21000  -0.01000   -0.08190
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.91720   11.92840  -0.01120   -0.09389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         15.23000   15.13000   0.10000    0.66094
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         26.84000   27.20000  -0.36000   -1.32353
富邦NASDAQ-100基金                                                 27.57000   27.76000  -0.19000   -0.68444
富邦上証180基金                                                    26.15000   26.18000  -0.03000   -0.11459
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16640    0.16870  -0.00230   -1.36337
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.14000    5.21000  -0.07000   -1.34357
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.95000    8.01000  -0.06000   -0.74906
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.03000   31.64000   0.39000    1.23262
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.79480   10.84930  -0.05450   -0.50234
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.94600   10.00530  -0.05930   -0.59269
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.52500    9.59370  -0.06870   -0.71609
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.34710    9.39420  -0.04710   -0.50137
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.54070    8.59160  -0.05090   -0.59244
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.18560    8.24460  -0.05900   -0.71562
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.43940   20.46230  -0.02290   -0.11191
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.43540   11.43430   0.00110    0.00962
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.37900   10.40140  -0.02240   -0.21536
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.70220   12.68230   0.01990    0.15691
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.86210    1.86160   0.00050    0.02686
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.09970    9.08540   0.01430    0.15740
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.38120    1.38080   0.00040    0.02897
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76540   11.75720   0.00820    0.06974
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70530    1.70610  -0.00080   -0.04689
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.07420   10.06710   0.00710    0.07053
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.47880    1.47950  -0.00070   -0.04731
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.95290    9.93690   0.01600    0.16102
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.91500    9.91470   0.00030    0.00303
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.19000   15.22000  -0.03000   -0.19711
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.71000   20.64000   0.07000    0.33915
富邦日本東証基金                                                   21.00000   20.98000   0.02000    0.09533
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.43000   43.44000  -0.01000   -0.02302
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.34000   41.95000   0.39000    0.92968
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.75000   46.21000   0.54000    1.16858
富邦台灣心基金                                                     18.82000   18.62000   0.20000    1.07411
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.93000   43.42000   0.51000    1.17457
富邦台灣科技指數基金                                               48.48000   47.56000   0.92000    1.93440
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.88620   39.85150   0.03470    0.08707
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.22170   41.28270  -0.06100   -0.14776
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28780    0.28820  -0.00040   -0.13879
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54250    2.53420   0.00830    0.32752
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33760    0.33760   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.45710   10.45770  -0.00060   -0.00574
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19640    2.18930   0.00710    0.32430
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32210    0.32210   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.97540    8.97600  -0.00060   -0.00668
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65770   15.65710   0.00060    0.00383
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.84970   39.88290  -0.03320   -0.08324
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.84190   38.83270   0.00920    0.02369
富邦長紅基金                                                       53.33000   52.76000   0.57000    1.08036
富邦科技基金                                                       20.24000   19.99000   0.25000    1.25063
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.68500   40.65360   0.03140    0.07724
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.67410   38.63980   0.03430    0.08877
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.20910   39.15910   0.05000    0.12768
富邦恒生國企ETF基金                                                19.91000   19.68000   0.23000    1.16870
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.26000   14.51000  -0.25000   -1.72295
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.23000   25.41000   0.82000    3.22708
富邦高成長基金                                                     20.50000   20.33000   0.17000    0.83620
富邦基金A類型                                                      11.53000   11.43000   0.10000    0.87489
富邦基金I類型                                                      11.53000   11.43000   0.10000    0.87489
富邦深証100基金                                                     8.03000    8.06000  -0.03000   -0.37221
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.02000   18.94000   0.08000    0.42239
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40280    0.40360  -0.00080   -0.19822
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.96190   11.98430  -0.02240   -0.18691
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.15220    9.16930  -0.01710   -0.18649
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29490    0.29540  -0.00050   -0.16926
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.47460    8.49050  -0.01590   -0.18727
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.26000   17.21000   0.05000    0.29053
富邦精準基金                                                       39.42000   39.03000   0.39000    0.99923
富邦精銳中小基金                                                    9.39000    9.31000   0.08000    0.85929
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.39000   15.26000   0.13000    0.85190
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.17000   19.99000   0.18000    0.90045
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.13000    8.25000  -0.12000   -1.45455
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.80000   12.43000   0.37000    2.97667
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.08000   19.09000  -0.01000   -0.05238
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.89990    9.88900   0.01090    0.11022
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.59470    9.62320  -0.02850   -0.29616
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.75080    9.77740  -0.02660   -0.27206
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.57050    9.56010   0.01040    0.10879
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.23400    9.26140  -0.02740   -0.29585
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.36840    9.39390  -0.02550   -0.27145
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.01000   27.76000   0.25000    0.90058
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.65600    9.66990  -0.01390   -0.14375
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.56640    9.58180  -0.01540   -0.16072
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.57490    9.59150  -0.01660   -0.17307
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.65540    9.66960  -0.01420   -0.14685
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.56640    9.58180  -0.01540   -0.16072
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.57470    9.59130  -0.01660   -0.17307
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.24480    8.26430  -0.01950   -0.23595
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.73310    8.75570  -0.02260   -0.25812
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.47370    8.49680  -0.02310   -0.27187
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.37040    9.39240  -0.02200   -0.23423
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.34730    9.37150  -0.02420   -0.25823
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.07770    9.10230  -0.02460   -0.27026
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.16040    9.18510  -0.02470   -0.26891
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.12620    8.12460   0.00160    0.01969
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.12780    9.12800  -0.00020   -0.00219
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.62760    8.62910  -0.00150   -0.01738
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.28080   10.27860   0.00220    0.02140
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.02510   10.02530  -0.00020   -0.00199
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.55620    9.55770  -0.00150   -0.01569
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.76710    8.76840  -0.00130   -0.01483
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.40750    9.40890  -0.00140   -0.01488
富達卓越領航全球組合基金                                           14.14000   14.11000   0.03000    0.21262
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.34540    8.34270   0.00270    0.03236
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.00850    9.00750   0.00100    0.01110
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.70700    8.70730  -0.00030   -0.00345
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.63800    9.63480   0.00320    0.03321
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.57670    9.57570   0.00100    0.01044
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.29500    9.29520  -0.00020   -0.00215
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.79370    8.79380  -0.00010   -0.00114
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.38390    9.38400  -0.00010   -0.00107
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.44000    8.52000  -0.08000   -0.93897
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.95000    9.06000  -0.11000   -1.21413
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.89000    7.98000  -0.09000   -1.12782
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.63000    6.71000  -0.08000   -1.19225
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.52000    7.63000  -0.11000   -1.44168
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.37000    7.47000  -0.10000   -1.33869
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.60000    9.58540   0.01460    0.15231
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.04530    9.03920   0.00610    0.06748
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.64560    8.63960   0.00600    0.06945
富蘭克林華美中華基金                                               10.44000   10.57000  -0.13000   -1.22990
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.78000   17.63000   0.15000    0.85082
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.16000   18.07000   0.09000    0.49806
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.14000   10.17000  -0.03000   -0.29499
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.64580    7.65290  -0.00710   -0.09278
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.70480    8.71310  -0.00830   -0.09526
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.46750    9.47650  -0.00900   -0.09497
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.02030    9.02870  -0.00840   -0.09304
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.89080   10.90590  -0.01510   -0.13846
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.48070    8.49250  -0.01180   -0.13895
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.81940    8.83170  -0.01230   -0.13927
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.05260   13.04690   0.00570    0.04369
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.98400    9.97960   0.00440    0.04409
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.93010    9.94620  -0.01610   -0.16187
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.42380    7.43590  -0.01210   -0.16272
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.81380    8.82800  -0.01420   -0.16085
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.50160   10.52000  -0.01840   -0.17490
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.33220    7.34500  -0.01280   -0.17427
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.72240    8.73760  -0.01520   -0.17396
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.20810   10.22650  -0.01840   -0.17992
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.46100    7.47450  -0.01350   -0.18061
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.93060    7.93760  -0.00700   -0.08819
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.93050    8.93830  -0.00780   -0.08726
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.74830    9.75680  -0.00850   -0.08712
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.31660   12.32750  -0.01090   -0.08842
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.13000    8.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.37000    8.36000   0.01000    0.11962
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.21000    8.25000  -0.04000   -0.48485
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          10.93000   11.00000  -0.07000   -0.63636
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.23000    8.26000  -0.03000   -0.36320
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.77000    8.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.24030   12.27370  -0.03340   -0.27213
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.11000    9.18000  -0.07000   -0.76253
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.34000    9.42000  -0.08000   -0.84926
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.87000    8.94000  -0.07000   -0.78300
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.10000    9.16000  -0.06000   -0.65502
富蘭克林華美第一富基金                                             33.29000   32.87000   0.42000    1.27776
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31630   10.31580   0.00050    0.00485
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.85000   13.81000   0.04000    0.28965
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.75000   12.76000  -0.01000   -0.07837
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.82000   14.83000  -0.01000   -0.06743
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.80270    6.94280  -0.14010   -2.01792
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.84200    9.87720  -0.03520   -0.35638
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.19700    9.20770  -0.01070   -0.11621
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.69720   10.70960  -0.01240   -0.11578
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.54930    6.55770  -0.00840   -0.12809
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.63400    8.64540  -0.01140   -0.13186
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.81340    9.82630  -0.01290   -0.13128
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.18580   10.19880  -0.01300   -0.12747
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    58.96000   58.98000  -0.02000   -0.03391
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    60.55000   60.53000   0.02000    0.03304
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.06000   20.08000  -0.02000   -0.09960
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.70960   11.70680   0.00280    0.02392
復華人生目標基金                                                   34.85960   34.60820   0.25140    0.72642
復華大中華中小策略基金                                              7.91000    7.97000  -0.06000   -0.75282
復華中小精選基金                                                   59.16000   58.00000   1.16000    2.00000
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.09470   50.93900   0.15570    0.30566
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.02000    8.09000  -0.07000   -0.86527
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.09000    7.17000  -0.08000   -1.11576
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.24000    9.30000  -0.06000   -0.64516
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                     25.32000   24.94000   0.38000    1.52366
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.64000   11.67000  -0.03000   -0.25707
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.30000   18.35000  -0.05000   -0.27248
復華全球平衡基金-美元                                               8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.60000   18.61000  -0.01000   -0.05373
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.62000   13.72000  -0.10000   -0.72886
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.11000   13.21000  -0.10000   -0.75700
復華全球原物料基金                                                  8.14000    8.29000  -0.15000   -1.80941
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.80000   11.82000  -0.02000   -0.16920
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.41480   11.40500   0.00980    0.08593
復華全球債券基金                                                   13.16740   13.14020   0.02720    0.20700
復華全球債券組合基金                                               14.46000   14.46000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.60000   13.62000  -0.02000   -0.14684
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
復華有利貨幣市場基金                                               13.45120   13.45070   0.00050    0.00372
復華亞太平衡基金                                                   10.96000   11.04000  -0.08000   -0.72464
復華亞太成長基金                                                   11.89000   11.96000  -0.07000   -0.58528
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.77000    7.80000  -0.03000   -0.38462
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.24000    8.27000  -0.03000   -0.36276
復華東協世紀基金                                                   11.63000   11.60000   0.03000    0.25862
復華南非幣長期收益基金A                                            13.26000   13.26000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                             8.03000    8.03000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            13.87000   13.86000   0.01000    0.07215
復華南非幣短期收益基金B                                             9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
復華美國新星基金-美元                                              10.82000   10.87000  -0.05000   -0.45998
復華美國新星基金-新臺幣                                            10.96000   11.01000  -0.05000   -0.45413
復華恒生基金                                                       19.94000   19.63000   0.31000    1.57922
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.08000    9.26000  -0.18000   -1.94384
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.62000   26.58000   1.04000    3.91272
復華神盾基金                                                       22.46500   22.26630   0.19870    0.89238
復華高成長基金                                                     58.68000   57.76000   0.92000    1.59280
復華高益策略組合基金                                               12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
復華貨幣市場基金                                                   14.41280   14.41230   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                           18.29000   18.26000   0.03000    0.16429
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.37000   49.28000   0.09000    0.18263
復華復華基金                                                       18.30000   18.02000   0.28000    1.55383
復華華人世紀基金                                                   14.57000   14.75000  -0.18000   -1.22034
復華傳家二號基金                                                   27.64100   27.50860   0.13240    0.48130
復華傳家基金                                                       19.28960   19.09810   0.19150    1.00272
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.49000   14.50000  -0.01000   -0.06897
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.29000   13.31000  -0.02000   -0.15026
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
復華新興人民幣債券基金A                                            11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
復華新興人民幣債券基金B                                             8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.45000   18.49000  -0.04000   -0.21633
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.53000   59.54000  -0.01000   -0.01680
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.28000    5.29000  -0.01000   -0.18904
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.79000   11.81000  -0.02000   -0.16935
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.85000   11.86000  -0.01000   -0.08432
復華新興市場短期收益基金                                           10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.47000    8.48000  -0.01000   -0.11792
復華滬深300 A股基金                                                19.13000   19.17000  -0.04000   -0.20866
復華數位經濟基金                                                   43.40000   42.69000   0.71000    1.66315
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.62920    9.63300  -0.00380   -0.03945
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.43150    9.43790  -0.00640   -0.06781
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.78210    9.78600  -0.00390   -0.03985
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.54770    9.55410  -0.00640   -0.06699
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.44260    9.44460  -0.00200   -0.02118
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.95900    9.96310  -0.00410   -0.04115
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.46010    9.46130  -0.00120   -0.01268
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.97880    9.98200  -0.00320   -0.03206
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.45970    9.46080  -0.00110   -0.01163
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.98040    9.98360  -0.00320   -0.03205
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.82180    9.79890   0.02290    0.23370
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.80560    9.80570  -0.00010   -0.00102
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.83630    9.83840  -0.00210   -0.02134
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.78670    9.76170   0.02500    0.25610
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.73450   10.63630   0.09820    0.92325
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.74470    9.74390   0.00080    0.00821
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.78660    9.76170   0.02490    0.25508
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.73450   10.63630   0.09820    0.92325
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.74520    9.74450   0.00070    0.00718
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.80990    9.81110  -0.00120   -0.01223
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.06220    9.05380   0.00840    0.09278
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.07580    8.08960  -0.01380   -0.17059
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.06510    8.07680  -0.01170   -0.14486
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.42910   11.41860   0.01050    0.09196
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.20650   10.22390  -0.01740   -0.17019
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.31040   10.32530  -0.01490   -0.14431
景順主流基金                                                       14.64000   14.46000   0.18000    1.24481
景順台灣科技基金                                                   25.30000   24.93000   0.37000    1.48416
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
景順全球科技基金                                                   19.73000   19.89000  -0.16000   -0.80442
景順全球康健基金                                                   18.94000   18.90000   0.04000    0.21164
景順貨幣市場基金                                                   15.95170   15.95120   0.00050    0.00313
景順潛力基金                                                       26.87000   26.48000   0.39000    1.47281
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           12.86000   12.97000  -0.11000   -0.84811
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.04000   12.14000  -0.10000   -0.82372
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.51520    8.50450   0.01070    0.12582
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.77410    7.76630   0.00780    0.10043
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.01620   11.00240   0.01380    0.12543
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.03700   10.02690   0.01010    0.10073
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.04000    7.18000  -0.14000   -1.94986
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.69000    6.83000  -0.14000   -2.04978
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.84000   10.04000  -0.20000   -1.99203
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.28360    9.28340   0.00020    0.00215
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.49080    9.48810   0.00270    0.02846
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.63970    9.63940   0.00030    0.00311
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.85760    9.85480   0.00280    0.02841
華南永昌永昌基金                                                   16.58000   16.31000   0.27000    1.65543
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.04320   14.04360  -0.00040   -0.00285
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.62000    8.65000  -0.03000   -0.34682
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
華南永昌全球精品基金                                               14.66000   14.70000  -0.04000   -0.27211
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             11.92000   11.99000  -0.07000   -0.58382
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.84000   11.92000  -0.08000   -0.67114
華南永昌物聯網精選基金                                             10.04000    9.88000   0.16000    1.61943
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22530   16.22460   0.00070    0.00431
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.82600   21.59680   0.22920    1.06127
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95100   11.95050   0.00050    0.00418
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.16520   10.16460   0.00060    0.00590
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                            9.98750   10.01100  -0.02350   -0.23474
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.72070    9.72010   0.00060    0.00617
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.52030    9.54270  -0.02240   -0.23473
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.92350    9.92350   0.00000    0.00000
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.69640    9.71980  -0.02340   -0.24075
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.58350    9.58350   0.00000    0.00000
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.35420    9.37670  -0.02250   -0.23996
華頓中小型基金                                                     20.79000   20.46000   0.33000    1.61290
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.82370   10.89620  -0.07250   -0.66537
華頓台灣基金                                                       22.07000   21.56000   0.51000    2.36549
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53260   11.53220   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                               15.23000   15.24000  -0.01000   -0.06562
華頓全球高收益債券基金A                                            13.16850   13.18690  -0.01840   -0.13953
華頓全球高收益債券基金B                                             8.02780    8.03900  -0.01120   -0.13932
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.97000    5.04000  -0.07000   -1.38889
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.35960    2.39140  -0.03180   -1.32976
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.49940   10.66660  -0.16720   -1.56751
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.33980    0.34530  -0.00550   -1.59282
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.00420   11.05100  -0.04680   -0.42349
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.96060    9.99770  -0.03710   -0.37109
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.73420    9.79950  -0.06530   -0.66636
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.72410    8.78260  -0.05850   -0.66609
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.91410    9.98320  -0.06910   -0.69216
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.91160    8.97410  -0.06250   -0.69645
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.44000    9.63000  -0.19000   -1.97300
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.09000    8.27000  -0.18000   -2.17654
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.66000    8.86000  -0.20000   -2.25734
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.47270    2.46480   0.00790    0.32051
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.01880    2.00910   0.00970    0.48280
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.45670   11.45130   0.00540    0.04716
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.18480    9.18050   0.00430    0.04684
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35540    0.35520   0.00020    0.05631
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.28990    0.28980   0.00010    0.03451
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.07000    3.09000  -0.02000   -0.64725
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.64000   13.76000  -0.12000   -0.87209
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.44000    0.45000  -0.01000   -2.22222
匯豐台灣精典基金                                                   21.92000   21.75000   0.17000    0.78161
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.58000   11.65000  -0.07000   -0.60086
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.63000    7.75000  -0.12000   -1.54839
匯豐安富基金                                                       24.10000   23.98000   0.12000    0.50042
匯豐成功基金                                                       39.14000   38.98000   0.16000    0.41047
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56380    2.55070   0.01310    0.51358
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.30670    2.29350   0.01320    0.57554
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.32820   11.29970   0.02850    0.25222
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.61940    7.59070   0.02870    0.37809
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.36990    0.36900   0.00090    0.24390
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32450    0.32360   0.00090    0.27812
匯豐金磚動力基金                                                   13.02000   13.16000  -0.14000   -1.06383
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98870   14.98840   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.66000    4.77000  -0.11000   -2.30608
匯豐新鑽動力基金                                                   10.09000   10.17000  -0.08000   -0.78663
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.32070    5.34220  -0.02150   -0.40246
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.98700    9.00870  -0.02170   -0.24088
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.16000   46.82000   0.34000    0.72619
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.16000   46.82000   0.34000    0.72619
匯豐龍騰電子基金                                                   31.35000   31.02000   0.33000    1.06383
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.91300   11.91750  -0.00450   -0.03776
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.20000   15.91000   0.29000    1.82275
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.43000    8.57000  -0.14000   -1.63361
新光中國成長基金(美元)                                              8.38000    8.54000  -0.16000   -1.87354
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.37000    8.52000  -0.15000   -1.76056
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.43200   10.43000   0.00200    0.01918
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.49970    9.50860  -0.00890   -0.09360
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.82700    9.83150  -0.00450   -0.04577
新光台灣富貴基金                                                   20.58000   20.42000   0.16000    0.78355
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.57000    8.57000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.96000   10.86000   0.10000    0.92081
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.71000   10.61000   0.10000    0.94251
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.92780    9.92180   0.00600    0.06047
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.73030    9.72000   0.01030    0.10597
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.50930    9.50360   0.00570    0.05998
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.30790    9.29800   0.00990    0.10647
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.48000    8.50000  -0.02000   -0.23529
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46020   15.45970   0.00050    0.00323
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.13000    8.16000  -0.03000   -0.36765
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.53000    8.55000  -0.02000   -0.23392
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.40000    8.42000  -0.02000   -0.23753
新光亞洲精選基金-美金                                              20.51000   20.54000  -0.03000   -0.14606
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.85000   20.86000  -0.01000   -0.04794
新光兩岸優勢基金                                                    9.71000    9.86000  -0.15000   -1.52130
新光店頭基金                                                       20.90000   20.63000   0.27000    1.30877
新光南非幣保本基金                                                 12.12000   12.11000   0.01000    0.08258
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
新光特選內需收益ETF基金                                            19.81000   19.73000   0.08000    0.40547
新光創新科技基金                                                   12.97000   12.86000   0.11000    0.85537
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.71720    9.71900  -0.00180   -0.01852
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.93540    9.93310   0.00230    0.02315
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.55630    9.55240   0.00390    0.04083
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.10030    9.10260  -0.00230   -0.02527
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.31110    9.30900   0.00210    0.02256
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.95180    8.94800   0.00380    0.04247
新光澳幣十年期保本基金                                             10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.01000   12.00000   0.01000    0.08333
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.96750    9.96890  -0.00140   -0.01404
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.41550    9.41700  -0.00150   -0.01593
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.37580    9.38170  -0.00590   -0.06289
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.83340    9.83950  -0.00610   -0.06200
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.79530    9.79960  -0.00430   -0.04388
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.33600    9.34010  -0.00410   -0.04390
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.31340    9.31590  -0.00250   -0.02684
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.76800    9.77060  -0.00260   -0.02661
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.63000    6.65000  -0.02000   -0.30075
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.61240    9.60520   0.00720    0.07496
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.01980    9.01260   0.00720    0.07989
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.48560    9.48170   0.00390    0.04113
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         8.97670    8.97300   0.00370    0.04123
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.05380    9.04820   0.00560    0.06189
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.62000    9.61450   0.00550    0.05721
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.46690   13.45970   0.00720    0.05349
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.14470    8.14030   0.00440    0.05405
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.12160   36.06300   0.05860    0.16249
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.86020   38.82040   0.03980    0.10252
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.91470   36.86320   0.05150    0.13971
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.64950   39.58520   0.06430    0.16243
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.18440   39.20960  -0.02520   -0.06427
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.26260   38.21070   0.05190    0.13583
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.98560    9.98960  -0.00400   -0.04004
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.28000   11.27930   0.00070    0.00621
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.96870    9.98070  -0.01200   -0.12023
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.61530   10.74710  -0.13180   -1.22638
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.86810    7.97830  -0.11020   -1.38125
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.16000    8.27000  -0.11000   -1.33011
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.18060   11.21030  -0.02970   -0.26493
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.69210   10.71910  -0.02700   -0.25189
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.23160   10.25880  -0.02720   -0.26514
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    8.92860    8.95110  -0.02250   -0.25137
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.42000    8.45000  -0.03000   -0.35503
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.97230    8.99620  -0.02390   -0.26567
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.86110    7.88090  -0.01980   -0.25124
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.32000    8.35000  -0.03000   -0.35928
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.54490    8.56760  -0.02270   -0.26495
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.73730    7.75680  -0.01950   -0.25139
群益中小型股基金                                                   36.61000   36.19000   0.42000    1.16054
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.39420    9.42090  -0.02670   -0.28341
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.64880    8.68700  -0.03820   -0.43974
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.12780    8.16160  -0.03380   -0.41413
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.19360    8.21690  -0.02330   -0.28356
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.54280    7.57610  -0.03330   -0.43954
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.08930    7.11880  -0.02950   -0.41440
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.79540    9.77920   0.01620    0.16566
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.77500   10.75720   0.01780    0.16547
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.37930   10.36880   0.01050    0.10127
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.58290    9.57570   0.00720    0.07519
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.27680    7.37900  -0.10220   -1.38501
群益中國新機會基金N-美元                                            6.62600    6.72960  -0.10360   -1.53947
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.09000    7.20000  -0.11000   -1.52778
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.45340    6.54400  -0.09060   -1.38447
群益中國新機會基金-美元                                             7.08480    7.19560  -0.11080   -1.53983
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.77000    6.88000  -0.11000   -1.59884
群益平衡王基金                                                     18.15050   18.13400   0.01650    0.09099
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.13000    8.12000   0.01000    0.12315
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.85000    5.84000   0.01000    0.17123
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.93910   10.91750   0.02160    0.19785
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.35430   10.33260   0.02170    0.21001
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.68800    9.66890   0.01910    0.19754
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.16950    9.15020   0.01930    0.21092
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.79390    9.79080   0.00310    0.03166
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.57170    9.56960   0.00210    0.02194
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.02240    9.01950   0.00290    0.03215
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.93940    8.93740   0.00200    0.02238
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.85070    9.84750   0.00320    0.03250
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.87190    9.86970   0.00220    0.02229
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.18130    9.17830   0.00300    0.03269
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.56460    9.56250   0.00210    0.02196
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                  9.98720    9.98120   0.00600    0.06011
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.13340    7.12910   0.00430    0.06032
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.04950   10.06720  -0.01770   -0.17582
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.91350    9.92870  -0.01520   -0.15309
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.05050   10.06820  -0.01770   -0.17580
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.75960    9.77670  -0.01710   -0.17491
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.66800    9.68280  -0.01480   -0.15285
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.80170    9.81890  -0.01720   -0.17517
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.04960   10.06720  -0.01760   -0.17483
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.91350    9.92870  -0.01520   -0.15309
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.05070   10.06830  -0.01760   -0.17481
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.75960    9.77670  -0.01710   -0.17491
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.66790    9.68280  -0.01490   -0.15388
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.80170    9.81890  -0.01720   -0.17517
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.23030    9.20750   0.02280    0.24762
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.10310   15.06580   0.03730    0.24758
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        14.93000   14.89000   0.04000    0.26864
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.89000   10.91000  -0.02000   -0.18332
群益多利策略組合基金                                               11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
群益多重收益組合基金                                               13.36000   13.36000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.59000   14.58000   0.01000    0.06859
群益安家基金                                                       22.54180   22.33120   0.21060    0.94308
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10360   16.10300   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                               21.16000   21.05000   0.11000    0.52257
群益亞太中小基金                                                   10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.82000   14.89000  -0.07000   -0.47011
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.57230    9.56630   0.00600    0.06272
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.27300    7.26850   0.00450    0.06191
群益店頭市場基金                                                   80.52000   79.47000   1.05000    1.32125
群益東方盛世基金                                                    8.07000    8.07000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            12.52630   12.47160   0.05470    0.43860
群益東協成長基金-美元                                              10.90320   10.87270   0.03050    0.28052
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.69080   10.71540  -0.02460   -0.22958
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.10240   10.12790  -0.02550   -0.25178
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.58920    9.61560  -0.02640   -0.27455
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.19480    9.21600  -0.02120   -0.23003
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.69160    8.71360  -0.02200   -0.25248
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.24820    8.27100  -0.02280   -0.27566
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               8.99810    9.01880  -0.02070   -0.22952
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.84630    8.86860  -0.02230   -0.25145
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.21440    9.23980  -0.02540   -0.27490
群益長安基金                                                       24.45000   24.22000   0.23000    0.94963
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.09730    9.13990  -0.04260   -0.46609
群益美國新創亮點基金-美元                                          13.76180   13.82630  -0.06450   -0.46650
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.31000   13.38000  -0.07000   -0.52317
群益真善美基金                                                     15.35840   15.40710  -0.04870   -0.31609
群益馬拉松基金                                                    107.40000  106.36000   1.04000    0.97781
群益馬拉松基金I類型                                               107.62000  106.57000   1.05000    0.98527
群益深証中小板基金                                                 10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
群益創新科技基金                                                   28.23000   27.84000   0.39000    1.40086
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.48750    8.57080  -0.08330   -0.97190
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.74610    7.83440  -0.08830   -1.12708
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.08000    8.17000  -0.09000   -1.10159
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.24280    9.33360  -0.09080   -0.97283
群益華夏盛世基金-美元                                               8.54110    8.63860  -0.09750   -1.12866
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.11000   14.27000  -0.16000   -1.12123
群益奧斯卡基金                                                     24.08000   23.68000   0.40000    1.68919
群益新興金鑽基金-美元                                              10.68490   10.79610  -0.11120   -1.03000
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.18000    8.26000  -0.08000   -0.96852
群益葛萊美基金                                                     20.48000   20.12000   0.36000    1.78926
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.79000   19.84000  -0.05000   -0.25202
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.87000    9.00000  -0.13000   -1.44444
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.26000   10.93000   0.33000    3.01921
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.45010   11.47990  -0.02980   -0.25958
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.76970   10.78530  -0.01560   -0.14464
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.72780   10.74510  -0.01730   -0.16100
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.16040    8.18160  -0.02120   -0.25912
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.56370    8.57600  -0.01230   -0.14342
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.88000    7.90000  -0.02000   -0.25316
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.19580    8.20910  -0.01330   -0.16202
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.65950    9.67340  -0.01390   -0.14369
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.47300    9.48660  -0.01360   -0.14336
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
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德信大發基金                                                       25.23000   24.99000   0.24000    0.96038
德信中國精選成長基金                                               10.14000   10.28000  -0.14000   -1.36187
德信台灣主流中小基金                                               16.14000   15.77000   0.37000    2.34623
德信新興股票組合基金                                               10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94620   11.94580   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                       10.76250   10.76090   0.00160    0.01487
德信數位時代基金                                                   25.26000   25.07000   0.19000    0.75788
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.87310    9.84530   0.02780    0.28237
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.81790    9.79120   0.02670    0.27269
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67510   11.67460   0.00050    0.00428
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.30000   13.05000   0.25000    1.91571
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.08000   17.52000  -0.44000   -2.51142
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.33050   10.30860   0.02190    0.21244
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.99410   14.95940   0.03470    0.23196
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 7.99300    7.99520  -0.00220   -0.02752
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.76110   10.76690  -0.00580   -0.05387
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.22880   11.23480  -0.00600   -0.05341
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.00860   13.01230  -0.00370   -0.02843
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     15.94000   15.98000  -0.04000   -0.25031
摩根中小基金                                                       18.84000   18.43000   0.41000    2.22463
摩根中國A股基金                                                    11.64000   11.87000  -0.23000   -1.93766
摩根中國A股基金(美元)                                               9.13000    9.31000  -0.18000   -1.93340
摩根中國亮點基金                                                   11.44000   11.58000  -0.14000   -1.20898
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.27460   10.36500  -0.09040   -0.87217
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.43450   11.52130  -0.08680   -0.75339
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.70990    8.78740  -0.07750   -0.88194
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.65110   11.75370  -0.10260   -0.87292
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.47270   13.57490  -0.10220   -0.75286
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.87000   16.57000   0.30000    1.81050
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.87000   16.57000   0.30000    1.81050
摩根台灣增長基金                                                   44.68000   44.17000   0.51000    1.15463
摩根平衡基金                                                       26.27000   26.13000   0.14000    0.53578
摩根全球α基金                                                     17.60000   17.70000  -0.10000   -0.56497
摩根全球平衡基金                                                   14.54030   14.57990  -0.03960   -0.27161
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.28880    9.30480  -0.01600   -0.17195
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.29850   10.31030  -0.01180   -0.11445
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.69860    9.71450  -0.01590   -0.16367
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.03680   11.05590  -0.01910   -0.17276
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.73080    9.74680  -0.01600   -0.16416
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.09580   10.11030  -0.01450   -0.14342
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.04400   13.06270  -0.01870   -0.14316
摩根亞洲基金                                                       52.40000   52.58000  -0.18000   -0.34234
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.18240    8.18230   0.00010    0.00122
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.56190    9.55830   0.00360    0.03766
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.45430    8.45410   0.00020    0.00237
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.02370   12.02360   0.00010    0.00083
摩根東方內需機會基金                                               16.61000   16.67000  -0.06000   -0.35993
摩根東方科技基金                                                   29.14000   29.25000  -0.11000   -0.37607
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
摩根金龍收成基金                                                   18.66000   18.86000  -0.20000   -1.06045
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09270   15.09220   0.00050    0.00331
摩根新金磚五國基金                                                 10.92000   11.05000  -0.13000   -1.17647
摩根新絲路基金                                                      8.87000    8.93000  -0.06000   -0.67189
摩根新興35基金                                                     12.17000   12.24000  -0.07000   -0.57190
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 6.97190    6.97260  -0.00070   -0.01004
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.17430    9.16760   0.00670    0.07308
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.93070    8.93070   0.00000    0.00000
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.23020   10.23130  -0.00110   -0.01075
摩根新興科技基金                                                   44.62000   43.64000   0.98000    2.24565
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.12730    8.12520   0.00210    0.02585
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.39220   10.38950   0.00270    0.02599
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.24500    8.26870  -0.02370   -0.28662
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.94480    8.96840  -0.02360   -0.26315
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.41060    8.43620  -0.02560   -0.30345
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.55510    9.58260  -0.02750   -0.28698
摩根龍揚基金                                                       27.85000   28.15000  -0.30000   -1.06572
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.50000   10.56000  -0.06000   -0.56818
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.26000   10.33000  -0.07000   -0.67764
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.99000   11.06000  -0.07000   -0.63291
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.14550    9.14270   0.00280    0.03063
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.11080   11.10740   0.00340    0.03061
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     21.07000   20.82000   0.25000    1.20077
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.58030   11.56420   0.01610    0.13922
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.79680   10.78610   0.01070    0.09920
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.81550    9.80440   0.01110    0.11321
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        9.91200    9.89820   0.01380    0.13942
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.29480    9.28560   0.00920    0.09908
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.44440    8.43480   0.00960    0.11381
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.76860    9.78960  -0.02100   -0.21451
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.84650    9.86960  -0.02310   -0.23405
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.32660    9.34630  -0.01970   -0.21078
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.48970    9.51160  -0.02190   -0.23025
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.02860    9.04770  -0.01910   -0.21110
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.18560    9.20680  -0.02120   -0.23026
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.87390   10.87210   0.00180    0.01656
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.63720   10.63730  -0.00010   -0.00094
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.86660    9.86860  -0.00200   -0.02027
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.23720   10.23550   0.00170    0.01661
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                      9.99890    9.99890   0.00000    0.00000
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.27720    9.27910  -0.00190   -0.02048
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.29320   20.16880   0.12440    0.61679
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.72350    8.75040  -0.02690   -0.30741
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.02660    9.05210  -0.02550   -0.28170
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.70300    8.72990  -0.02690   -0.30814
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.01140    9.03680  -0.02540   -0.28107
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17770   13.17720   0.00050    0.00379
聯邦精選科技基金                                                   10.82000   10.70000   0.12000    1.12150
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.89430   15.89730  -0.00300   -0.01887
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.51420   11.53320  -0.01900   -0.16474
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.07400   11.09590  -0.02190   -0.19737
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.60090   10.62190  -0.02100   -0.19770
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.71370   11.71100   0.00270    0.02306
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.95450   10.95240   0.00210    0.01917
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.32270   10.32030   0.00240    0.02326
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.45460    8.45300   0.00160    0.01893
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.41000   31.04000   0.37000    1.19201
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.42000   14.76000  -0.34000   -2.30352
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.38000   14.75000  -0.37000   -2.50847
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.52000    9.77000  -0.25000   -2.55885
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.18000   15.20000  -0.02000   -0.13158
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.64000   12.65000  -0.01000   -0.07905
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.83000   11.85000  -0.02000   -0.16878
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.58000    7.59000  -0.01000   -0.13175
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.13000   14.17000  -0.04000   -0.28229
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.44000    8.46000  -0.02000   -0.23641
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.48000   13.49000  -0.01000   -0.07413
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.94000   13.94000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.88000   13.88000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.63000   14.63000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.46000   19.50000  -0.04000   -0.20513
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.63000   17.66000  -0.03000   -0.16988
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.17000   12.20000  -0.03000   -0.24590
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.47000   14.50000  -0.03000   -0.20690
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.22000   15.25000  -0.03000   -0.19672
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.28000   14.31000  -0.03000   -0.20964
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.42000   14.46000  -0.04000   -0.27663
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.82000   12.84000  -0.02000   -0.15576
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.82000   12.85000  -0.03000   -0.23346
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.73000    8.75000  -0.02000   -0.22857
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.43000   13.46000  -0.03000   -0.22288
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.20000   18.19000   0.01000    0.05498
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.02000   17.01000   0.01000    0.05879
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.98000   12.98000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.82000   13.81000   0.01000    0.07241
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.84000   12.84000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.86000    7.86000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.75000   12.75000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.96000   13.97000  -0.01000   -0.07158
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.93000   13.95000  -0.02000   -0.14337
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
聯博貨幣市場基金                                                   15.00720   15.00690   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.26520   10.27260  -0.00740   -0.07204
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.32250   13.33360  -0.01110   -0.08325
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.29930    7.30460  -0.00530   -0.07256
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.63000   13.61000   0.02000    0.14695
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.67000   13.66000   0.01000    0.07321
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
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瀚亞中小型股基金                                                   18.67000   18.35000   0.32000    1.74387
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.31000   10.47000  -0.16000   -1.52818
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.74000   10.92000  -0.18000   -1.64835
瀚亞巴西基金                                                        5.23000    5.30000  -0.07000   -1.32075
瀚亞外銷基金                                                       36.99000   36.62000   0.37000    1.01038
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.42400   10.44440  -0.02040   -0.19532
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.08820   10.10110  -0.01290   -0.12771
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.93340   11.95100  -0.01760   -0.14727
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.91200    9.91710  -0.00510   -0.05143
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.18170    7.19570  -0.01400   -0.19456
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.71020    7.72000  -0.00980   -0.12694
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.82490    7.83650  -0.01160   -0.14803
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.85210    6.85560  -0.00350   -0.05105
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.51100    8.52360  -0.01260   -0.14782
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.83480    8.85210  -0.01730   -0.19543
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.01560    9.02710  -0.01150   -0.12739
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.87140    8.88450  -0.01310   -0.14745
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.36000   11.39000  -0.03000   -0.26339
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.94000   10.97000  -0.03000   -0.27347
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.63000   10.67000  -0.04000   -0.37488
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.43000    9.50000  -0.07000   -0.73684
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.09000   11.12000  -0.03000   -0.26978
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.94000   13.99000  -0.05000   -0.35740
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.40000    8.43000  -0.03000   -0.35587
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.44000    8.47000  -0.03000   -0.35419
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.48340   11.52180  -0.03840   -0.33328
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       12.87560   13.05150  -0.17590   -1.34774
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.43700   10.46830  -0.03130   -0.29900
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.24620   10.27880  -0.03260   -0.31716
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.39330   11.41460  -0.02130   -0.18660
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.73080    8.76000  -0.02920   -0.33333
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.30940    9.41750  -0.10810   -1.14786
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.59050    8.61620  -0.02570   -0.29828
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.42190    8.44860  -0.02670   -0.31603
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.76700    8.78300  -0.01600   -0.18217
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.93150   13.95860  -0.02710   -0.19415
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.42110   10.42580  -0.00470   -0.04508
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.16070   10.18300  -0.02230   -0.21899
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.04240   12.06580  -0.02340   -0.19394
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.22000   10.34000  -0.12000   -1.16054
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.85000   18.89000  -0.04000   -0.21175
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57850   13.57800   0.00050    0.00368
瀚亞美國高科技基金                                                 23.83000   24.03000  -0.20000   -0.83229
瀚亞高科技基金                                                     51.61000   51.20000   0.41000    0.80078
瀚亞理財通基金                                                     25.08000   24.98000   0.10000    0.40032
瀚亞菁華基金                                                       19.99000   19.82000   0.17000    0.85772
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.17790   13.17820  -0.00030   -0.00228
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.12840    9.12860  -0.00020   -0.00219
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.10280   10.12250  -0.01970   -0.19462
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.20430   10.33270  -0.12840   -1.24266
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.86650    9.89950  -0.03300   -0.33335
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.34210    9.37090  -0.02880   -0.30733
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.57920    9.60250  -0.02330   -0.24265
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.91140    7.92680  -0.01540   -0.19428
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.55060    7.64570  -0.09510   -1.24384
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.35760    8.38550  -0.02790   -0.33272
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.80630    7.83030  -0.02400   -0.30650
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.44860    7.46670  -0.01810   -0.24241
瀚亞電通網基金                                                     13.01000   12.88000   0.13000    1.00932
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.33580   13.33490   0.00090    0.00675
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.24120   10.22370   0.01750    0.17117
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.49050    9.49080  -0.00030   -0.00316
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.12150   11.12080   0.00070    0.00629
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
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