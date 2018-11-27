[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

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*3064 泰偉 20181127 新北市三重區興德路 111 號 R 樓

*4578 總格精密 20181127 桃園市中壢區中壢工業區東園路 67-1 號一樓會議室

*1439 中和 20181128 台北市復興北路九十九號十五樓 (牛牛牛) 亞國際會議中心)

*3465 祥業 20181128 台北市萬華區長沙街 1 段 20 號 (台北國軍英雄館軍友餐廳二樓宴會廳)

*8477 創業家 20181128 臺北市南港區三重路 19-10 號 A 棟 2 樓會議室

*3346 麗清 20181129 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店西北廳)

*3429 彥陽 20181130 新北市新店區中興路二段 192 號 9 樓

*1467 南緯 20181204 台南市仁德區義林路 126 號 2 樓會議室

*1529 樂士 20181204 台南市勞工育樂中心 (台南市南門路 261 號)

*4806 昇華 20181204 台北市內湖區行愛路 176 號 4 樓 (本公司會議室)

*6617 共信 - KY 20181204 臺北市中正區杭州南路一段 24 號 2 樓 (集思交通部國際會議中心 / 202 會議室)

*3629 地心引力 20181205 台北市信義區光復南路 419 巷 45 號

*6514 芮特 - KY 20181205 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵分站)

*6534 正瀚 20181211 南投縣南投市文獻路 89 號 (本公司會議室)

*4576 大銀微系統 20181212 台中市西屯區安和路 129 號 (台中福華飯店)

*5256 銳捷 20181212 桃園市桃園區大誠路 9 號 (經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)

*5271 紘通 20181212 新北市五股區中興路一段 8 號 3 樓之 7~10(本公司會議室)

*3055 蔚華科 20181213 新竹科學園區展業一路 2 號二樓 (新竹科學園區同業工會二樓會議室)

*6690 安碁資訊 20181213 臺北市復興北路 369 號 7 樓 (光鹽會議中心)

*3563 牧德 20181214 新竹科學工業園區新安路 2-1 號尼尼生活館 1F 會議室

*3564 其陽 20181214 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN 活動中心)

*4921 宏陽 20181217 新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室

*2752 豆府 20181218 台北市中山區民權東路二段四十二號四樓

*6240 松崗 20181218 台北市中正區忠孝西路一段 50 號 10 樓 (會議室)

*6692 進能服 20181218 台北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓

*1466 聚隆 20181219 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號

*2419 仲琦 20181219 新竹市科學園區力行一路 1-8 號

*6423 億而得 20181220 新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓 (多功能會議室)

*2738 曼哈頓 - KY20181221 台北市南京東路二段 111 號六樓

*3058 立德 20181227 新北市新店區寶橋路 235 巷 138 號 7 樓

*6464 台數科 20181227 台中市烏日區溫泉路 2 號 (清新溫泉飯店宴會廳)

*6516 勤崴 20181227 台北市中正區羅斯福路二段 100 號 4 樓

*6681 宏星技術 20181227 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心遠來 A 廳)

*8027 鈦昇 20181227 高雄市燕巢區橫山路 61 號 (本公司 4 樓會議室)

*8077 洛碁 20181227 台北市南港區忠孝東路七段 528 號

*4912 聯德控股 - KY20181228 新北市板橋區縣民大道一段 189 號 3 樓 (馥都飯店)

*6612 奈米醫材 20181228 新竹縣竹北市生醫路 2 段 16 號 4 樓 (本公司)

8491 真好玩 20190103 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

*3168 眾福科 20190108 東方科學園區 C 棟 (新北市汐止區新台五路一段 96 號 2 樓)

*6225 天瀚 20190109 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 202 會議室)

*8497 聯廣 20190109 台北市南港區忠孝東路七段 528 號 (洛碁大飯店南港館一樓會議室)

*6495 納諾 *-KY 20190117 臺北市內湖區基湖路 10 巷 57 號 4 樓之 1(新光西湖大樓 402 室)

*1310 台苯 20190131 高雄市林園區工業一路 7 號 (本公司高雄廠)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

