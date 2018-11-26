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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大韓國 元大滬深300正2 富邦科技          本盟              昶和     福壽     元大台灣50正2   
台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦摩台          日馳              大統新創 天仁     嘉晶       
台新MSCI台灣反1 正道     富邦發達          國巨              本盟     宏亞     祥碩       
宏洲              富邦金融          智寶              銘旺科   南染     瑞儀       
嘉裕              元大MSCI台灣          奇力新            健和興   新紡     長榮       
東華              永豐臺灣加權          華新科            旭隼     聚隆                
立益              富邦台50          嘉晶              元晶     昶和                
佳和              富邦日本          星通              遠雄來   大統新創            
昶和              國泰日經225          貿聯-KY           統領     正峰新              
三洋紡            元大歐洲50          康控-KY           威宏-KY  錩泰                
本盟              元大日經225          立積              泰昇-KY  程泰                
瑞利              元大韓國          訊芯-KY                    氣立                
樂士              元大美債20正2          杜康-DR                    榮星                
正峰新            元大美債20反1          陽光能源-DR                   台硝                
億泰              國泰20年美債反1          康友-KY                    元禎                
毛寶              兆豐藍籌30                                     永記                
懷特              兆豐藍籌30反1                                     日勝化              
燁興              富邦公司治理                                     展宇                
威致              台新MSCI台灣正2                                     華廣                
華豐              台新MSCI台灣反1                                     士紙                
首利              元大S&P日圓反1                                     高興昌              
麗正              富邦歐洲                                     東明-KY             
東訊              FH彭博高收益債                                     鑫永銓              
錸德              FH彭博新興債                                     六暉-KY             
倫飛              FH富時不動產                                     申豐                
虹光              群益道瓊美國地產                                     銘旺科              
威盛              第一金工業30                                     翔耀                
國碩              FH富時高息低波                                     資通                
銘旺科            宏洲                                         吉祥全              
統懋              嘉裕                                         華新科              
翔耀              東華                                         建碁                
太空梭            立益                                         聯德                
麗臺              佳和                                         玉晶光              
華映              昶和                                         圓展                
吉祥全            三洋紡                                       新至陞              
憶聲              本盟                                         時碩工業            
科風              瑞利                                         傳奇                
力特              樂士                                         迎廣                
喬鼎              正峰新                                       互億                
正達              億泰                                         亞弘電              
晟鈦              毛寶                                         陞泰                
聯德              懷特                                         愛山林              
同泰              燁興                                         皇昌                
新世紀            威致                                         遠雄來              
誠研              華豐                                         夏都                
綠能              首利                                         雲品                
誠創              麗正                                         鳳凰                
嘉威              東訊                                         新天地              
新日光            錸德                                         欣欣                
力銘              倫飛                                         統領                
亞太電            虹光                                         客思達-KY            
達能              威盛                                         阿瘦                
太極              漢唐                                         康師傅-DR            
傳奇              國碩                                         同方友友-DR            
清惠              銘旺科                                       晨訊科-DR            
慧友              統懋                                         友佳-DR             
百一              翔耀                                         精熙-DR             
捷泰              太空梭                                       一零四              
天瀚              麗臺                                         欣天然              
迅杰              華映                                         新海                
華上              吉祥全                                       欣高                
光麗-KY           憶聲                                         全國                
元晶              科風                                         jpp-KY              
華冠              力特                                         台數科              
裕豐              喬鼎                                         南六                
寶徠              正達                                         基勝-KY             
陽明              晟鈦                                         美吉吉-KY            
六福              聯德                                         波力-KY             
康師傅-DR          同泰                                         泰昇-KY             
聖馬丁-DR          新世紀                                       吉源-KY             
神州-DR           誠研                                                             
耀傑-DR           綠能                                                             
同方友友-DR          誠創                                                             
晨訊科-DR          嘉威                                                             
友佳-DR           新日光                                                           
陽光能源-DR          力銘                                                             
精熙-DR           亞太電                                                           
中福              達能                                                             
雷虎              太極                                                             
中視              傳奇                                                             
秋雨              清惠                                                             
新利虹            慧友                                                             
國光生            百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  農林                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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