[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄11/26 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2897A 王道銀甲特 11/26 上市增資 11/20-11/22 28500 10.00 10.00 元大 05 11/23 8305 2887F 台新戊特二 11/27 上市增資 11/21-11/23 27000 50.00 50.00 凱基 02 11/26 5158 2812 台中銀 11/27 上市增資 11/21-11/23 14250 10.20 10.20 凱基 02 11/26 2141 6558 興能高 11/29 初上市 11/23-11/27 2333 18.00 18.00 富邦 01 11/28 28287 4739 康普 12/04 上市增資 11/28-11/30 510 75.00 75.00 福邦 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。