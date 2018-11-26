滬指縮量3連陰 中國人保6連板後急刹今一度跌停

11月26日，今日滬深兩市股指常規開盤，總體呈現震蕩整理的行情，個股普跌，漲停板個股僅有20隻左右。此前，連續炒作的殼資源股和創投概念逐步退潮，短線氛圍臨近冰點。此外，受高送轉新規影響，高送轉板塊集體殺跌，創業板指數快速跳水一度跌破1300點關口。但隨後在雄安、福建、航空等板塊帶動下指數午前翻紅後隨即震蕩整理。午後三大指數再度回落，次新股板塊持續殺跌拖累指數下行，中國人保(601319-CN)盤中一度跌停換手率高達40%成交額近30億元；尾盤，兩市指數低位盤整，全天成交量較上日大幅減少，市場整體人氣總體依舊低迷。

截止收盤，滬指收報2575.81點，跌0.14%，成交額1082億;深成指收報7615.91點，跌0.27%，成交額1468億;創業板收報1304.56點，跌0.32%，成交額439億。

今日北向資金淨流入26.73億元。其中，滬股通資金淨流入18.36億元，深股通資金淨流入8.37億元。此外，滬股通中資金流入最多的是保利地產(600048-CN)，淨流入1億，資金流出最多的是中信證券(600030-CN)，淨流出1032萬;深股通中資金流入最多的是中興通訊(000063-CN)，淨流入1.65億;資金流出最多的是格力電器(000651-CN)，淨流出1.44億。

盤面上看，福建自貿區、水泥、裝配式建築、港口航運、基因測序等板塊漲幅居前;高送轉、ST板塊、石油、鋼鐵、黃金等板塊跌幅居前。

石化板塊砸盤 高送轉概念殺跌

週末兩大交易所表明整頓高送轉亂象，今日高送轉板塊相關股票集體大跌，漢邦高科(300449-CN)正元智慧(300645-CN)被按死跌停，正業科技(300410-CN)也一度跌停;另外，受油價重挫的影響，石化油氣等無懸念低迷調整，石化板塊領跌，洲際油氣(600759-CN)、中曼石油(603619-CN)等跌逾4%，新天然氣(603393-CN)一度跌停收跌3.03%；民航機場板塊則受益油價低而高開，廈門空港(600897-CN)漲幅居前，華夏航空(002928-CN)、南方航空(600029-CN)等跟漲，但板塊無持續性。另外，創投板塊繼續分化，高位股市北高新(600604-CN)此類前期領頭明星票再度封跌停板，熱門股賽象科技(002337-CN)更是上演天地板，光洋股份(002708-CN)跌逾8%，深賽格(000058-CN)、新華傳媒(600825-CN)則繼續漲停;雄安板塊集體走強，青龍管業(002457-CN)漲停後開板收漲逾7%，冀東裝備(000856-CN)等跟漲超7%。

此外，今天炒地圖概念再度活躍，福建自貿區概念股大漲，平潭發展(000592-CN)、漳州發展(000753)等多股漲停，天津板塊尾盤拉高，天津松江(600225-CN)直線漲停，天津磁卡(600800-CN)等急速跟漲

監管發佈高送轉指引重拳打壓投機炒作

週末回購再出細則，滬深兩交易所發佈了上市公司回購股份實施細則的徵求意見稿，尤其規定了在股價偏離價值的時候啓動的回購需三個月内完成，這對於股市的影響是非常正面積極的。雄安新區啓動區城市設計方案公佈在即，基建也有望加速落地，所以新安新區的相關企業或最先受益，可以持續關註。另外，滬深交易所規範上市公司披露高送轉方案，其股份送轉比例應當與業績增長相匹配，不得利用高送轉方案配合股東減持或限售股解禁等，被行内人士解讀為高送轉概念的利空，高送轉與業績增幅比例掛鈎投資者可藉此“標尺”評估公司業績成色;“擡轎式”送轉的空間被壓縮，降低投資者被“明送轉，暗減持”套路傷害的可能。但由於A股散戶投資者眾多，“低送轉”熱炒的可能性依然存在，未來一旦有創業板公司避開相關要求，公佈10轉8的方案，可能還是會受到一定的市場關註。

另外值得一提的是，中美關係進展仍是影響A股短期走勢的主要原因，市場縮量調整也在等待新信號，後續跟蹤G20中美會談、改革開放40週年慶祝活動以及改革措施推進情況。總體上，政策偏暖推動的短期反彈邏輯未變，中期還需時間反復築底。

短期操作以防守為主

週一市場交投意願低迷，滬指重心窄幅震蕩。金融股是推動前期反彈的最主要力量，而殼資源、創投等題材股則是次輪反彈的受益者。連續炒作的殼資源股和創投概念逐步退潮，金融股隨著中國人保(601319-CN)開板後今日也出現大幅回調，市場需要新的領漲龍頭，才能把反彈行情延續下去。在上週五大盤指數跌破2600整數關口後，預計短期大概率還有下跌慣性。此外，監管層連續重拳打壓投機炒作，市場情緒大幅降溫，目前沒有確切信號表明可以馬上升溫，而且股指上方面臨整數關口抛壓，向下也會引起監管層的護盤預期，那麽消息面沒有太大變化的情況下，震蕩或將是後市主基調。

展望後市，近期的短期破位走勢帶來的風險要重點關註，下一個心理支撐位可以關註2550點附近，極限調整位在2450附近。另外，時間臨近年底，可重點關註業績超預期的個股，一年一度的年報業績浪行情或有望成為近期A股的新主線。總之，順勢而為是大智慧，短期反彈期持有中小創類科技股和券商等，考慮中期反復築底，重視高股息率股，操作仍以防守為主。