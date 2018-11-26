【異動股】雄安新區板塊拉升走強 青龍管業(002457-CN)漲停

今日早盤，截至10:00，雄安新區板塊拉升。青龍管業(002457CN)漲停報8.71元，冀東裝備(000856CN)漲9.17%報15.59元，巨力索具(002342CN)漲7.71%報4.05元，韓建河山(603616CN)漲6.55%報12.04元，太空智造(300344CN)漲6.04%報7.02元，創業環保(600874CN)漲6.04%報8.95元，博深工具(002282CN)漲5.90%報9.7元，渤海股份(000605CN)漲5.41%報9.54元。

消息上，雄安啟動區城市設計方案公布在即日前，天津城市規劃設計研究院副院長李彤在接受采訪時表示，雄安新區規劃編制正處在攻堅階段，現在從天津來的14人團隊已被納入到雄安規劃研究中心，分別參與綜合規劃、城市設計、園林綠化、市政基礎設施等方面的具體工作。另據了解，雄安新區啟動區城市設計方案已於20日完成交標，很可能近日向全社會公開，期待方案公布與建設啟動。據《河北省新區規劃綱要》，雄安新區未來建設體量和空間基本敲定，機構預測，雄安新區未來的投資體量在萬億級別，初期投資體量在3000億左右。