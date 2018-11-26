[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 信驊 新昕纖 生泰 大江 易威 駿熠電 元大美債7-10 大峽谷-KY 謚源 杏昌 穆拉德 富邦中國政策債 凱鈺 東林 美時 南璋 元大美債1-3 中美晶 欣厚-KY 強生 勝昱 元大投資級公司債 合邦 友銓 寶島科 飛寶企業 群益15年IG電信債 合晶 達威 中華食 精確 群益15年IG科技債 環球晶 三圓 世坤 宏易 群益10年IG金融債 匯鑽科 雙喜 冠好 唐鋒 國泰投資級公司債 大宇資 力泰 萬國通 聯光通 國泰5Y+新興債 VHQ-KY 理銘 新昕纖 榮群 國泰1-5Y高收債 亞都 聚紡 天宇 富邦全球投等債 東凌-KY 力肯 新零售 富邦全球高收債 明揚 泰茂 力新 富邦中政債0-1 綠河-KY 精確 恩得利 富邦A級公司債 欣泰 崇友 李洲 FH中國政策債 至興 凱柏實業 凱基中國債3-10 長佳 元炬 凱基新興債10+ 瑞穎 及成 凱基科技債10+ 大恭 和進 元大AAA至A公司債 永純 耀勝 群益AAA-AA公司債 雙邦 倚強 群益15年IG公用債 致振 錦明 群益15年EM主權債 創威 鑫創 FH能源債 唐榮 廣寰科 FH製藥債 晉椿 點晶 FH新興企業債 世豐 斐成 合世 久陽 泰谷 易威 強新 典範 穆拉德 松和 長天 南璋 寶碩 益通 勝昱 凌網 振維 飛寶企業 恩得利 鴻翊 精確 謚源 迎輝 宏易 李洲 欣厚-KY 唐鋒 元炬 兆遠 聯光通 港建 太欣 榮群 及成 系統電 天宇 笙泉 世紀 新零售 新洲 華容 力新 倚強 建榮 恩得利 至寶電 立衛 李洲 錦明 天揚 凱柏實業 鑫創 鈺創 元炬 宇環 佳總 及成 廣寰科 合正 和進 點晶 寶聯通 耀勝 幸康 凱鈺 倚強 泰谷 德宏 錦明 長天 合邦 鑫創 矽瑪 萬旭 廣寰科 亞帝歐 久正 點晶 先益 上揚 斐成 泓格 全譜 泰谷 晶達 易通展 典範 立衛 安鈦克 長天 合正 元隆 益通 金利 沛亨 振維 三聯 九暘 鴻翊 合邦 凱碩 迎輝 亞元 全達 欣厚-KY 業強 奧斯特 兆遠 萬旭 保銳 太欣 訊達 越峰 系統電 驊宏資 英格爾 世紀 撼訊 士開 華容 亞銳士 昇益 建榮 信昌電 志嘉 立衛 合晶 富裔 天揚 全譜 燦星旅 鈺創 沛波 富驛-KY 佳總 元隆 劍湖山 合正 沛亨 德記 寶聯通 迅德 泰偉 凱鈺 倉和 華義 德宏 勁豐 昇華 合邦 光菱 得利影 萬旭 星雲 鼎創達 久正 德勝 花王 上揚 三圓 邦泰 全譜 雙喜 易通展 力泰 安鈦克 豐謙 元隆 富裔 沛亨 惠普 九暘 中連貨 凱碩 安心 全達 漢來美食 奧斯特 易飛網 保銳 高野 越峰 亞都 英格爾 老爺知 士開 滿心 昇益 東凌-KY 志嘉 德記 富裔 大展證 燦星旅 誠品生活 富驛-KY 得利影 劍湖山 隆中 德記 時報 泰偉 琉園 華義 旭然 昇華 鼎創達 得利影 捷必勝-KY 時報 明揚 鼎創達 紅木-KY 花王 欣雄 光隆 欣泰 邦泰 大汽電