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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     富邦美債1-3          信驊              新昕纖   生泰     大江       
易威     駿熠電   元大美債7-10          大峽谷-KY          謚源     杏昌                
穆拉德            富邦中國政策債          凱鈺              東林     美時                
南璋              元大美債1-3          中美晶            欣厚-KY  強生                
勝昱              元大投資級公司債          合邦              友銓     寶島科              
飛寶企業          群益15年IG電信債          合晶              達威     中華食              
精確              群益15年IG科技債          環球晶            三圓     世坤                
宏易              群益10年IG金融債          匯鑽科            雙喜     冠好                
唐鋒              國泰投資級公司債          大宇資            力泰     萬國通              
聯光通            國泰5Y+新興債          VHQ-KY            理銘     新昕纖              
榮群              國泰1-5Y高收債                            亞都     聚紡                
天宇              富邦全球投等債                            東凌-KY  力肯                
新零售            富邦全球高收債                            明揚     泰茂                
力新              富邦中政債0-1                            綠河-KY  精確                
恩得利            富邦A級公司債                            欣泰     崇友                
李洲              FH中國政策債                                     至興                
凱柏實業          凱基中國債3-10                                     長佳                
元炬              凱基新興債10+                                     瑞穎                
及成              凱基科技債10+                                     大恭                
和進              元大AAA至A公司債                                     永純                
耀勝              群益AAA-AA公司債                                     雙邦                
倚強              群益15年IG公用債                                     致振                
錦明              群益15年EM主權債                                     創威                
鑫創              FH能源債                                     唐榮                
廣寰科            FH製藥債                                     晉椿                
點晶              FH新興企業債                                     世豐                
斐成              合世                                         久陽                
泰谷              易威                                         強新                
典範              穆拉德                                       松和                
長天              南璋                                         寶碩                
益通              勝昱                                         凌網                
振維              飛寶企業                                     恩得利              
鴻翊              精確                                         謚源                
迎輝              宏易                                         李洲                
欣厚-KY           唐鋒                                         元炬                
兆遠              聯光通                                       港建                
太欣              榮群                                         及成                
系統電            天宇                                         笙泉                
世紀              新零售                                       新洲                
華容              力新                                         倚強                
建榮              恩得利                                       至寶電              
立衛              李洲                                         錦明                
天揚              凱柏實業                                     鑫創                
鈺創              元炬                                         宇環                
佳總              及成                                         廣寰科              
合正              和進                                         點晶                
寶聯通            耀勝                                         幸康                
凱鈺              倚強                                         泰谷                
德宏              錦明                                         長天                
合邦              鑫創                                         矽瑪                
萬旭              廣寰科                                       亞帝歐              
久正              點晶                                         先益                
上揚              斐成                                         泓格                
全譜              泰谷                                         晶達                
易通展            典範                                         立衛                
安鈦克            長天                                         合正                
元隆              益通                                         金利                
沛亨              振維                                         三聯                
九暘              鴻翊                                         合邦                
凱碩              迎輝                                         亞元                
全達              欣厚-KY                                      業強                
奧斯特            兆遠                                         萬旭                
保銳              太欣                                         訊達                
越峰              系統電                                       驊宏資              
英格爾            世紀                                         撼訊                
士開              華容                                         亞銳士              
昇益              建榮                                         信昌電              
志嘉              立衛                                         合晶                
富裔              天揚                                         全譜                
燦星旅            鈺創                                         沛波                
富驛-KY           佳總                                         元隆                
劍湖山            合正                                         沛亨                
德記              寶聯通                                       迅德                
泰偉              凱鈺                                         倉和                
華義              德宏                                         勁豐                
昇華              合邦                                         光菱                
得利影            萬旭                                         星雲                
鼎創達            久正                                         德勝                
花王              上揚                                         三圓                
邦泰              全譜                                         雙喜                
                  易通展                                       力泰                
                  安鈦克                                       豐謙                
                  元隆                                         富裔                
                  沛亨                                         惠普                
                  九暘                                         中連貨              
                  凱碩                                         安心                
                  全達                                         漢來美食            
                  奧斯特                                       易飛網              
                  保銳                                         高野                
                  越峰                                         亞都                
                  英格爾                                       老爺知              
                  士開                                         滿心                
                  昇益                                         東凌-KY             
                  志嘉                                         德記                
                  富裔                                         大展證              
                  燦星旅                                       誠品生活            
                  富驛-KY                                      得利影              
                  劍湖山                                       隆中                
                  德記                                         時報                
                  泰偉                                         琉園                
                  華義                                         旭然                
                  昇華                                         鼎創達              
                  得利影                                       捷必勝-KY            
                  時報                                         明揚                
                  鼎創達                                       紅木-KY             
                  花王                                         欣雄                
                  光隆                                         欣泰                
                  邦泰                                         大汽電
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