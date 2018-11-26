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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月23日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         18918         0    2887   台新金                 -6562    -24023  
00664R 國泰臺灣加權反1         7752         0    2891   中信金                 -2940     -4938  
2303   聯電                    5649    -14494    00677U 富邦VIX                -1986         0  
00672L 元大S&P原油正2          5534         0    00673R 元大S&P原油反1         -1644         0  
00633L 富邦上証正2             5081         0    2002   中鋼                   -1280      -636  
00655L 國泰中國A50正2          4230         0    00671R 富邦NASDAQ反1           -925         0  
00632R 元大台灣50反1           3825         0    1101   台泥                    -897     -6451  
2888   新光金                  3624     12962    2884   玉山金                  -869      -439  
2409   友達                    2936     45353    2603   長榮                    -766      2273  
3576   新日光                  2417      1670    00676R 富邦臺灣加權反1         -761         0  
2344   華邦電                  2383       762    2408   南亞科                  -692      2237  
2883   開發金                  2363     -6466    1504   東元                    -649    -13803  
0056   元大高股息              2300     19666    2886   兆豐金                  -599      2538  
2317   鴻海                    2198    -28321    2327   國巨                    -567     -1067  
3481   群創                    1871     30726    2492   華新科                  -558     -1129  
00642U 元大S&P石油             1281         0    4976   佳凌                    -552      -166  
6153   嘉聯益                  1135     -8526    1714   和桐                    -481     -1905  
6116   彩晶                    1093      4274    1605   華新                    -475      2300  
00636  國泰中國A50             1070     19109    9907   統一實                  -467      -995  
2890   永豐金                  1003      9617    3406   玉晶光                  -453      -633  
2353   宏碁                     840    -17651    1312   國喬                    -402     -5454  
2323   中環                     827     10078    6235   華孚                    -399       200  
1310   台苯                     802      3037    2031   新光鋼                  -371     -2623  
2892   第一金                   599     17018    006207 FH滬深                  -362         0  
2330   台積電                   517    -14986    2201   裕隆                    -360      -718  
2498   宏達電                   514       711    1102   亞泥                    -359     -7929  
4904   遠傳                     466      2864    1909   榮成                    -359       -15  
0055   元大MSCI金融             427      2419    6443   元晶                    -353      -991  
2382   廣達                     402      -660    00691R 兆豐藍籌30反1           -348         0  
2301   光寶科                   373      4166    3443   創意                    -347     -2171  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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