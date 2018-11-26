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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/23  107/11/22  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.75100    9.74940   0.00160    0.01641
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.75370    9.75210   0.00160    0.01641
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.70290    9.70200   0.00090    0.00928
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.70310    9.70210   0.00100    0.01031
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.08100    9.08060   0.00040    0.00440
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.40170    9.40000   0.00170    0.01809
中國信託台灣活力基金                                               12.55000   12.64000  -0.09000   -0.71203
中國信託台灣優勢基金                                               14.43000   14.49000  -0.06000   -0.41408
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.56320   10.55540   0.00780    0.07390
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.42370    9.41670   0.00700    0.07434
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99890   10.99870   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.29750    9.29840  -0.00090   -0.00968
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.84080    8.84170  -0.00090   -0.01018
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.45280    9.45120   0.00160    0.01693
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  8.98330    8.98180   0.00150    0.01670
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元大2001基金                                                       51.22000   51.38000  -0.16000   -0.31141
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.38000   17.40000  -0.02000   -0.11494
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49880   11.49770   0.00110    0.00957
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.54770   10.55350  -0.00580   -0.05496
元大上證50基金                                                     27.06000   27.54000  -0.48000   -1.74292
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.03000    9.06000  -0.03000   -0.33113
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.83000   12.85000  -0.02000   -0.15564
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.93200   11.95200  -0.02000   -0.16734
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.13600   16.17000  -0.03400   -0.21027
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.60500    9.63200  -0.02700   -0.28032
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.19200    9.22400  -0.03200   -0.34692
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.86000    2.87000  -0.01000   -0.34843
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.71000   12.76000  -0.05000   -0.39185
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.00620   45.91000   0.09620    0.20954
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.49150   10.48970   0.00180    0.01716
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66120    9.65950   0.00170    0.01760
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.60380    9.60830  -0.00450   -0.04683
元大巴西指數基金                                                    6.36100    6.36200  -0.00100   -0.01572
元大巴菲特基金                                                     23.74000   23.90000  -0.16000   -0.66946
元大日經225基金                                                    27.28000   27.11000   0.17000    0.62707
元大台商收成基金                                                   19.29000   19.41000  -0.12000   -0.61824
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.45000   13.33000   0.12000    0.90023
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.13000   31.69000  -0.56000   -1.76712
元大台灣中型100基金                                                28.24000   28.43000  -0.19000   -0.66831
元大台灣加權股價指數基金                                           22.77800   22.91800  -0.14000   -0.61087
元大台灣卓越50基金                                                 75.23000   75.48000  -0.25000   -0.33121
元大台灣金融基金                                                   17.00000   17.09000  -0.09000   -0.52662
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.72000   27.88000  -0.16000   -0.57389
元大台灣高股息基金                                                 23.83000   23.89000  -0.06000   -0.25115
元大台灣電子科技基金                                               30.25000   30.38000  -0.13000   -0.42791
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.43000    8.48000  -0.05000   -0.58962
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.40000    6.44000  -0.04000   -0.62112
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.57000   12.54000   0.03000    0.23923
元大印尼指數基金                                                    9.04100    8.92200   0.11900    1.33378
元大印度指數基金                                                    9.25200    9.30200  -0.05000   -0.53752
元大印度基金                                                       11.73000   11.79000  -0.06000   -0.50891
元大多多基金                                                       14.95000   15.05000  -0.10000   -0.66445
元大多福基金                                                       46.22000   46.34000  -0.12000   -0.25896
元大亞太成長基金                                                    8.55000    8.52000   0.03000    0.35211
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.61730    8.61780  -0.00050   -0.00580
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.03500    7.03530  -0.00030   -0.00426
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.89900    8.85500   0.04400    0.49689
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.42800    9.37000   0.05800    0.61900
元大卓越基金                                                       39.97000   40.24000  -0.27000   -0.67097
元大店頭基金                                                        6.89000    6.95000  -0.06000   -0.86331
元大泛歐成長基金                                                    8.50000    8.56000  -0.06000   -0.70093
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.31850   10.31730   0.00120    0.01163
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.66950    9.67020  -0.00070   -0.00724
元大高科技基金                                                     16.41000   16.50000  -0.09000   -0.54545
元大得利貨幣市場基金                                               16.27260   16.27240   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99530   11.99510   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.23000   10.38000  -0.15000   -1.44509
元大華夏中小基金                                                    6.34000    6.36000  -0.02000   -0.31447
元大新中國基金-人民幣                                               8.37000    8.39000  -0.02000   -0.23838
元大新中國基金-美元                                                 7.79200    7.81000  -0.01800   -0.23047
元大新中國基金-新台幣                                               7.77000    7.80000  -0.03000   -0.38462
元大新主流基金                                                     20.51000   20.65000  -0.14000   -0.67797
元大新東協平衡基金-美元                                             8.93800    8.93300   0.00500    0.05597
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.24770   10.22630   0.02140    0.20926
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.41960    9.40180   0.01780    0.18933
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.28370   10.26880   0.01490    0.14510
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.81470    8.80200   0.01270    0.14429
元大新興亞洲基金                                                   10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.97940    8.96860   0.01080    0.12042
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.63820    8.62790   0.01030    0.11938
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.24390    9.23700   0.00690    0.07470
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.89640    8.88980   0.00660    0.07424
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11840   15.11820   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.24000   32.33000  -0.09000   -0.27838
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.14000   15.97000   0.17000    1.06450
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.00000   12.24000  -0.24000   -1.96078
元大摩臺基金                                                       34.76000   34.88000  -0.12000   -0.34404
元大標智滬深300基金                                                14.80000   15.17000  -0.37000   -2.43902
元大歐洲50基金                                                     22.46000   22.66000  -0.20000   -0.88261
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.55380    9.54470   0.00910    0.09534
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21620   10.21580   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       42.81000   43.10000  -0.29000   -0.67285
元大韓國KOSPI200基金                                               20.06000   20.20000  -0.14000   -0.69307
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.73000   13.76000  -0.03000   -0.21802
日盛上選基金                                                       28.59000   28.65000  -0.06000   -0.20942
日盛小而美基金                                                     15.38000   15.59000  -0.21000   -1.34702
日盛中國內需動力基金                                                8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.52440   11.52910  -0.00470   -0.04077
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.52280    9.52660  -0.00380   -0.03989
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.52160   11.50990   0.01170    0.10165
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.51510    9.50540   0.00970    0.10205
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.42890   10.42290   0.00600    0.05757
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.59720    8.59220   0.00500    0.05819
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.12000    9.18000  -0.06000   -0.65359
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.62000    8.67000  -0.05000   -0.57670
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.92000    8.97000  -0.05000   -0.55741
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
日盛日盛基金                                                       11.73000   11.80000  -0.07000   -0.59322
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.37130    2.37360  -0.00230   -0.09690
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62040    1.62200  -0.00160   -0.09864
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35790    0.35770   0.00020    0.05591
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24530    0.24520   0.00010    0.04078
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.86930   11.86870   0.00060    0.00506
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.00460    8.00410   0.00050    0.00625
日盛亞洲機會基金                                                    6.23000    6.24000  -0.01000   -0.16026
日盛首選基金                                                       14.67000   14.78000  -0.11000   -0.74425
日盛高科技基金                                                     15.48000   15.52000  -0.04000   -0.25773
日盛貨幣市場基金                                                   14.78650   14.78630   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.25000   34.49000  -0.24000   -0.69585
日盛精選五虎基金                                                   32.62000   32.90000  -0.28000   -0.85106
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50060   13.50040   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 24.98000   25.26000  -0.28000   -1.10847
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.63000   19.45000   0.18000    0.92545
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        17.73000   18.06000  -0.33000   -1.82724
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17770   14.17750   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.49870   10.49570   0.00300    0.02858
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49920   10.49820   0.00100    0.00953
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10000   10.10350  -0.00350   -0.03464
台新中國通基金                                                     35.40000   35.79000  -0.39000   -1.08969
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.43080    0.43240  -0.00160   -0.37003
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.28800   13.34500  -0.05700   -0.42713
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28290    0.28450  -0.00160   -0.56239
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.75000    8.80000  -0.05000   -0.56818
台新主流基金                                                       19.73000   19.93000  -0.20000   -1.00351
台新台灣中小基金                                                   28.02000   28.30000  -0.28000   -0.98940
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.76870    9.72930   0.03940    0.40496
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.98650    8.95670   0.02980    0.33271
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.47000    8.45000   0.02000    0.23669
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.13340   10.09980   0.03360    0.33268
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.66760    9.66170   0.00590    0.06107
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.53940   10.53300   0.00640    0.06076
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       13.83000   13.88000  -0.05000   -0.36023
台新亞美短期債券基金                                               10.88230   10.87960   0.00270    0.02482
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.26860    8.28490  -0.01630   -0.19674
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27310    0.27350  -0.00040   -0.14625
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.66490   11.68790  -0.02300   -0.19678
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.37990    0.38050  -0.00060   -0.15769
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10140   11.10130   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.78090   27.87790  -0.09700   -0.34795
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.02710    8.02100   0.00610    0.07605
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.22010    8.21750   0.00260    0.03164
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.75930    8.75260   0.00670    0.07655
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           8.97860    8.97580   0.00280    0.03119
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.40590   10.39420   0.01170    0.11256
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33200    0.33150   0.00050    0.15083
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.65390    7.64520   0.00870    0.11380
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25720    0.25680   0.00040    0.15576
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.30000    5.29000   0.01000    0.18904
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               18.25000   18.10000   0.15000    0.82873
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57990   12.57980   0.00010    0.00079
未來資產阿波羅基金                                                  9.50000    9.60000  -0.10000   -1.04167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.17650   11.17550   0.00100    0.00895
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.89810    9.89520   0.00290    0.02931
永豐中小基金                                                       45.63000   46.14000  -0.51000   -1.10533
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.13000    4.14000  -0.01000   -0.24155
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.43000   18.48000  -0.05000   -0.27056
永豐主流品牌基金                                                   16.08000   16.11000  -0.03000   -0.18622
永豐永豐基金                                                       30.57000   30.86000  -0.29000   -0.93973
永豐亞洲民生消費基金                                               10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
永豐南非幣2021保本基金                                             13.29950   13.27920   0.02030    0.15287
永豐高科技基金                                                     20.07000   20.36000  -0.29000   -1.42436
永豐貨幣市場基金                                                   13.89700   13.89690   0.00010    0.00072
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.82170    6.81920   0.00250    0.03666
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.63460   10.63060   0.00400    0.03763
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.97000    9.02000  -0.05000   -0.55432
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.03000    7.06000  -0.03000   -0.42493
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.20000   16.28000  -0.08000   -0.49140
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.08000   48.35000  -0.27000   -0.55843
永豐領航科技基金                                                   33.15000   33.46000  -0.31000   -0.92648
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.20000    9.29000  -0.09000   -0.96878
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.08000    9.16000  -0.08000   -0.87336
永豐趨勢平衡基金                                                   36.74000   36.92000  -0.18000   -0.48754
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.67030   11.66920   0.00110    0.00943
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.91000    8.97000  -0.06000   -0.66890
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
兆豐國際中小基金                                                   12.95000   13.05000  -0.10000   -0.76628
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.83000   12.89000  -0.06000   -0.46548
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.83000   16.93000  -0.10000   -0.59067
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.71000   16.81000  -0.10000   -0.59488
兆豐國際生命科學基金                                               14.79000   14.81000  -0.02000   -0.13504
兆豐國際全球基金                                                   28.63000   28.68000  -0.05000   -0.17434
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.32540   10.32410   0.00130    0.01259
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.13860   10.13940  -0.00080   -0.00789
兆豐國際國民基金                                                   19.32000   19.45000  -0.13000   -0.66838
兆豐國際第一基金                                                   11.23000   11.30000  -0.07000   -0.61947
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.73920    9.74080  -0.00160   -0.01643
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.64280    7.64410  -0.00130   -0.01701
兆豐國際萬全基金                                                   18.35000   18.43000  -0.08000   -0.43407
兆豐國際電子基金                                                   21.76000   21.87000  -0.11000   -0.50297
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.13000   20.21000  -0.08000   -0.39584
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.87000   17.73000   0.14000    0.78962
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.04000   30.17000  -0.13000   -0.43089
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51610   12.51600   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.76070    9.76580  -0.00510   -0.05222
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.69970    9.70560  -0.00590   -0.06079
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.74160    9.74670  -0.00510   -0.05233
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.76220    9.76730  -0.00510   -0.05222
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.70670    9.71260  -0.00590   -0.06075
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.74060    9.74580  -0.00520   -0.05336
合庫台灣基金                                                        9.37000    9.48000  -0.11000   -1.16034
合庫全球新興市場基金                                                8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.76000    8.75000   0.01000    0.11429
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.14090   10.14080   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.22480    9.21800   0.00680    0.07377
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.47720    9.46930   0.00790    0.08343
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.77130    9.76590   0.00540    0.05529
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.18120   11.17220   0.00900    0.08056
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.50100   13.48870   0.01230    0.09119
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.42560    8.41880   0.00680    0.08077
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.10890    9.10130   0.00760    0.08350
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.58740    7.58320   0.00420    0.05539
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.41460    8.40800   0.00660    0.07850
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.88830    9.87940   0.00890    0.09009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
安本標準兩岸價值基金                                                9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.05870   11.05790   0.00080    0.00723
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.90240    9.88440   0.01800    0.18211
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.77460    9.76120   0.01340    0.13728
安聯中國東協基金                                                   14.49000   14.48000   0.01000    0.06906
安聯中國策略基金-美元                                               9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.28000   12.33000  -0.05000   -0.40552
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.03000   12.06000  -0.03000   -0.24876
安聯中華新思路基金-美元                                            11.11000   11.12000  -0.01000   -0.08993
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
安聯台灣大壩基金                                                   24.45000   24.61000  -0.16000   -0.65014
安聯台灣科技基金                                                   39.01000   39.40000  -0.39000   -0.98985
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50550   12.50530   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   26.56000   26.77000  -0.21000   -0.78446
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.83630   11.83750  -0.00120   -0.01014
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.73960   10.73890   0.00070    0.00652
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.40150   10.40120   0.00030    0.00288
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.60520    8.60500   0.00020    0.00232
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.40240    8.40180   0.00060    0.00714
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11210    8.11190   0.00020    0.00247
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92050   11.92160  -0.00110   -0.00923
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27590   10.27690  -0.00100   -0.00973
安聯全球新興市場基金                                               16.09000   16.08000   0.01000    0.06219
安聯亞洲動態策略基金                                               20.36000   20.37000  -0.01000   -0.04909
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.10690   10.10910  -0.00220   -0.02176
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81000    9.81210  -0.00210   -0.02140
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.31010   81.25500   0.05510    0.06781
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.01920   12.00390   0.01530    0.12746
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.05380   63.00570   0.04810    0.07634
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.24500    9.23320   0.01180    0.12780
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57930    2.57900   0.00030    0.01163
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.35860   10.35020   0.00840    0.08116
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.18800    2.18960  -0.00160   -0.07307
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.56530    8.55870   0.00660    0.07711
宏利台灣動力基金                                                   26.71000   26.95000  -0.24000   -0.89054
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.55200    9.57710  -0.02510   -0.26208
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.38250    9.41200  -0.02950   -0.31343
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.43530    7.45480  -0.01950   -0.26158
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.41850    7.44130  -0.02280   -0.30640
宏利全球債券組合基金                                               12.73660   12.73080   0.00580    0.04556
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78240    2.77910   0.00330    0.11874
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.65950   11.65050   0.00900    0.07725
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.58020    8.57350   0.00670    0.07815
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43440    2.43640  -0.00200   -0.08209
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.86260   10.85690   0.00570    0.05250
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.12760    3.11810   0.00950    0.30467
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50410    0.50280   0.00130    0.25855
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.56000   14.53000   0.03000    0.20647
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.71030    2.71020   0.00010    0.00369
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39260    0.39250   0.00010    0.02548
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.90660   11.90830  -0.00170   -0.01428
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89230    0.89240  -0.00010   -0.01121
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.12310    7.12420  -0.00110   -0.01544
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97590    1.97570   0.00020    0.01012
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28410    0.28410   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.71080    8.71210  -0.00130   -0.01492
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31530    0.31540  -0.00010   -0.03171
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65330   13.65320   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.33000    2.33000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
宏利臺灣股息收益基金                                               23.02000   23.11000  -0.09000   -0.38944
宏利澳幣保本基金                                                   12.24510   12.24590  -0.00080   -0.00653
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.94230   12.94220   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     22.89000   23.03000  -0.14000   -0.60790
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.91310    1.91740  -0.00430   -0.22426
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.64590    2.65180  -0.00590   -0.22249
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28610    0.28640  -0.00030   -0.10475
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.42870    0.42920  -0.00050   -0.11650
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.18330    8.19600  -0.01270   -0.15495
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.51870   11.53370  -0.01500   -0.13005
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.35780    9.37290  -0.01510   -0.16110
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.56420   11.58230  -0.01810   -0.15627
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.40930    8.41360  -0.00430   -0.05111
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.43680   10.44200  -0.00520   -0.04980
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65510   11.65500   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.25000   16.32000  -0.07000   -0.42892
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3720.45000 3738.23000 -17.78000   -0.47563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.62000   14.50000   0.12000    0.82759
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.29000   23.68000  -0.39000   -1.64696
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.69000   26.51000   0.18000    0.67899
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.78000   12.90000  -0.12000   -0.93023
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.56000   32.96000   0.60000    1.82039
國泰富時中國A50基金                                                17.52000   17.58000  -0.06000   -0.34130
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.81000   17.82000  -0.01000   -0.05612
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.92000   16.90000   0.02000    0.11834
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.98130    9.97810   0.00320    0.03207
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94540    9.94440   0.00100    0.01006
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.92810    9.93160  -0.00350   -0.03524
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.98090    9.97780   0.00310    0.03107
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94510    9.94410   0.00100    0.01006
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.92810    9.93160  -0.00350   -0.03524
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26430   11.26330   0.00100    0.00888
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82770    9.81470   0.01300    0.13245
第一金大中華基金                                                   23.13000   23.22000  -0.09000   -0.38760
第一金小型精選基金                                                 28.74000   28.94000  -0.20000   -0.69109
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.59000   11.63000  -0.04000   -0.34394
第一金中國世紀基金-美元                                             7.18410    7.21180  -0.02770   -0.38409
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.18460    7.21230  -0.02770   -0.38407
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.46000    8.50000  -0.04000   -0.47059
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.46000    8.50000  -0.04000   -0.47059
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.52580    9.53150  -0.00570   -0.05980
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.14300    8.15220  -0.00920   -0.11285
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.70820   10.71460  -0.00640   -0.05973
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.27320    9.28360  -0.01040   -0.11203
第一金中概平衡基金                                                 22.49000   22.59000  -0.10000   -0.44267
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26910   15.26890   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.04600  178.04400   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.17970    9.17070   0.00900    0.09814
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.17980    9.17070   0.00910    0.09923
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.43050    9.42710   0.00340    0.03607
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.43270    9.42940   0.00330    0.03500
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.09510    9.09490   0.00020    0.00220
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.11870    9.11850   0.00020    0.00219
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                            9.98960    9.98600   0.00360    0.03605
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.64950    9.64930   0.00020    0.00207
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.99830    7.98500   0.01330    0.16656
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.65830    5.64900   0.00930    0.16463
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.34850    9.35610  -0.00760   -0.08123
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.34970    9.35730  -0.00760   -0.08122
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.82750    9.83550  -0.00800   -0.08134
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.82880    9.83680  -0.00800   -0.08133
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
第一金亞洲科技基金                                                 16.74000   16.74000   0.00000    0.00000
第一金亞洲新興市場基金                                             12.30000   12.36000  -0.06000   -0.48544
第一金店頭市場基金                                                  7.47000    7.52000  -0.05000   -0.66489
第一金創新趨勢基金                                                 18.84000   18.97000  -0.13000   -0.68529
第一金電子基金                                                     28.13000   28.18000  -0.05000   -0.17743
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.58000   17.64000  -0.06000   -0.34014
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           21.10000   20.90000   0.20000    0.95694
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.04000    7.09000  -0.05000   -0.70522
統一大中華中小基金(美元)                                            6.39000    6.43000  -0.04000   -0.62208
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.45000    9.52000  -0.07000   -0.73529
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
統一大滿貫基金-A類型                                               28.32000   28.62000  -0.30000   -1.04822
統一大滿貫基金-I類型                                               28.32000   28.62000  -0.30000   -1.04822
統一大龍印基金                                                     12.76000   12.80000  -0.04000   -0.31250
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.17000    8.24000  -0.07000   -0.84951
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.42000    7.47000  -0.05000   -0.66934
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.44000    8.51000  -0.07000   -0.82256
統一中小基金                                                       20.79000   21.06000  -0.27000   -1.28205
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.56630    9.57060  -0.00430   -0.04493
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.85150    8.84970   0.00180    0.02034
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.58380    8.58370   0.00010    0.00116
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.53160   11.53680  -0.00520   -0.04507
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.60720   10.60500   0.00220    0.02074
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.27260   10.27260   0.00000    0.00000
統一台灣動力基金                                                   14.20000   14.39000  -0.19000   -1.32036
統一全天候基金-A類型                                               95.14000   96.03000  -0.89000   -0.92679
統一全天候基金-I類型                                               95.30000   96.18000  -0.88000   -0.91495
統一全球債券組合基金                                               11.72170   11.71430   0.00740    0.06317
統一亞太基金                                                       22.46000   22.43000   0.03000    0.13375
統一亞洲大金磚基金                                                 11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                       48.98000   49.47000  -0.49000   -0.99050
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67780   16.67760   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.84000    8.93000  -0.09000   -1.00784
統一強漢基金(美元)                                                  7.90000    7.97000  -0.07000   -0.87829
統一強漢基金(新台幣)                                               20.80000   21.01000  -0.21000   -0.99952
統一統信基金                                                       24.79000   25.10000  -0.31000   -1.23506
統一黑馬基金                                                       49.68000   50.21000  -0.53000   -1.05557
統一新亞洲科技能源基金                                             15.03000   15.01000   0.02000    0.13324
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.72400    7.72180   0.00220    0.02849
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.93780    9.93510   0.00270    0.02718
統一經建基金                                                       39.83000   40.20000  -0.37000   -0.92040
統一龍馬基金                                                       53.47000   54.22000  -0.75000   -1.38325
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.65000   15.71000  -0.06000   -0.38192
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              39.99000   40.34000  -0.35000   -0.86763
野村中國機會基金                                                   11.75000   11.77000  -0.02000   -0.16992
野村巴西基金                                                        6.07000    6.05000   0.02000    0.33058
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.26000   11.18000   0.08000    0.71556
野村台灣高股息基金                                                 22.71000   22.87000  -0.16000   -0.69961
野村台灣運籌基金                                                   30.82000   31.03000  -0.21000   -0.67676
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.37930    9.37610   0.00320    0.03413
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.29150    9.28570   0.00580    0.06246
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.35600    9.34990   0.00610    0.06524
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.69450    9.69110   0.00340    0.03508
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.53240    9.52640   0.00600    0.06298
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.45560    9.44940   0.00620    0.06561
野村平衡基金                                                       17.11000   17.18000  -0.07000   -0.40745
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.97950    9.97310   0.00640    0.06417
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.91370    9.90700   0.00670    0.06763
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.89110    9.88490   0.00620    0.06272
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.97950    9.97310   0.00640    0.06417
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.91370    9.90690   0.00680    0.06864
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.89120    9.88490   0.00630    0.06373
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.32000   12.35000  -0.03000   -0.24291
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.62000   18.66000  -0.04000   -0.21436
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.89700    9.89280   0.00420    0.04246
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.30380   10.29820   0.00560    0.05438
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.18490   10.18060   0.00430    0.04224
野村成長基金                                                       25.82000   25.98000  -0.16000   -0.61586
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.20600    8.20320   0.00280    0.03413
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.20630    8.20240   0.00390    0.04755
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.38500    8.38400   0.00100    0.01193
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.87740    8.87460   0.00280    0.03155
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.76480    8.76060   0.00420    0.04794
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.95320    8.95230   0.00090    0.01005
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.86000    7.87000  -0.01000   -0.12706
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.36000   11.38000  -0.02000   -0.17575
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.02810    9.01800   0.01010    0.11200
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.05760    9.04600   0.01160    0.12823
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.17460    9.16480   0.00980    0.10693
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.70200    9.68950   0.01250    0.12901
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.62750    9.61520   0.01230    0.12792
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.75630    9.74590   0.01040    0.10671
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.22740    8.22350   0.00390    0.04743
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.79450    8.78840   0.00610    0.06941
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.65650    8.65080   0.00570    0.06589
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.74320   12.73710   0.00610    0.04789
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.85190   11.84360   0.00830    0.07008
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.61730    9.61100   0.00630    0.06555
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95830    9.95700   0.00130    0.01306
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94210    9.94060   0.00150    0.01509
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96260    9.96210   0.00050    0.00502
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95640    9.95520   0.00120    0.01205
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94080    9.93930   0.00150    0.01509
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97770    9.97720   0.00050    0.00501
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.69530    9.69270   0.00260    0.02682
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.67740    9.67490   0.00250    0.02584
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.69200    9.69400  -0.00200   -0.02063
野村泰國基金                                                       39.37000   39.70000  -0.33000   -0.83123
野村高科技基金                                                      8.19000    8.22000  -0.03000   -0.36496
野村貨幣市場基金                                                   16.28550   16.28530   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.75000   14.77000  -0.02000   -0.13541
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.90240    9.90070   0.00170    0.01717
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.75890    9.74080   0.01810    0.18582
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.81330    9.79950   0.01380    0.14082
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.74720    9.74550   0.00170    0.01744
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.70730    9.70460   0.00270    0.02782
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.69690    9.69800  -0.00110   -0.01134
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.82580    9.82400   0.00180    0.01832
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.76920    9.76650   0.00270    0.02765
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.87730    9.87850  -0.00120   -0.01215
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.48220    9.48460  -0.00240   -0.02530
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.42710    9.42670   0.00040    0.00424
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.39070    9.39060   0.00010    0.00106
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.54860    9.55110  -0.00250   -0.02617
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.48160    9.48120   0.00040    0.00422
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.44520    9.44520   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.82910    9.82190   0.00720    0.07331
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.63740    7.63140   0.00600    0.07862
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.45170   11.44260   0.00910    0.07953
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.48000    7.48000   0.00000    0.00000
野村精選貨幣市場基金                                               12.08800   12.08780   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.74000   10.78000  -0.04000   -0.37106
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       9.94000    9.99000  -0.05000   -0.50050
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.46000    7.49000  -0.03000   -0.40053
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.60000   10.65000  -0.05000   -0.46948
野村積極成長基金                                                   10.89000   10.96000  -0.07000   -0.63869
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.88000    7.95000  -0.07000   -0.88050
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.70000   28.95000  -0.25000   -0.86356
野村鴻利基金                                                       19.65000   19.81000  -0.16000   -0.80767
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86970   16.86960   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.63000   16.76000  -0.13000   -0.77566
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.58000    9.48000   0.10000    1.05485
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.51000   12.47000   0.04000    0.32077
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.76000   13.74000   0.02000    0.14556
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.94740    9.93220   0.01520    0.15304
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.04580   13.02600   0.01980    0.15200
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.91150    9.90910   0.00240    0.02422
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.78150    9.78100   0.00050    0.00511
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.49010    9.49090  -0.00080   -0.00843
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.51360    9.51290   0.00070    0.00736
凱基台商天下基金                                                   11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
凱基台灣精五門基金                                                 17.30000   17.46000  -0.16000   -0.91638
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.79710   40.87580  -0.07870   -0.19253
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.24190   10.25080  -0.00890   -0.08682
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.58000   12.61000  -0.03000   -0.23791
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.28010   11.31170  -0.03160   -0.27936
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.14000   11.18000  -0.04000   -0.35778
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55660   11.55640   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.11000   23.33000  -0.22000   -0.94299
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.29000   16.30000  -0.01000   -0.06135
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.51730   15.52510  -0.00780   -0.05024
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.16000    7.15000   0.01000    0.13986
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富邦上証180基金                                                    26.71000   26.79000  -0.08000   -0.29862
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.91000    7.86000   0.05000    0.63613
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.27000   32.82000  -0.55000   -1.67581
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.49890   20.46250   0.03640    0.17789
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.22000   15.38000  -0.16000   -1.04031
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.64000   20.23000   0.41000    2.02669
富邦日本東証基金                                                   20.98000   20.81000   0.17000    0.81691
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.94190   39.84450   0.09740    0.24445
富邦恒生國企ETF基金                                                19.79000   19.84000  -0.05000   -0.25202
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.45000   14.39000   0.06000    0.41696
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.63000   25.79000  -0.16000   -0.62040
富邦深証100基金                                                     8.28000    8.28000   0.00000    0.00000
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富達台灣成長基金                                                   27.76000   27.87000  -0.11000   -0.39469
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.66990    9.69520  -0.02530   -0.26095
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.58180    9.60650  -0.02470   -0.25712
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.59150    9.61680  -0.02530   -0.26308
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.66960    9.69500  -0.02540   -0.26199
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.58180    9.60650  -0.02470   -0.25712
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.59130    9.61620  -0.02490   -0.25894
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.26430    8.23970   0.02460    0.29855
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.75570    8.72940   0.02630    0.30128
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.49680    8.47180   0.02500    0.29510
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.39240    9.36440   0.02800    0.29900
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.37150    9.34330   0.02820    0.30182
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.10230    9.07540   0.02690    0.29641
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.18510    9.15790   0.02720    0.29701
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.12460    8.12280   0.00180    0.02216
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.12800    9.12580   0.00220    0.02411
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.62910    8.62750   0.00160    0.01855
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.27860   10.27620   0.00240    0.02335
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.02530   10.02290   0.00240    0.02395
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.55770    9.55580   0.00190    0.01988
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.76840    8.76670   0.00170    0.01939
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.40890    9.40700   0.00190    0.02020
富達卓越領航全球組合基金                                           14.11000   14.21000  -0.10000   -0.70373
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.34270    8.34410  -0.00140   -0.01678
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.00750    9.00890  -0.00140   -0.01554
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.70730    8.70890  -0.00160   -0.01837
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.63480    9.63650  -0.00170   -0.01764
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.57570    9.57710  -0.00140   -0.01462
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.29520    9.29720  -0.00200   -0.02151
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.79380    8.79550  -0.00170   -0.01933
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.38400    9.38580  -0.00180   -0.01918
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.52000    8.52000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.98000    7.99000  -0.01000   -0.12516
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.71000    6.74000  -0.03000   -0.44510
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.63000    7.67000  -0.04000   -0.52151
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.47000    7.51000  -0.04000   -0.53262
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.58540    9.58140   0.00400    0.04175
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.03920    9.03790   0.00130    0.01438
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.63960    8.63990  -0.00030   -0.00347
富蘭克林華美中華基金                                               10.57000   10.63000  -0.06000   -0.56444
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.63000   17.73000  -0.10000   -0.56402
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.07000   18.15000  -0.08000   -0.44077
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.65290    7.64830   0.00460    0.06014
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.71310    8.70550   0.00760    0.08730
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.47650    9.46820   0.00830    0.08766
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.02870    9.02330   0.00540    0.05985
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.93760    7.93610   0.00150    0.01890
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.93830    8.93520   0.00310    0.03469
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.75680    9.75350   0.00330    0.03383
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.32750   12.32520   0.00230    0.01866
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.13000    8.14000  -0.01000   -0.12285
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.36000    8.39000  -0.03000   -0.35757
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.77000    8.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.27370   12.26170   0.01200    0.09787
富蘭克林華美第一富基金                                             32.87000   33.00000  -0.13000   -0.39394
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31580   10.31570   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.94280    6.93670   0.00610    0.08794
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.87720    9.87840  -0.00120   -0.01215
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.20770    9.20270   0.00500    0.05433
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.70960   10.70390   0.00570    0.05325
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.55770    6.55700   0.00070    0.01068
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.64540    8.64280   0.00260    0.03008
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.82630    9.82330   0.00300    0.03054
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.19880   10.19770   0.00110    0.01079
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復華人民幣貨幣市場基金                                             11.70590   11.70500   0.00090    0.00769
復華台灣智能基金                                                   11.18000   11.22000  -0.04000   -0.35651
復華恒生基金                                                       19.69000   19.64000   0.05000    0.25458
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.66000   26.60000   0.06000    0.22556
復華滬深300 A股基金                                                19.61000   19.64000  -0.03000   -0.15275
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.05380    9.05240   0.00140    0.01547
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.08960    8.09280  -0.00320   -0.03954
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.07680    8.08370  -0.00690   -0.08536
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.41860   11.41690   0.00170    0.01489
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.22390   10.22800  -0.00410   -0.04009
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.32530   10.33420  -0.00890   -0.08612
景順主流基金                                                       14.46000   14.55000  -0.09000   -0.61856
景順台灣科技基金                                                   24.93000   25.03000  -0.10000   -0.39952
景順全球科技基金                                                   19.89000   19.90000  -0.01000   -0.05025
景順全球康健基金                                                   18.90000   18.92000  -0.02000   -0.10571
景順貨幣市場基金                                                   15.95120   15.95100   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       26.48000   26.69000  -0.21000   -0.78681
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.50450    8.51360  -0.00910   -0.10689
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.76630    7.76720  -0.00090   -0.01159
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.00240   11.01410  -0.01170   -0.10623
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.02690   10.02810  -0.00120   -0.01197
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.18000    7.21000  -0.03000   -0.41609
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.83000    6.84000  -0.01000   -0.14620
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.28340    9.27460   0.00880    0.09488
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.48810    9.48340   0.00470    0.04956
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.63940    9.63030   0.00910    0.09449
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.85480    9.84990   0.00490    0.04975
華南永昌永昌基金                                                   16.31000   16.55000  -0.24000   -1.45015
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.04360   14.04530  -0.00170   -0.01210
華南永昌全球精品基金                                               14.70000   14.67000   0.03000    0.20450
華南永昌物聯網精選基金                                              9.88000   10.01000  -0.13000   -1.29870
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22460   16.22440   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.59680   21.75080  -0.15400   -0.70802
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95050   11.95040   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.16460   10.16320   0.00140    0.01378
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.01100   10.01600  -0.00500   -0.04992
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.72010    9.71880   0.00130    0.01338
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.54270    9.54750  -0.00480   -0.05027
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.92350    9.92230   0.00120    0.01209
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.71980    9.72480  -0.00500   -0.05141
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.58350    9.58230   0.00120    0.01252
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.37670    9.38160  -0.00490   -0.05223
華頓中小型基金                                                     20.46000   20.66000  -0.20000   -0.96805
華頓台灣基金                                                       21.56000   21.82000  -0.26000   -1.19157
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53220   11.53210   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.24000   15.10000   0.14000    0.92715
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新光大三通基金                                                     15.91000   16.13000  -0.22000   -1.36392
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.57000    8.60000  -0.03000   -0.34884
新光中國成長基金(美元)                                              8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.52000    8.54000  -0.02000   -0.23419
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.43000   10.44770  -0.01770   -0.16942
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.50860    9.50260   0.00600    0.06314
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.83150    9.82560   0.00590    0.06005
新光台灣富貴基金                                                   20.42000   20.58000  -0.16000   -0.77745
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45970   15.45950   0.00020    0.00129
新光亞洲精選基金-美金                                              20.54000   20.48000   0.06000    0.29297
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.86000   20.81000   0.05000    0.24027
新光兩岸優勢基金                                                    9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
新光店頭基金                                                       20.63000   20.84000  -0.21000   -1.00768
新光南非幣保本基金                                                 12.11000   12.11000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            19.73000   19.75000  -0.02000   -0.10127
新光創新科技基金                                                   12.86000   12.93000  -0.07000   -0.54138
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.71900    9.71850   0.00050    0.00514
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.93310    9.92600   0.00710    0.07153
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.55240    9.54590   0.00650    0.06809
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.10260    9.10210   0.00050    0.00549
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.30900    9.30230   0.00670    0.07203
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.94800    8.94190   0.00610    0.06822
新光澳幣八年期保本基金                                             10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.00000   12.00000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27930   11.27810   0.00120    0.01064
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.98070    9.96750   0.01320    0.13243
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.74710   10.79780  -0.05070   -0.46954
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.97830    8.00230  -0.02400   -0.29991
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.27000    8.30000  -0.03000   -0.36145
群益大印度基金-人民幣                                              12.41900   12.51190  -0.09290   -0.74249
群益大印度基金-美元                                                11.60050   11.66750  -0.06700   -0.57424
群益大印度基金-新臺幣                                              11.02000   11.09000  -0.07000   -0.63120
群益中小型股基金                                                   36.19000   36.40000  -0.21000   -0.57692
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.42090    9.44760  -0.02670   -0.28261
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.68700    8.69680  -0.00980   -0.11269
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.16160    8.17450  -0.01290   -0.15781
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.21690    8.24010  -0.02320   -0.28155
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.57610    7.58460  -0.00850   -0.11207
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.11880    7.13000  -0.01120   -0.15708
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.77920    9.77930  -0.00010   -0.00102
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.75720   10.75720   0.00000    0.00000
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.36880   10.36360   0.00520    0.05018
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.57570    9.56870   0.00700    0.07316
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.37900    7.41770  -0.03870   -0.52173
群益中國新機會基金N-美元                                            6.72960    6.75350  -0.02390   -0.35389
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.20000    7.23000  -0.03000   -0.41494
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.54400    6.57840  -0.03440   -0.52292
群益中國新機會基金-美元                                             7.19560    7.22110  -0.02550   -0.35313
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.88000    6.90000  -0.02000   -0.28986
群益平衡王基金                                                     18.13400   18.16760  -0.03360   -0.18494
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.12000    8.12000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.84000    5.84000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                  9.98120    9.98250  -0.00130   -0.01302
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.12910    7.13010  -0.00100   -0.01403
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.91000   10.99000  -0.08000   -0.72793
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.23140   10.30160  -0.07020   -0.68145
群益印度中小基金N-美元                                              8.53060    8.57460  -0.04400   -0.51314
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.07000    8.12000  -0.05000   -0.61576
群益印度中小基金-人民幣                                            13.85110   13.94610  -0.09500   -0.68119
群益印度中小基金-美元                                              12.20120   12.26400  -0.06280   -0.51207
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.13000   14.21000  -0.08000   -0.56298
群益多利策略組合基金                                               11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.36000   13.36000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.58000   14.56000   0.02000    0.13736
群益安家基金                                                       22.33120   22.51980  -0.18860   -0.83749
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10300   16.10270   0.00030    0.00186
群益亞太中小基金                                                   10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.89000   14.92000  -0.03000   -0.20107
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.56630    9.56830  -0.00200   -0.02090
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.26850    7.27000  -0.00150   -0.02063
群益店頭市場基金                                                   79.47000   80.64000  -1.17000   -1.45089
群益東方盛世基金                                                    8.07000    8.05000   0.02000    0.24845
群益東協成長基金-人民幣                                            12.47160   12.47730  -0.00570   -0.04568
群益東協成長基金-美元                                              10.87270   10.85910   0.01360    0.12524
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
群益長安基金                                                       24.22000   24.44000  -0.22000   -0.90016
群益真善美基金                                                     15.40710   15.37510   0.03200    0.20813
群益馬拉松基金                                                    106.36000  107.27000  -0.91000   -0.84833
群益馬拉松基金I類型                                               106.57000  107.48000  -0.91000   -0.84667
群益深証中小板基金                                                 10.30000   10.69000  -0.39000   -3.64827
群益創新科技基金                                                   27.84000   28.14000  -0.30000   -1.06610
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.57080    8.59630  -0.02550   -0.29664
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.83440    7.84440  -0.01000   -0.12748
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.17000    8.19000  -0.02000   -0.24420
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.33360    9.36130  -0.02770   -0.29590
群益華夏盛世基金-美元                                               8.63860    8.64950  -0.01090   -0.12602
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.27000   14.29000  -0.02000   -0.13996
群益奧斯卡基金                                                     23.68000   23.89000  -0.21000   -0.87903
群益新興金鑽基金-美元                                              10.79610   10.81530  -0.01920   -0.17753
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.26000    8.28000  -0.02000   -0.24155
群益葛萊美基金                                                     20.12000   20.32000  -0.20000   -0.98425
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         9.00000    8.92000   0.08000    0.89686
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        10.93000   11.14000  -0.21000   -1.88510
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       24.99000   25.10000  -0.11000   -0.43825
德信中國精選成長基金                                               10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
德信台灣主流中小基金                                               15.77000   15.86000  -0.09000   -0.56747
德信新興股票組合基金                                               10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94580   11.94560   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   25.07000   25.16000  -0.09000   -0.35771
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.84530    9.87430  -0.02900   -0.29369
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.79120    9.82080  -0.02960   -0.30140
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67460   11.67450   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.05000   13.19000  -0.14000   -1.06141
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.30860   10.30710   0.00150    0.01455
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.95940   14.95730   0.00210    0.01404
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 7.99520    7.99920  -0.00400   -0.05001
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.76690   10.76710  -0.00020   -0.00186
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.23480   11.23530  -0.00050   -0.00445
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.01230   13.01870  -0.00640   -0.04916
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     15.98000   16.11000  -0.13000   -0.80695
摩根中小基金                                                       18.43000   18.70000  -0.27000   -1.44385
摩根中國A股基金                                                    11.87000   11.93000  -0.06000   -0.50293
摩根中國A股基金(美元)                                               9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
摩根中國亮點基金                                                   11.58000   11.62000  -0.04000   -0.34423
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.36500   10.38400  -0.01900   -0.18297
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.52130   11.53910  -0.01780   -0.15426
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.78740    8.80090  -0.01350   -0.15339
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.75370   11.77520  -0.02150   -0.18259
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.57490   13.59590  -0.02100   -0.15446
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.57000   16.75000  -0.18000   -1.07463
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.57000   16.75000  -0.18000   -1.07463
摩根台灣增長基金                                                   44.17000   44.47000  -0.30000   -0.67461
摩根平衡基金                                                       26.13000   26.24000  -0.11000   -0.41921
摩根全球平衡基金                                                   14.57990   14.55450   0.02540    0.17452
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.30480    9.30820  -0.00340   -0.03653
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.31030   10.31200  -0.00170   -0.01649
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.71450    9.71640  -0.00190   -0.01955
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.05590   11.06000  -0.00410   -0.03707
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.74680    9.74880  -0.00200   -0.02052
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.11030   10.11380  -0.00350   -0.03461
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.06270   13.06720  -0.00450   -0.03444
摩根亞洲基金                                                       52.58000   52.40000   0.18000    0.34351
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.18230    8.18860  -0.00630   -0.07694
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.55830    9.56340  -0.00510   -0.05333
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.45410    8.45890  -0.00480   -0.05674
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.02360   12.03290  -0.00930   -0.07729
摩根東方內需機會基金                                               16.67000   16.61000   0.06000    0.36123
摩根東方科技基金                                                   29.25000   29.04000   0.21000    0.72314
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                   18.86000   18.88000  -0.02000   -0.10593
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09220   15.09210   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   12.93000   12.70000   0.23000    1.81102
摩根新金磚五國基金                                                 11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
摩根新絲路基金                                                      8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
摩根新興35基金                                                     12.24000   12.22000   0.02000    0.16367
摩根新興日本基金                                                   22.48000   22.31000   0.17000    0.76199
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 6.97260    6.96990   0.00270    0.03874
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.16760    9.16160   0.00600    0.06549
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.93070    8.92470   0.00600    0.06723
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.23130   10.22510   0.00620    0.06064
摩根新興科技基金                                                   43.64000   44.15000  -0.51000   -1.15515
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.12520    8.12750  -0.00230   -0.02830
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.38950   10.39240  -0.00290   -0.02791
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.26870    8.25910   0.00960    0.11624
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.96840    8.95460   0.01380    0.15411
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.43620    8.42370   0.01250    0.14839
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.58260    9.57140   0.01120    0.11702
摩根龍揚基金                                                       28.15000   28.18000  -0.03000   -0.10646
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.14270    9.14430  -0.00160   -0.01750
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.10740   11.10940  -0.00200   -0.01800
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.04000   31.20000  -0.16000   -0.51282
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.76000   14.84000  -0.08000   -0.53908
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.75000   14.81000  -0.06000   -0.40513
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.17000   14.14000   0.03000    0.21216
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.46000    8.45000   0.01000    0.11834
聯博貨幣市場基金                                                   15.00690   15.00680   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.27260   10.27870  -0.00610   -0.05935
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.33360   13.33720  -0.00360   -0.02699
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.30460    7.30890  -0.00430   -0.05883
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.61000   13.62000  -0.01000   -0.07342
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
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瀚亞中小型股基金                                                   18.35000   18.47000  -0.12000   -0.64970
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
瀚亞巴西基金                                                        5.30000    5.29000   0.01000    0.18904
瀚亞外銷基金                                                       36.62000   36.81000  -0.19000   -0.51616
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.30000   11.36000  -0.06000   -0.52817
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.67000   10.72000  -0.05000   -0.46642
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.93000    8.97000  -0.04000   -0.44593
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.43000    9.49000  -0.06000   -0.63224
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.04000    9.08000  -0.04000   -0.44053
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.34000    9.38000  -0.04000   -0.42644
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.97640    9.95670   0.01970    0.19786
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.89180    9.87780   0.01400    0.14173
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.73540    9.71220   0.02320    0.23887
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.80340    9.78400   0.01940    0.19828
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.42000   13.51000  -0.09000   -0.66617
瀚亞印度基金-美元                                                  12.58000   12.64000  -0.06000   -0.47468
瀚亞印度基金-新台幣                                                27.95000   28.09000  -0.14000   -0.49840
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.91000   11.85000   0.06000    0.50633
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.99000   14.00000  -0.01000   -0.07143
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.43000    8.44000  -0.01000   -0.11848
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.47000    8.48000  -0.01000   -0.11792
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.95860   13.95150   0.00710    0.05089
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.42580   10.43460  -0.00880   -0.08433
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.18300   10.17310   0.00990    0.09732
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.06580   12.05960   0.00620    0.05141
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.34000   10.43000  -0.09000   -0.86290
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.89000   18.95000  -0.06000   -0.31662
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57800   13.57780   0.00020    0.00147
瀚亞高科技基金                                                     51.20000   51.48000  -0.28000   -0.54390
瀚亞理財通基金                                                     24.98000   25.06000  -0.08000   -0.31923
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.42000    8.40000   0.02000    0.23810
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.46000    8.44000   0.02000    0.23697
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.86000    8.84000   0.02000    0.22624
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.64000    8.61000   0.03000    0.34843
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.80000    8.78000   0.02000    0.22779
瀚亞菁華基金                                                       19.82000   19.91000  -0.09000   -0.45203
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.17820   13.08240   0.09580    0.73228
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.12860    9.06220   0.06640    0.73271
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.12250   10.14230  -0.01980   -0.19522
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.33270   10.40750  -0.07480   -0.71871
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.89950    9.90500  -0.00550   -0.05553
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.37090    9.38040  -0.00950   -0.10127
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.60250    9.60400  -0.00150   -0.01562
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.92680    7.94220  -0.01540   -0.19390
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.64570    7.70100  -0.05530   -0.71809
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.38550    8.39010  -0.00460   -0.05483
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.83030    7.83820  -0.00790   -0.10079
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.46670    7.46790  -0.00120   -0.01607
瀚亞電通網基金                                                     12.88000   12.96000  -0.08000   -0.61728
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.33490   13.33320   0.00170    0.01275
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.22370   10.23790  -0.01420   -0.13870
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.49080    9.48680   0.00400    0.04216
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.12080   11.11930   0.00150    0.01349
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.72000   10.79000  -0.07000   -0.64875
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