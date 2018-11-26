[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/23 107/11/22 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.75100 9.74940 0.00160 0.01641 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.75370 9.75210 0.00160 0.01641 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.70290 9.70200 0.00090 0.00928 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.70310 9.70210 0.00100 0.01031 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.08100 9.08060 0.00040 0.00440 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.40170 9.40000 0.00170 0.01809 中國信託台灣活力基金 12.55000 12.64000 -0.09000 -0.71203 中國信託台灣優勢基金 14.43000 14.49000 -0.06000 -0.41408 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.56320 10.55540 0.00780 0.07390 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.42370 9.41670 0.00700 0.07434 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99890 10.99870 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.29750 9.29840 -0.00090 -0.00968 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.84080 8.84170 -0.00090 -0.01018 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.45280 9.45120 0.00160 0.01693 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 8.98330 8.98180 0.00150 0.01670 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 51.22000 51.38000 -0.16000 -0.31141 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.38000 17.40000 -0.02000 -0.11494 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49880 11.49770 0.00110 0.00957 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54770 10.55350 -0.00580 -0.05496 元大上證50基金 27.06000 27.54000 -0.48000 -1.74292 元大大中華TMT基金-人民幣 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 元大大中華TMT基金-新台幣 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564 元大大中華價值指數基金-美元 11.93200 11.95200 -0.02000 -0.16734 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.13600 16.17000 -0.03400 -0.21027 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.60500 9.63200 -0.02700 -0.28032 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.19200 9.22400 -0.03200 -0.34692 元大中國平衡基金-人民幣 2.86000 2.87000 -0.01000 -0.34843 元大中國平衡基金-新台幣 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.00620 45.91000 0.09620 0.20954 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49150 10.48970 0.00180 0.01716 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66120 9.65950 0.00170 0.01760 元大中國機會債券基金-新台幣 9.60380 9.60830 -0.00450 -0.04683 元大巴西指數基金 6.36100 6.36200 -0.00100 -0.01572 元大巴菲特基金 23.74000 23.90000 -0.16000 -0.66946 元大日經225基金 27.28000 27.11000 0.17000 0.62707 元大台商收成基金 19.29000 19.41000 -0.12000 -0.61824 元大台灣50單日反向1倍基金 13.45000 13.33000 0.12000 0.90023 元大台灣50單日正向2倍基金 31.13000 31.69000 -0.56000 -1.76712 元大台灣中型100基金 28.24000 28.43000 -0.19000 -0.66831 元大台灣加權股價指數基金 22.77800 22.91800 -0.14000 -0.61087 元大台灣卓越50基金 75.23000 75.48000 -0.25000 -0.33121 元大台灣金融基金 17.00000 17.09000 -0.09000 -0.52662 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.72000 27.88000 -0.16000 -0.57389 元大台灣高股息基金 23.83000 23.89000 -0.06000 -0.25115 元大台灣電子科技基金 30.25000 30.38000 -0.13000 -0.42791 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.43000 8.48000 -0.05000 -0.58962 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.40000 6.44000 -0.04000 -0.62112 元大全球新興市場精選組合基金 12.57000 12.54000 0.03000 0.23923 元大印尼指數基金 9.04100 8.92200 0.11900 1.33378 元大印度指數基金 9.25200 9.30200 -0.05000 -0.53752 元大印度基金 11.73000 11.79000 -0.06000 -0.50891 元大多多基金 14.95000 15.05000 -0.10000 -0.66445 元大多福基金 46.22000 46.34000 -0.12000 -0.25896 元大亞太成長基金 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61730 8.61780 -0.00050 -0.00580 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.03500 7.03530 -0.00030 -0.00426 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.89900 8.85500 0.04400 0.49689 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.42800 9.37000 0.05800 0.61900 元大卓越基金 39.97000 40.24000 -0.27000 -0.67097 元大店頭基金 6.89000 6.95000 -0.06000 -0.86331 元大泛歐成長基金 8.50000 8.56000 -0.06000 -0.70093 元大美元貨幣市場基金-美元 10.31850 10.31730 0.00120 0.01163 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.66950 9.67020 -0.00070 -0.00724 元大高科技基金 16.41000 16.50000 -0.09000 -0.54545 元大得利貨幣市場基金 16.27260 16.27240 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99530 11.99510 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.23000 10.38000 -0.15000 -1.44509 元大華夏中小基金 6.34000 6.36000 -0.02000 -0.31447 元大新中國基金-人民幣 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838 元大新中國基金-美元 7.79200 7.81000 -0.01800 -0.23047 元大新中國基金-新台幣 7.77000 7.80000 -0.03000 -0.38462 元大新主流基金 20.51000 20.65000 -0.14000 -0.67797 元大新東協平衡基金-美元 8.93800 8.93300 0.00500 0.05597 元大新東協平衡基金-新台幣 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.24770 10.22630 0.02140 0.20926 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.41960 9.40180 0.01780 0.18933 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.28370 10.26880 0.01490 0.14510 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.81470 8.80200 0.01270 0.14429 元大新興亞洲基金 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.97940 8.96860 0.01080 0.12042 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.63820 8.62790 0.01030 0.11938 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.24390 9.23700 0.00690 0.07470 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.89640 8.88980 0.00660 0.07424 元大萬泰貨幣市場基金 15.11840 15.11820 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.24000 32.33000 -0.09000 -0.27838 元大滬深300單日反向1倍基金 16.14000 15.97000 0.17000 1.06450 元大滬深300單日正向2倍基金 12.00000 12.24000 -0.24000 -1.96078 元大摩臺基金 34.76000 34.88000 -0.12000 -0.34404 元大標智滬深300基金 14.80000 15.17000 -0.37000 -2.43902 元大歐洲50基金 22.46000 22.66000 -0.20000 -0.88261 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.55380 9.54470 0.00910 0.09534 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21620 10.21580 0.00040 0.00392 元大績效基金 42.81000 43.10000 -0.29000 -0.67285 元大韓國KOSPI200基金 20.06000 20.20000 -0.14000 -0.69307 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.73000 13.76000 -0.03000 -0.21802 日盛上選基金 28.59000 28.65000 -0.06000 -0.20942 日盛小而美基金 15.38000 15.59000 -0.21000 -1.34702 日盛中國內需動力基金 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.52440 11.52910 -0.00470 -0.04077 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.52280 9.52660 -0.00380 -0.03989 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.52160 11.50990 0.01170 0.10165 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.51510 9.50540 0.00970 0.10205 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.42890 10.42290 0.00600 0.05757 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.59720 8.59220 0.00500 0.05819 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.62000 8.67000 -0.05000 -0.57670 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.92000 8.97000 -0.05000 -0.55741 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 日盛日盛基金 11.73000 11.80000 -0.07000 -0.59322 日盛目標收益組合基金(美元) 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37130 2.37360 -0.00230 -0.09690 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62040 1.62200 -0.00160 -0.09864 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35790 0.35770 0.00020 0.05591 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24530 0.24520 0.00010 0.04078 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.86930 11.86870 0.00060 0.00506 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.00460 8.00410 0.00050 0.00625 日盛亞洲機會基金 6.23000 6.24000 -0.01000 -0.16026 日盛首選基金 14.67000 14.78000 -0.11000 -0.74425 日盛高科技基金 15.48000 15.52000 -0.04000 -0.25773 日盛貨幣市場基金 14.78650 14.78630 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.25000 34.49000 -0.24000 -0.69585 日盛精選五虎基金 32.62000 32.90000 -0.28000 -0.85106 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50060 13.50040 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 24.98000 25.26000 -0.28000 -1.10847 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.63000 19.45000 0.18000 0.92545 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 17.73000 18.06000 -0.33000 -1.82724 台新大眾貨幣市場基金 14.17770 14.17750 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.49870 10.49570 0.00300 0.02858 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49920 10.49820 0.00100 0.00953 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10000 10.10350 -0.00350 -0.03464 台新中國通基金 35.40000 35.79000 -0.39000 -1.08969 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43080 0.43240 -0.00160 -0.37003 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.28800 13.34500 -0.05700 -0.42713 台新中國精選中小基金-美元 0.28290 0.28450 -0.00160 -0.56239 台新中國精選中小基金-新台幣 8.75000 8.80000 -0.05000 -0.56818 台新主流基金 19.73000 19.93000 -0.20000 -1.00351 台新台灣中小基金 28.02000 28.30000 -0.28000 -0.98940 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.76870 9.72930 0.03940 0.40496 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.98650 8.95670 0.02980 0.33271 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.13340 10.09980 0.03360 0.33268 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.66760 9.66170 0.00590 0.06107 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.53940 10.53300 0.00640 0.06076 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.83000 13.88000 -0.05000 -0.36023 台新亞美短期債券基金 10.88230 10.87960 0.00270 0.02482 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.26860 8.28490 -0.01630 -0.19674 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27310 0.27350 -0.00040 -0.14625 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.66490 11.68790 -0.02300 -0.19678 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37990 0.38050 -0.00060 -0.15769 台新真吉利貨幣市場基金 11.10140 11.10130 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.78090 27.87790 -0.09700 -0.34795 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.02710 8.02100 0.00610 0.07605 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.22010 8.21750 0.00260 0.03164 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.75930 8.75260 0.00670 0.07655 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 8.97860 8.97580 0.00280 0.03119 台新新興市場債券基金(A類型) 10.40590 10.39420 0.01170 0.11256 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33200 0.33150 0.00050 0.15083 台新新興市場債券基金(B類型) 7.65390 7.64520 0.00870 0.11380 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25720 0.25680 0.00040 0.15576 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.30000 5.29000 0.01000 0.18904 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 18.25000 18.10000 0.15000 0.82873 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57990 12.57980 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 9.50000 9.60000 -0.10000 -1.04167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.17650 11.17550 0.00100 0.00895 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89810 9.89520 0.00290 0.02931 永豐中小基金 45.63000 46.14000 -0.51000 -1.10533 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.13000 4.14000 -0.01000 -0.24155 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.43000 18.48000 -0.05000 -0.27056 永豐主流品牌基金 16.08000 16.11000 -0.03000 -0.18622 永豐永豐基金 30.57000 30.86000 -0.29000 -0.93973 永豐亞洲民生消費基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 永豐南非幣2021保本基金 13.29950 13.27920 0.02030 0.15287 永豐高科技基金 20.07000 20.36000 -0.29000 -1.42436 永豐貨幣市場基金 13.89700 13.89690 0.00010 0.00072 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.82170 6.81920 0.00250 0.03666 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.63460 10.63060 0.00400 0.03763 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.03000 7.06000 -0.03000 -0.42493 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.20000 16.28000 -0.08000 -0.49140 永豐臺灣加權ETF基金 48.08000 48.35000 -0.27000 -0.55843 永豐領航科技基金 33.15000 33.46000 -0.31000 -0.92648 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.20000 9.29000 -0.09000 -0.96878 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.08000 9.16000 -0.08000 -0.87336 永豐趨勢平衡基金 36.74000 36.92000 -0.18000 -0.48754 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.67030 11.66920 0.00110 0.00943 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 兆豐國際中小基金 12.95000 13.05000 -0.10000 -0.76628 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.83000 12.89000 -0.06000 -0.46548 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.83000 16.93000 -0.10000 -0.59067 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.71000 16.81000 -0.10000 -0.59488 兆豐國際生命科學基金 14.79000 14.81000 -0.02000 -0.13504 兆豐國際全球基金 28.63000 28.68000 -0.05000 -0.17434 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.32540 10.32410 0.00130 0.01259 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13860 10.13940 -0.00080 -0.00789 兆豐國際國民基金 19.32000 19.45000 -0.13000 -0.66838 兆豐國際第一基金 11.23000 11.30000 -0.07000 -0.61947 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.73920 9.74080 -0.00160 -0.01643 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.64280 7.64410 -0.00130 -0.01701 兆豐國際萬全基金 18.35000 18.43000 -0.08000 -0.43407 兆豐國際電子基金 21.76000 21.87000 -0.11000 -0.50297 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.13000 20.21000 -0.08000 -0.39584 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.87000 17.73000 0.14000 0.78962 兆豐國際豐台灣基金 30.04000 30.17000 -0.13000 -0.43089 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51610 12.51600 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.76070 9.76580 -0.00510 -0.05222 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.69970 9.70560 -0.00590 -0.06079 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.74160 9.74670 -0.00510 -0.05233 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.76220 9.76730 -0.00510 -0.05222 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.70670 9.71260 -0.00590 -0.06075 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.74060 9.74580 -0.00520 -0.05336 合庫台灣基金 9.37000 9.48000 -0.11000 -1.16034 合庫全球新興市場基金 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.14090 10.14080 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.22480 9.21800 0.00680 0.07377 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.47720 9.46930 0.00790 0.08343 合庫新興多重收益基金A類型 9.77130 9.76590 0.00540 0.05529 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.18120 11.17220 0.00900 0.08056 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.50100 13.48870 0.01230 0.09119 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.42560 8.41880 0.00680 0.08077 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.10890 9.10130 0.00760 0.08350 合庫新興多重收益基金B類型 7.58740 7.58320 0.00420 0.05539 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.41460 8.40800 0.00660 0.07850 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.88830 9.87940 0.00890 0.09009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 安本標準兩岸價值基金 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05870 11.05790 0.00080 0.00723 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.90240 9.88440 0.01800 0.18211 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77460 9.76120 0.01340 0.13728 安聯中國東協基金 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906 安聯中國策略基金-美元 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 安聯中國策略基金-新臺幣 12.28000 12.33000 -0.05000 -0.40552 安聯中華新思路基金-人民幣 12.03000 12.06000 -0.03000 -0.24876 安聯中華新思路基金-美元 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 安聯台灣大壩基金 24.45000 24.61000 -0.16000 -0.65014 安聯台灣科技基金 39.01000 39.40000 -0.39000 -0.98985 安聯台灣貨幣市場基金 12.50550 12.50530 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.56000 26.77000 -0.21000 -0.78446 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.83630 11.83750 -0.00120 -0.01014 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.73960 10.73890 0.00070 0.00652 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40150 10.40120 0.00030 0.00288 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.60520 8.60500 0.00020 0.00232 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.40240 8.40180 0.00060 0.00714 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11210 8.11190 0.00020 0.00247 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92050 11.92160 -0.00110 -0.00923 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27590 10.27690 -0.00100 -0.00973 安聯全球新興市場基金 16.09000 16.08000 0.01000 0.06219 安聯亞洲動態策略基金 20.36000 20.37000 -0.01000 -0.04909 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.10690 10.10910 -0.00220 -0.02176 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81000 9.81210 -0.00210 -0.02140 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.31010 81.25500 0.05510 0.06781 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.01920 12.00390 0.01530 0.12746 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.05380 63.00570 0.04810 0.07634 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.24500 9.23320 0.01180 0.12780 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57930 2.57900 0.00030 0.01163 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.35860 10.35020 0.00840 0.08116 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18800 2.18960 -0.00160 -0.07307 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.56530 8.55870 0.00660 0.07711 宏利台灣動力基金 26.71000 26.95000 -0.24000 -0.89054 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.55200 9.57710 -0.02510 -0.26208 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.38250 9.41200 -0.02950 -0.31343 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.43530 7.45480 -0.01950 -0.26158 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.41850 7.44130 -0.02280 -0.30640 宏利全球債券組合基金 12.73660 12.73080 0.00580 0.04556 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78240 2.77910 0.00330 0.11874 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65950 11.65050 0.00900 0.07725 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.58020 8.57350 0.00670 0.07815 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43440 2.43640 -0.00200 -0.08209 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86260 10.85690 0.00570 0.05250 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.12760 3.11810 0.00950 0.30467 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50410 0.50280 0.00130 0.25855 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.56000 14.53000 0.03000 0.20647 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.71030 2.71020 0.00010 0.00369 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39260 0.39250 0.00010 0.02548 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.90660 11.90830 -0.00170 -0.01428 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89230 0.89240 -0.00010 -0.01121 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.12310 7.12420 -0.00110 -0.01544 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97590 1.97570 0.00020 0.01012 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28410 0.28410 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.71080 8.71210 -0.00130 -0.01492 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31530 0.31540 -0.00010 -0.03171 宏利萬利貨幣市場基金 13.65330 13.65320 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.33000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 宏利臺灣股息收益基金 23.02000 23.11000 -0.09000 -0.38944 宏利澳幣保本基金 12.24510 12.24590 -0.00080 -0.00653 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.94230 12.94220 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 22.89000 23.03000 -0.14000 -0.60790 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.91310 1.91740 -0.00430 -0.22426 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64590 2.65180 -0.00590 -0.22249 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28610 0.28640 -0.00030 -0.10475 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42870 0.42920 -0.00050 -0.11650 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.18330 8.19600 -0.01270 -0.15495 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.51870 11.53370 -0.01500 -0.13005 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.35780 9.37290 -0.01510 -0.16110 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.56420 11.58230 -0.01810 -0.15627 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.40930 8.41360 -0.00430 -0.05111 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.43680 10.44200 -0.00520 -0.04980 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65510 11.65500 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.25000 16.32000 -0.07000 -0.42892 施羅德樂活中小基金-I類型 3720.45000 3738.23000 -17.78000 -0.47563 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.62000 14.50000 0.12000 0.82759 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.29000 23.68000 -0.39000 -1.64696 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.69000 26.51000 0.18000 0.67899 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.78000 12.90000 -0.12000 -0.93023 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.56000 32.96000 0.60000 1.82039 國泰富時中國A50基金 17.52000 17.58000 -0.06000 -0.34130 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.81000 17.82000 -0.01000 -0.05612 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.92000 16.90000 0.02000 0.11834 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98130 9.97810 0.00320 0.03207 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94540 9.94440 0.00100 0.01006 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.92810 9.93160 -0.00350 -0.03524 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98090 9.97780 0.00310 0.03107 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94510 9.94410 0.00100 0.01006 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.92810 9.93160 -0.00350 -0.03524 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26430 11.26330 0.00100 0.00888 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82770 9.81470 0.01300 0.13245 第一金大中華基金 23.13000 23.22000 -0.09000 -0.38760 第一金小型精選基金 28.74000 28.94000 -0.20000 -0.69109 第一金中國世紀基金-人民幣 11.59000 11.63000 -0.04000 -0.34394 第一金中國世紀基金-美元 7.18410 7.21180 -0.02770 -0.38409 第一金中國世紀基金-美元-N 7.18460 7.21230 -0.02770 -0.38407 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.46000 8.50000 -0.04000 -0.47059 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.46000 8.50000 -0.04000 -0.47059 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.52580 9.53150 -0.00570 -0.05980 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.14300 8.15220 -0.00920 -0.11285 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.70820 10.71460 -0.00640 -0.05973 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.27320 9.28360 -0.01040 -0.11203 第一金中概平衡基金 22.49000 22.59000 -0.10000 -0.44267 第一金台灣貨幣市場基金 15.26910 15.26890 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.04600 178.04400 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.17970 9.17070 0.00900 0.09814 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.17980 9.17070 0.00910 0.09923 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.43050 9.42710 0.00340 0.03607 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.43270 9.42940 0.00330 0.03500 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.09510 9.09490 0.00020 0.00220 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.11870 9.11850 0.00020 0.00219 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.98960 9.98600 0.00360 0.03605 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.64950 9.64930 0.00020 0.00207 第一金全球不動產證券化基金A 7.99830 7.98500 0.01330 0.16656 第一金全球不動產證券化基金B 5.65830 5.64900 0.00930 0.16463 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.34850 9.35610 -0.00760 -0.08123 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.34970 9.35730 -0.00760 -0.08122 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.82750 9.83550 -0.00800 -0.08134 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.82880 9.83680 -0.00800 -0.08133 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 第一金亞洲科技基金 16.74000 16.74000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 12.30000 12.36000 -0.06000 -0.48544 第一金店頭市場基金 7.47000 7.52000 -0.05000 -0.66489 第一金創新趨勢基金 18.84000 18.97000 -0.13000 -0.68529 第一金電子基金 28.13000 28.18000 -0.05000 -0.17743 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.58000 17.64000 -0.06000 -0.34014 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 21.10000 20.90000 0.20000 0.95694 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.04000 7.09000 -0.05000 -0.70522 統一大中華中小基金(美元) 6.39000 6.43000 -0.04000 -0.62208 統一大中華中小基金(新台幣) 9.45000 9.52000 -0.07000 -0.73529 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 統一大東協高股息基金(美元) 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 統一大滿貫基金-A類型 28.32000 28.62000 -0.30000 -1.04822 統一大滿貫基金-I類型 28.32000 28.62000 -0.30000 -1.04822 統一大龍印基金 12.76000 12.80000 -0.04000 -0.31250 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.17000 8.24000 -0.07000 -0.84951 統一大龍騰中國基金(美元) 7.42000 7.47000 -0.05000 -0.66934 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.44000 8.51000 -0.07000 -0.82256 統一中小基金 20.79000 21.06000 -0.27000 -1.28205 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.56630 9.57060 -0.00430 -0.04493 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.85150 8.84970 0.00180 0.02034 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.58380 8.58370 0.00010 0.00116 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.53160 11.53680 -0.00520 -0.04507 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.60720 10.60500 0.00220 0.02074 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.27260 10.27260 0.00000 0.00000 統一台灣動力基金 14.20000 14.39000 -0.19000 -1.32036 統一全天候基金-A類型 95.14000 96.03000 -0.89000 -0.92679 統一全天候基金-I類型 95.30000 96.18000 -0.88000 -0.91495 統一全球債券組合基金 11.72170 11.71430 0.00740 0.06317 統一亞太基金 22.46000 22.43000 0.03000 0.13375 統一亞洲大金磚基金 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 48.98000 49.47000 -0.49000 -0.99050 統一強棒貨幣市場基金 16.67780 16.67760 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.84000 8.93000 -0.09000 -1.00784 統一強漢基金(美元) 7.90000 7.97000 -0.07000 -0.87829 統一強漢基金(新台幣) 20.80000 21.01000 -0.21000 -0.99952 統一統信基金 24.79000 25.10000 -0.31000 -1.23506 統一黑馬基金 49.68000 50.21000 -0.53000 -1.05557 統一新亞洲科技能源基金 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.72400 7.72180 0.00220 0.02849 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.93780 9.93510 0.00270 0.02718 統一經建基金 39.83000 40.20000 -0.37000 -0.92040 統一龍馬基金 53.47000 54.22000 -0.75000 -1.38325 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.65000 15.71000 -0.06000 -0.38192 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 39.99000 40.34000 -0.35000 -0.86763 野村中國機會基金 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992 野村巴西基金 6.07000 6.05000 0.02000 0.33058 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.26000 11.18000 0.08000 0.71556 野村台灣高股息基金 22.71000 22.87000 -0.16000 -0.69961 野村台灣運籌基金 30.82000 31.03000 -0.21000 -0.67676 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.37930 9.37610 0.00320 0.03413 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.29150 9.28570 0.00580 0.06246 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.35600 9.34990 0.00610 0.06524 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69450 9.69110 0.00340 0.03508 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53240 9.52640 0.00600 0.06298 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.45560 9.44940 0.00620 0.06561 野村平衡基金 17.11000 17.18000 -0.07000 -0.40745 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.97950 9.97310 0.00640 0.06417 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.91370 9.90700 0.00670 0.06763 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.89110 9.88490 0.00620 0.06272 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.97950 9.97310 0.00640 0.06417 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.91370 9.90690 0.00680 0.06864 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.89120 9.88490 0.00630 0.06373 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.32000 12.35000 -0.03000 -0.24291 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.62000 18.66000 -0.04000 -0.21436 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.89700 9.89280 0.00420 0.04246 野村全球短期收益基金-美元計價 10.30380 10.29820 0.00560 0.05438 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18490 10.18060 0.00430 0.04224 野村成長基金 25.82000 25.98000 -0.16000 -0.61586 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.20600 8.20320 0.00280 0.03413 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.20630 8.20240 0.00390 0.04755 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.38500 8.38400 0.00100 0.01193 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.87740 8.87460 0.00280 0.03155 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.76480 8.76060 0.00420 0.04794 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.95320 8.95230 0.00090 0.01005 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.02810 9.01800 0.01010 0.11200 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.05760 9.04600 0.01160 0.12823 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.17460 9.16480 0.00980 0.10693 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.70200 9.68950 0.01250 0.12901 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.62750 9.61520 0.01230 0.12792 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.75630 9.74590 0.01040 0.10671 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.22740 8.22350 0.00390 0.04743 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.79450 8.78840 0.00610 0.06941 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.65650 8.65080 0.00570 0.06589 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.74320 12.73710 0.00610 0.04789 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.85190 11.84360 0.00830 0.07008 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.61730 9.61100 0.00630 0.06555 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95830 9.95700 0.00130 0.01306 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94210 9.94060 0.00150 0.01509 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96260 9.96210 0.00050 0.00502 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95640 9.95520 0.00120 0.01205 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94080 9.93930 0.00150 0.01509 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97770 9.97720 0.00050 0.00501 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.69530 9.69270 0.00260 0.02682 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.67740 9.67490 0.00250 0.02584 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.69200 9.69400 -0.00200 -0.02063 野村泰國基金 39.37000 39.70000 -0.33000 -0.83123 野村高科技基金 8.19000 8.22000 -0.03000 -0.36496 野村貨幣市場基金 16.28550 16.28530 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.75000 14.77000 -0.02000 -0.13541 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.90240 9.90070 0.00170 0.01717 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.75890 9.74080 0.01810 0.18582 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81330 9.79950 0.01380 0.14082 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.74720 9.74550 0.00170 0.01744 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.70730 9.70460 0.00270 0.02782 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.69690 9.69800 -0.00110 -0.01134 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.82580 9.82400 0.00180 0.01832 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.76920 9.76650 0.00270 0.02765 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.87730 9.87850 -0.00120 -0.01215 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.48220 9.48460 -0.00240 -0.02530 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.42710 9.42670 0.00040 0.00424 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.39070 9.39060 0.00010 0.00106 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.54860 9.55110 -0.00250 -0.02617 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.48160 9.48120 0.00040 0.00422 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.44520 9.44520 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.82910 9.82190 0.00720 0.07331 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.63740 7.63140 0.00600 0.07862 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.45170 11.44260 0.00910 0.07953 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.48000 7.48000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.08800 12.08780 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 野村歐洲高股息基金季配型 7.46000 7.49000 -0.03000 -0.40053 野村歐洲高股息基金累積型 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948 野村積極成長基金 10.89000 10.96000 -0.07000 -0.63869 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.88000 7.95000 -0.07000 -0.88050 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.70000 28.95000 -0.25000 -0.86356 野村鴻利基金 19.65000 19.81000 -0.16000 -0.80767 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86970 16.86960 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.63000 16.76000 -0.13000 -0.77566 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.51000 12.47000 0.04000 0.32077 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.94740 9.93220 0.01520 0.15304 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.04580 13.02600 0.01980 0.15200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.91150 9.90910 0.00240 0.02422 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.78150 9.78100 0.00050 0.00511 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.49010 9.49090 -0.00080 -0.00843 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.51360 9.51290 0.00070 0.00736 凱基台商天下基金 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 凱基台灣精五門基金 17.30000 17.46000 -0.16000 -0.91638 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.79710 40.87580 -0.07870 -0.19253 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.24190 10.25080 -0.00890 -0.08682 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.58000 12.61000 -0.03000 -0.23791 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.28010 11.31170 -0.03160 -0.27936 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.14000 11.18000 -0.04000 -0.35778 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55660 11.55640 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.11000 23.33000 -0.22000 -0.94299 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.29000 16.30000 -0.01000 -0.06135 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.51730 15.52510 -0.00780 -0.05024 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.16000 7.15000 0.01000 0.13986 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦上証180基金 26.71000 26.79000 -0.08000 -0.29862 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.91000 7.86000 0.05000 0.63613 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.27000 32.82000 -0.55000 -1.67581 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.49890 20.46250 0.03640 0.17789 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.22000 15.38000 -0.16000 -1.04031 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.64000 20.23000 0.41000 2.02669 富邦日本東証基金 20.98000 20.81000 0.17000 0.81691 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.94190 39.84450 0.09740 0.24445 富邦恒生國企ETF基金 19.79000 19.84000 -0.05000 -0.25202 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.45000 14.39000 0.06000 0.41696 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.63000 25.79000 -0.16000 -0.62040 富邦深証100基金 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.76000 27.87000 -0.11000 -0.39469 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.66990 9.69520 -0.02530 -0.26095 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.58180 9.60650 -0.02470 -0.25712 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.59150 9.61680 -0.02530 -0.26308 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.66960 9.69500 -0.02540 -0.26199 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.58180 9.60650 -0.02470 -0.25712 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.59130 9.61620 -0.02490 -0.25894 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.26430 8.23970 0.02460 0.29855 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.75570 8.72940 0.02630 0.30128 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.49680 8.47180 0.02500 0.29510 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.39240 9.36440 0.02800 0.29900 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.37150 9.34330 0.02820 0.30182 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.10230 9.07540 0.02690 0.29641 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.18510 9.15790 0.02720 0.29701 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.12460 8.12280 0.00180 0.02216 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.12800 9.12580 0.00220 0.02411 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.62910 8.62750 0.00160 0.01855 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.27860 10.27620 0.00240 0.02335 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.02530 10.02290 0.00240 0.02395 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.55770 9.55580 0.00190 0.01988 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.76840 8.76670 0.00170 0.01939 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.40890 9.40700 0.00190 0.02020 富達卓越領航全球組合基金 14.11000 14.21000 -0.10000 -0.70373 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.34270 8.34410 -0.00140 -0.01678 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.00750 9.00890 -0.00140 -0.01554 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.70730 8.70890 -0.00160 -0.01837 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.63480 9.63650 -0.00170 -0.01764 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.57570 9.57710 -0.00140 -0.01462 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.29520 9.29720 -0.00200 -0.02151 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.79380 8.79550 -0.00170 -0.01933 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.38400 9.38580 -0.00180 -0.01918 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.98000 7.99000 -0.01000 -0.12516 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.71000 6.74000 -0.03000 -0.44510 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.63000 7.67000 -0.04000 -0.52151 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.47000 7.51000 -0.04000 -0.53262 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.58540 9.58140 0.00400 0.04175 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.03920 9.03790 0.00130 0.01438 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.63960 8.63990 -0.00030 -0.00347 富蘭克林華美中華基金 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.63000 17.73000 -0.10000 -0.56402 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.07000 18.15000 -0.08000 -0.44077 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.65290 7.64830 0.00460 0.06014 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.71310 8.70550 0.00760 0.08730 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.47650 9.46820 0.00830 0.08766 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.02870 9.02330 0.00540 0.05985 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.93760 7.93610 0.00150 0.01890 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.93830 8.93520 0.00310 0.03469 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.75680 9.75350 0.00330 0.03383 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.32750 12.32520 0.00230 0.01866 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.27370 12.26170 0.01200 0.09787 富蘭克林華美第一富基金 32.87000 33.00000 -0.13000 -0.39394 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31580 10.31570 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.94280 6.93670 0.00610 0.08794 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.87720 9.87840 -0.00120 -0.01215 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.20770 9.20270 0.00500 0.05433 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.70960 10.70390 0.00570 0.05325 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.55770 6.55700 0.00070 0.01068 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.64540 8.64280 0.00260 0.03008 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.82630 9.82330 0.00300 0.03054 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.19880 10.19770 0.00110 0.01079 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華人民幣貨幣市場基金 11.70590 11.70500 0.00090 0.00769 復華台灣智能基金 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 復華恒生基金 19.69000 19.64000 0.05000 0.25458 復華恒生單日反向一倍基金 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 復華恒生單日正向二倍基金 26.66000 26.60000 0.06000 0.22556 復華滬深300 A股基金 19.61000 19.64000 -0.03000 -0.15275 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.05380 9.05240 0.00140 0.01547 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.08960 8.09280 -0.00320 -0.03954 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.07680 8.08370 -0.00690 -0.08536 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.41860 11.41690 0.00170 0.01489 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.22390 10.22800 -0.00410 -0.04009 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.32530 10.33420 -0.00890 -0.08612 景順主流基金 14.46000 14.55000 -0.09000 -0.61856 景順台灣科技基金 24.93000 25.03000 -0.10000 -0.39952 景順全球科技基金 19.89000 19.90000 -0.01000 -0.05025 景順全球康健基金 18.90000 18.92000 -0.02000 -0.10571 景順貨幣市場基金 15.95120 15.95100 0.00020 0.00125 景順潛力基金 26.48000 26.69000 -0.21000 -0.78681 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.50450 8.51360 -0.00910 -0.10689 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.76630 7.76720 -0.00090 -0.01159 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.00240 11.01410 -0.01170 -0.10623 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.02690 10.02810 -0.00120 -0.01197 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.18000 7.21000 -0.03000 -0.41609 華南永昌中國A股基金(美元) 6.83000 6.84000 -0.01000 -0.14620 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.28340 9.27460 0.00880 0.09488 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.48810 9.48340 0.00470 0.04956 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.63940 9.63030 0.00910 0.09449 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.85480 9.84990 0.00490 0.04975 華南永昌永昌基金 16.31000 16.55000 -0.24000 -1.45015 華南永昌全球亨利組合基金 14.04360 14.04530 -0.00170 -0.01210 華南永昌全球精品基金 14.70000 14.67000 0.03000 0.20450 華南永昌物聯網精選基金 9.88000 10.01000 -0.13000 -1.29870 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22460 16.22440 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.59680 21.75080 -0.15400 -0.70802 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95050 11.95040 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.16460 10.16320 0.00140 0.01378 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.01100 10.01600 -0.00500 -0.04992 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.72010 9.71880 0.00130 0.01338 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.54270 9.54750 -0.00480 -0.05027 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.92350 9.92230 0.00120 0.01209 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.71980 9.72480 -0.00500 -0.05141 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.58350 9.58230 0.00120 0.01252 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.37670 9.38160 -0.00490 -0.05223 華頓中小型基金 20.46000 20.66000 -0.20000 -0.96805 華頓台灣基金 21.56000 21.82000 -0.26000 -1.19157 華頓平安貨幣市場基金 11.53220 11.53210 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.24000 15.10000 0.14000 0.92715 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 15.91000 16.13000 -0.22000 -1.36392 新光中國成長基金(人民幣) 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884 新光中國成長基金(美元) 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 新光中國成長基金(新臺幣) 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.43000 10.44770 -0.01770 -0.16942 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.50860 9.50260 0.00600 0.06314 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.83150 9.82560 0.00590 0.06005 新光台灣富貴基金 20.42000 20.58000 -0.16000 -0.77745 新光吉星貨幣市場基金 15.45970 15.45950 0.00020 0.00129 新光亞洲精選基金-美金 20.54000 20.48000 0.06000 0.29297 新光亞洲精選基金-新台幣 20.86000 20.81000 0.05000 0.24027 新光兩岸優勢基金 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 新光店頭基金 20.63000 20.84000 -0.21000 -1.00768 新光南非幣保本基金 12.11000 12.11000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.73000 19.75000 -0.02000 -0.10127 新光創新科技基金 12.86000 12.93000 -0.07000 -0.54138 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.71900 9.71850 0.00050 0.00514 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.93310 9.92600 0.00710 0.07153 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.55240 9.54590 0.00650 0.06809 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.10260 9.10210 0.00050 0.00549 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.30900 9.30230 0.00670 0.07203 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.94800 8.94190 0.00610 0.06822 新光澳幣八年期保本基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27930 11.27810 0.00120 0.01064 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98070 9.96750 0.01320 0.13243 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.74710 10.79780 -0.05070 -0.46954 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.97830 8.00230 -0.02400 -0.29991 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.27000 8.30000 -0.03000 -0.36145 群益大印度基金-人民幣 12.41900 12.51190 -0.09290 -0.74249 群益大印度基金-美元 11.60050 11.66750 -0.06700 -0.57424 群益大印度基金-新臺幣 11.02000 11.09000 -0.07000 -0.63120 群益中小型股基金 36.19000 36.40000 -0.21000 -0.57692 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.42090 9.44760 -0.02670 -0.28261 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.68700 8.69680 -0.00980 -0.11269 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.16160 8.17450 -0.01290 -0.15781 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.21690 8.24010 -0.02320 -0.28155 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.57610 7.58460 -0.00850 -0.11207 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.11880 7.13000 -0.01120 -0.15708 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.77920 9.77930 -0.00010 -0.00102 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.75720 10.75720 0.00000 0.00000 群益中國高收益債券基金-美元 10.36880 10.36360 0.00520 0.05018 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.57570 9.56870 0.00700 0.07316 群益中國新機會基金N-人民幣 7.37900 7.41770 -0.03870 -0.52173 群益中國新機會基金N-美元 6.72960 6.75350 -0.02390 -0.35389 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.20000 7.23000 -0.03000 -0.41494 群益中國新機會基金-人民幣 6.54400 6.57840 -0.03440 -0.52292 群益中國新機會基金-美元 7.19560 7.22110 -0.02550 -0.35313 群益中國新機會基金-新臺幣 6.88000 6.90000 -0.02000 -0.28986 群益平衡王基金 18.13400 18.16760 -0.03360 -0.18494 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.84000 5.84000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.98120 9.98250 -0.00130 -0.01302 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.12910 7.13010 -0.00100 -0.01403 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.91000 10.99000 -0.08000 -0.72793 群益印度中小基金N-人民幣 10.23140 10.30160 -0.07020 -0.68145 群益印度中小基金N-美元 8.53060 8.57460 -0.04400 -0.51314 群益印度中小基金N-新臺幣 8.07000 8.12000 -0.05000 -0.61576 群益印度中小基金-人民幣 13.85110 13.94610 -0.09500 -0.68119 群益印度中小基金-美元 12.20120 12.26400 -0.06280 -0.51207 群益印度中小基金-新臺幣 14.13000 14.21000 -0.08000 -0.56298 群益多利策略組合基金 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736 群益安家基金 22.33120 22.51980 -0.18860 -0.83749 群益安穩貨幣市場基金 16.10300 16.10270 0.00030 0.00186 群益亞太中小基金 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 群益亞太新趨勢平衡基金 14.89000 14.92000 -0.03000 -0.20107 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.56630 9.56830 -0.00200 -0.02090 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.26850 7.27000 -0.00150 -0.02063 群益店頭市場基金 79.47000 80.64000 -1.17000 -1.45089 群益東方盛世基金 8.07000 8.05000 0.02000 0.24845 群益東協成長基金-人民幣 12.47160 12.47730 -0.00570 -0.04568 群益東協成長基金-美元 10.87270 10.85910 0.01360 0.12524 群益東協成長基金-新臺幣 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 群益長安基金 24.22000 24.44000 -0.22000 -0.90016 群益真善美基金 15.40710 15.37510 0.03200 0.20813 群益馬拉松基金 106.36000 107.27000 -0.91000 -0.84833 群益馬拉松基金I類型 106.57000 107.48000 -0.91000 -0.84667 群益深証中小板基金 10.30000 10.69000 -0.39000 -3.64827 群益創新科技基金 27.84000 28.14000 -0.30000 -1.06610 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.57080 8.59630 -0.02550 -0.29664 群益華夏盛世基金N-美元 7.83440 7.84440 -0.01000 -0.12748 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420 群益華夏盛世基金-人民幣 9.33360 9.36130 -0.02770 -0.29590 群益華夏盛世基金-美元 8.63860 8.64950 -0.01090 -0.12602 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.27000 14.29000 -0.02000 -0.13996 群益奧斯卡基金 23.68000 23.89000 -0.21000 -0.87903 群益新興金鑽基金-美元 10.79610 10.81530 -0.01920 -0.17753 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155 群益葛萊美基金 20.12000 20.32000 -0.20000 -0.98425 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.00000 8.92000 0.08000 0.89686 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.93000 11.14000 -0.21000 -1.88510 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 24.99000 25.10000 -0.11000 -0.43825 德信中國精選成長基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 德信台灣主流中小基金 15.77000 15.86000 -0.09000 -0.56747 德信新興股票組合基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.94580 11.94560 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 25.07000 25.16000 -0.09000 -0.35771 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.84530 9.87430 -0.02900 -0.29369 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.79120 9.82080 -0.02960 -0.30140 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67460 11.67450 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.05000 13.19000 -0.14000 -1.06141 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.30860 10.30710 0.00150 0.01455 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.95940 14.95730 0.00210 0.01404 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.99520 7.99920 -0.00400 -0.05001 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.76690 10.76710 -0.00020 -0.00186 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.23480 11.23530 -0.00050 -0.00445 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.01230 13.01870 -0.00640 -0.04916 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.98000 16.11000 -0.13000 -0.80695 摩根中小基金 18.43000 18.70000 -0.27000 -1.44385 摩根中國A股基金 11.87000 11.93000 -0.06000 -0.50293 摩根中國A股基金(美元) 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781 摩根中國亮點基金 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.36500 10.38400 -0.01900 -0.18297 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.52130 11.53910 -0.01780 -0.15426 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.78740 8.80090 -0.01350 -0.15339 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.75370 11.77520 -0.02150 -0.18259 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.57490 13.59590 -0.02100 -0.15446 摩根台灣金磚基金-累積型 16.57000 16.75000 -0.18000 -1.07463 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.57000 16.75000 -0.18000 -1.07463 摩根台灣增長基金 44.17000 44.47000 -0.30000 -0.67461 摩根平衡基金 26.13000 26.24000 -0.11000 -0.41921 摩根全球平衡基金 14.57990 14.55450 0.02540 0.17452 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.30480 9.30820 -0.00340 -0.03653 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.31030 10.31200 -0.00170 -0.01649 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.71450 9.71640 -0.00190 -0.01955 摩根多元入息成長基金-累積型 11.05590 11.06000 -0.00410 -0.03707 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.74680 9.74880 -0.00200 -0.02052 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.11030 10.11380 -0.00350 -0.03461 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.06270 13.06720 -0.00450 -0.03444 摩根亞洲基金 52.58000 52.40000 0.18000 0.34351 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.18230 8.18860 -0.00630 -0.07694 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.55830 9.56340 -0.00510 -0.05333 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.45410 8.45890 -0.00480 -0.05674 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.02360 12.03290 -0.00930 -0.07729 摩根東方內需機會基金 16.67000 16.61000 0.06000 0.36123 摩根東方科技基金 29.25000 29.04000 0.21000 0.72314 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 18.86000 18.88000 -0.02000 -0.10593 摩根第一貨幣市場基金 15.09220 15.09210 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 12.93000 12.70000 0.23000 1.81102 摩根新金磚五國基金 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 摩根新絲路基金 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 12.24000 12.22000 0.02000 0.16367 摩根新興日本基金 22.48000 22.31000 0.17000 0.76199 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 6.97260 6.96990 0.00270 0.03874 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.16760 9.16160 0.00600 0.06549 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.93070 8.92470 0.00600 0.06723 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.23130 10.22510 0.00620 0.06064 摩根新興科技基金 43.64000 44.15000 -0.51000 -1.15515 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.12520 8.12750 -0.00230 -0.02830 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.38950 10.39240 -0.00290 -0.02791 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.26870 8.25910 0.00960 0.11624 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.96840 8.95460 0.01380 0.15411 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.43620 8.42370 0.01250 0.14839 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.58260 9.57140 0.01120 0.11702 摩根龍揚基金 28.15000 28.18000 -0.03000 -0.10646 摩根總收益組合基金-月配息型 9.14270 9.14430 -0.00160 -0.01750 摩根總收益組合基金-累積型 11.10740 11.10940 -0.00200 -0.01800 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.04000 31.20000 -0.16000 -0.51282 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.76000 14.84000 -0.08000 -0.53908 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.75000 14.81000 -0.06000 -0.40513 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.17000 14.14000 0.03000 0.21216 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834 聯博貨幣市場基金 15.00690 15.00680 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.27260 10.27870 -0.00610 -0.05935 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.33360 13.33720 -0.00360 -0.02699 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.30460 7.30890 -0.00430 -0.05883 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.35000 18.47000 -0.12000 -0.64970 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 瀚亞巴西基金 5.30000 5.29000 0.01000 0.18904 瀚亞外銷基金 36.62000 36.81000 -0.19000 -0.51616 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.97640 9.95670 0.01970 0.19786 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.89180 9.87780 0.01400 0.14173 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.73540 9.71220 0.02320 0.23887 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.80340 9.78400 0.01940 0.19828 瀚亞印度基金-人民幣 13.42000 13.51000 -0.09000 -0.66617 瀚亞印度基金-美元 12.58000 12.64000 -0.06000 -0.47468 瀚亞印度基金-新台幣 27.95000 28.09000 -0.14000 -0.49840 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.91000 11.85000 0.06000 0.50633 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.99000 14.00000 -0.01000 -0.07143 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.43000 8.44000 -0.01000 -0.11848 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 瀚亞亞太基礎建設基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.95860 13.95150 0.00710 0.05089 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.42580 10.43460 -0.00880 -0.08433 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.18300 10.17310 0.00990 0.09732 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.06580 12.05960 0.00620 0.05141 瀚亞非洲基金-南非幣 10.34000 10.43000 -0.09000 -0.86290 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.89000 18.95000 -0.06000 -0.31662 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.57800 13.57780 0.00020 0.00147 瀚亞高科技基金 51.20000 51.48000 -0.28000 -0.54390 瀚亞理財通基金 24.98000 25.06000 -0.08000 -0.31923 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779 瀚亞菁華基金 19.82000 19.91000 -0.09000 -0.45203 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.17820 13.08240 0.09580 0.73228 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.12860 9.06220 0.06640 0.73271 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.12250 10.14230 -0.01980 -0.19522 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.33270 10.40750 -0.07480 -0.71871 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.89950 9.90500 -0.00550 -0.05553 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.37090 9.38040 -0.00950 -0.10127 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