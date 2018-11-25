【雪球嘉年華】雪球鐵券1號基金經理：後房地產的資產配置主要有五個行業

連接投資的一切，2018雪球嘉年華在上海舉行，雪球人氣用戶、雪球鐵券1號基金經理——丹書鐵券向我們分享了後房地產的基金資產配置方向。

丹書鐵券表示，目前中國居民的資產配置在股票及基金方面只有5%，而美國居民有約60%。在中國老齡化趨勢下，地產和存款兩大配置的主體獲利能力將減弱。保值增值，滿足養老需求提到新的增長性股票市場是一個優質的投資渠道。

丹書鐵券指，所謂的後房地產，並不是說房子不能買。房地產經過20年的快速發展，在未來相當長一段時間，投資房產可能跑輸各類資產，甚至跑輸通貨膨脹。龐大的投資需要尋找的出路，因此把它稱之為“後房地產市場時代”。

當前，龐大的資金正在尋求類似房地產的替代目標。丹書鐵券預測，後房地產資產配置的方向主要有5個行業：壟斷行業、生物醫藥、類美元資產、房地產行業以及農業。以上構成該基金絕大多數權益資產。

丹書鐵券舉例稱，在生物醫藥行業方面，我國醫藥研發靶向發展迅速，工程紅利，龐大的消費群體，將會加速審批通道。因而生物醫藥領域有可能像互聯網應用領域一樣有機會實現彎道超車。

“不是為了配置而配置，所有的配置都需要在你的認識之上，我們需要選好股，選好價格，還有好公司，才是值得我們配置的方向。”丹書鐵券表示。

文：覃漢計