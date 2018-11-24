微信下月將上調銀行卡提現手續費，只針對民生銀行一家？

近日，網上流傳出這樣一則消息：微信宣布一條收費新規，自2018年12月18日起，凡是利用民生銀行提現、轉賬的用戶，其服務費將在0.1%的基礎上增加0.05%的附加費，若單筆服務費不足0. 15 元的，將按照0. 15 元進行收取。該傳聞還表示，微信是因為民生銀行快捷支付手續費收費較高，基於成本的壓力。

記者采訪了騰訊的相關人士，對方表示該新聞屬實，是因為民生銀行快捷支付手續費較高，這裏對微信支付收費不是免費的。

微信下月或將上調民生銀行卡提現手續費

日前，網上流傳出騰訊收取向民生銀行卡提現或轉賬到民生銀行卡將在0.1%服務費基礎上增加0.05%的附加費，也就是說，假如你在微信上提現1000元到民生銀行卡裏，那麽，服務費1000×0.1%+附加費1000×0.05%=1. 5 元的手續費，而以前只要收 1塊錢手續費，調整後多了0. 5元的手續費。

此外，該消息稱，此次費率調整僅限於民生銀行卡，其它銀行卡費率不受影響，照樣是按千分之一收取。騰訊相關負責人表示，確實如網上所說，因民生銀行快捷支付手續費收費較高，基於成本壓力。

微信支付對用戶間微信轉賬不收取任何費用

事實上，早在2016年3月，微信宣布零錢提現功能開始收取手續費，費率為0.1%，每筆最少收0.1元。

而從今年8月1日起，微信信用卡還款每筆加0.1%手續費。微信官方表示，每一筆還款背後都會產生支付通道手續費，為了使廣大用戶享受部分免費的產品體驗，騰訊一直在投入成本進行手續費補貼。

此外，微信公布的新規定有兩種，第一個是白金會員和金牌會員可以免費享受費用。第二個是堅持“輔助投資計劃”則可以免費使用。簡單來說，就是成功轉入愛定投計劃500元以上的用戶可以享受免費還款。最後其他用戶需要按照每筆還款金額的0.1％支付手續費。此費用計算為小數點後的兩位數。

據悉，微信收費機制已經處於起步階段，2017年，調整了微信的信用卡還款機制。一開始，每個用戶都會有一張信用卡免費還款，每月5000元。更改後，只要還款金額大於5000，部分將收取0.1％的費用。

民生銀行采取免費策略

記者采訪了民生銀行的相關人士，得到的答案是，目前民生銀行采取了免費策略讓利客戶。

按照監管要求，民生銀行與第三方支付機構合作的快捷支付業務，今年已接入網聯“斷直連”，無論合作方收費規則如何變化，該行從未做過價格調整，而且早前的定價符合行業標準；客戶通過支付機構使用民生銀行卡進行提現或轉賬，民生銀行始終提供免費服務，未向支付機構和客戶收取任何提現或者轉賬手續費，這種讓利給客戶的政策同樣適用於通過民生手機銀行APP或者網銀進行的本、跨行轉賬的個人客戶。

此外，在移動支付領域，民生銀行充分應用指紋、人臉、虹膜、聲波等新興技術，率先試水指紋支付、首家上線虹膜支付。與此同時，民生銀行還與蘋果、華為、斯沃琪、佳明、出門問問等公司廣泛合作，在國內首批推出一系列智能可穿戴設備移動支付新產品，結合中國銀聯“雲閃付”解決方案，采用非接觸式支付技術，實現了“揮腕即付”，進一步提升移動支付的靈活性和拓展性。

來源：券商中國 作者：終白