這個冬天有點冷！互金中概股三季度凈利潤降多增少

本周互金中概股宜人貸、樂信、拍拍貸、趣店、小贏科技、簡普科技和信而富密集披露第三季財報。多數平台經營趨向穩健，今年第三季度撮合借款、在貸余額規模持續收縮，逾期率有所擴大，營收和凈利潤表現在這個行業冬天裏有點冷。

不過，從財報中可以看到的變化是，在一系列規範化整改監管中活下來的、實力規模靠前的互金平台獲客成本降低、用戶重覆借款率上升，投資人更加成熟、平台用戶黏性增強；尤其是，多數平台積極開拓多元化業務，在金融科技、風控輸出共享上的收入比重大幅增加。

各平台業績承壓

互金尤其是網貸平台在上半年經歷了備案制整改、偽P2P平台出清、非吸高返擠出、合規化去杠桿、投資人信心大挫等密集內外考驗，進入第三季度，多個平台業績承壓明顯。

有中概股“互金第一股”之稱的宜人貸公司第三季度營收11.2億元，同比降低26%；實現凈利潤1.516億元人民幣，環比降幅明顯。老牌網貸平台拍拍貸在第三季度業績增速也有所放緩，第三季度未經審計財報顯示，實現營收11.043億元、凈利潤6.495億元，後者相比去年同期的5.414億元增長20％，環比增長6.9%；趣店集團金融業務收入9.6億元，同比減少8.9%。另一家去年剛赴美上市的信而富，第三季度營收折合人民幣約1.22億元、同比下降35.38%，凈虧損擴大至約7854.64萬元，同比大幅下滑168%。

與之相對應的，部分平台撮合借款規模等有所縮量。小贏科技第三季度總撮合貸款金額75.6億元、環比下滑32.4%；即使是在營收、規模上“逆勢”增長的樂信，今年第三季度促成借款137億元，同比大增，但環比下降17.5%。宜人貸三季度促成借款總額65.46億元，同比減少46%，“正在經歷監管合規化，戰略策略不同。”宜人貸首席執行官（CEO）方以涵告訴證券時報記者，該平台趨向穩健經營、謹慎主動縮減貸款發放量。

盡管平台貸款量增速同比下降或有所放緩，但多個平台用戶數仍持續增長。財報數據顯示，拍拍貸累計出借人數量持續增長至64.44萬；截至三季度末，樂信用戶數同比增長61%至3200多萬；小贏科技活躍個人投資者12.18萬人，環比二季度下降了22.4%，相比去年同期9.83萬人增加23.8%，這也意味著網貸平台“小額分散”屬性體現更加明顯。

今年第三季度，宜人貸32.2%的借款金額來自於重覆借款人，上一季度的這一比例為23.4%，用戶黏性增強。

受益於金融科技投入

在市場風險加大的背景下，信而富等數個平台三季度年化損失率（逾期壞賬率）環比上一季度有所擡頭。不過，多個平台也提及，得益於金融科技投入，樂信、拍拍貸等90天以上逾期率環比持平或有所下降。

大數據風控、人工智能技術等金融科技輸出、共享帶來的營收增加，是互金平台今年第三季度財報的亮點。樂信披露，為面向各類金融機構服務的金融科技收入4.05億元、同比增長404%。“布局多元化資金渠道、持續加大金融科技投入，保持了（業績）持續增長。”樂信CEO肖文傑說。

剛剛遞交赴美首發（IPO）招股書的360金融披露的收入結構中，除了撮合貸款服務費、貸後服務費占比也不小。該公司稱，受益於海量數據及全面風控，平台M3+（即90天及以上）逾期率0.6%、因欺詐而產生的M3+逾期率低至0.2%。而不直接參與理財和信貸業務的融360（簡普科技）通過大數據、人工智能技術為金融機構提供信用卡辦卡、理財產品智能推薦導流，在今年第三季度總營收4.44億元、環比微降，凈虧損0.54億元，相比二季度凈虧損0.61億元有所改善。

在行業中率先進行多元化布局的宜人貸有三大業務線——網貸、宜人財富、YEP平台業務，其中的YEP就是金融科技能力共享平台。和其他平台技術輸出的方式類似，宜人貸與新網銀行及多家地方城商行等合作。對於外界理解為這種“助貸”模式可持續性和合規性，方以涵解釋，“網貸平台與銀行等機構合作，重點在風控等技術輸出，符合金融機構監管要求。”

來源：證券時報網作者：段久惠 張雪囡