重磅：個人可投境外證券 支持自貿區創新53條發布!金融開放力度再加碼

近日，國務院印發《關於支持自由貿易試驗區深化改革創新若幹措施的通知》（以下簡稱《通知》）。

《通知》指出，建設自由貿易試驗區（以下簡稱自貿試驗區）是黨中央、國務院在新形勢下全面深化改革和擴大開放的戰略舉措。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深刻認識支持自貿試驗區深化改革創新的重大意義，貫徹新發展理念，進一步發揮自貿試驗區全面深化改革和擴大開放試驗田作用。

《通知》圍繞自貿試驗區建設發展需要，在營造優良投資環境、提升貿易便利化水平、推動金融創新服務實體經濟、推進人力資源領域先行先試等方面，加大改革授權和開放力度，給予政策扶持，體現特色定位，提出了53項切口小、見效快的工作措施，著力打通有關工作的“堵點”和“難點”，推動自貿試驗區更好發揮示範引領作用。

《通知》具有五方面特點，一是加大改革授權力度。在風險可控前提下，通過下放相關權限，支持自貿試驗區大膽試、大膽闖、自主改。二是開展試點探索。推動相關措施在自貿試驗區先行先試，在契合自貿試驗區發展定位的關鍵領域開展探索，進一步發揮自貿試驗區試驗田作用。三是進一步推動對外開放。在現有外商投資負面清單基礎上，提出有關開放舉措，打破準入後的“玻璃門”。如，進一步放寬外商投資建設工程設計企業、人才中介機構等方面的資質限制。四是給予政策扶持。給予自貿試驗區有針對性的扶持政策，補齊功能短板，促進新產業、新業態、新模式發展，培育發展新動能。五是體現特色定位。根據各自貿試驗區的特色功能定位，提出不同的深化改革創新措施，引導各自貿試驗區有針對性地開展探索，53項支持措施中有14項適用於特定自貿試驗區。

《通知》強調，各有關地區和部門、各自貿試驗區要牢固樹立總體國家安全觀，強化底線思維和風險意識，維護國家核心利益和政治安全，主動服務大局。各有關地區和部門要高度重視、密切協作，以釘釘子精神抓好深化改革創新措施落實工作，不斷提高自貿試驗區建設和管理水平。

全文很長，基金君比較關註的包括，支持自貿試驗區內符合條件的個人按照規定開展境外證券投資，支持“海峽基金業綜合服務平台”根據規定向中國證券投資基金業協會申請登記，開展私募投資基金服務業務，支持自貿試驗區依托適合自身特點的賬戶體系開展人民幣跨境業務等。

國務院關於支持自由貿易試驗區

深化改革創新若幹措施的通知

國發〔2018〕38號

各省、自治區、直轄市人民政府，國務院各部委、各直屬機構：

建設自由貿易試驗區（以下簡稱自貿試驗區）是黨中央、國務院在新形勢下全面深化改革和擴大開放的戰略舉措。黨的十九大報告強調要賦予自貿試驗區更大改革自主權，為新時代自貿試驗區建設指明了新方向、提出了新要求。為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，支持自貿試驗區深化改革創新，進一步提高建設質量，現將有關事項通知如下：

一、營造優良投資環境

（一）借鑒北京市服務業擴大開放綜合試點經驗，放寬外商投資建設工程設計企業外籍技術人員的比例要求、放寬人才中介機構限制。（負責部門：人力資源社會保障部、住房城鄉建設部、商務部；適用範圍：所有自貿試驗區，以下除標註適用於特定自貿試驗區的措施外，適用範圍均為所有自貿試驗區）

（二）編制下達全國土地利用計劃時，考慮自貿試驗區的實際情況，合理安排有關省（市）的用地計劃；有關地方應優先支持自貿試驗區建設，促進其健康有序發展。（負責部門：自然資源部）

（三）將建築工程施工許可、建築施工企業安全生產許可等工程審批類權限下放至自貿試驗區。（負責部門：住房城鄉建設部）

（四）授權自貿試驗區開展試點工作，將省級及以下機關實施的建築企業資質申請、升級、增項許可改為實行告知承諾制。（負責部門：住房城鄉建設部）

（五）將外商投資設立建築業（包括設計、施工、監理、檢測、造價咨詢等所有工程建設相關主體）資質許可的省級及以下審批權限下放至自貿試驗區。（負責部門：住房城鄉建設部）

（六）自貿試驗區內的外商獨資建築業企業承攬本省（市）的中外聯合建設項目時，不受建設項目的中外方投資比例限制。（負責部門：住房城鄉建設部）

（七）在《內地與香港關於建立更緊密經貿關系的安排》、《內地與澳門關於建立更緊密經貿關系的安排》、《海峽兩岸經濟合作框架協議》下，對自貿試驗區內的港澳台資建築業企業，不再執行《外商投資建築業企業管理規定》中關於工程承包範圍的限制性規定。（負責部門：住房城鄉建設部）

（八）對於自貿試驗區內為本省（市）服務的外商投資工程設計（工程勘察除外）企業，取消首次申請資質時對投資者的工程設計業績要求。（負責部門：住房城鄉建設部）

（九）衛生健康行政部門對自貿試驗區內的社會辦醫療機構配置乙類大型醫用設備實行告知承諾制。（負責部門：衛生健康委）

（十）自貿試驗區內醫療機構可根據自身的技術能力，按照有關規定開展幹細胞臨床前沿醫療技術研究項目。（負責部門：衛生健康委）

（十一）允許自貿試驗區創新推出與國際接軌的稅收服務舉措。（負責部門：稅務總局）

（十二）省級市場監管部門可以將外國（地區）企業常駐代表機構登記註冊初審權限下放至自貿試驗區有外資登記管理權限的市場監管部門。（負責部門：市場監管總局）

（十三）支持在自貿試驗區設置商標受理窗口。（負責部門：知識產權局）

（十四）在自貿試驗區設立受理點，受理商標權質押登記。（負責部門：知識產權局）

（十五）進一步放寬對專利代理機構股東的條件限制，新設立有限責任制專利代理機構的，允許不超過五分之一不具有專利代理人資格、年滿18周歲、能夠在專利代理機構專職工作的中國公民擔任股東。（負責部門：知識產權局）

（十六）加強頂層設計，在自貿試驗區探索創新政府儲備與企業儲備相結合的石油儲備模式。（負責部門：發展改革委、糧食和儲備局，適用範圍：浙江自貿試驗區）

二、提升貿易便利化水平

（十七）研究支持對海關特殊監管區域外的“兩頭在外”航空維修業態實行保稅監管。（負責部門：商務部、海關總署、財政部、稅務總局）

（十八）支持有條件的自貿試驗區研究和探索賦予國際鐵路運單物權憑證功能，將鐵路運單作為信用證議付票據，提高國際鐵路貨運聯運水平。（負責部門：商務部、銀保監會、鐵路局、中國鐵路總公司）

（十九）支持符合條件的自貿試驗區開展汽車平行進口試點。（負責部門：商務部）

（二十）授予自貿試驗區自由進出口技術合同登記管理權限。（負責部門：商務部）

（二十一）支持在自貿試驗區依法合規建設能源、工業原材料、大宗農產品等國際貿易平台和現貨交易市場。（負責部門：商務部）

（二十二）開展藝術品保稅倉儲，在自貿試驗區內海關特殊監管區域之間以及海關特殊監管區域與境外之間進出貨物的備案環節，省級文化部門不再核發批準文件。支持開展藝術品進出口經營活動，憑省級文化部門核發的準予進出口批準文件辦理海關驗放手續；省級文化部門核發的批準文件在有效期內可一證多批使用，但最多不超過六批。（負責部門：文化和旅遊部、海關總署）

（二十三）支持自貿試驗區開展海關稅款保證保險試點。（負責部門：海關總署、銀保監會）

（二十四）國際貿易“單一窗口”標準版增加航空、鐵路艙單申報功能。（負責部門：海關總署、民航局、中國鐵路總公司）

（二十五）支持自貿試驗區試點汽車平行進口保稅倉儲業務。（負責部門：海關總署）

（二十六）積極探索通過國際貿易“單一窗口”與“一帶一路”重點國家和地區開展互聯互通和信息共享，推動國際貿易“單一窗口”標準版新項目率先在自貿試驗區開展試點，促進貿易便利化。（負責部門：海關總署）

（二十七）在符合國家口岸管理規定的前提下，優先審理自貿試驗區內口岸開放項目。（負責部門：海關總署）

（二十八）在自貿試驗區試點實施進口非特殊用途化妝品備案管理。（負責部門：藥監局）

（二十九）支持平潭口岸建設進境種苗、水果、食用水生動物等監管作業場所。（負責部門：海關總署，適用範圍：福建自貿試驗區）

（三十）在對外航權談判中支持鄭州機場利用第五航權，在平等互利的基礎上允許外國航空公司承載經鄭州至第三國的客貨業務，積極向國外航空公司推薦並引導申請進入中國市場的國外航空公司執飛鄭州機場。（負責部門：民航局，適用範圍：河南自貿試驗區）

（三十一）在對外航權談判中支持西安機場利用第五航權，在平等互利的基礎上允許外國航空公司承載經西安至第三國的客貨業務，積極向國外航空公司推薦並引導申請進入中國市場的國外航空公司執飛西安機場。（負責部門：民航局，適用範圍：陜西自貿試驗區）

（三十二）進一步加大對西安航空物流發展的支持力度。（負責部門：民航局，適用範圍：陜西自貿試驗區）

（三十三）支持利用中歐班列開展郵件快件進出口常態化運輸。（負責部門：郵政局、中國鐵路總公司，適用範圍：重慶自貿試驗區）

（三十四）支持設立首次進口藥品和生物制品口岸。（負責部門：藥監局、海關總署，適用範圍：重慶自貿試驗區）

（三十五）將台灣地區生產且經平潭口岸進口的第一類醫療器械的備案管理權限下放至福建省藥品監督管理部門。（負責部門：藥監局，適用範圍：福建自貿試驗區）

三、推動金融創新服務實體經濟

（三十六）進一步簡化保險分支機構行政審批，建立完善自貿試驗區企業保險需求信息共享平台。（負責部門：銀保監會）

（三十七）允許自貿試驗區內銀行業金融機構在依法合規、風險可控的前提下按相關規定為境外機構辦理人民幣衍生產品等業務。（負責部門：人民銀行、銀保監會、外匯局）

（三十八）支持堅持市場定位、滿足監管要求、符合行政許可相關業務資格條件的地方法人銀行在依法合規、風險可控的前提下開展人民幣與外匯衍生產品業務，或申請與具備資格的銀行業金融機構合作開展遠期結售匯業務等。（負責部門：人民銀行、銀保監會、外匯局）

（三十九）支持自貿試驗區依托適合自身特點的賬戶體系開展人民幣跨境業務。（負責部門：人民銀行）

（四十）鼓勵、支持自貿試驗區內銀行業金融機構基於真實需求和審慎原則向境外機構和境外項目發放人民幣貸款，滿足“走出去”企業的海外投資、項目建設、工程承包、大型設備出口等融資需求。自貿試驗區內銀行業金融機構發放境外人民幣貸款，應嚴格審查借款人資信和項目背景，確保資金使用符合要求。（負責部門：人民銀行、外交部、發展改革委、商務部、國資委、銀保監會）

（四十一）允許銀行將自貿試驗區交易所出具的紙質交易憑證（須經交易雙方確認）替代雙方貿易合同，作為貿易真實性審核依據。（負責部門：銀保監會）

（四十二）支持自貿試驗區內符合條件的個人按照規定開展境外證券投資。（負責部門：證監會、人民銀行）

（四十三）支持在有條件的自貿試驗區開展知識產權證券化試點。（負責部門：證監會、知識產權局）

（四十四）允許平潭各金融機構試點人民幣與新台幣直接清算，允許境外機構境內外匯賬戶辦理定期存款業務。（負責部門：人民銀行、外匯局，適用範圍：福建自貿試驗區）

（四十五）推動與大宗商品出口國、“一帶一路”國家和地區在油品等大宗商品貿易中使用人民幣計價、結算，引導銀行業金融機構根據“誰進口、誰付匯”原則辦理油品貿易的跨境支付業務，支持自貿試驗區保稅燃料油供應以人民幣計價、結算。（負責部門：人民銀行等部門，適用範圍：浙江自貿試驗區）

（四十六）允許自貿試驗區內銀行業金融機構按相關規定向台灣地區金融同業跨境拆出短期人民幣資金。（負責部門：人民銀行，適用範圍：福建自貿試驗區）

（四十七）支持“海峽基金業綜合服務平台”根據規定向中國證券投資基金業協會申請登記，開展私募投資基金服務業務。支持符合條件的台資保險機構在自貿試驗區內設立保險營業機構。（負責部門：銀保監會、證監會，適用範圍：福建自貿試驗區）

四、推進人力資源領域先行先試

（四十八）增強企業用工靈活性，支持自貿試驗區內制造企業生產高峰時節與勞動者簽訂以完成一定工作任務為期限的勞動合同、短期固定期限勞動合同；允許勞務派遣員工從事企業研發中心研發崗位臨時性工作。（負責部門：人力資源社會保障部）

（四十九）將在自貿試驗區內設立中外合資和外商獨資人才中介機構審批權限下放至自貿試驗區，由自貿試驗區相關職能部門審批並報省（市）人力資源社會保障部門備案。（負責部門：人力資源社會保障部）

（五十）研究制定外國留學生在我國境內勤工助學管理制度，由自貿試驗區制定有關實施細則，實現規範管理。（負責部門：教育部）

（五十一）鼓勵在吸納非衛生技術人員在醫療機構提供中醫治未病服務、醫療機構中醫治未病專職醫師職稱晉升、中醫治未病服務項目收費等方面先行試點。（負責部門：中醫藥局）

（五十二）授權自貿試驗區制定相關港澳專業人才執業管理辦法（國家法律法規暫不允許的除外），允許具有港澳執業資格的金融、建築、規劃、專利代理等領域專業人才，經相關部門或機構備案後，按規定範圍為自貿試驗區內企業提供專業服務。（負責部門：人力資源社會保障部、住房城鄉建設部、銀保監會、證監會、知識產權局，適用範圍：廣東自貿試驗區）

（五十三）支持自貿試驗區開展非標準就業形式下勞動用工管理和服務試點。（負責部門：人力資源社會保障部，適用範圍：上海自貿試驗區）

五、切實做好組織實施

堅持黨的領導。堅持和加強黨對改革開放的領導，把黨的領導貫穿於自貿試驗區建設全過程。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深刻認識支持自貿試驗區深化改革創新的重大意義，貫徹新發展理念，鼓勵地方大膽試、大膽闖、自主改，進一步發揮自貿試驗區全面深化改革和擴大開放試驗田作用。

維護國家安全。各有關地區和部門、各自貿試驗區要牢固樹立總體國家安全觀，在中央國家安全領導機構統籌領導下，貫徹執行國家安全方針政策和法律法規，強化底線思維和風險意識，維護國家核心利益和政治安全，主動服務大局。各有關省（市）人民政府依法管理本行政區域內自貿試驗區的國家安全工作。各有關部門依職責管理指導本系統、本領域國家安全工作，可根據維護國家安全和核心利益需要按程序調整有關措施。

強化組織管理。各有關地區和部門要高度重視、密切協作，不斷提高自貿試驗區建設和管理水平。國務院自由貿易試驗區工作部際聯席會議辦公室要切實發揮統籌協調作用，加強橫向協作、縱向聯動，進行差別化指導。各有關部門要加強指導和服務，積極協調指導自貿試驗區解決發展中遇到的問題。各有關省（市）人民政府要承擔起主體責任，完善工作機制，構建精簡高效、權責明晰的自貿試驗區管理體制，加強人才培養，打造高素質管理隊伍。

狠抓工作落實。各有關地區和部門要以釘釘子精神抓好深化改革創新措施落實工作。國務院自由貿易試驗區工作部際聯席會議辦公室要加強督促檢查，對督查中發現的問題要明確責任、限時整改，及時總結評估，對效果好、風險可控的成果，覆制推廣至全國其他地區。各有關部門要依職責做好改革措施的細化分解，全程過問、一抓到底。各有關省（市）要將落實支持措施作為本地區重點工作，加強監督評估、壓實工作責任，推進措施落地生效，同時研究出台本省（市）進一步支持自貿試驗區深化改革創新的措施。需調整有關行政法規、國務院文件和部門規章規定的，要按法定程序辦理。重大事項及時向黨中央、國務院請示報告。

國務院

2018年11月7日

附：中國自貿區

中國（上海）自由貿易試驗區

發展目標。按照黨中央、國務院對自貿試驗區“繼續積極大膽闖、大膽試、自主改”、“探索不停步、深耕試驗區”的要求，深化完善以負面清單管理為核心的投資管理制度、以貿易便利化為重點的貿易監管制度、以資本項目可兌換和金融服務業開放為目標的金融創新制度、以政府職能轉變為核心的事中事後監管制度，形成與國際投資貿易通行規則相銜接的制度創新體系，充分發揮金融貿易、先進制造、科技創新等重點功能承載區的輻射帶動作用，力爭建設成為開放度最高的投資貿易便利、貨幣兌換自由、監管高效便捷、法制環境規範的自由貿易園區。

實施範圍。自貿試驗區的實施範圍120.72平方公裏，涵蓋上海外高橋保稅區、上海外高橋保稅物流園區、洋山保稅港區、上海浦東機場綜合保稅區4個海關特殊監管區域（28.78平方公裏）以及陸家嘴金融片區（34.26平方公裏）、金橋開發片區（20.48平方公裏）、張江高科技片區（37.2平方公裏）。

中國（廣東）自由貿易試驗區

戰略定位。依托港澳、服務內地、面向世界，將自貿試驗區建設成為粵港澳深度合作示範區、21世紀海上絲綢之路重要樞紐和全國新一輪改革開放先行地。

發展目標。經過三至五年改革試驗，營造國際化、市場化、法治化營商環境，構建開放型經濟新體制，實現粵港澳深度合作，形成國際經濟合作競爭新優勢，力爭建成符合國際高標準的法制環境規範、投資貿易便利、輻射帶動功能突出、監管安全高效的自由貿易園區。

實施範圍。自貿試驗區的實施範圍116.2平方公裏，涵蓋三個片區：廣州南沙新區片區60平方公裏（含廣州南沙保稅港區7.06平方公裏），深圳前海蛇口片區28.2平方公裏（含深圳前海灣保稅港區3.71平方公裏），珠海橫琴新區片區28平方公裏。

功能劃分。按區域布局劃分，廣州南沙新區片區重點發展航運物流、特色金融、國際商貿、高端制造等產業，建設以生產性服務業為主導的現代產業新高地和具有世界先進水平的綜合服務樞紐；深圳前海蛇口片區重點發展金融、現代物流、信息服務、科技服務等戰略性新興服務業，建設我國金融業對外開放試驗示範窗口、世界服務貿易重要基地和國際性樞紐港；珠海橫琴新區片區重點發展旅遊休閑健康、商務金融服務、文化科教和高新技術等產業，建設文化教育開放先導區和國際商務服務休閑旅遊基地，打造促進澳門經濟適度多元發展新載體。

中國（天津）自由貿易試驗區

戰略定位。以制度創新為核心任務，以可覆制可推廣為基本要求，努力成為京津冀協同發展高水平對外開放平台、全國改革開放先行區和制度創新試驗田、面向世界的高水平自由貿易園區。

總體目標。經過三至五年改革探索，將自貿試驗區建設成為貿易自由、投資便利、高端產業集聚、金融服務完善、法制環境規範、監管高效便捷、輻射帶動效應明顯的國際一流自由貿易園區，在京津冀協同發展和我國經濟轉型發展中發揮示範引領作用。

實施範圍。自貿試驗區的實施範圍119.9平方公裏，涵蓋三個片區：天津港片區30平方公裏（含東疆保稅港區10平方公裏），天津機場片區43.1平方公裏（含天津港保稅區空港部分1平方公裏和濱海新區綜合保稅區1.96平方公裏），濱海新區中心商務片區46.8平方公裏（含天津港保稅區海港部分和保稅物流園區4平方公裏）。

功能劃分。按區域布局劃分，天津港片區重點發展航運物流、國際貿易、融資租賃等現代服務業；天津機場片區重點發展航空航天、裝備制造、新一代信息技術等高端制造業和研發設計、航空物流等生產性服務業；濱海新區中心商務片區重點發展以金融創新為主的現代服務業。

中國（福建）自由貿易試驗區

戰略定位。圍繞立足兩岸、服務全國、面向世界的戰略要求，充分發揮改革先行優勢，營造國際化、市場化、法治化營商環境，把自貿試驗區建設成為改革創新試驗田；充分發揮對台優勢，率先推進與台灣地區投資貿易自由化進程，把自貿試驗區建設成為深化兩岸經濟合作的示範區；充分發揮對外開放前沿優勢，建設21世紀海上絲綢之路核心區，打造面向21世紀海上絲綢之路沿線國家和地區開放合作新高地。

發展目標。堅持擴大開放與深化改革相結合、功能培育與制度創新相結合，加快政府職能轉變，建立與國際投資貿易規則相適應的新體制。創新兩岸合作機制，推動貨物、服務、資金、人員等各類要素自由流動，增強閩台經濟關聯度。加快形成更高水平的對外開放新格局，拓展與21世紀海上絲綢之路沿線國家和地區交流合作的深度和廣度。經過三至五年改革探索，力爭建成投資貿易便利、金融創新功能突出、服務體系健全、監管高效便捷、法制環境規範的自由貿易園區。

實施範圍。自貿試驗區的實施範圍118.04平方公裏，涵蓋三個片區：平潭片區43平方公裏，廈門片區43.78平方公裏（含象嶼保稅區0.6平方公裏、象嶼保稅物流園區0.7平方公裏、廈門海滄保稅港區9.51平方公裏），福州片區31.26平方公裏（含福州保稅區0.6平方公裏、福州出口加工區1.14平方公裏、福州保稅港區9.26平方公裏）。

功能劃分。按區域布局劃分，平潭片區重點建設兩岸共同家園和國際旅遊島，在投資貿易和資金人員往來方面實施更加自由便利的措施；廈門片區重點建設兩岸新興產業和現代服務業合作示範區、東南國際航運中心、兩岸區域性金融服務中心和兩岸貿易中心；福州片區重點建設先進制造業基地、21世紀海上絲綢之路沿線國家和地區交流合作的重要平台、兩岸服務貿易與金融創新合作示範區。

中國（遼寧）自由貿易試驗區

戰略定位。以制度創新為核心，以可覆制可推廣為基本要求，加快市場取向體制機制改革、積極推動結構調整，努力將自貿試驗區建設成為提升東北老工業基地發展整體競爭力和對外開放水平的新引擎。

發展目標。經過三至五年改革探索，形成與國際投資貿易通行規則相銜接的制度創新體系，營造法治化、國際化、便利化的營商環境，鞏固提升對人才、資本等要素的吸引力，努力建成高端產業集聚、投資貿易便利、金融服務完善、監管高效便捷、法治環境規範的高水平高標準自由貿易園區，引領東北地區轉變經濟發展方式、提高經濟發展質量和水平。

實施範圍。自貿試驗區的實施範圍119.89平方公裏，涵蓋三個片區：大連片區59.96平方公裏（含大連保稅區1.25平方公裏、大連出口加工區2.95平方公裏、大連大窯灣保稅港區6.88平方公裏），沈陽片區29.97平方公裏，營口片區29.96平方公裏。

功能劃分。按區域布局劃分，大連片區重點發展港航物流、金融商貿、先進裝備制造、高新技術、循環經濟、航運服務等產業，推動東北亞國際航運中心、國際物流中心建設進程，形成面向東北亞開放合作的戰略高地；沈陽片區重點發展裝備制造、汽車及零部件、航空裝備等先進制造業和金融、科技、物流等現代服務業，提高國家新型工業化示範城市、東北地區科技創新中心發展水平，建設具有國際競爭力的先進裝備制造業基地；營口片區重點發展商貿物流、跨境電商、金融等現代服務業和新一代信息技術、高端裝備制造等戰略性新興產業，建設區域性國際物流中心和高端裝備制造、高新技術產業基地，構建國際海鐵聯運大通道的重要樞紐。

中國（浙江）自由貿易試驗區

戰略定位。以制度創新為核心，以可覆制可推廣為基本要求，將自貿試驗區建設成為東部地區重要海上開放門戶示範區、國際大宗商品貿易自由化先導區和具有國際影響力的資源配置基地。

發展目標。經過三年左右有特色的改革探索，基本實現投資貿易便利、高端產業集聚、法治環境規範、金融服務完善、監管高效便捷、輻射帶動作用突出，以油品為核心的大宗商品全球配置能力顯著提升，對接國際標準初步建成自由貿易港區先行區。

實施範圍。自貿試驗區的實施範圍119.95平方公裏，由陸域和相關海洋錨地組成，涵蓋三個片區：舟山離島片區78.98平方公裏（含舟山港綜合保稅區區塊二3.02平方公裏），舟山島北部片區15.62平方公裏（含舟山港綜合保稅區區塊一2.83平方公裏），舟山島南部片區25.35平方公裏。

功能劃分。按區域布局劃分，舟山離島片區魚山島重點建設國際一流的綠色石化基地，鼠浪湖島、黃澤山島、雙子山島、衢山島、小衢山島、馬跡山島重點發展油品等大宗商品儲存、中轉、貿易產業，海洋錨地重點發展保稅燃料油供應服務；舟山島北部片區重點發展油品等大宗商品貿易、保稅燃料油供應、石油石化產業配套裝備保稅物流、倉儲、制造等產業；舟山島南部片區重點發展大宗商品交易、航空制造、零部件物流、研發設計及相關配套產業，建設舟山航空產業園，著力發展水產品貿易、海洋旅遊、海水利用、現代商貿、金融服務、航運、信息咨詢、高新技術等產業。

中國（河南）自由貿易試驗區

戰略定位。以制度創新為核心，以可覆制可推廣為基本要求，加快建設貫通南北、連接東西的現代立體交通體系和現代物流體系，將自貿試驗區建設成為服務於“一帶一路”建設的現代綜合交通樞紐、全面改革開放試驗田和內陸開放型經濟示範區。

發展目標。經過三至五年改革探索，形成與國際投資貿易通行規則相銜接的制度創新體系，營造法治化、國際化、便利化的營商環境，努力將自貿試驗區建設成為投資貿易便利、高端產業集聚、交通物流通達、監管高效便捷、輻射帶動作用突出的高水平高標準自由貿易園區，引領內陸經濟轉型發展，推動構建全方位對外開放新格局。

實施範圍。自貿試驗區的實施範圍119.77平方公裏，涵蓋三個片區：鄭州片區73.17平方公裏（含河南鄭州出口加工區A區0.89平方公裏、河南保稅物流中心0.41平方公裏），開封片區19.94平方公裏，洛陽片區26.66平方公裏。

功能劃分。按區域布局劃分，鄭州片區重點發展智能終端、高端裝備及汽車制造、生物醫藥等先進制造業以及現代物流、國際商貿、跨境電商、現代金融服務、服務外包、創意設計、商務會展、動漫遊戲等現代服務業，在促進交通物流融合發展和投資貿易便利化方面推進體制機制創新，打造多式聯運國際性物流中心，發揮服務“一帶一路”建設的現代綜合交通樞紐作用；開封片區重點發展服務外包、醫療旅遊、創意設計、文化傳媒、文化金融、藝術品交易、現代物流等服務業，提升裝備制造、農副產品加工國際合作及貿易能力，構建國際文化貿易和人文旅遊合作平台，打造服務貿易創新發展區和文創產業對外開放先行區，促進國際文化旅遊融合發展；洛陽片區重點發展裝備制造、機器人、新材料等高端制造業以及研發設計、電子商務、服務外包、國際文化旅遊、文化創意、文化貿易、文化展示等現代服務業，提升裝備制造業轉型升級能力和國際產能合作能力，打造國際智能制造合作示範區，推進華夏歷史文明傳承創新區建設。

中國（湖北）自由貿易試驗區

戰略定位。以制度創新為核心，以可覆制可推廣為基本要求，立足中部、輻射全國、走向世界，努力成為中部有序承接產業轉移示範區、戰略性新興產業和高技術產業集聚區、全面改革開放試驗田和內陸對外開放新高地。

發展目標。經過三至五年改革探索，對接國際高標準投資貿易規則體系，力爭建成高端產業集聚、創新創業活躍、金融服務完善、監管高效便捷、輻射帶動作用突出的高水平高標準自由貿易園區，在實施中部崛起戰略和推進長江經濟帶發展中發揮示範作用。

實施範圍。自貿試驗區的實施範圍119.96平方公裏，涵蓋三個片區：武漢片區70平方公裏（含武漢東湖綜合保稅區5.41平方公裏），襄陽片區21.99平方公裏（含襄陽保稅物流中心〔B型〕0.281平方公裏），宜昌片區27.97平方公裏。

功能劃分。按區域布局劃分，武漢片區重點發展新一代信息技術、生命健康、智能制造等戰略性新興產業和國際商貿、金融服務、現代物流、檢驗檢測、研發設計、信息服務、專業服務等現代服務業；襄陽片區重點發展高端裝備制造、新能源汽車、大數據、雲計算、商貿物流、檢驗檢測等產業；宜昌片區重點發展先進制造、生物醫藥、電子信息、新材料等高新產業及研發設計、總部經濟、電子商務等現代服務業。

中國（重慶）自由貿易試驗區

戰略定位。以制度創新為核心，以可覆制可推廣為基本要求，全面落實黨中央、國務院關於發揮重慶戰略支點和連接點重要作用、加大西部地區門戶城市開放力度的要求，努力將自貿試驗區建設成為“一帶一路”和長江經濟帶互聯互通重要樞紐、西部大開發戰略重要支點。

發展目標。經過三至五年改革探索，努力建成投資貿易便利、高端產業集聚、監管高效便捷、金融服務完善、法治環境規範、輻射帶動作用突出的高水平高標準自由貿易園區，努力建成服務於“一帶一路”建設和長江經濟帶發展的國際物流樞紐和口岸高地，推動構建西部地區門戶城市全方位開放新格局，帶動西部大開發戰略深入實施。

實施範圍。自貿試驗區的實施範圍119.98平方公裏，涵蓋3個片區：兩江片區66.29平方公裏（含重慶兩路寸灘保稅港區8.37平方公裏），西永片區22.81平方公裏（含重慶西永綜合保稅區8.8平方公裏、重慶鐵路保稅物流中心〔B型〕0.15平方公裏），果園港片區30.88平方公裏。

功能劃分。按區域布局劃分，兩江片區著力打造高端產業與高端要素集聚區，重點發展高端裝備、電子核心部件、雲計算、生物醫藥等新興產業及總部貿易、服務貿易、電子商務、展示交易、倉儲分撥、專業服務、融資租賃、研發設計等現代服務業，推進金融業開放創新，加快實施創新驅動發展戰略，增強物流、技術、資本、人才等要素資源的集聚輻射能力；西永片區著力打造加工貿易轉型升級示範區，重點發展電子信息、智能裝備等制造業及保稅物流中轉分撥等生產性服務業，優化加工貿易發展模式；果園港片區著力打造多式聯運物流轉運中心，重點發展國際中轉、集拼分撥等服務業，探索先進制造業創新發展。

中國（四川）自由貿易試驗區

戰略定位。以制度創新為核心，以可覆制可推廣為基本要求，立足內陸、承東啟西，服務全國、面向世界，將自貿試驗區建設成為西部門戶城市開發開放引領區、內陸開放戰略支撐帶先導區、國際開放通道樞紐區、內陸開放型經濟新高地、內陸與沿海沿邊沿江協同開放示範區。

發展目標。經過三至五年改革探索，力爭建成法治環境規範、投資貿易便利、創新要素集聚、監管高效便捷、協同開放效果顯著的高水平高標準自由貿易園區，在打造內陸開放型經濟高地、深入推進西部大開發和長江經濟帶發展中發揮示範作用。

實施範圍。自貿試驗區的實施範圍119.99平方公裏，涵蓋三個片區：成都天府新區片區90.32平方公裏（含成都高新綜合保稅區區塊四〔雙流園區〕4平方公裏、成都空港保稅物流中心〔B型〕0.09平方公裏），成都青白江鐵路港片區9.68平方公裏（含成都鐵路保稅物流中心〔B型〕0.18平方公裏），川南臨港片區19.99平方公裏（含瀘州港保稅物流中心〔B型〕0.21平方公裏）。

功能劃分。按區域布局劃分，成都天府新區片區重點發展現代服務業、高端制造業、高新技術、臨空經濟、口岸服務等產業，建設國家重要的現代高端產業集聚區、創新驅動發展引領區、開放型金融產業創新高地、商貿物流中心和國際性航空樞紐，打造西部地區門戶城市開放高地；成都青白江鐵路港片區重點發展國際商品集散轉運、分撥展示、保稅物流倉儲、國際貨代、整車進口、特色金融等口岸服務業和信息服務、科技服務、會展服務等現代服務業，打造內陸地區聯通絲綢之路經濟帶的西向國際貿易大通道重要支點；川南臨港片區重點發展航運物流、港口貿易、教育醫療等現代服務業，以及裝備制造、現代醫藥、食品飲料等先進制造和特色優勢產業，建設成為重要區域性綜合交通樞紐和成渝城市群南向開放、輻射滇黔的重要門戶。

中國（陜西）自由貿易試驗區

戰略定位。以制度創新為核心，以可覆制可推廣為基本要求，全面落實黨中央、國務院關於更好發揮“一帶一路”建設對西部大開發帶動作用、加大西部地區門戶城市開放力度的要求，努力將自貿試驗區建設成為全面改革開放試驗田、內陸型改革開放新高地、“一帶一路”經濟合作和人文交流重要支點。

發展目標。經過三至五年改革探索，形成與國際投資貿易通行規則相銜接的制度創新體系，營造法治化、國際化、便利化的營商環境，努力建成投資貿易便利、高端產業聚集、金融服務完善、人文交流深入、監管高效便捷、法治環境規範的高水平高標準自由貿易園區，推動“一帶一路”建設和西部大開發戰略的深入實施。

實施範圍。自貿試驗區的實施範圍119.95平方公裏，涵蓋三個片區：中心片區87.76平方公裏（含陜西西安出口加工區A區0.75平方公裏、B區0.79平方公裏，西安高新綜合保稅區3.64平方公裏和陜西西鹹保稅物流中心〔B型〕0.36平方公裏），西安國際港務區片區26.43平方公裏（含西安綜合保稅區6.17平方公裏），楊淩示範區片區5.76平方公裏。

功能劃分。按區域布局劃分，自貿試驗區中心片區重點發展戰略性新興產業和高新技術產業，著力發展高端制造、航空物流、貿易金融等產業，推進服務貿易促進體系建設，拓展科技、教育、文化、旅遊、健康醫療等人文交流的深度和廣度，打造面向“一帶一路”的高端產業高地和人文交流高地；西安國際港務區片區重點發展國際貿易、現代物流、金融服務、旅遊會展、電子商務等產業，建設“一帶一路”國際中轉內陸樞紐港、開放型金融產業創新高地及歐亞貿易和人文交流合作新平台；楊淩示範區片區以農業科技創新、示範推廣為重點，通過全面擴大農業領域國際合作交流，打造“一帶一路”現代農業國際合作中心。

中國（海南）自由貿易試驗區

戰略定位。發揮海南島全島試點的整體優勢，緊緊圍繞建設全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中心和國家重大戰略服務保障區，實行更加積極主動的開放戰略，加快構建開放型經濟新體制，推動形成全面開放新格局，把海南打造成為我國面向太平洋和印度洋的重要對外開放門戶。

發展目標。對標國際先進規則，持續深化改革探索，以高水平開放推動高質量發展，加快建立開放型生態型服務型產業體系。到2020年，自貿試驗區建設取得重要進展，國際開放度顯著提高，努力建成投資貿易便利、法治環境規範、金融服務完善、監管安全高效、生態環境質量一流、輻射帶動作用突出的高標準高質量自貿試驗區，為逐步探索、穩步推進海南自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策體系打好堅實基礎。

實施範圍。自貿試驗區的實施範圍為海南島全島。自貿試驗區土地、海域開發利用須遵守國家法律法規，貫徹生態文明和綠色發展要求，符合海南省“多規合一”總體規劃，並符合節約集約用地用海的有關要求。涉及無居民海島的，須符合《中華人民共和國海島保護法》有關規定。

功能劃分。按照海南省總體規劃的要求，以發展旅遊業、現代服務業、高新技術產業為主導，科學安排海南島產業布局。按發展需要增設海關特殊監管區域，在海關特殊監管區域開展以投資貿易自由化便利化為主要內容的制度創新，主要開展國際投資貿易、保稅物流、保稅維修等業務。在三亞選址增設海關監管隔離區域，開展全球動植物種質資源引進和中轉等業務。

來源：新華社