◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 元大滬深300正2 富邦科技 本盟 昶和 福壽 嘉晶 台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦摩台 日馳 大統新創 天仁 祥碩 台新MSCI台灣反1 正道 富邦發達 國巨 本盟 宏亞 長榮 宏洲 富邦金融 智寶 銘旺科 南染 嘉裕 元大MSCI台灣 奇力新 健和興 新紡 東華 永豐臺灣加權 華新科 旭隼 聚隆 立益 富邦台50 嘉晶 元晶 昶和 佳和 富邦日本 星通 遠雄來 大統新創 昶和 國泰日經225 康控-KY 統領 正峰新 三洋紡 元大歐洲50 訊芯-KY 威宏-KY 錩泰 本盟 元大日經225 杜康-DR 泰昇-KY 程泰 瑞利 元大韓國 陽光能源-DR 氣立 樂士 元大美債20正2 康友-KY 榮星 正峰新 元大美債20反1 台硝 億泰 國泰20年美債反1 元禎 毛寶 兆豐藍籌30 永記 懷特 兆豐藍籌30反1 日勝化 燁興 富邦公司治理 展宇 威致 台新MSCI台灣正2 華廣 華豐 台新MSCI台灣反1 士紙 首利 元大S&P日圓反1 高興昌 麗正 富邦歐洲 東明-KY 東訊 FH彭博高收益債 鑫永銓 錸德 FH彭博新興債 六暉-KY 倫飛 FH富時不動產 申豐 虹光 群益道瓊美國地產 宏旭-KY 威盛 第一金工業30 銘旺科 國碩 FH富時高息低波 翔耀 銘旺科 宏洲 吉祥全 統懋 嘉裕 華新科 翔耀 東華 建碁 太空梭 立益 聯德 麗臺 佳和 玉晶光 華映 昶和 圓展 吉祥全 三洋紡 新至陞 憶聲 本盟 時碩工業 科風 瑞利 傳奇 力特 樂士 迎廣 喬鼎 正峰新 互億 正達 億泰 亞弘電 晟鈦 毛寶 陞泰 聯德 懷特 愛山林 同泰 燁興 皇昌 新世紀 威致 遠雄來 誠研 華豐 夏都 綠能 首利 雲品 誠創 麗正 鳳凰 嘉威 東訊 新天地 新日光 錸德 欣欣 力銘 倫飛 統領 亞太電 虹光 客思達-KY 達能 威盛 阿瘦 太極 漢唐 康師傅-DR 傳奇 國碩 同方友友-DR 清惠 銘旺科 晨訊科-DR 慧友 統懋 友佳-DR 百一 翔耀 精熙-DR 捷泰 太空梭 一零四 天瀚 麗臺 欣天然 迅杰 華映 新海 華上 吉祥全 欣高 光麗-KY 憶聲 全國 元晶 科風 jpp-KY 華冠 力特 台數科 裕豐 喬鼎 南六 寶徠 正達 基勝-KY 陽明 晟鈦 美吉吉-KY 六福 聯德 波力-KY 康師傅-DR 同泰 泰昇-KY 聖馬丁-DR 新世紀 吉源-KY 神州-DR 誠研 耀傑-DR 綠能 同方友友-DR 誠創 晨訊科-DR 嘉威 友佳-DR 新日光 陽光能源-DR 力銘 精熙-DR 亞太電 中福 達能 雷虎 太極 中視 傳奇 秋雨 清惠 新利虹 慧友 國光生 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 陽明 六福 農林 淘帝-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生