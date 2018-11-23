眾泰汽車的華麗蛻變：技術驅動產品，原創設計彰顯大國品牌

斑馬消費 徐霁

研發和技術的力量，正在推動眾泰汽車連續攀上新的高度。

在日前舉行的廣州車展上，眾泰汽車自主研發的發動機、變速箱及動力總成等核心技術產品全體亮相，再度刷新了外界對這家汽車廠商的固有印象。

去年，眾泰汽車完全自主設計與製造的T300車型投入市場，取得巨大反響。這款車型普遍被看作是眾泰汽車走上自主設計與研發道路的標志性車型。

2018年，眾泰汽車將其定位“品牌重塑”元年，重研發、重技術、重設計——成為實現目標的關鍵。種種迹象表明，眾泰汽車已實現從製造到創造的華麗轉身。

突破：強調原創做“真我”

眾泰汽車（000980）將2018年定為進入3.0時代的關鍵一年，以自主研發與製造促進公司業績，以實現自身的突破性發展。

截至2018年6月，眾泰汽車實現銷量11.5萬輛，實現營業收入102.51億元、利潤總額4.04億元，同比增長分别為77.15%和30.11%。

眾泰汽車的顯著變化，不僅僅在於產品銷量以及業績的提升，更在於自身產品力的增強。

2017年8月底，眾泰汽車推出首款自主設計車型T300，在這款小型SUV採用了全新的設計語言，由杭州設計中心協同日本和歐洲的研發中心，經過300多名專家和設計師，歷時兩年半設計而成。在它的身上，絕大部分採用原創設計和自主研發的零部件產品。

據搜狐汽車統計，T300在2017年實現銷售量2.26萬輛，佔比眾泰銷售量的7.99%。

T300車型之所以能“火”，不僅僅是牢牢抓住年輕消費群體，更因眾泰自主研發能力的實力體現。

如果說2017年被賦予了眾泰原創設計與自主創新更多的期待，2018年被定位為原創造車元年，則是眾泰對自身品牌的強力突破。

在2018年北京車展上，眾泰汽車高調發佈“道法自然，智美天成”的設計理念，發佈概念車i-across，向外界表明今後產品設計方向——就是要做“真我”。

技術：大手筆投入研發，掌握核心三大件

頻頻向外界昭告自主研發，眾泰汽車是有底氣的。

截至目前，眾泰汽車已在全球佈局4個研發中心，2000人研發團隊，涵蓋傳統汽車、新能源汽車兩大領域，完善了發動機、電機等汽車核心零部件原創設計開發與製造體係。

經過15年發展，眾泰汽車所形成的A、B、L三大技術平台，從造型、模具到NVH到檢驗檢測，均已跻身國際先進水平，其設計能力和速度已接近主流合資汽車品牌。

在最近廣州車展上，眾泰汽車首次展示了自主研發設計併製造的發動機、變速箱和動力總成三大部件，其自主研發的2.0T GDI發動機、七速濕式雙離合自動變速箱Edct350獲業内好評。歷時3年打造的2.0T GDI 發動機，綜合性能和動力總成已達到主流合資車企水準。

不僅如此，在碳纖維復合材料的開發和應用上，眾泰汽車在國内汽車行業内率先實現整車車身減重59公斤，減重比52%。採用輕量化車身同時保障安全係數的產品T700亦在車展中獲得市場加分。在眾泰品牌陣營中，T700是完全原創設計與製造的標桿車型。

立足當下，更放眼未來。早在兩年前，眾泰汽車下線第一輛自動駕駛汽車，實現在透明道路L4級自動駕駛，於智能駕駛方面，眾泰汽車有了更多前瞻嘗試和佈局。

另外，眾泰汽車順利進入3.0時代後脫胎換骨，與國際核心研發團隊關係緊密，這背後更有眾泰汽車持續穩定、大手筆資金的投入。2018年上半年，研發投入2.71億元，同比增長201.29%。

遠見：新能源佔儘先機

在新能源汽車領域，眾泰汽車亦是當仁不讓的先行者。

從2009年開始，眾泰汽車每年都會推出1至2款純電動車型，已經上市的T300EV、E200Pro已成為新能源主力車型。在最近廣州車展上，眾泰汽車更是一口氣推出3款新能源車型——Z500EVPro、E200Pro智聯版和ET450。

眾泰汽車為何能在新能源汽車領域表現如此搶眼？

這是10年積累的持續爆發。眾泰汽車自主研發的整車控製器已批量生產，併通過國家轎車質量檢驗中心檢驗，同時，在驅動電機係統和電池管理係統方面實現全面升級。目前，眾泰汽車的新能源車型正在向電氣化和智能化轉型。

2018年上半年，眾泰汽車實現新能源汽車銷售1.18萬輛；2017年，眾泰汽車純電動車年銷量達3.7萬輛。

乘聯會數據顯示，2017年眾泰新能源汽車銷量位居行業前五。截至目前，眾泰汽車累計推廣新能源汽車超過10萬輛。

從10年前開始佈局新能源汽車，眾泰汽車併不是一蹴而就。從早年單打獨鬥，到如今借力主流外資車企的技術併抱團合作，眾泰汽車的國際化視野與格局逐漸拓展。

2017年，眾泰與福特汽車合作先後組建兩家合資公司，與斑馬快跑簽約萬台Z500EVPro合約等，諸多訂單紛至沓來，有望獲得新的銷量增長。

針對國家對新能源汽車補貼政策的調整，眾泰汽車早已嗅到先機，已發佈續航里程440公里的新車型Z500EV Pro，這款車作為眾泰在新能源佈局網約車市場的首款戰略級產品，也是眾泰在智能出行戰略佈局的重要一步。

另外，眾泰汽車還將推出ET450，將搶佔純電動SUV巨大藍海市場；E200Pro智聯版則定位於精緻高端用戶市場。

如此快速佈局和推出新車型，愈發顯示出眾泰汽車多年技術和研發儲備能力的發力，繼續支持眾泰在新能源領域深耕。

目前，眾泰汽車已具備新能源汽車完整的整車設計，包括動力係統已自主研發生產，先後參與新能源汽車行業多項標準製訂，直接促進部分新能源汽車產業相關政策的出台。