江南佈衣(03306-HK)附屬擬向慧展科技租賃辦公樓及多功能廳

江南佈衣(03306-HK)公佈，於2018年11月23日，公司的間接全資附屬江南佈衣服飾與慧展科技(創始人為其控股股東)訂立2019年租賃協議。根據2019年租賃協議，慧展科技同意向公司出租一棟辦公樓及一個多功能廳，分别作辦公室及廣告宣傳用途。自2019年12月1日起至2022年11月30日止，為期三年。

辦公樓位於中國浙江省杭州市西湖區天目山路398號天目里D座的樓宇及100個相關地下停車位，地上構築物總租賃面積23,906.76平方米，地下構築物總租賃面積約2000平方米。地上構築物應付租金每年3054.09萬元(人民幣，下同)，地下構築物應付租金每年146萬元;應付業主相關費用每年487.7萬元;水電費將根據實際使用情況收費，估計為每年400萬元。

多功能廳位於中國浙江省杭州市西湖區天目山路398號天目里D1座1-2層的多功能廳，總租賃面積約2342平方米。應付租金每天4萬元，根據公司的實際需求，估計不超過每年120萬元。

董事認為，集團的業務營運及發展須訂立2019年租賃協議，理由如下：集團現有綜合辦公樓的租賃將於2019年6月30日後到期，鑒於集團的發展戰略，相關綜合辦公樓可能無法支持集團未來的營運;租賃新的辦公樓將為員工提供有利的工作環境併提升集團的競爭力;租賃的多功能廳將令集團能夠舉辦各種大型廣告宣傳活動，進一步提升品牌知名度及認可度;及在協議條款生效前簽署2019年租賃協議將令集團有充足時間規劃及設計且能在協議條款生效前開始裝修。