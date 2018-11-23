◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月23日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 18918 0 2887 台新金 -6562 -24023 00664R 國泰臺灣加權反1 7752 0 2891 中信金 -2940 -4938 2303 聯電 5649 -14494 00677U 富邦VIX -1986 0 00672L 元大S&P原油正2 5534 0 00673R 元大S&P原油反1 -1644 0 00633L 富邦上証正2 5081 0 2002 中鋼 -1280 -636 00655L 國泰中國A50正2 4230 0 00671R 富邦NASDAQ反1 -925 0 00632R 元大台灣50反1 3825 0 1101 台泥 -897 -6451 2888 新光金 3624 12962 2884 玉山金 -869 -439 2409 友達 2936 45353 2603 長榮 -766 2273 3576 新日光 2417 1670 00676R 富邦臺灣加權反1 -761 0 2344 華邦電 2383 762 2408 南亞科 -692 2237 2883 開發金 2363 -6466 1504 東元 -649 -13803 0056 元大高股息 2300 19666 2886 兆豐金 -599 2538 2317 鴻海 2198 -28321 2327 國巨 -567 -1067 3481 群創 1871 30726 2492 華新科 -558 -1129 00642U 元大S&P石油 1281 0 4976 佳凌 -552 -166 6153 嘉聯益 1135 -8526 1714 和桐 -481 -1905 6116 彩晶 1093 4274 1605 華新 -475 2300 00636 國泰中國A50 1070 19109 9907 統一實 -467 -995 2890 永豐金 1003 9617 3406 玉晶光 -453 -633 2353 宏碁 840 -17651 1312 國喬 -402 -5454 2323 中環 827 10078 6235 華孚 -399 200 1310 台苯 802 3037 2031 新光鋼 -371 -2623 2892 第一金 599 17018 006207 FH滬深 -362 0 2330 台積電 517 -14986 2201 裕隆 -360 -718 2498 宏達電 514 711 1102 亞泥 -359 -7929 4904 遠傳 466 2864 1909 榮成 -359 -15 0055 元大MSCI金融 427 2419 6443 元晶 -353 -991 2382 廣達 402 -660 00691R 兆豐藍籌30反1 -348 0 2301 光寶科 373 4166 3443 創意 -347 -2171 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股