徐光：推動資產證券化市場健康發展

作者｜徐光「中國銀行間市場交易商協會創新部主任」

文章｜《中國金融》2018年第21期

來源｜中國金融雜志

資產證券化市場已經成為我國金融市場的重要組成部分，但與成熟市場相比還存在一定差距。當前，我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力等方面都進入攻堅期，經濟發展面臨復雜局面和諸多挑戰，資產證券化市場發展中亦存在一些突出問題和製約因素。在新時代，深入總結我國資產證券化市場現狀和國際經驗，在加強風險風範的基礎上，堅持市場化、規範化、透明化的發展方向，進一步推動我國資產證券化市場健康發展，達到有利於去槓桿的效果，更好地服務實體經濟、防範係統性風險。

近年來，在黨中央、國務院一係列方針政策的指導下，我國債券市場保持穩步發展態勢，發行規模迅速增長，債券品種日趨豐富，製度建設不斷完善，國際化程度逐步提升，市場發展的廣度和深度日益延伸，債券市場餘額已超過70萬億元，對豐富企業融資方式、降低企業融資成本、加強和改善宏觀調控發揮了重要作用。其間，資產證券化作為發展時間較短的金融工具有其獨特的價值，既可以作為“盤活存量”的重要載體，也是支持經濟結構轉型、提高金融服務實體經濟的重要工具。可以說，資產證券化市場已經成為我國金融市場的重要組成部分。

當前，黨中央、國務院持續推動企業降低槓桿率。我國槓桿率總體偏高是一係列深層次因素長期影響的結果，既有國際貿易增幅下降與全球產業結構調整的影響，也有經濟增長過度依賴出口和投資的影響。在内外部不確定性增加的前提下，積極穩妥推進結構性“去槓桿”顯得尤為重要，其中，資產證券化作為重要的金融創新手段發揮了重要作用。首先，資產證券化的特性就在於可以盤活缺乏流動性的存量資產，加快資金週轉效率，優化企業財務結構，實現降低槓桿率和優化債務存量配置的目的。其次，資產證券化可將資金騰挪出來，投向具備經濟合理性的高效部門和企業，有利於商業銀行“舒筋活血”，盤活存量、調整信貸結構、提升資產負債管理能力。再次，資產證券化立足資產信用，通過多元結構設計與多重償債保障安排，在保障投資人利益和強化風險防範方面優勢凸顯。

我國資產證券化市場發展的規律特徵

從全球金融市場的發展經驗來看，發展資產證券化是推動債券市場深入發展的重要組成部分，在分散信用風險、降低企業融資成本等方面可發揮積極作用。截至2017年末，美國資產證券化市場餘額為10萬億美元，約佔債券市場餘額的25%。從我國情況來看，資產證券化起步較遲，但市場潛力巨大，在試點規模擴容、人民銀行推出註冊製等一係列政策紅利的帶動下，我國資產證券化市場實現了跨越式增長。

自2012年信貸資產證券化重啓以來，我國資產證券化市場規模持續擴大，銀行間市場和交易所市場發行量從2013年的279.97億元增長到2017年末的8609.92億元，近三年同比增長率分别為88.78%、41.69%和70.46%，市場存量近2萬億元，佔整個債券市場存量比重提升到2.49%。截至2018年6月末，我國資產證券化市場的累計發行規模超過4萬億元，其中信貸資產支持證券以及企業資產證券化產品規模均超過2萬億元。

近年來，我國資產證券化市場的發展逐步深化，取得了積極成效。市場發行日趨常態化，基礎資產類型持續豐富，參與主體更加多樣，流動性明顯提升。

首先，製度機製日趨規範，市場自律不斷健全。自2005年我國信貸資產證券化試點開啓以來，人民銀行先後發佈《信貸資產證券化試點管理辦法》及《資產支持證券信息披露規則》，奠定了證券化市場的製度基礎；2015年又率先推出註冊製，進一步提高發行管理的市場化程度。此後，在人民銀行的指導下，銀行間市場交易商協會針對不同證券化品種，先後發佈六項信息披露指引，有效規範了資產支持證券信息披露行為，信息透明度不斷提高，市場約束作用不斷加強。此外，銀保監會、證監會也相繼頒佈了各自規範資產證券化業務的規章製度，住建部、發展改革委等部門也針對住房租賃、PPP等特定領域資產證券化工作頒佈了相關辦法和規定，整體而言，我國資產證券化市場製度建設逐步完善。

其次，產品結構逐步完備，基礎資產類型多樣。從產品類型來看，我國信貸資產證券化邁出新的嘗試步伐，基礎資產類型更加多樣化，已形成以個人住房抵押貸款、消費零售信貸資產、企業貸款為主，涵蓋汽車抵押貸款、租賃資產等20餘種基礎資產的產品譜係，產品結構發生良性改變。企業資產支持證券方面，引入特定目的載體（SPV）的資產支持票據（ABN），作為在銀行間市場發行的標準化資產證券化產品快速發展，更是推動了企業資產證券化市場的創新發展。

最後，信用層次更加豐富，投資主體更加多元。資產支持證券的信用層次較為豐富，優先和夾層檔橫跨AAA至C檔共12個信用級别。從期限看，資產支持證券覆蓋了3個月至30年的期限類别。整體而言，資產證券化市場為投資者提供了涵蓋不同基礎資產、信用等級、期限、收益率水平的產品選擇，進一步滿足了各類投資者合理配置金融資產的需求。目前資產證券化產品的投資主體以銀行和公私募基金為主，涵蓋了券商、保險公司、非金融企業投資人等各類機構。隨著“北向通”上線，境外投資人依託銀行間市場開放的交易平台投資境内資產支持證券的渠道也進一步打通，現已初步形成了多層次、多類别的投資人群體。

但是，我國資產證券化市場發展的歷史背景和階段性特徵與成熟市場不同。以美國為例，美國的資產證券化市場是在金融體係相對發達，金融市場具有一定的廣度和深度，法律、會計、稅收製度相對完善，利率市場化進程較早的背景下發展起來的。而我國資產證券化市場的發展是在借鑒國際經驗教訓的基礎上進行本土化的過程，伴隨著債券市場的同步發展，資產證券化演化形成自身獨特的定位和功能，在盤活存量、優化資源配置、引導資金投向實體經濟的重點領域方面具有重要意義。然而，與國際金融危機後美國資產證券化產品25%左右的存量規模佔比相比，我國資產證券化市場仍處於初級階段併有很大發展空間，資產證券化市場在向規範化、常態化發展的過程中仍存在一些問題和不足。

我國資產證券化市場存在的若幹問題

第一，基礎製度安排不完善，製約市場長效發展。當前，我國資產證券化市場製度體係安排整體來看相對完善，但在法律、會計、稅收方面的配套製度安排與國際成熟市場仍有差距，在一定程度上製約了市場長效發展。目前我國針對資產證券化的法律規範立法層級較低，且在SPV法律地位、財產權屬轉移、不動產信託登記等方面併未有明確的法律規定。會計出表的配套細則和具體標準缺位，主要依賴會計師自身經驗和模型判斷，從而為部分參與主體利用規則虛假出表、隱藏真實負債狀況提供了可能。稅收製度安排滞後於市場發展實踐，在“營改增”全面實施的背景下，資產支持證券可能面臨雙重徵稅問題，增加了資產證券化業務的稅收成本。

第二，資產證券化概念混淆，不利於市場規範發展。從國際成熟市場經驗來看，資產證券化應以“真實出售、破產隔離”為原則，有效實現資產信用和主體信用的隔離。然而，近年來，我國市場上各類不規範的證券化產品層出不窮，實質上違背國家關於去槓桿、調結構的政策要求，極易造成主體多種債務疊加，反而異化為過度負債、變相加槓桿的工具，容易產生監管套利，積聚行業性、係統性風險。同時，由於資產證券化產品的定義和性質有待明確，缺乏統一規範的管理標準和信息披露要求，不利於發揮統一市場促進價格發現和配置資源的作用。

第三，二級市場流動性不足，投資人類型仍需豐富。長期以來，價格發現功能不強、市場深度不足等問題製約了資產證券化市場持續發展。首先，資產證券化產品歷史數據積累不足，尚未形成有效的定價估值體係，定價方式多參考同類型主體信用評級，與證券化產品分級增信和風險分散的實際情況相背離。其次，受準入條件、交易機製等因素限製，尚未形成具有不同風險偏好的多層次投資人群體，市場同質性較強，特别是有一定風險識别能力的次級檔投資者不足。最後，由於資產證券化市場做市商機製、雙邊報價機製、流動性支持政策等相關製度缺失或不完善，市場交易不活躍導緻二級市場流動性不足，進而導緻一級市場定價、投資成本、常態化發行受到影響。

第四，中介機構能力有待提升，評級體係需要加強。作為資產證券化業務鏈條中的重要環節，評級機構在結構分層設計、信息和風險揭示等方面發揮了重要作用。但我國評級機構發展時間較短，證券化產品的評級體係還不夠完善，評級結果還尚未經過實際經濟週期檢驗。此外，中介機構是否具備儘職履責的意願和能力，直接影響了資產支持證券風險的及時發現或順利兌付，在現階段級别競爭的環境下，部分中介機構存在現金流預測不夠嚴謹等問題；部分中介機構重前端、輕後端，持續管理履職能力較差，存在未能及時跟進項目情況，對風險的應對不夠及時，不利於投資人利益保護。

進一步推動資產證券化市場健康發展

我國資產證券化市場總體發展趨勢良好，市場對於資產證券化的需求也比較強烈。同時，商業銀行的轉型、經濟結構的調整、供給側結構性改革的深化、促進盤活存量等都對資產證券化市場提出了要求，資產證券化市場發展前景廣闊。繼續推動我國資產證券化市場的發展，應在加強風險防範的基礎上，堅持規範化、標準化的發展方向，解決當前市場發展中存在的一些不足和突出問題，正確發揮市場的功能定位，更好地服務於供給側結構性改革。

第一，推動法律、會計、稅收等配套基礎製度進一步完善。法律方面，加強對信託財產登記製度的研究，努力推進相關立法工作，對《信託法》有關條款進行進一步修改完善，進一步明確信託財產權屬，提升破產隔離效力。會計方面，推動財政部補充完善會計出表的操作細則，分行業、分類型指導會計準則應用，加強會計師執業指導，減少會計出表認定自由裁量權。稅收方面，推動完善資產支持證券稅收規範和操作細則，避免雙重徵稅現象，消除稅收政策不確定的合規風險。

第二，加強資產證券化市場標準和規範的統一。首先，加強頂層設計，未來應建立與完善立體化、有層次的監管體係，防止通過證券化方式規避宏觀調控和監管要求。其次，加快推進資產證券化市場標準和規範的統一，加強金融基礎設施統籌，避免標準不統一、信息不互通造成的監管套利，防止“劣幣驅逐良幣”。最後，明確資產證券化產品定義、範圍和合格資產等方面的要求，避免市場參與主體在業務操作中濫用證券化概念。

第三，按照“真實出售、破產隔離”開展資產證券化業務。為真正發揮資產證券化盤活存量資產、拓寬融資渠道的積極作用，需按照破產隔離、真實出售的原則推進資產證券化業務，真正服務於企業“去槓桿、降成本”的融資需求。大力發展規範、透明、法律關係清晰的資產證券化產品，避免資產證券化產品單純成為企業加槓桿、擴大債務規模的手段，防止通過證券化方式變相掩蓋真實目的，引導資產證券化業務回歸標準、規範的資產證券化本源，提高對實體經濟的支持能力。

第四，強化信息披露職責和標準，加強風險防範。首先，完善信息披露等市場化約束和風險防範機製，將信息披露與發行管理方式相結合，加強市場化約束機製，細化強化信息披露要求，完善事中、事後管理和持續跟蹤評價機製。其次，規範市場參與主體行為，特别是加強評級機構等中介機構儘職履責的意識和能力，更好發揮中介機構作用。最後，充分培養投資者對主體信用和資產信用的辨别能力，以創新推動資產證券化產品風險控製能力的進一步提升，將資產證券化發展成為一個風險控製能力更強的產品模式。

第五，提升資產證券化二級市場流動性。首先，加強資產支持證券的產品估值體係建設，建立權威的第三方估值體係及資產支持證券收益率曲線，促進資產支持證券的合理公允估值。其次，加強證券化市場的投資人培育，吸引境外機構等不同類型投資人參與投資交易，進一步擴大投資人群體。最後，更好發揮做市商作用，增加證券化產品的交易活躍程度，同時不斷完善回購交易製度和規則，提升資產證券化再融資功能。