11月22日，《QQ音速》官方網站發佈退市公告稱，《QQ音速》遊戲開發商已經解散開發團隊，因此將無法繼續提供後續版本更新。同時，與騰訊方面的代理協議也將于2019年1月到期，至此，騰訊的“遊戲王國”再失一子。

對於《QQ音速》的停運，北京人人創造科技有限公司CEO朱家亮表示，音樂類遊戲因為體驗短暫，所以有著屬於自己的生命周期。十年間隨著用戶對遊戲偏好的不斷更迭，加之同一時期出現的《勁舞團》、《QQ炫舞》等競品不斷分散用戶流量，《QQ音速》的競爭優勢已經不復存在。而對比目前所興起的遊戲來說，《QQ音速》的遊戲類型社交屬性較弱，所以不符合大衆規律。

除代理遊戲退市外，騰訊旗下自營的多款遊戲也在近期紛紛宣佈退市及停運，9月10日，《天天德州》官網發佈消息稱正式啓動退市，並于9月25日關閉遊戲服務器清空數據。9月15日，騰訊《QQ寵物》、《樂鬥Ⅱ》正式停止運營。業內人士認為，這種情況的原因有二，其一是在運營成本的考量之下，不能為騰訊帶來收益的遊戲自然會被剔除。但另一方面，更為重要的也是政策監管的趨嚴，尤其《天天德州》被指帶有賭博性質，在多方權衡下騰訊只得作出關閉遊戲的決定。

網絡遊戲監管力度不斷加大，“負重前行”的現狀也被體現在騰訊的財報之上，今年第二季度，騰訊的手游、端游收入分別下滑了19%和8%，並且根據騰訊三季度財報顯示，其總遊戲營收出現了近兩年內的首次下滑，較上年同期下降4%。

“但事實上,騰訊遊戲業務營收的下滑，跟實名制政策的關係不大，更主要是因為遊戲版號的停止發放，導致新遊戲無法上市。但也不是所有的遊戲公司業務都在下滑，比如網易海外市場的遊戲布局做得比較好，相對影響就較小，但騰訊的遊戲業務布局主要都是在國內，所以國內遊戲的幾大廠商中，遊戲版號的暫停發放對騰訊的影響是最大的。”朱家亮如是說。

來源：北京商報訊 記者 盧揚 穆慕