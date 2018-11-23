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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月22日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     富邦美債1-3          信驊              新昕纖   生泰     大江       
易威     駿熠電   元大美債7-10          大峽谷-KY          謚源     杏昌                
穆拉德            富邦中國政策債          中美晶            東林     美時                
南璋              元大美債1-3          合邦              欣厚-KY  強生                
勝昱              元大投資級公司債          九豪              友銓     寶島科              
飛寶企業          群益15年IG電信債          撼訊              達威     中華食              
精確              群益15年IG科技債          合晶              三圓     世坤                
宏易              群益10年IG金融債          環球晶            雙喜     冠好                
唐鋒              國泰投資級公司債          匯鑽科            力泰     萬國通              
聯光通            國泰5Y+新興債          大宇資            理銘     新昕纖              
榮群              國泰1-5Y高收債          VHQ-KY            亞都     聚紡                
天宇              富邦全球投等債                            東凌-KY  力肯                
新零售            富邦全球高收債                            明揚     泰茂                
力新              國泰中國政金債5+                            綠河-KY  精確                
恩得利            富邦中政債0-1                            欣泰     崇友                
李洲              富邦A級公司債                                     至興                
凱柏實業          FH中國政策債                                     長佳                
元炬              凱基中國債3-10                                     瑞穎                
及成              凱基新興債10+                                     大恭                
和進              凱基科技債10+                                     永純                
耀勝              元大AAA至A公司債                                     雙邦                
倚強              群益AAA-AA公司債                                     致振                
錦明              群益15年IG公用債                                     創威                
鑫創              群益15年EM主權債                                     唐榮                
廣寰科            FH能源債                                     晉椿                
點晶              FH製藥債                                     世豐                
斐成              FH新興企業債                                     久陽                
泰谷              合世                                         強新                
典範              易威                                         松和                
長天              穆拉德                                       凌網                
益通              南璋                                         恩得利              
振維              勝昱                                         謚源                
鴻翊              飛寶企業                                     李洲                
迎輝              精確                                         元炬                
欣厚-KY           宏易                                         港建                
兆遠              唐鋒                                         及成                
太欣              聯光通                                       笙泉                
系統電            榮群                                         新洲                
世紀              天宇                                         倚強                
華容              新零售                                       至寶電              
建榮              力新                                         錦明                
立衛              恩得利                                       鑫創                
天揚              李洲                                         宇環                
鈺創              凱柏實業                                     廣寰科              
佳總              元炬                                         點晶                
合正              及成                                         幸康                
寶聯通            和進                                         泰谷                
凱鈺              耀勝                                         長天                
德宏              倚強                                         矽瑪                
合邦              錦明                                         亞帝歐              
萬旭              鑫創                                         先益                
久正              廣寰科                                       泓格                
上揚              點晶                                         晶達                
全譜              斐成                                         立衛                
易通展            泰谷                                         合正                
安鈦克            典範                                         金利                
元隆              長天                                         三聯                
沛亨              益通                                         合邦                
九暘              振維                                         亞元                
凱碩              鴻翊                                         業強                
全達              迎輝                                         萬旭                
奧斯特            欣厚-KY                                      訊達                
保銳              兆遠                                         驊宏資              
越峰              太欣                                         撼訊                
英格爾            系統電                                       亞銳士              
士開              世紀                                         信昌電              
昇益              華容                                         合晶                
志嘉              建榮                                         全譜                
富裔              立衛                                         沛波                
燦星旅            天揚                                         元隆                
富驛-KY           鈺創                                         沛亨                
劍湖山            佳總                                         迅德                
德記              合正                                         倉和                
泰偉              寶聯通                                       勁豐                
華義              凱鈺                                         光菱                
昇華              德宏                                         星雲                
得利影            合邦                                         德勝                
鼎創達            萬旭                                         三圓                
花王              久正                                         雙喜                
邦泰              上揚                                         力泰                
                  全譜                                         豐謙                
                  易通展                                       富裔                
                  安鈦克                                       惠普                
                  元隆                                         中連貨              
                  沛亨                                         安心                
                  九暘                                         漢來美食            
                  凱碩                                         易飛網              
                  全達                                         高野                
                  奧斯特                                       亞都                
                  保銳                                         老爺知              
                  越峰                                         滿心                
                  英格爾                                       東凌-KY             
                  士開                                         德記                
                  昇益                                         大展證              
                  志嘉                                         誠品生活            
                  富裔                                         得利影              
                  燦星旅                                       隆中                
                  富驛-KY                                      時報                
                  劍湖山                                       琉園                
                  德記                                         旭然                
                  泰偉                                         鼎創達              
                  華義                                         捷必勝-KY            
                  昇華                                         明揚                
                  得利影                                       紅木-KY             
                  時報                                         欣雄                
                  鼎創達                                       欣泰                
                  花王                                         大汽電              
                  光隆                                                             
                  邦泰
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