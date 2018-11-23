[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月22日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 元大滬深300正2 富邦科技 本盟 昶和 福壽 祥碩 台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦摩台 日馳 大統新創 天仁 超眾 台新MSCI台灣反1 正道 富邦發達 國巨 本盟 宏亞 長榮 宏洲 富邦金融 智寶 銘旺科 南染 嘉裕 元大MSCI台灣 奇力新 健和興 新紡 東華 永豐臺灣加權 強茂 旭隼 聚隆 立益 富邦台50 華新科 元晶 昶和 佳和 富邦日本 嘉晶 遠雄來 大統新創 昶和 國泰日經225 星通 統領 程泰 三洋紡 元大歐洲50 玉晶光 威宏-KY 氣立 本盟 元大日經225 台勝科 泰昇-KY 榮星 瑞利 元大韓國 康控-KY 台硝 樂士 元大美債20正2 訊芯-KY 元禎 正峰新 元大美債20反1 杜康-DR 永記 億泰 國泰20年美債反1 陽光能源-DR 日勝化 毛寶 兆豐藍籌30 康友-KY 展宇 懷特 兆豐藍籌30反1 華廣 燁興 富邦公司治理 士紙 威致 台新MSCI台灣正2 高興昌 華豐 台新MSCI台灣反1 東明-KY 首利 元大S&P日圓反1 鑫永銓 麗正 富邦歐洲 六暉-KY 東訊 FH彭博高收益債 申豐 錸德 FH彭博新興債 宏旭-KY 倫飛 FH富時不動產 銘旺科 虹光 群益道瓊美國地產 翔耀 威盛 第一金工業30 吉祥全 國碩 FH富時高息低波 華新科 銘旺科 宏洲 建碁 統懋 嘉裕 聯德 翔耀 東華 玉晶光 太空梭 立益 圓展 麗臺 佳和 新至陞 華映 昶和 時碩工業 吉祥全 三洋紡 傳奇 憶聲 本盟 亞弘電 科風 瑞利 陞泰 力特 樂士 愛山林 喬鼎 正峰新 皇昌 正達 億泰 遠雄來 晟鈦 毛寶 夏都 聯德 懷特 雲品 同泰 燁興 鳳凰 新世紀 威致 新天地 誠研 華豐 欣欣 綠能 首利 統領 誠創 麗正 客思達-KY 嘉威 東訊 阿瘦 新日光 錸德 康師傅-DR 力銘 倫飛 同方友友-DR 亞太電 虹光 晨訊科-DR 達能 威盛 友佳-DR 太極 漢唐 精熙-DR 傳奇 國碩 一零四 清惠 銘旺科 欣天然 慧友 統懋 新海 百一 翔耀 欣高 捷泰 太空梭 全國 天瀚 麗臺 jpp-KY 迅杰 華映 台數科 華上 吉祥全 南六 光麗-KY 憶聲 基勝-KY 元晶 科風 美吉吉-KY 華冠 力特 波力-KY 裕豐 喬鼎 泰昇-KY 寶徠 正達 吉源-KY 陽明 晟鈦 六福 聯德 康師傅-DR 同泰 聖馬丁-DR 新世紀 神州-DR 誠研 耀傑-DR 綠能 同方友友-DR 嘉澤 晨訊科-DR 誠創 友佳-DR 嘉威 陽光能源-DR 新日光 精熙-DR 力銘 中福 亞太電 雷虎 達能 中視 太極 秋雨 傳奇 新利虹 虹堡 國光生 清惠 慧友 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 陽明 六福 農林 淘帝-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中保 中視 秋雨 新利虹 國光生 鈺齊-KY