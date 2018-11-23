[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月22日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 21839 0 2887 台新金 -5115 -19179 2303 聯電 6433 -21507 2317 鴻海 -3465 -26597 00633L 富邦上証正2 5929 0 2891 中信金 -2703 -2055 00632R 元大台灣50反1 4288 0 2337 旺宏 -1894 -11118 00655L 國泰中國A50正2 3666 0 1314 中石化 -1250 -10047 00677U 富邦VIX 3315 0 00631L 元大台灣50正2 -1193 0 0056 元大高股息 2430 18053 2323 中環 -1161 9699 2408 南亞科 1879 3737 2834 臺企銀 -1152 595 3481 群創 1683 27727 2308 台達電 -1016 -342 00636 國泰中國A50 1076 18614 2353 宏碁 -890 -17278 0055 元大MSCI金融 1070 1986 2883 開發金 -873 -9491 2330 台積電 948 -15099 2498 宏達電 -801 874 6116 彩晶 926 3010 2382 廣達 -787 -1300 2377 微星 874 -2047 3016 嘉晶 -641 175 2376 技嘉 855 -3827 2474 可成 -600 -3542 006205 富邦上証 819 0 5388 中磊 -581 344 2633 台灣高鐵 767 -394 4938 和碩 -572 -3904 00643 群益深証中小 712 2190 6153 嘉聯益 -572 -9746 1310 台苯 682 2387 00708L 元大S&P黃金正2 -556 0 3037 欣興 643 16879 1102 亞泥 -556 -7181 00676R 富邦臺灣加權反1 612 0 1605 華新 -553 3434 2345 智邦 545 -177 1101 台泥 -540 -4088 00642U 元大S&P石油 543 0 1216 統一 -533 -697 4976 佳凌 521 350 4927 泰鼎-KY -518 -277 3504 揚明光 490 324 2368 金像電 -517 2670 4960 誠美材 441 1688 2886 兆豐金 -513 5183 3682 亞太電 431 1337 2885 元大金 -493 5272 2892 第一金 422 16629 1312A 國喬特 -490 0 1312 國喬 398 -6094 2313 華通 -469 -5723 6235 華孚 381 622 6213 聯茂 -410 -1808 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股