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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月22日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         21839         0    2887   台新金                 -5115    -19179  
2303   聯電                    6433    -21507    2317   鴻海                   -3465    -26597  
00633L 富邦上証正2             5929         0    2891   中信金                 -2703     -2055  
00632R 元大台灣50反1           4288         0    2337   旺宏                   -1894    -11118  
00655L 國泰中國A50正2          3666         0    1314   中石化                 -1250    -10047  
00677U 富邦VIX                 3315         0    00631L 元大台灣50正2          -1193         0  
0056   元大高股息              2430     18053    2323   中環                   -1161      9699  
2408   南亞科                  1879      3737    2834   臺企銀                 -1152       595  
3481   群創                    1683     27727    2308   台達電                 -1016      -342  
00636  國泰中國A50             1076     18614    2353   宏碁                    -890    -17278  
0055   元大MSCI金融            1070      1986    2883   開發金                  -873     -9491  
2330   台積電                   948    -15099    2498   宏達電                  -801       874  
6116   彩晶                     926      3010    2382   廣達                    -787     -1300  
2377   微星                     874     -2047    3016   嘉晶                    -641       175  
2376   技嘉                     855     -3827    2474   可成                    -600     -3542  
006205 富邦上証                 819         0    5388   中磊                    -581       344  
2633   台灣高鐵                 767      -394    4938   和碩                    -572     -3904  
00643  群益深証中小             712      2190    6153   嘉聯益                  -572     -9746  
1310   台苯                     682      2387    00708L 元大S&P黃金正2          -556         0  
3037   欣興                     643     16879    1102   亞泥                    -556     -7181  
00676R 富邦臺灣加權反1          612         0    1605   華新                    -553      3434  
2345   智邦                     545      -177    1101   台泥                    -540     -4088  
00642U 元大S&P石油              543         0    1216   統一                    -533      -697  
4976   佳凌                     521       350    4927   泰鼎-KY                 -518      -277  
3504   揚明光                   490       324    2368   金像電                  -517      2670  
4960   誠美材                   441      1688    2886   兆豐金                  -513      5183  
3682   亞太電                   431      1337    2885   元大金                  -493      5272  
2892   第一金                   422     16629    1312A  國喬特                  -490         0  
1312   國喬                     398     -6094    2313   華通                    -469     -5723  
6235   華孚                     381       622    6213   聯茂                    -410     -1808  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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