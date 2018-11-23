[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧11月22日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 0055 元大MSCI金融 1086 1250 86.88 00643 群益深証中小 864 1005 85.97 2357 華碩 1345 1743 77.17 6005 群益證 854 1116 76.52 0050 元大台灣50 4285 5935 72.20 2890 永豐金 4867 6744 72.17 2845 遠東銀 1000 1395 71.68 00676R 富邦臺灣加權反1 779 1087 71.67 2823 中壽 3223 4870 66.18 2105 正新 1039 1588 65.43 2303 聯電 25399 39140 64.89 4904 遠傳 1867 2958 63.12 2913 農林 995 1596 62.34 2892 第一金 5590 8986 62.21 1216 統一 2247 3624 62.00 2634 漢翔 1405 2382 58.98 2022 聚亨 939 1602 58.61 2886 兆豐金 10750 18345 58.60 3481 群創 8221 14049 58.52 2412 中華電 2256 3891 57.98 3034 聯詠 1513 2610 57.97 1409 新纖 1240 2146 57.78 6505 台塑化 1284 2223 57.76 5521 工信 1136 1969 57.69 2889 國票金 585 1016 57.58 1714 和桐 934 1626 57.44 2841 台開 876 1536 57.03 0056 元大高股息 2433 4273 56.94 00636 國泰中國A50 1222 2202 55.50 3702 大聯大 824 1490 55.30 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 1216 統一 -2780 3624 -76.71 1714 和桐 -1188 1626 -73.06 2890 永豐金 -4911 6744 -72.82 6005 群益證 -812 1116 -72.76 0050 元大台灣50 -4315 5935 -72.70 2357 華碩 -1222 1743 -70.11 2845 遠東銀 -952 1395 -68.24 4904 遠傳 -1985 2958 -67.11 2823 中壽 -3249 4870 -66.71 3702 大聯大 -988 1490 -66.31 2887 台新金 -13964 21909 -63.74 3034 聯詠 -1636 2610 -62.68 2382 廣達 -2722 4348 -62.60 2867 三商壽 -736 1180 -62.37 2105 正新 -987 1588 -62.15 2886 兆豐金 -11263 18345 -61.40 1504 東元 -4050 6733 -60.15 5521 工信 -1180 1969 -59.93 2891 中信金 -11445 19600 -58.39 2606 裕民 -687 1185 -57.97 2889 國票金 -588 1016 -57.87 2885 元大金 -7013 12129 -57.82 2485 兆赫 -824 1432 -57.54 2892 第一金 -5168 8986 -57.51 1409 新纖 -1227 2146 -57.18 1102 亞泥 -3733 6600 -56.56 2841 台開 -864 1536 -56.25 2634 漢翔 -1330 2382 -55.84 2022 聚亨 -889 1602 -55.49 4938 和碩 -1778 3236 -54.94 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 0055 元大MSCI金融 1070 1250 85.60 00643 群益深証中小 712 1005 70.85 0056 元大高股息 2430 4273 56.87 00676R 富邦臺灣加權反1 612 1087 56.30 00636 國泰中國A50 1076 2202 48.86 00642U 元大S&P石油 543 1447 37.53 006205 富邦上証 819 2453 33.39 00655L 國泰中國A50正2 3666 13594 26.97 00633L 富邦上証正2 5929 31383 18.89 00632R 元大台灣50反1 4288 23719 18.08 6505 台塑化 378 2223 17.00 2303 聯電 6433 39140 16.44 2376 技嘉 855 6059 14.11 3036 文曄 138 1001 13.79 00637L 元大滬深300正2 21839 172422 12.67 1301 台塑 292 2388 12.23 3481 群創 1683 14049 11.98 2408 南亞科 1879 17439 10.77 4960 誠美材 441 4097 10.76 2208 台船 131 1229 10.66 4976 佳凌 521 4986 10.45 2377 微星 874 8617 10.14 2913 農林 158 1596 9.90 3380 明泰 306 3140 9.75 2345 智邦 545 5635 9.67 5305 敦南 265 2792 9.49 4426 利勤 129 1372 9.40 2812 台中銀 172 1876 9.17 6414 樺漢 122 1384 8.82 00677U 富邦VIX 3315 37705 8.79 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00631L 元大台灣50正2 -1193 3575 -33.37 2887 台新金 -5115 21909 -23.35 2867 三商壽 -265 1180 -22.46 00673R 元大S&P原油反1 -213 1013 -21.03 2382 廣達 -787 4348 -18.10 4938 和碩 -572 3236 -17.68 2485 兆赫 -240 1432 -16.76 1714 和桐 -254 1626 -15.62 1216 統一 -533 3624 -14.71 2891 中信金 -2703 19600 -13.79 1314 中石化 -1250 9554 -13.08 2308 台達電 -1016 8005 -12.69 2606 裕民 -149 1185 -12.57 2464 盟立 -134 1117 -12.00 3702 大聯大 -164 1490 -11.01 2317 鴻海 -3465 32826 -10.56 2353 宏碁 -890 8596 -10.35 2324 仁寶 -327 3780 -8.65 1102 亞泥 -556 6600 -8.42 6213 聯茂 -410 4913 -8.35 2474 可成 -600 7324 -8.19 1605 華新 -553 6829 -8.10 2834 臺企銀 -1152 14298 -8.06 2618 長榮航 -200 2486 -8.05 2301 光寶科 -348 4588 -7.59 4915 致伸 -213 2920 -7.29 2014 中鴻 -286 4416 -6.48 2617 台航 -116 1822 -6.37 2801 彰銀 -155 2453 -6.32 1303 南亞 -315 5039 -6.25 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。