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[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧11月22日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
0055   元大MSCI金融          1086      1250      86.88  
00643  群益深証中小           864      1005      85.97  
2357   華碩                  1345      1743      77.17  
6005   群益證                 854      1116      76.52  
0050   元大台灣50            4285      5935      72.20  
2890   永豐金                4867      6744      72.17  
2845   遠東銀                1000      1395      71.68  
00676R 富邦臺灣加權反1        779      1087      71.67  
2823   中壽                  3223      4870      66.18  
2105   正新                  1039      1588      65.43  
2303   聯電                 25399     39140      64.89  
4904   遠傳                  1867      2958      63.12  
2913   農林                   995      1596      62.34  
2892   第一金                5590      8986      62.21  
1216   統一                  2247      3624      62.00  
2634   漢翔                  1405      2382      58.98  
2022   聚亨                   939      1602      58.61  
2886   兆豐金               10750     18345      58.60  
3481   群創                  8221     14049      58.52  
2412   中華電                2256      3891      57.98  
3034   聯詠                  1513      2610      57.97  
1409   新纖                  1240      2146      57.78  
6505   台塑化                1284      2223      57.76  
5521   工信                  1136      1969      57.69  
2889   國票金                 585      1016      57.58  
1714   和桐                   934      1626      57.44  
2841   台開                   876      1536      57.03  
0056   元大高股息            2433      4273      56.94  
00636  國泰中國A50           1222      2202      55.50  
3702   大聯大                 824      1490      55.30  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
1216   統一                 -2780      3624     -76.71  
1714   和桐                 -1188      1626     -73.06  
2890   永豐金               -4911      6744     -72.82  
6005   群益證                -812      1116     -72.76  
0050   元大台灣50           -4315      5935     -72.70  
2357   華碩                 -1222      1743     -70.11  
2845   遠東銀                -952      1395     -68.24  
4904   遠傳                 -1985      2958     -67.11  
2823   中壽                 -3249      4870     -66.71  
3702   大聯大                -988      1490     -66.31  
2887   台新金              -13964     21909     -63.74  
3034   聯詠                 -1636      2610     -62.68  
2382   廣達                 -2722      4348     -62.60  
2867   三商壽                -736      1180     -62.37  
2105   正新                  -987      1588     -62.15  
2886   兆豐金              -11263     18345     -61.40  
1504   東元                 -4050      6733     -60.15  
5521   工信                 -1180      1969     -59.93  
2891   中信金              -11445     19600     -58.39  
2606   裕民                  -687      1185     -57.97  
2889   國票金                -588      1016     -57.87  
2885   元大金               -7013     12129     -57.82  
2485   兆赫                  -824      1432     -57.54  
2892   第一金               -5168      8986     -57.51  
1409   新纖                 -1227      2146     -57.18  
1102   亞泥                 -3733      6600     -56.56  
2841   台開                  -864      1536     -56.25  
2634   漢翔                 -1330      2382     -55.84  
2022   聚亨                  -889      1602     -55.49  
4938   和碩                 -1778      3236     -54.94  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
0055   元大MSCI金融            1070      1250        85.60  
00643  群益深証中小             712      1005        70.85  
0056   元大高股息              2430      4273        56.87  
00676R 富邦臺灣加權反1          612      1087        56.30  
00636  國泰中國A50             1076      2202        48.86  
00642U 元大S&P石油              543      1447        37.53  
006205 富邦上証                 819      2453        33.39  
00655L 國泰中國A50正2          3666     13594        26.97  
00633L 富邦上証正2             5929     31383        18.89  
00632R 元大台灣50反1           4288     23719        18.08  
6505   台塑化                   378      2223        17.00  
2303   聯電                    6433     39140        16.44  
2376   技嘉                     855      6059        14.11  
3036   文曄                     138      1001        13.79  
00637L 元大滬深300正2         21839    172422        12.67  
1301   台塑                     292      2388        12.23  
3481   群創                    1683     14049        11.98  
2408   南亞科                  1879     17439        10.77  
4960   誠美材                   441      4097        10.76  
2208   台船                     131      1229        10.66  
4976   佳凌                     521      4986        10.45  
2377   微星                     874      8617        10.14  
2913   農林                     158      1596         9.90  
3380   明泰                     306      3140         9.75  
2345   智邦                     545      5635         9.67  
5305   敦南                     265      2792         9.49  
4426   利勤                     129      1372         9.40  
2812   台中銀                   172      1876         9.17  
6414   樺漢                     122      1384         8.82  
00677U 富邦VIX                 3315     37705         8.79  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00631L 元大台灣50正2          -1193      3575       -33.37  
2887   台新金                 -5115     21909       -23.35  
2867   三商壽                  -265      1180       -22.46  
00673R 元大S&P原油反1          -213      1013       -21.03  
2382   廣達                    -787      4348       -18.10  
4938   和碩                    -572      3236       -17.68  
2485   兆赫                    -240      1432       -16.76  
1714   和桐                    -254      1626       -15.62  
1216   統一                    -533      3624       -14.71  
2891   中信金                 -2703     19600       -13.79  
1314   中石化                 -1250      9554       -13.08  
2308   台達電                 -1016      8005       -12.69  
2606   裕民                    -149      1185       -12.57  
2464   盟立                    -134      1117       -12.00  
3702   大聯大                  -164      1490       -11.01  
2317   鴻海                   -3465     32826       -10.56  
2353   宏碁                    -890      8596       -10.35  
2324   仁寶                    -327      3780        -8.65  
1102   亞泥                    -556      6600        -8.42  
6213   聯茂                    -410      4913        -8.35  
2474   可成                    -600      7324        -8.19  
1605   華新                    -553      6829        -8.10  
2834   臺企銀                 -1152     14298        -8.06  
2618   長榮航                  -200      2486        -8.05  
2301   光寶科                  -348      4588        -7.59  
4915   致伸                    -213      2920        -7.29  
2014   中鴻                    -286      4416        -6.48  
2617   台航                    -116      1822        -6.37  
2801   彰銀                    -155      2453        -6.32  
1303   南亞                    -315      5039        -6.25  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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