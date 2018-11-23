[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/22 107/11/21 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.63890 10.63780 0.00110 0.01034 大華銀多元特別收益平衡基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.74940 9.74750 0.00190 0.01949 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.75210 9.75020 0.00190 0.01949 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.70200 9.70330 -0.00130 -0.01340 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.70210 9.70340 -0.00130 -0.01340 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.15000 20.89000 0.26000 1.24461 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.96000 21.95000 0.01000 0.04556 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.08060 9.07940 0.00120 0.01322 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.40000 9.39860 0.00140 0.01490 中國信託台灣活力基金 12.64000 12.74000 -0.10000 -0.78493 中國信託台灣優勢基金 14.49000 14.61000 -0.12000 -0.82136 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.87000 8.83000 0.04000 0.45300 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.79000 7.70000 0.09000 1.16883 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.34000 8.25000 0.09000 1.09091 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.85230 9.83100 0.02130 0.21666 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10460 9.08490 0.01970 0.21684 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20430 10.18210 0.02220 0.21803 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.39240 9.37200 0.02040 0.21767 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.93870 9.87360 0.06510 0.65933 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.58960 8.53330 0.05630 0.65977 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.55540 10.54410 0.01130 0.10717 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.41670 9.40670 0.01000 0.10631 中國信託智能運動基金-台幣 9.79000 9.68000 0.11000 1.13636 中國信託智能運動基金-美元 9.49000 9.39000 0.10000 1.06496 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.32000 8.29000 0.03000 0.36188 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99870 10.99860 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.29840 9.30070 -0.00230 -0.02473 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.84170 8.84390 -0.00220 -0.02488 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.45120 9.45330 -0.00210 -0.02221 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 8.98180 8.98380 -0.00200 -0.02226 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 51.38000 51.76000 -0.38000 -0.73416 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.75830 38.66100 0.09730 0.25167 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 36.97950 36.88900 0.09050 0.24533 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.40000 17.37000 0.03000 0.17271 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49770 11.49660 0.00110 0.00957 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55350 10.52180 0.03170 0.30128 元大上證50基金 27.54000 27.62000 -0.08000 -0.28965 元大大中華TMT基金-人民幣 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 元大大中華TMT基金-新台幣 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.85000 12.89000 -0.04000 -0.31032 元大大中華價值指數基金-美元 11.95200 11.95800 -0.00600 -0.05018 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.17000 16.17800 -0.00800 -0.04945 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.63200 9.61900 0.01300 0.13515 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.22400 9.18500 0.03900 0.42461 元大中國平衡基金-人民幣 2.87000 2.86000 0.01000 0.34965 元大中國平衡基金-新台幣 12.76000 12.71000 0.05000 0.39339 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.91000 45.94600 -0.03600 -0.07835 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48970 10.50160 -0.01190 -0.11332 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65950 9.67050 -0.01100 -0.11375 元大中國機會債券基金-新台幣 9.60830 9.59120 0.01710 0.17829 元大巴西指數基金 6.36200 6.48000 -0.11800 -1.82099 元大巴菲特基金 23.90000 23.99000 -0.09000 -0.37516 元大日經225基金 27.28000 27.11000 0.17000 0.62707 元大台商收成基金 19.41000 20.45000 -1.04000 -5.08557 元大台灣50單日反向1倍基金 13.33000 13.31000 0.02000 0.15026 元大台灣50單日正向2倍基金 31.69000 31.80000 -0.11000 -0.34591 元大台灣中型100基金 28.43000 29.62000 -1.19000 -4.01756 元大台灣加權股價指數基金 22.91800 22.97000 -0.05200 -0.22638 元大台灣卓越50基金 75.48000 75.77000 -0.29000 -0.38274 元大台灣金融基金 17.09000 17.79000 -0.70000 -3.93479 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.88000 29.50000 -1.62000 -5.49153 元大台灣高股息基金 23.89000 24.08000 -0.19000 -0.78904 元大台灣電子科技基金 30.38000 31.63000 -1.25000 -3.95194 元大全球ETF成長組合基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 元大全球ETF穩健組合基金 14.13000 14.07000 0.06000 0.42644 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.81000 12.71000 0.10000 0.78678 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.64000 12.58000 0.06000 0.47695 元大全球不動產證券化基金-美元 11.78800 11.69500 0.09300 0.79521 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.48000 8.51000 -0.03000 -0.35253 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.44000 6.46000 -0.02000 -0.30960 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.23000 6.20000 0.03000 0.48387 元大全球股票入息基金-美元配息 8.84500 8.82600 0.01900 0.21527 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 元大全球新興市場精選組合基金 12.54000 12.52000 0.02000 0.15974 元大全球農業商機基金 16.45000 16.32000 0.13000 0.79657 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 元大印尼指數基金 8.92200 9.02300 -0.10100 -1.11936 元大印度指數基金 9.30200 9.31100 -0.00900 -0.09666 元大印度基金 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510 元大多多基金 15.05000 15.28000 -0.23000 -1.50524 元大多福基金 46.34000 46.68000 -0.34000 -0.72836 元大亞太成長基金 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61780 8.58680 0.03100 0.36102 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.03530 7.01010 0.02520 0.35948 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.85500 8.87400 -0.01900 -0.21411 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.37000 9.45500 -0.08500 -0.89900 元大卓越基金 40.24000 40.40000 -0.16000 -0.39604 元大店頭基金 6.95000 7.06000 -0.11000 -1.55807 元大泛歐成長基金 8.56000 8.47000 0.09000 1.06257 元大美元貨幣市場基金-美元 10.31730 10.31670 0.00060 0.00582 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67020 9.67000 0.00020 0.00207 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.88220 31.91860 -0.03640 -0.11404 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.73550 36.80600 -0.07050 -0.19154 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.76560 19.75210 0.01350 0.06835 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.49340 17.52520 -0.03180 -0.18145 元大美國政府7至10年期債券基金 38.90600 38.97280 -0.06680 -0.17140 元大高科技基金 16.50000 16.66000 -0.16000 -0.96038 元大得利貨幣市場基金 16.27240 16.27220 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99510 11.99490 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.38000 10.83000 -0.45000 -4.15512 元大華夏中小基金 6.36000 6.34000 0.02000 0.31546 元大新中國基金-人民幣 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 7.81000 7.78600 0.02400 0.30825 元大新中國基金-新台幣 7.80000 7.77000 0.03000 0.38610 元大新主流基金 20.65000 20.99000 -0.34000 -1.61982 元大新東協平衡基金-美元 8.93300 8.91800 0.01500 0.16820 元大新東協平衡基金-新台幣 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.22630 10.20400 0.02230 0.21854 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.40180 9.36950 0.03230 0.34474 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.26880 10.23290 0.03590 0.35083 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.80200 8.77120 0.03080 0.35115 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.71490 9.72310 -0.00820 -0.08434 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.23350 9.24130 -0.00780 -0.08440 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.88590 9.89430 -0.00840 -0.08490 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.40090 9.40890 -0.00800 -0.08503 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.41870 9.42770 -0.00900 -0.09546 元大新興亞洲基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.96860 8.93780 0.03080 0.34460 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.62790 8.59820 0.02970 0.34542 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.23700 9.20470 0.03230 0.35091 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.88980 8.85870 0.03110 0.35107 元大萬泰貨幣市場基金 15.11820 15.11800 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.33000 32.56000 -0.23000 -0.70639 元大實質多重資產基金-人民幣 8.94000 8.82000 0.12000 1.36054 元大實質多重資產基金-美元 8.17200 8.03800 0.13400 1.66708 元大實質多重資產基金-新台幣 8.64000 8.50000 0.14000 1.64706 元大滬深300單日反向1倍基金 15.97000 15.84000 0.13000 0.82071 元大滬深300單日正向2倍基金 12.24000 12.45000 -0.21000 -1.68675 元大摩臺基金 34.88000 35.02000 -0.14000 -0.39977 元大標普500基金 24.69000 24.64000 0.05000 0.20292 元大標普500單日反向1倍基金 13.90000 13.95000 -0.05000 -0.35842 元大標普500單日正向2倍基金 29.64000 29.44000 0.20000 0.67935 元大標智滬深300基金 15.17000 15.14000 0.03000 0.19815 元大歐洲50基金 22.66000 22.39000 0.27000 1.20590 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.54470 9.53550 0.00920 0.09648 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21580 10.21540 0.00040 0.00392 元大績效基金 43.10000 43.76000 -0.66000 -1.50823 元大韓國KOSPI200基金 20.20000 20.22000 -0.02000 -0.09891 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.76000 13.86000 -0.10000 -0.72150 日盛上選基金 28.65000 28.84000 -0.19000 -0.65881 日盛小而美基金 15.59000 15.76000 -0.17000 -1.07868 日盛中國內需動力基金 8.61000 8.56000 0.05000 0.58411 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.52910 11.55480 -0.02570 -0.22242 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.52660 9.54790 -0.02130 -0.22309 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.50990 11.53630 -0.02640 -0.22884 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.50540 9.52730 -0.02190 -0.22987 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.42290 10.44590 -0.02300 -0.22018 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.59220 8.61120 -0.01900 -0.22064 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 日盛日盛基金 11.80000 11.89000 -0.09000 -0.75694 日盛目標收益組合基金(美元) 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.89820 9.87340 0.02480 0.25118 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.15840 9.13550 0.02290 0.25067 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.71350 9.68780 0.02570 0.26528 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.98860 8.96490 0.02370 0.26436 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37360 2.37830 -0.00470 -0.19762 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62200 1.62520 -0.00320 -0.19690 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35770 0.35840 -0.00070 -0.19531 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24520 0.24570 -0.00050 -0.20350 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.86870 11.89230 -0.02360 -0.19845 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.00410 8.02010 -0.01600 -0.19950 日盛亞洲機會基金 6.24000 6.24000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 14.78000 14.96000 -0.18000 -1.20321 日盛高科技基金 15.52000 15.64000 -0.12000 -0.76726 日盛貨幣市場基金 14.78630 14.78610 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.49000 34.78000 -0.29000 -0.83381 日盛精選五虎基金 32.90000 33.08000 -0.18000 -0.54414 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50040 13.50030 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 25.26000 25.51000 -0.25000 -0.98001 台新MSCI中國基金 18.65000 18.43000 0.22000 1.19371 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.45000 19.43000 0.02000 0.10293 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.06000 18.11000 -0.05000 -0.27609 台新大眾貨幣市場基金 14.17750 14.17740 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.49570 10.51840 -0.02270 -0.21581 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49820 10.49030 0.00790 0.07531 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10350 10.09600 0.00750 0.07429 台新中國通基金 35.79000 36.17000 -0.38000 -1.05059 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43240 0.42830 0.00410 0.95727 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.34500 13.21800 0.12700 0.96081 台新中國精選中小基金-美元 0.28450 0.28240 0.00210 0.74363 台新中國精選中小基金-新台幣 8.80000 8.74000 0.06000 0.68650 台新主流基金 19.93000 20.09000 -0.16000 -0.79642 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.15000 20.14000 0.01000 0.04965 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65610 0.65560 0.00050 0.07627 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.80000 14.79000 0.01000 0.06761 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48090 0.48050 0.00040 0.08325 台新台灣中小基金 28.30000 28.61000 -0.31000 -1.08354 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.72930 9.73370 -0.00440 -0.04520 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.95670 8.93730 0.01940 0.21707 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.45000 8.43000 0.02000 0.23725 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.09980 10.07790 0.02190 0.21731 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.66170 9.65830 0.00340 0.03520 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.53300 10.52940 0.00360 0.03419 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.88000 13.81000 0.07000 0.50688 台新亞美短期債券基金 10.87960 10.87170 0.00790 0.07267 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.28490 8.29820 -0.01330 -0.16028 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27350 0.27390 -0.00040 -0.14604 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.68790 11.70670 -0.01880 -0.16059 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38050 0.38110 -0.00060 -0.15744 台新真吉利貨幣市場基金 11.10130 11.10120 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.87790 27.87830 -0.00040 -0.00143 台新智慧生活基金-美元 9.12630 9.03980 0.08650 0.95688 台新智慧生活基金-新台幣 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.02100 8.03670 -0.01570 -0.19535 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.21750 8.23360 -0.01610 -0.19554 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.75260 8.76970 -0.01710 -0.19499 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 8.97580 8.99340 -0.01760 -0.19570 台新新興市場債券基金(A類型) 10.39420 10.36760 0.02660 0.25657 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33150 0.33060 0.00090 0.27223 台新新興市場債券基金(B類型) 7.64520 7.62570 0.01950 0.25571 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25680 0.25610 0.00070 0.27333 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.29000 5.25000 0.04000 0.76190 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.23000 20.23000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.68000 13.52000 0.16000 1.18343 未來資產亞洲新富基金 18.10000 18.00000 0.10000 0.55556 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57980 12.57960 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.60000 9.74000 -0.14000 -1.43737 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.17550 11.17460 0.00090 0.00805 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89520 9.89110 0.00410 0.04145 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.07110 9.07250 -0.00140 -0.01543 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.41840 10.42010 -0.00170 -0.01631 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.61660 7.61580 0.00080 0.01050 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.80850 8.80760 0.00090 0.01022 永豐中小基金 46.14000 46.65000 -0.51000 -1.09325 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.68030 1.68440 -0.00410 -0.24341 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.25900 2.26450 -0.00550 -0.24288 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.60050 7.61660 -0.01610 -0.21138 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.91380 9.93470 -0.02090 -0.21037 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.14000 4.12000 0.02000 0.48544 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.48000 18.39000 0.09000 0.48940 永豐主流品牌基金 16.11000 15.91000 0.20000 1.25707 永豐永豐基金 30.86000 31.08000 -0.22000 -0.70785 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.13010 9.11910 0.01100 0.12063 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.31520 9.30390 0.01130 0.12145 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.03950 9.02970 0.00980 0.10853 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.22310 9.21300 0.01010 0.10963 永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 永豐南非幣2021保本基金 13.27920 13.25680 0.02240 0.16897 永豐高科技基金 20.36000 20.66000 -0.30000 -1.45208 永豐貨幣市場基金 13.89690 13.89670 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08860 2.08980 -0.00120 -0.05742 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50060 2.50210 -0.00150 -0.05995 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.60140 7.60360 -0.00220 -0.02893 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.33800 10.34100 -0.00300 -0.02901 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.81920 6.85250 -0.03330 -0.48595 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.63060 10.64050 -0.00990 -0.09304 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.06000 7.05000 0.01000 0.14184 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.28000 16.23000 0.05000 0.30807 永豐臺灣加權ETF基金 48.35000 48.49000 -0.14000 -0.28872 永豐領航科技基金 33.46000 33.88000 -0.42000 -1.23967 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.08000 11.21000 -0.13000 -1.15968 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.68000 10.81000 -0.13000 -1.20259 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.16000 9.05000 0.11000 1.21547 永豐趨勢平衡基金 36.92000 37.23000 -0.31000 -0.83266 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.66920 11.66800 0.00120 0.01028 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.38680 9.39550 -0.00870 -0.09260 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.72820 9.73720 -0.00900 -0.09243 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.40520 9.41410 -0.00890 -0.09454 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.63630 9.64540 -0.00910 -0.09435 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.40400 9.41340 -0.00940 -0.09986 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.86790 9.87780 -0.00990 -0.10022 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.38000 9.38960 -0.00960 -0.10224 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.69180 9.70170 -0.00990 -0.10204 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529 兆豐國際中小基金 13.05000 13.12000 -0.07000 -0.53354 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.93000 16.88000 0.05000 0.29621 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.81000 16.76000 0.05000 0.29833 兆豐國際生命科學基金 14.81000 14.73000 0.08000 0.54311 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90010 9.88510 0.01500 0.15174 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.10940 10.09380 0.01560 0.15455 兆豐國際全球基金 28.68000 28.45000 0.23000 0.80844 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.32410 10.32350 0.00060 0.00581 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13940 10.13790 0.00150 0.01480 兆豐國際國民基金 19.45000 19.67000 -0.22000 -1.11845 兆豐國際第一基金 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.74080 9.76390 -0.02310 -0.23659 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.64410 7.66220 -0.01810 -0.23622 兆豐國際萬全基金 18.43000 18.50000 -0.07000 -0.37838 兆豐國際電子基金 21.87000 22.09000 -0.22000 -0.99593 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.21000 20.30000 -0.09000 -0.44335 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.73000 17.70000 0.03000 0.16949 兆豐國際豐台灣基金 30.17000 30.30000 -0.13000 -0.42904 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51600 12.51580 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.76580 9.76180 0.00400 0.04098 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.70560 9.70170 0.00390 0.04020 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.74670 9.74220 0.00450 0.04619 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.76730 9.76330 0.00400 0.04097 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.71260 9.70870 0.00390 0.04017 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.74580 9.74120 0.00460 0.04722 合庫台灣基金 9.48000 9.65000 -0.17000 -1.76166 合庫全球高收益債券基金A類型 10.86980 10.83880 0.03100 0.28601 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.71030 11.67780 0.03250 0.27831 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.48180 10.45170 0.03010 0.28799 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.22820 11.19400 0.03420 0.30552 合庫全球高收益債券基金B類型 7.84010 7.81780 0.02230 0.28525 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.10880 9.08360 0.02520 0.27742 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.70400 8.67900 0.02500 0.28805 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.58770 8.56200 0.02570 0.30016 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.93530 8.90960 0.02570 0.28845 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.14080 10.14060 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.21800 9.23190 -0.01390 -0.15056 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.46930 9.48430 -0.01500 -0.15816 合庫新興多重收益基金A類型 9.76590 9.78170 -0.01580 -0.16153 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.17220 11.19010 -0.01790 -0.15996 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.48870 13.51170 -0.02300 -0.17022 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.41880 8.43250 -0.01370 -0.16247 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.10130 9.11580 -0.01450 -0.15906 合庫新興多重收益基金B類型 7.58320 7.59550 -0.01230 -0.16194 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.40800 8.42150 -0.01350 -0.16030 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.87940 9.89650 -0.01710 -0.17279 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05790 11.05690 0.00100 0.00904 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.88440 9.88340 0.00100 0.01012 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76120 9.76020 0.00100 0.01025 安聯中國東協基金 14.48000 14.45000 0.03000 0.20761 安聯中國策略基金-美元 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 安聯中國策略基金-新臺幣 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390 安聯中華新思路基金-人民幣 12.06000 11.97000 0.09000 0.75188 安聯中華新思路基金-美元 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071 安聯台灣大壩基金 24.61000 24.69000 -0.08000 -0.32402 安聯台灣科技基金 39.40000 39.65000 -0.25000 -0.63052 安聯台灣貨幣市場基金 12.50530 12.50510 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.77000 26.88000 -0.11000 -0.40923 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.98420 9.99670 -0.01250 -0.12504 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.80140 14.82040 -0.01900 -0.12820 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40790 9.41990 -0.01200 -0.12739 安聯四季成長組合基金-美元 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.17800 12.19440 -0.01640 -0.13449 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.97210 9.98480 -0.01270 -0.12719 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.99700 12.01280 -0.01580 -0.13153 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.22350 9.23580 -0.01230 -0.13318 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.08290 9.09450 -0.01160 -0.12755 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.73660 8.74810 -0.01150 -0.13146 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.83750 11.83510 0.00240 0.02028 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.73890 10.73570 0.00320 0.02981 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40120 10.39830 0.00290 0.02789 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.60500 8.60330 0.00170 0.01976 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.40180 8.39930 0.00250 0.02976 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11190 8.10960 0.00230 0.02836 安聯全球人口趨勢基金 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.86000 8.79000 0.07000 0.79636 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.41000 33.14000 0.27000 0.81473 安聯全球油礦金趨勢基金 7.93000 7.83000 0.10000 1.27714 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92160 11.92620 -0.00460 -0.03857 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27690 10.28080 -0.00390 -0.03793 安聯全球新興市場基金 16.08000 16.07000 0.01000 0.06223 安聯全球農金趨勢基金 9.15000 9.05000 0.10000 1.10497 安聯全球綠能趨勢基金 8.13000 8.07000 0.06000 0.74349 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 安聯亞洲動態策略基金 20.37000 20.32000 0.05000 0.24606 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.10910 10.11160 -0.00250 -0.02472 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81210 9.81450 -0.00240 -0.02445 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.25500 81.39070 -0.13570 -0.16673 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.00390 12.02230 -0.01840 -0.15305 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.00570 63.11210 -0.10640 -0.16859 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.23320 9.24740 -0.01420 -0.15356 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57900 2.57970 -0.00070 -0.02713 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.35020 10.35100 -0.00080 -0.00773 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18960 2.19030 -0.00070 -0.03196 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.55870 8.55930 -0.00060 -0.00701 宏利台灣動力基金 26.95000 27.18000 -0.23000 -0.84621 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.57710 9.54600 0.03110 0.32579 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.41200 9.38090 0.03110 0.33152 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.45480 7.43060 0.02420 0.32568 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.44130 7.41680 0.02450 0.33033 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 宏利全球債券組合基金 12.73080 12.75720 -0.02640 -0.20694 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77910 2.78260 -0.00350 -0.12578 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65050 11.66370 -0.01320 -0.11317 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.57350 8.58320 -0.00970 -0.11301 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43640 2.43980 -0.00340 -0.13936 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85690 10.86880 -0.01190 -0.10949 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.11810 3.13500 -0.01690 -0.53907 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50280 0.50550 -0.00270 -0.53412 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.53000 14.61000 -0.08000 -0.54757 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.59510 11.56790 0.02720 0.23513 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.26020 10.23500 0.02520 0.24621 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.92590 9.90130 0.02460 0.24845 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.62220 8.60240 0.01980 0.23017 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.24150 8.22130 0.02020 0.24570 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.14640 8.12630 0.02010 0.24735 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.10080 8.07970 0.02110 0.26115 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.71020 2.71030 -0.00010 -0.00369 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39250 0.39260 -0.00010 -0.02547 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.90830 11.91010 -0.00180 -0.01511 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89240 0.89220 0.00020 0.02242 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.12420 7.12530 -0.00110 -0.01544 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97570 1.97630 -0.00060 -0.03036 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28410 0.28410 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.71210 8.71350 -0.00140 -0.01607 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31540 0.31530 0.00010 0.03172 宏利萬利貨幣市場基金 13.65320 13.65300 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.31000 0.02000 0.86580 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.59000 10.51000 0.08000 0.76118 宏利臺灣股息收益基金 23.11000 23.18000 -0.07000 -0.30198 宏利澳幣保本基金 12.24590 12.25120 -0.00530 -0.04326 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.81670 9.86130 -0.04460 -0.45227 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.03450 9.04860 -0.01410 -0.15583 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.51680 8.53020 -0.01340 -0.15709 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.28870 10.30480 -0.01610 -0.15624 貝萊德亞美利加收益基金 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.24000 9.15000 0.09000 0.98361 貝萊德新台幣基金 12.94220 12.94210 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.03000 23.16000 -0.13000 -0.56131 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29580 11.29270 0.00310 0.02745 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89000 9.87340 0.01660 0.16813 保德信大中華基金-人民幣 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247 保德信大中華基金-美元 8.61000 8.56000 0.05000 0.58411 保德信大中華基金-新台幣 25.68000 25.54000 0.14000 0.54816 保德信中小型股基金 37.83000 38.25000 -0.42000 -1.09804 保德信中國中小基金-人民幣 8.09000 8.09000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 7.74000 7.73000 0.01000 0.12937 保德信中國中小基金-新臺幣 7.48000 7.48000 0.00000 0.00000 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.84420 8.83480 0.00940 0.10640 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.92160 8.91430 0.00730 0.08189 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.97380 8.96640 0.00740 0.08253 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.76210 9.75420 0.00790 0.08099 保德信中國品牌基金-人民幣 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600 保德信中國品牌基金-美元 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 保德信台商全方位基金 30.44000 30.67000 -0.23000 -0.74992 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.55000 26.29000 0.26000 0.98897 保德信全球消費商機基金 17.32000 17.26000 0.06000 0.34762 保德信全球基礎建設基金 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382 保德信全球資源基金 7.38000 7.29000 0.09000 1.23457 保德信全球醫療生化基金-美元 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.69000 32.56000 0.13000 0.39926 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.16970 10.14840 0.02130 0.20989 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.16970 10.14840 0.02130 0.20989 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.16580 10.14450 0.02130 0.20997 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.16580 10.14450 0.02130 0.20997 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.39350 9.37750 0.01600 0.17062 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.27890 10.26130 0.01760 0.17152 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.93840 8.92310 0.01530 0.17147 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.76540 9.74870 0.01670 0.17130 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.92420 7.91790 0.00630 0.07957 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.58230 10.57400 0.00830 0.07849 保德信亞太基金 19.45000 19.42000 0.03000 0.15448 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.26020 8.27380 -0.01360 -0.16437 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.08250 11.10060 -0.01810 -0.16305 保德信店頭市場基金 27.08000 27.41000 -0.33000 -1.20394 保德信拉丁美洲基金 6.89000 7.01000 -0.12000 -1.71184 保德信金平衡基金 27.87000 27.94000 -0.07000 -0.25054 保德信金滿意基金 37.42000 37.58000 -0.16000 -0.42576 保德信科技島基金 22.54000 22.70000 -0.16000 -0.70485 保德信高成長基金 84.18000 84.59000 -0.41000 -0.48469 保德信第一基金 22.47000 22.60000 -0.13000 -0.57522 保德信貨幣市場基金 15.78620 15.78600 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.08720 10.03580 0.05140 0.51217 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.27790 10.22550 0.05240 0.51244 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.36440 10.31820 0.04620 0.44775 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.88790 9.84390 0.04400 0.44698 保德信新世紀基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.78240 7.79310 -0.01070 -0.13730 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.69040 10.70510 -0.01470 -0.13732 保德信新興趨勢組合基金 10.34000 10.17000 0.17000 1.67158 保德信瑞騰基金 15.55390 15.55400 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 9.62000 9.50000 0.12000 1.26316 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.65170 9.64850 0.00320 0.03317 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.95840 9.95510 0.00330 0.03315 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.60480 9.60210 0.00270 0.02812 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76420 9.76120 0.00300 0.03073 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.68980 9.69160 -0.00180 -0.01857 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.84250 9.84440 -0.00190 -0.01930 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.56260 9.56250 0.00010 0.00105 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.68350 9.68340 0.00010 0.00103 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.97960 9.98010 -0.00050 -0.00501 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95240 9.95140 0.00100 0.01005 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.95120 9.95020 0.00100 0.01005 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.86070 9.85780 0.00290 0.02942 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.86070 9.85780 0.00290 0.02942 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86160 9.86480 -0.00320 -0.03244 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05530 10.05860 -0.00330 -0.03281 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.75410 9.75520 -0.00110 -0.01128 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.84920 9.85030 -0.00110 -0.01117 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.45800 9.45520 0.00280 0.02961 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.28720 9.28290 0.00430 0.04632 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89360 9.88920 0.00440 0.04449 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88960 9.88520 0.00440 0.04451 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 9.99330 9.98780 0.00550 0.05507 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.07490 10.06850 0.00640 0.06356 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.88170 9.87570 0.00600 0.06076 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.88220 9.87620 0.00600 0.06075 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.91740 1.91920 -0.00180 -0.09379 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65180 2.65430 -0.00250 -0.09419 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28640 0.28660 -0.00020 -0.06978 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42920 0.42960 -0.00040 -0.09311 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.19600 8.20170 -0.00570 -0.06950 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.53370 11.54300 -0.00930 -0.08057 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.37290 9.37920 -0.00630 -0.06717 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.58230 11.59000 -0.00770 -0.06644 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.41360 8.41750 -0.00390 -0.04633 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44200 10.44690 -0.00490 -0.04690 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06010 10.05690 0.00320 0.03182 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.97260 9.96990 0.00270 0.02708 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04750 10.04410 0.00340 0.03385 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68360 10.68000 0.00360 0.03371 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96480 9.96180 0.00300 0.03012 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.69050 9.68770 0.00280 0.02890 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07300 10.07020 0.00280 0.02780 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68750 9.68470 0.00280 0.02891 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92550 9.92330 0.00220 0.02217 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.26540 10.25160 0.01380 0.13461 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.97760 5.96820 0.00940 0.15750 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.44210 10.42570 0.01640 0.15730 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65500 11.65500 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.32000 16.40000 -0.08000 -0.48780 施羅德樂活中小基金-I類型 3738.23000 3755.93000 -17.70000 -0.47125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.85740 9.85970 -0.00230 -0.02333 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.81730 10.81960 -0.00230 -0.02126 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.06960 10.07110 -0.00150 -0.01489 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.69260 8.69460 -0.00200 -0.02300 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.04860 9.05050 -0.00190 -0.02099 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.88530 8.88670 -0.00140 -0.01575 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.96760 9.96990 -0.00230 -0.02307 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.44760 10.44980 -0.00220 -0.02105 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.39990 10.40140 -0.00150 -0.01442 柏瑞五國金勢力建設基金 6.32000 6.31000 0.01000 0.15848 柏瑞巨人基金 11.43000 11.48000 -0.05000 -0.43554 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66530 13.66520 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 14.97000 14.85000 0.12000 0.80808 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.20720 13.19140 0.01580 0.11978 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.62480 11.61170 0.01310 0.11282 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.19520 12.18080 0.01440 0.11822 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.50270 8.49260 0.01010 0.11893 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.54940 6.54160 0.00780 0.11924 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.44330 8.43380 0.00950 0.11264 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.19480 8.18530 0.00950 0.11606 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.37350 10.36120 0.01230 0.11871 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.07160 8.06080 0.01080 0.13398 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.79720 11.78390 0.01330 0.11287 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.44170 11.42810 0.01360 0.11900 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.73720 11.72360 0.01360 0.11601 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.10150 11.08830 0.01320 0.11904 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.67990 8.66950 0.01040 0.11996 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.43490 9.42430 0.01060 0.11248 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.36610 9.35520 0.01090 0.11651 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.22520 9.21430 0.01090 0.11829 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.10670 9.09460 0.01210 0.13305 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.96610 9.94820 0.01790 0.17993 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.85500 9.83800 0.01700 0.17280 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.71420 9.69680 0.01740 0.17944 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.79420 9.77960 0.01460 0.14929 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.58130 9.56410 0.01720 0.17984 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.36950 9.35340 0.01610 0.17213 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.33220 9.31550 0.01670 0.17927 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.41250 9.39840 0.01410 0.15003 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.94750 9.92960 0.01790 0.18027 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.85500 9.83800 0.01700 0.17280 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.71430 9.69680 0.01750 0.18047 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.79430 9.77960 0.01470 0.15031 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.58130 9.56400 0.01730 0.18089 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.36970 9.35350 0.01620 0.17320 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.33220 9.31550 0.01670 0.17927 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.41280 9.39870 0.01410 0.15002 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.54670 10.56950 -0.02280 -0.21572 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76220 11.78630 -0.02410 -0.20447 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.13390 11.15800 -0.02410 -0.21599 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.79780 8.81680 -0.01900 -0.21550 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48000 9.49950 -0.01950 -0.20527 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.34290 9.36310 -0.02020 -0.21574 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.26260 10.28480 -0.02220 -0.21585 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.95200 10.97450 -0.02250 -0.20502 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.75650 10.77980 -0.02330 -0.21615 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.79800 8.81700 -0.01900 -0.21549 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.48040 9.49990 -0.01950 -0.20527 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.34330 9.36350 -0.02020 -0.21573 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.00000 12.03000 -0.03000 -0.24938 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.77000 12.80000 -0.03000 -0.23438 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.85000 7.87000 -0.02000 -0.25413 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217 柏瑞拉丁美洲基金 9.54000 9.70000 -0.16000 -1.64948 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.26720 11.26360 0.00360 0.03196 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.31640 7.31410 0.00230 0.03145 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.24000 11.24920 -0.00920 -0.08178 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.92960 10.93920 -0.00960 -0.08776 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.03870 10.04690 -0.00820 -0.08162 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.12820 8.13490 -0.00670 -0.08236 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.12770 9.13570 -0.00800 -0.08757 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.16290 9.17040 -0.00750 -0.08178 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.51380 10.52300 -0.00920 -0.08743 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.87060 9.87870 -0.00810 -0.08199 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.02190 10.03010 -0.00820 -0.08175 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.45620 9.46450 -0.00830 -0.08770 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.78250 8.78970 -0.00720 -0.08191 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.70800 8.71530 -0.00730 -0.08376 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.18680 9.19430 -0.00750 -0.08157 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.68000 11.68850 -0.00850 -0.07272 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.16470 11.17350 -0.00880 -0.07876 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.57680 10.58460 -0.00780 -0.07369 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.84980 6.85480 -0.00500 -0.07294 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.55690 8.56370 -0.00680 -0.07940 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.14710 9.15380 -0.00670 -0.07319 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.04050 10.04780 -0.00730 -0.07265 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.59370 10.60140 -0.00770 -0.07263 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.26260 9.26990 -0.00730 -0.07875 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.73630 8.74270 -0.00640 -0.07320 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.34220 9.34900 -0.00680 -0.07274 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.07460 11.10100 -0.02640 -0.23782 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.69510 11.70520 -0.01010 -0.08629 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.68030 10.70580 -0.02550 -0.23819 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.93650 8.95780 -0.02130 -0.23778 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.47630 9.48450 -0.00820 -0.08646 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.45790 9.48050 -0.02260 -0.23838 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.02320 11.03280 -0.00960 -0.08701 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.88100 9.90450 -0.02350 -0.23727 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.17690 10.20120 -0.02430 -0.23821 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.34790 9.37010 -0.02220 -0.23692 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.08870 9.11040 -0.02170 -0.23819 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.69540 9.70370 -0.00830 -0.08553 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.22170 9.24370 -0.02200 -0.23800 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.11000 17.12000 -0.01000 -0.05841 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.71000 15.72000 -0.01000 -0.06361 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.60570 12.60300 0.00270 0.02142 柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.99840 9.96090 0.03750 0.37647 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.96740 10.92790 0.03950 0.36146 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.54800 11.50610 0.04190 0.36415 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.47010 10.43120 0.03890 0.37292 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.98630 8.95260 0.03370 0.37643 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.54090 9.50640 0.03450 0.36291 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.40550 9.37140 0.03410 0.36387 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.43720 9.40210 0.03510 0.37332 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.11620 9.08200 0.03420 0.37657 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.34980 9.31610 0.03370 0.36174 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.07260 11.03240 0.04020 0.36438 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.38220 9.34730 0.03490 0.37337 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.62000 14.50000 0.12000 0.82759 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.29000 23.68000 -0.39000 -1.64696 國泰大中華基金 16.86000 16.95000 -0.09000 -0.53097 國泰小龍基金 13.29000 13.42000 -0.13000 -0.96870 國泰中小成長基金 36.15000 36.45000 -0.30000 -0.82305 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.76750 3.75130 0.01620 0.43185 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.82000 16.70000 0.12000 0.71856 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.63200 0.62750 0.00450 0.71713 國泰中國內需增長基金美元級別 0.59440 0.59010 0.00430 0.72869 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18760 2.19480 -0.00720 -0.32805 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.54610 9.54960 -0.00350 -0.03665 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.97780 7.98080 -0.00300 -0.03759 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31160 0.31170 -0.00010 -0.03208 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.59530 11.59420 0.00110 0.00949 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67040 1.66540 0.00500 0.30023 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.99030 9.96590 0.02440 0.24483 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32850 0.32770 0.00080 0.24413 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.89900 3.88190 0.01710 0.44051 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.40000 17.27000 0.13000 0.75275 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55820 0.55410 0.00410 0.73994 國泰中港台基金人民幣級別 2.88850 2.88290 0.00560 0.19425 國泰中港台基金台幣級別 12.89000 12.83000 0.06000 0.46765 國泰中港台基金美元級別 0.41870 0.41660 0.00210 0.50408 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.69000 26.51000 0.18000 0.67899 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.78000 12.90000 -0.12000 -0.93023 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.56000 32.96000 0.60000 1.82039 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.25170 10.23020 0.02150 0.21016 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.01640 9.99540 0.02100 0.21010 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.03970 10.01870 0.02100 0.20961 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33140 0.33070 0.00070 0.21167 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32360 0.32290 0.00070 0.21679 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32430 0.32360 0.00070 0.21632 國泰台灣貨幣市場基金 12.42290 12.42270 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.37500 2.37480 0.00020 0.00842 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34330 0.34220 0.00110 0.32145 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47500 0.47680 -0.00180 -0.37752 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.49000 12.48000 0.01000 0.08013 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42970 0.42930 0.00040 0.09317 國泰全球資源基金台幣級別 5.24000 5.17000 0.07000 1.35397 國泰全球資源基金美元級別 0.16700 0.16470 0.00230 1.39648 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39300 0.39210 0.00090 0.22953 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35350 0.35270 0.00080 0.22682 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41780 0.41680 0.00100 0.23992 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48930 0.49140 -0.00210 -0.42735 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.47000 20.55000 -0.08000 -0.38929 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.46000 21.52000 -0.06000 -0.27881 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.36660 2.37370 -0.00710 -0.29911 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.58480 10.58570 -0.00090 -0.00850 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.40040 9.40110 -0.00070 -0.00745 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34290 0.34300 -0.00010 -0.02915 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30460 0.30460 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47150 0.47470 -0.00320 -0.67411 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36410 0.36280 0.00130 0.35832 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.18000 17.08000 0.10000 0.58548 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.55570 0.55250 0.00320 0.57919 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.13000 17.03000 0.10000 0.58720 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.76520 0.76590 -0.00070 -0.09140 國泰科技生化基金 27.56000 27.81000 -0.25000 -0.89896 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.35000 26.36000 -0.01000 -0.03794 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.82000 13.83000 -0.01000 -0.07231 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.01780 38.09010 -0.07230 -0.18981 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.22830 20.21480 0.01350 0.06678 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.77900 17.81010 -0.03110 -0.17462 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 37.91790 37.83780 0.08010 0.21169 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.55140 39.52130 0.03010 0.07616 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.59090 42.56020 0.03070 0.07213 國泰紐幣2021保本基金 12.25830 12.24630 0.01200 0.09799 國泰紐幣八年期保本基金 12.55070 12.53900 0.01170 0.09331 國泰紐幣保本基金 12.51970 12.51850 0.00120 0.00959 國泰國泰基金台幣I級別 18.77000 18.93000 -0.16000 -0.84522 國泰國泰基金台幣級別 18.77000 18.93000 -0.16000 -0.84522 國泰富時中國A50基金 17.52000 17.58000 -0.06000 -0.34130 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 39.99850 39.99930 -0.00080 -0.00200 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33160 0.33140 0.00020 0.06035 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46560 0.46860 -0.00300 -0.64020 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.37810 10.35610 0.02200 0.21244 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.33520 7.31960 0.01560 0.21313 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35140 0.35060 0.00080 0.22818 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23730 0.23680 0.00050 0.21115 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.18260 2.18310 -0.00050 -0.02290 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.70420 9.67830 0.02590 0.26761 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31300 0.31220 0.00080 0.25625 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.99370 41.03430 -0.04060 -0.09894 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.81000 17.82000 -0.01000 -0.05612 國泰新興市場基金台幣級別 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492 國泰新興市場基金美元級別 0.36590 0.36480 0.00110 0.30154 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25570 2.26240 -0.00670 -0.29615 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46060 1.46500 -0.00440 -0.30034 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33600 0.33600 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33240 0.33250 -0.00010 -0.03008 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21970 0.21970 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.27520 10.27560 -0.00040 -0.00389 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.52860 6.52890 -0.00030 -0.00459 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.10000 15.08000 0.02000 0.13263 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.19000 29.27000 -0.08000 -0.27332 國泰價值卓越基金 12.42000 12.53000 -0.11000 -0.87789 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.49000 9.38000 0.11000 1.17271 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32270 0.31910 0.00360 1.12817 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.65400 38.68390 -0.02990 -0.07729 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.65000 18.51000 0.14000 0.75635 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.34000 18.29000 0.05000 0.27337 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.92000 16.90000 0.02000 0.11834 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.95790 11.96170 -0.00380 -0.03177 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39310 0.39320 -0.00010 -0.02543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.97810 10.01760 -0.03950 -0.39431 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94440 9.97860 -0.03420 -0.34273 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.93160 9.96560 -0.03400 -0.34117 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.97780 10.01720 -0.03940 -0.39332 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94410 9.97820 -0.03410 -0.34175 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.93160 9.96560 -0.03400 -0.34117 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26330 11.26230 0.00100 0.00888 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81470 9.81390 0.00080 0.00815 第一金大中華基金 23.22000 23.31000 -0.09000 -0.38610 第一金小型精選基金 28.94000 29.25000 -0.31000 -1.05983 第一金中國世紀基金-人民幣 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858 第一金中國世紀基金-美元 7.21180 7.15560 0.05620 0.78540 第一金中國世紀基金-美元-N 7.21230 7.15610 0.05620 0.78534 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.50000 8.43000 0.07000 0.83037 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.50000 8.43000 0.07000 0.83037 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.53150 9.54030 -0.00880 -0.09224 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.15220 8.14210 0.01010 0.12405 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.71460 10.72460 -0.01000 -0.09324 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.28360 9.27210 0.01150 0.12403 第一金中概平衡基金 22.59000 22.73000 -0.14000 -0.61593 第一金台灣貨幣市場基金 15.26890 15.26870 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.04400 178.04100 0.00300 0.00169 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.17070 9.07160 0.09910 1.09242 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.17070 9.07160 0.09910 1.09242 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.36000 9.26000 0.10000 1.07991 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.36000 9.26000 0.10000 1.07991 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.56310 12.41300 0.15010 1.20922 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 12.56380 12.41370 0.15010 1.20915 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.09000 11.95000 0.14000 1.17155 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.10000 11.95000 0.15000 1.25523 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.42710 9.42420 0.00290 0.03077 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.42940 9.42640 0.00300 0.03183 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.09490 9.09230 0.00260 0.02860 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.11850 9.11600 0.00250 0.02742 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.98600 9.98290 0.00310 0.03105 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.64930 9.64660 0.00270 0.02799 第一金全球大趨勢基金 21.47000 21.34000 0.13000 0.60918 第一金全球不動產證券化基金A 7.98500 7.94020 0.04480 0.56422 第一金全球不動產證券化基金B 5.64900 5.61730 0.03170 0.56433 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.35610 9.33630 0.01980 0.21208 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.35730 9.33750 0.01980 0.21205 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.83550 9.81460 0.02090 0.21295 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.83680 9.81600 0.02080 0.21190 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.23950 8.22390 0.01560 0.18969 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.83640 9.81780 0.01860 0.18945 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.27330 9.25950 0.01380 0.14904 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.27220 9.25840 0.01380 0.14905 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.63660 7.62120 0.01540 0.20207 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.63540 7.62000 0.01540 0.20210 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.46500 8.44830 0.01670 0.19767 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.46560 8.44890 0.01670 0.19766 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.93500 10.91870 0.01630 0.14929 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.93590 10.91960 0.01630 0.14927 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.72750 9.70800 0.01950 0.20087 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.37460 14.34620 0.02840 0.19796 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.40490 12.32900 0.07590 0.61562 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.42060 12.34450 0.07610 0.61647 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.73000 11.66000 0.07000 0.60034 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.75000 11.68000 0.07000 0.59932 第一金亞洲科技基金 16.74000 16.65000 0.09000 0.54054 第一金亞洲新興市場基金 12.36000 12.38000 -0.02000 -0.16155 第一金店頭市場基金 7.52000 7.60000 -0.08000 -1.05263 第一金創新趨勢基金 18.97000 19.19000 -0.22000 -1.14643 第一金電子基金 28.18000 28.34000 -0.16000 -0.56457 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.64000 17.73000 -0.09000 -0.50761 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.90000 20.88000 0.02000 0.09579 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.09000 7.09000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 6.43000 6.43000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(新台幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 統一大東協高股息基金(美元) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 統一大滿貫基金-A類型 28.62000 29.01000 -0.39000 -1.34436 統一大滿貫基金-I類型 28.62000 29.01000 -0.39000 -1.34436 統一大龍印基金 12.80000 12.78000 0.02000 0.15649 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.24000 8.18000 0.06000 0.73350 統一大龍騰中國基金(美元) 7.47000 7.42000 0.05000 0.67385 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.51000 8.45000 0.06000 0.71006 統一中小基金 21.06000 21.41000 -0.35000 -1.63475 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.57060 9.58250 -0.01190 -0.12418 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.84970 8.85660 -0.00690 -0.07791 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.58370 8.59070 -0.00700 -0.08148 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.53680 11.55120 -0.01440 -0.12466 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.60500 10.61330 -0.00830 -0.07820 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.27260 10.28090 -0.00830 -0.08073 統一台灣動力基金 14.39000 14.60000 -0.21000 -1.43836 統一全天候基金-A類型 96.03000 97.19000 -1.16000 -1.19354 統一全天候基金-I類型 96.18000 97.35000 -1.17000 -1.20185 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.03990 8.03630 0.00360 0.04480 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.70120 7.69420 0.00700 0.09098 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.69250 7.68100 0.01150 0.14972 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.41070 8.40700 0.00370 0.04401 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.06340 8.05610 0.00730 0.09061 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.04760 8.03560 0.01200 0.14934 統一全球債券組合基金 11.71430 11.72930 -0.01500 -0.12788 統一全球新科技基金(人民幣) 13.94000 13.82000 0.12000 0.86831 統一全球新科技基金(美元) 12.99000 12.89000 0.10000 0.77580 統一全球新科技基金(新台幣) 12.48000 12.38000 0.10000 0.80775 統一亞太基金 22.43000 22.39000 0.04000 0.17865 統一亞洲大金磚基金 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 49.47000 50.18000 -0.71000 -1.41491 統一強棒貨幣市場基金 16.67760 16.67740 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 統一強漢基金(美元) 7.97000 7.95000 0.02000 0.25157 統一強漢基金(新台幣) 21.01000 20.95000 0.06000 0.28640 統一統信基金 25.10000 25.43000 -0.33000 -1.29768 統一黑馬基金 50.21000 50.93000 -0.72000 -1.41371 統一新亞洲科技能源基金 15.01000 14.93000 0.08000 0.53583 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.72180 7.72460 -0.00280 -0.03625 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.93510 9.93870 -0.00360 -0.03622 統一經建基金 40.20000 40.69000 -0.49000 -1.20423 統一龍馬基金 54.22000 55.12000 -0.90000 -1.63280 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.71000 15.79000 -0.08000 -0.50665 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.34000 40.75000 -0.41000 -1.00613 野村中國機會基金 11.77000 11.71000 0.06000 0.51238 野村巴西基金 6.05000 6.15000 -0.10000 -1.62602 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.18000 11.30000 -0.12000 -1.06195 野村台灣高股息基金 22.87000 23.05000 -0.18000 -0.78091 野村台灣運籌基金 31.03000 31.18000 -0.15000 -0.48108 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.37610 9.38440 -0.00830 -0.08844 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.28570 9.29260 -0.00690 -0.07425 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.34990 9.35750 -0.00760 -0.08122 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69110 9.69980 -0.00870 -0.08969 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.52640 9.53350 -0.00710 -0.07447 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.44940 9.45710 -0.00770 -0.08142 野村平衡基金 17.18000 17.30000 -0.12000 -0.69364 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.00000 13.01000 -0.01000 -0.07686 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.24000 16.21000 0.03000 0.18507 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.97310 9.97990 -0.00680 -0.06814 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.90700 9.91340 -0.00640 -0.06456 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.88490 9.89200 -0.00710 -0.07178 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.97310 9.97990 -0.00680 -0.06814 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.90690 9.91340 -0.00650 -0.06557 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.88490 9.89210 -0.00720 -0.07279 野村全球品牌基金 24.35000 24.17000 0.18000 0.74472 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.35000 12.34000 0.01000 0.08104 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.66000 18.64000 0.02000 0.10730 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.89280 9.88910 0.00370 0.03741 野村全球短期收益基金-美元計價 10.29820 10.29320 0.00500 0.04858 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18060 10.17680 0.00380 0.03734 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.00960 8.99020 0.01940 0.21579 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.78160 8.76210 0.01950 0.22255 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.39720 8.37900 0.01820 0.21721 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.83850 10.81510 0.02340 0.21636 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.32470 10.30170 0.02300 0.22326 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.94090 9.91930 0.02160 0.21776 野村成長基金 25.98000 26.16000 -0.18000 -0.68807 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.20320 8.20610 -0.00290 -0.03534 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.20240 8.20450 -0.00210 -0.02560 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.38400 8.38640 -0.00240 -0.02862 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.87460 8.87770 -0.00310 -0.03492 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.76060 8.76290 -0.00230 -0.02625 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.95230 8.95480 -0.00250 -0.02792 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.87000 7.86000 0.01000 0.12723 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.01800 9.03230 -0.01430 -0.15832 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.04600 9.05980 -0.01380 -0.15232 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.16480 9.17930 -0.01450 -0.15796 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.68950 9.70480 -0.01530 -0.15765 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.61520 9.62990 -0.01470 -0.15265 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.74590 9.76130 -0.01540 -0.15777 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.22350 8.23960 -0.01610 -0.19540 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.78840 8.80560 -0.01720 -0.19533 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.65080 8.66700 -0.01620 -0.18692 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.73710 12.76200 -0.02490 -0.19511 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.84360 11.86670 -0.02310 -0.19466 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.61100 9.62900 -0.01800 -0.18694 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95700 9.96760 -0.01060 -0.10634 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94060 9.94960 -0.00900 -0.09046 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96210 9.97170 -0.00960 -0.09627 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95520 9.96580 -0.01060 -0.10636 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93930 9.94830 -0.00900 -0.09047 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97720 9.98680 -0.00960 -0.09613 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.69270 9.70410 -0.01140 -0.11748 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.67490 9.68480 -0.00990 -0.10222 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.69400 9.70400 -0.01000 -0.10305 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.72160 9.69320 0.02840 0.29299 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83260 9.80520 0.02740 0.27944 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.45480 9.42670 0.02810 0.29809 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.00860 8.98240 0.02620 0.29168 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.93740 10.90560 0.03180 0.29159 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.69220 9.67810 0.01410 0.14569 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.72090 10.70510 0.01580 0.14759 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.20490 10.18900 0.01590 0.15605 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.01630 10.00110 0.01520 0.15198 野村泰國基金 39.70000 39.54000 0.16000 0.40465 野村高科技基金 8.22000 8.26000 -0.04000 -0.48426 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.76610 9.74000 0.02610 0.26797 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.76310 9.73780 0.02530 0.25981 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.11250 10.09410 0.01840 0.18228 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.13890 9.11440 0.02450 0.26881 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.10360 9.07920 0.02440 0.26875 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.95300 8.92110 0.03190 0.35758 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.36020 11.33080 0.02940 0.25947 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.77160 12.75200 0.01960 0.15370 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.30600 10.27830 0.02770 0.26950 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.27300 10.24560 0.02740 0.26743 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.36010 10.32360 0.03650 0.35356 野村貨幣市場基金 16.28530 16.28510 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.77000 14.81000 -0.04000 -0.27009 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.90070 9.91750 -0.01680 -0.16940 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.74080 9.75490 -0.01410 -0.14454 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.79950 9.81370 -0.01420 -0.14470 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.74550 9.76000 -0.01450 -0.14857 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.70460 9.71720 -0.01260 -0.12967 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.69800 9.71180 -0.01380 -0.14210 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.82400 9.83870 -0.01470 -0.14941 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.76650 9.77910 -0.01260 -0.12885 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.87850 9.89260 -0.01410 -0.14253 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.48460 9.47250 0.01210 0.12774 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.42670 9.41320 0.01350 0.14342 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.39060 9.37750 0.01310 0.13970 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.55110 9.53890 0.01220 0.12790 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.48120 9.46760 0.01360 0.14365 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.44520 9.43200 0.01320 0.13995 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.82190 9.83470 -0.01280 -0.13015 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.63140 7.64150 -0.01010 -0.13217 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.44260 11.45770 -0.01510 -0.13179 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.48000 7.35000 0.13000 1.76871 野村精選貨幣市場基金 12.08780 12.08770 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 野村歐洲高股息基金季配型 7.49000 7.45000 0.04000 0.53691 野村歐洲高股息基金累積型 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 野村積極成長基金 10.96000 11.03000 -0.07000 -0.63463 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.95000 8.02000 -0.07000 -0.87282 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.95000 29.20000 -0.25000 -0.85616 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.08290 10.06230 0.02060 0.20472 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.33020 8.31390 0.01630 0.19606 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.67390 7.65770 0.01620 0.21155 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.58760 7.57170 0.01590 0.20999 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.48860 11.46600 0.02260 0.19710 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.30990 10.28820 0.02170 0.21092 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.22720 10.20570 0.02150 0.21067 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 野村環球基金-人民幣計價 14.96000 14.90000 0.06000 0.40268 野村環球基金-美元計價 11.63000 11.58000 0.05000 0.43178 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.31000 16.26000 0.05000 0.30750 野村鴻利基金 19.81000 19.98000 -0.17000 -0.85085 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86960 16.86950 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.76000 16.84000 -0.08000 -0.47506 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.48000 9.63000 -0.15000 -1.55763 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.47000 12.51000 -0.04000 -0.31974 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.74000 13.72000 0.02000 0.14577 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.93220 9.95290 -0.02070 -0.20798 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.02600 13.05330 -0.02730 -0.20914 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.90910 9.92620 -0.01710 -0.17227 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.78100 9.76940 0.01160 0.11874 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.49090 9.49840 -0.00750 -0.07896 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.51290 9.51980 -0.00690 -0.07248 凱基台商天下基金 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 17.46000 17.65000 -0.19000 -1.07649 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.35000 38.22220 0.12780 0.33436 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.17200 38.07140 0.10060 0.26424 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.87580 40.85020 0.02560 0.06267 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.25080 10.18620 0.06460 0.63419 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.61000 12.56000 0.05000 0.39809 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.31170 11.23000 0.08170 0.72752 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.18000 11.10000 0.08000 0.72072 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55640 11.55630 0.00010 0.00087 凱基開創基金 23.33000 23.54000 -0.21000 -0.89210 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.63000 19.44000 0.19000 0.97737 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 18.96360 18.77690 0.18670 0.99431 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.30000 16.36000 -0.06000 -0.36675 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.52510 15.57800 -0.05290 -0.33958 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.15000 7.08000 0.07000 0.98870 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.02740 10.97890 0.04850 0.44176 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.26900 11.28300 -0.01400 -0.12408 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 凱基護城河基金-台幣計價A 12.21000 12.14000 0.07000 0.57661 凱基護城河基金-美元計價B 11.92840 11.85570 0.07270 0.61321 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.13000 15.23000 -0.10000 -0.65660 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.20000 26.85000 0.35000 1.30354 富邦NASDAQ-100基金 27.76000 27.58000 0.18000 0.65265 富邦上証180基金 26.71000 26.79000 -0.08000 -0.29862 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16940 0.16860 0.00080 0.47450 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.24000 5.21000 0.03000 0.57582 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.91000 7.86000 0.05000 0.63613 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.27000 32.82000 -0.55000 -1.67581 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.84650 10.81670 0.02980 0.27550 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.00390 9.96880 0.03510 0.35210 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.59910 9.54660 0.05250 0.54993 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.39180 9.36600 0.02580 0.27546 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.59030 8.56020 0.03010 0.35163 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.24930 8.20420 0.04510 0.54972 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.49890 20.46250 0.03640 0.17789 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.43330 11.43230 0.00100 0.00875 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.40940 10.37780 0.03160 0.30450 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.67990 12.69260 -0.01270 -0.10006 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.86140 1.86320 -0.00180 -0.09661 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.08370 9.09280 -0.00910 -0.10008 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.38060 1.38200 -0.00140 -0.10130 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.75330 11.77660 -0.02330 -0.19785 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70580 1.70760 -0.00180 -0.10541 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.06380 10.08380 -0.02000 -0.19834 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.47920 1.48080 -0.00160 -0.10805 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.93690 9.94260 -0.00570 -0.05733 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.91470 9.92090 -0.00620 -0.06249 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.22000 15.38000 -0.16000 -1.04031 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.64000 20.23000 0.41000 2.02669 富邦日本東証基金 20.98000 20.81000 0.17000 0.81691 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.68000 43.77000 -0.09000 -0.20562 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.13000 42.48000 -0.35000 -0.82392 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.37000 46.55000 -0.18000 -0.38668 富邦台灣心基金 18.76000 18.89000 -0.13000 -0.68819 富邦台灣釆吉50基金 43.57000 43.74000 -0.17000 -0.38866 富邦台灣科技指數基金 47.68000 47.73000 -0.05000 -0.10476 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.85150 39.79830 0.05320 0.13367 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.28270 41.16810 0.11460 0.27837 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28670 0.28560 0.00110 0.38515 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53420 2.54060 -0.00640 -0.25191 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33760 0.33730 0.00030 0.08894 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45770 10.44960 0.00810 0.07751 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18930 2.19480 -0.00550 -0.25059 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32210 0.32190 0.00020 0.06213 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.97600 8.96900 0.00700 0.07805 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.08000 22.20000 -0.12000 -0.54054 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.00000 14.94000 0.06000 0.40161 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.54000 27.80000 -0.26000 -0.93525 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65690 15.65670 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.94190 39.84450 0.09740 0.24445 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.83270 38.77120 0.06150 0.15862 富邦長紅基金 53.13000 53.51000 -0.38000 -0.71015 富邦科技基金 20.13000 20.30000 -0.17000 -0.83744 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.65360 40.69540 -0.04180 -0.10271 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.63980 38.71650 -0.07670 -0.19811 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.15910 39.23860 -0.07950 -0.20261 富邦恒生國企ETF基金 19.79000 19.84000 -0.05000 -0.25202 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.45000 14.39000 0.06000 0.41696 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.63000 25.79000 -0.16000 -0.62040 富邦高成長基金 20.46000 20.60000 -0.14000 -0.67961 富邦基金A類型 11.50000 11.56000 -0.06000 -0.51903 富邦基金I類型 11.50000 11.56000 -0.06000 -0.51903 富邦深証100基金 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000 富邦富時歐洲ETF基金 19.08000 18.97000 0.11000 0.57986 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40360 0.40230 0.00130 0.32314 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.98430 11.94920 0.03510 0.29374 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.16930 9.14250 0.02680 0.29314 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29540 0.29450 0.00090 0.30560 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.49050 8.46560 0.02490 0.29413 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.27000 17.29000 -0.02000 -0.11567 富邦精準基金 39.28000 39.59000 -0.31000 -0.78303 富邦精銳中小基金 9.38000 9.48000 -0.10000 -1.05485 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.36000 15.52000 -0.16000 -1.03093 富邦臺灣公司治理100基金 20.06000 20.08000 -0.02000 -0.09960 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.66000 12.69000 -0.03000 -0.23641 富邦標普美國特別股ETF基金 19.09000 19.05000 0.04000 0.20997 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.89530 9.92840 -0.03310 -0.33339 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.63370 9.62880 0.00490 0.05089 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.79380 9.78930 0.00450 0.04597 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.56620 9.59810 -0.03190 -0.33236 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.27150 9.26680 0.00470 0.05072 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.40970 9.40530 0.00440 0.04678 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.87000 28.03000 -0.16000 -0.57082 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.69520 9.64910 0.04610 0.47776 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.60650 9.55910 0.04740 0.49586 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.61680 9.57050 0.04630 0.48378 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.69500 9.64900 0.04600 0.47673 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.60650 9.55910 0.04740 0.49586 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.61620 9.56990 0.04630 0.48381 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.23970 8.26560 -0.02590 -0.31335 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.72940 8.75520 -0.02580 -0.29468 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.47180 8.49790 -0.02610 -0.30713 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.36440 9.39380 -0.02940 -0.31297 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.34330 9.37090 -0.02760 -0.29453 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.07540 9.10330 -0.02790 -0.30648 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.15790 9.18590 -0.02800 -0.30481 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.12280 8.13830 -0.01550 -0.19046 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.12580 9.14130 -0.01550 -0.16956 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.62750 8.64330 -0.01580 -0.18280 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.27620 10.29620 -0.02000 -0.19425 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.02290 10.04000 -0.01710 -0.17032 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.55580 9.57340 -0.01760 -0.18384 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.76670 8.78260 -0.01590 -0.18104 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.40700 9.42410 -0.01710 -0.18145 富達卓越領航全球組合基金 14.21000 14.07000 0.14000 0.99502 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.34410 8.35640 -0.01230 -0.14719 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.00890 9.02010 -0.01120 -0.12417 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.70890 8.72100 -0.01210 -0.13875 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.63650 9.65060 -0.01410 -0.14610 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.57710 9.58910 -0.01200 -0.12514 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.29720 9.31000 -0.01280 -0.13749 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.79550 8.80740 -0.01190 -0.13511 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.38580 9.39850 -0.01270 -0.13513 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.52000 8.41000 0.11000 1.30797 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.07000 8.93000 0.14000 1.56775 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.99000 7.86000 0.13000 1.65394 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.74000 6.75000 -0.01000 -0.14815 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.67000 7.65000 0.02000 0.26144 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.51000 7.49000 0.02000 0.26702 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.58140 9.60240 -0.02100 -0.21870 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.03790 9.04770 -0.00980 -0.10831 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.63990 8.64980 -0.00990 -0.11445 富蘭克林華美中華基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.73000 17.83000 -0.10000 -0.56085 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.15000 18.18000 -0.03000 -0.16502 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.64830 7.63700 0.01130 0.14796 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.70550 8.69210 0.01340 0.15416 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.46820 9.45360 0.01460 0.15444 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.02330 9.01000 0.01330 0.14761 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.90590 10.89180 0.01410 0.12946 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.49250 8.48150 0.01100 0.12969 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.83170 8.82030 0.01140 0.12925 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.04690 13.05430 -0.00740 -0.05669 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.97960 9.98530 -0.00570 -0.05708 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.94620 9.93150 0.01470 0.14801 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.43590 7.42490 0.01100 0.14815 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.82800 8.81510 0.01290 0.14634 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.52000 10.50510 0.01490 0.14184 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.34500 7.33460 0.01040 0.14179 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.73760 8.72530 0.01230 0.14097 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.22650 10.21460 0.01190 0.11650 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.47450 7.46570 0.00880 0.11787 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.93610 7.92800 0.00810 0.10217 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.93520 8.92530 0.00990 0.11092 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.75350 9.74260 0.01090 0.11188 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.32520 12.31270 0.01250 0.10152 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.25000 8.33000 -0.08000 -0.96038 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.00000 11.10000 -0.10000 -0.90090 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.26170 12.24960 0.01210 0.09878 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.42000 9.35000 0.07000 0.74866 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.94000 8.86000 0.08000 0.90293 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.16000 9.08000 0.08000 0.88106 富蘭克林華美第一富基金 33.00000 33.31000 -0.31000 -0.93065 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31570 10.31560 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.75000 8.72000 0.03000 0.34404 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.81000 13.84000 -0.03000 -0.21676 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.83000 14.82000 0.01000 0.06748 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.93670 6.91930 0.01740 0.25147 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.87840 9.85270 0.02570 0.26084 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.20270 9.21220 -0.00950 -0.10312 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.70390 10.71500 -0.01110 -0.10359 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.55700 6.56210 -0.00510 -0.07772 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.64280 8.64880 -0.00600 -0.06937 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.82330 9.83010 -0.00680 -0.06918 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.19770 10.20560 -0.00790 -0.07741 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 58.98000 58.83000 0.15000 0.25497 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.53000 60.35000 0.18000 0.29826 復華1至5年期高收益債券基金 20.08000 20.05000 0.03000 0.14963 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 復華人民幣貨幣市場基金 11.70590 11.70500 0.00090 0.00769 復華人生目標基金 34.79740 35.00570 -0.20830 -0.59505 復華大中華中小策略基金 8.00000 7.92000 0.08000 1.01010 復華中小精選基金 58.67000 59.69000 -1.02000 -1.70883 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.93900 50.92650 0.01250 0.02455 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.11000 8.06000 0.05000 0.62035 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.20000 7.13000 0.07000 0.98177 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 復華六年到期新興市場債券基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 復華台灣智能基金 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 復華全方位基金 25.15000 25.52000 -0.37000 -1.44984 復華全球大趨勢基金-美元 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.35000 18.25000 0.10000 0.54795 復華全球平衡基金-美元 8.73000 8.66000 0.07000 0.80831 復華全球平衡基金-新臺幣 18.61000 18.47000 0.14000 0.75799 復華全球物聯網科技基金-美元 13.72000 13.63000 0.09000 0.66031 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.21000 13.12000 0.09000 0.68598 復華全球原物料基金 8.29000 8.20000 0.09000 1.09756 復華全球消費基金-新臺幣 11.82000 11.78000 0.04000 0.33956 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.40500 11.40550 -0.00050 -0.00438 復華全球債券基金 13.13820 13.14750 -0.00930 -0.07074 復華全球債券組合基金 14.46000 14.47000 -0.01000 -0.06911 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.62000 13.50000 0.12000 0.88889 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.51000 9.42000 0.09000 0.95541 復華全球戰略配置強基金-美元 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 復華有利貨幣市場基金 13.45060 13.45040 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 復華亞太成長基金 12.02000 11.94000 0.08000 0.67002 復華亞太神龍科技基金-美元 7.80000 7.76000 0.04000 0.51546 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.27000 8.23000 0.04000 0.48603 復華東協世紀基金 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 復華南非幣長期收益基金A 13.13000 13.06000 0.07000 0.53599 復華南非幣長期收益基金B 7.95000 7.91000 0.04000 0.50569 復華南非幣短期收益基金A 13.83000 13.81000 0.02000 0.14482 復華南非幣短期收益基金B 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 復華美國新星基金-美元 10.87000 10.78000 0.09000 0.83488 復華美國新星基金-新臺幣 11.01000 10.91000 0.10000 0.91659 復華恒生基金 19.69000 19.64000 0.05000 0.25458 復華恒生單日反向一倍基金 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 復華恒生單日正向二倍基金 26.66000 26.60000 0.06000 0.22556 復華神盾基金 22.40560 22.56020 -0.15460 -0.68528 復華高成長基金 58.36000 59.16000 -0.80000 -1.35227 復華高益策略組合基金 12.87000 12.88000 -0.01000 -0.07764 復華貨幣市場基金 14.41210 14.41190 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.26000 18.23000 0.03000 0.16456 復華富時台灣高股息低波動基金 49.43000 49.41000 0.02000 0.04048 復華復華基金 18.20000 18.45000 -0.25000 -1.35501 復華華人世紀基金 14.82000 14.78000 0.04000 0.27064 復華傳家二號基金 27.61000 27.74190 -0.13190 -0.47545 復華傳家基金 19.27270 19.42580 -0.15310 -0.78813 復華奧林匹克全球組合基金 14.49000 14.51000 -0.02000 -0.13784 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.32000 13.28000 0.04000 0.30120 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.69000 11.70000 -0.01000 -0.08547 復華新興人民幣債券基金B 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.49000 18.46000 0.03000 0.16251 復華新興市場企業債券ETF基金 59.54000 59.56000 -0.02000 -0.03358 復華新興市場高收益債券基金A 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.29000 5.29000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.86000 11.87000 -0.01000 -0.08425 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779 復華滬深300 A股基金 19.61000 19.64000 -0.03000 -0.15275 復華數位經濟基金 43.03000 43.58000 -0.55000 -1.26205 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.63300 9.63290 0.00010 0.00104 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.43790 9.43810 -0.00020 -0.00212 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.78600 9.78590 0.00010 0.00102 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.55410 9.55410 0.00000 0.00000 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.44460 9.44090 0.00370 0.03919 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.96310 9.95910 0.00400 0.04016 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.46130 9.46270 -0.00140 -0.01479 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.98200 9.98350 -0.00150 -0.01502 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.46080 9.46210 -0.00130 -0.01374 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.98360 9.98510 -0.00150 -0.01502 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.79890 9.83420 -0.03530 -0.35895 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.80570 9.81030 -0.00460 -0.04689 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.83840 9.84300 -0.00460 -0.04673 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.76170 9.79110 -0.02940 -0.30027 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.63630 10.76510 -0.12880 -1.19646 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.74390 9.74240 0.00150 0.01540 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.76170 9.79110 -0.02940 -0.30027 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.63630 10.76500 -0.12870 -1.19554 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.74450 9.74300 0.00150 0.01540 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.81110 9.80920 0.00190 0.01937 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.05240 9.06080 -0.00840 -0.09271 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.09280 8.07440 0.01840 0.22788 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.08370 8.06530 0.01840 0.22814 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.41690 11.42740 -0.01050 -0.09188 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.22800 10.20480 0.02320 0.22734 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.33420 10.31070 0.02350 0.22792 景順主流基金 14.55000 14.62000 -0.07000 -0.47880 景順台灣科技基金 25.03000 25.24000 -0.21000 -0.83201 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 景順全球科技基金 19.90000 19.74000 0.16000 0.81054 景順全球康健基金 18.92000 19.01000 -0.09000 -0.47344 景順貨幣市場基金 15.95100 15.95090 0.00010 0.00063 景順潛力基金 26.69000 26.84000 -0.15000 -0.55887 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.97000 12.81000 0.16000 1.24902 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.14000 12.00000 0.14000 1.16667 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.51360 8.51580 -0.00220 -0.02583 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.76720 7.77170 -0.00450 -0.05790 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01410 11.01700 -0.00290 -0.02632 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.02810 10.03390 -0.00580 -0.05780 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.21000 7.17000 0.04000 0.55788 華南永昌中國A股基金(美元) 6.84000 6.82000 0.02000 0.29326 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.27460 9.31800 -0.04340 -0.46577 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.48340 9.52780 -0.04440 -0.46600 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.63030 9.67540 -0.04510 -0.46613 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.84990 9.89600 -0.04610 -0.46584 華南永昌永昌基金 16.55000 16.62000 -0.07000 -0.42118 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 華南永昌全球亨利組合基金 14.04530 14.04560 -0.00030 -0.00214 華南永昌全球神農水資源基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.65000 8.56000 0.09000 1.05140 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 8.93000 8.84000 0.09000 1.01810 華南永昌全球精品基金 14.67000 14.51000 0.16000 1.10269 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.99000 11.93000 0.06000 0.50293 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.92000 11.86000 0.06000 0.50590 華南永昌物聯網精選基金 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22440 16.22420 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.75080 21.79770 -0.04690 -0.21516 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95040 11.95020 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.16320 10.16950 -0.00630 -0.06195 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.01600 9.99310 0.02290 0.22916 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.71880 9.72480 -0.00600 -0.06170 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.54750 9.52560 0.02190 0.22991 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.92230 9.93290 -0.01060 -0.10672 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.72480 9.70690 0.01790 0.18440 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.58230 9.59260 -0.01030 -0.10737 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.38160 9.36430 0.01730 0.18474 華頓中小型基金 20.66000 20.91000 -0.25000 -1.19560 華頓中國多重機會平衡基金 10.89620 10.84200 0.05420 0.49991 華頓台灣基金 21.82000 22.12000 -0.30000 -1.35624 華頓平安貨幣市場基金 11.53210 11.53200 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.10000 14.99000 0.11000 0.73382 華頓全球高收益債券基金A 13.18690 13.16400 0.02290 0.17396 華頓全球高收益債券基金B 8.03900 8.02510 0.01390 0.17321 華頓全球黑鑽油源基金 5.04000 4.99000 0.05000 1.00200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.40600 2.40070 0.00530 0.22077 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.74290 10.68470 0.05820 0.54470 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34760 0.34570 0.00190 0.54961 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.07590 11.06710 0.00880 0.07951 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.01810 10.01700 0.00110 0.01098 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.83170 9.79240 0.03930 0.40133 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.81150 8.77630 0.03520 0.40108 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.01150 9.97140 0.04010 0.40215 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.99870 8.96270 0.03600 0.40166 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.29000 8.24000 0.05000 0.60680 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.87000 8.82000 0.05000 0.56689 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.46760 2.47230 -0.00470 -0.19011 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01010 2.01810 -0.00800 -0.39641 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.47170 11.45710 0.01460 0.12743 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.19690 9.18510 0.01180 0.12847 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35590 0.35540 0.00050 0.14069 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29020 0.28980 0.00040 0.13803 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.10000 3.08000 0.02000 0.64935 匯豐中國動力基金(台幣) 13.82000 13.72000 0.10000 0.72886 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.44000 0.01000 2.27273 匯豐台灣精典基金 21.84000 21.92000 -0.08000 -0.36496 匯豐全球趨勢組合基金 11.66000 11.57000 0.09000 0.77787 匯豐全球關鍵資源基金 7.79000 7.71000 0.08000 1.03761 匯豐安富基金 24.03000 24.09000 -0.06000 -0.24907 匯豐成功基金 39.24000 39.42000 -0.18000 -0.45662 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55230 2.56200 -0.00970 -0.37861 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29510 2.30490 -0.00980 -0.42518 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.31570 11.32250 -0.00680 -0.06006 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.60660 7.61320 -0.00660 -0.08669 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36940 0.36960 -0.00020 -0.05411 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32410 0.32430 -0.00020 -0.06167 匯豐金磚動力基金 13.18000 13.09000 0.09000 0.68755 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98830 14.98820 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.78000 4.70000 0.08000 1.70213 匯豐新鑽動力基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.33000 5.30070 0.02930 0.55276 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.99650 8.96740 0.02910 0.32451 匯豐龍鳳基金-A類型 47.02000 47.20000 -0.18000 -0.38136 匯豐龍鳳基金-I類型 47.02000 47.20000 -0.18000 -0.38136 匯豐龍騰電子基金 31.11000 31.30000 -0.19000 -0.60703 匯豐雙高收益債券組合基金 11.91840 11.91560 0.00280 0.02350 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.13000 16.34000 -0.21000 -1.28519 新光中國成長基金(人民幣) 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006 新光中國成長基金(美元) 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447 新光中國成長基金(新臺幣) 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.44770 10.50090 -0.05320 -0.50662 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.50260 9.55080 -0.04820 -0.50467 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.82560 9.87790 -0.05230 -0.52946 新光台灣富貴基金 20.58000 20.59000 -0.01000 -0.04857 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884 新光全球生技醫療基金(美元) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 新光全球債券基金(A累積)美元 9.92180 9.92810 -0.00630 -0.06346 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.72870 -0.00870 -0.08943 新光全球債券基金(B配息)美元 9.50360 9.50960 -0.00600 -0.06309 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.29800 9.30640 -0.00840 -0.09026 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333 新光吉星貨幣市場基金 15.45950 15.45930 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 新光多重資產基金(A累積)美元 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891 新光亞洲精選基金-美金 20.48000 20.53000 -0.05000 -0.24355 新光亞洲精選基金-新台幣 20.81000 20.86000 -0.05000 -0.23969 新光兩岸優勢基金 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 新光店頭基金 20.84000 21.07000 -0.23000 -1.09160 新光南非幣保本基金 12.11000 12.11000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 新光特選內需收益ETF基金 19.75000 19.85000 -0.10000 -0.50378 新光創新科技基金 12.93000 13.14000 -0.21000 -1.59817 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.71850 9.76000 -0.04150 -0.42520 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.92600 9.96830 -0.04230 -0.42435 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.54590 9.58780 -0.04190 -0.43701 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.10210 9.14100 -0.03890 -0.42556 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.30230 9.34190 -0.03960 -0.42390 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.94190 8.98120 -0.03930 -0.43758 新光澳幣八年期保本基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 新光澳幣十年期保本基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 新光澳幣保本基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.96890 9.95840 0.01050 0.10544 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.41700 9.40700 0.01000 0.10630 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.38170 9.37000 0.01170 0.12487 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.83950 9.82720 0.01230 0.12516 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.79960 9.78730 0.01230 0.12567 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.34010 9.32840 0.01170 0.12542 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.31590 9.29920 0.01670 0.17959 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.77060 9.75300 0.01760 0.18046 瑞銀全球創新趨勢基金 6.65000 6.61000 0.04000 0.60514 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.60020 9.61370 -0.01350 -0.14042 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.00820 9.02080 -0.01260 -0.13968 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.47530 9.48750 -0.01220 -0.12859 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 8.96700 8.97850 -0.01150 -0.12808 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.04300 9.05130 -0.00830 -0.09170 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.60860 9.61800 -0.00940 -0.09773 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.45470 13.47250 -0.01780 -0.13212 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.13730 8.14810 -0.01080 -0.13255 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.06300 36.04010 0.02290 0.06354 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.82040 38.92130 -0.10090 -0.25924 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.86320 36.84420 0.01900 0.05157 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.58520 39.59380 -0.00860 -0.02172 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.20960 39.16580 0.04380 0.11183 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.21070 38.09700 0.11370 0.29845 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.98960 9.98960 0.00000 0.00000 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27810 11.27710 0.00100 0.00887 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96750 9.96670 0.00080 0.00803 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.79780 10.74480 0.05300 0.49326 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.00230 7.96300 0.03930 0.49353 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.30000 8.26000 0.04000 0.48426 群益大印度基金-人民幣 12.51190 12.49400 0.01790 0.14327 群益大印度基金-美元 11.66750 11.65080 0.01670 0.14334 群益大印度基金-新臺幣 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.21030 11.11380 0.09650 0.86829 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.71910 10.62680 0.09230 0.86856 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.25880 10.17050 0.08830 0.86820 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.95110 8.87410 0.07700 0.86769 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.45000 8.37000 0.08000 0.95579 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.99620 8.91870 0.07750 0.86896 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.88090 7.81310 0.06780 0.86777 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.35000 8.28000 0.07000 0.84541 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.56760 8.49390 0.07370 0.86768 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.75680 7.69010 0.06670 0.86735 群益中小型股基金 36.40000 36.76000 -0.36000 -0.97933 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.44760 9.43060 0.01700 0.18026 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.69680 8.68120 0.01560 0.17970 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.17450 8.15980 0.01470 0.18015 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.24010 8.22530 0.01480 0.17993 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.58460 7.57100 0.01360 0.17963 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.13000 7.11720 0.01280 0.17985 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.77930 9.79480 -0.01550 -0.15825 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.75720 10.77430 -0.01710 -0.15871 群益中國高收益債券基金-美元 10.36360 10.37960 -0.01600 -0.15415 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.56870 9.58360 -0.01490 -0.15547 群益中國新機會基金N-人民幣 7.41770 7.37390 0.04380 0.59399 群益中國新機會基金N-美元 6.75350 6.71360 0.03990 0.59432 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.23000 7.19000 0.04000 0.55633 群益中國新機會基金-人民幣 6.57840 6.53960 0.03880 0.59331 群益中國新機會基金-美元 7.22110 7.17840 0.04270 0.59484 群益中國新機會基金-新臺幣 6.90000 6.86000 0.04000 0.58309 群益平衡王基金 18.16760 18.21370 -0.04610 -0.25311 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.84000 5.84000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.91750 10.92120 -0.00370 -0.03388 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.33260 10.33600 -0.00340 -0.03289 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.66890 9.67210 -0.00320 -0.03308 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.15020 9.15320 -0.00300 -0.03278 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.79080 9.75510 0.03570 0.36596 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.56960 9.53400 0.03560 0.37340 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.01950 8.98660 0.03290 0.36610 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.93740 8.90410 0.03330 0.37399 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.84750 9.81160 0.03590 0.36589 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.86970 9.83300 0.03670 0.37323 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.17830 9.14490 0.03340 0.36523 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.56250 9.52690 0.03560 0.37368 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.98250 9.98860 -0.00610 -0.06107 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.13010 7.13440 -0.00430 -0.06027 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.06720 10.04410 0.02310 0.22999 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.92870 9.90520 0.02350 0.23725 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.06820 10.04410 0.02410 0.23994 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.77670 9.75440 0.02230 0.22861 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.68280 9.65990 0.02290 0.23706 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.81890 9.79540 0.02350 0.23991 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.06720 10.04420 0.02300 0.22899 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.92870 9.90520 0.02350 0.23725 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.06830 10.04430 0.02400 0.23894 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.77670 9.75440 0.02230 0.22861 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.68280 9.65990 0.02290 0.23706 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.81890 9.79540 0.02350 0.23991 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.20750 9.21040 -0.00290 -0.03149 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 15.06580 15.07060 -0.00480 -0.03185 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.89000 14.90000 -0.01000 -0.06711 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.99000 11.06000 -0.07000 -0.63291 群益印度中小基金N-人民幣 10.30160 10.28520 0.01640 0.15945 群益印度中小基金N-美元 8.57460 8.56090 0.01370 0.16003 群益印度中小基金N-新臺幣 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330 群益印度中小基金-人民幣 13.94610 13.92390 0.02220 0.15944 群益印度中小基金-美元 12.26400 12.24440 0.01960 0.16007 群益印度中小基金-新臺幣 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094 群益多利策略組合基金 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 群益多重收益組合基金 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.56000 14.57000 -0.01000 -0.06863 群益安家基金 22.51980 22.70430 -0.18450 -0.81262 群益安穩貨幣市場基金 16.10270 16.10250 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.05000 20.91000 0.14000 0.66954 群益亞太中小基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 群益亞太新趨勢平衡基金 14.92000 14.92000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.56830 9.57550 -0.00720 -0.07519 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.27000 7.27550 -0.00550 -0.07560 群益店頭市場基金 80.64000 81.51000 -0.87000 -1.06735 群益東方盛世基金 8.05000 8.08000 -0.03000 -0.37129 群益東協成長基金-人民幣 12.47730 12.54630 -0.06900 -0.54996 群益東協成長基金-美元 10.85910 10.91920 -0.06010 -0.55041 群益東協成長基金-新臺幣 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.71540 10.67810 0.03730 0.34931 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.12790 10.09190 0.03600 0.35672 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.61560 9.58140 0.03420 0.35694 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.21600 9.18400 0.03200 0.34843 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.71360 8.68260 0.03100 0.35704 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.27100 8.24150 0.02950 0.35794 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.01880 8.98750 0.03130 0.34826 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.86860 8.83710 0.03150 0.35645 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.23980 9.20690 0.03290 0.35734 群益長安基金 24.44000 24.71000 -0.27000 -1.09268 群益美國新創亮點基金N-美元 9.13990 9.10120 0.03870 0.42522 群益美國新創亮點基金-美元 13.82630 13.76780 0.05850 0.42490 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.38000 13.32000 0.06000 0.45045 群益真善美基金 15.37510 15.44210 -0.06700 -0.43388 群益馬拉松基金 107.27000 108.12000 -0.85000 -0.78616 群益馬拉松基金I類型 107.48000 108.32000 -0.84000 -0.77548 群益深証中小板基金 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 群益創新科技基金 28.14000 28.55000 -0.41000 -1.43608 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.59630 8.57170 0.02460 0.28699 群益華夏盛世基金N-美元 7.84440 7.82200 0.02240 0.28637 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.19000 8.17000 0.02000 0.24480 群益華夏盛世基金-人民幣 9.36130 9.33460 0.02670 0.28603 群益華夏盛世基金-美元 8.64950 8.62480 0.02470 0.28638 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.29000 14.25000 0.04000 0.28070 群益奧斯卡基金 23.89000 24.21000 -0.32000 -1.32177 群益新興金鑽基金-美元 10.81530 10.77640 0.03890 0.36097 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.28000 8.25000 0.03000 0.36364 群益葛萊美基金 20.32000 20.59000 -0.27000 -1.31132 群益道瓊美國地產ETF基金 19.84000 19.86000 -0.02000 -0.10070 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.47990 11.44960 0.03030 0.26464 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.78530 10.75660 0.02870 0.26681 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.74510 10.71310 0.03200 0.29870 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.18160 8.16000 0.02160 0.26471 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.57600 8.55320 0.02280 0.26657 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.90000 7.88000 0.02000 0.25381 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.20910 8.18460 0.02450 0.29934 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.67340 9.64770 0.02570 0.26638 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.48660 9.46140 0.02520 0.26635 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.10000 25.21000 -0.11000 -0.43633 德信中國精選成長基金 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 德信台灣主流中小基金 15.86000 16.00000 -0.14000 -0.87500 德信新興股票組合基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 德信萬保貨幣市場基金 11.94560 11.94550 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.76090 10.76070 0.00020 0.00186 德信數位時代基金 25.16000 25.27000 -0.11000 -0.43530 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.87430 9.88180 -0.00750 -0.07590 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.82080 9.82750 -0.00670 -0.06818 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67450 11.67430 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.19000 13.31000 -0.12000 -0.90158 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.52000 17.29000 0.23000 1.33025 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.30710 10.35580 -0.04870 -0.47027 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.95730 15.02790 -0.07060 -0.46979 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.99920 8.01350 -0.01430 -0.17845 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.76710 10.78650 -0.01940 -0.17985 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.23530 11.25550 -0.02020 -0.17947 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.01870 13.04210 -0.02340 -0.17942 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.11000 15.99000 0.12000 0.75047 摩根中小基金 18.70000 19.01000 -0.31000 -1.63072 摩根中國A股基金 11.93000 11.87000 0.06000 0.50548 摩根中國A股基金(美元) 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 摩根中國亮點基金 11.62000 11.46000 0.16000 1.39616 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.38400 10.37910 0.00490 0.04721 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.53910 11.54540 -0.00630 -0.05457 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.80090 8.79640 0.00450 0.05116 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.77520 11.76960 0.00560 0.04758 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.59590 13.60330 -0.00740 -0.05440 摩根台灣金磚基金-累積型 16.75000 16.95000 -0.20000 -1.17994 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.75000 16.95000 -0.20000 -1.17994 摩根台灣增長基金 44.47000 44.79000 -0.32000 -0.71445 摩根平衡基金 26.24000 26.30000 -0.06000 -0.22814 摩根全球α基金 17.70000 17.64000 0.06000 0.34014 摩根全球平衡基金 14.55450 14.52430 0.03020 0.20793 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.30820 9.29820 0.01000 0.10755 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.31200 10.30420 0.00780 0.07570 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.71640 9.70520 0.01120 0.11540 摩根多元入息成長基金-累積型 11.06000 11.04810 0.01190 0.10771 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.74880 9.73750 0.01130 0.11605 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.11380 10.12240 -0.00860 -0.08496 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.06720 13.07840 -0.01120 -0.08564 摩根亞洲基金 52.40000 52.28000 0.12000 0.22953 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.18860 8.20150 -0.01290 -0.15729 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.56340 9.58050 -0.01710 -0.17849 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.45890 8.47150 -0.01260 -0.14873 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.03290 12.05170 -0.01880 -0.15599 摩根東方內需機會基金 16.61000 16.57000 0.04000 0.24140 摩根東方科技基金 29.04000 28.84000 0.20000 0.69348 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 18.88000 18.59000 0.29000 1.55998 摩根第一貨幣市場基金 15.09210 15.09190 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 12.70000 12.79000 -0.09000 -0.70367 摩根新金磚五國基金 11.01000 10.92000 0.09000 0.82418 摩根新絲路基金 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994 摩根新興35基金 12.22000 12.13000 0.09000 0.74196 摩根新興日本基金 22.31000 22.47000 -0.16000 -0.71206 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 6.96990 7.01490 -0.04500 -0.64149 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.16160 9.22400 -0.06240 -0.67650 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.92470 8.98010 -0.05540 -0.61692 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.22510 10.28920 -0.06410 -0.62298 摩根新興科技基金 44.15000 44.84000 -0.69000 -1.53880 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.12750 8.13500 -0.00750 -0.09219 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.39240 10.40210 -0.00970 -0.09325 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.25910 8.25450 0.00460 0.05573 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.95460 8.95260 0.00200 0.02234 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.42370 8.41890 0.00480 0.05701 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.57140 9.56610 0.00530 0.05540 摩根龍揚基金 28.18000 27.75000 0.43000 1.54955 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 摩根環球股票收益基金-累積型 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 摩根總收益組合基金-月配息型 9.14430 9.14240 0.00190 0.02078 摩根總收益組合基金-累積型 11.10940 11.10710 0.00230 0.02071 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.06000 21.25000 -0.19000 -0.89412 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.56380 11.59550 -0.03170 -0.27338 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.78460 10.81180 -0.02720 -0.25158 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.80650 9.83130 -0.02480 -0.25226 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.89790 9.92410 -0.02620 -0.26400 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.28430 9.30760 -0.02330 -0.25033 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43660 8.45800 -0.02140 -0.25301 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.78960 9.76570 0.02390 0.24473 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.86960 9.84540 0.02420 0.24580 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.34630 9.37600 -0.02970 -0.31677 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.51160 9.54180 -0.03020 -0.31650 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.04770 9.07590 -0.02820 -0.31071 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.20680 9.23600 -0.02920 -0.31615 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.87210 10.88770 -0.01560 -0.14328 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.63730 10.65180 -0.01450 -0.13613 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.86860 9.88200 -0.01340 -0.13560 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.23550 10.25020 -0.01470 -0.14341 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 9.99890 10.01260 -0.01370 -0.13683 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.27910 9.29170 -0.01260 -0.13560 聯邦金鑽平衡基金 20.29140 20.44700 -0.15560 -0.76099 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.75680 8.72070 0.03610 0.41396 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.06280 9.02550 0.03730 0.41327 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.73620 8.70020 0.03600 0.41378 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.04750 9.01030 0.03720 0.41286 聯邦貨幣市場基金 13.17710 13.17690 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 10.79000 10.87000 -0.08000 -0.73597 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.89720 15.90170 -0.00450 -0.02830 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.55280 11.53080 0.02200 0.19079 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.11660 11.09330 0.02330 0.21004 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.64170 10.61940 0.02230 0.20999 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70890 11.72760 -0.01870 -0.15945 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.95480 10.97090 -0.01610 -0.14675 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31840 10.33480 -0.01640 -0.15869 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.45490 8.46730 -0.01240 -0.14645 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.20000 31.51000 -0.31000 -0.98381 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.84000 14.84000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.81000 14.81000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.20000 15.16000 0.04000 0.26385 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.97000 11.94000 0.03000 0.25126 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.65000 12.61000 0.04000 0.31721 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.85000 11.82000 0.03000 0.25381 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.59000 7.57000 0.02000 0.26420 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.14000 14.14000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.49000 13.38000 0.11000 0.82212 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.94000 13.83000 0.11000 0.79537 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.88000 13.77000 0.11000 0.79884 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.63000 14.51000 0.12000 0.82702 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.50000 19.44000 0.06000 0.30864 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.66000 17.61000 0.05000 0.28393 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.20000 12.16000 0.04000 0.32895 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.50000 14.45000 0.05000 0.34602 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.25000 15.19000 0.06000 0.39500 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.31000 14.26000 0.05000 0.35063 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.46000 14.41000 0.05000 0.34698 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.84000 12.80000 0.04000 0.31250 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.85000 12.81000 0.04000 0.31226 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.75000 8.72000 0.03000 0.34404 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.46000 13.41000 0.05000 0.37286 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.19000 18.19000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.01000 17.01000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.81000 13.80000 0.01000 0.07246 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.84000 12.83000 0.01000 0.07794 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.97000 13.93000 0.04000 0.28715 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.95000 13.91000 0.04000 0.28756 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 聯博貨幣市場基金 15.00680 15.00660 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.27870 10.27990 -0.00120 -0.01167 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.33720 13.33850 -0.00130 -0.00975 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.30890 7.30980 -0.00090 -0.01231 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.62000 13.63000 -0.01000 -0.07337 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.66000 13.67000 -0.01000 -0.07315 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.47000 18.66000 -0.19000 -1.01822 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 瀚亞巴西基金 5.29000 5.39000 -0.10000 -1.85529 瀚亞外銷基金 36.81000 37.11000 -0.30000 -0.80841 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.44440 10.40750 0.03690 0.35455 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.10110 10.07520 0.02590 0.25707 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.95100 11.92080 0.03020 0.25334 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.91710 9.86650 0.05060 0.51285 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.19570 7.17010 0.02560 0.35704 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.72000 7.70020 0.01980 0.25714 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.83650 7.81660 0.01990 0.25459 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.85560 6.82070 0.03490 0.51168 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.52360 8.50210 0.02150 0.25288 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.85210 8.82050 0.03160 0.35826 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.02710 9.00400 0.02310 0.25655 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.88450 8.86200 0.02250 0.25389 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 瀚亞印度基金-人民幣 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696 瀚亞印度基金-美元 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791 瀚亞印度基金-新台幣 28.09000 28.03000 0.06000 0.21406 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.00000 14.04000 -0.04000 -0.28490 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529 瀚亞亞太基礎建設基金 11.38000 11.43000 -0.05000 -0.43745 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.52180 11.47720 0.04460 0.38860 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.05150 12.98900 0.06250 0.48118 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.46830 10.43710 0.03120 0.29893 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.27880 10.24840 0.03040 0.29663 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.41460 11.32400 0.09060 0.80007 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.76000 8.72630 0.03370 0.38619 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.41750 9.37210 0.04540 0.48442 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.61620 8.59050 0.02570 0.29917 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.44860 8.42360 0.02500 0.29679 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.78300 8.71080 0.07220 0.82886 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.95150 13.94270 0.00880 0.06312 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.43460 10.41930 0.01530 0.14684 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.17310 10.16640 0.00670 0.06590 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.05960 12.05200 0.00760 0.06306 瀚亞非洲基金-南非幣 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.95000 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