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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/22  107/11/21  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.63890   10.63780   0.00110    0.01034
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.74940    9.74750   0.00190    0.01949
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.75210    9.75020   0.00190    0.01949
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.70200    9.70330  -0.00130   -0.01340
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.70210    9.70340  -0.00130   -0.01340
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.15000   20.89000   0.26000    1.24461
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.96000   21.95000   0.01000    0.04556
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.08060    9.07940   0.00120    0.01322
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.40000    9.39860   0.00140    0.01490
中國信託台灣活力基金                                               12.64000   12.74000  -0.10000   -0.78493
中國信託台灣優勢基金                                               14.49000   14.61000  -0.12000   -0.82136
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.87000    8.83000   0.04000    0.45300
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.26000    9.22000   0.04000    0.43384
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.79000    7.70000   0.09000    1.16883
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.34000    8.25000   0.09000    1.09091
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.85230    9.83100   0.02130    0.21666
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.10460    9.08490   0.01970    0.21684
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.20430   10.18210   0.02220    0.21803
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.39240    9.37200   0.02040    0.21767
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                   9.93870    9.87360   0.06510    0.65933
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.58960    8.53330   0.05630    0.65977
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.55540   10.54410   0.01130    0.10717
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.41670    9.40670   0.01000    0.10631
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.79000    9.68000   0.11000    1.13636
中國信託智能運動基金-美元                                           9.49000    9.39000   0.10000    1.06496
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.46000    8.43000   0.03000    0.35587
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.32000    8.29000   0.03000    0.36188
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99870   10.99860   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.29840    9.30070  -0.00230   -0.02473
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.84170    8.84390  -0.00220   -0.02488
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.45120    9.45330  -0.00210   -0.02221
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  8.98180    8.98380  -0.00200   -0.02226
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
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元大2001基金                                                       51.38000   51.76000  -0.38000   -0.73416
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.75830   38.66100   0.09730    0.25167
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             36.97950   36.88900   0.09050    0.24533
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.40000   17.37000   0.03000    0.17271
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49770   11.49660   0.00110    0.00957
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.55350   10.52180   0.03170    0.30128
元大上證50基金                                                     27.54000   27.62000  -0.08000   -0.28965
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.21000   10.26000  -0.05000   -0.48733
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.85000   12.89000  -0.04000   -0.31032
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.95200   11.95800  -0.00600   -0.05018
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.17000   16.17800  -0.00800   -0.04945
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.63200    9.61900   0.01300    0.13515
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.22400    9.18500   0.03900    0.42461
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.87000    2.86000   0.01000    0.34965
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.76000   12.71000   0.05000    0.39339
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.91000   45.94600  -0.03600   -0.07835
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.48970   10.50160  -0.01190   -0.11332
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.65950    9.67050  -0.01100   -0.11375
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.60830    9.59120   0.01710    0.17829
元大巴西指數基金                                                    6.36200    6.48000  -0.11800   -1.82099
元大巴菲特基金                                                     23.90000   23.99000  -0.09000   -0.37516
元大日經225基金                                                    27.28000   27.11000   0.17000    0.62707
元大台商收成基金                                                   19.41000   20.45000  -1.04000   -5.08557
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.33000   13.31000   0.02000    0.15026
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.69000   31.80000  -0.11000   -0.34591
元大台灣中型100基金                                                28.43000   29.62000  -1.19000   -4.01756
元大台灣加權股價指數基金                                           22.91800   22.97000  -0.05200   -0.22638
元大台灣卓越50基金                                                 75.48000   75.77000  -0.29000   -0.38274
元大台灣金融基金                                                   17.09000   17.79000  -0.70000   -3.93479
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.88000   29.50000  -1.62000   -5.49153
元大台灣高股息基金                                                 23.89000   24.08000  -0.19000   -0.78904
元大台灣電子科技基金                                               30.38000   31.63000  -1.25000   -3.95194
元大全球ETF成長組合基金                                            10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.13000   14.07000   0.06000    0.42644
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.81000   12.71000   0.10000    0.78678
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.93000    8.86000   0.07000    0.79007
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.64000   12.58000   0.06000    0.47695
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.78800   11.69500   0.09300    0.79521
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.48000    8.51000  -0.03000   -0.35253
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.44000    6.46000  -0.02000   -0.30960
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.98000    7.94000   0.04000    0.50378
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.23000    6.20000   0.03000    0.48387
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.84500    8.82600   0.01900    0.21527
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.54000   12.52000   0.02000    0.15974
元大全球農業商機基金                                               16.45000   16.32000   0.13000    0.79657
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
元大印尼指數基金                                                    8.92200    9.02300  -0.10100   -1.11936
元大印度指數基金                                                    9.30200    9.31100  -0.00900   -0.09666
元大印度基金                                                       11.79000   11.76000   0.03000    0.25510
元大多多基金                                                       15.05000   15.28000  -0.23000   -1.50524
元大多福基金                                                       46.34000   46.68000  -0.34000   -0.72836
元大亞太成長基金                                                    8.52000    8.54000  -0.02000   -0.23419
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.61780    8.58680   0.03100    0.36102
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.03530    7.01010   0.02520    0.35948
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.85500    8.87400  -0.01900   -0.21411
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.37000    9.45500  -0.08500   -0.89900
元大卓越基金                                                       40.24000   40.40000  -0.16000   -0.39604
元大店頭基金                                                        6.95000    7.06000  -0.11000   -1.55807
元大泛歐成長基金                                                    8.56000    8.47000   0.09000    1.06257
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.31730   10.31670   0.00060    0.00582
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67020    9.67000   0.00020    0.00207
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.88220   31.91860  -0.03640   -0.11404
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.73550   36.80600  -0.07050   -0.19154
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.76560   19.75210   0.01350    0.06835
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.49340   17.52520  -0.03180   -0.18145
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.90600   38.97280  -0.06680   -0.17140
元大高科技基金                                                     16.50000   16.66000  -0.16000   -0.96038
元大得利貨幣市場基金                                               16.27240   16.27220   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99510   11.99490   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.38000   10.83000  -0.45000   -4.15512
元大華夏中小基金                                                    6.36000    6.34000   0.02000    0.31546
元大新中國基金-人民幣                                               8.39000    8.39000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-美元                                                 7.81000    7.78600   0.02400    0.30825
元大新中國基金-新台幣                                               7.80000    7.77000   0.03000    0.38610
元大新主流基金                                                     20.65000   20.99000  -0.34000   -1.61982
元大新東協平衡基金-美元                                             8.93300    8.91800   0.01500    0.16820
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.22630   10.20400   0.02230    0.21854
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.40180    9.36950   0.03230    0.34474
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.26880   10.23290   0.03590    0.35083
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.80200    8.77120   0.03080    0.35115
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.71490    9.72310  -0.00820   -0.08434
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.23350    9.24130  -0.00780   -0.08440
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.88590    9.89430  -0.00840   -0.08490
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.40090    9.40890  -0.00800   -0.08503
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.41870    9.42770  -0.00900   -0.09546
元大新興亞洲基金                                                   10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.96860    8.93780   0.03080    0.34460
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.62790    8.59820   0.02970    0.34542
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.23700    9.20470   0.03230    0.35091
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.88980    8.85870   0.03110    0.35107
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11820   15.11800   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.33000   32.56000  -0.23000   -0.70639
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.94000    8.82000   0.12000    1.36054
元大實質多重資產基金-美元                                           8.17200    8.03800   0.13400    1.66708
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.64000    8.50000   0.14000    1.64706
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.97000   15.84000   0.13000    0.82071
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.24000   12.45000  -0.21000   -1.68675
元大摩臺基金                                                       34.88000   35.02000  -0.14000   -0.39977
元大標普500基金                                                    24.69000   24.64000   0.05000    0.20292
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.90000   13.95000  -0.05000   -0.35842
元大標普500單日正向2倍基金                                         29.64000   29.44000   0.20000    0.67935
元大標智滬深300基金                                                15.17000   15.14000   0.03000    0.19815
元大歐洲50基金                                                     22.66000   22.39000   0.27000    1.20590
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.54470    9.53550   0.00920    0.09648
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21580   10.21540   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       43.10000   43.76000  -0.66000   -1.50823
元大韓國KOSPI200基金                                               20.20000   20.22000  -0.02000   -0.09891
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.76000   13.86000  -0.10000   -0.72150
日盛上選基金                                                       28.65000   28.84000  -0.19000   -0.65881
日盛小而美基金                                                     15.59000   15.76000  -0.17000   -1.07868
日盛中國內需動力基金                                                8.61000    8.56000   0.05000    0.58411
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.52910   11.55480  -0.02570   -0.22242
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.52660    9.54790  -0.02130   -0.22309
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.50990   11.53630  -0.02640   -0.22884
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.50540    9.52730  -0.02190   -0.22987
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.42290   10.44590  -0.02300   -0.22018
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.59220    8.61120  -0.01900   -0.22064
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
日盛日盛基金                                                       11.80000   11.89000  -0.09000   -0.75694
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                  9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.89820    9.87340   0.02480    0.25118
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.15840    9.13550   0.02290    0.25067
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.71350    9.68780   0.02570    0.26528
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.98860    8.96490   0.02370    0.26436
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.37360    2.37830  -0.00470   -0.19762
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62200    1.62520  -0.00320   -0.19690
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35770    0.35840  -0.00070   -0.19531
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24520    0.24570  -0.00050   -0.20350
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.86870   11.89230  -0.02360   -0.19845
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.00410    8.02010  -0.01600   -0.19950
日盛亞洲機會基金                                                    6.24000    6.24000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                       14.78000   14.96000  -0.18000   -1.20321
日盛高科技基金                                                     15.52000   15.64000  -0.12000   -0.76726
日盛貨幣市場基金                                                   14.78630   14.78610   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.49000   34.78000  -0.29000   -0.83381
日盛精選五虎基金                                                   32.90000   33.08000  -0.18000   -0.54414
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50040   13.50030   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                                 25.26000   25.51000  -0.25000   -0.98001
台新MSCI中國基金                                                   18.65000   18.43000   0.22000    1.19371
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.45000   19.43000   0.02000    0.10293
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.06000   18.11000  -0.05000   -0.27609
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17750   14.17740   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.49570   10.51840  -0.02270   -0.21581
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49820   10.49030   0.00790    0.07531
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10350   10.09600   0.00750    0.07429
台新中國通基金                                                     35.79000   36.17000  -0.38000   -1.05059
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.43240    0.42830   0.00410    0.95727
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.34500   13.21800   0.12700    0.96081
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28450    0.28240   0.00210    0.74363
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.80000    8.74000   0.06000    0.68650
台新主流基金                                                       19.93000   20.09000  -0.16000   -0.79642
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.15000   20.14000   0.01000    0.04965
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65610    0.65560   0.00050    0.07627
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.80000   14.79000   0.01000    0.06761
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48090    0.48050   0.00040    0.08325
台新台灣中小基金                                                   28.30000   28.61000  -0.31000   -1.08354
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.72930    9.73370  -0.00440   -0.04520
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.95670    8.93730   0.01940    0.21707
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.45000    8.43000   0.02000    0.23725
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.09980   10.07790   0.02190    0.21731
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.66170    9.65830   0.00340    0.03520
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.53300   10.52940   0.00360    0.03419
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       13.88000   13.81000   0.07000    0.50688
台新亞美短期債券基金                                               10.87960   10.87170   0.00790    0.07267
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.28490    8.29820  -0.01330   -0.16028
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27350    0.27390  -0.00040   -0.14604
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.68790   11.70670  -0.01880   -0.16059
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38050    0.38110  -0.00060   -0.15744
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10130   11.10120   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.87790   27.87830  -0.00040   -0.00143
台新智慧生活基金-美元                                               9.12630    9.03980   0.08650    0.95688
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.40000    9.32000   0.08000    0.85837
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.02100    8.03670  -0.01570   -0.19535
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.21750    8.23360  -0.01610   -0.19554
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.75260    8.76970  -0.01710   -0.19499
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           8.97580    8.99340  -0.01760   -0.19570
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.39420   10.36760   0.02660    0.25657
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33150    0.33060   0.00090    0.27223
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.64520    7.62570   0.01950    0.25571
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25680    0.25610   0.00070    0.27333
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.29000    5.25000   0.04000    0.76190
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.23000   20.23000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.68000   13.52000   0.16000    1.18343
未來資產亞洲新富基金                                               18.10000   18.00000   0.10000    0.55556
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57980   12.57960   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.60000    9.74000  -0.14000   -1.43737
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.17550   11.17460   0.00090    0.00805
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.89520    9.89110   0.00410    0.04145
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.07110    9.07250  -0.00140   -0.01543
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.41840   10.42010  -0.00170   -0.01631
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.61660    7.61580   0.00080    0.01050
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.80850    8.80760   0.00090    0.01022
永豐中小基金                                                       46.14000   46.65000  -0.51000   -1.09325
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.68030    1.68440  -0.00410   -0.24341
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.25900    2.26450  -0.00550   -0.24288
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.60050    7.61660  -0.01610   -0.21138
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                               9.91380    9.93470  -0.02090   -0.21037
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.14000    4.12000   0.02000    0.48544
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.48000   18.39000   0.09000    0.48940
永豐主流品牌基金                                                   16.11000   15.91000   0.20000    1.25707
永豐永豐基金                                                       30.86000   31.08000  -0.22000   -0.70785
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.13010    9.11910   0.01100    0.12063
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.31520    9.30390   0.01130    0.12145
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.03950    9.02970   0.00980    0.10853
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.22310    9.21300   0.01010    0.10963
永豐亞洲民生消費基金                                               10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
永豐南非幣2021保本基金                                             13.27920   13.25680   0.02240    0.16897
永豐高科技基金                                                     20.36000   20.66000  -0.30000   -1.45208
永豐貨幣市場基金                                                   13.89690   13.89670   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.08860    2.08980  -0.00120   -0.05742
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50060    2.50210  -0.00150   -0.05995
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.60140    7.60360  -0.00220   -0.02893
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.33800   10.34100  -0.00300   -0.02901
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.81920    6.85250  -0.03330   -0.48595
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.63060   10.64050  -0.00990   -0.09304
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.06000    7.05000   0.01000    0.14184
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.28000   16.23000   0.05000    0.30807
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.35000   48.49000  -0.14000   -0.28872
永豐領航科技基金                                                   33.46000   33.88000  -0.42000   -1.23967
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.08000   11.21000  -0.13000   -1.15968
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.68000   10.81000  -0.13000   -1.20259
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.29000    9.22000   0.07000    0.75922
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.16000    9.05000   0.11000    1.21547
永豐趨勢平衡基金                                                   36.92000   37.23000  -0.31000   -0.83266
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.66920   11.66800   0.00120    0.01028
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.38680    9.39550  -0.00870   -0.09260
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.72820    9.73720  -0.00900   -0.09243
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.40520    9.41410  -0.00890   -0.09454
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.63630    9.64540  -0.00910   -0.09435
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.40400    9.41340  -0.00940   -0.09986
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.86790    9.87780  -0.00990   -0.10022
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.38000    9.38960  -0.00960   -0.10224
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.69180    9.70170  -0.00990   -0.10204
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.27000   10.22000   0.05000    0.48924
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.59000    9.52000   0.07000    0.73529
兆豐國際中小基金                                                   13.05000   13.12000  -0.07000   -0.53354
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.89000   12.89000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.93000   16.88000   0.05000    0.29621
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.81000   16.76000   0.05000    0.29833
兆豐國際生命科學基金                                               14.81000   14.73000   0.08000    0.54311
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.90010    9.88510   0.01500    0.15174
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.10940   10.09380   0.01560    0.15455
兆豐國際全球基金                                                   28.68000   28.45000   0.23000    0.80844
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.32410   10.32350   0.00060    0.00581
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.13940   10.13790   0.00150    0.01480
兆豐國際國民基金                                                   19.45000   19.67000  -0.22000   -1.11845
兆豐國際第一基金                                                   11.30000   11.36000  -0.06000   -0.52817
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.74080    9.76390  -0.02310   -0.23659
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.64410    7.66220  -0.01810   -0.23622
兆豐國際萬全基金                                                   18.43000   18.50000  -0.07000   -0.37838
兆豐國際電子基金                                                   21.87000   22.09000  -0.22000   -0.99593
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.21000   20.30000  -0.09000   -0.44335
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.73000   17.70000   0.03000    0.16949
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.17000   30.30000  -0.13000   -0.42904
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51600   12.51580   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.76580    9.76180   0.00400    0.04098
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.70560    9.70170   0.00390    0.04020
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.74670    9.74220   0.00450    0.04619
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.76730    9.76330   0.00400    0.04097
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.71260    9.70870   0.00390    0.04017
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.74580    9.74120   0.00460    0.04722
合庫台灣基金                                                        9.48000    9.65000  -0.17000   -1.76166
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.86980   10.83880   0.03100    0.28601
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.71030   11.67780   0.03250    0.27831
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.48180   10.45170   0.03010    0.28799
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.22820   11.19400   0.03420    0.30552
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.84010    7.81780   0.02230    0.28525
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.10880    9.08360   0.02520    0.27742
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.70400    8.67900   0.02500    0.28805
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.58770    8.56200   0.02570    0.30016
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.93530    8.90960   0.02570    0.28845
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                8.72000    8.68000   0.04000    0.46083
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.14080   10.14060   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.21800    9.23190  -0.01390   -0.15056
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.46930    9.48430  -0.01500   -0.15816
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.76590    9.78170  -0.01580   -0.16153
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.17220   11.19010  -0.01790   -0.15996
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.48870   13.51170  -0.02300   -0.17022
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.41880    8.43250  -0.01370   -0.16247
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.10130    9.11580  -0.01450   -0.15906
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.58320    7.59550  -0.01230   -0.16194
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.40800    8.42150  -0.01350   -0.16030
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.87940    9.89650  -0.01710   -0.17279
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.81000    9.76000   0.05000    0.51230
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.49000    9.45000   0.04000    0.42328
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金                                               10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.05790   11.05690   0.00100    0.00904
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.88440    9.88340   0.00100    0.01012
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.76120    9.76020   0.00100    0.01025
安聯中國東協基金                                                   14.48000   14.45000   0.03000    0.20761
安聯中國策略基金-美元                                               9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.33000   12.30000   0.03000    0.24390
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.06000   11.97000   0.09000    0.75188
安聯中華新思路基金-美元                                            11.12000   11.04000   0.08000    0.72464
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.46000   10.38000   0.08000    0.77071
安聯台灣大壩基金                                                   24.61000   24.69000  -0.08000   -0.32402
安聯台灣科技基金                                                   39.40000   39.65000  -0.25000   -0.63052
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50530   12.50510   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   26.77000   26.88000  -0.11000   -0.40923
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.98420    9.99670  -0.01250   -0.12504
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.80140   14.82040  -0.01900   -0.12820
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.40790    9.41990  -0.01200   -0.12739
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.17800   12.19440  -0.01640   -0.13449
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.97210    9.98480  -0.01270   -0.12719
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.99700   12.01280  -0.01580   -0.13153
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.22350    9.23580  -0.01230   -0.13318
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.08290    9.09450  -0.01160   -0.12755
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.73660    8.74810  -0.01150   -0.13146
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.83750   11.83510   0.00240    0.02028
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.73890   10.73570   0.00320    0.02981
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.40120   10.39830   0.00290    0.02789
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.60500    8.60330   0.00170    0.01976
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.40180    8.39930   0.00250    0.02976
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11190    8.10960   0.00230    0.02836
安聯全球人口趨勢基金                                               10.94000   10.90000   0.04000    0.36697
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.86000    8.79000   0.07000    0.79636
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.41000   33.14000   0.27000    0.81473
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.93000    7.83000   0.10000    1.27714
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92160   11.92620  -0.00460   -0.03857
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27690   10.28080  -0.00390   -0.03793
安聯全球新興市場基金                                               16.08000   16.07000   0.01000    0.06223
安聯全球農金趨勢基金                                                9.15000    9.05000   0.10000    1.10497
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.13000    8.07000   0.06000    0.74349
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.35000    9.31000   0.04000    0.42965
安聯亞洲動態策略基金                                               20.37000   20.32000   0.05000    0.24606
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.10910   10.11160  -0.00250   -0.02472
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81210    9.81450  -0.00240   -0.02445
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.25500   81.39070  -0.13570   -0.16673
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.00390   12.02230  -0.01840   -0.15305
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.00570   63.11210  -0.10640   -0.16859
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.23320    9.24740  -0.01420   -0.15356
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57900    2.57970  -0.00070   -0.02713
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.35020   10.35100  -0.00080   -0.00773
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.18960    2.19030  -0.00070   -0.03196
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.55870    8.55930  -0.00060   -0.00701
宏利台灣動力基金                                                   26.95000   27.18000  -0.23000   -0.84621
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.57710    9.54600   0.03110    0.32579
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.41200    9.38090   0.03110    0.33152
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.45480    7.43060   0.02420    0.32568
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.44130    7.41680   0.02450    0.33033
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
宏利全球債券組合基金                                               12.73080   12.75720  -0.02640   -0.20694
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77910    2.78260  -0.00350   -0.12578
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.65050   11.66370  -0.01320   -0.11317
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57350    8.58320  -0.00970   -0.11301
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43640    2.43980  -0.00340   -0.13936
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.85690   10.86880  -0.01190   -0.10949
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.11810    3.13500  -0.01690   -0.53907
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50280    0.50550  -0.00270   -0.53412
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.53000   14.61000  -0.08000   -0.54757
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.59510   11.56790   0.02720    0.23513
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.26020   10.23500   0.02520    0.24621
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.92590    9.90130   0.02460    0.24845
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.62220    8.60240   0.01980    0.23017
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.24150    8.22130   0.02020    0.24570
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.14640    8.12630   0.02010    0.24735
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.10080    8.07970   0.02110    0.26115
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.71020    2.71030  -0.00010   -0.00369
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39250    0.39260  -0.00010   -0.02547
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.90830   11.91010  -0.00180   -0.01511
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89240    0.89220   0.00020    0.02242
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.12420    7.12530  -0.00110   -0.01544
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97570    1.97630  -0.00060   -0.03036
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28410    0.28410   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.71210    8.71350  -0.00140   -0.01607
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31540    0.31530   0.00010    0.03172
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65320   13.65300   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.33000    2.31000   0.02000    0.86580
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.59000   10.51000   0.08000    0.76118
宏利臺灣股息收益基金                                               23.11000   23.18000  -0.07000   -0.30198
宏利澳幣保本基金                                                   12.24590   12.25120  -0.00530   -0.04326
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.81670    9.86130  -0.04460   -0.45227
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.03450    9.04860  -0.01410   -0.15583
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.51680    8.53020  -0.01340   -0.15709
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.28870   10.30480  -0.01610   -0.15624
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.92000    8.87000   0.05000    0.56370
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.47000    9.42000   0.05000    0.53079
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.24000    9.15000   0.09000    0.98361
貝萊德新台幣基金                                                   12.94220   12.94210   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.03000   23.16000  -0.13000   -0.56131
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29580   11.29270   0.00310    0.02745
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.89000    9.87340   0.01660    0.16813
保德信大中華基金-人民幣                                             8.79000    8.76000   0.03000    0.34247
保德信大中華基金-美元                                               8.61000    8.56000   0.05000    0.58411
保德信大中華基金-新台幣                                            25.68000   25.54000   0.14000    0.54816
保德信中小型股基金                                                 37.83000   38.25000  -0.42000   -1.09804
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.09000    8.09000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-美元                                             7.74000    7.73000   0.01000    0.12937
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.48000    7.48000   0.00000    0.00000
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.84420    8.83480   0.00940    0.10640
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.92160    8.91430   0.00730    0.08189
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.97380    8.96640   0.00740    0.08253
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.76210    9.75420   0.00790    0.08099
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.15000    8.13000   0.02000    0.24600
保德信中國品牌基金-美元                                             8.16000    8.14000   0.02000    0.24570
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
保德信台商全方位基金                                               30.44000   30.67000  -0.23000   -0.74992
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          26.55000   26.29000   0.26000    0.98897
保德信全球消費商機基金                                             17.32000   17.26000   0.06000    0.34762
保德信全球基礎建設基金                                             11.94000   11.93000   0.01000    0.08382
保德信全球資源基金                                                  7.38000    7.29000   0.09000    1.23457
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.69000   32.56000   0.13000    0.39926
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.16970   10.14840   0.02130    0.20989
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.16970   10.14840   0.02130    0.20989
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.16580   10.14450   0.02130    0.20997
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.16580   10.14450   0.02130    0.20997
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.39350    9.37750   0.01600    0.17062
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.27890   10.26130   0.01760    0.17152
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.93840    8.92310   0.01530    0.17147
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.76540    9.74870   0.01670    0.17130
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.92420    7.91790   0.00630    0.07957
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.58230   10.57400   0.00830    0.07849
保德信亞太基金                                                     19.45000   19.42000   0.03000    0.15448
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.26020    8.27380  -0.01360   -0.16437
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.08250   11.10060  -0.01810   -0.16305
保德信店頭市場基金                                                 27.08000   27.41000  -0.33000   -1.20394
保德信拉丁美洲基金                                                  6.89000    7.01000  -0.12000   -1.71184
保德信金平衡基金                                                   27.87000   27.94000  -0.07000   -0.25054
保德信金滿意基金                                                   37.42000   37.58000  -0.16000   -0.42576
保德信科技島基金                                                   22.54000   22.70000  -0.16000   -0.70485
保德信高成長基金                                                   84.18000   84.59000  -0.41000   -0.48469
保德信第一基金                                                     22.47000   22.60000  -0.13000   -0.57522
保德信貨幣市場基金                                                 15.78620   15.78600   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.08720   10.03580   0.05140    0.51217
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.27790   10.22550   0.05240    0.51244
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.36440   10.31820   0.04620    0.44775
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.88790    9.84390   0.04400    0.44698
保德信新世紀基金                                                    9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.78240    7.79310  -0.01070   -0.13730
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.69040   10.70510  -0.01470   -0.13732
保德信新興趨勢組合基金                                             10.34000   10.17000   0.17000    1.67158
保德信瑞騰基金                                                     15.55390   15.55400  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                                  9.62000    9.50000   0.12000    1.26316
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.65170    9.64850   0.00320    0.03317
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.95840    9.95510   0.00330    0.03315
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.60480    9.60210   0.00270    0.02812
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.76420    9.76120   0.00300    0.03073
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.68980    9.69160  -0.00180   -0.01857
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.84250    9.84440  -0.00190   -0.01930
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.56260    9.56250   0.00010    0.00105
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.68350    9.68340   0.00010    0.00103
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.97960    9.98010  -0.00050   -0.00501
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.95240    9.95140   0.00100    0.01005
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.95120    9.95020   0.00100    0.01005
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.86070    9.85780   0.00290    0.02942
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.86070    9.85780   0.00290    0.02942
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.86160    9.86480  -0.00320   -0.03244
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.05530   10.05860  -0.00330   -0.03281
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.75410    9.75520  -0.00110   -0.01128
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.84920    9.85030  -0.00110   -0.01117
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.45800    9.45520   0.00280    0.02961
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.28720    9.28290   0.00430    0.04632
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.89360    9.88920   0.00440    0.04449
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.88960    9.88520   0.00440    0.04451
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型               9.99330    9.98780   0.00550    0.05507
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.07490   10.06850   0.00640    0.06356
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.88170    9.87570   0.00600    0.06076
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.88220    9.87620   0.00600    0.06075
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.91740    1.91920  -0.00180   -0.09379
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65180    2.65430  -0.00250   -0.09419
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28640    0.28660  -0.00020   -0.06978
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.42920    0.42960  -0.00040   -0.09311
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.19600    8.20170  -0.00570   -0.06950
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.53370   11.54300  -0.00930   -0.08057
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.37290    9.37920  -0.00630   -0.06717
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.58230   11.59000  -0.00770   -0.06644
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.41360    8.41750  -0.00390   -0.04633
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.44200   10.44690  -0.00490   -0.04690
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.06010   10.05690   0.00320    0.03182
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.97260    9.96990   0.00270    0.02708
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.04750   10.04410   0.00340    0.03385
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.68360   10.68000   0.00360    0.03371
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.96480    9.96180   0.00300    0.03012
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.69050    9.68770   0.00280    0.02890
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.07300   10.07020   0.00280    0.02780
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.68750    9.68470   0.00280    0.02891
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.92550    9.92330   0.00220    0.02217
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.26540   10.25160   0.01380    0.13461
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.97760    5.96820   0.00940    0.15750
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.44210   10.42570   0.01640    0.15730
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65500   11.65500   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.32000   16.40000  -0.08000   -0.48780
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3738.23000 3755.93000 -17.70000   -0.47125
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.85740    9.85970  -0.00230   -0.02333
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.81730   10.81960  -0.00230   -0.02126
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.06960   10.07110  -0.00150   -0.01489
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.69260    8.69460  -0.00200   -0.02300
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.04860    9.05050  -0.00190   -0.02099
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.88530    8.88670  -0.00140   -0.01575
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.96760    9.96990  -0.00230   -0.02307
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.44760   10.44980  -0.00220   -0.02105
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.39990   10.40140  -0.00150   -0.01442
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.32000    6.31000   0.01000    0.15848
柏瑞巨人基金                                                       11.43000   11.48000  -0.05000   -0.43554
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66530   13.66520   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               14.97000   14.85000   0.12000    0.80808
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.20720   13.19140   0.01580    0.11978
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.62480   11.61170   0.01310    0.11282
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.19520   12.18080   0.01440    0.11822
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.50270    8.49260   0.01010    0.11893
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.54940    6.54160   0.00780    0.11924
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.44330    8.43380   0.00950    0.11264
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.19480    8.18530   0.00950    0.11606
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.37350   10.36120   0.01230    0.11871
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.07160    8.06080   0.01080    0.13398
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.79720   11.78390   0.01330    0.11287
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.44170   11.42810   0.01360    0.11900
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.73720   11.72360   0.01360    0.11601
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.10150   11.08830   0.01320    0.11904
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.67990    8.66950   0.01040    0.11996
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.43490    9.42430   0.01060    0.11248
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.36610    9.35520   0.01090    0.11651
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.22520    9.21430   0.01090    0.11829
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.10670    9.09460   0.01210    0.13305
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.96610    9.94820   0.01790    0.17993
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.85500    9.83800   0.01700    0.17280
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.71420    9.69680   0.01740    0.17944
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.79420    9.77960   0.01460    0.14929
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.58130    9.56410   0.01720    0.17984
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.36950    9.35340   0.01610    0.17213
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.33220    9.31550   0.01670    0.17927
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.41250    9.39840   0.01410    0.15003
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.94750    9.92960   0.01790    0.18027
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.85500    9.83800   0.01700    0.17280
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.71430    9.69680   0.01750    0.18047
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.79430    9.77960   0.01470    0.15031
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.58130    9.56400   0.01730    0.18089
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.36970    9.35350   0.01620    0.17320
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.33220    9.31550   0.01670    0.17927
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.41280    9.39870   0.01410    0.15002
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.54670   10.56950  -0.02280   -0.21572
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.76220   11.78630  -0.02410   -0.20447
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.13390   11.15800  -0.02410   -0.21599
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.79780    8.81680  -0.01900   -0.21550
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.48000    9.49950  -0.01950   -0.20527
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.34290    9.36310  -0.02020   -0.21574
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.26260   10.28480  -0.02220   -0.21585
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              10.95200   10.97450  -0.02250   -0.20502
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.75650   10.77980  -0.02330   -0.21615
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.79800    8.81700  -0.01900   -0.21549
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.48040    9.49990  -0.01950   -0.20527
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.34330    9.36350  -0.02020   -0.21573
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.00000   12.03000  -0.03000   -0.24938
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.77000   12.80000  -0.03000   -0.23438
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.36000    8.39000  -0.03000   -0.35757
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.85000    7.87000  -0.02000   -0.25413
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.66000    8.68000  -0.02000   -0.23041
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.18000   12.17000   0.01000    0.08217
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.54000    9.70000  -0.16000   -1.64948
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.26720   11.26360   0.00360    0.03196
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.31640    7.31410   0.00230    0.03145
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.24000   11.24920  -0.00920   -0.08178
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.92960   10.93920  -0.00960   -0.08776
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.03870   10.04690  -0.00820   -0.08162
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.12820    8.13490  -0.00670   -0.08236
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.12770    9.13570  -0.00800   -0.08757
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.16290    9.17040  -0.00750   -0.08178
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.51380   10.52300  -0.00920   -0.08743
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.87060    9.87870  -0.00810   -0.08199
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.02190   10.03010  -0.00820   -0.08175
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.45620    9.46450  -0.00830   -0.08770
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.78250    8.78970  -0.00720   -0.08191
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.70800    8.71530  -0.00730   -0.08376
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.18680    9.19430  -0.00750   -0.08157
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.68000   11.68850  -0.00850   -0.07272
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.16470   11.17350  -0.00880   -0.07876
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.57680   10.58460  -0.00780   -0.07369
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.84980    6.85480  -0.00500   -0.07294
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.55690    8.56370  -0.00680   -0.07940
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.14710    9.15380  -0.00670   -0.07319
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.04050   10.04780  -0.00730   -0.07265
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.59370   10.60140  -0.00770   -0.07263
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.26260    9.26990  -0.00730   -0.07875
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.73630    8.74270  -0.00640   -0.07320
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.34220    9.34900  -0.00680   -0.07274
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.07460   11.10100  -0.02640   -0.23782
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.69510   11.70520  -0.01010   -0.08629
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.68030   10.70580  -0.02550   -0.23819
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.93650    8.95780  -0.02130   -0.23778
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.47630    9.48450  -0.00820   -0.08646
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.45790    9.48050  -0.02260   -0.23838
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.02320   11.03280  -0.00960   -0.08701
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.88100    9.90450  -0.02350   -0.23727
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.17690   10.20120  -0.02430   -0.23821
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.34790    9.37010  -0.02220   -0.23692
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.08870    9.11040  -0.02170   -0.23819
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.69540    9.70370  -0.00830   -0.08553
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.22170    9.24370  -0.02200   -0.23800
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.11000   17.12000  -0.01000   -0.05841
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.71000   15.72000  -0.01000   -0.06361
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.60570   12.60300   0.00270    0.02142
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.99840    9.96090   0.03750    0.37647
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.96740   10.92790   0.03950    0.36146
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.54800   11.50610   0.04190    0.36415
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.47010   10.43120   0.03890    0.37292
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.98630    8.95260   0.03370    0.37643
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.54090    9.50640   0.03450    0.36291
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.40550    9.37140   0.03410    0.36387
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.43720    9.40210   0.03510    0.37332
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.11620    9.08200   0.03420    0.37657
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.34980    9.31610   0.03370    0.36174
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.07260   11.03240   0.04020    0.36438
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.38220    9.34730   0.03490    0.37337
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.62000   14.50000   0.12000    0.82759
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.29000   23.68000  -0.39000   -1.64696
國泰大中華基金                                                     16.86000   16.95000  -0.09000   -0.53097
國泰小龍基金                                                       13.29000   13.42000  -0.13000   -0.96870
國泰中小成長基金                                                   36.15000   36.45000  -0.30000   -0.82305
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.76750    3.75130   0.01620    0.43185
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.82000   16.70000   0.12000    0.71856
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.63200    0.62750   0.00450    0.71713
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.59440    0.59010   0.00430    0.72869
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18760    2.19480  -0.00720   -0.32805
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.54610    9.54960  -0.00350   -0.03665
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.97780    7.98080  -0.00300   -0.03759
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31160    0.31170  -0.00010   -0.03208
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.59530   11.59420   0.00110    0.00949
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67040    1.66540   0.00500    0.30023
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.99030    9.96590   0.02440    0.24483
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32850    0.32770   0.00080    0.24413
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.89900    3.88190   0.01710    0.44051
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.40000   17.27000   0.13000    0.75275
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.55820    0.55410   0.00410    0.73994
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.88850    2.88290   0.00560    0.19425
國泰中港台基金台幣級別                                             12.89000   12.83000   0.06000    0.46765
國泰中港台基金美元級別                                              0.41870    0.41660   0.00210    0.50408
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.69000   26.51000   0.18000    0.67899
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.78000   12.90000  -0.12000   -0.93023
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.56000   32.96000   0.60000    1.82039
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.25170   10.23020   0.02150    0.21016
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.01640    9.99540   0.02100    0.21010
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.03970   10.01870   0.02100    0.20961
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33140    0.33070   0.00070    0.21167
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32360    0.32290   0.00070    0.21679
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32430    0.32360   0.00070    0.21632
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42290   12.42270   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.37500    2.37480   0.00020    0.00842
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34330    0.34220   0.00110    0.32145
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.47500    0.47680  -0.00180   -0.37752
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.49000   12.48000   0.01000    0.08013
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.42970    0.42930   0.00040    0.09317
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.24000    5.17000   0.07000    1.35397
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16700    0.16470   0.00230    1.39648
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39300    0.39210   0.00090    0.22953
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35350    0.35270   0.00080    0.22682
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41780    0.41680   0.00100    0.23992
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.48930    0.49140  -0.00210   -0.42735
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.47000   20.55000  -0.08000   -0.38929
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.46000   21.52000  -0.06000   -0.27881
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.36660    2.37370  -0.00710   -0.29911
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.58480   10.58570  -0.00090   -0.00850
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.40040    9.40110  -0.00070   -0.00745
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34290    0.34300  -0.00010   -0.02915
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30460    0.30460   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47150    0.47470  -0.00320   -0.67411
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36410    0.36280   0.00130    0.35832
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.18000   17.08000   0.10000    0.58548
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.55570    0.55250   0.00320    0.57919
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.13000   17.03000   0.10000    0.58720
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.76520    0.76590  -0.00070   -0.09140
國泰科技生化基金                                                   27.56000   27.81000  -0.25000   -0.89896
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.35000   26.36000  -0.01000   -0.03794
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.82000   13.83000  -0.01000   -0.07231
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.01780   38.09010  -0.07230   -0.18981
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.22830   20.21480   0.01350    0.06678
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.77900   17.81010  -0.03110   -0.17462
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   37.91790   37.83780   0.08010    0.21169
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.55140   39.52130   0.03010    0.07616
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.59090   42.56020   0.03070    0.07213
國泰紐幣2021保本基金                                               12.25830   12.24630   0.01200    0.09799
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.55070   12.53900   0.01170    0.09331
國泰紐幣保本基金                                                   12.51970   12.51850   0.00120    0.00959
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.77000   18.93000  -0.16000   -0.84522
國泰國泰基金台幣級別                                               18.77000   18.93000  -0.16000   -0.84522
國泰富時中國A50基金                                                17.52000   17.58000  -0.06000   -0.34130
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   39.99850   39.99930  -0.00080   -0.00200
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33160    0.33140   0.00020    0.06035
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46560    0.46860  -0.00300   -0.64020
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.37810   10.35610   0.02200    0.21244
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.33520    7.31960   0.01560    0.21313
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35140    0.35060   0.00080    0.22818
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23730    0.23680   0.00050    0.21115
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.18260    2.18310  -0.00050   -0.02290
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.70420    9.67830   0.02590    0.26761
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31300    0.31220   0.00080    0.25625
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.99370   41.03430  -0.04060   -0.09894
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.81000   17.82000  -0.01000   -0.05612
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.31000   11.27000   0.04000    0.35492
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36590    0.36480   0.00110    0.30154
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25570    2.26240  -0.00670   -0.29615
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46060    1.46500  -0.00440   -0.30034
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33600    0.33600   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33240    0.33250  -0.00010   -0.03008
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21970    0.21970   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.27520   10.27560  -0.00040   -0.00389
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.52860    6.52890  -0.00030   -0.00459
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.10000   15.08000   0.02000    0.13263
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.19000   29.27000  -0.08000   -0.27332
國泰價值卓越基金                                                   12.42000   12.53000  -0.11000   -0.87789
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.49000    9.38000   0.11000    1.17271
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32270    0.31910   0.00360    1.12817
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.65400   38.68390  -0.02990   -0.07729
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.65000   18.51000   0.14000    0.75635
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.34000   18.29000   0.05000    0.27337
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.92000   16.90000   0.02000    0.11834
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.95790   11.96170  -0.00380   -0.03177
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39310    0.39320  -0.00010   -0.02543
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.97810   10.01760  -0.03950   -0.39431
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94440    9.97860  -0.03420   -0.34273
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.93160    9.96560  -0.03400   -0.34117
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.97780   10.01720  -0.03940   -0.39332
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94410    9.97820  -0.03410   -0.34175
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.93160    9.96560  -0.03400   -0.34117
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26330   11.26230   0.00100    0.00888
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.81470    9.81390   0.00080    0.00815
第一金大中華基金                                                   23.22000   23.31000  -0.09000   -0.38610
第一金小型精選基金                                                 28.94000   29.25000  -0.31000   -1.05983
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.63000   11.57000   0.06000    0.51858
第一金中國世紀基金-美元                                             7.21180    7.15560   0.05620    0.78540
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.21230    7.15610   0.05620    0.78534
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.50000    8.43000   0.07000    0.83037
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.50000    8.43000   0.07000    0.83037
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.53150    9.54030  -0.00880   -0.09224
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.15220    8.14210   0.01010    0.12405
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.71460   10.72460  -0.01000   -0.09324
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.28360    9.27210   0.01150    0.12403
第一金中概平衡基金                                                 22.59000   22.73000  -0.14000   -0.61593
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26890   15.26870   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.04400  178.04100   0.00300    0.00169
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.17070    9.07160   0.09910    1.09242
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.17070    9.07160   0.09910    1.09242
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.36000    9.26000   0.10000    1.07991
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.36000    9.26000   0.10000    1.07991
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 12.56310   12.41300   0.15010    1.20922
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               12.56380   12.41370   0.15010    1.20915
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.09000   11.95000   0.14000    1.17155
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.10000   11.95000   0.15000    1.25523
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.42710    9.42420   0.00290    0.03077
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.42940    9.42640   0.00300    0.03183
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.09490    9.09230   0.00260    0.02860
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.11850    9.11600   0.00250    0.02742
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                            9.98600    9.98290   0.00310    0.03105
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.64930    9.64660   0.00270    0.02799
第一金全球大趨勢基金                                               21.47000   21.34000   0.13000    0.60918
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.98500    7.94020   0.04480    0.56422
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.64900    5.61730   0.03170    0.56433
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.35610    9.33630   0.01980    0.21208
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.35730    9.33750   0.01980    0.21205
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.83550    9.81460   0.02090    0.21295
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.83680    9.81600   0.02080    0.21190
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.23950    8.22390   0.01560    0.18969
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.83640    9.81780   0.01860    0.18945
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.27330    9.25950   0.01380    0.14904
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.27220    9.25840   0.01380    0.14905
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.63660    7.62120   0.01540    0.20207
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.63540    7.62000   0.01540    0.20210
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.46500    8.44830   0.01670    0.19767
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.46560    8.44890   0.01670    0.19766
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.93500   10.91870   0.01630    0.14929
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.93590   10.91960   0.01630    0.14927
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.72750    9.70800   0.01950    0.20087
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.37460   14.34620   0.02840    0.19796
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.40490   12.32900   0.07590    0.61562
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.42060   12.34450   0.07610    0.61647
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            11.73000   11.66000   0.07000    0.60034
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          11.75000   11.68000   0.07000    0.59932
第一金亞洲科技基金                                                 16.74000   16.65000   0.09000    0.54054
第一金亞洲新興市場基金                                             12.36000   12.38000  -0.02000   -0.16155
第一金店頭市場基金                                                  7.52000    7.60000  -0.08000   -1.05263
第一金創新趨勢基金                                                 18.97000   19.19000  -0.22000   -1.14643
第一金電子基金                                                     28.18000   28.34000  -0.16000   -0.56457
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.64000   17.73000  -0.09000   -0.50761
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.90000   20.88000   0.02000    0.09579
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.09000    7.09000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                            6.43000    6.43000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
統一大滿貫基金-A類型                                               28.62000   29.01000  -0.39000   -1.34436
統一大滿貫基金-I類型                                               28.62000   29.01000  -0.39000   -1.34436
統一大龍印基金                                                     12.80000   12.78000   0.02000    0.15649
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.24000    8.18000   0.06000    0.73350
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.47000    7.42000   0.05000    0.67385
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.51000    8.45000   0.06000    0.71006
統一中小基金                                                       21.06000   21.41000  -0.35000   -1.63475
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.57060    9.58250  -0.01190   -0.12418
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.84970    8.85660  -0.00690   -0.07791
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.58370    8.59070  -0.00700   -0.08148
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.53680   11.55120  -0.01440   -0.12466
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.60500   10.61330  -0.00830   -0.07820
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.27260   10.28090  -0.00830   -0.08073
統一台灣動力基金                                                   14.39000   14.60000  -0.21000   -1.43836
統一全天候基金-A類型                                               96.03000   97.19000  -1.16000   -1.19354
統一全天候基金-I類型                                               96.18000   97.35000  -1.17000   -1.20185
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.03990    8.03630   0.00360    0.04480
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.70120    7.69420   0.00700    0.09098
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.69250    7.68100   0.01150    0.14972
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.41070    8.40700   0.00370    0.04401
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.06340    8.05610   0.00730    0.09061
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.04760    8.03560   0.01200    0.14934
統一全球債券組合基金                                               11.71430   11.72930  -0.01500   -0.12788
統一全球新科技基金(人民幣)                                         13.94000   13.82000   0.12000    0.86831
統一全球新科技基金(美元)                                           12.99000   12.89000   0.10000    0.77580
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.48000   12.38000   0.10000    0.80775
統一亞太基金                                                       22.43000   22.39000   0.04000    0.17865
統一亞洲大金磚基金                                                 11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                       49.47000   50.18000  -0.71000   -1.41491
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67760   16.67740   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
統一強漢基金(美元)                                                  7.97000    7.95000   0.02000    0.25157
統一強漢基金(新台幣)                                               21.01000   20.95000   0.06000    0.28640
統一統信基金                                                       25.10000   25.43000  -0.33000   -1.29768
統一黑馬基金                                                       50.21000   50.93000  -0.72000   -1.41371
統一新亞洲科技能源基金                                             15.01000   14.93000   0.08000    0.53583
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.72180    7.72460  -0.00280   -0.03625
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.93510    9.93870  -0.00360   -0.03622
統一經建基金                                                       40.20000   40.69000  -0.49000   -1.20423
統一龍馬基金                                                       54.22000   55.12000  -0.90000   -1.63280
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.71000   15.79000  -0.08000   -0.50665
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.34000   40.75000  -0.41000   -1.00613
野村中國機會基金                                                   11.77000   11.71000   0.06000    0.51238
野村巴西基金                                                        6.05000    6.15000  -0.10000   -1.62602
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.18000   11.30000  -0.12000   -1.06195
野村台灣高股息基金                                                 22.87000   23.05000  -0.18000   -0.78091
野村台灣運籌基金                                                   31.03000   31.18000  -0.15000   -0.48108
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.37610    9.38440  -0.00830   -0.08844
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.28570    9.29260  -0.00690   -0.07425
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.34990    9.35750  -0.00760   -0.08122
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.69110    9.69980  -0.00870   -0.08969
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.52640    9.53350  -0.00710   -0.07447
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.44940    9.45710  -0.00770   -0.08142
野村平衡基金                                                       17.18000   17.30000  -0.12000   -0.69364
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.00000   13.01000  -0.01000   -0.07686
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                               16.24000   16.21000   0.03000    0.18507
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.97310    9.97990  -0.00680   -0.06814
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.90700    9.91340  -0.00640   -0.06456
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.88490    9.89200  -0.00710   -0.07178
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.97310    9.97990  -0.00680   -0.06814
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.90690    9.91340  -0.00650   -0.06557
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.88490    9.89210  -0.00720   -0.07279
野村全球品牌基金                                                   24.35000   24.17000   0.18000    0.74472
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.35000   12.34000   0.01000    0.08104
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.66000   18.64000   0.02000    0.10730
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.89280    9.88910   0.00370    0.03741
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.29820   10.29320   0.00500    0.04858
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.18060   10.17680   0.00380    0.03734
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.00960    8.99020   0.01940    0.21579
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.78160    8.76210   0.01950    0.22255
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.39720    8.37900   0.01820    0.21721
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.83850   10.81510   0.02340    0.21636
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.32470   10.30170   0.02300    0.22326
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.94090    9.91930   0.02160    0.21776
野村成長基金                                                       25.98000   26.16000  -0.18000   -0.68807
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.20320    8.20610  -0.00290   -0.03534
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.20240    8.20450  -0.00210   -0.02560
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.38400    8.38640  -0.00240   -0.02862
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.87460    8.87770  -0.00310   -0.03492
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.76060    8.76290  -0.00230   -0.02625
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.95230    8.95480  -0.00250   -0.02792
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.87000    7.86000   0.01000    0.12723
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.01800    9.03230  -0.01430   -0.15832
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.04600    9.05980  -0.01380   -0.15232
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.16480    9.17930  -0.01450   -0.15796
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.68950    9.70480  -0.01530   -0.15765
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.61520    9.62990  -0.01470   -0.15265
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.74590    9.76130  -0.01540   -0.15777
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.22350    8.23960  -0.01610   -0.19540
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.78840    8.80560  -0.01720   -0.19533
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.65080    8.66700  -0.01620   -0.18692
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.73710   12.76200  -0.02490   -0.19511
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.84360   11.86670  -0.02310   -0.19466
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.61100    9.62900  -0.01800   -0.18694
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95700    9.96760  -0.01060   -0.10634
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94060    9.94960  -0.00900   -0.09046
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96210    9.97170  -0.00960   -0.09627
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95520    9.96580  -0.01060   -0.10636
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93930    9.94830  -0.00900   -0.09047
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97720    9.98680  -0.00960   -0.09613
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.69270    9.70410  -0.01140   -0.11748
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.67490    9.68480  -0.00990   -0.10222
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.69400    9.70400  -0.01000   -0.10305
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.72160    9.69320   0.02840    0.29299
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.83260    9.80520   0.02740    0.27944
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.45480    9.42670   0.02810    0.29809
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.00860    8.98240   0.02620    0.29168
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.93740   10.90560   0.03180    0.29159
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.69220    9.67810   0.01410    0.14569
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.72090   10.70510   0.01580    0.14759
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.20490   10.18900   0.01590    0.15605
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.01630   10.00110   0.01520    0.15198
野村泰國基金                                                       39.70000   39.54000   0.16000    0.40465
野村高科技基金                                                      8.22000    8.26000  -0.04000   -0.48426
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.76610    9.74000   0.02610    0.26797
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.76310    9.73780   0.02530    0.25981
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.11250   10.09410   0.01840    0.18228
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.13890    9.11440   0.02450    0.26881
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.10360    9.07920   0.02440    0.26875
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.95300    8.92110   0.03190    0.35758
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.36020   11.33080   0.02940    0.25947
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.77160   12.75200   0.01960    0.15370
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.30600   10.27830   0.02770    0.26950
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.27300   10.24560   0.02740    0.26743
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.36010   10.32360   0.03650    0.35356
野村貨幣市場基金                                                   16.28530   16.28510   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.77000   14.81000  -0.04000   -0.27009
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.90070    9.91750  -0.01680   -0.16940
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.74080    9.75490  -0.01410   -0.14454
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.79950    9.81370  -0.01420   -0.14470
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.74550    9.76000  -0.01450   -0.14857
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.70460    9.71720  -0.01260   -0.12967
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.69800    9.71180  -0.01380   -0.14210
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.82400    9.83870  -0.01470   -0.14941
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.76650    9.77910  -0.01260   -0.12885
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.87850    9.89260  -0.01410   -0.14253
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.48460    9.47250   0.01210    0.12774
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.42670    9.41320   0.01350    0.14342
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.39060    9.37750   0.01310    0.13970
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.55110    9.53890   0.01220    0.12790
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.48120    9.46760   0.01360    0.14365
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.44520    9.43200   0.01320    0.13995
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.82190    9.83470  -0.01280   -0.13015
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.63140    7.64150  -0.01010   -0.13217
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.44260   11.45770  -0.01510   -0.13179
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.48000    7.35000   0.13000    1.76871
野村精選貨幣市場基金                                               12.08780   12.08770   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.78000   10.71000   0.07000    0.65359
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       9.99000    9.91000   0.08000    0.80727
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.49000    7.45000   0.04000    0.53691
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.65000   10.60000   0.05000    0.47170
野村積極成長基金                                                   10.96000   11.03000  -0.07000   -0.63463
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.95000    8.02000  -0.07000   -0.87282
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.95000   29.20000  -0.25000   -0.85616
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.08290   10.06230   0.02060    0.20472
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.33020    8.31390   0.01630    0.19606
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.67390    7.65770   0.01620    0.21155
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.58760    7.57170   0.01590    0.20999
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.48860   11.46600   0.02260    0.19710
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.30990   10.28820   0.02170    0.21092
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.22720   10.20570   0.02150    0.21067
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
野村環球基金-人民幣計價                                            14.96000   14.90000   0.06000    0.40268
野村環球基金-美元計價                                              11.63000   11.58000   0.05000    0.43178
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.31000   16.26000   0.05000    0.30750
野村鴻利基金                                                       19.81000   19.98000  -0.17000   -0.85085
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86960   16.86950   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.76000   16.84000  -0.08000   -0.47506
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.48000    9.63000  -0.15000   -1.55763
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.47000   12.51000  -0.04000   -0.31974
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.74000   13.72000   0.02000    0.14577
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.93220    9.95290  -0.02070   -0.20798
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.02600   13.05330  -0.02730   -0.20914
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.90910    9.92620  -0.01710   -0.17227
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.78100    9.76940   0.01160    0.11874
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.49090    9.49840  -0.00750   -0.07896
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.51290    9.51980  -0.00690   -0.07248
凱基台商天下基金                                                   11.54000   11.54000   0.00000    0.00000
凱基台灣精五門基金                                                 17.46000   17.65000  -0.19000   -1.07649
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.35000   38.22220   0.12780    0.33436
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.17200   38.07140   0.10060    0.26424
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.87580   40.85020   0.02560    0.06267
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.39000    9.33000   0.06000    0.64309
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.25080   10.18620   0.06460    0.63419
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.61000   12.56000   0.05000    0.39809
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.31170   11.23000   0.08170    0.72752
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.18000   11.10000   0.08000    0.72072
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55640   11.55630   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       23.33000   23.54000  -0.21000   -0.89210
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         19.63000   19.44000   0.19000    0.97737
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         18.96360   18.77690   0.18670    0.99431
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.30000   16.36000  -0.06000   -0.36675
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.52510   15.57800  -0.05290   -0.33958
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.15000    7.08000   0.07000    0.98870
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.02740   10.97890   0.04850    0.44176
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.26900   11.28300  -0.01400   -0.12408
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.58000   11.60000  -0.02000   -0.17241
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.21000   12.14000   0.07000    0.57661
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.92840   11.85570   0.07270    0.61321
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         15.13000   15.23000  -0.10000   -0.65660
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         27.20000   26.85000   0.35000    1.30354
富邦NASDAQ-100基金                                                 27.76000   27.58000   0.18000    0.65265
富邦上証180基金                                                    26.71000   26.79000  -0.08000   -0.29862
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16940    0.16860   0.00080    0.47450
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.24000    5.21000   0.03000    0.57582
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.91000    7.86000   0.05000    0.63613
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.27000   32.82000  -0.55000   -1.67581
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.84650   10.81670   0.02980    0.27550
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.00390    9.96880   0.03510    0.35210
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.59910    9.54660   0.05250    0.54993
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.39180    9.36600   0.02580    0.27546
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.59030    8.56020   0.03010    0.35163
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.24930    8.20420   0.04510    0.54972
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.49890   20.46250   0.03640    0.17789
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.43330   11.43230   0.00100    0.00875
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.40940   10.37780   0.03160    0.30450
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.67990   12.69260  -0.01270   -0.10006
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.86140    1.86320  -0.00180   -0.09661
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.08370    9.09280  -0.00910   -0.10008
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.38060    1.38200  -0.00140   -0.10130
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.75330   11.77660  -0.02330   -0.19785
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70580    1.70760  -0.00180   -0.10541
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.06380   10.08380  -0.02000   -0.19834
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.47920    1.48080  -0.00160   -0.10805
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.93690    9.94260  -0.00570   -0.05733
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.91470    9.92090  -0.00620   -0.06249
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.22000   15.38000  -0.16000   -1.04031
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.64000   20.23000   0.41000    2.02669
富邦日本東証基金                                                   20.98000   20.81000   0.17000    0.81691
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.68000   43.77000  -0.09000   -0.20562
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.13000   42.48000  -0.35000   -0.82392
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.37000   46.55000  -0.18000   -0.38668
富邦台灣心基金                                                     18.76000   18.89000  -0.13000   -0.68819
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.57000   43.74000  -0.17000   -0.38866
富邦台灣科技指數基金                                               47.68000   47.73000  -0.05000   -0.10476
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.85150   39.79830   0.05320    0.13367
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.28270   41.16810   0.11460    0.27837
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28670    0.28560   0.00110    0.38515
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.06000    9.02000   0.04000    0.44346
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53420    2.54060  -0.00640   -0.25191
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33760    0.33730   0.00030    0.08894
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.45770   10.44960   0.00810    0.07751
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18930    2.19480  -0.00550   -0.25059
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32210    0.32190   0.00020    0.06213
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.97600    8.96900   0.00700    0.07805
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.08000   22.20000  -0.12000   -0.54054
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.00000   14.94000   0.06000    0.40161
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.54000   27.80000  -0.26000   -0.93525
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65690   15.65670   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.94190   39.84450   0.09740    0.24445
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.83270   38.77120   0.06150    0.15862
富邦長紅基金                                                       53.13000   53.51000  -0.38000   -0.71015
富邦科技基金                                                       20.13000   20.30000  -0.17000   -0.83744
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.65360   40.69540  -0.04180   -0.10271
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.63980   38.71650  -0.07670   -0.19811
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.15910   39.23860  -0.07950   -0.20261
富邦恒生國企ETF基金                                                19.79000   19.84000  -0.05000   -0.25202
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.45000   14.39000   0.06000    0.41696
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.63000   25.79000  -0.16000   -0.62040
富邦高成長基金                                                     20.46000   20.60000  -0.14000   -0.67961
富邦基金A類型                                                      11.50000   11.56000  -0.06000   -0.51903
富邦基金I類型                                                      11.50000   11.56000  -0.06000   -0.51903
富邦深証100基金                                                     8.28000    8.28000   0.00000    0.00000
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.08000   18.97000   0.11000    0.57986
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40360    0.40230   0.00130    0.32314
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.98430   11.94920   0.03510    0.29374
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.16930    9.14250   0.02680    0.29314
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29540    0.29450   0.00090    0.30560
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.49050    8.46560   0.02490    0.29413
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.27000   17.29000  -0.02000   -0.11567
富邦精準基金                                                       39.28000   39.59000  -0.31000   -0.78303
富邦精銳中小基金                                                    9.38000    9.48000  -0.10000   -1.05485
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.36000   15.52000  -0.16000   -1.03093
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.06000   20.08000  -0.02000   -0.09960
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.18000    8.17000   0.01000    0.12240
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.66000   12.69000  -0.03000   -0.23641
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.09000   19.05000   0.04000    0.20997
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.89530    9.92840  -0.03310   -0.33339
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.63370    9.62880   0.00490    0.05089
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.79380    9.78930   0.00450    0.04597
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.56620    9.59810  -0.03190   -0.33236
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.27150    9.26680   0.00470    0.05072
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.40970    9.40530   0.00440    0.04678
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   27.87000   28.03000  -0.16000   -0.57082
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.69520    9.64910   0.04610    0.47776
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.60650    9.55910   0.04740    0.49586
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.61680    9.57050   0.04630    0.48378
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.69500    9.64900   0.04600    0.47673
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.60650    9.55910   0.04740    0.49586
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.61620    9.56990   0.04630    0.48381
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.23970    8.26560  -0.02590   -0.31335
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.72940    8.75520  -0.02580   -0.29468
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.47180    8.49790  -0.02610   -0.30713
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.36440    9.39380  -0.02940   -0.31297
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.34330    9.37090  -0.02760   -0.29453
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.07540    9.10330  -0.02790   -0.30648
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.15790    9.18590  -0.02800   -0.30481
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.12280    8.13830  -0.01550   -0.19046
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.12580    9.14130  -0.01550   -0.16956
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.62750    8.64330  -0.01580   -0.18280
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.27620   10.29620  -0.02000   -0.19425
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.02290   10.04000  -0.01710   -0.17032
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.55580    9.57340  -0.01760   -0.18384
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.76670    8.78260  -0.01590   -0.18104
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.40700    9.42410  -0.01710   -0.18145
富達卓越領航全球組合基金                                           14.21000   14.07000   0.14000    0.99502
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.34410    8.35640  -0.01230   -0.14719
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.00890    9.02010  -0.01120   -0.12417
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.70890    8.72100  -0.01210   -0.13875
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.63650    9.65060  -0.01410   -0.14610
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.57710    9.58910  -0.01200   -0.12514
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.29720    9.31000  -0.01280   -0.13749
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.79550    8.80740  -0.01190   -0.13511
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.38580    9.39850  -0.01270   -0.13513
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.52000    8.41000   0.11000    1.30797
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.07000    8.93000   0.14000    1.56775
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.99000    7.86000   0.13000    1.65394
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.74000    6.75000  -0.01000   -0.14815
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.67000    7.65000   0.02000    0.26144
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.51000    7.49000   0.02000    0.26702
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.58140    9.60240  -0.02100   -0.21870
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.03790    9.04770  -0.00980   -0.10831
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.63990    8.64980  -0.00990   -0.11445
富蘭克林華美中華基金                                               10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.73000   17.83000  -0.10000   -0.56085
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.15000   18.18000  -0.03000   -0.16502
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.17000   10.09000   0.08000    0.79286
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.90000    9.82000   0.08000    0.81466
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.64830    7.63700   0.01130    0.14796
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.70550    8.69210   0.01340    0.15416
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.46820    9.45360   0.01460    0.15444
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.02330    9.01000   0.01330    0.14761
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.90590   10.89180   0.01410    0.12946
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.49250    8.48150   0.01100    0.12969
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.83170    8.82030   0.01140    0.12925
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.04690   13.05430  -0.00740   -0.05669
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.97960    9.98530  -0.00570   -0.05708
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.94620    9.93150   0.01470    0.14801
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.43590    7.42490   0.01100    0.14815
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.82800    8.81510   0.01290    0.14634
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.52000   10.50510   0.01490    0.14184
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.34500    7.33460   0.01040    0.14179
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.73760    8.72530   0.01230    0.14097
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.22650   10.21460   0.01190    0.11650
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.47450    7.46570   0.00880    0.11787
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.93610    7.92800   0.00810    0.10217
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.93520    8.92530   0.00990    0.11092
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.75350    9.74260   0.01090    0.11188
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.32520   12.31270   0.01250    0.10152
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.14000    8.15000  -0.01000   -0.12270
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.39000    8.39000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.25000    8.33000  -0.08000   -0.96038
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.00000   11.10000  -0.10000   -0.90090
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.76000    8.72000   0.04000    0.45872
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.26000    8.22000   0.04000    0.48662
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.26170   12.24960   0.01210    0.09878
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.42000    9.38000   0.04000    0.42644
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.18000    9.12000   0.06000    0.65789
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.42000    9.35000   0.07000    0.74866
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.94000    8.86000   0.08000    0.90293
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.16000    9.08000   0.08000    0.88106
富蘭克林華美第一富基金                                             33.00000   33.31000  -0.31000   -0.93065
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31570   10.31560   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.75000    8.72000   0.03000    0.34404
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.81000   13.84000  -0.03000   -0.21676
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.76000   12.75000   0.01000    0.07843
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.83000   14.82000   0.01000    0.06748
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.93670    6.91930   0.01740    0.25147
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.87840    9.85270   0.02570    0.26084
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.20270    9.21220  -0.00950   -0.10312
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.70390   10.71500  -0.01110   -0.10359
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.55700    6.56210  -0.00510   -0.07772
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.64280    8.64880  -0.00600   -0.06937
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.82330    9.83010  -0.00680   -0.06918
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.19770   10.20560  -0.00790   -0.07741
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    58.98000   58.83000   0.15000    0.25497
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    60.53000   60.35000   0.18000    0.29826
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.08000   20.05000   0.03000    0.14963
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.70590   11.70500   0.00090    0.00769
復華人生目標基金                                                   34.79740   35.00570  -0.20830   -0.59505
復華大中華中小策略基金                                              8.00000    7.92000   0.08000    1.01010
復華中小精選基金                                                   58.67000   59.69000  -1.02000   -1.70883
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.93900   50.92650   0.01250    0.02455
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.11000    8.06000   0.05000    0.62035
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.20000    7.13000   0.07000    0.98177
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
復華台灣智能基金                                                   11.18000   11.22000  -0.04000   -0.35651
復華全方位基金                                                     25.15000   25.52000  -0.37000   -1.44984
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.67000   11.60000   0.07000    0.60345
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.35000   18.25000   0.10000    0.54795
復華全球平衡基金-美元                                               8.73000    8.66000   0.07000    0.80831
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.61000   18.47000   0.14000    0.75799
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.72000   13.63000   0.09000    0.66031
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.21000   13.12000   0.09000    0.68598
復華全球原物料基金                                                  8.29000    8.20000   0.09000    1.09756
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.82000   11.78000   0.04000    0.33956
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.40500   11.40550  -0.00050   -0.00438
復華全球債券基金                                                   13.13820   13.14750  -0.00930   -0.07074
復華全球債券組合基金                                               14.46000   14.47000  -0.01000   -0.06911
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.62000   13.50000   0.12000    0.88889
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.51000    9.42000   0.09000    0.95541
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
復華有利貨幣市場基金                                               13.45060   13.45040   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
復華亞太成長基金                                                   12.02000   11.94000   0.08000    0.67002
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.80000    7.76000   0.04000    0.51546
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.27000    8.23000   0.04000    0.48603
復華東協世紀基金                                                   11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
復華南非幣長期收益基金A                                            13.13000   13.06000   0.07000    0.53599
復華南非幣長期收益基金B                                             7.95000    7.91000   0.04000    0.50569
復華南非幣短期收益基金A                                            13.83000   13.81000   0.02000    0.14482
復華南非幣短期收益基金B                                             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華美國新星基金-美元                                              10.87000   10.78000   0.09000    0.83488
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.01000   10.91000   0.10000    0.91659
復華恒生基金                                                       19.69000   19.64000   0.05000    0.25458
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.66000   26.60000   0.06000    0.22556
復華神盾基金                                                       22.40560   22.56020  -0.15460   -0.68528
復華高成長基金                                                     58.36000   59.16000  -0.80000   -1.35227
復華高益策略組合基金                                               12.87000   12.88000  -0.01000   -0.07764
復華貨幣市場基金                                                   14.41210   14.41190   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.26000   18.23000   0.03000    0.16456
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.43000   49.41000   0.02000    0.04048
復華復華基金                                                       18.20000   18.45000  -0.25000   -1.35501
復華華人世紀基金                                                   14.82000   14.78000   0.04000    0.27064
復華傳家二號基金                                                   27.61000   27.74190  -0.13190   -0.47545
復華傳家基金                                                       19.27270   19.42580  -0.15310   -0.78813
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.49000   14.51000  -0.02000   -0.13784
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.32000   13.28000   0.04000    0.30120
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.69000   11.70000  -0.01000   -0.08547
復華新興人民幣債券基金B                                             8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.49000   18.46000   0.03000    0.16251
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.54000   59.56000  -0.02000   -0.03358
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.29000    5.29000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.86000   11.87000  -0.01000   -0.08425
復華新興市場短期收益基金                                           10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.48000    8.49000  -0.01000   -0.11779
復華滬深300 A股基金                                                19.61000   19.64000  -0.03000   -0.15275
復華數位經濟基金                                                   43.03000   43.58000  -0.55000   -1.26205
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.63300    9.63290   0.00010    0.00104
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.43790    9.43810  -0.00020   -0.00212
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.78600    9.78590   0.00010    0.00102
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.55410    9.55410   0.00000    0.00000
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.44460    9.44090   0.00370    0.03919
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.96310    9.95910   0.00400    0.04016
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.46130    9.46270  -0.00140   -0.01479
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.98200    9.98350  -0.00150   -0.01502
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.46080    9.46210  -0.00130   -0.01374
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.98360    9.98510  -0.00150   -0.01502
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.79890    9.83420  -0.03530   -0.35895
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.80570    9.81030  -0.00460   -0.04689
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.83840    9.84300  -0.00460   -0.04673
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.76170    9.79110  -0.02940   -0.30027
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.63630   10.76510  -0.12880   -1.19646
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.74390    9.74240   0.00150    0.01540
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.76170    9.79110  -0.02940   -0.30027
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.63630   10.76500  -0.12870   -1.19554
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.74450    9.74300   0.00150    0.01540
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.81110    9.80920   0.00190    0.01937
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.05240    9.06080  -0.00840   -0.09271
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.09280    8.07440   0.01840    0.22788
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.08370    8.06530   0.01840    0.22814
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.41690   11.42740  -0.01050   -0.09188
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.22800   10.20480   0.02320    0.22734
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.33420   10.31070   0.02350    0.22792
景順主流基金                                                       14.55000   14.62000  -0.07000   -0.47880
景順台灣科技基金                                                   25.03000   25.24000  -0.21000   -0.83201
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.19000    9.16000   0.03000    0.32751
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
景順全球科技基金                                                   19.90000   19.74000   0.16000    0.81054
景順全球康健基金                                                   18.92000   19.01000  -0.09000   -0.47344
景順貨幣市場基金                                                   15.95100   15.95090   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       26.69000   26.84000  -0.15000   -0.55887
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           12.97000   12.81000   0.16000    1.24902
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.14000   12.00000   0.14000    1.16667
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.51360    8.51580  -0.00220   -0.02583
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.76720    7.77170  -0.00450   -0.05790
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.01410   11.01700  -0.00290   -0.02632
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.02810   10.03390  -0.00580   -0.05780
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.21000    7.17000   0.04000    0.55788
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.84000    6.82000   0.02000    0.29326
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.27460    9.31800  -0.04340   -0.46577
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.48340    9.52780  -0.04440   -0.46600
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.63030    9.67540  -0.04510   -0.46613
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.84990    9.89600  -0.04610   -0.46584
華南永昌永昌基金                                                   16.55000   16.62000  -0.07000   -0.42118
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.04530   14.04560  -0.00030   -0.00214
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.65000    8.56000   0.09000    1.05140
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      8.93000    8.84000   0.09000    1.01810
華南永昌全球精品基金                                               14.67000   14.51000   0.16000    1.10269
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             11.99000   11.93000   0.06000    0.50293
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.92000   11.86000   0.06000    0.50590
華南永昌物聯網精選基金                                             10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22440   16.22420   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.75080   21.79770  -0.04690   -0.21516
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95040   11.95020   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.16320   10.16950  -0.00630   -0.06195
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.01600    9.99310   0.02290    0.22916
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.71880    9.72480  -0.00600   -0.06170
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.54750    9.52560   0.02190    0.22991
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.92230    9.93290  -0.01060   -0.10672
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.72480    9.70690   0.01790    0.18440
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.58230    9.59260  -0.01030   -0.10737
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.38160    9.36430   0.01730    0.18474
華頓中小型基金                                                     20.66000   20.91000  -0.25000   -1.19560
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.89620   10.84200   0.05420    0.49991
華頓台灣基金                                                       21.82000   22.12000  -0.30000   -1.35624
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53210   11.53200   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.10000   14.99000   0.11000    0.73382
華頓全球高收益債券基金A                                            13.18690   13.16400   0.02290    0.17396
華頓全球高收益債券基金B                                             8.03900    8.02510   0.01390    0.17321
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.04000    4.99000   0.05000    1.00200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.40600    2.40070   0.00530    0.22077
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.74290   10.68470   0.05820    0.54470
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34760    0.34570   0.00190    0.54961
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.07590   11.06710   0.00880    0.07951
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.01810   10.01700   0.00110    0.01098
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.83170    9.79240   0.03930    0.40133
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.81150    8.77630   0.03520    0.40108
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.01150    9.97140   0.04010    0.40215
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.99870    8.96270   0.03600    0.40166
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.29000    8.24000   0.05000    0.60680
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.87000    8.82000   0.05000    0.56689
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.46760    2.47230  -0.00470   -0.19011
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.01010    2.01810  -0.00800   -0.39641
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.47170   11.45710   0.01460    0.12743
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.19690    9.18510   0.01180    0.12847
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35590    0.35540   0.00050    0.14069
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29020    0.28980   0.00040    0.13803
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.10000    3.08000   0.02000    0.64935
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.82000   13.72000   0.10000    0.72886
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.44000   0.01000    2.27273
匯豐台灣精典基金                                                   21.84000   21.92000  -0.08000   -0.36496
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.66000   11.57000   0.09000    0.77787
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.79000    7.71000   0.08000    1.03761
匯豐安富基金                                                       24.03000   24.09000  -0.06000   -0.24907
匯豐成功基金                                                       39.24000   39.42000  -0.18000   -0.45662
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.55230    2.56200  -0.00970   -0.37861
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.29510    2.30490  -0.00980   -0.42518
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.31570   11.32250  -0.00680   -0.06006
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.60660    7.61320  -0.00660   -0.08669
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.36940    0.36960  -0.00020   -0.05411
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32410    0.32430  -0.00020   -0.06167
匯豐金磚動力基金                                                   13.18000   13.09000   0.09000    0.68755
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98830   14.98820   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.78000    4.70000   0.08000    1.70213
匯豐新鑽動力基金                                                   10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.33000    5.30070   0.02930    0.55276
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.99650    8.96740   0.02910    0.32451
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.02000   47.20000  -0.18000   -0.38136
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.02000   47.20000  -0.18000   -0.38136
匯豐龍騰電子基金                                                   31.11000   31.30000  -0.19000   -0.60703
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.91840   11.91560   0.00280    0.02350
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.13000   16.34000  -0.21000   -1.28519
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.60000    8.57000   0.03000    0.35006
新光中國成長基金(美元)                                              8.55000    8.53000   0.02000    0.23447
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.54000    8.51000   0.03000    0.35253
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.44770   10.50090  -0.05320   -0.50662
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.50260    9.55080  -0.04820   -0.50467
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.82560    9.87790  -0.05230   -0.52946
新光台灣富貴基金                                                   20.58000   20.59000  -0.01000   -0.04857
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.57000    8.60000  -0.03000   -0.34884
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.92180    9.92810  -0.00630   -0.06346
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.72000    9.72870  -0.00870   -0.08943
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.50360    9.50960  -0.00600   -0.06309
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.29800    9.30640  -0.00840   -0.09026
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.50000    8.48000   0.02000    0.23585
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.04000    9.01000   0.03000    0.33296
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.03000    9.00000   0.03000    0.33333
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45950   15.45930   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.16000    8.14000   0.02000    0.24570
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.42000    8.41000   0.01000    0.11891
新光亞洲精選基金-美金                                              20.48000   20.53000  -0.05000   -0.24355
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.81000   20.86000  -0.05000   -0.23969
新光兩岸優勢基金                                                    9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
新光店頭基金                                                       20.84000   21.07000  -0.23000   -1.09160
新光南非幣保本基金                                                 12.11000   12.11000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
新光特選內需收益ETF基金                                            19.75000   19.85000  -0.10000   -0.50378
新光創新科技基金                                                   12.93000   13.14000  -0.21000   -1.59817
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.71850    9.76000  -0.04150   -0.42520
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.92600    9.96830  -0.04230   -0.42435
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.54590    9.58780  -0.04190   -0.43701
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.10210    9.14100  -0.03890   -0.42556
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.30230    9.34190  -0.03960   -0.42390
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.94190    8.98120  -0.03930   -0.43758
新光澳幣八年期保本基金                                             10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
新光澳幣十年期保本基金                                             10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
新光澳幣保本基金                                                   12.00000   12.00000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.96890    9.95840   0.01050    0.10544
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.41700    9.40700   0.01000    0.10630
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.38170    9.37000   0.01170    0.12487
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.83950    9.82720   0.01230    0.12516
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.79960    9.78730   0.01230    0.12567
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.34010    9.32840   0.01170    0.12542
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.31590    9.29920   0.01670    0.17959
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.77060    9.75300   0.01760    0.18046
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.65000    6.61000   0.04000    0.60514
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.60020    9.61370  -0.01350   -0.14042
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.00820    9.02080  -0.01260   -0.13968
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.47530    9.48750  -0.01220   -0.12859
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         8.96700    8.97850  -0.01150   -0.12808
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.04300    9.05130  -0.00830   -0.09170
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.60860    9.61800  -0.00940   -0.09773
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.45470   13.47250  -0.01780   -0.13212
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.13730    8.14810  -0.01080   -0.13255
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.06300   36.04010   0.02290    0.06354
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.82040   38.92130  -0.10090   -0.25924
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.86320   36.84420   0.01900    0.05157
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.58520   39.59380  -0.00860   -0.02172
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.20960   39.16580   0.04380    0.11183
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.21070   38.09700   0.11370    0.29845
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.98960    9.98960   0.00000    0.00000
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27810   11.27710   0.00100    0.00887
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.96750    9.96670   0.00080    0.00803
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.79780   10.74480   0.05300    0.49326
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.00230    7.96300   0.03930    0.49353
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.30000    8.26000   0.04000    0.48426
群益大印度基金-人民幣                                              12.51190   12.49400   0.01790    0.14327
群益大印度基金-美元                                                11.66750   11.65080   0.01670    0.14334
群益大印度基金-新臺幣                                              11.09000   11.07000   0.02000    0.18067
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.21030   11.11380   0.09650    0.86829
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.71910   10.62680   0.09230    0.86856
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.09000   10.00000   0.09000    0.90000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.25880   10.17050   0.08830    0.86820
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    8.95110    8.87410   0.07700    0.86769
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.45000    8.37000   0.08000    0.95579
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.99620    8.91870   0.07750    0.86896
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.88090    7.81310   0.06780    0.86777
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.35000    8.28000   0.07000    0.84541
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.56760    8.49390   0.07370    0.86768
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.75680    7.69010   0.06670    0.86735
群益中小型股基金                                                   36.40000   36.76000  -0.36000   -0.97933
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.44760    9.43060   0.01700    0.18026
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.69680    8.68120   0.01560    0.17970
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.17450    8.15980   0.01470    0.18015
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.24010    8.22530   0.01480    0.17993
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.58460    7.57100   0.01360    0.17963
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.13000    7.11720   0.01280    0.17985
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.77930    9.79480  -0.01550   -0.15825
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.75720   10.77430  -0.01710   -0.15871
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.36360   10.37960  -0.01600   -0.15415
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.56870    9.58360  -0.01490   -0.15547
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.41770    7.37390   0.04380    0.59399
群益中國新機會基金N-美元                                            6.75350    6.71360   0.03990    0.59432
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.23000    7.19000   0.04000    0.55633
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.57840    6.53960   0.03880    0.59331
群益中國新機會基金-美元                                             7.22110    7.17840   0.04270    0.59484
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.90000    6.86000   0.04000    0.58309
群益平衡王基金                                                     18.16760   18.21370  -0.04610   -0.25311
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.12000    8.12000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.84000    5.84000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.91750   10.92120  -0.00370   -0.03388
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.33260   10.33600  -0.00340   -0.03289
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.66890    9.67210  -0.00320   -0.03308
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.15020    9.15320  -0.00300   -0.03278
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.79080    9.75510   0.03570    0.36596
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.56960    9.53400   0.03560    0.37340
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.01950    8.98660   0.03290    0.36610
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.93740    8.90410   0.03330    0.37399
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.92000    8.89000   0.03000    0.33746
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.84750    9.81160   0.03590    0.36589
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.86970    9.83300   0.03670    0.37323
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.17830    9.14490   0.03340    0.36523
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.56250    9.52690   0.03560    0.37368
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                  9.98250    9.98860  -0.00610   -0.06107
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.13010    7.13440  -0.00430   -0.06027
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.06720   10.04410   0.02310    0.22999
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.92870    9.90520   0.02350    0.23725
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.06820   10.04410   0.02410    0.23994
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.77670    9.75440   0.02230    0.22861
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.68280    9.65990   0.02290    0.23706
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.81890    9.79540   0.02350    0.23991
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.06720   10.04420   0.02300    0.22899
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.92870    9.90520   0.02350    0.23725
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.06830   10.04430   0.02400    0.23894
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.77670    9.75440   0.02230    0.22861
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.68280    9.65990   0.02290    0.23706
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.81890    9.79540   0.02350    0.23991
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.20750    9.21040  -0.00290   -0.03149
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.06580   15.07060  -0.00480   -0.03185
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        14.89000   14.90000  -0.01000   -0.06711
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.99000   11.06000  -0.07000   -0.63291
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.30160   10.28520   0.01640    0.15945
群益印度中小基金N-美元                                              8.57460    8.56090   0.01370    0.16003
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.12000    8.11000   0.01000    0.12330
群益印度中小基金-人民幣                                            13.94610   13.92390   0.02220    0.15944
群益印度中小基金-美元                                              12.26400   12.24440   0.01960    0.16007
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.21000   14.19000   0.02000    0.14094
群益多利策略組合基金                                               11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
群益多重收益組合基金                                               13.36000   13.36000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.56000   14.57000  -0.01000   -0.06863
群益安家基金                                                       22.51980   22.70430  -0.18450   -0.81262
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10270   16.10250   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.05000   20.91000   0.14000    0.66954
群益亞太中小基金                                                   10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.92000   14.92000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.56830    9.57550  -0.00720   -0.07519
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.27000    7.27550  -0.00550   -0.07560
群益店頭市場基金                                                   80.64000   81.51000  -0.87000   -1.06735
群益東方盛世基金                                                    8.05000    8.08000  -0.03000   -0.37129
群益東協成長基金-人民幣                                            12.47730   12.54630  -0.06900   -0.54996
群益東協成長基金-美元                                              10.85910   10.91920  -0.06010   -0.55041
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.76000   10.82000  -0.06000   -0.55453
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.71540   10.67810   0.03730    0.34931
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.12790   10.09190   0.03600    0.35672
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.61560    9.58140   0.03420    0.35694
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.21600    9.18400   0.03200    0.34843
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.71360    8.68260   0.03100    0.35704
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.27100    8.24150   0.02950    0.35794
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.01880    8.98750   0.03130    0.34826
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.86860    8.83710   0.03150    0.35645
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.23980    9.20690   0.03290    0.35734
群益長安基金                                                       24.44000   24.71000  -0.27000   -1.09268
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.13990    9.10120   0.03870    0.42522
群益美國新創亮點基金-美元                                          13.82630   13.76780   0.05850    0.42490
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.38000   13.32000   0.06000    0.45045
群益真善美基金                                                     15.37510   15.44210  -0.06700   -0.43388
群益馬拉松基金                                                    107.27000  108.12000  -0.85000   -0.78616
群益馬拉松基金I類型                                               107.48000  108.32000  -0.84000   -0.77548
群益深証中小板基金                                                 10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
群益創新科技基金                                                   28.14000   28.55000  -0.41000   -1.43608
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.59630    8.57170   0.02460    0.28699
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.84440    7.82200   0.02240    0.28637
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.19000    8.17000   0.02000    0.24480
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.36130    9.33460   0.02670    0.28603
群益華夏盛世基金-美元                                               8.64950    8.62480   0.02470    0.28638
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.29000   14.25000   0.04000    0.28070
群益奧斯卡基金                                                     23.89000   24.21000  -0.32000   -1.32177
群益新興金鑽基金-美元                                              10.81530   10.77640   0.03890    0.36097
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.28000    8.25000   0.03000    0.36364
群益葛萊美基金                                                     20.32000   20.59000  -0.27000   -1.31132
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.84000   19.86000  -0.02000   -0.10070
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.47990   11.44960   0.03030    0.26464
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.78530   10.75660   0.02870    0.26681
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.74510   10.71310   0.03200    0.29870
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.18160    8.16000   0.02160    0.26471
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.57600    8.55320   0.02280    0.26657
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.90000    7.88000   0.02000    0.25381
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.20910    8.18460   0.02450    0.29934
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.67340    9.64770   0.02570    0.26638
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.48660    9.46140   0.02520    0.26635
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
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德信大發基金                                                       25.10000   25.21000  -0.11000   -0.43633
德信中國精選成長基金                                               10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
德信台灣主流中小基金                                               15.86000   16.00000  -0.14000   -0.87500
德信新興股票組合基金                                               10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94560   11.94550   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.76090   10.76070   0.00020    0.00186
德信數位時代基金                                                   25.16000   25.27000  -0.11000   -0.43530
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.87430    9.88180  -0.00750   -0.07590
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.82080    9.82750  -0.00670   -0.06818
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67450   11.67430   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.19000   13.31000  -0.12000   -0.90158
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.52000   17.29000   0.23000    1.33025
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.30710   10.35580  -0.04870   -0.47027
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.95730   15.02790  -0.07060   -0.46979
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 7.99920    8.01350  -0.01430   -0.17845
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.76710   10.78650  -0.01940   -0.17985
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.23530   11.25550  -0.02020   -0.17947
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.01870   13.04210  -0.02340   -0.17942
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摩根大歐洲基金                                                     16.11000   15.99000   0.12000    0.75047
摩根中小基金                                                       18.70000   19.01000  -0.31000   -1.63072
摩根中國A股基金                                                    11.93000   11.87000   0.06000    0.50548
摩根中國A股基金(美元)                                               9.35000    9.31000   0.04000    0.42965
摩根中國亮點基金                                                   11.62000   11.46000   0.16000    1.39616
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.38400   10.37910   0.00490    0.04721
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.53910   11.54540  -0.00630   -0.05457
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.80090    8.79640   0.00450    0.05116
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.77520   11.76960   0.00560    0.04758
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.59590   13.60330  -0.00740   -0.05440
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.75000   16.95000  -0.20000   -1.17994
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.75000   16.95000  -0.20000   -1.17994
摩根台灣增長基金                                                   44.47000   44.79000  -0.32000   -0.71445
摩根平衡基金                                                       26.24000   26.30000  -0.06000   -0.22814
摩根全球α基金                                                     17.70000   17.64000   0.06000    0.34014
摩根全球平衡基金                                                   14.55450   14.52430   0.03020    0.20793
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.30820    9.29820   0.01000    0.10755
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.31200   10.30420   0.00780    0.07570
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.71640    9.70520   0.01120    0.11540
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.06000   11.04810   0.01190    0.10771
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.74880    9.73750   0.01130    0.11605
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.11380   10.12240  -0.00860   -0.08496
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.06720   13.07840  -0.01120   -0.08564
摩根亞洲基金                                                       52.40000   52.28000   0.12000    0.22953
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.18860    8.20150  -0.01290   -0.15729
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.56340    9.58050  -0.01710   -0.17849
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.45890    8.47150  -0.01260   -0.14873
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.03290   12.05170  -0.01880   -0.15599
摩根東方內需機會基金                                               16.61000   16.57000   0.04000    0.24140
摩根東方科技基金                                                   29.04000   28.84000   0.20000    0.69348
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                   18.88000   18.59000   0.29000    1.55998
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09210   15.09190   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   12.70000   12.79000  -0.09000   -0.70367
摩根新金磚五國基金                                                 11.01000   10.92000   0.09000    0.82418
摩根新絲路基金                                                      8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
摩根新興35基金                                                     12.22000   12.13000   0.09000    0.74196
摩根新興日本基金                                                   22.31000   22.47000  -0.16000   -0.71206
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 6.96990    7.01490  -0.04500   -0.64149
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.16160    9.22400  -0.06240   -0.67650
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.92470    8.98010  -0.05540   -0.61692
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.22510   10.28920  -0.06410   -0.62298
摩根新興科技基金                                                   44.15000   44.84000  -0.69000   -1.53880
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.12750    8.13500  -0.00750   -0.09219
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.39240   10.40210  -0.00970   -0.09325
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.25910    8.25450   0.00460    0.05573
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.95460    8.95260   0.00200    0.02234
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.42370    8.41890   0.00480    0.05701
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.57140    9.56610   0.00530    0.05540
摩根龍揚基金                                                       28.18000   27.75000   0.43000    1.54955
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.14430    9.14240   0.00190    0.02078
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.10940   11.10710   0.00230    0.02071
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     21.06000   21.25000  -0.19000   -0.89412
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.56380   11.59550  -0.03170   -0.27338
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.78460   10.81180  -0.02720   -0.25158
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.80650    9.83130  -0.02480   -0.25226
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        9.89790    9.92410  -0.02620   -0.26400
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.28430    9.30760  -0.02330   -0.25033
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.43660    8.45800  -0.02140   -0.25301
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.78960    9.76570   0.02390    0.24473
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.86960    9.84540   0.02420    0.24580
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.34630    9.37600  -0.02970   -0.31677
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.51160    9.54180  -0.03020   -0.31650
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.04770    9.07590  -0.02820   -0.31071
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.20680    9.23600  -0.02920   -0.31615
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.87210   10.88770  -0.01560   -0.14328
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.63730   10.65180  -0.01450   -0.13613
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.86860    9.88200  -0.01340   -0.13560
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.23550   10.25020  -0.01470   -0.14341
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                      9.99890   10.01260  -0.01370   -0.13683
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.27910    9.29170  -0.01260   -0.13560
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.29140   20.44700  -0.15560   -0.76099
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.75680    8.72070   0.03610    0.41396
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.06280    9.02550   0.03730    0.41327
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.73620    8.70020   0.03600    0.41378
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.04750    9.01030   0.03720    0.41286
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17710   13.17690   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   10.79000   10.87000  -0.08000   -0.73597
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.89720   15.90170  -0.00450   -0.02830
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.55280   11.53080   0.02200    0.19079
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.11660   11.09330   0.02330    0.21004
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.64170   10.61940   0.02230    0.20999
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.70890   11.72760  -0.01870   -0.15945
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.95480   10.97090  -0.01610   -0.14675
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.31840   10.33480  -0.01640   -0.15869
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.45490    8.46730  -0.01240   -0.14645
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.20000   31.51000  -0.31000   -0.98381
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.84000   14.84000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.81000   14.81000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.20000   15.16000   0.04000    0.26385
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.97000   11.94000   0.03000    0.25126
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.65000   12.61000   0.04000    0.31721
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.85000   11.82000   0.03000    0.25381
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.59000    7.57000   0.02000    0.26420
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.14000   14.14000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.88000   10.83000   0.05000    0.46168
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.49000   13.38000   0.11000    0.82212
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.94000   13.83000   0.11000    0.79537
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.88000   13.77000   0.11000    0.79884
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.05000    9.00000   0.05000    0.55556
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.63000   14.51000   0.12000    0.82702
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.68000    9.63000   0.05000    0.51921
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.50000   19.44000   0.06000    0.30864
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.66000   17.61000   0.05000    0.28393
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.20000   12.16000   0.04000    0.32895
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.50000   14.45000   0.05000    0.34602
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.25000   15.19000   0.06000    0.39500
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.31000   14.26000   0.05000    0.35063
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.46000   14.41000   0.05000    0.34698
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.84000   12.80000   0.04000    0.31250
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.85000   12.81000   0.04000    0.31226
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.75000    8.72000   0.03000    0.34404
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.46000   13.41000   0.05000    0.37286
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.19000   18.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.01000   17.01000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.98000   12.97000   0.01000    0.07710
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.81000   13.80000   0.01000    0.07246
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.84000   12.83000   0.01000    0.07794
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.86000    7.86000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.75000   12.74000   0.01000    0.07849
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.97000   13.93000   0.04000    0.28715
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.95000   13.91000   0.04000    0.28756
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
聯博貨幣市場基金                                                   15.00680   15.00660   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.27870   10.27990  -0.00120   -0.01167
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.33720   13.33850  -0.00130   -0.00975
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.30890    7.30980  -0.00090   -0.01231
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.62000   13.63000  -0.01000   -0.07337
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.66000   13.67000  -0.01000   -0.07315
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.47000   18.66000  -0.19000   -1.01822
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
瀚亞巴西基金                                                        5.29000    5.39000  -0.10000   -1.85529
瀚亞外銷基金                                                       36.81000   37.11000  -0.30000   -0.80841
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.36000   11.33000   0.03000    0.26478
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.44440   10.40750   0.03690    0.35455
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.10110   10.07520   0.02590    0.25707
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.95100   11.92080   0.03020    0.25334
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.91710    9.86650   0.05060    0.51285
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.19570    7.17010   0.02560    0.35704
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.72000    7.70020   0.01980    0.25714
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.83650    7.81660   0.01990    0.25459
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.85560    6.82070   0.03490    0.51168
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.52360    8.50210   0.02150    0.25288
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.85210    8.82050   0.03160    0.35826
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.02710    9.00400   0.02310    0.25655
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.88450    8.86200   0.02250    0.25389
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.51000   13.47000   0.04000    0.29696
瀚亞印度基金-美元                                                  12.64000   12.61000   0.03000    0.23791
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.09000   28.03000   0.06000    0.21406
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.57000    9.50000   0.07000    0.73684
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.83000    9.77000   0.06000    0.61412
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.83000    9.77000   0.06000    0.61412
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.85000   11.86000  -0.01000   -0.08432
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.00000   14.04000  -0.04000   -0.28490
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.44000    8.46000  -0.02000   -0.23641
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.48000    8.50000  -0.02000   -0.23529
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.38000   11.43000  -0.05000   -0.43745
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.52180   11.47720   0.04460    0.38860
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.05150   12.98900   0.06250    0.48118
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.46830   10.43710   0.03120    0.29893
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.27880   10.24840   0.03040    0.29663
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.41460   11.32400   0.09060    0.80007
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.76000    8.72630   0.03370    0.38619
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.41750    9.37210   0.04540    0.48442
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.61620    8.59050   0.02570    0.29917
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.44860    8.42360   0.02500    0.29679
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.78300    8.71080   0.07220    0.82886
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.95150   13.94270   0.00880    0.06312
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.43460   10.41930   0.01530    0.14684
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.17310   10.16640   0.00670    0.06590
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.05960   12.05200   0.00760    0.06306
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.95000   18.96000  -0.01000   -0.05274
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57780   13.57760   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 24.03000   23.84000   0.19000    0.79698
瀚亞高科技基金                                                     51.48000   51.92000  -0.44000   -0.84746
瀚亞理財通基金                                                     25.06000   25.15000  -0.09000   -0.35785
瀚亞菁華基金                                                       19.91000   20.09000  -0.18000   -0.89597
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.08240   13.01790   0.06450    0.49547
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.06220    9.01750   0.04470    0.49570
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.14230   10.10490   0.03740    0.37012
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.40750   10.38100   0.02650    0.25527
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.90500    9.87710   0.02790    0.28247
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.38040    9.35400   0.02640    0.28223
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.60400    9.51850   0.08550    0.89825
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.94220    7.91300   0.02920    0.36901
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.70100    7.68150   0.01950    0.25386
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.39010    8.36650   0.02360    0.28208
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.83820    7.81620   0.02200    0.28147
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.46790    7.40140   0.06650    0.89848
瀚亞電通網基金                                                     12.96000   13.09000  -0.13000   -0.99312
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.33320   13.35060  -0.01740   -0.13033
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.23790   10.24250  -0.00460   -0.04491
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.48680    9.49900  -0.01220   -0.12843
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.11930   11.13390  -0.01460   -0.13113
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.79000   10.68000   0.11000    1.02996
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