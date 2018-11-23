深圳國資平台牽頭設立上市公司紓困私募基金 規模170億元

上海證券報周四報導，深圳國資運作平台深圳市投資控股有限公司周三設立投控共贏股權投資基金和投控中證信贏股權投資基金。這兩只基金是按照市場化原則設立的上市公司紓困私募基金，總規模170億元人民幣。

其中，投控共贏股權投資基金由深投控聯合建信信托、鯤鵬資本、國信證券(002736.SZ)發起設立，總規模為150億元。投控中證信贏股權投資基金由深投控聯合中信證券(600030.SS)發起設立，總規模為20億元。

深投控董事長王勇健表示，投控公司作為深圳市級科技金控平台和科技創新、產業培育平台，為深圳科技產業發展作出了不懈的努力。下一步，深投控將進一步完善金融服務體系，為科技產業發展提供更加多元化的服務，打造共贏局面，為資本市場的穩健發展提供有力支撐。

另據中國證券報同日報導，深圳數百億元專項資金馳援上市公司的行動有新進展。近日陸續有公司披露拿到援助資金，正逐步將控股股東質押率降至合理水平。知情人士透露，共有兩批紓困名單，首批名單除了高新投對接的17家外，還有部分由深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司負責對接。

民企上市公司大股東股票質押率偏高所導致的風險，正成為近階段政策救市的重點。保險資金、券商和地方政府近期紛紛組建基金或專項產品進行紓困。

路透上海11月22日