加強民企和科創企業金融服務 引導金融資源精準滴灌--央行上海總部

中國央行上海總部周四發文稱，將不少於100億元人民幣的再貸款額度聚焦於科技創新、先進制造業等重點領域民營、小微企業，並通過創設信用風險緩釋工具、擔保增信等多種方式，重點支持暫時遇到困難，但有市場、有前景、技術有競爭力的民營企業債券融資。

刊登在央行上海總部網站上的關於進一步加強民營企業和科技創新企業金融服務的實施意見指出，此舉旨在引導更多金融資源“精準滴灌”支持上海民營經濟健康發展和科創中心建設，力爭主要商業銀行新發放小微企業貸款平均利率比2018年一季度下降1個百分點。

“金融機構要切實將再貸款優惠利率傳導至企業，運用再貸款資金發放的民營、小微企業貸款加權平均利率，要低於運用其他資金發放的同期同檔次貸款加權平均利率。”意見稱。

意見並要求，對民企票據再貼現不設單張和總額限制，對有一定規模和行業知名度的民企票據再貼現重點傾斜；對科技型小微企業小額票據（票面金額500萬元及以下）優先辦理再貼現；力爭每年辦理民營企業和科技型小微企業再貼現超過150億元。

央行上海總部還指出，要健全完善考核激勵機制：一方面，加強信貸考核監測與正向激勵。央行上海總部將依托宏觀審慎評估（MPA）和貨幣信貸導向效果評估，強化對定向降準、央行資金運用方面的考核，並建立完善民營企業、小微企業、綠色信貸專項評估指標，引導金融機構提升相關領域信貸支持力度，逐步降低企業融資成本。

而對支持成效突出、符合條件的金融機構，央行上海總部將在央行金融機構評級中予以體現，並在200億元常備借貸便利額度內優先給予流動性支持。

路透北京11月22日