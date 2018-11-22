◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月22日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 信驊 新昕纖 生泰 大江 易威 駿熠電 元大美債7-10 大峽谷-KY 謚源 杏昌 穆拉德 富邦中國政策債 中美晶 東林 美時 南璋 元大美債1-3 合邦 欣厚-KY 強生 勝昱 元大投資級公司債 九豪 友銓 寶島科 飛寶企業 群益15年IG電信債 撼訊 達威 中華食 精確 群益15年IG科技債 合晶 三圓 世坤 宏易 群益10年IG金融債 環球晶 雙喜 冠好 唐鋒 國泰投資級公司債 匯鑽科 力泰 萬國通 聯光通 國泰5Y+新興債 大宇資 理銘 新昕纖 榮群 國泰1-5Y高收債 VHQ-KY 亞都 聚紡 天宇 富邦全球投等債 東凌-KY 力肯 新零售 富邦全球高收債 明揚 泰茂 力新 國泰中國政金債5+ 綠河-KY 精確 恩得利 富邦中政債0-1 欣泰 崇友 李洲 富邦A級公司債 至興 凱柏實業 FH中國政策債 長佳 元炬 凱基中國債3-10 瑞穎 及成 凱基新興債10+ 大恭 和進 凱基科技債10+ 永純 耀勝 元大AAA至A公司債 雙邦 倚強 群益AAA-AA公司債 致振 錦明 群益15年IG公用債 創威 鑫創 群益15年EM主權債 唐榮 廣寰科 FH能源債 晉椿 點晶 FH製藥債 世豐 斐成 FH新興企業債 久陽 泰谷 合世 強新 典範 易威 松和 長天 穆拉德 凌網 益通 南璋 恩得利 振維 勝昱 謚源 鴻翊 飛寶企業 李洲 迎輝 精確 元炬 欣厚-KY 宏易 港建 兆遠 唐鋒 及成 太欣 聯光通 笙泉 系統電 榮群 新洲 世紀 天宇 倚強 華容 新零售 至寶電 建榮 力新 錦明 立衛 恩得利 鑫創 天揚 李洲 宇環 鈺創 凱柏實業 廣寰科 佳總 元炬 點晶 合正 及成 幸康 寶聯通 和進 泰谷 凱鈺 耀勝 長天 德宏 倚強 矽瑪 合邦 錦明 亞帝歐 萬旭 鑫創 先益 久正 廣寰科 泓格 上揚 點晶 晶達 全譜 斐成 立衛 易通展 泰谷 合正 安鈦克 典範 金利 元隆 長天 三聯 沛亨 益通 合邦 九暘 振維 亞元 凱碩 鴻翊 業強 全達 迎輝 萬旭 奧斯特 欣厚-KY 訊達 保銳 兆遠 驊宏資 越峰 太欣 撼訊 英格爾 系統電 亞銳士 士開 世紀 信昌電 昇益 華容 合晶 志嘉 建榮 全譜 富裔 立衛 沛波 燦星旅 天揚 元隆 富驛-KY 鈺創 沛亨 劍湖山 佳總 迅德 德記 合正 倉和 泰偉 寶聯通 勁豐 華義 凱鈺 光菱 昇華 德宏 星雲 得利影 合邦 德勝 鼎創達 萬旭 三圓 花王 久正 雙喜 邦泰 上揚 力泰 全譜 豐謙 易通展 富裔 安鈦克 惠普 元隆 中連貨 沛亨 安心 九暘 漢來美食 凱碩 易飛網 全達 高野 奧斯特 亞都 保銳 老爺知 越峰 滿心 英格爾 東凌-KY 士開 德記 昇益 大展證 志嘉 誠品生活 富裔 得利影 燦星旅 隆中 富驛-KY 時報 劍湖山 琉園 德記 旭然 泰偉 鼎創達 華義 捷必勝-KY 昇華 明揚 得利影 紅木-KY 時報 欣雄 鼎創達 欣泰 花王 大汽電 光隆 邦泰